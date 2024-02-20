Kendinize ve Projenize Büyük Bahse Girmek

Zamanın Bileşeniyle Her Küçük Bahis Büyük Bir Bahis Olabilir

Üç yıl önce, Netflix'te (ABD, İngiltere, ES'de) IMDB ve Filmaffinity sıralamalarıyla mevcut filmler hakkında bilgi veren bir web sitesi olan Netflix'te En İyi'nin kısaltması olan Bonetflix'i kurdum.





Web sitesi Aralık 2023'te Google Search Console'da son 12 ayda böyle görünüyordu.

Bu projedeki yolculuğumu başlangıçtan geleceğe paylaşmaktan heyecan duyuyorum.

Başlangıç

Her şey zorlayıcı nedenlerin birleşiminden doğmuştur. Kendini adamış bir film ve dizi tutkunu olarak, İspanya'da mevcut Netflix içerikleri için bir sıralama bulma zorluğunun ortaya çıkardığı bu girişime başladım.





Anahtar Kelime Planlayıcı'da Netflix ile ilgili anahtar kelimeleri araştırdım. "$film_adı Netflix" sorgusunu içeren önemli sayıda arama tespit ettim. Bu noktada Netflix, kullanıcı deneyimini karakterize eden herkese açık film sayfalarından yoksundu.





Bu, ana platform olarak web'i hedefleyerek yaptığım ilk proje; her zamanki Android Uygulamaları alanımdan bir sapma. Bu alanda rakiplerin varlığına rağmen bu projeye odaklanmış bir hedefle başlamaya karar verdim: güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmak.

İnşa etmek

Web sitesini geliştirirken optimum hız ve performansı sağlamak için HTML, CSS ve minimum düzeyde Javascript kullanmayı tercih ettim. Her şey, “ Web'deki İçeriği Koruma Manifestosu ”nun bazı ilkelerini takip eden statik içeriktir. Web sitesinin güncel Lighthouse puanı aşağıdaki gibidir:

Veri aşamasında Netflix, Filmaffinity ve IMDB gibi çeşitli kaynaklardan bilgi alındı. Web sitesi değişikliklerini ele almak ve captcha'ları atlatmak bu çabanın ayrılmaz unsurlarıydı. Ayrıca bu verileri farklı veri kaynakları arasında eşleştirmem, metni bir vektöre dönüştürmem, kümelemem ve en yakın vektörleri belirlemem gerekiyordu.





Zorluklardan biri de aynı veya farklı yıllardaki aynı isimli filmleri ayırt etmek ve farklı filmlerdeki benzer aktörleri tespit etmekti.





Biriken verilerle farklı kaynaklardan alınan metinler hakkında kopyala-yapıştır yapmamaya karar verdim. Bu yüzden, veri oluşturmak için ChatGPT öncesi hileyi kullandım, İspanyolca genel bakışlar elde etmek için İngilizce film genel bakışlarını İspanyolca'ya çevirdim (veya tam tersi).





Daha sonra çevirileri de okudum ve inceledim; bunların tutarlı bir şekilde doğru olmadığını ve bugün hatalar da içerebileceğini fark ettim.

Pazarlama/SEO

İlk yıl zordu; Google'ın web siteme güvenmediğini ve anahtar kelimeleri sıralamadığını hissettim. Ancak zaman ilerledikçe güvende kademeli bir artışa işaret eden gözle görülür bir değişim oldu. Google Arama Konsolu 16 aydan daha eski verileri almama izin vermediğinden, başlangıçtan itibaren verilerim yok (bu bültenle hiçbir şey kaybolmayacaktır).





Web sitesinin görünürlüğüne katkıda bulunan en iyi bağlantı veren siteler şunlardır:





Ayrıca, web sitesi referansları yoluyla sonuçlar üzerindeki potansiyel etkiyi araştırmak için Bonetflix Uygulamasını geliştirdim (Android uygulamasına değinmeyeceğim, belki başka bir sayıda). Bu yüzden Google'ı en çok bağlantı veren site olarak görüyorum.





Bu girişim, Google'ın ilk haftalarda davranışı cezalandırması ve site ziyaretlerinin azalmasıyla sonuçlanması nedeniyle başlangıçta aksiliklerle karşılaştı. Ancak daha sonra normale dönüldü.





Başka bir deney , "takip edilmeyen" bir geri bağlantı eklense bile, Vikipedi'den seçilen filmlere atıfta bulunulmasını içeriyordu. Web sitesi sıralamasında geçici bir artış olsa da bu etki uzun vadede kalıcı olmadı.





Web sitesi olgunlaşmaya ve konumunu sağlamlaştırmaya devam ederken, etkili para kazanma stratejilerine odaklandım. Aşağıdaki paragraflar benim deneyimimdir.

Para Kazanma

Projenin uygulanabilirliğini araştırarak reklam eklemeye karar verdim. Google Adsense Otomatik reklamlarını ve Amazon Prime Video Ortaklık Programını eklemeyi seçtim.





Adsense Otomatik reklamları, sayfa düzeni ve sayfadaki içerik miktarı gibi farklı öğelere göre reklamların yerleştirileceği bir web sayfasındaki en iyi yeri seçer. Elbette gelirinizi ve Google'ın gelirini artırmak için her şey. Ancak reklam deneyimi pek hoş değildi ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkiledi. Deneyi Mart ayında gerçekleştirdim ve sonuçlar şöyle:

Otomatik reklamlarda sürdürülebilirlikten çok uzaktaydım ancak Amazon Prime Video daha iyi gitmedi. "Netflix'te İzle" düğmesinin yanına bir Amazon Prime Video abonelik banner'ı yerleştirdim; işte The Godfather Netflix örneği. Ancak 0 Prime Video aboneliğiyle sonuçlandı.





Bu sonuçlar ve kullanıcı deneyimine zarar verilmesi. Google Ads'ü kaldırmaya ve herhangi bir dönüşüm (abone kullanıcı başına 3 €) arayan Prime Video reklamları oluşturmaya karar verdim. Ancak bu trafikle sürdürülebilirliği sağlayamayacağımı, 500 kat daha fazla trafiğe ihtiyacım olacağını gördüm.

Maliyetler

Web sitesi altyapısı için AWS'nin Route 53 , S3 ve Cloudfront hizmetlerini kullandım. Bunlar geçen yılın maliyetleri:

Netflix'ten mevcut film ve program verilerini topluyorum. Bu verileri toplamak için Netflix kullanıcısı olmam gerekiyor ve Netflix'in Standart planı İspanya'da aylık 12,99 €'dur.





Yılda toplam 197,01 dolar.

Gelecek

Bu projenin geliştirilmesine önemli bir zaman dilimi, özellikle de üç yıl ayırdım; bu yılların iki yılı, tam zamanlı işimin yanı sıra eş zamanlı olarak yönetildi. Küçük bir bahis olarak başlayan şey, zamanla büyük bir bahise dönüştü.





Projeyle ilgili hedeflerim arasında film arama fonksiyonunun entegrasyonu, gelişmiş film sıralamaları ve genel kullanıcı deneyimini artırmak için fragmanların eklenmesi yer alıyor.





Ancak bu hedeflere ulaşmak benim açımdan daha fazla zaman ayırmayı gerektiriyor.





Günümüzde Netflix'te kendi film filtrelerinin yer aldığı film sıralama platformları mevcut, hatta Google bile sonuçlarını ilk arama konumunda gösteriyor. Bazen projeyi unutup zamanımı başka bir şeye ayırma düşüncesi geliyor aklıma.





Bu iş bana mutluluk verse de mali getirisi henüz sürdürülebilir geçim sağlayacak bir sınıra ulaşmadı ve gelecekte de ulaşabileceklerinden şüpheliyim.





Bonetflix'e ayırdığım zamanı değerlendirebilecek başka projelerim de var aklımda. Ancak bu projeyi sürdürmenin değerli olduğunu düşünüyorum. Yeni kavram ve fikirlerin keşfedilmesi, hedef kitle oluşturulması ve arama motoru optimizasyonunun (SEO) geliştirilmesi için değerli bir araç olarak hizmet eder.





Temelde proje, devam eden öğrenme sürecime ve genel beceri gelişimime önemli ölçüde katkıda bulunma potansiyeline sahip.

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