Fazendo uma grande aposta em você e no seu projeto

Com o ingrediente do tempo, qualquer pequena aposta pode se tornar uma grande aposta

Há três anos, comecei o Bonetflix , sigla para Best on Netflix , um site com informações sobre filmes disponíveis na Netflix (nos EUA, Reino Unido, ES) com rankings IMDB e Filmaffinity .





Esta era a aparência do site em dezembro de 2023 no Google Search Console nos últimos 12 meses.

Estou emocionado em compartilhar minha jornada neste projeto, desde o início até o futuro.

Começar

Tudo originou-se de uma confluência de razões convincentes. Como entusiasta dedicado de filmes e séries, embarquei nesta aventura motivado pelo desafio de encontrar um ranking para os títulos Netflix disponíveis em Espanha.





Pesquisei palavras-chave relacionadas ao Netflix no Keyword Planner. Identifiquei um volume substancial de pesquisas incorporando a consulta “$movie_name Netflix”. Naquela conjuntura, a Netflix não tinha páginas públicas de filmes que caracterizassem a experiência do usuário.





Este é o primeiro projeto que fiz tendo como plataforma principal a web; um afastamento do meu terreno habitual de aplicativos Android. Apesar da existência de concorrentes na área, decidi embarcar neste projeto com um objetivo específico: estabelecer uma presença online robusta.

Construir

No desenvolvimento do site, optei por utilizar HTML, CSS e o mínimo de Javascript para garantir velocidade e desempenho ideais. Tudo é conteúdo estático seguindo alguns dos princípios do “ Manifesto para Preservação de Conteúdo na Web ”. A pontuação atual do Lighthouse para o site é a seguinte:

Na fase de dados, as informações foram provenientes de vários meios de comunicação, como Netflix, Filmaffinity e IMDB. Abordar as modificações do site e contornar os captchas foram aspectos integrantes deste esforço. Também tive que combinar esses dados entre essas diferentes fontes de dados, convertendo texto em um vetor, agrupando e identificando os vetores mais próximos.





Um aspecto desafiador foi discernir filmes com nomes idênticos no mesmo ano ou em anos diferentes, bem como identificar atores semelhantes em filmes distintos.





Com os dados acumulados, decidi não copiar e colar o texto extraído de diferentes fontes. Então, usei o truque pré-ChatGPT para gerar dados, traduzi visões gerais de filmes em inglês para espanhol para obter visões gerais em espanhol e vice-versa.





Posteriormente, também li e revisei as traduções, reconhecendo que elas não eram consistentemente precisas e também poderiam incluir erros hoje.

Marketing/SEO

O primeiro ano foi difícil; Achei que o Google não confiava no meu site e não classificou as palavras-chave. No entanto, com o passar do tempo, houve uma mudança perceptível, indicando um ganho gradual de confiança. Não tenho dados desde o início, pois o Google Search Console não me permite obter dados com mais de 16 meses (com este boletim informativo, nada será perdido).





Os principais sites com links que contribuem para a visibilidade do site são os seguintes:





Além disso, desenvolvi o aplicativo Bonetflix para explorar o impacto potencial nos resultados por meio de referências de sites (não vou me aprofundar no aplicativo Android, talvez em outro assunto). É por isso que tenho o Google como o principal site de links.





Esta iniciativa enfrentou contratempos iniciais, pois o Google penalizou o comportamento nas primeiras semanas, resultando na diminuição das visitas ao site. Posteriormente, porém, a normalidade foi restaurada.





Outra experimentação envolveu a referência a filmes selecionados da Wikipedia, mesmo com a inclusão de um backlink “no follow” . Embora tenha havido um aumento transitório na classificação do site, esse efeito não perdurou no longo prazo.





À medida que o site continua a amadurecer e a solidificar a sua posição, concentrei-me em estratégias eficazes de monetização. Os parágrafos a seguir são minha experiência.

Monetização

Buscando a viabilidade do projeto, resolvi adicionar anúncios. Optei por adicionar anúncios automáticos do Google Adsense e o programa de afiliados do Amazon Prime Video .





Os anúncios Adsense Auto escolhem o melhor local em uma página da web para colocar anúncios com base em diferentes elementos, como o layout da página e a quantidade de conteúdo da página. Tudo para aumentar a sua receita, e a receita do Google, com certeza. Porém, a experiência do anúncio não foi muito agradável e prejudicou a experiência do usuário. Fiz o experimento em março e estes são os resultados:

Eu estava longe da sustentabilidade com os anúncios automáticos, mas o Amazon Prime Video não foi melhor. Coloquei um banner de assinatura do Amazon Prime Video próximo ao botão “Assistir no Netflix”; aqui está o exemplo do Poderoso Chefão Netflix . Mas resultou em 0 assinaturas do Prime Video.





Com esses resultados e os danos à experiência do usuário. Decidi remover o Google Ads e configurar anúncios Prime Video buscando qualquer conversão (3 euros por usuário inscrito). Mas vi que com esse tráfego não conseguiria alcançar a sustentabilidade, pois precisaria de x500 a mais de tráfego.

Custos

Usei os serviços Route 53 , S3 e Cloudfront da AWS para infraestrutura de sites. Estes são os custos deste último ano:

Estou coletando dados de filmes e programas disponíveis na Netflix. Para recolher estes dados, preciso ser utilizador Netflix, e o plano Standard da Netflix custa 12,99€/mês em Espanha.





Um total de $ 197,01 por ano.

Futuro

Dediquei um período de tempo substancial, especificamente três anos, ao desenvolvimento deste projeto, sendo dois desses anos geridos concomitantemente com o meu emprego a tempo inteiro. O que começou como uma pequena aposta evoluiu para uma aposta considerável em termos de tempo.





Minhas ambições para o projeto se estendem à integração de uma função de busca de filmes, classificações aprimoradas de filmes e inclusão de trailers para melhorar a experiência geral do usuário.





No entanto, alcançar estes objetivos exige uma alocação de tempo mais dedicada da minha parte.





Hoje em dia existem plataformas de classificação de filmes com seu filtro de filmes disponíveis na Netflix, até o Google mostra seus resultados na primeira posição de busca. Às vezes, penso em esquecer o projeto e dedicar meu tempo a outra coisa.





Embora o trabalho me traga alegria, os seus retornos financeiros ainda não atingiram um limite que possa proporcionar um modo de vida sustentável, e duvido que o consigam no futuro.





Tenho outros projetos em mente que beneficiariam do meu tempo dedicado ao Bonetflix. Porém, encontro valor em manter este projeto. Serve como um instrumento valioso para a exploração de novos conceitos e ideias, construindo um público e melhorando a otimização de mecanismos de busca (SEO).





Em essência, o projeto tem o potencial de contribuir significativamente para minha curva de aprendizado contínua e para o desenvolvimento geral de habilidades.

