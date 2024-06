Qu'y a-t-il à l'intérieur du jeu pour gagner

Salut! Explorons un peu les jeux pour gagner. Nous verrons comment en créer un et y intégrer des NFT. Cet article se concentrera uniquement sur les mécanismes de la blockchain et ne se plongera pas dans le développement de jeux . Mon objectif sera de tout expliquer en utilisant un langage simple avec des explications de toutes les parties essentielles. Alors, commençons!





Pourquoi ce sujet (évolutions et état du jeu)

Je suis immergé dans le développement de la blockchain depuis 2018, et pendant cette période, j'ai vu beaucoup de gens jouer à des jeux « jouer pour gagner » (p2e) sans aucune idée de leur fonctionnement. Il existe de nombreux mauvais projets, et beaucoup de gens essaient de créer leur propre jeu p2e sans comprendre le concept de « schéma de Ponzi » ou la mise en œuvre technique.





L’idée de cet article est née initialement au milieu de 2022 lors de mon allocution hors ligne lors d’un événement crypto. Ensuite, le contenu de l'article a évolué à plusieurs reprises au fil de mes allocutions lors de différents événements dans différents pays. De plus, j’ai essayé de résoudre moi-même tous ces problèmes en créant une startup technologique dans ce domaine. En cours de route, j’ai constaté beaucoup d’intérêt pour le sujet et de nombreuses incompréhensions sur les bases.





Internet a commencé sous le nom de Web1, où vous, en tant qu'utilisateur, étiez principalement un consommateur d'informations (lecture). Plus tard, il a évolué vers le web2, où les utilisateurs ont également commencé à écrire sur Internet (réseaux sociaux). Nous nous tournons désormais vers le Web3, où les utilisateurs peuvent véritablement posséder quelque chose sur Internet en plus de consommer et de créer du contenu.





Depuis la création de simples jeux informatiques dans les années 1960, les jeux ont évolué rapidement. Ils ont commencé comme des jeux autonomes, et nous voyons maintenant de nombreux jeux en ligne dans lesquels les joueurs « possèdent » certains éléments ou personnages du jeu. Il existe également des marchés d'articles de jeu, dont certains proposent des échanges d'articles peer-to-peer (p2p). Cependant, dans la plupart des cas, ces objets n’appartiennent pas réellement aux joueurs ; ils appartiennent aux jeux. L'évolution future transférera la propriété des objets du jeu au joueur, et certains jeux le font déjà, mais cette fonctionnalité a encore une pénétration limitée.





Le boom des jeux cryptographiques a eu lieu en 2021. En 2024, le marché appartient toujours aux studios indépendants et les grands fournisseurs n’y sont presque pas présents. La plupart des jeux sont toujours sur des blockchains compatibles EVM, mais il existe une tendance à migrer des blockchains générales vers des blockchains spécifiquement conçues pour les jeux.





En 2023, de nombreux jeux cryptographiques ont fermé leurs portes et les joueurs étaient également déprimés en raison du ralentissement du marché de la cryptographie, ce qui a entraîné une perte de temps et d’argent pour les joueurs. Cependant, la technologie est toujours là, et je m'attends à ce que de plus en plus de développeurs recherchent quelque chose de nouveau pour eux (web3), ainsi que pour les joueurs. J'espère que mon article les aidera à comprendre les bases de son fonctionnement d'un point de vue technique.





Cet article ne couvrira que les blockchains EVM, car ce sont toujours les chaînes les plus populaires. Cependant, sachez qu’il existe de nombreux autres types de chaînes qui résolvent certains des problèmes décrits ci-dessous.





Les bases de la blockchain

La blockchain est un concept très simple : nous avons des blocs qui contiennent certaines transactions. Un nouveau bloc dépend du bloc précédent, et de ce fait, il n'est pas possible de remplacer un bloc déjà existant.





Simple, n'est-ce pas ? Mais en réalité, nous pouvons rencontrer de multiples problèmes qui nous amènent à certaines caractéristiques importantes de la blockchain :

Heure de création du bloc Heure de finalité Frais de transaction





Différents types de blockchain ont des approches différentes, mais nous nous concentrerons sur la blockchain de type EVM la plus courante (Ethereum, Polygon, BNB Chain, etc.).





Habituellement, les blocs sont créés à un laps de temps fixe (12 secondes pour Ethereum, 3 secondes pour BNB Chain, etc.). C’est pour nous la première propriété fondamentale de la blockchain.





Dans le monde réel, une blockchain est distribuée sur plusieurs nœuds (serveurs) reliés les uns aux autres via des connexions Internet. Dans de rares cas, il est possible d'avoir plusieurs blocs basés sur le même parent, ce qui entraîne des « forks ».









La blockchain a été conçue pour de tels cas et résoudra cette situation. Mais en tant qu'utilisateur final avec une transaction dans le bloc rouge (bloc orphelin), vous n'êtes pas vraiment satisfait, car votre transaction peut devenir invalide. Et c’est là que la « finalité » entre en jeu. La finalité est le moment où une transaction ne peut pas être annulée. C’est pour nous la deuxième propriété fondamentale de la blockchain.





Toute opération d'écriture sur la blockchain coûte quelque chose pour vous ou votre utilisateur. Les blockchains ont leur propre modèle économique interne, et maintenir et gérer de nombreux nœuds différents à des fins de décentralisation nécessite beaucoup de ressources. Dans la plupart des cas, cette ressource consiste en des frais de transaction facturés à l'utilisateur final pour son utilisation. Les blockchains ont leur propre limite de transactions par seconde, et les frais de transaction dynamiques sont un mécanisme interne permettant d'éviter les attaques DDoS sur la blockchain.





Dans la plupart des cas, l'initiateur de la transaction doit payer les frais dans la devise locale, et non avec des jetons de jeu ou des NFT.



Les frais de transactions sont pour nous la troisième propriété fondamentale de la blockchain.





Pourquoi ces trois indicateurs sont-ils importants pour nous ? Cela est principalement dû à l’expérience de l’utilisateur final. Les joueurs veulent se concentrer sur le gameplay et non sur les obstacles techniques. En tant que développeur de jeux, il est de votre devoir de rationaliser ce processus en donnant la priorité à une conception UI/UX intuitive et à une intégration simple.





Imaginons un jeu d'échecs naïf où chaque coup d'échecs est stocké sur la blockchain. Les joueurs doivent payer de petits frais de transaction pour chaque mouvement, et les joueurs doivent attendre que le bloc soit finalisé (ce qui peut prendre quelques minutes entre les mouvements des joueurs). Cela n'a pas l'air bien, n'est-ce pas ? Les utilisateurs échangeront-ils leur expérience utilisateur contre l’utilisation de la blockchain ? La plupart des joueurs préféreront jouer à des jeux comme ils le font actuellement au lieu d’avoir à y utiliser la blockchain.





Mais il y a de l'espoir ! Il existe plusieurs solutions qui peuvent combler le fossé entre les jeux blockchain et les jeux traditionnels.





Les jetons, qu'est-ce que c'est

La blockchain a un nombre limité de fonctionnalités en son sein, et dans la plupart des cas, cela ne suffit pas. Les blockchains de première génération (comme Bitcoin) ont une capacité de personnalisation limitée. Les blockchains de deuxième génération (Ethereum) ont introduit la possibilité d'écrire des programmes (applications) personnalisés et de les placer sur la blockchain dans leur propre espace appelé Smart Contracts. Ensuite, l'utilisateur peut interagir avec ce contrat intelligent pour faire quelque chose, et le contrat intelligent peut interagir avec d'autres contrats intelligents. Les contrats intelligents sont exécutés dans un environnement spécial appelé Ethereum Virtual Machine (EVM). Pour l’instant, le marché propose différentes machines virtuelles, mais EVM reste la plus populaire.





Une analogie simple : l’évolution des téléphones mobiles. Les vieux téléphones portables permettaient simplement de passer des appels et d’envoyer des SMS. Les téléphones modernes ont toujours la possibilité de passer des appels et d'envoyer des SMS, mais vous pouvez installer des logiciels supplémentaires pour ajouter de nouvelles fonctionnalités.





Les contrats intelligents ouvrent la possibilité de créer votre propre devise (jeton). Pour rendre ces jetons compatibles avec n'importe quel logiciel de portefeuille, il existe plusieurs normes de jetons. Les plus populaires sont ERC20, ERC721 et ERC1155.





Les standards n'expliquent que l'interface externe d'un contrat intelligent, mais il est très important de savoir que l'implémentation peut être différente et peut également contenir des fonctionnalités supplémentaires.





Il existe deux types de jetons : les jetons fongibles (FT) et les jetons non fongibles (NFT). Les jetons FT sont comme de l'argent réel : vous pouvez avoir plusieurs copies du même jeton. Les NFT sont uniques, comme une peinture ou un élément de jeu ou un personnage particulier.





La norme ERC20 décrit FT. En voici l'interface :

function name() public view returns (string) function symbol() public view returns (string) function decimals() public view returns (uint8) function totalSupply() public view returns (uint256) function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success) function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns (bool success) function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success) function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint256 remaining)





Il est important de comprendre que les jetons ne quittent pas physiquement les contrats intelligents. Le contrat intelligent garde simplement une trace des jetons des utilisateurs. Lorsque vous transférez un token, le montant est uniquement mis à jour dans un enregistrement interne, comme un tableau. C'est pourquoi, dans certains cas, vous devez ajouter l'adresse du contrat intelligent à votre logiciel de portefeuille.









La norme NFT elle-même est la même, mais nous avons des méthodes supplémentaires :

function ownerOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) function tokenURI(uint256 _tokenId) external view returns (string )





Chaque jeton NFT possède un identifiant (ID) unique et appartient toujours à quelqu'un. Cela se reflète dans l'implémentation du stockage des jetons, qui utilise généralement une table pour enregistrer à la fois l'ID du jeton et son propriétaire actuel.









Métadonnées des jetons

Mais où est la photo du jeton, me demanderez-vous ? Et ici nous avons l'idée de « métadonnées symboliques ». Contrairement à la norme NFT de base, les métadonnées des jetons sont stockées séparément et utilisent des spécifications différentes. En fait, certains NFT peuvent même ne pas être associés à des métadonnées !





Une méthode de contrat intelligent appelée tokenURI peut renvoyer cet URI de métadonnées (emplacement). Il existe plusieurs façons de stocker les métadonnées des jetons : en chaîne et hors chaîne.

En chaîne : ici, les données sont converties dans un format de code spécial (codé en base64) et stockées directement dans la blockchain elle-même. Bien que sécurisé, cela peut être coûteux en raison de l’espace de stockage limité.

Hors chaîne : cela offre plus de flexibilité et des coûts réduits. Ici, les données sont stockées en externe.





Le stockage hors chaîne peut être divisé en deux catégories principales :

Stockage immuable : cela garantit que les données ne peuvent pas être modifiées, comme IPFS (InterPlanetary File System) ou Arweave.

Stockage central : il est contrôlé par une seule entité, comme le serveur d'un développeur de jeux ou le stockage Amazon S3.





Les métadonnées des jetons sont généralement formatées sous forme de fichier JSON, mais elles peuvent, en théorie, être de n'importe quel format. Voici un exemple de structure de métadonnées typique





{ "description": "Token description", "external_url": "Some external link with more details", "image": "Link to image", "name": "Token name", "attributes": [ // array of attributes { "trait_type": "Attribute type", "value": "Attribute value" }, .... ] }





Il est important de comprendre que les métadonnées mutables (données modifiables) peuvent compromettre la véritable propriété du Web3. Avec les métadonnées mutables, vous possédez essentiellement l’ID du jeton, et non le contenu qu’il représente.





Imaginez que vous achetez un NFT « objet magique avec énergie 5 » dans un jeu. Si les métadonnées contenant ces informations sont stockées sur les serveurs du développeur du jeu (stockage centralisé), le développeur du jeu pourrait décider ultérieurement de rééquilibrer le jeu et de changer l'énergie de votre objet à 3. Bien que vous soyez toujours techniquement propriétaire du jeton, cela représenterait un article différent. Ce scénario met en évidence les inconvénients potentiels des métadonnées mutables et centralisées.





En revanche, le Web3 prospère grâce à des métadonnées immuables (données immuables). Cela garantit que les informations associées à votre NFT restent permanentes et vérifiables.



Bon document qui décrit comment les métadonnées sont utilisées par la place de marché https://docs.opensea.io/docs/metadata-standards .

De vraies métadonnées

Explorons les métadonnées réelles d'un jeu populaire pour gagner (P2E) : STEPN. Ce jeu était populaire il n'y a pas si longtemps et vous entendez probablement parler de gens qui dépensent beaucoup d'argent en baskets.





Nous savons que l'ID du jeton est « 105026695079 », l'adresse du contrat intelligent est « 0x69d60ad11feb699fe5feeeb16ac691df090bfd50 » et il est construit sur la chaîne BNB . Mais comment accéder aux métadonnées ?





Il existe deux approches principales :

Appels blockchain de bas niveau : cela nécessite une expertise technique.

Explorateurs de blockchain : ce sont des sites Web conviviaux qui indexent les données de la blockchain pour un accès plus facile.





Utilisons l'explorateur BSCScan pour explorer le contrat intelligent. Accédez à l'onglet « lire » ( https://bscscan.com/address/0x69d60ad11feb699fe5feeeb16ac691df090bfd50#readContract ) et recherchez la fonction tokenURI . Saisissez l'ID du jeton et cliquez sur « Requête ». L'explorateur récupérera l'URI du jeton, qui dans ce cas est : https://api.stepn.com/run/nftjson/104/105026695079





Examinez de plus près ces métadonnées. Vous remarquerez que STEPN en est propriétaire et peut potentiellement le modifier. De plus, certains attributs comme la durabilité et le niveau semblent changer au fil du temps. Nous approfondirons ce concept lors de la création de notre propre jeu P2E.





Compte blockchain

Maintenant que nous avons abordé quelques concepts clés de la blockchain, revenons sur celui qui est familier à tout le monde : l'autorisation. Vous ne pouvez pas effectuer d'actions sur la blockchain sans cela. La question demeure donc : comment obtenir une autorisation ?





La blockchain utilise un système de cryptographie asymétrique, où il existe deux paires de clés : les clés privées et les clés publiques. Vous pouvez générer une clé publique à partir de votre clé privée, mais pas l'inverse (c'est une opération mathématique à sens unique).





Il existe deux principaux types de comptes sur les blockchains EMV : les comptes externes (EOA) et les comptes de contrats intelligents.





Les comptes externes sont contrôlés par des clés privées. Une clé privée est une donnée de 32 octets, souvent représentée par une longue chaîne de caractères hexadécimaux (64 caractères). Ce format n’est pas vraiment pratique pour l’utilisateur final et difficile à mémoriser.



Pour relever le défi de la mémorisation, un concept appelé « phrase mnémotechnique » a été introduit. Un mnémonique est une liste de 12, 24 mots courants ou plus qui agissent comme une représentation lisible par l'homme de votre clé privée. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de la clé privée elle-même, mais plutôt d’un moyen de la générer en toute sécurité.

Vous pouvez générer vous-même et gratuitement un nombre illimité de clés privées.





Contrairement aux EOA, les comptes de contrats intelligents ne nécessitent pas de clés privées pour interagir car ils résident déjà sur la blockchain. Cela ouvre la porte à la création de portefeuilles programmables dotés de fonctionnalités avancées.





Les utilisateurs finaux n'interagissent pas directement avec la blockchain à l'aide de clés privées. Au lieu de cela, nous nous appuyons sur des portefeuilles cryptographiques – des applications logicielles qui stockent en toute sécurité les clés privées et les utilisent pour signer des transactions en votre nom.





Il existe deux modèles principaux de portefeuille : le portefeuille dépositaire et le portefeuille non dépositaire.





La garde signifie que quelqu'un conserve vos clés privées pour vous. Bien que pratiques, ils introduisent un point central de défaillance, car vous vous appuyez sur les pratiques de sécurité du dépositaire.





Pour les portefeuilles non dépositaires, vous avez un contrôle total sur vos clés privées puisque vous êtes responsable de leur sécurité. Tout en offrant une sécurité et un contrôle accrus, il place également la responsabilité de la garde entièrement sur l'utilisateur.





Dans le domaine de la blockchain, votre clé privée est primordiale. Il donne accès à vos avoirs en crypto-monnaie. La perte de votre clé privée équivaut à la perte de vos fonds, car il n'existe aucun mécanisme intégré de récupération ou de transfert sans celle-ci.





Contrairement aux comptes traditionnels, les comptes blockchain n'offrent pas d'options de connexion par courrier électronique ou via les réseaux sociaux. Bien que certains portefeuilles explorent des méthodes cryptographiques avancées pour l’authentification, cette approche n’en est qu’à ses débuts. D'autres portefeuilles donnent la priorité à l'expérience utilisateur en proposant des solutions de garde, plus faciles à utiliser mais s'écartant des principes fondamentaux du Web3 qui mettent l'accent sur le contrôle de l'utilisateur.





Il existe plusieurs types de portefeuilles blockchain, les extensions de navigateur et les portefeuilles mobiles étant les choix les plus populaires. Les portefeuilles mobiles peuvent souvent se connecter de manière transparente aux navigateurs pour plus de commodité.





Un portefeuille non dépositaire typique stocke votre clé privée en toute sécurité en interne, sans jamais l'exposer via une API (il n'y a donc aucun risque qu'elle soit compromise). Le portefeuille propose deux composants externes : une interface utilisateur (UI) pour interagir avec votre crypto et une API externe permettant aux développeurs de s'intégrer aux fonctionnalités du portefeuille.









Construire notre jeu Play-to-Earn (P2E)

Maintenant que nous avons exploré les fondamentaux de la blockchain, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante : concevoir notre propre jeu ! Ne vous inquiétez pas, nous ne nous plongerons pas encore dans le codage. Utilisons plutôt nos nouvelles connaissances pour imaginer un concept de jeu et le décomposer étape par étape, en commençant par un aperçu de haut niveau.





Pour construire une base solide, inspirons-nous d'un classique comme Super Mario Bros. et insufflons-lui des éléments P2E passionnants.









Économie du jeu

Un aspect essentiel de notre jeu Mario consiste à établir un modèle économique durable. Cela signifie éviter les « stratagèmes de Ponzi » qui prévalent dans de nombreux jeux pour gagner (P2E). Dans un modèle durable, les revenus des utilisateurs seront équilibrés avec le flux de revenus global du jeu. Cette focalisation sur la santé à long terme est essentielle car, contrairement aux schémas de Ponzi, faciles à créer mais finalement non durables, la construction d’une économie P2E florissante nécessite une conception et une planification minutieuses.





Comment les utilisateurs peuvent-ils gagner de l’argent dans notre jeu ? Disons que toutes les pièces collectées dans le jeu (Mario Coin - MC) peuvent être échangées contre une crypto-monnaie (FT).





Pour éviter de « gagner de l'argent à partir de rien », nous présenterons différentes manières permettant aux joueurs de dépenser leur MC pour acheter des objets et des bonus significatifs dans le jeu, tels que :

Skins de personnage uniques (NFT) : les joueurs peuvent les acheter sur un marché pour les personnaliser et en tirer une appréciation potentielle.

Les recharges d'endurance à l'aide de MC permettent de continuer à jouer.

Les sauts de niveau facultatifs utilisant MC (considérez si cela perturbe l'équilibre) offrent une commodité aux joueurs.

Créer de nouveaux personnages à l’aide de MC incite les joueurs dévoués et prolonge la durée de jeu.





Notre jeu Mario peut générer des revenus au-delà des dépenses des utilisateurs grâce à plusieurs méthodes :

Placements publicitaires stratégiques, en particulier pour les jeux géolocalisés comme Pokemon Go.

Les frais du marché secondaire NFT (redevances) fournissent un revenu continu pour le jeu.

"Arène de combat". Ces fonctionnalités peuvent générer des frais qui aident à gérer l’inflation des jetons de jeu.

Locations NFT. Créez une source de revenus pour les joueurs (grâce aux frais de location) et pour le jeu.





Pour contrôler l’offre globale de jetons et réduire la pression sur le taux de change, vous pouvez intégrer des fonctionnalités supplémentaires telles que des options de jalonnement. Ceux-ci incitent les utilisateurs à détenir des jetons, réduisant ainsi la circulation et l'inflation.





Une planification minutieuse de l’économie du jeu avant le développement est cruciale. Des outils tels que Google Sheets peuvent aider à modéliser différents scénarios pour garantir un système équilibré et durable.





Sélection de blockchain

Maintenant que nous sommes prêts à aller de l'avant, la prochaine étape cruciale consiste à sélectionner la blockchain pour héberger notre jeu Mario. Cette décision a un poids important, car il existe de nombreuses options : Ethereum Virtual Machine (EVM) et blockchains non-EVM. Nous pourrions même envisager de créer une blockchain personnalisée adaptée aux besoins de notre jeu. De plus, la possibilité d’utiliser plusieurs blockchains simultanément mérite d’être prise en considération.





Bien que la migration ultérieure entre les blockchains soit techniquement possible, il s'agit d'un processus complexe.





Les solutions à chaîne unique offrent une approche plus simple par rapport aux implémentations multi-chaînes. Certains jeux présentent des options multi-chaînes essentiellement comme des jeux indépendants (avec des valeurs de jetons non liées), ce qui se traduit finalement par plusieurs instances du même jeu. Une véritable expérience multi-chaînes nécessite de garantir des prix de jetons cohérents entre les chaînes et la capacité de relier de manière transparente les NFT de différentes chaînes au sein du jeu.





Lorsque vous sélectionnez une blockchain, vous visez à minimiser le temps et les frais de « finalité » tout en garantissant des mesures de sécurité solides. De plus, il est crucial que la chaîne choisie dispose de suffisamment de liquidités.





Il est essentiel de reconnaître que la lecture directe d'un contrat intelligent pour les données n'est pas toujours efficace et peut prendre beaucoup de temps à mettre en œuvre. Il est plutôt conseillé de tirer parti de logiciels et de services externes proposant des métadonnées dans un format approprié.





Les utilisateurs s'attendent à pouvoir échanger des jetons et des NFT de manière transparente. La blockchain devrait donc fournir l’infrastructure nécessaire à de telles transactions. Sinon, vous devrez l'implémenter de manière indépendante.





Choisir la bonne blockchain est essentiel pour un lancement réussi de votre jeu Mario. Cela implique de s’assurer que la blockchain sélectionnée dispose de toute l’infrastructure nécessaire que nous prévoyons d’utiliser. De plus, des environnements testnet robustes sont essentiels pour tester minutieusement nos fonctionnalités de jeu tout au long du développement. Cela nous permet d’identifier et de résoudre tout problème potentiel dès le début.





Intégration des utilisateurs

A ce stade, nous avons sélectionné la blockchain et invité l'utilisateur à se connecter au jeu. Alors que les utilisateurs devraient disposer d’un portefeuille pour accéder au jeu, la plupart n’ont pas de portefeuille et souhaitent jouer sans apprendre de nouvelles complexités au préalable.





Si vous demandez à l'utilisateur de créer un portefeuille au début du jeu, vous obtiendrez une mauvaise conversion. Vous pouvez fournir de nombreuses instructions sur la meilleure façon de créer un nouveau portefeuille, mais la plupart des utilisateurs seront toujours mal à l'aise.





Une bonne solution consiste à permettre aux utilisateurs de se connecter à l'aide des options Web2 et de demander un portefeuille utilisateur uniquement lorsque l'utilisateur souhaite interagir directement avec la blockchain.





Vous pouvez choisir de gérer vous-même le portefeuille de l'utilisateur de manière conservatrice. Cependant, cette approche n’est peut-être pas la plus sécurisée ni la plus optimale pour vous et l’utilisateur.





Alternativement, il existe des solutions non dépositaires disponibles sur le marché, telles que web3auth et magicklink, qui vous permettent de gérer les portefeuilles des utilisateurs. Cependant, leur prise en charge de la blockchain est actuellement limitée et vous devrez intégrer ces services dans votre plateforme.





Problème de paiement par token natif

Le simple fait de disposer du jeton natif d'un jeu ne suffit pas pour que les utilisateurs puissent effectuer des transactions blockchain dans le jeu. Il s’agit d’un obstacle majeur à l’intégration des utilisateurs, et de nombreux acteurs sont confrontés à ce problème.





Par exemple, un utilisateur peut détenir notre « Mario Token » et vouloir le transférer. Cependant, il leur manque le jeton blockchain natif sous-jacent, qui est essentiel pour lancer le transfert. Pour effectuer des transactions sur la blockchain, les utilisateurs doivent acquérir ce jeton natif.





Comment les utilisateurs acquièrent-ils le jeton natif ? Bien que des options d'achat externes existent, elles peuvent constituer un obstacle pour les nouveaux acteurs peu familiers avec le Web3.





Idéalement, les développeurs de jeux devraient résoudre ce problème et rationaliser le processus pour les utilisateurs. En minimisant ces obstacles, les joueurs peuvent se concentrer sur le plaisir du jeu.





Les développeurs de jeux peuvent mettre en œuvre un système d'échange interne ou mettre en œuvre des contrats proxy de bas niveau au sein du service de portefeuille. Cependant, ces solutions sont complexes à mettre en œuvre.





Une nouvelle technologie prometteuse appelée « abstraction de compte » pourrait enfin résoudre ce problème. Cependant, il est encore tôt et il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives.





Une solution plus simple pour les développeurs consiste à financer les portefeuilles des utilisateurs avec une petite quantité de jeton natif lors de l'enregistrement d'un nouveau portefeuille.





Lien NFT

Bien que les utilisateurs puissent posséder des NFT, la lecture directe de ces données à partir des blockchains s'avère inefficace pour la plupart des jeux. La blockchain fonctionne comme un service externe et les événements qui s'y déroulent peuvent avoir un impact sur votre jeu. Rester informé de ces événements est crucial.





Heureusement, les contrats intelligents peuvent générer des événements, permettant aux développeurs de les surveiller et de déclencher des réponses en temps réel. Imaginez un scénario dans lequel un utilisateur entre dans un niveau avec un skin NFT. Si le skin est transféré à un autre joueur pendant le jeu, le jeu devrait réagir en empêchant son utilisation simultanée.





Plusieurs projets web (attarius, moralis, covalent, alchemy, etc.) proposent des API NFT qui rationalisent le processus. Ces API gèrent des tâches telles que la lecture et le suivi des métadonnées, ainsi que la propriété des jetons. Cela réduit considérablement le temps de développement, permettant aux développeurs de se concentrer sur les mécanismes de base du jeu plutôt que sur l'intégration de la blockchain de bas niveau.









Cependant, un autre défi se pose avec la mutabilité des métadonnées. Certains NFT ont des usages limités, comme un skin qui ne peut être utilisé que 100 fois avant d'être « brûlé » (détruit). Le suivi de cette utilisation présente un problème critique.





S'appuyer uniquement sur le suivi dans le jeu peut permettre aux fraudeurs de cibler des marchés externes. Ces marchés dépendent uniquement des données de l'URI du jeton et n'ont pas accès au système de suivi interne d'un jeu.





Le stockage côté serveur, comme l'approche utilisée par STEPN, est pratique mais soulève des problèmes de sécurité en raison du potentiel de manipulation des métadonnées.





Le stockage en chaîne offre l'immuabilité en stockant les métadonnées sur la blockchain. Cependant, cela nécessite un suivi de chaque utilisation en chaîne, ce qui entraîne des frais de transaction.





Commercialisation

L'intégration de la blockchain de notre jeu Mario est en voie d'achèvement. Voyons maintenant comment les NFT peuvent attirer les utilisateurs.





Certains jeux collectent des fonds de développement en vendant des NFT premium dès les premiers stades. Cette approche garantit le financement et construit une base de joueurs fidèles attendant avec impatience la sortie du jeu.





Il est possible d'utiliser le « marketing vampire ». Cette stratégie marketing unique consiste à permettre aux utilisateurs d'intégrer des NFT d'autres jeux dans votre jeu Mario. Imaginez permettre aux joueurs d'utiliser les baskets STEPN dans votre jeu ! Cette approche cible les utilisateurs de différents jeux mais comporte des défis.





Les normes NFT varient, ce qui rend une intégration transparente difficile. De plus, le suivi des modifications des métadonnées peut s’avérer complexe dans certains cas. Malgré ces obstacles, l'intégration NFT entre jeux est une nouvelle approche marketing non disponible dans les jeux Web2 traditionnels.





Le « marketing vampire » peut être particulièrement efficace lorsqu’il s’agit de cibler des utilisateurs disposant de NFT sous-utilisés. En leur permettant d'intégrer ces NFT dans votre jeu Mario, vous pouvez activer ces utilisateurs et potentiellement les convertir en joueurs actifs.





Défis futurs

Alors que l’intégration technique de la blockchain est terminée, notre jeu Mario fait face à plusieurs défis :





La partie juridique entourant la technologie blockchain reste complexe.





Attirer des utilisateurs familiarisés avec la blockchain et ses avantages nécessite des ressources supplémentaires pour la formation des utilisateurs.





De nombreux marchés de jeux imposent des restrictions sur les jeux basés sur la blockchain, limitant ainsi les options de publication.





Contrairement aux éléments traditionnels du jeu, les NFT restent la propriété des utilisateurs même après que les joueurs arrêtent de jouer. Cela introduit un nouveau défi d’inflation. Lorsque les joueurs quittent le jeu, ils peuvent essayer de vendre leurs NFT à prix réduit pour récupérer une certaine valeur. Cela peut conduire à un afflux constant de NFT à prix réduit dans le jeu, entraînant une diminution de la valeur globale des articles NFT du jeu. Pour lutter contre cette inflation, nous devrons développer continuellement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus qui incitent les joueurs à conserver leurs NFT et à continuer à jouer à notre jeu Mario.





Conclusion

Voici un aperçu général de la structure de notre jeu Mario :













Il y a beaucoup d'informations sur chaque sujet pendant des heures et des heures. J'ai essayé de compresser ces informations et de fournir uniquement les points importants. J'espère que cela vous a été utile