Làm thế nào để biết nếu AI thực sự là một cuộc cách mạng

Một bài kiểm tra đơn giản từ năm 1950 sẽ cho chúng ta biết đủ sớm.Và nếu vậy – tất cả các bác sĩ, luật sư và lập trình viên thất nghiệp sẽ làm gì?









“Siri, cậu sẽ lấy công việc của tôi sao?”

“Tôi xin lỗi, tôi không muốn trả lời câu hỏi này. hôm nay tôi có thể làm gì khác cho bạn không?”

Công nghệ về cơ bản là một sự gia tăng hiệu quả. Những gì đã được thực hiện với nhiều hơn (thời gian và tài nguyên) – bây giờ có thể được thực hiện với ít hơn. Cần phải làm một bản sao của một cuốn sách? Tháng cho một người viết, giây trên một tờ báo in. Cần phải đi từ Rome đến New York? Tuần bằng thuyền, giờ bằng máy bay. Nếu sự thay đổi đủ lớn – về chiều rộng và chiều sâu (số người bị ảnh hưởng và số lượng tài nguyên được tiết kiệm) – sự cải tiến công nghệ có thể được coi là một cuộc cách mạng * .





* Nó cũng hoạt động ngược lại.Nếu một cải tiến công nghệ không đủ lớn - các công ty cung cấp nó sẽ thất bại.Những người không thay đổi thói quen cho một cải tiến nhỏ.Chắc chắn - mini-đĩa là nhỏ, không bỏ qua và có thể ghi so với CD-ROM, nhưng ... tôi sẽ chờ đợi iPod.

Thời gian "tự do" cũng có nghĩa là những người trả tiền cho thời gian đó (công việc của họ và có được khả năng của họ) bây giờ cũng đang trở thành "tự do". Đó là một cách tốt đẹp để nói "từ một công việc". Về phía nắng - công việc mới cũng được tạo ra. Nếu công nghệ là cơ bản đủ - toàn bộ hệ sinh thái mới. nghĩ du lịch, máy tính, internet.





Khi sự thay đổi dần dần – các ngành nghề sẽ chết theo tốc độ mà người lao động của họ nghỉ hưu hoặc quản lý một sự thay đổi nghề nghiệp.Khi sự thay đổi quá nhanh – sự hỗn loạn xã hội có thể dẫn đến (do sự bất bình đẳng ngày càng tăng giữa những người có vốn và những người phụ thuộc vào lao động của họ).





Bây giờ tôi có sự chú ý của bạn và giấc ngủ đêm của bạn, chúng ta hãy thảo luận về AI. Làm thế nào chúng ta sẽ biết nếu đó là "cuộc cách mạng" hay chỉ là "một sự hăng hái"? những nghề nghiệp / hệ sinh thái mới lớn nào sẽ xuất hiện?













Làm thế nào để biết nếu AI thực sự là một cuộc cách mạng

Chúng tôi có trí nhớ ngắn và chưa bao giờ nghe trong lớp lịch sử.





Nếu không, thật khó để giải thích những tiếng la hét “Stop AGI trước khi quá muộn!” và “Stock NVIDIA chip dưới nệm của bạn!” khi chúng ta thực sự nên nói “AI một lần nữa? thực sự?”. AI đã nổi giận vì sẽ thay đổi thế giới ngay từ những năm 1950. Và sau đó những năm 1960, bỏ qua những năm 70, trở lại những năm 80, xuất hiện trở lại vào những năm 90, sau đó những năm 2000 và cuối cùng bây giờ. Chắc chắn – “lần này nó khác” – vì các thuật toán mới, số lượng dữ liệu và sức mạnh máy tính như chưa bao giờ trước đây.













Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể biết? May mắn thay – có một bài kiểm tra từ năm 1950. Thử nghiệm Turing. Nếu AI hiện tại vượt qua nó – một sự thay đổi lớn có thể sẽ theo sau. Thử nghiệm Turing đòi hỏi một người nói chuyện với một “điều” ẩn giấu không thể nói sự khác biệt giữa một máy trả lời và một người trả lời. Khi điều đó xảy ra – theo bài kiểm tra – máy sẽ được coi là “thông minh”.bất kỳNgười ta sẽ có mộtTrò chuyệnvới “cái gì đó” và sẽ không thể nói nếu bên kia là mộtKiến thứcNgười hay máy – chúng ta đã đến.Tại sao “bất kỳ”, “câu chuyện” và “được biết đến”?expert,refinementvàtruthKhông có giá trị thực sự.





Chúng ta đang ở đó?Chưa có.Và mộtMùa đôngSố lượng dữ liệu, sức mạnh máy tính, thuật toán – chúng có thể không sẵn sàng. AI sẽ là một tính năng tốt đẹp – như tìm kiếm tự động hoàn thành, nguồn cấp dữ liệu cá nhân và thuật toán quảng cáo. Chúng hữu ích, chúng tạo ra rất nhiều tiền – nhưng chúng không phải là cuộc cách mạng xã hội.





AGI và ABài viết về ApocalypseCác thuật toán thậm chí không nhắm mục tiêu ở đó (chúng tôi không biết phải nhắm mục tiêu ở đâu). trí thông minh "Hoping" sẽ tự phát ra từ một bài kiểm tra Turing là một chút ngây thơ.





Nhưng hãy tưởng tượng thử nghiệm Turing sẽ được thông qua trong một năm kể từ bây giờ. rằng một bác sĩ y tế sẽ có thể có một cuộc thảo luận y tế chuyên sâu với một "điều" và sẽ không thể biết nếu đó là một máy móc hay một đồng nghiệp. rằng một máy móc sẽ thực sự làm ít sai lầm hơn một con người đưa ra một chẩn đoán và đề xuất điều trị. Nó sẽ có thể dạy bạn tiếng Nhật trong khi bạn di chuyển. Bạn sẽ có thể mô tả những gì một phần mềm nên làm và nó sẽ chạy trên thiết bị của bạn.





Tại thời điểm đó – học trong nhiều năm, làm việc và tính phí hàng trăm đô la mỗi giờ mỗi người – sẽ không còn ý nghĩa cho những nghề này.





Người có câu hỏi - nhu cầu chẩn đoán, tư vấn pháp lý, ý tưởng cho phần mềm, mong muốn học tập hoặc đi du lịch nước ngoài - vẫn còn đó.





Đây đều là những nhiệm vụ khác nhau.Và những nhiệm vụ này được thực hiện cho những người khác nhau với sở thích khác nhau, vào những thời điểm khác nhau.Một người lướt sóng Úc ở độ tuổi 20 không giống như một kỹ sư Nhật Bản đã nghỉ hưu - ngay cả khi cả hai đều yêu cầu đề xuất du lịch.





Giới thiệu về Companion Design

Companion Design là gì?

“Brahhhhh! Surf’s up on South Beach! Rolling 60 to one! Muốn tôi nhắn tin cho Gonzo và Frenchie để xem liệu họ có xuống không?”



“Thật vậy, bộ sưu tập tại White là Dada hơn Blaue Reiter nhưng tôi nghĩ bạn sẽ thấy nó thú vị.Bạn có muốn tôi cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhanh về các tác phẩm và tại sao đưa chúng lại với nhau là hấp dẫn không?”



“Nan! bạn muốn tôi dạy bạn tiếng Nhật với sự tập trung vào manga? bạn sẽ cần rất nhiều Dokonjou, nhưng ok.

Khi AI vượt qua Thử nghiệm Turing – chúng tôi sẽ muốn tương tác với nó như chúng tôi làm với mọi người. Và vì chúng tôi (những người khác nhau) tương tác với những người khác nhau theo những cách khác nhau – điều đó cũng là mong muốn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ muốn người bạn đồng hành du lịch của chúng tôi phù hợp với sở thích của chúng tôi đối với các môn thể thao mùa đông cực đoan và có lưng của chúng tôi về hướng dẫn, thiết bị, bảo hiểm và thời tiết. chúng tôi muốn họ biết sự khác biệt giữa Frame, Plate, Rail và AT Bindings mà không cần chúng tôi phải “thiết lý”.





Nói cách khác – chúng tôi muốn những người bạn đồng hành AI của chúng tôi được “Cultural Attuned”. và ai đó sẽ cần phải tạo ra những người bạn đồng hành này. AI sẽ không thể đoán bạn là ai và bạn thích tương tác như thế nào trong mọi bối cảnh.









Kỹ năng cần thiết cho Companion Design

Thiết kế đồng hành sẽ là sự pha trộn của quản lý sản phẩm, thiết kế sản phẩm, tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu văn hóa và nghệ thuật.





Những người bạn đồng hành được điều chỉnh tốt sẽ có thể hướng dẫn người dùng thông qua các nhiệm vụ của họ – theo cách hiệu quả và thú vị.Đây là nơi tất cả các khả năng trên sẽ có mặt.Một bước ngoặt thú vị trong lịch sử giáo dục của con người – các ngành nhân văn lại đứng đầu.





Vì có rất nhiều nền văn hóa phụ và mỗi người thuộc về nhiều ở bất kỳ thời điểm nào (một người kỹ thuật tại nơi làm việc có thể có một hương vị rất cụ thể trong âm nhạc và thời trang) và di chuyển giữa chúng khi thời gian trôi qua (chọn mới và tiến bộ trong sở thích, thay đổi sở thích, thử những thứ mới, thay đổi tình trạng gia đình, sự nghiệp) sẽ có rất nhiều nhân vật để được thể hiện.





Các công cụ cần thiết cho Companion Design

First- Sẽ cóthe sourceMột số mục tiêu (như internet) và một số chủ quan (như trò chuyện của chúng tôi, email, hình ảnh, sở thích trên phương tiện truyền thông xã hội, nơi chúng tôi đi và những gì chúng tôi thấy).





Then– Những người bạn đồng hành sẽ cần phải có thể kết nối với những hồ bơi này – và họ sẽ làm điều đó thông quaAI gatewaysNhững cổng này - mà ngày nay đi theo tên như ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI, Siri (cười. nhưng có lẽ là một cái gì đó mới vào tháng Sáu) - là những gì có ý nghĩa về dữ liệu không có cấu trúc mà họ được cung cấp.





ThenSẽ có bạn đồng hành hoặcCharacter Building Tools(thích hợp cả hai viết tắt cho CBT) - tương tự như các công cụ thiết kế UI ngày nay (Figma, Sketch). Chúng sẽ cho phép "thiết kế" nhân vật của Người Đồng hành. Ngôn ngữ, jargon, tiếng lóng, thái độ - và kiến thức mà nó sẽ lấy sự giúp đỡ của nó từ.





FinallyCác đối tác sẽ cần phảideployedTrong hoang dã





Họ sẽ trở thành một phần của các công cụ hiện có – Fashion, Travel and Politics Companions trên Instagram và Twitter. Sẽ được thiết kế phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp – kỹ sư Toyota có kiến thức ở tầng sản xuất của nhà máy Nam Phi. Sẽ "chạy" trên Objective trộn với các nguồn chủ quan - bác sĩ kỹ thuật số gia đình của bạn, huấn luyện viên marathon của bạn, giáo viên địa lý của bạn, nhà tạo mẫu của bạn, cố vấn hẹn hò của bạn, hướng dẫn tối ưu hóa trồng trọt của bạn. Sẽ đứng một mình Người bạn đồng hành - một người để nói chuyện với, mà không có phán xét hoặc yêu cầu.





Điều hành các công cụ này (được hỗ trợ bởi AI người lao động làm cho các nhiệm vụ kỹ thuật nói chuyện) là các nhà thiết kế đồng hành. Họ sẽ hiểu nhu cầu của con người, xây dựng nhân vật của người đồng hành để trả lời nó và kết nối nó với các nguồn cần thiết để thành công trong công việc của mình.

Hãy cho tôi thấy tiền!

Để giữ cho người đồng hành "xanh" khỏi ý định thương mại (không giống như kết quả tìm kiếm trả tiền) – nó không thể có những người quan tâm biến dạng cuộc trò chuyện của mình với người dùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể kiếm tiền. Để đạt được cả hai – nó cần phải "đóng" thỏa thuận tiền "sau khi" đề xuất đã được thực hiện (nơi để đi nghỉ mát, chuyến bay nào để đặt phòng, quần áo gì để mua, căn hộ nào để thuê).





Có thể nghe có vẻ hơi đi du lịch thời gian, nhưng thực tế có một công ty hoạt động theo cách tương tự. Amazon. Trong một số điều kiện nhất định, Amazon không quan tâm những gì khách truy cập được giới thiệu mua (vì vậy người giới thiệu có thể hoàn toàn trung lập). Nó đang kiếm tiền từ mọi thứ vì vậy nó đang trả hoa hồng bất kể. Trong trường hợp của Amazon, nó rất đơn giản – họ là cửa hàng tất cả mọi thứ, nhưng thế giới vẫn còn lớn hơn một chút so với kho của họ.





Họ sẽ đăng ký như các chi nhánh ad-hoc. Mỗi khi họ đề cập đến một doanh nghiệp - họ sẽ đàm phán thông qua công ty xử lý và gán khách hàng được đề cập cho họ. mà không đóng giao dịch trước hoặc có "những thương gia ưu tiên" mà Công ty đang làm việc với.









Hãy nghĩ về nó như một concierge khách sạn. Những người thực sự quan tâm để biết sở thích của khách hàng của họ. Sau đó đưa ra đề xuất cá nhân hoàn hảo. Họ gọi trước để đặt phòng và ngay trước khi họ treo lên - họ yêu cầu địa điểm đặt tên của họ bên cạnh tên của khách hàng. "Được đề cập bởi ông Concierge".





Họ sẽ đến để thu thập sau.

Turing, đồng chí, tiền bạc

Nếu AI vượt qua bài kiểm tra Turing chuyên nghiệp sớm, chúng ta sẽ cần phải có khả năng cung cấp cho nó tính cách.Tính cách có liên quan đến khách hàng trong bối cảnh nhu cầu đa dạng của họ.Nó sẽ được thiết kế bởi các chuyên gia nhân văn, thành viên của một nghề mới hiểu mọi người, nhu cầu và văn hóa.Nó sẽ mang lại giá trị đáng kinh ngạc trong khi kiếm tiền lớn cho những người sáng tạo của nó.





Tương lai không phải là tối tăm như vậy sau tất cả.





Nhưng trước tiên chúng ta có một bài kiểm tra nhỏ để vượt qua.Nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ trở lại trong tủ lạnh – ngay bên cạnh chai blockchain.