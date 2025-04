Monitores portáteis para laptops são surpreendentemente acessíveis

Nesta análise, avaliamos um monitor portátil de 15,6 polegadas com resolução de 1920x1080, adquirido por 36 euros.





Resumo: Comprei um monitor portátil de 15,6 polegadas (1920x1080) da Temu.com por 36 euros. Após testar, achei a qualidade excelente, com recursos de design bem pensados.

1 Nômades digitais e seus gadgets

Ao navegar no Temu.com , me deparei com um monitor portátil de 15,6 polegadas (1920x1080) com preço de 36 euros, incluindo frete. O preço chamou minha atenção e, depois de verificar as avaliações dos clientes — todas positivas — fiquei intrigado. Um monitor com um preço tão baixo parecia bom demais para ser verdade. Depois de alguns dias de consideração, decidi pedir um. Dado o preço, o risco era mínimo.





Detalhes do produto:

Marca: Fábrica de Monitores de Shenzhen

Modelo: NC156A

Especificações: Monitor portátil de 15,6", 1920x1080

Preço: 36 euros (incluindo envio)

Vendedor: Temu.com

2 Pacote Chegada

O monitor chegou em 13 dias pelo correio. A embalagem era excelente, comparável a marcas bem conhecidas. A caixa incluía um manual de instruções — embora o inglês às vezes fosse incomum, era detalhado o suficiente para a configuração. Curiosamente, o suporte ao cliente usa um endereço de e-mail Hotmail.com . Eles enviaram alguns "adesivos de panda" também, como um símbolo da China. Não vejo diferença na embalagem em comparação com algumas marcas como a HP, apenas o manual seria mais elegante.





Aqui está o que estava na caixa:

3 Examinando equipamentos e configuração

Após a inspeção, a qualidade da construção parecia impressionante. O monitor incluía duas opções de suporte:

Um suporte autônomo de plástico

Um suporte de pasta magnético de plástico





Se fosse uma marca bem conhecida como a HP, as pessoas elogiariam o "ótimo design". Agora, elas estão dizendo "copiaram o design de outra pessoa". De qualquer forma, o design funciona bem.









O dispositivo oferece 2 maneiras de conectar o laptop, para laptops novos, um único cabo USB-C para sinal e energia. Para laptops mais antigos, HDMI para sinal, com energia de um adaptador de energia USB-C clássico.









Em ambos os casos, conectei com sucesso o monitor ao meu laptop e configurei a funcionalidade de tela dupla no Windows 11.





4 Qualidade da imagem

A questão principal: Quão boa é a tela? Para testar isso, criei uma configuração típica de desenvolvedor/depuração. A qualidade da imagem é comparável à tela do meu laptop, fornecendo visuais claros e nítidos para tarefas cotidianas.









Considerando seu tamanho de 15,6 polegadas, o conteúdo parece um pouco menor, mas permanece legível.





5 Conclusão

Minhas primeiras impressões deste monitor são muito positivas. Se o mesmo hardware tivesse um logotipo HP ou Dell e custasse cerca de 100€, eu ainda o consideraria uma ótima compra.

Curiosamente, não há nenhuma marca ou logotipo no monitor, na embalagem ou no manual. Apesar disso, estou impressionado o suficiente com o produto que ficaria feliz em procurar outros da mesma empresa, mesmo com um preço mais alto no futuro. No entanto, parece ser um produto sem marca, sem nome.

No entanto, a durabilidade a longo prazo ainda precisa ser vista. Só o tempo dirá se algum defeito surgirá.