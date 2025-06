המהפכה התעשייתית הבאה? אולי.מבחן פשוט משנת 1950 יגיד לנו בקרוב מספיק.ואם כן – מה יעשו כל הרופאים, עורכי הדין והמתכנתים הבלתי עובדים?









“סרי, אתה הולך לקחת את העבודה שלי?”

"אני מתנצל, אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת, האם יש משהו אחר שאני יכול לעשות בשבילך היום?"

“סרי, אתה הולך לקחת את העבודה שלי?”





"אני מתנצל, אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת, האם יש משהו אחר שאני יכול לעשות בשבילך היום?"





טכנולוגיה היא בעצם קידום יעילות. מה נעשה עם יותר (זמן ומשאבים) – ניתן לעשות עכשיו עם פחות. צריך לעשות עותק של ספר? חודשים עבור סופר, שניות על מדפסת. צריך ללכת מרומא לניו יורק? שבועות על ידי סירה, שעות על ידי מטוס. אם השינוי הוא גדול מספיק - באורך ובעומק (מספר האנשים מושפעים וכמות המשאבים שנשמרו) - השיפור הטכנולוגי יכול להיחשב למהפכה * .





* זה עובד גם בדרך ההפוכה.אם שיפור טכנולוגי אינו גדול מספיק - החברות המספקות אותו ייכשלו.אנשים לא ישנו הרגלים לשיפור קטן.

* זה עובד גם בדרך ההפוכה.אם שיפור טכנולוגי אינו גדול מספיק - החברות המספקות אותו ייכשלו.אנשים לא ישנו הרגלים לשיפור קטן.





הזמן "שוחרר" פירושו גם שאנשים שילמו עבור הזמן הזה (עבודתם והרכישת יכולותיהם) הופכים כעת גם "חופשיים".





כאשר השינוי הוא הדרגתי – המקצועות ימותו בקצב שבו התושבים שלהם יוצאים לפנסיה או מנהלים שינוי קריירה.כאשר השינוי הוא מהיר מדי – סכסוך חברתי עלול להתרחש (באמצעות אי שוויון גדל בין אלה עם הון ובין אלה המסתמכים על עבודתם).





עכשיו שיש לי את תשומת הלב שלך ואת השינה של הלילה שלך, בואו נדבר על AI.איך נדע אם זה "מהפכה" או רק "תשוקה"?איזה מקצועים / מערכות אקולוגיות חדשות גדולות יופיעו?













כיצד לדעת אם AI הוא באמת מהפכה

יש לנו זיכרון קצר ואף פעם לא שמענו בכיתה היסטוריה.





אחרת קשה להסביר את הצעקות "הפסיקו את AGI לפני שזה מאוחר מדי!" ו"מלאי צ'יפס NVIDIA מתחת למרתף שלך!" כאשר אנחנו צריכים למעשה לצעוק "AI שוב? באמת?" AI היה נרגש כמו הולך לשנות את העולם כבר בשנות החמישים. ולאחר מכן בשנות השישים, עבר את שנות ה -70, בחזרה בשנות ה -80, הופיע מחדש בשנות ה -90, אז בשנות ה -2000 ובסופו של דבר עכשיו. בטוח - "הפעם זה שונה" - בגלל האלגוריתמים החדשים, כמות הנתונים וכוח המחשב כמו מעולם.













אז איך אנחנו יכולים לדעת? למרבה המזל – יש מבחן משנת 1950. מבחן טורינג. אם ה- AI הנוכחי יעבור אותו – שינוי גדול כנראה יבוא בעקבותיו. מבחן טורינג דורש שאדם שמדבר עם "דבר" מוסתר לא יוכל לומר את ההבדל בין מכונה עונה לאדם עונה.כללאדם יהיה Aשיחהעם "הדבר" ולא יהיה מסוגל לומר אם הצד השני הואהידעאדם או מכונה – הגענו.למה “כל”, “שיחה” ו”ידוע”?expert,refinementוtruthאין ערך אמיתי.





האם אנחנו שם?לא עוד.חורףכמות הנתונים, כוח המחשב, האלגוריתם – הם עשויים לא להיות מוכנים. AI יהיה תכונה נחמדה – כמו חיפוש אוטומטי מלא, מזון מותאם אישית ואלגוריתם פרסום. הם שימושיים, הם יוצרים הרבה כסף – אבל הם לא מהפכה חברתית.





תגית: Aאפוקליפסה Apocalypseהאלגוריתמים אפילו לא מכוונים לשם (אנחנו לא יודעים לאן לכוון). "הקפיצה" האינטליגנציה תופיע באופן ספונטני מתוך מבחן טורינג הוא קצת (כפוף לכוונה) נאיבי. אולי אם נזרק קצת דופמין על GPUs...





אבל בואו לדמיין את מבחן טורינג יעבור בעוד שנה מהיום. כי רופא רפואי יהיה מסוגל לקיים דיון רפואי מעמיק עם "דבר" ולא יהיה מסוגל לדעת אם זה מכונה או עמית. כי מכונה תהיה למעשה לעשות פחות טעויות מאשר אדם נותן אבחון והמלצה טיפול. זה יהיה מסוגל ללמד אותך יפנית בזמן שאתה עובר. אתה תהיה מסוגל לתאר מה תוכנה צריכה לעשות וזה יהיה על המכשיר שלך.





בנקודה זו - ללמוד במשך שנים, לעבוד ולחייב מאות דולרים לשעה לכל אדם - יפסיקו לעשות משמעות למקצועות האלה, אבל זה רק מחצית משוואת טורינג.





האדם שיש לו את השאלות – הצורך באבחון, ייעוץ משפטי, הרעיון לתוכנה, הרצון ללמוד או לנסוע למדינה זרה – עדיין שם.





כל אלה הם משימות שונות והן מתבצעות עבור אנשים שונים עם טעמים שונים, בזמנים שונים.סורגר אוסטרלי בגיל 20 הוא לא אותו הדבר כמו מהנדס יפני פנסיוני – גם אם שניהם מבקשים הצעות נסיעות.





כנסו לעיצוב החברה.

מה זה Companion Design?

"Brahhhhh! Surf's up on South Beach! Rolling 60 to one! Want me to text Gonzo and Frenchie to see if they're down?"



"Brahhhhh! Surf's up on South Beach! Rolling 60 to one! Want me to text Gonzo and Frenchie to see if they're down?"





"אכן, האוסף של הלבן הוא יותר דדה מאשר Blaue Reiter, אבל אני חושב שתמצאו אותו מעניין.האם תרצו שאספק לכם סקירה מהירה של היצירות ולמה זה מעניין להביא אותן יחד?"



"אכן, האוסף של הלבן הוא יותר דדה מאשר Blaue Reiter, אבל אני חושב שתמצאו אותו מעניין.האם תרצו שאספק לכם סקירה מהירה של היצירות ולמה זה מעניין להביא אותן יחד?"





"נאן, אתה רוצה שאלמד אותך יפנית עם דגש על מנגה?

"נאן, אתה רוצה שאלמד אותך יפנית עם דגש על מנגה?





כאשר ה- AI יעבור את מבחן טורינג – נרצה לקיים אינטראקציה איתו כמו שאנחנו עושים עם אנשים. וכאשר אנו (אנשים שונים) מתערבים עם אנשים שונים בדרכים שונות – כך יהיה גם רצוננו. נרצה שהשותף שלנו להתאים את העדפה שלנו לספורט חורף קיצוני ולקבל את הגב שלנו במונחים של מדריכים, ציוד, ביטוח ומזג אוויר. היינו מעדיפים שהוא יכיר את ההבדל בין Frame, Plate, Rail ו-AT Bindings מבלי שנצטרך "להתכווץ".





במילים אחרות – אנחנו רוצים שהשותפים שלנו יהיו "תואמים מבחינה תרבותית" ומישהו יצטרך ליצור את השותפים האלה.









מיומנויות נדרשות לעיצוב שותף

עיצוב מלווה יהיה שילוב של ניהול מוצר, עיצוב מוצר, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, לימודי תרבות ואמנות.





השותפים המתאימים היטב יוכלו לנהל את המשתמשים דרך המשימות שלהם – בדרך שיהיה יעיל ונעים.זהו המקום שבו כל היכולות הנ"ל יכנסו למשחק.





מאחר שישנם תרבויות רבות וכל אדם שייך למספר בכל רגע נתון (אדם טכני בעבודה יכול להיות טעם ספציפי מאוד במוזיקה ובאופנה) ולנסוע ביניהם ככל שהזמן עובר (בחירת תחביבים חדשים ומתקדמים, שינוי טעם, ניסיון דברים חדשים, שינוי מצב משפחתי, קריירה) יהיו הרבה דמויות להביע.





כלים הדרושים לעיצוב שותף

First- יהיוthe sourceכמה אובייקטיבי (כגון האינטרנט) וכמה סובייקטיבי (כגון הצ'אטים שלנו, הודעות דואר אלקטרוני, תמונות, תחומי עניין ברשתות החברתיות, לאן אנחנו הולכים ומה שאנחנו רואים).





Thenהשותפים יצטרכו להיות מסוגלים להתחבר לאזורים האלה – והם יעשו זאת באמצעותAI gatewaysשערים אלה – אשר היום הולכים על ידי שמות כגון ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI, Siri (בדיחה, אבל כנראה משהו חדש בחודש יוני) – הם מה שמשמעותי של הנתונים הלא מבוססיים שהם מזוהים עם.





Thenיהיו שותפים אוCharacter Building Tools(בנוחות, שניהם קצרים ל- CBT) – דומה לכלי עיצוב UI של היום (Figma, Sketch). הם יאפשרו "עיצוב" של הדמות של השותף.





Finallyחברי הכנסת יצטרכו להיותdeployedבתוך הפרא





הם יהפכו לחלק מהכלים הקיימים – חברות אופנה, נסיעות ופוליטיקה באינסטגרם ובטוויטר. זה יהיה מותאם לצרכים העסקיים הספציפיים - מהנדס טויוטה הידוע בחלל הייצור של מפעל דרום אפריקה. יהיה "לנסוע" על גבי אובייקטיבי מעורב עם מקורות סובייקטיביים - הרופא הדיגיטלי המשפחתי שלך, המאמן המרתון שלך, המורה הגיאוגרפי שלך, הסטיליסט שלך, יועץ היכרויות שלך, מדריך אופטימיזציה השתילה שלך. יעמוד לבד חברים - מישהו לדבר איתו, ללא שיפוט או דרישות.





מפעילים כלים אלה (עוזרים על ידי עובד AI עושה את המשימות הטכניות שיחה) הם מעצבי השותף.הם יבינו את הצורך האנושי, לבנות את האופי של השותף כדי לענות עליו ולהחבר אותו למקורות שהוא צריך על מנת להצליח בעבודתו.

תראה לי את הכסף!

כדי לשמור על סוכן השותף "נקי" מכוונות מסחריות (בניגוד לתוצאות החיפוש בתשלום) – זה לא יכול להיות מעורבים מוטים את השיחה שלה עם המשתמש. אבל זה לא אומר שהוא לא יכול להרוויח כסף. כדי להשיג את שניהם – זה צריך "לסגור" את העסקה הכספית "לאחר" ההמלצה נעשתה (איפה ללכת לחופשה, איזה טיסה להזמין, איזה בגדים לקנות, איזה דירה לשכור).





ייתכן שזה נשמע קצת טיול בזמן, אבל יש למעשה חברה פועלת באופן דומה. אמזון. בתנאים מסוימים אמזון לא אכפת מה מבקר המפנה קונה (לכן המפנה יכול להיות נייטרלי לחלוטין).





כל פעם שהם מתייחסים לעסק – הם ינהלו משא ומתן דרך חברת העיבוד ויקבעו את הלקוח המתייחס אליהם.









תחשבו על זה כקונצ'רג מלון. אלה שבאמת אכפת להם להכיר את העדפות הלקוחות שלהם. ואז לתת את ההמלצה האישית המושלמת. הם מתקשרים מראש כדי להזמין ולפני שהם תלויים – הם מבקשים מהמקום לשים את השם שלהם לצד של הלקוח.





הם יבואו לאסוף אחר כך.

טורינג, חברים, כסף

אם AI יעבור בקרוב את מבחן טורינג המקצועי, נצטרך להיות מסוגלים לתת לו אופי.אופי רלוונטי ללקוחות בהקשר של הצרכים השונים שלהם.זה יהיה מעוצב על ידי אנשי מקצוע במדעי הרוח, חברים של מקצוע חדש שמבין אנשים, צרכים ותרבות.זה ייתן ערך מדהים תוך כדי להרוויח כסף גדול עבור היוצרים שלה.





העתיד לא כה כהה, אחרי הכל.





אבל קודם יש לנו מבחן קטן לעבור.אם אנחנו נכשלים אנחנו חוזרים למקרר - ממש ליד הקערה blockchain.