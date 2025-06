オープンバンキングとより多くのカード処理手数料を削減する方法

Nodaの共同創設者兼戦略コンサルタントであるLasma Kuhtarska氏とのインタビューでは、支払い処理の進化と商人のコスト削減戦略について説明しました。

Q: Why are card processing fees such a burden for businesses today?

A:カード処理手数料は、特に大規模な商人にとって、ビジネスの収益性に大きな影響を及ぼす可能性があります。これらの手数料には、交換手数料、システム手数料、およびプロセッサのマークアップが含まれ、合計で取引価値の2〜3%以上を占めることができます。

Q: What makes open banking an attractive alternative to traditional card payments?

A:オープンバンキングは、営業マンが直面する多くの手数料を負担するカードネットワークの必要性を排除します。オープンバンキングでは、顧客の銀行口座から直接営業マンの口座に支払いが行われます。これはコストを削減するだけでなく、より迅速な支払いを提供し、リバックを排除します。例えば、オープンバンキングの手数料はカード支払いの手数料の2%~3%未満です。さらに、セキュリティ機能(SCA)は営業マンと顧客の両方に安心を与えます。

Q: Are there other benefits of open banking beyond cost savings?

A: Absolutely. Open banking improves cash flow with near-instant settlements, which is crucial for that rely on timely access to funds for inventory and operations. It also enhances the customer experience by simplifying the checkout process—customers can authorise payments securely without having to enter card details. This reduces friction and leads to higher conversion rates. 例えば、デジタル採用が高いバルト地域では、これらの機能は、オープンバンキングの採用の急速な成長を推進しています。





Q: Apart from open banking, what other strategies can merchants use to reduce payment fees?

A:最も効果的な戦略の1つは、支払いプロセッサが請求するマークアップ手数料を再交渉することです。固定されている交換手数料とシステム手数料とは異なり、プロセッサのマークアップは交渉可能です。

Q: How do local payment methods and digital wallets fit into this picture?

A: ポーランドのBLIKやオランダのiDEALのような地元の支払い方法は、国際カード支払いよりも費用効率が低いことがよくあります。 彼らは地域の好みを満たし、通常より低い料金があります。 デジタルウォレットは、便利さと広範囲の受け入れを提供しています。 彼らの料金はカード支払いと似ていますが、彼らの速度とセキュリティの向上は特定の市場にとって良い選択肢です。 商人は、これらの方法の組み合わせを提供してさまざまな顧客の好みを満たすことで利益を得ることができます。

Q: What makes the Baltic region particularly well-suited for open banking adoption?

A: バルト諸国は、デジタル化率の高さ、テクノロジーに精通した人口、およびサポートする規制枠組みのおかげで、オープンバンキングのための強力な基盤を持っています。

Q: How does Noda support businesses in adopting open banking?

A :ノダ当社は、英国とヨーロッパを含む28カ国で2000以上の銀行と接続しており、幅広いカバーを確保しています。当社のソリューションは、ほぼ即時決済、0.1%から競争力のある手数料、AI駆動型の金融分析やアイデンティティ認証ツールなどの高度な機能を提供しています。

Q: What advice would you give to merchants looking to reduce their payment processing costs?

A:現在の支払い設定を評価し、料金がどこから来ているかを理解することから始めましょう。支払いプロセッサと交渉してマークアップ料金を下げるか、インターシェアプラスなどの代替価格モデルを探索してください。同時に、オープンバンキングまたは現地の支払い方法を採用して支払いオプションを多様化することを検討してください。支払い処理に戦略的なアプローチを取ることで、企業はコストを節約するだけでなく、全体的な効率性と顧客体験を向上させることができます。





カード処理手数料の削減はもはや単なる選択肢ではなく、競争力を維持しようとする企業にとって必要不可欠です。オープンバンキングは、他の支払い戦略とともに、コストを削減し、キャッシュフローを改善し、顧客体験を向上させることによって前進の道を提供します。