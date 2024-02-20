对自己和项目下大赌注

随着时间的推移，任何小赌注都可以变成大赌注

三年前，我创办了Bonetflix （ Best on Netflix 的缩写），这是一个网站，提供 Netflix（美国、英国、西班牙）上可用电影的信息以及IMDB和Filmaffinity排名。





这是过去 12 个月内该网站在 Google Search Console 上于 2023 年 12 月的显示情况。

我很高兴能分享我在这个项目上从开始到未来的旅程。

开始

一切都源于令人信服的原因的汇合。作为一名电影和连续剧的忠实爱好者，我在寻找西班牙可用 Netflix 影片排名的挑战的推动下开始了这一冒险。





我在关键字规划器上研究了与 Netflix 相关的关键字。我发现大量包含查询“$movie_name Netflix”的搜索。当时，Netflix 缺乏能够体现其用户体验的公共电影页面。





这是我做的第一个以网络为主要平台的项目；与我通常使用的 Android 应用程序不同。尽管该领域存在竞争对手，但我决定开始这个项目，其目标是：建立强大的在线形象。

建造

在开发网站时，我选择使用 HTML、CSS 和最少的 Javascript，以确保最佳的速度和性能。一切都是静态内容，遵循“保留网络内容宣言”的一些原则。目前该网站的Lighthouse评分如下：

在数据阶段，信息来自 Netflix、Filmaffinity 和 IMDB 等各种渠道。解决网站修改和规避验证码是这一努力不可或缺的方面。我还必须在不同的数据源之间匹配这些数据，将文本转换为向量、聚类并识别最接近的向量。





一个具有挑战性的方面是识别相同或不同年份具有相同名称的电影，以及识别不同电影中的相似演员。





有了积累的数据，我决定不对从不同来源提取的文本进行复制粘贴。因此，我使用了 ChatGPT 之前的技巧来生成数据，将英语电影概述翻译成西班牙语以获得西班牙语概述，反之亦然。





随后，我还阅读并审阅了这些翻译，认识到它们并不总是准确的，并且今天可能还包含错误。

营销/搜索引擎优化

第一年很艰难；我觉得谷歌不信任我的网站，也没有对关键词进行排名。然而，随着时间的推移，出现了明显的转变，表明信任逐渐增强。我从一开始就没有数据，因为 Google Search Console 不允许我获取超过 16 个月的数据（通过此新闻通讯，数据不会丢失）。





有助于网站可见性的顶级链接网站如下：





此外，我构建了Bonetflix 应用程序，以通过网站引用探索对结果的潜在影响（我不会深入研究 Android 应用程序，可能会在另一期中讨论）。这就是为什么我将 Google 作为顶级链接网站。





这项举措最初遇到了挫折，因为谷歌在最初几周对这种行为进行了处罚，导致网站访问量减少。但随后，一切又恢复正常。





另一项实验涉及引用维基百科中的精选电影，即使包含“禁止关注”反向链接。虽然网站排名出现短暂飙升，但这种影响并不会长期持续。





随着网站不断成熟并巩固其地位，我专注于有效的盈利策略。以下几段是我的经历。

货币化

为了寻求该项目的可行性，我决定添加广告。我选择添加Google Adsense 自动广告和Amazon Prime Video 联盟计划。





Adsense 自动广告根据不同的元素（例如页面布局和页面内容量）选择网页上放置广告的最佳位置。一切都是为了增加您的收入，当然还有 Google 的收入。然而，广告体验并不是很愉快，并且损害了用户体验。我在三月份进行了实验，结果如下：

我距离自动广告的可持续发展还很远，但 Amazon Prime Video 的情况也好不到哪儿去。我在“在 Netflix 上观看”按钮附近放置了 Amazon Prime Video 订阅横幅；这是Netflix 的《教父》示例。但它的结果是 Prime Video 订阅量为 0。





这些结果又损害了用户体验。我决定删除 Google Ads，并设置 Prime Video 广告来寻求任何转化（每个订阅用户 3 欧元）。但我发现，有了这样的流量，我将无法实现可持续性，因为我需要增加 500 倍的流量。

成本

我使用 AWS 的Route 53 、 S3和Cloudfront服务来构建网站基础设施。这些是去年的成本：

我正在从 Netflix 收集可用的电影和节目数据。要收集这些数据，我需要成为 Netflix 用户，而 Netflix 在西班牙的标准套餐为每月 12.99 欧元。





每年总计 197.01 美元。

未来

我投入了大量的时间，特别是三年来开发这个项目，其中两年是与我的全职工作同时管理的。最初的一个小赌注逐渐演变成一个时间上相当大的赌注。





我对该项目的野心包括整合电影搜索功能、增强电影排名以及加入预告片以增强整体用户体验。





然而，实现这些目标需要我投入更多的时间。





如今，Netflix 上已经有了带有电影过滤器的电影排名平台，甚至谷歌也将其结果显示在第一搜索位置。有时，我会想忘记这个项目，把时间花在其他事情上。





虽然工作给我带来快乐，但它的经济回报尚未达到能够提供可持续生计的极限，我怀疑他们将来是否能够做到。





我心里还有其他项目，这些项目将从我在 Bonetflix 上投入的时间中受益。然而，我发现维护这个项目是有价值的。它是探索新概念和想法、建立受众和增强搜索引擎优化 (SEO) 的宝贵工具。





从本质上讲，该项目有可能对我持续的学习曲线和整体技能发展做出重大贡献。

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