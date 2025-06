'N Interview met Lasma Kuhtarska, mede-oprichter en strategieadviseur by Noda, oor die evolusie van betalingverwerking en kostebesparingsstrategieë vir handelaars.

Q: Why are card processing fees such a burden for businesses today?

A: Kaartverwerkingskoste kan die winsgewendheid van 'n besigheid aansienlik beïnvloed, veral vir groot-volume handelaars. Hierdie fooi sluit in wisselkoerse, skema-vergoedings en die verwerker-markering, wat saam 2-3% of meer van die transaksiewaarde kan neem.

Q: What makes open banking an attractive alternative to traditional card payments?

A: Open banking elimineer die behoefte aan kaartnetwerke, wat verantwoordelik is vir baie van die fooi wat handelaars ondervind. Met open banking word betalings direk van die kliënt se bankrekening na die handelaarsrekening gedoen. Dit verminder nie net koste nie, maar bied ook vinniger afbetalings en elimineer terugbetalings. Byvoorbeeld, fooie met open banking is dikwels minder as 1%, in vergelyking met 2-3% vir kaartbetalings. Daarbenewens gee die sekuriteitsfunksie, soos Strong Customer Authentication (SCA), beide handelaars en kliënte vrede.

Q: Are there other benefits of open banking beyond cost savings?

A: Absoluut. Open banking verbeter kasstroom met byna-oomblik afwikkelings, wat noodsaaklik is vir besighede wat vertrou op tydige toegang tot fondse vir voorraad en bedrywighede. Dit verbeter ook die kliënte-ervaring deur die checkout-proses te vereenvoudig - kliënte kan betalings veilig autoriseer sonder om kaart besonderhede in te voer. Dit verminder friksie en lei tot hoër omskakelingskoers. Byvoorbeeld, in die Baltiese streek, waar digitale aanvaarding hoog is, dryf hierdie funksies vinnige groei in open banking-aanvaarding.





Q: Apart from open banking, what other strategies can merchants use to reduce payment fees?

A: Een van die mees effektiewe strategieë is om die markup-vergoedings wat deur betalingsverwerkers in rekening geneem word, te heronderhandel. In teenstelling met interchange- en skema-vergoedings, wat vasgestel is, is die processor-markup onderhandelbaar. In die besonder kan grootvolume-handelaars dikwels beter tariewe verseker. Daarbenewens kan die ondersoek van alternatiewe prysmodelle soos interchange-plus meer deursigtigheid bied, wat besighede help om te identifiseer waar hulle kan spaar.

Q: How do local payment methods and digital wallets fit into this picture?

A: Lokale betaalmetodes, soos BLIK in Poland of iDEAL in Nederland, is dikwels meer koste-effektief as internasionale kaartbetalings. Hulle voldoen aan plaaslike voorkeure en het gewoonlik laer tariewe. Digitale wallets, aan die ander kant, bied gerief en wydverspreide aanvaarding. Terwyl hul tariewe soortgelyk is aan kaartbetalings, maak hul spoed en verhoogde sekuriteit hulle 'n goeie opsie vir sekere markte. Handelaars kan baat kry deur 'n mengsel van hierdie metodes aan te bied om verskillende kliënte se voorkeure te voldoen.

Q: What makes the Baltic region particularly well-suited for open banking adoption?

A: Die Baltiese lande het 'n sterk basis vir oop bankwese as gevolg van hul hoë digitaliseringskoers, tegnologie-bewuste bevolkings en ondersteunende regulerende raamwerke. Litouwen, byvoorbeeld, het homself as 'n fintech hub gepositioneer met inisiatiewe wat innovasie in finansiële dienste aanmoedig.

Q: How does Noda support businesses in adopting open banking?

A is:Nodebied handelaars 'n omvattende open bankoplossing wat maklik te integreer en hoogs veilig is. Ons is verbind met meer as 2000 banke in 28 lande, insluitend die Verenigde Koninkryk en Europa, wat 'n breë dekking verseker. Ons oplossing bied byna onmiddellike afwikkelings, mededingende tariewe wat begin by 0,1%, en gevorderde funksies soos AI-bedryfde finansiële analise en identiteitsverifikasie gereedskap.

Q: What advice would you give to merchants looking to reduce their payment processing costs?

A: Begin deur jou huidige betalingsinstelling te evalueer en te verstaan waar die fooie vandaan kom. Verhandel met jou betalingsverwerker om markup fooie te verlaag of alternatiewe prysmodelle soos interchange-plus te ondersoek. Terselfdertyd, oorweeg om open banking of plaaslike betalingsmetodes te gebruik om jou betalingsopsies te diversifiseer.





Vermindering van kaartverwerkingsgeld is nie meer net 'n opsie nie; dit is 'n noodsaaklikheid vir besighede wat mededingend wil bly. Open banking, saam met ander betalingsstrategieë, bied 'n pad vorentoe deur koste te verlaag, kasstroom te verbeter en die kliënte-ervaring te verbeter.