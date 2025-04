TikTok-shoppen opent de sluizen voor oplichting

TikTok Shop is over het algemeen veilig om te kopen, maar het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij aankopen via de online marktplaats. TikTok Shop is een onderdeel van TikTok waarmee je items kunt kopen van je favoriete content creators en influencers. De online marktplaats werd in september 2023 in de VS gelanceerd en ongeveer 5% van alle Amerikaanse consumenten kocht een cadeau via TikTok Shop tijdens de feestdagen van 2023, volgens Forbes . In het tabblad Shop op TikTok kun je zoeken naar producten op basis van aanbevolen categorieën, zoals mode of elektronica, net zoals je dat zou doen op Amazon of andere online marktplaatsen. Terwijl je door je TikTok-feed scrolt, kom je mogelijk video's tegen die gericht zijn op specifieke producten die zijn gekoppeld aan TikTok Shop, waar je ze rechtstreeks via de marktplaats kunt kopen.





Lees verder en ontdek de mogelijke risico's van het kopen van artikelen in de TikTok Shop, veelvoorkomende TikTok Shop-fraude en hoe je veilig kunt winkelen op TikTok.





Wat zijn de risico's van winkelen op TikTok Shop?

Het kopen van items in TikTok Shop brengt risico's met zich mee, waaronder oplichters en producten van slechte kwaliteit. Omdat niet alle verkopers in TikTok Shop geverifieerd zijn, kunnen ongeverifieerde verkopers namaak- of lage-kwaliteitsitems verkopen, of ontvangt u het item dat u hebt besteld nooit. Om te voorkomen dat u in oplichting trapt, moet u op het TikTok-profiel van een verkoper letten op een badge of vinkje dat aangeeft dat hij/zij geverifieerd is voordat u een aankoop doet.

Veelvoorkomende oplichtingspraktijken op TikTok Shop gericht op kopers

Enkele veelvoorkomende TikTok Shop-fraudes die zich op jou als koper richten, zijn onder andere oplichters die namaakartikelen verkopen, het gekochte artikel nooit leveren, je benaderen met phishing-fraude of zich voordoen als geverifieerde merken om je vertrouwen te winnen.

Oplichters die namaak- of lage-kwaliteitsproducten verkopen

U kunt een vermelding op TikTok Shop vinden voor een product dat u al een tijdje wilt hebben voor een ideale prijs. Oplichters maken aantrekkelijke vermeldingen om u binnen te lokken, en zodra u een aankoop doet, ontvangt u mogelijk een namaak- of lage-kwaliteitsartikel dat niet overeenkomt met wat u hebt besteld. Een gemakkelijke manier om te zien of vermeldingen op TikTok Shop oplichting zijn, is door te zoeken naar spelfouten of grammaticale fouten in productbeschrijvingen, verkopers zonder beoordelingen of prijzen die niet overeenkomen met de waarde van het artikel.

Oplichters leveren nooit een gekocht artikel

Als je een item bestelt via TikTok Shop, zorg er dan voor dat je alert blijft totdat het aankomt. Oplichters op TikTok Shop kunnen aanbiedingen maken voor items die niet bestaan, je betaling aannemen en het item nooit leveren. Controleer regelmatig de status van je trackinginformatie, want oplichters verstrekken vaak valse trackingnummers bij oplichting zonder levering.

Oplichters die u met phishing benaderen

Oplichters van TikTok Shop kunnen u targeten met phishingpogingen door berichten te sturen die zijn ontworpen om u te misleiden om gevoelige informatie te onthullen of op ongevraagde links te klikken. U kunt bijvoorbeeld een bericht ontvangen van een verkoper op TikTok Shop waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om uw betalingsgegevens te verstrekken. Als het bericht van een verkoper urgente of bedreigende taal, te mooi om waar te zijn aanbiedingen, spelfouten of grammaticale fouten, ongevraagde links of verzoeken om persoonlijke informatie bevat, heeft u waarschijnlijk te maken met een oplichter die van plan is om uw informatie of geld te stelen via een phishingaanval .

Oplichters die zich voordoen als vertrouwde merken of influencers

Je hebt misschien gehoord dat een van je favoriete merken of influencers een gewild item verkoopt op TikTok Shop. In plaats van hun geverifieerde profielpagina te bezoeken, kun je zoeken naar het item op TikTok Shop en profielen tegenkomen die er bijna identiek uitzien als die van vertrouwde merken en influencers. Oplichters maken vaak nep-profielen aan om zich voor te doen als legitieme merken en influencers, en je te misleiden om items van hen te kopen. Deze oplichters hebben waarschijnlijk niet het item dat ze beweren te verkopen en zullen er met je geld vandoor gaan.

Hoe u veilig blijft en voorkomt dat u in de val van oplichting trapt op TikTok Shop

Ondanks de vele vormen van oplichting die je kunt tegenkomen in TikTok Shop, kun je voorkomen dat je slachtoffer wordt door de profielen van verkopers te controleren, veilige betaalmethoden te gebruiken, aanbiedingen te vermijden die te mooi lijken om waar te zijn en nooit gevoelige informatie te delen met een verkoper.





Controleer verkopersbeoordelingen, beoordelingen en verificatie

Controleer altijd de legitimiteit van een verkoper voordat u een aankoop doet op TikTok Shop. Onderzoek de soorten beoordelingen en beoordelingen die een verkoper heeft, kan u helpen oplichting te voorkomen, aangezien een verkoper met weinig of geen beoordelingen vaak onbetrouwbaar is en u kan proberen op te lichten. Controleer nogmaals of het profiel van de verkoper is geverifieerd met een badge of vinkje op TikTok Shop, omdat verificatie betekent dat TikTok hun identiteit heeft bevestigd.











Gebruik veilige betaalmethoden

Wanneer u TikTok Shop gebruikt om items te kopen, vermijd dan betalingen via andere apps. Gebruik het ingebouwde betalingssysteem van TikTok Shop om ervoor te zorgen dat uw transacties veilig en beschermd zijn. Als een verkoper u aanspoort om te betalen via Venmo , Cash App of een andere off-platform app, moet u voorzichtig zijn en alleen verkopers vertrouwen die het betalingssysteem van TikTok Shop gebruiken. Gebruik daarnaast een creditcard in plaats van een pinpas voor aankopen. Creditcards bieden betere bescherming tegen fraude, zodat u het geld dat u op uw bankrekening hebt gespaard niet verliest als u wordt opgelicht.

Wees voorzichtig met aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn

Net als Temu en andere online marktplaatsen biedt TikTok Shop vaak producten aan tegen lage prijzen. Wees echter voorzichtig met aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Als u bijvoorbeeld op TikTok Shop op zoek bent naar een nieuw spelsysteem en u ziet dat het $ 20 kost, moet u sceptisch zijn over de prijs en niet in de val trappen van de nepvermelding van de oplichter.

Vermijd het delen van gevoelige informatie

Als een verkoper op TikTok Shop beweert dat hij uw artikel niet kan verzenden zonder specifieke gevoelige informatie, zoals uw betalingsgegevens, stop dan onmiddellijk met communiceren. Oplichters kunnen om persoonlijke informatie vragen en beweren dat deze nodig is voor verzending. Het delen van gevoelige informatie met een verkoper op TikTok Shop brengt echter uw privacy en online veiligheid in gevaar, omdat ze die informatie kunnen gebruiken om u te targeten met meer oplichting of, in extreme gevallen, identiteitsfraude te plegen.

Klik nooit op ongevraagde links en bijlagen

Ongevraagde links en bijlagen kunnen leiden tot verschillende negatieve gevolgen, waaronder het stelen van uw privé-informatie of het installeren van malware op uw apparaat. Als u een bericht ontvangt van een verkoper op TikTok Shop met een link waarop u moet klikken, klik er dan niet op, want u kunt gehackt worden. Als u denkt dat een link van een verkoper veilig is, controleer dan de veiligheid ervan voordat u erop klikt met behulp van een URL-checker, zoals Google Transparency Report .

Beveilig uw TikTok-account

Zorg ervoor dat je TikTok-account veilig is om beschermd te blijven tegen veelvoorkomende TikTok Shop-fraude. Je moet een sterk wachtwoord gebruiken dat bestaat uit ten minste 16 tekens en een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen. Het is ook belangrijk om extra beveiligingslagen toe te voegen aan je TikTok-account door Multi-Factor Authentication (MFA)-methoden in te schakelen, zoals Two-Factor Authentication (2FA) of door een phishing-bestendige toegangscode te gebruiken die standaard 2FA heeft. Door deze extra beveiligingslagen toe te voegen, wordt het voor iedereen lastig om toegang te krijgen tot je account zonder je identiteit te verifiëren.





Volg deze stappen om 2FA op uw TikTok-account in te schakelen:



Tik op uw profiel rechtsonder op uw startscherm. Selecteer het menupictogram in de rechterbovenhoek van uw scherm en tik vervolgens op Instellingen en privacy in de vervolgkeuzelijst. Tik in het scherm Instellingen en privacy op Beveiliging en machtigingen in het gedeelte Account . Tik op 2-stapsverificatie en selecteer vervolgens minimaal twee methoden om 2FA in te schakelen. Schakel de sms- en e-mailopties voor 2FA in door op Inschakelen te tikken.





Om een passkey in te stellen op je TikTok-account, ga je naar je profiel, selecteer je het menu-icoon en tik je op Instellingen en privacy . Tik op Account en tik vervolgens op Passkey . Vanaf daar volg je de instructies op je scherm en maak je een passkey aan. Zodra je je passkey hebt bevestigd, vraagt TikTok je om je passkey elke keer dat je inlogt.

Meld verdachte verkopers

Als je vermoedt dat je met een frauduleuze verkoper praat of je realiseert dat je bent opgelicht, moet je het account van de verkoper op TikTok melden. Om een verdacht TikTok-account te melden, ga je naar het profiel van de verkoper, tik je bovenaan op de knop Delen en selecteer je Rapporteren . Kies de reden om het account van de verkoper te melden, tik op Verzenden en TikTok ontvangt je rapport. Door verdachte verkopers op TikTok Shop te melden, voorkom je dat anderen worden opgelicht en verminder je de aanwezigheid van oplichters op het platform.

Bescherm uzelf tegen oplichters op TikTok Shop

Bescherm uzelf tegen oplichters tijdens het online winkelen, met name op TikTok Shop, door de beoordelingen van verkopers te bekijken, veilige betaalmethoden te gebruiken, het delen van gevoelige informatie te vermijden en nooit op ongevraagde links te klikken. Veel oplichtingspraktijken op TikTok Shop zijn erop gericht uw privé-informatie of geld te stelen, dus wees altijd voorzichtig en doe uw onderzoek voordat u een aankoop doet.