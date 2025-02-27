笔记本电脑的便携式显示器价格出奇地便宜

在这篇评测中，我们评估了一款 15.6 英寸便携式显示器，分辨率为 1920x1080，购买价格为 36 欧元。





摘要：我在Temu.com上花了 36 欧元买了一台 15.6 英寸便携式显示器（1920x1080）。经过测试，我发现它的质量非常好，设计也很周到。

1 数字游民及其设备

在浏览Temu.com时，我偶然发现了一款 15.6 英寸便携式显示器（1920x1080），售价为 36 欧元（含运费）。这个价格引起了我的注意，在查看了客户评论（全部都是正面评论）后，我非常感兴趣。如此低廉的显示器似乎好得令人难以置信。经过几天的考虑，我决定订购一台。考虑到价格，风险微乎其微。





产品详情：

2 包裹到达

显示器通过邮寄在 13 天内送达。包装非常好，堪比知名品牌。包装盒内附有说明书——虽然英文有时不太常见，但足够详细，便于安装。有趣的是，客服使用Hotmail.com电子邮件地址。他们还寄了一些“熊猫贴纸”，作为中国的象征。我认为包装与 HP 等品牌相比没什么区别，只是说明书更高档一些。





盒子里的东西如下：

3 检查设备和设置

经检查，其制造质量令人印象深刻。该显示器包含两个支架选项：

塑料独立支架

塑料磁性文件夹支架





如果这是像惠普这样的知名品牌，人们会称赞其“设计很棒”。现在，他们却说“他们抄袭了别人的设计”。无论如何，设计效果很好。









设备提供两种连接笔记本电脑的方式，对于新款笔记本电脑，可使用单根 USB-C 线缆传输信号和电源。对于较旧的笔记本电脑，可使用 HDMI 传输信号，并使用经典的 USB-C 电源适配器供电。









在这两种情况下，我都成功将显示器连接到笔记本电脑，并在 Windows 11 上设置了双屏功能。





4 图像质量

主要问题是：显示效果如何？为了测试这一点，我创建了一个典型的开发人员/调试设置。图像质量与我的笔记本电脑的显示屏相当，为日常任务提供清晰锐利的视觉效果。









鉴于其 15.6 英寸的尺寸，内容看起来略小但仍然清晰可读。





5 结论

我对这款显示器的第一印象非常好。如果同样的硬件带有 HP 或 Dell 徽标并且价格在 100 欧元左右，我仍然会认为这是一次不错的购买。

有趣的是，显示器、包装或手册上没有品牌或徽标。尽管如此，我对这款产品印象深刻，我很乐意寻找同一家公司的其他产品，即使将来价格更高。然而，它似乎是一款无品牌、无名的产品。

然而，其长期耐用性还有待观察。只有时间才能证明是否会出现任何缺陷。