የቲክ ቶክ ግብይት የማጭበርበሪያ መንገዶችን እየከፈተ ነው።

የቲክ ቶክ ሱቅ በአጠቃላይ ለመግዛት ደህንነቱ የተጠበቀ ነው፣ ነገር ግን ከመስመር ላይ የገበያ ቦታ ሲገዙ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። TikTok ሱቅ ከሚወዷቸው የይዘት ፈጣሪዎች እና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ዕቃዎችን እንዲገዙ የሚያስችልዎ የቲኪቶክ ክፍል ነው። የመስመር ላይ የገበያ ቦታ በሴፕቴምበር 2023 በዩኤስ ውስጥ የተጀመረ ሲሆን በግምት 5% የሚሆኑት የአሜሪካ ሸማቾች በ2023 የበዓላት ሰሞን ከቲክ ቶክ ሱቅ ስጦታ ገዝተዋል ሲል ፎርብስ ዘግቧል። በቲክ ቶክ የሱቅ ትር ውስጥ፣ ልክ በአማዞን ወይም በሌሎች የመስመር ላይ የገበያ ቦታዎች ላይ እንደሚያደርጉት እንደ ፋሽን ወይም ኤሌክትሮኒክስ ባሉ የተመከሩ ምድቦች ላይ በመመስረት ምርቶችን መፈለግ ይችላሉ። በቲኪ ቶክ ምግብ ውስጥ እያሸብልሉ ሳሉ ከቲኪ ቶክ ሱቅ ጋር በተገናኙ ልዩ ምርቶች ላይ ያተኮሩ ቪዲዮዎችን ሊያጋጥሙዎት ይችላሉ፣ እዚያም ከገበያ ቦታ መግዛት ይችላሉ።
ከቲክ ቶክ ሱቅ ዕቃዎችን መግዛት ስለሚያስከትላቸው አደጋዎች፣ የተለመዱ የቲኪ ሾፕ ማጭበርበሮች እና በቲኪቶክ ላይ በሚገዙበት ጊዜ እንዴት ደህንነትን መጠበቅ እንደሚችሉ ለማወቅ ማንበቡን ይቀጥሉ።
በቲኪክ ሱቅ ላይ የመግዛት አደጋዎች ምንድ ናቸው?
ከቲክ ቶክ ሱቅ ዕቃዎችን መግዛት አጭበርባሪዎችን እና ጥራት የሌላቸውን ምርቶች ጨምሮ ከአደጋዎች ጋር ይመጣል። በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ያሉ ሁሉም ሻጮች የተረጋገጡ ስላልሆኑ ያልተረጋገጡ ሻጮች ሐሰተኛ ወይም ዝቅተኛ ጥራት ያላቸውን ዕቃዎች ሊሸጡ ይችላሉ ወይም ያዘዘውን ዕቃ በጭራሽ ሊቀበሉ አይችሉም። ለማጭበርበር መውደቅን ለመከላከል፣ ግዢ ከመፈጸምዎ በፊት መረጋገጡን የሚያመለክተውን ባጅ ወይም በሻጭ የቲክቶክ መገለጫ ላይ ምልክት ማድረጊያ መፈለግዎን ያረጋግጡ።
በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ገዢዎችን ያነጣጠሩ የተለመዱ ማጭበርበሮች
እርስዎን እንደ ገዥ የሚያነጣጥሩት ብዙ የተለመዱ የቲክ ቶክ ሾፕ ማጭበርበሮች አጭበርባሪዎችን አጭበርባሪዎችን የሚሸጡ ፣ የተገዛውን ዕቃ በጭራሽ የማያቀርቡ ፣ በአስጋሪ ማጭበርበሮች እርስዎን ያነጣጠሩ ወይም የተረጋገጡ የምርት ስሞችን በማስመሰል እምነትዎን ለማግኘት ያካትታሉ።
አጭበርባሪዎች የውሸት ወይም ዝቅተኛ ጥራት ያላቸውን ምርቶች የሚሸጡ
ለፈለጉት ምርት በቲኪ ቶክ ሱቅ ላይ በተመጣጣኝ ዋጋ ዝርዝር ሊያገኙ ይችላሉ። አጭበርባሪዎች እርስዎን ለመሳብ ማራኪ ዝርዝሮችን ይፈጥራሉ፣ እና አንዴ ግዢ ከፈጸሙ፣ ካዘዙት ጋር የማይዛመድ የሐሰት ወይም ዝቅተኛ ጥራት ያለው ዕቃ ሊደርስዎት ይችላል። በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ያሉ ዝርዝሮች ማጭበርበሮች መሆናቸውን ለመለየት ቀላሉ መንገድ በምርት መግለጫዎች ውስጥ የፊደል አጻጻፍ ወይም ሰዋሰዋዊ ስህተቶችን ፣ ምንም ግምገማዎች የሌላቸው ሻጮች ወይም የእቃውን ዋጋ የማይዛመዱ ዋጋዎችን መፈለግ ነው።
አጭበርባሪዎች የተገዛ ዕቃ በጭራሽ አያቀርቡም።
አንድን ነገር በቲክ ቶክ ሱቅ ካዘዙ፣ እስኪመጣ ድረስ ንቁ መሆንዎን ያረጋግጡ። በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ያሉ አጭበርባሪዎች የሌሉ ዕቃዎች ዝርዝሮችን ሊፈጥሩ፣ ክፍያዎን ሊወስዱ እና ንጥሉን በጭራሽ ሊያደርሱ ይችላሉ። የመከታተያ መረጃዎን ሁኔታ ደጋግመው ያረጋግጡ ምክንያቱም አጭበርባሪዎች ብዙውን ጊዜ በማይደርሱ ማጭበርበሮች ውስጥ የውሸት መከታተያ ቁጥሮች ይሰጣሉ።
በአስጋሪ እርስዎን ያነጣጠሩ አጭበርባሪዎች
የቲክ ቶክ ሱቅ አጭበርባሪዎች እርስዎን ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ እንዲገልጹ ወይም ያልተፈለጉ አገናኞችን ጠቅ በማድረግ እርስዎን ለማታለል የተነደፉ መልዕክቶችን በመላክ የማስገር ሙከራዎችን ሊያደርጉ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ የክፍያ መረጃዎን ለማቅረብ አገናኝን ጠቅ እንዲያደርጉ የሚጠይቅ በቲኪቶክ ሱቅ ላይ ካለ ሻጭ መልእክት ሊደርስዎት ይችላል። የሻጭ መልእክት አስቸኳይ ወይም አስጊ ቋንቋ፣ በጣም ጥሩ-ትክክለኛ ቅናሾች፣ የፊደል አጻጻፍ ወይም ሰዋሰዋዊ ስህተቶች፣ ያልተጠየቁ ማገናኛዎች ወይም የግል መረጃ ጥያቄዎችን የያዘ ከሆነ፣ በአስጋሪ ጥቃት መረጃዎን ወይም ገንዘብዎን ሊሰርቅ ካሰበ አጭበርባሪ ጋር መገናኘት ይችላሉ።
የታመኑ ብራንዶችን ወይም ተፅዕኖ ፈጣሪዎችን በማስመሰል አጭበርባሪዎች
ከምትወዳቸው ብራንዶች ወይም ተፅዕኖ ፈጣሪዎች አንዱ በTikTok ሱቅ ላይ ተፈላጊ ነገር እየሸጠ መሆኑን ሰምተህ ይሆናል። የተረጋገጠውን የመገለጫ ገጻቸውን ከመጎብኘት ይልቅ ንጥሉን በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ይፈልጉ እና ከታመኑ ምርቶች እና ተፅእኖ ፈጣሪዎች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን መገለጫዎች ሊያጋጥሙዎት ይችላሉ። አጭበርባሪዎች ብዙውን ጊዜ ህጋዊ የንግድ ምልክቶችን እና ተፅዕኖ ፈጣሪዎችን ለማስመሰል የውሸት መገለጫዎችን ይፈጥራሉ፣ ይህም እርስዎን ከነሱ ዕቃዎች እንዲገዙ ያታልላሉ። እነዚህ አጭበርባሪዎች እንሸጣለን የሚሉት እቃ ስለሌላቸው በገንዘቦ ይጠፋል።
እንዴት ደህንነትን መጠበቅ እንደሚቻል እና በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ለሚደረጉ ማጭበርበሮች መውደቅን ያስወግዱ
በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ሊያጋጥሟቸው የሚችሏቸው ብዙ አይነት ማጭበርበሮች ቢኖሩም የሻጮችን መገለጫ በመፈተሽ፣ደህንነታቸው የተጠበቁ የክፍያ ዘዴዎችን በመጠቀም፣እውነት ለመሆን በጣም ጥሩ የሚመስሉ ቅናሾችን በማስወገድ ተጠቂ ከመሆን መጠበቅ ይችላሉ።
የሻጭ ግምገማዎችን፣ ደረጃዎችን እና ማረጋገጫን ያረጋግጡ
በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ከመግዛትዎ በፊት ሁል ጊዜ የሻጩን ህጋዊነት ያረጋግጡ። የግምገማ ዓይነቶችን እና የደረጃ አሰጣጦችን መመርመር ማጭበርበሮችን ለማስወገድ ይረዳል ምክንያቱም ውስን ወይም ምንም አስተያየት ያለው ሻጭ ብዙ ጊዜ እምነት የማይጣልበት እና እርስዎን ለማጭበርበር ሊሞክር ይችላል። የሻጩ መገለጫ በቲክ ቶክ ሱቅ በባጅ ወይም በቼክ ማርክ መረጋገጡን ደግመው ያረጋግጡ ምክንያቱም ማረጋገጫ ማለት ቲክቶክ ማንነታቸውን አረጋግጧል።
ደህንነቱ የተጠበቀ የመክፈያ ዘዴዎችን ይጠቀሙ
እቃዎችን ለመግዛት TikTok Shopን ሲጠቀሙ በሌሎች መተግበሪያዎች በኩል ክፍያዎችን ከማድረግ ይቆጠቡ። ግብይቶችዎ ደህንነታቸው የተጠበቀ እና የተጠበቁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የቲክ ቶክ ሱቅ አብሮገነብ የክፍያ ስርዓትን ይጠቀሙ። አንድ ሻጭ በቬንሞ ፣ በጥሬ ገንዘብ መተግበሪያ ወይም በማንኛውም ከመድረክ ውጭ መተግበሪያ እንዲከፍሏቸው ቢጠይቅዎት መጠንቀቅ አለብዎት እና የቲኪ ሾፕ የክፍያ ስርዓትን የሚጠቀሙ ሻጮችን ብቻ ማመን አለብዎት። በተጨማሪም፣ ለግዢዎች ከዴቢት ካርድ ይልቅ ክሬዲት ካርድ ይጠቀሙ። ክሬዲት ካርዶች ከማጭበርበር የተሻለ ጥበቃ ይሰጣሉ, ይህም ከተጭበረበሩ በባንክ ሂሳብዎ ውስጥ የተጠራቀመውን ገንዘብ አያጡም.
እውነት ለመሆን በጣም ጥሩ ከሚመስሉ ቅናሾች ይጠንቀቁ
እንደ ቴሙ እና ሌሎች የመስመር ላይ የገበያ ቦታዎች፣ TikTok Shop ብዙ ጊዜ ምርቶችን በዝቅተኛ ዋጋ ያቀርባል። ነገር ግን፣ በጣም ጥሩ ከሚመስሉ ዝርዝሮች መጠንቀቅ አለብዎት። ለምሳሌ፣ በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ አዲስ የጨዋታ ስርዓት እየገዙ እና በ20 ዶላር ሲሸጥ ከተመለከቱ፣ በዋጋው ላይ ተጠራጣሪ መሆን እና በአጭበርባሪው የውሸት ዝርዝር ውስጥ መውደቅ የለብዎትም።
ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ ከማጋራት ተቆጠብ
በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ያለ ሻጭ እቃዎን ያለ ልዩ ሚስጥራዊ መረጃ ለምሳሌ የክፍያ መረጃዎን መላክ አይችሉም ካሉ ወዲያውኑ ከእነሱ ጋር መገናኘት ያቁሙ። አጭበርባሪዎች ለመላክ አስፈላጊ ነው በማለት የግል መረጃን ሊጠይቁ ይችላሉ። ነገር ግን በቲኪቶክ ሱቅ ላይ ስሱ መረጃዎችን ለሻጭ ማጋራት የእርስዎን ግላዊነት እና የመስመር ላይ ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላል።
ያልተጠየቁ አገናኞችን እና አባሪዎችን በጭራሽ አይጫኑ
ያልተፈለጉ አገናኞች እና አባሪዎች ወደ ተለያዩ አሉታዊ ውጤቶች ሊመሩ ይችላሉ፣የእርስዎ የግል መረጃ መሰረቁን ወይም ማልዌር በመሳሪያዎ ላይ መጫንን ጨምሮ። በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ካለ ሻጭ ጠቅ እንዲያደርጉ የሚጠይቁዎትን አገናኝ የያዘ መልእክት ከተቀበሉ፣ ሊጠለፉ ስለሚችሉ እሱን ጠቅ ከማድረግ ይቆጠቡ። የሻጭ አገናኝ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ብለው ካመኑ፣ ጠቅ ከማድረግዎ በፊት ደህንነቱን ያረጋግጡ፣ እንደ ጎግል ግልጽነት ሪፖርት የዩአርኤል ማረጋገጫን በመጠቀም።
የቲኪቶክ መለያዎን ደህንነት ይጠብቁ
ከተለመዱት የቲኪ ሾፕ ማጭበርበሮች ለመጠበቅ የቲኪክ መለያዎ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጡ። ቢያንስ 16 ቁምፊዎችን እና የአቢይ ሆሄያት እና ትንሽ ሆሄያት፣ ቁጥሮች እና ምልክቶችን ያካተተ ጠንካራ የይለፍ ቃል መጠቀም አለቦት። እንደ ባለ ሁለት-ፋክተር ማረጋገጫ (2FA) ያሉ ባለብዙ ደረጃ ማረጋገጫ (ኤምኤፍኤ) ዘዴዎችን በማንቃት ወይም በንድፍ 2FA ያለው ማስገርን የሚቋቋም የይለፍ ቁልፍ በመጠቀም በቲኪቶክ መለያዎ ላይ ተጨማሪ የደህንነት ሽፋን ማከል አስፈላጊ ነው። እነዚህን ተጨማሪ የደህንነት ንብርብሮች ማከል ማንነታችሁን ሳያረጋግጡ ወደ መለያዎ ለመግባት ማንም ሰው ፈታኝ ያደርገዋል።
በቲኪቶክ መለያዎ ላይ 2FA ለማንቃት የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ።
- በመነሻ ማያዎ ታችኛው ክፍል በቀኝ በኩል ያለውን መገለጫዎን ይንኩ።
- በማያ ገጹ በላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለውን የምናሌ አዶ ይምረጡ፣ ከዚያ ከተቆልቋዩ ውስጥ ቅንብሮችን እና ግላዊነትን ይንኩ።
- አንዴ በቅንብሮች እና ግላዊነት ማያ ገጽ ውስጥ፣ በመለያ ክፍል ውስጥ ደህንነት እና ፈቃዶችን መታ ያድርጉ።
- ባለ 2-ደረጃ ማረጋገጫን መታ ያድርጉ፣ ከዚያ 2FA ለማብራት ቢያንስ ሁለት ዘዴዎችን ይምረጡ።
- አብራን መታ በማድረግ ለ2FA የኤስኤምኤስ እና የኢሜይል አማራጮችን አንቃ።
በቲክ ቶክ መለያህ ላይ የይለፍ ቁልፍ ለማዘጋጀት ወደ መገለጫህ ሂድ፣ የምናሌ አዶውን ምረጥ፣ በመቀጠል ቅንብሮችን እና ግላዊነትን ነካ አድርግ። መለያን ይንኩ፣ ከዚያ የይለፍ ቁልፍን ይንኩ። ከዚያ ሆነው በማያ ገጽዎ ላይ ያሉትን መመሪያዎች ይከተሉ እና የይለፍ ቁልፍ ይፈጥራሉ። አንዴ የይለፍ ቃልዎን ካረጋገጡ በኋላ፣ በገቡ ቁጥር TikTok የይለፍ ቁልፍዎን ይጠይቅዎታል።
አጠራጣሪ ሻጮችን ሪፖርት ያድርጉ
ከተጭበረበረ ሻጭ ጋር እየተነጋገሩ እንደሆነ ከጠረጠሩ ወይም እንደተጭበረበሩ ከተገነዘቡ የሻጩን መለያ በቲኪቶክ ላይ ሪፖርት ያድርጉ። አጠራጣሪ የሆነ የቲኪቶክ መለያን ሪፖርት ለማድረግ የሻጩን መገለጫ ይጎብኙ፣ከላይ ያለውን አጋራ የሚለውን ቁልፍ ነካ ያድርጉ እና ሪፖርት አድርግ የሚለውን ይምረጡ። የሻጩን መለያ ሪፖርት ለማድረግ ምክንያቱን ይምረጡ፣ አስረክብ የሚለውን ይንኩ እና TikTok የእርስዎን ሪፖርት ይቀበላል። በቲኪቶክ ሱቅ ላይ አጠራጣሪ ሻጮችን ሪፖርት ማድረግ ሌሎችን ከማጭበርበር ለመጠበቅ ይረዳል እና በመድረኩ ላይ የአጭበርባሪዎችን መኖር ይቀንሳል።
በTikTok ሱቅ ላይ እራስዎን ከአጭበርባሪዎች ይጠብቁ
በመስመር ላይ በሚገዙበት ጊዜ በተለይም በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ የሻጮችን ደረጃ በመገምገም ፣ደህንነታቸው የተጠበቁ የመክፈያ ዘዴዎችን በመጠቀም ከአጭበርባሪዎች እራስዎን ይጠብቁ እና ያልተፈለጉ አገናኞችን በጭራሽ አይጫኑ ። በቲክ ቶክ ሱቅ ላይ ያሉ ብዙ ማጭበርበሮች ዓላማው የእርስዎን የግል መረጃ ወይም ገንዘብ ለመስረቅ ነው፣ ስለዚህ ሁል ጊዜ ይጠንቀቁ እና ከመግዛትዎ በፊት ምርምር ያድርጉ።