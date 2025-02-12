TikTok Shopping 为诈骗打开了闸门

TikTok Shop 通常可以安全购物，但从在线市场购买时务必小心。TikTok Shop是 TikTok 的一个部分，可让您从自己喜欢的内容创建者和影响者那里购买商品。据《福布斯》报道，该在线市场于 2023 年 9 月在美国推出，2023 年假日季期间，约有 5% 的美国消费者从 TikTok Shop 购买了礼物。在 TikTok 的“商店”标签中，您可以根据推荐的类别（例如时尚或电子产品）搜索产品，就像在亚马逊或其他在线市场上一样。在滚动浏览 TikTok 提要时，您可能会看到专注于链接到 TikTok Shop 的特定产品的视频，您可以在其中直接从市场购买它们。





继续阅读以了解从 TikTok Shop 购买商品的潜在风险、常见的 TikTok Shop 骗局以及如何在 TikTok 购物时保持安全。





在 TikTok Shop 购物有哪些风险？

从 TikTok Shop 购买商品存在风险，包括诈骗和劣质产品。由于 TikTok Shop 上的卖家并非全部都经过验证，未经验证的卖家可能会出售假冒或劣质商品，或者您可能永远收不到订购的商品。为避免上当受骗，请务必在购买前查看卖家 TikTok 个人资料上的徽章或勾选标记，以表明他们已通过验证。

TikTok Shop 中针对买家的常见骗局

针对您作为买家的几种常见 TikTok Shop 骗局包括骗子出售假冒商品、从不交付您购买的商品、针对您进行网络钓鱼诈骗或冒充经过验证的品牌来获取您的信任。

诈骗者销售假冒或劣质产品

您可能会在 TikTok Shop 上找到您一直想要的产品列表，价格非常理想。骗子会制作诱人的列表来吸引您，一旦您购买，您可能会收到与您订购的商品不符的假冒或劣质商品。判断 TikTok Shop 上的列表是否是骗局的简单方法是查看产品描述中的拼写或语法错误、卖家是否没有评论或价格是否与商品价值不符。

诈骗者从不送达所购商品

如果您通过 TikTok Shop 订购商品，请务必保持警惕，直到商品送达。TikTok Shop 上的诈骗者可能会为不存在的商品创建列表，收取您的付款，但永远不会发货。经常检查您的跟踪信息状态，因为诈骗者通常会在未送达的骗局中提供虚假的跟踪号。

诈骗者利用网络钓鱼攻击你

TikTok Shop 诈骗者可能会通过发送旨在诱骗您透露敏感信息或点击未经请求的链接的消息来针对您进行网络钓鱼。例如，您可能会收到来自 TikTok Shop 卖家的消息，要求您点击链接提供您的付款信息。如果卖家的消息包含紧急或威胁性语言、好得令人难以置信的优惠、拼写或语法错误、未经请求的链接或要求提供个人信息，您很可能正在与一个打算通过网络钓鱼攻击窃取您的信息或金钱的骗子打交道。

诈骗者冒充值得信赖的品牌或有影响力的人

您可能听说过，您最喜欢的品牌或网红之一在 TikTok Shop 上出售一件令人向往的商品。您可能不会访问他们的经过验证的个人资料页面，而是在 TikTok Shop 上搜索该商品，并会遇到与受信任的品牌和网红的个人资料几乎相同的个人资料。骗子经常创建虚假个人资料来冒充合法品牌和网红，诱骗您从他们那里购买商品。这些骗子可能没有他们声称出售的商品，并会卷款潜逃。

如何在 TikTok Shop 上保持安全并避免陷入骗局

尽管您可能会在 TikTok Shop 上遇到多种类型的骗局，但您可以通过检查卖家的个人资料、使用安全的付款方式、避免看似好得令人难以置信的优惠以及永远不与卖家分享敏感信息来避免成为受害者。





查看卖家评论、评分和验证

在 TikTok Shop 上购物之前，请务必检查卖家的合法性。调查卖家的评论和评分类型可以帮助您避免诈骗，因为评论有限或没有评论的卖家通常不值得信任，可能会试图欺骗您。仔细检查卖家的个人资料是否已通过 TikTok Shop 上的徽章或复选标记进行验证，因为验证意味着 TikTok 已确认其身份。











使用安全的付款方式

使用 TikTok Shop 购买商品时，请避免通过其他应用付款。使用 TikTok Shop 的内置支付系统确保您的交易安全且受到保护。如果卖家敦促您通过Venmo 、 Cash App或任何其他平台外应用付款，您应该谨慎行事，只信任使用 TikTok Shop 支付系统的卖家。此外，购买时请使用信用卡而不是借记卡。信用卡可以更好地防止欺诈，确保您在被骗时不会损失银行账户中的资金。

对那些好得令人难以置信的优惠要谨慎

与Temu和其他在线市场一样，TikTok Shop 经常以低价提供产品。但是，您应该对那些看起来好得令人难以置信的商品列表保持警惕。例如，如果您在 TikTok Shop 上购买新的游戏系统并看到它的售价为 20 美元，您应该对价格保持怀疑，不要被骗子的虚假列表所蒙骗。

避免分享敏感信息

如果 TikTok Shop 上的卖家声称，如果没有特定的敏感信息（例如您的付款信息），他们就无法发送您的商品，请立即停止与他们联系。诈骗者可能会要求您提供个人信息，声称这是发货所必需的。但是，与 TikTok Shop 上的卖家分享敏感信息会危及您的隐私和在线安全，因为他们可能会利用这些信息对您进行更多诈骗，或者在极端情况下进行身份盗窃。

切勿点击未经请求的链接和附件

未经请求的链接和附件可能会导致各种负面后果，包括您的私人信息被盗或恶意软件被安装在您的设备上。如果您收到来自 TikTok Shop 卖家的消息，其中包含他们要求您点击的链接，请避免点击它，因为您可能会被黑客入侵。如果您认为卖家的链接是安全的，请在点击之前使用 URL 检查器（如Google 透明度报告）检查其安全性。

保护你的 TikTok 帐户

确保您的 TikTok 帐户安全，以免遭受常见的 TikTok Shop 诈骗。您应该使用强密码，该密码至少包含 16 个字符，并且包含大小写字母、数字和符号的组合。此外，还必须启用多重身份验证(MFA) 方法，例如双重身份验证 (2FA) 或使用设计为具有 2FA 的防网络钓鱼密钥，为您的 TikTok 帐户增加额外的安全层。增加这些额外的安全层后，任何人都很难在未验证您的身份的情况下访问您的帐户。





要在您的TikTok帐户上启用2FA，请按照以下步骤操作：



点击主屏幕右下角的个人资料。 选择屏幕右上角的菜单图标，然后从下拉菜单中点击“设置和隐私” 。 进入“设置和隐私”屏幕后，点击“帐户”部分中的“安全和权限” 。 点击两步验证，然后选择至少两种方法来启用 2FA。 点击“打开”以启用 2FA 的短信和电子邮件选项。





要在您的 TikTok 帐户上设置密钥，请转到您的个人资料，选择菜单图标，然后点击设置和隐私。点击帐户，然后点击密钥。从那里，您将按照屏幕上的说明创建密钥。确认密钥后，TikTok 会在您每次登录时要求您输入密钥。

举报可疑卖家

如果您怀疑自己正在与欺诈卖家交谈或意识到自己被骗了，您应该在 TikTok 上举报卖家的账户。要举报可疑的 TikTok 账户，请访问卖家的个人资料，点击顶部的分享按钮，然后选择举报。选择举报卖家账户的原因，点击提交，TikTok 将收到您的报告。在 TikTok Shop 上举报可疑卖家有助于保护他人免遭诈骗，并减少平台上骗子的存在。

保护自己免受 TikTok Shop 诈骗者的侵害

在网上购物时，尤其是在 TikTok Shop 上，要保护自己免受诈骗者的侵害，请查看卖家的评分、使用安全的付款方式、避免分享敏感信息，并且永远不要点击未经请求的链接。TikTok Shop 上的许多骗局都旨在窃取您的私人信息或金钱，因此在购买前请务必谨慎并做好调查。







