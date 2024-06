Hacer una gran apuesta por usted mismo y su proyecto

Con el ingrediente del tiempo, cualquier apuesta pequeña puede convertirse en una grande

Hace tres años inicié Bonetflix , el acrónimo de Best on Netflix , un sitio web con información sobre películas disponibles en Netflix (en EE. UU., Reino Unido, ES) con rankings IMDB y Filmaffinity .





Así lucía el sitio web en diciembre de 2023 en Google Search Console en los últimos 12 meses.

Estoy encantado de compartir mi viaje en este proyecto desde el inicio hasta el futuro.

Comenzar

Todo surgió de una confluencia de razones de peso. Como apasionado del cine y las series, me embarqué en este emprendimiento impulsado por el reto de encontrar un ranking de los títulos de Netflix disponibles en España.





Investigué palabras clave relacionadas con Netflix en Keyword Planner. Identifiqué un volumen sustancial de búsquedas que incorporaban la consulta "$movie_name Netflix". En ese momento, Netflix carecía de las páginas públicas de películas que caracterizan su experiencia de usuario.





Este es el primer proyecto que realicé teniendo como plataforma principal la web; una desviación de mi terreno habitual de aplicaciones de Android. A pesar de la existencia de competidores en el campo, decidí embarcarme en este proyecto con un objetivo específico: establecer una presencia sólida en línea.

Construir

Al desarrollar el sitio web, opté por utilizar HTML, CSS y un mínimo de Javascript para garantizar una velocidad y un rendimiento óptimos. Todo es contenido estático siguiendo algunos de los principios del “ Manifiesto por la Preservación del Contenido en la Web ”. La puntuación actual de Lighthouse para el sitio web es la siguiente:

En la fase de datos, la información se obtuvo de varios medios como Netflix, Filmaffinity e IMDB. Abordar las modificaciones del sitio web y eludir los captchas fueron aspectos integrales de este esfuerzo. También tuve que hacer coincidir estos datos entre esas diferentes fuentes de datos, convirtiendo texto en un vector, agrupando e identificando los vectores más próximos.





Un aspecto desafiante fue discernir películas con nombres idénticos en el mismo año o en años diferentes, así como identificar actores similares en películas distintas.





Con los datos acumulados, decidí no hacer un copy-paste sobre el texto extraído de diferentes fuentes. Entonces, utilicé el truco previo a ChatGPT para generar datos, traduje resúmenes de películas en inglés al español para obtener resúmenes en español y viceversa.





Posteriormente, también leí y revisé las traducciones, reconociendo que no eran consistentemente precisas y que también podrían incluir errores en la actualidad.

Marketing/SEO

El primer año fue duro; Sentí que Google no confiaba en mi sitio web y no clasificó las palabras clave. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, hubo un cambio perceptible, lo que indica una ganancia gradual en la confianza. No tengo datos desde el principio porque Google Search Console no me permite obtener datos de más de 16 meses (con esta newsletter no se perderán cosas).





Los principales sitios de enlaces que contribuyen a la visibilidad del sitio web son los siguientes:





Además, creé la aplicación Bonetflix para explorar el impacto potencial en los resultados a través de referencias a sitios web (no profundizaré en la aplicación de Android, tal vez en otro número). Por eso tengo a Google como uno de los principales sitios de enlaces.





Esta iniciativa enfrentó reveses iniciales, ya que Google penalizó el comportamiento en las primeras semanas, lo que resultó en una disminución de las visitas al sitio. Sin embargo, posteriormente se restableció la normalidad.





Otro experimento implicó hacer referencia a películas seleccionadas de Wikipedia, incluso con la inclusión de un vínculo de retroceso "no seguir" . Si bien hubo un aumento transitorio en la clasificación de los sitios web, este efecto no perduró a largo plazo.





A medida que el sitio web continúa madurando y solidificando su posición, me concentré en estrategias de monetización efectivas. Los siguientes párrafos son mi experiencia.

Monetización

Buscando la viabilidad del proyecto, decidí añadir anuncios. Elegí agregar anuncios automáticos de Google Adsense y el programa de afiliados de Amazon Prime Video .





Los anuncios automáticos de Adsense eligen el mejor lugar en una página web para colocar anuncios en función de diferentes elementos, como el diseño de la página y la cantidad de contenido de la página. Todo para aumentar tus ingresos, y los de Google, seguro. Sin embargo, la experiencia publicitaria no fue muy agradable y perjudicó la experiencia del usuario. Realicé el experimento en marzo y estos son los resultados:

Estaba lejos de la sostenibilidad con los anuncios automáticos, pero Amazon Prime Video no fue mejor. Coloqué un banner de suscripción a Amazon Prime Video cerca del botón "Ver en Netflix"; Aquí está el ejemplo de El Padrino de Netflix . Pero resultó en 0 suscripciones a Prime Video.





Con estos resultados y el daño a la experiencia del usuario. Decidí eliminar Google Ads y configurar anuncios Prime Video buscando cualquier conversión (3€ por usuario suscrito). Pero vi que con este tráfico no podría lograr la sostenibilidad porque necesitaría 500 veces más tráfico.

Costos

Utilicé los servicios Route 53 , S3 y Cloudfront de AWS para la infraestructura del sitio web. Estos son los costos de este último año:

Estoy recopilando datos de películas y programas disponibles de Netflix. Para recopilar estos datos necesito ser usuario de Netflix, y el plan Estándar de Netflix cuesta 12,99€/mes en España.





Un total de 197,01 dólares al año.

Futuro

Dediqué un período de tiempo sustancial, específicamente tres años, al desarrollo de este proyecto, y dos de esos años los gestioné simultáneamente junto con mi empleo de tiempo completo. Lo que comenzó como una pequeña apuesta evolucionó hasta convertirse en una apuesta considerable en términos de tiempo.





Mis ambiciones para el proyecto se extienden a la integración de una función de búsqueda de películas, clasificaciones de películas mejoradas y la inclusión de avances para mejorar la experiencia general del usuario.





Sin embargo, lograr estos objetivos requiere una mayor dedicación de tiempo de mi parte.





Hoy en día existen plataformas de ranking de películas con su filtro de películas disponibles en Netflix, incluso Google muestra sus resultados en la primera posición de búsqueda. A veces tengo pensamientos de olvidarme del proyecto y dedicar mi tiempo a otra cosa.





Si bien el trabajo me produce alegría, sus beneficios financieros aún no han alcanzado un límite que pueda proporcionar un medio de vida sostenible, y dudo que puedan hacerlo en el futuro.





Tengo otros proyectos en mente que se beneficiarían de mi tiempo dedicado a Bonetflix. Sin embargo, encuentro valor en mantener este proyecto. Sirve como un instrumento valioso para la exploración de nuevos conceptos e ideas, crear una audiencia y mejorar la optimización de los motores de búsqueda (SEO).





En esencia, el proyecto tiene el potencial de contribuir significativamente a mi curva de aprendizaje continua y al desarrollo general de habilidades.

