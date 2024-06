Prendre un gros pari sur vous-même et votre projet

Avec le temps, tout petit pari peut devenir un gros pari

Il y a trois ans, j'ai lancé Bonetflix , l'acronyme de Best on Netflix , un site Web contenant des informations sur les films disponibles sur Netflix (aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne) avec les classements IMDB et Filmaffinity .





Voici à quoi ressemblait le site Web en décembre 2023 sur Google Search Console au cours des 12 derniers mois.

Je suis ravi de partager mon parcours sur ce projet, du début à l'avenir.

Commencer

Tout est né d’une confluence de raisons impérieuses. En tant que passionné de films et de séries, je me suis lancé dans cette aventure motivé par le défi de trouver un classement des titres Netflix disponibles en Espagne.





J'ai recherché des mots-clés liés à Netflix sur Keyword Planner. J'ai identifié un volume important de recherches intégrant la requête "$movie_name Netflix". À ce stade, Netflix ne disposait pas des pages de films publiques qui caractérisent son expérience utilisateur.





C'est le premier projet que j'ai réalisé en ciblant le Web comme plate-forme principale ; un départ de mon terrain habituel d'applications Android. Malgré l'existence de concurrents dans le domaine, j'ai décidé de me lancer dans ce projet avec un objectif précis : établir une solide présence en ligne.

Construire

Lors du développement du site Web, j'ai choisi d'utiliser HTML, CSS et un minimum de Javascript pour garantir une vitesse et des performances optimales. Tout est un contenu statique suivant certains des principes du « Manifeste pour la préservation du contenu sur le Web ». Le score Lighthouse actuel du site Web est le suivant :

Au cours de la phase de données, les informations provenaient de divers médias tels que Netflix, Filmaffinity et IMDB. La résolution des modifications du site Web et le contournement des captchas faisaient partie intégrante de cette entreprise. J'ai également dû faire correspondre ces données entre ces différentes sources de données, en convertissant le texte en vecteur, en le regroupant et en identifiant les vecteurs les plus proches.





Un aspect difficile consistait à discerner les films portant des noms identiques dans la même année ou dans des années différentes, ainsi qu'à identifier des acteurs similaires dans des films distincts.





Avec les données amassées, j’ai décidé de ne pas faire de copier-coller les textes extraits de différentes sources. J'ai donc utilisé l'astuce pré-ChatGPT pour générer des données, traduit des aperçus de films anglais en espagnol pour obtenir des aperçus en espagnol, et vice versa.





Par la suite, j’ai également lu et révisé les traductions, reconnaissant qu’elles n’étaient pas toujours exactes et qu’elles pouvaient également contenir des erreurs aujourd’hui.

Marketing/Référencement

La première année a été difficile ; J'avais l'impression que Google ne faisait pas confiance à mon site Web et ne classait pas les mots-clés. Cependant, au fil du temps, un changement perceptible s’est produit, indiquant un gain progressif de confiance. Je n'ai pas de données au départ car Google Search Console ne me permet pas d'obtenir des données datant de plus de 16 mois (avec cette newsletter, rien ne sera perdu).





Les principaux sites de liens contribuant à la visibilité du site Web sont les suivants :





De plus, j'ai créé l' application Bonetflix pour explorer l'impact potentiel sur les résultats grâce au référencement de sites Web (je n'entrerai pas dans les détails de l'application Android, peut-être dans un autre numéro). C'est pourquoi j'ai Google comme site de liaison principal.





Cette initiative a connu des revers initiaux, car Google a pénalisé ce comportement dès les premières semaines, ce qui a entraîné une diminution des visites sur le site. Cependant, la situation est revenue à la normale par la suite.





Une autre expérimentation impliquait le référencement de certains films de Wikipédia, même avec l'inclusion d'un backlink « no follow » . Même s’il y a eu une augmentation passagère du classement des sites Web, cet effet n’a pas duré sur le long terme.





Alors que le site Web continue de mûrir et de consolider sa réputation, je me suis concentré sur des stratégies de monétisation efficaces. Les paragraphes suivants sont mon expérience.

Monétisation

Cherchant la viabilité du projet, j'ai décidé d'ajouter des annonces. J'ai choisi d'ajouter les publicités Google Adsense Auto et le programme d'affiliation Amazon Prime Video .





Les annonces Adsense Auto choisissent le meilleur endroit sur une page Web pour placer des annonces en fonction de différents éléments tels que la mise en page et la quantité de contenu de la page. Tout pour augmenter vos revenus, et ceux de Google, bien sûr. Cependant, l’expérience publicitaire n’était pas très agréable et nuisait à l’expérience utilisateur. J'ai mené l'expérience en mars et voici les résultats :

J'étais loin de la durabilité avec les publicités Auto, mais Amazon Prime Video ne s'est pas mieux passé. J'ai placé une bannière d'abonnement Amazon Prime Video près du bouton « Regarder sur Netflix » ; voici l'exemple du Parrain Netflix . Mais cela a abouti à 0 abonnement Prime Video.





Avec ces résultats et les dommages causés à l'expérience utilisateur. J'ai décidé de supprimer Google Ads et de mettre en place des publicités Prime Video recherchant toute conversion (3€ par utilisateur abonné). Mais j’ai vu qu’avec ce trafic, je ne serais pas en mesure d’atteindre la durabilité car j’aurais besoin de 500 fois plus de trafic.

Frais

J'ai utilisé les services Route 53 , S3 et Cloudfront d'AWS pour l'infrastructure du site Web. Voici les coûts de cette dernière année :

Je rassemble les données de films et d'émissions disponibles sur Netflix. Pour collecter ces données, je dois être un utilisateur de Netflix, et le forfait Standard de Netflix est de 12,99 €/mois en Espagne.





Un total de 197,01 $ par an.

Avenir

J'ai consacré beaucoup de temps, notamment trois ans, au développement de ce projet, dont deux années parallèlement à mon emploi à temps plein. Ce qui a commencé comme un petit pari s’est transformé en un pari considérable en termes de temps.





Mes ambitions pour le projet s'étendent à l'intégration d'une fonction de recherche de films, à un classement amélioré des films et à l'inclusion de bandes-annonces pour augmenter l'expérience utilisateur globale.





Cependant, atteindre ces objectifs nécessite de ma part une allocation de temps plus dédiée.





De nos jours, il existe des plateformes de classement de films avec leur filtre de films disponibles sur Netflix, même Google affiche ses résultats en première position de recherche. Parfois, j’ai l’impression d’oublier le projet et de consacrer mon temps à autre chose.





Même si ce travail m’apporte de la joie, ses rendements financiers n’ont pas encore atteint une limite permettant de garantir des moyens de subsistance durables, et je doute qu’ils y parviennent à l’avenir.





J'ai d'autres projets en tête qui bénéficieraient de mon temps consacré à Bonetflix. Cependant, je trouve utile de maintenir ce projet. Il constitue un instrument précieux pour l’exploration de nouveaux concepts et idées, la création d’une audience et l’amélioration de l’optimisation des moteurs de recherche (SEO).





Essentiellement, le projet a le potentiel de contribuer de manière significative à ma courbe d’apprentissage continu et au développement global de mes compétences.

