Hoe om te sê of AI werklik 'n revolusie is

Die volgende industriële revolusie? Miskien. 'n eenvoudige toets van 1950 sal ons gou genoeg vertel. En as so - wat sal al die werkloze dokters, prokureurs en programmeerders doen?









“Siri, gaan jy my werk neem?”

“Sorry, ek wil nie hierdie vraag beantwoord nie, is daar nog iets wat ek vandag vir jou kan doen?”

“Siri, gaan jy my werk neem?”





“Sorry, ek wil nie hierdie vraag beantwoord nie, is daar nog iets wat ek vandag vir jou kan doen?”





Tegnologie is in wese 'n boost in doeltreffendheid. Wat is gedoen met meer (tyd en hulpbronne) - kan nou gedoen word met minder. Moet 'n kopie van 'n boek maak? Maande vir 'n skrywer, sekondes op 'n drukprys. Moet van Rome na New York gaan? Weeke met die boot, ure met die vliegtuig. As die verandering groot genoeg is - in breedte en diepte (die aantal mense wat beïnvloed is en die hoeveelheid hulpbronne bespaar) - kan die tegnologiese verbetering beskou word as 'n revolusie * .





* Dit werk ook andersom. As 'n tegnologiese verbetering nie groot genoeg is nie - die maatskappye wat dit verskaf, sal misluk nie. Mense verander nie gewoontes vir 'n klein verbetering nie.

* Dit werk ook andersom. As 'n tegnologiese verbetering nie groot genoeg is nie - die maatskappye wat dit verskaf, sal misluk nie. Mense verander nie gewoontes vir 'n klein verbetering nie.





Die tyd "bevry" beteken ook dat die mense betaal vir daardie tyd (hulle arbeid en die verkryging van hul vermoëns) word nou ook "vry". Wat is 'n mooi manier om te sê "uit 'n werk". Aan die sonnige kant - nuwe werksgeleenthede word ook geskep. As die tegnologie is fundamenteel genoeg - hele nuwe ekosisteme.





Wanneer die verandering geleidelik is – beroepe sal sterf in die tempo wat hul inwoners pensioen of 'n loopbaanverandering bestuur. Wanneer die verandering te vinnig is – sosiale onrust kan lei (door groeiende ongelykheid tussen diegene met kapitaal en diegene wat op hul arbeid vertrou). donker tye in die geskiedenis word aan veranderinge soos hierdie toegeskryf – so laat ons hoop ons staan nie in die gesig van een nie.





Nou dat ek jou aandag en jou nag slaap het, laat ons AI bespreek.Hoe sal ons weet of dit 'n "rewolusie" of net 'n "rave" is? Watter groot nuwe beroepe / ekosisteme sal verskyn?













Hoe om te weet of AI werklik 'n revolusie is

Ons het kort geheue en het nooit in die geskiedenisklas geluister nie.





Andersins is dit moeilik om die skreeu te verduidelik “stop AGI voordat dit te laat is!” en “stok NVIDIA chips onder jou matras!” wanneer ons regtig moet murmur “AI weer? regtig?” AI was boos dat dit die wêreld sal verander reeds in die 1950’s. En dan die 1960’s, die 70’s, terug in die 80’s, weer verskyn in die 90’s, dan die 2000’s en uiteindelik nou. Natuurlik – “ hierdie keer is dit anders” – as gevolg van die nuwe algoritmes, die hoeveelheid data en rekenaar krag as nooit voorheen nie.













So hoe kan ons weet? Gelukkig - daar is 'n toets van 1950. Turing-toets. As die huidige AI dit sal slaag - 'n groot verandering sal waarskynlik volg. Die Turing-toets vereis dat 'n mens wat met 'n verborge "ding" praat, nie die verskil tussen 'n antwoordende masjien en 'n antwoordende persoon kan vertel nie.enigietsDie persoon sal 'nGesprekkemet die "ding" en sal nie in staat wees om te sê of die ander kant 'nDie kennismens of masjien – ons het aangekom. hoekom “al”, “gesprek” en “bekendbaar”?expertdierefinemententruthDaar is geen werklike waarde nie.





Is ons daar nog nie? en 'n nuweDie winterDie hoeveelheid data, die rekenaar krag, die algoritme - hulle mag nie gereed wees nie. AI sal 'n mooi funksie wees - soos soek outomatiese, gepersonaliseerde voedings en ad algoritmes. Hulle is nuttig, hulle genereer 'n baie geld - maar hulle is nie 'n sosiale revolusie nie. Onthou "Deep Blue".





Agte en aPaperclip van die ApokalipsDie algoritmes is nie eens daar te streef nie (ons weet nie waar om te streef nie). "Hoping" intelligensie sal spontaan "opkom" uit 'n Turing-toets is 'n bietjie (pun bedoel) naïef. Miskien as ons 'n bietjie dopamien oor die GPU's spuit...





Maar stel ons voor dat die Turing-toets in 'n jaar van nou af gestuur sal word. dat 'n mediese dokter 'n diepgaande mediese bespreking met 'n "saak" sal kan hê en nie in staat sal wees om te weet of dit 'n masjien of 'n peer is nie. dat 'n masjien eintlik minder foute sal maak as 'n mens wat 'n diagnose en behandeling aanbeveling gee.





Op daardie punt - om jare lank te studeer, te werk en honderde dollars per uur per mens te belas - sal dit nie meer betekenisvol maak vir hierdie beroepe nie.





Die persoon wat die vrae het - die behoefte aan die diagnose, die regskonsultasie, die idee vir die sagteware, die begeerte om te leer of na 'n vreemde land te reis - is nog steeds daar.





Dit is almal verskillende take. En hierdie take word uitgevoer vir verskillende mense met verskillende smaak, op verskillende tye. 'n Australiese surfer in haar 20s is nie dieselfde as 'n gepensioneerde Japannese ingenieur nie - selfs as hulle beide vra om reisvoorstelle te kry.





Kom in die maatskappy ontwerp.

Wat is Companion Design?

“Brahhhhh! Surf op South Beach! Rolling 60 tot een! Wil ek sms Gonzo en Frenchie om te sien of hulle is af?”



“Brahhhhh! Surf op South Beach! Rolling 60 tot een! Wil ek sms Gonzo en Frenchie om te sien of hulle is af?”





“Dit is waar, die versameling by White is meer Dada as Blaue Reiter, maar ek dink jy sal dit interessant vind.



“Dit is waar, die versameling by White is meer Dada as Blaue Reiter, maar ek dink jy sal dit interessant vind.





“Nan! jy wil hê ek moet jou Japannese leer met 'n fokus op Manga? jy sal baie Dokonjou nodig hê, maar ok. Ganbatte!”

“Nan! jy wil hê ek moet jou Japannese leer met 'n fokus op Manga? jy sal baie Dokonjou nodig hê, maar ok. Ganbatte!”





Wanneer die AI die Turing-toets slaag – ons sal wil met dit interaksie maak soos ons met mense doen. En aangesien ons (verskillende mense) op verskillende maniere met verskillende mense interaksie maak – so sal ons begeerte wees. Ons sal wil hê dat ons reisgenoot ons voorkeur vir uiterste wintersporte pas en ons rug het in terme van gidse, toerusting, versekering en weer. Ons sal verkies dat dit weet wat die verskil tussen Frame, Plate, Rail en AT Bindings is sonder dat ons hoef te “verfineer”.





Met ander woorde – ons wil hê dat ons AI-maatskappye “kultuurlik aangepas” moet word. En iemand sal hierdie maatskappye moet skep.









Vaardighede wat nodig is vir Companion Design

Companion Design sal 'n mengsel van produkbestuur, produkontwerp, sielkunde, sosiologie, kulturele studies en kuns wees.





Fine-tuned Companions sal in staat wees om gebruikers deur hul take te hanteer - op 'n manier wat effektief en pret sal wees.Dit is waar al die boonste vermoëns in die spel sal kom. 'n interessante draai in die geskiedenis van menslike opvoeding - die geesteswetenskappe neem weer die voorste toneel.





Aangesien daar baie subkulture is en elke persoon behoort tot 'n verskeidenheid op enige gegewe tyd ('n tegniese persoon by die werk kan 'n baie spesifieke smaak in musiek en mode hê) en tussen hulle beweeg as die tyd verbygaan (kies nuwe en vordering in hobby's, verander smaak, probeer nuwe dinge, verander gesinsstatus, loopbaan) sal daar baie karakters wees om uit te druk.





Tools wat nodig is vir Companion Design

First- Daar sal weesthe sourceSommige objektief (soos die internet) en sommige subjektief (soos ons gesprekke, e-posse, foto's, belange in sosiale media, waar ons gaan en wat ons sien).





Then– Die metgeselle sal in staat wees om verbinding te maak met hierdie poele – en hulle sal dit doen deur dieAI gatewaysHierdie gateways - wat vandag gaan deur name soos ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI, Siri (spel. Maar waarskynlik iets nuuts in Junie) - is wat sin maak van die ongestruktureerde data wat hulle voed.





ThenDaar sal 'n maat wees ofCharacter Building Tools(gemaklik beide verkort na CBT) - soortgelyk aan vandag se UI ontwerp gereedskap (Figma, Sketch). Hulle sal toelaat om die karakter van die Companion te "ontwerp". Die taal, jargon, slang, houding - en die kennis wat dit sal help.





FinallyDie maatskappye moet weesdeployedIn die wild.





Hulle sal deel wees van bestaande gereedskap - mode, reis en politiek metgeselle in Instagram en Twitter. Dit sal op maat gemaak word vir spesifieke ondernemingsbehoeftes – die bekende Toyota ingenieur op die vervaardigingsvloer van die Suid-Afrikaanse fabriek. Sal "rij" op Objektief gemeng met Subjektiewe bronne - jou familie digitale dokter, jou marathon trainer, jou geografie onderwyser, jou stylis, jou dating raadgewer, jou plant optimalisering gids. Kompanieë - iemand om met hom te praat, sonder oordeel of eis.





Die bedryf van hierdie gereedskap (gehelp deur werker AI wat die tegniese take gespreksvol maak) is die Companion Designers. Hulle sal die menslike behoefte verstaan, die karakter van die metgesel bou om dit te beantwoord en verbind dit met die bronne wat dit benodig om suksesvol te wees in sy werk.

Toon my die geld!

Om die Companion Agent "rein" te hou van kommersiële bedoelings (in teenstelling met betaalde soekresultate) - dit kan nie belangstellende partye sy gesprek met die gebruiker skeur nie. Maar dit beteken nie dat dit nie geld kan maak nie. Om beide te bereik - dit moet die geld-deal "sluit" nadat die aanbeveling gemaak is (waar om op vakansie te gaan, watter vlug te boek, watter klere te koop, watter woonstel te huur).





Miskien klink dit 'n bietjie tyd reis-ish, maar daar is eintlik 'n maatskappy wat op 'n soortgelyke manier bedryf. Amazon. Onder sekere omstandighede Amazon maak nie saak wat 'n verwysde besoeker koop nie (so die verwyser kan heeltemal neutraal wees). Dit maak geld van alles so dit betaal die kommissie ongeag. In Amazon se geval is dit eenvoudig - hulle is die alles winkel, maar die wêreld is nog 'n bietjie groter as hul magazyne.





Hulle sal as ad-hoc vennote registreer. Elke keer as hulle na 'n besigheid verwys – hulle sal deur middel van die verwerkingsmaatskappy onderhandel en die verwysde kliënt aan hulle toewys.









Dink aan dit as 'n hotel concierge. Diegene wat regtig belangstel om hul kliënte se voorkeure te leer ken. Dan gee die perfekte persoonlike aanbeveling. Hulle bel vooraf om te boek en net voor hulle hang-up - hulle vra die plek om hul naam te sit langs die van die kliënt. "Verwys deur Mr. Concierge".





Hulle sal later kom om te versamel.

Dit is 'n wrap. Turing, maatskappye, geld

As AI binnekort die Professional Turing-toets slaag, moet ons in staat wees om dit karakter te gee. karakter wat relevant is vir kliënte in die konteks van hul uiteenlopende behoeftes. Dit sal ontwerp word deur humanistiese professionele, lede van 'n nuwe vak wat mense, behoeftes en kultuur verstaan. Dit sal wonderlike waarde gee terwyl dit groot geld vir sy skepers maak.





Die toekoms is nie so donker nie.





As ons misluk, is ons terug in die koelkast - reg langs die blockchain pot.