Делаем большую ставку на себя и свой проект

Благодаря фактору времени любая маленькая ставка может стать большой

Три года назад я запустил Bonetflix , аббревиатуру Best on Netflix , веб-сайт с информацией о фильмах, доступных на Netflix (в США, Великобритании и Испании), с рейтингами IMDB и Filmaffinity .





Вот как сайт выглядел в Google Search Console в декабре 2023 года за последние 12 месяцев.

Я очень рад поделиться своим путешествием по этому проекту от зарождения до будущего.

Начинать

Все возникло из стечения веских причин. Как преданный энтузиаст фильмов и сериалов, я решился на это предприятие, вызванное необходимостью найти рейтинг доступных игр Netflix в Испании.





Я исследовал ключевые слова, связанные с Netflix, в Планировщике ключевых слов. Я обнаружил значительный объем поисковых запросов, включающих запрос «$movie_name Netflix». На тот момент у Netflix не было общедоступных страниц с фильмами, которые характеризуют его пользовательский опыт.





Это первый проект, который я сделал, ориентируясь на Интернет как на основную платформу; отклонение от моего обычного ландшафта приложений для Android. Несмотря на существование конкурентов в этой области, я решил приступить к этому проекту с конкретной целью: обеспечить надежное присутствие в Интернете.

Строить

При разработке веб-сайта я решил использовать HTML, CSS и минимальный Javascript, чтобы обеспечить оптимальную скорость и производительность. Все представляет собой статический контент, соответствующий некоторым принципам « Манифеста по сохранению контента в сети ». Текущая оценка Lighthouse для веб-сайта следующая:

На этапе сбора данных информация была получена из различных источников, таких как Netflix, Filmaffinity и IMDB. Решение проблем с модификациями веб-сайтов и обход капч были неотъемлемыми аспектами этой работы. Мне также пришлось сопоставить эти данные между разными источниками данных, преобразовав текст в вектор, кластеризовав и определив наиболее близкие векторы.





Сложным моментом было различение фильмов с одинаковыми названиями, снятых в один и тот же или разные годы, а также определение схожих актеров в разных фильмах.





Имея накопившиеся данные, я решил не делать копипасту текста, извлеченного из разных источников. Итак, я использовал трюк перед ChatGPT для генерации данных, перевел обзоры фильмов с английского на испанский, чтобы получить обзоры на испанском, и наоборот.





Впоследствии я также прочитал и просмотрел переводы, признав, что они не всегда точны и сегодня могут содержать ошибки.

Маркетинг/SEO

Первый год был тяжелым; Я чувствовал, что Google не доверяет моему веб-сайту и не оценивает ключевые слова. Однако с течением времени произошел заметный сдвиг, указывающий на постепенный рост доверия. У меня нет данных с самого начала, поскольку консоль поиска Google не позволяет мне получать данные старше 16 месяцев (с этим информационным бюллетенем все не будет потеряно).





Наиболее ссылающиеся сайты, способствующие видимости веб-сайта, следующие:





Кроме того, я создал приложение Bonetflix , чтобы изучить потенциальное влияние ссылок на веб-сайты на результаты (я не буду углубляться в приложение для Android, возможно, в другой проблеме). Вот почему у меня есть Google как сайт с наибольшим количеством ссылок.





Эта инициатива столкнулась с первоначальными неудачами, поскольку Google наказывал за такое поведение в первые недели, что привело к снижению посещений сайта. Однако впоследствии нормальная жизнь была восстановлена.





Другой эксперимент включал в себя ссылки на избранные фильмы из Википедии, даже с включением обратной ссылки «без подписки» . Хотя произошел временный всплеск рейтинга веб-сайтов, этот эффект не продлился долгосрочно.





Поскольку веб-сайт продолжает развиваться и укреплять свою репутацию, я сосредоточился на эффективных стратегиях монетизации. Следующие абзацы — мой опыт.

Монетизация

Убедившись в жизнеспособности проекта, я решил добавить рекламу. Я решил добавить автоматические объявления Google AdSense и партнерскую программу Amazon Prime Video .





Автоматические объявления AdSense выбирают лучшее место на веб-странице для размещения рекламы на основе различных элементов, таких как макет страницы и объем контента на странице. Все для увеличения вашего дохода и дохода Google, конечно. Однако впечатление от рекламы было не очень приятным и ухудшило взаимодействие с пользователем. Я провел эксперимент в марте, и вот результаты:

Я был далек от устойчивого развития с помощью автоматизированной рекламы, но Amazon Prime Video не стал лучше. Я разместил баннер подписки Amazon Prime Video рядом с кнопкой «Смотреть на Netflix»; вот пример Крестного отца Netflix . Но в результате на Prime Video не было подписок.





С этими результатами и вредом для пользовательского опыта. Я решил удалить Google Ads и настроить рекламу Prime Video, нацеленную на любую конверсию (3 евро за каждого подписанного пользователя). Но я увидел, что с таким трафиком я не смогу добиться устойчивости, поскольку мне понадобится в 500 раз больше трафика.

Расходы

Для инфраструктуры веб-сайта я использовал сервисы Route 53 , S3 и Cloudfront от AWS. Вот затраты прошлого года:

Я собираю доступные данные о фильмах и шоу от Netflix. Чтобы собрать эти данные, мне нужно быть пользователем Netflix, а стандартный план Netflix стоит 12,99 евро в месяц в Испании.





Итого 197,01 доллара в год.

Будущее

Я посвятил значительный период времени, а именно три года, развитию этого проекта, причем два из этих лет я управлял параллельно с моей постоянной работой. То, что началось как небольшая ставка, превратилось в значительную ставку с точки зрения времени.





Мои амбиции в отношении проекта распространяются на интеграцию функции поиска фильмов, повышение рейтинга фильмов и включение трейлеров для улучшения общего пользовательского опыта.





Однако достижение этих целей требует более целенаправленного распределения времени с моей стороны.





В настоящее время на Netflix доступны платформы рейтингов фильмов со своим фильтром фильмов, даже Google показывает свои результаты на первой позиции поиска. Иногда у меня возникают мысли забыть проект и посвятить свое время чему-то другому.





Хотя эта работа приносит мне радость, ее финансовая отдача еще не достигла предела, который мог бы обеспечить устойчивые средства к существованию, и я сомневаюсь, что они смогут это сделать в будущем.





У меня есть и другие проекты, которые выиграют от моего времени, посвященного Bonetflix. Тем не менее, я считаю полезным поддерживать этот проект. Он служит ценным инструментом для изучения новых концепций и идей, формирования аудитории и улучшения поисковой оптимизации (SEO).





По сути, этот проект может внести значительный вклад в мое постоянное обучение и общее развитие навыков.

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