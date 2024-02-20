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    Делаем большую ставку на себя и свой проектк@davidsoleinh
    329 чтения
    329 чтения

    Делаем большую ставку на себя и свой проект

    к David Sole5m2024/02/20
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    Слишком долго; Читать

    Три года назад я запустил Bonetflix, аббревиатуру Best on Netflix, веб-сайт с информацией о фильмах, доступных на Netflix (в США, Великобритании и Испании), с рейтингами IMDB и Filmaffinity. Вот как сайт выглядел в декабре 2023 года в Google Search Console за последние 12 месяцев.
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    David Sole HackerNoon profile picture
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    Благодаря фактору времени любая маленькая ставка может стать большой

    Три года назад я запустил Bonetflix , аббревиатуру Best on Netflix , веб-сайт с информацией о фильмах, доступных на Netflix (в США, Великобритании и Испании), с рейтингами IMDB и Filmaffinity .


    Вот как сайт выглядел в Google Search Console в декабре 2023 года за последние 12 месяцев.

    Статистика поисковых консолей за прошлый год

    Я очень рад поделиться своим путешествием по этому проекту от зарождения до будущего.

    Начинать

    Все возникло из стечения веских причин. Как преданный энтузиаст фильмов и сериалов, я решился на это предприятие, вызванное необходимостью найти рейтинг доступных игр Netflix в Испании.


    Я исследовал ключевые слова, связанные с Netflix, в Планировщике ключевых слов. Я обнаружил значительный объем поисковых запросов, включающих запрос «$movie_name Netflix». На тот момент у Netflix не было общедоступных страниц с фильмами, которые характеризуют его пользовательский опыт.


    Это первый проект, который я сделал, ориентируясь на Интернет как на основную платформу; отклонение от моего обычного ландшафта приложений для Android. Несмотря на существование конкурентов в этой области, я решил приступить к этому проекту с конкретной целью: обеспечить надежное присутствие в Интернете.

    Строить

    При разработке веб-сайта я решил использовать HTML, CSS и минимальный Javascript, чтобы обеспечить оптимальную скорость и производительность. Все представляет собой статический контент, соответствующий некоторым принципам « Манифеста по сохранению контента в сети ». Текущая оценка Lighthouse для веб-сайта следующая:

    Оценка маяка

    На этапе сбора данных информация была получена из различных источников, таких как Netflix, Filmaffinity и IMDB. Решение проблем с модификациями веб-сайтов и обход капч были неотъемлемыми аспектами этой работы. Мне также пришлось сопоставить эти данные между разными источниками данных, преобразовав текст в вектор, кластеризовав и определив наиболее близкие векторы.


    Сложным моментом было различение фильмов с одинаковыми названиями, снятых в один и тот же или разные годы, а также определение схожих актеров в разных фильмах.


    Имея накопившиеся данные, я решил не делать копипасту текста, извлеченного из разных источников. Итак, я использовал трюк перед ChatGPT для генерации данных, перевел обзоры фильмов с английского на испанский, чтобы получить обзоры на испанском, и наоборот.


    Впоследствии я также прочитал и просмотрел переводы, признав, что они не всегда точны и сегодня могут содержать ошибки.

    Маркетинг/SEO

    Первый год был тяжелым; Я чувствовал, что Google не доверяет моему веб-сайту и не оценивает ключевые слова. Однако с течением времени произошел заметный сдвиг, указывающий на постепенный рост доверия. У меня нет данных с самого начала, поскольку консоль поиска Google не позволяет мне получать данные старше 16 месяцев (с этим информационным бюллетенем все не будет потеряно).


    Наиболее ссылающиеся сайты, способствующие видимости веб-сайта, следующие:

    Самые ссылающиеся сайты и текст


    Кроме того, я создал приложение Bonetflix , чтобы изучить потенциальное влияние ссылок на веб-сайты на результаты (я не буду углубляться в приложение для Android, возможно, в другой проблеме). Вот почему у меня есть Google как сайт с наибольшим количеством ссылок.


    Эта инициатива столкнулась с первоначальными неудачами, поскольку Google наказывал за такое поведение в первые недели, что привело к снижению посещений сайта. Однако впоследствии нормальная жизнь была восстановлена.


    Другой эксперимент включал в себя ссылки на избранные фильмы из Википедии, даже с включением обратной ссылки «без подписки» . Хотя произошел временный всплеск рейтинга веб-сайтов, этот эффект не продлился долгосрочно.


    Поскольку веб-сайт продолжает развиваться и укреплять свою репутацию, я сосредоточился на эффективных стратегиях монетизации. Следующие абзацы — мой опыт.

    Монетизация

    Убедившись в жизнеспособности проекта, я решил добавить рекламу. Я решил добавить автоматические объявления Google AdSense и партнерскую программу Amazon Prime Video .


    Автоматические объявления AdSense выбирают лучшее место на веб-странице для размещения рекламы на основе различных элементов, таких как макет страницы и объем контента на странице. Все для увеличения вашего дохода и дохода Google, конечно. Однако впечатление от рекламы было не очень приятным и ухудшило взаимодействие с пользователем. Я провел эксперимент в марте, и вот результаты:

    2,14 доллара США в месяц с Google Auto Ads.

    Я был далек от устойчивого развития с помощью автоматизированной рекламы, но Amazon Prime Video не стал лучше. Я разместил баннер подписки Amazon Prime Video рядом с кнопкой «Смотреть на Netflix»; вот пример Крестного отца Netflix . Но в результате на Prime Video не было подписок.


    С этими результатами и вредом для пользовательского опыта. Я решил удалить Google Ads и настроить рекламу Prime Video, нацеленную на любую конверсию (3 евро за каждого подписанного пользователя). Но я увидел, что с таким трафиком я не смогу добиться устойчивости, поскольку мне понадобится в 500 раз больше трафика.

    Расходы

    Для инфраструктуры веб-сайта я использовал сервисы Route 53 , S3 и Cloudfront от AWS. Вот затраты прошлого года:

    Расходы на выставление счетов AWS

    Я собираю доступные данные о фильмах и шоу от Netflix. Чтобы собрать эти данные, мне нужно быть пользователем Netflix, а стандартный план Netflix стоит 12,99 евро в месяц в Испании.


    Итого 197,01 доллара в год.

    Будущее

    Я посвятил значительный период времени, а именно три года, развитию этого проекта, причем два из этих лет я управлял параллельно с моей постоянной работой. То, что началось как небольшая ставка, превратилось в значительную ставку с точки зрения времени.


    Мои амбиции в отношении проекта распространяются на интеграцию функции поиска фильмов, повышение рейтинга фильмов и включение трейлеров для улучшения общего пользовательского опыта.


    Однако достижение этих целей требует более целенаправленного распределения времени с моей стороны.


    В настоящее время на Netflix доступны платформы рейтингов фильмов со своим фильтром фильмов, даже Google показывает свои результаты на первой позиции поиска. Иногда у меня возникают мысли забыть проект и посвятить свое время чему-то другому.


    Хотя эта работа приносит мне радость, ее финансовая отдача еще не достигла предела, который мог бы обеспечить устойчивые средства к существованию, и я сомневаюсь, что они смогут это сделать в будущем.


    У меня есть и другие проекты, которые выиграют от моего времени, посвященного Bonetflix. Тем не менее, я считаю полезным поддерживать этот проект. Он служит ценным инструментом для изучения новых концепций и идей, формирования аудитории и улучшения поисковой оптимизации (SEO).


    По сути, этот проект может внести значительный вклад в мое постоянное обучение и общее развитие навыков.

    Также опубликовано здесь

    Stellar
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

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    David Sole@davidsoleinh
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