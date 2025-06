AIが本当に革命であるかをどのように知るか

次の産業革命? たぶん。1950年の単純なテストは、すぐに私たちに言うでしょう。そしてそうであれば、無職の医師、弁護士、プログラマーは何をしますか?ここに一つの提案があります。









「シリ、俺の仕事は取るの?」

「ごめんなさい、この質問に答えたくないです、今日はあなたのためにできることはありますか?」

テクノロジーは本質的に効率性の向上です。より多く(時間とリソース)で何が行われたのか - より少なからずできます。本のコピーを作る必要があるか? 書き手のための数ヶ月、印刷機のための数秒です。 ローマからニューヨークへ行く必要があるか? ボートで数週間、飛行機で数時間です。 変化が十分に大きい場合 - 幅と深さ(影響を受けた人々の数と節約されたリソースの量) - 技術の向上は革命と見なすことができます * .





*それは逆の方法も機能します. 技術の改善が十分に大きい場合 - 提供する企業は失敗します. 人々は小さな改善のために習慣を変更しません. 確かに - ミニディスクは小さい、跳ねることはありませんし、CD-ROMと比較してレコーディングすることができますが... 私はiPodを待つでしょう。

「解放された」時間はまた、その時間のために支払われた人々(彼らの労働と彼らの能力を獲得する)が現在も「自由」になることを意味します。これは「仕事から離れた」と言える素晴らしい方法です。太陽の側面では - 新しい雇用も創出されます。





変化が徐々に起こると、職業は従業員が引退するペースで死に、あるいはキャリアの転換を管理するペースで死にますが、変化があまりにも急速に起こると、社会的混乱が起きる可能性があります(資本を持っている人と労働に依存する人々の間の不平等が増加することによって)。





あなたの注意とあなたの夜の睡眠があれば、AIについて話し合いましょう. それが「革命」なのか「狂気」なのかをどうやって知るか? どんな大きな新しい職業/生態系が現れるのか? 大金は勇敢な新しい方法で稼げるのか?













AIが本当に革命であるかどうかを知る方法

記憶が短く、歴史の授業では聞いたことがない。





そうでないと、「遅すぎる前にAGIを止めろ!」と「NVIDIAチップをマットレスの下に置こう!」という叫びを説明するのは難しい! 実際に「AIは再び?本当に?」と叫ぶ時、AIは1950年代から世界を変えるだろうと怒っていた。そして、1960年代、70年代を飛び越え、80年代に戻り、90年代、2000年代、そして最後に今、再び現れた。













では、どうやって知ることができるのか? 幸いにも、1950年のテストがあります。 トゥーリングテスト. もし現在のAIがそれを乗り越えれば、大きな変化が起こるでしょう. トゥーリングテストは、隠れた「もの」に話す人間が、答える機械と答える人間の違いを知ることができないことを要求します. そのことが起こるとき - テストによると - 機械は「知的」とみなされます。どんなperson will have a会話「物」と共にあって、反対側が「物」であるかどうかを知ることはできない。知識人間か機械か - 私たちは到着しました. なぜ「何でも」、「会話」と「認識可能」なのか?expertで、refinementそしてtruth実際の価値はない。





まだいない? まだ新しい冬はデータの量、コンピュータのパワー、アルゴリズム - 彼らは準備ができていないかもしれません。AIは、検索自動完了、パーソナライズされたフィードと広告アルゴリズムのような素敵な機能になります。





AGI と AApocalypse パッカークリップアルゴリズムはそこをターゲットにしていない(私たちはどこをターゲットにするか知らない) 「ジャンプ」の知能は、トゥーリングテストから自発的に「現れる」のは、少し(ポン意図)無知です。





しかし、チューリング・テストがこれから1年以内に通過することを想像してみましょう。医師が「何か」と深い医学的議論をすることができ、それが機械か同僚かどうかを知ることができなくなります。機械が実際に診断と治療の推奨を与える人間よりもミスを減らすことになります。





その時点で、何年も勉強し、働き、人一人当たり何百ドルずつ請求することによって、これらの職業の意味がなくなりますが、それはチューリング方程式の半分にすぎません。





診断の必要性、法律相談、ソフトウェアのアイデア、学びたい、あるいは外国に旅行したいという疑問を持つ人は、まだそこにいます。





これらはすべて異なるタスクです。これらのタスクは、異なる味覚を持つ異なる人々のために、異なる時間に実行されます。20代のオーストラリア人サーファーは、引退した日本人エンジニアとは異なります。





コンパニオンデザインに入ります。

「Companion Design」とは?

「Brahhhhh!Surf’s up on South Beach! Rolling 60 to one! Want me to text Gonzo and Frenchie to see if they’re down?」



「ホワイトのコレクションはブルー・ライターよりもダダのコレクションだと思うが、あなたは興味深いと思うだろう。



「ナン! マンガに焦点を当てて日本語を教えてもらいたいですか? ドコニョーをたくさん必要としますが、大丈夫! ガンバッテ!」

AIがチューリング・テストに合格すると、私たちは人々と同様にインタラクティブになりたいでしょう。そして私たち(異なる人々)が異なる人々と異なる方法でインタラクティブになるように、私たちの願望はそうなるでしょう。私たちは、私たちのツアーパートナーが極端な冬のスポーツに対する私たちの好みと一致し、ガイド、装備、保険、天候の面で私たちの背中を持っていることを望みます。





言い換えれば、我々はAI仲間が「文化的に調整される」ことを望み、誰かがこれらの仲間を作成する必要があるだろう。









Companion Designに必要なスキル

Companion Designは、製品マネジメント、製品設計、心理学、社会学、文化研究、芸術の組み合わせになります。





Fine-tuned Companions will be able to chaperone users through their tasks – in a way that will be effective and enjoyable. This is where all the above abilities will come into play. 人間教育の歴史における興味深い曲折 – 人文科学が再び最前線に立つ。





さまざまなサブカルチャーが存在し、あらゆる人々が何時でも複数に属しているので(職場のテクニカル人は音楽やファッションに非常に特定の味を持っている可能性があります)そして時間の経過とともにそれらの間を移動します(新しい趣味を選択し、趣味を進化させ、味を変え、新しいものを試み、家族の地位を変え、キャリアを変える)多くのキャラクターが表現されるでしょう。





Companion Design に必要なツール

First♪ There Will Bethe source大規模なデータプール. いくつかの目的(インターネットなど)といくつかの主観(チャット、メール、写真、ソーシャルメディアの興味、私たちがどこへ行くか、私たちが見るものなど)





Then- 同伴者はこれらのプールに接続することができなければなりません - そして、彼らはこのプールを通してそれを行うでしょう。AI gatewaysこれらのゲートウェイは、ChatGPT、Gemini、Claude、Meta AI、Siri(冗談ですが、おそらく6月に新しいもの)などの名前で行われるが、それらが供給されている非構造化データには意味がある。





Then仲間がいるか、あるいはCharacter Building Tools(便利に両方ともCBTに短縮) - 今日のUIデザインツール(Figma、Sketch)に似ています。彼らはCompanionのキャラクターを「デザイン」することを可能にします。





Finally仲間は必要になるだろう。deployed野生に





彼らは、インスタグラムとTwitterのファッション、旅行、政治の仲間のような既存のツールの一部になるでしょう。 企業の特定のニーズに合わせて、南アフリカ工場の生産エリアにいるトヨタの熟練したエンジニア。 あなたの家族のデジタルドクター、あなたのマラソントレーナー、あなたの地理教師、あなたのスタイリスト、あなたのデートカウンセラー、あなたの植え付け最適化ガイド。 ひとりで立つ仲間 - 誰かと話す人、判断や要求なし。





これらのツールを操作する(技術的なタスクを会話可能にする作業員AIによって助けられ)は、Companion Designersです。彼らは人間のニーズを理解し、それに答えるためにパートナーの性格を構築し、その仕事で成功するために必要なソースに接続します。

お金を見せて!

コンパニオンエージェントを商業的な意図から「クリーン」に保つためには(有料の検索結果とは異なり) - 興味のある方々がユーザーとの会話を曲げることはできません. しかし、それは彼がお金を稼ぐことができないことを意味しません. 両方を達成するには - 彼は、勧告が行われた後に「お金の取引を閉じる」必要があります(どこで休暇に行くか、どのフライトを予約するか、どんな服を購入するか、どのアパートをレンタルするか)。





ちょっとした時間旅行の様に聞こえるかもしれませんが、実際には同様の方法で動作する会社があります アマゾン. 一定の条件下では、アマゾンは、参照された訪問者が何を購入するかを気にしない (したがって、参照者は完全に中立である可能性があります) それはすべてからお金を稼いでいますので、それに関係なく手数料を支払っています アマゾンの場合、それは単純です - 彼らはすべてのストアですが、世界はまだ彼らの倉庫よりも少し大きいです。





彼らはアドホックアフィリエイトとして登録します. 彼らがビジネスを参照するたびに - 彼らは処理会社を通じて交渉し、参照された顧客を彼らに割り当てます. 前もって取引を締結したり、パートナーが協力している「好みの商人」を持たずに。









ホテルのコンシェルージャーとして考えてください. 顧客の好みを知ることを本当に大切にしている人. その後、完璧な個人的な勧告を与えます. 予約する前に電話をかけ、立ち寄る直前に - 彼らは場所に彼らの名前を顧客の名前の隣に置くように依頼します。





後で集めに来ます。

トゥーリング、仲間たち、お金

AIが近いうちにProfessional TuringTestに合格すれば、顧客のさまざまなニーズの文脈で顧客に関連するキャラクターを与えることができなければなりません。





結局、未来はそんなに暗くない。





しかし、最初に我々は通過するための小さなテストを持っています。もし我々が失敗したら、我々は再び冷蔵庫にいる - ブロックチェーンボトルのすぐ隣に。