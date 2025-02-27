ተንቀሳቃሽ ተቆጣጣሪዎች ለ ላፕቶፖች በሚያስደንቅ ሁኔታ ተመጣጣኝ ናቸው

በዚህ ክለሳ፣ ለ36 ዩሮ የተገዛ ባለ 15.6 ኢንች ተንቀሳቃሽ ማሳያ ባለ 1920x1080 ጥራት እንገመግማለን።
ማጠቃለያ፡ 15.6 ኢንች ተንቀሳቃሽ ሞኒተር (1920x1080) ከቴሙ.ኮም በ36 ዩሮ ገዛሁ። ከሙከራ በኋላ፣ በጥሩ ሁኔታ የታሰበበት የንድፍ ገፅታዎች ያለው ጥራቱ በጣም ጥሩ ሆኖ አግኝቼዋለሁ።
1 ዲጂታል ዘላኖች እና መግብሮቻቸው
Temu.comን በማሰስ ላይ እያለ 15.6 ኢንች ተንቀሳቃሽ ሞኒተር (1920x1080) በ36 ዩሮ ዋጋ ያለው ማጓጓዣን ጨምሮ አገኘሁት። ዋጋው ትኩረቴን ሳበው፣ እና የደንበኛ ግምገማዎችን ካረጋገጥኩ በኋላ—ሁሉም አዎንታዊ ነበሩ— ፍላጎት አደረብኝ። በእንደዚህ ዓይነት ዝቅተኛ ዋጋ ያለው ማሳያ እውነት ለመሆን በጣም ጥሩ ይመስላል። ከጥቂት ቀናት ግምት በኋላ አንዱን ለማዘዝ ወሰንኩ. ከዋጋው አንጻር, አደጋው አነስተኛ ነበር.
የምርት ዝርዝሮች፡-
- ብራንድ፡ ሼንዘን ሞኒተር ፋብሪካ
- ሞዴል፡ NC156A
- ዝርዝሮች፡ 15.6 ኢንች ተንቀሳቃሽ ሞኒተር፣ 1920x1080
- ዋጋ፡ 36 ዩሮ (ማጓጓዣን ጨምሮ)
- ሻጭ: Temu.com
2 ጥቅል መድረሻ
ማሳያው በ13 ቀናት ውስጥ በፖስታ ደርሷል። ማሸጊያው በጣም ጥሩ ነበር፣ ከታዋቂ ምርቶች ጋር ሊወዳደር ይችላል። ሳጥኑ የማስተማሪያ መመሪያን አካትቷል - ምንም እንኳን እንግሊዘኛ አንዳንድ ጊዜ ያልተለመደ ቢሆንም ለማዋቀር በቂ ዝርዝር ነበር። የሚገርመው፣ የደንበኛ ድጋፍ Hotmail.com ኢሜይል አድራሻ ይጠቀማል። እንደ ቻይና ምልክት አንዳንድ “የፓንዳ ተለጣፊዎችን” ልከዋል። እንደ HP ካሉ አንዳንድ የምርት ስም ጋር ሲነጻጸር ምንም ልዩነት አይታየኝም, መመሪያው ብቻ የበለጠ ቆንጆ ይሆናል.
በሳጥኑ ውስጥ የነበረው እነሆ፡-
3 የመመርመሪያ መሳሪያዎች እና ማዋቀር
ሲፈተሽ የግንባታው ጥራት አስደናቂ ይመስላል። ማሳያው ሁለት የመቆሚያ አማራጮችን አካቷል፡-
- ለብቻው የፕላስቲክ መቆሚያ
- የፕላስቲክ-መግነጢሳዊ አቃፊ ማቆሚያ
ይህ እንደ HP ያለ ታዋቂ የምርት ስም ቢሆን ኖሮ ሰዎች "ታላቁን ንድፍ" ያወድሱ ነበር. አሁን፣ “የሌላ ሰው ንድፍ ገልብጠዋል” እያሉ ነው። ምንም እንኳን, ዲዛይኑ በደንብ ይሰራል.
መሣሪያው ላፕቶፑን ለማገናኘት 2 መንገዶችን ይሰጣል ፣ ለአዳዲስ ላፕቶፖች ፣ አንድ ነጠላ የዩኤስቢ-ሲ ገመድ ለምልክት እና ለኃይል። ለቆዩ ላፕቶፖች፣ ኤችዲኤምአይ ለሲግናል፣ ከጥንታዊ የዩኤስቢ-ሲ ኃይል አስማሚ ጋር።
በሁለቱም ሁኔታዎች ተቆጣጣሪውን በተሳካ ሁኔታ ከላፕቶፕ ጋር አገናኘሁ እና በዊንዶውስ 11 ላይ ባለሁለት ስክሪን ተግባር አዘጋጅቻለሁ።
4 የምስል ጥራት
ዋናው ጥያቄ፡ ማሳያው ምን ያህል ጥሩ ነው? ይህንን ለመፈተሽ የተለመደ ገንቢ/ማረሚያ ማዋቀር ፈጠርኩ። የምስሉ ጥራት ከእኔ ላፕቶፕ ማሳያ ጋር ይነጻጸራል፣ ለዕለታዊ ስራዎች ግልጽ እና ጥርት ያለ እይታዎችን ያቀርባል።
ከ15.6 ኢንች መጠኑ አንጻር ይዘቱ በትንሹ ያነሰ ቢመስልም ሊነበብ ይችላል።
5 መደምደሚያ
የዚህ ማሳያ የመጀመሪያ እይታዬ በጣም አዎንታዊ ነው። ተመሳሳዩ ሃርድዌር የ HP ወይም Dell አርማ ካለው እና ዋጋው ወደ 100€ ከሆነ አሁንም እንደ ትልቅ ግዢ እቆጥረዋለሁ።
የሚገርመው፣ በሞኒተሪው፣ ማሸጊያው ወይም ማንዋል ላይ ምንም ብራንድ ወይም አርማ የለም። ይህ ቢሆንም፣ ወደፊት በከፍተኛ ዋጋም ቢሆን ሌሎችን ከአንድ ኩባንያ ውስጥ በደስታ ስለምፈልግ በምርቱ በጣም ተደንቄያለሁ። ነገር ግን፣ ያልታወቀ፣ ስም-አልባ ምርት ይመስላል።
ይሁን እንጂ ለረጅም ጊዜ የመቆየቱ ሁኔታ መታየት አለበት. ጉድለቶች ከተፈጠሩ ጊዜ ብቻ ነው የሚያውቀው።