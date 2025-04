As compras no TikTok estão abrindo as comportas para golpes

A TikTok Shop é geralmente segura para comprar, mas é importante ter cuidado ao comprar no mercado online. A TikTok Shop é um segmento do TikTok que permite que você compre itens de seus criadores de conteúdo e influenciadores favoritos. O mercado online foi lançado nos EUA em setembro de 2023, e aproximadamente 5% de todos os consumidores americanos compraram um presente na TikTok Shop durante a temporada de férias de 2023, de acordo com a Forbes . Na aba Loja no TikTok, você pode pesquisar produtos com base em categorias recomendadas, como moda ou eletrônicos, assim como faria na Amazon ou em outros mercados online. Ao rolar pelo seu feed do TikTok, você pode encontrar vídeos focados em produtos específicos vinculados à TikTok Shop, onde você pode comprá-los diretamente do mercado.





Continue lendo para saber mais sobre os riscos potenciais de comprar itens na TikTok Shop, golpes comuns na TikTok Shop e como se manter seguro ao fazer compras no TikTok.





Quais são os riscos de comprar na TikTok Shop?

Comprar itens na TikTok Shop traz riscos, incluindo golpistas e produtos de baixa qualidade. Como nem todos os vendedores na TikTok Shop são verificados, vendedores não verificados podem vender itens falsificados ou de baixa qualidade, ou você pode nunca receber o item que pediu. Para evitar cair em golpes, certifique-se de procurar um selo ou marca de seleção no perfil do vendedor no TikTok indicando que ele é verificado antes de fazer uma compra.

Golpes comuns na TikTok Shop visando compradores

Vários golpes comuns na TikTok Shop que têm como alvo você como comprador incluem golpistas que vendem itens falsos, nunca entregam o item comprado, aplicam golpes de phishing ou se passam por marcas verificadas para ganhar sua confiança.

Golpistas vendendo produtos falsificados ou de baixa qualidade

Você pode encontrar um anúncio na TikTok Shop de um produto que você estava querendo por um preço ideal. Golpistas criam anúncios atraentes para atraí-lo e, depois que você faz uma compra, pode receber um item falsificado ou de baixa qualidade que não corresponde ao que você pediu. Uma maneira fácil de saber se os anúncios na TikTok Shop são golpes é procurar por erros de ortografia ou gramaticais nas descrições dos produtos, vendedores sem avaliações ou preços que não correspondem ao valor do item.

Golpistas nunca entregam o item comprado

Se você pedir um item pela TikTok Shop, fique atento até que ele chegue. Golpistas na TikTok Shop podem criar listagens para itens que não existem, receber seu pagamento e nunca entregar o item. Verifique frequentemente o status das suas informações de rastreamento, pois os golpistas geralmente fornecem números de rastreamento falsos em golpes de não entrega.

Golpistas atacam você com phishing

Golpistas da TikTok Shop podem te atingir com tentativas de phishing enviando mensagens projetadas para induzi-lo a revelar informações confidenciais ou clicar em links não solicitados. Por exemplo, você pode receber uma mensagem de um vendedor na TikTok Shop pedindo para você clicar em um link para fornecer suas informações de pagamento. Se a mensagem de um vendedor contiver linguagem urgente ou ameaçadora, ofertas boas demais para ser verdade, erros de ortografia ou gramática, links não solicitados ou solicitações de informações pessoais, você provavelmente está lidando com um golpista que pretende roubar suas informações ou dinheiro por meio de um ataque de phishing .

Golpistas se passando por marcas ou influenciadores confiáveis

Você pode ter ouvido que uma de suas marcas ou influenciadores favoritos está vendendo um item desejável na TikTok Shop. Em vez de visitar a página de perfil verificada deles, você pode procurar o item na TikTok Shop e se deparar com perfis que parecem quase idênticos aos de marcas e influenciadores confiáveis. Os golpistas geralmente criam perfis falsos para se passar por marcas e influenciadores legítimos, enganando você para comprar itens deles. Esses golpistas provavelmente não têm o item que afirmam estar vendendo e desaparecerão com seu dinheiro.

Como se manter seguro e evitar cair em golpes na TikTok Shop

Apesar dos muitos tipos de golpes que você pode enfrentar na TikTok Shop, você pode ficar seguro para não se tornar uma vítima verificando os perfis dos vendedores, usando métodos de pagamento seguros, evitando ofertas que parecem boas demais para ser verdade e nunca compartilhando informações confidenciais com um vendedor.





Verifique avaliações, classificações e verificações do vendedor

Sempre verifique a legitimidade de um vendedor antes de fazer uma compra na TikTok Shop. Investigar os tipos de avaliações e classificações que um vendedor tem pode ajudar você a evitar golpes, pois um vendedor com avaliações limitadas ou nenhuma geralmente não é confiável e pode tentar enganá-lo. Verifique novamente se o perfil do vendedor é verificado com um selo ou marca de seleção na TikTok Shop porque a verificação significa que o TikTok confirmou sua identidade.











Use métodos de pagamento seguros

Ao usar a TikTok Shop para comprar itens, evite realizar pagamentos por meio de outros aplicativos. Use o sistema de pagamento integrado da TikTok Shop para garantir que suas transações sejam seguras e protegidas. Se um vendedor pedir que você pague por meio do Venmo , Cash App ou qualquer outro aplicativo fora da plataforma, você deve ser cauteloso e confiar apenas em vendedores que usam o sistema de pagamento da TikTok Shop. Além disso, use um cartão de crédito em vez de um cartão de débito para compras. Os cartões de crédito oferecem melhor proteção contra fraudes, garantindo que você não perca o dinheiro economizado em sua conta bancária se for enganado.

Tenha cuidado com ofertas que parecem boas demais para ser verdade

Assim como o Temu e outros marketplaces online, o TikTok Shop frequentemente oferece produtos a preços baixos. No entanto, você deve ter cuidado com listagens que parecem boas demais para ser verdade. Por exemplo, se você estiver comprando um novo sistema de jogo no TikTok Shop e vê-lo custando US$ 20, você deve ser cético quanto ao preço e não cair na listagem falsa do golpista.

Evite compartilhar informações confidenciais

Se um vendedor na TikTok Shop alegar que não pode enviar seu item sem informações sensíveis específicas, como suas informações de pagamento, pare de se comunicar com ele imediatamente. Golpistas podem solicitar informações pessoais, alegando que são necessárias para o envio. No entanto, compartilhar informações sensíveis com um vendedor na TikTok Shop coloca em risco sua privacidade e segurança online, pois eles podem usar essas informações para lhe atingir com mais golpes ou, em casos extremos, cometer roubo de identidade.

Nunca clique em links e anexos não solicitados

Links e anexos não solicitados podem levar a uma variedade de consequências negativas, incluindo o roubo de suas informações privadas ou a instalação de malware em seu dispositivo. Se você receber uma mensagem de um vendedor na TikTok Shop contendo um link que ele pede para você clicar, evite clicar nele porque você pode ser hackeado . Se você acredita que um link de um vendedor é seguro, verifique sua segurança antes de clicar usando um verificador de URL, como o Google Transparency Report .

Proteja sua conta TikTok

Certifique-se de que sua conta TikTok esteja segura para ficar protegido contra golpes comuns da TikTok Shop. Você deve usar uma senha forte que consista em pelo menos 16 caracteres e uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Também é importante adicionar camadas extras de segurança à sua conta TikTok habilitando métodos de Autenticação Multifator (MFA), como Autenticação de Dois Fatores (2FA) ou usando uma chave de acesso resistente a phishing que tenha 2FA por design. Adicionar essas camadas adicionais de segurança torna desafiador para qualquer pessoa acessar sua conta sem verificar sua identidade.





Para habilitar o 2FA na sua conta do TikTok, siga estas etapas:



Toque no seu perfil no canto inferior direito da tela inicial. Selecione o ícone de menu no canto superior direito da tela e toque em Configurações e privacidade no menu suspenso. Quando estiver na tela Configurações e privacidade , toque em Segurança e permissões na seção Conta . Toque em Verificação em duas etapas e selecione pelo menos dois métodos para ativar a 2FA. Ative as opções de SMS e e-mail para 2FA tocando em Ativar .





Para configurar uma senha na sua conta TikTok, vá para o seu perfil, selecione o ícone de menu e toque em Configurações e privacidade . Toque em Conta e depois em Senha . A partir daí, você seguirá as instruções na tela e criará uma senha. Depois de confirmar sua senha, o TikTok solicitará sua senha sempre que você fizer login.

Denunciar vendedores suspeitos

Se você suspeitar que está falando com um vendedor fraudulento ou perceber que foi enganado, você deve denunciar a conta do vendedor no TikTok. Para denunciar uma conta suspeita no TikTok, visite o perfil do vendedor, toque no botão Compartilhar na parte superior e selecione Denunciar . Escolha o motivo para denunciar a conta do vendedor, toque em Enviar e o TikTok receberá seu relatório. Denunciar vendedores suspeitos na TikTok Shop ajuda a proteger outras pessoas de serem enganadas e reduz a presença de golpistas na plataforma.

Proteja-se contra golpistas na TikTok Shop

Mantenha-se seguro contra golpistas ao fazer compras on-line, especialmente na TikTok Shop, revisando as classificações dos vendedores, usando métodos de pagamento seguros, evitando compartilhar informações confidenciais e nunca clicando em links não solicitados. Muitos golpes na TikTok Shop visam roubar suas informações privadas ou dinheiro, então sempre seja cauteloso e faça sua pesquisa antes de fazer uma compra.