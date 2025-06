Como reduzir as taxas de processamento de cartões com Open Banking e mais

Entrevista com Lasma Kuhtarska, Co-fundadora e Consultora de Estratégia da Noda, sobre a evolução do processamento de pagamentos e estratégias de economia de custos para os comerciantes.

Q: Why are card processing fees such a burden for businesses today?

R: As taxas de processamento de cartões podem afetar significativamente a lucratividade de um negócio, especialmente para comerciantes de alto volume. Essas taxas incluem taxas de troca, taxas de esquema e marcação do processador, que juntos podem levar de 2 a 3% ou mais do valor da transação. Ao longo do tempo, esses custos se acumulam, particularmente para empresas com margens de lucro estreitas.

Q: What makes open banking an attractive alternative to traditional card payments?

R: O Open Banking elimina a necessidade de redes de cartões, que são responsáveis por muitas das taxas que os comerciantes enfrentam. Com o Open Banking, os pagamentos são feitos diretamente da conta bancária do cliente para a conta do comerciante. Isso não só reduz os custos, mas também oferece pagamentos mais rápidos e elimina os reembolsos. Por exemplo, as taxas com o Open Banking são muitas vezes inferiores a 1%, em comparação com 2-3% para pagamentos com cartão. Além disso, os recursos de segurança, como a Autenticação do Cliente Forte (SCA), dão paz de espírito tanto aos comerciantes como aos clientes.

Q: Are there other benefits of open banking beyond cost savings?

R: Absolutamente. O Open Banking melhora o fluxo de caixa com pagamentos quase instantâneos, o que é crucial para as empresas que dependem de acesso oportuno a fundos para inventário e operações. Também melhora a experiência do cliente simplificando o processo de checkout – os clientes podem autorizar pagamentos de forma segura sem ter que inserir detalhes do cartão. Isso reduz a fricção e leva a taxas de conversão mais altas.





Q: Apart from open banking, what other strategies can merchants use to reduce payment fees?

R: Uma das estratégias mais eficazes é renegociar as taxas de marcação cobradas pelos processadores de pagamento. Ao contrário das taxas de intercâmbio e de esquema, que são fixas, a marcação do processador é negociável. Os comerciantes de alto volume, em particular, muitas vezes podem garantir melhores taxas. Além disso, explorar modelos de preços alternativos como o interchange-plus pode fornecer mais transparência, ajudando as empresas a identificar onde podem poupar.

Q: How do local payment methods and digital wallets fit into this picture?

R: Os métodos de pagamento locais, como o BLIK na Polônia ou o iDEAL nos Países Baixos, são muitas vezes mais rentáveis do que os pagamentos internacionais por cartão. Eles atendem às preferências regionais e geralmente têm taxas mais baixas. As carteiras digitais, por outro lado, oferecem conveniência e aceitação generalizada. Enquanto suas taxas são semelhantes aos pagamentos por cartão, sua velocidade e segurança aprimorada os tornam uma boa opção para certos mercados. Os comerciantes podem se beneficiar oferecendo uma mistura desses métodos para atender às diversas preferências dos clientes.

Q: What makes the Baltic region particularly well-suited for open banking adoption?

R: Os países bálticos têm uma base sólida para a abertura bancária devido às suas altas taxas de digitalização, às suas populações inteligentes em tecnologia e às suas estruturas regulatórias de apoio.A Lituânia, por exemplo, se posicionou como um hub de fintech com iniciativas que incentivam a inovação em serviços financeiros.A abertura bancária está perfeitamente alinhada com o foco da região na eficiência digital e na redução de custos, tornando-a uma opção atraente para comerciantes e clientes.

Q: How does Noda support businesses in adopting open banking?

A é:NodaFornece aos comerciantes uma solução aberta abrangente que é fácil de integrar e altamente segura.Estamos conectados a mais de 2.000 bancos em 28 países, incluindo o Reino Unido e a Europa, o que garante uma ampla cobertura.Nossa solução oferece liquidações quase instantâneas, taxas competitivas a partir de 0,1%, e recursos avançados como análises financeiras e ferramentas de verificação de identidade alimentadas por IA. Para empresas nos países bálticos e além, a Noda está ajudando a modernizar os sistemas de pagamento e impulsionar a eficiência.

Q: What advice would you give to merchants looking to reduce their payment processing costs?

A: Comece avaliando sua configuração de pagamento atual e entendendo de onde vêm as taxas. Negocie com seu processador de pagamento para reduzir as taxas de marcação ou explore modelos de preços alternativos como o interchange-plus. Ao mesmo tempo, considere adotar métodos de pagamento abertos ou locais para diversificar suas opções de pagamento. Ao adotar uma abordagem estratégica para o processamento de pagamento, as empresas podem não apenas economizar custos, mas também melhorar sua eficiência geral e experiência do cliente.





Reduzir as taxas de processamento de cartões não é mais apenas uma opção; é uma necessidade para as empresas que procuram permanecer competitivas.Open banking, juntamente com outras estratégias de pagamento, oferece um caminho para a frente, reduzindo custos, melhorando o fluxo de caixa e melhorando a experiência do cliente.