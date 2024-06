Le prix des pixels : combien coûte la création d’un NFT ?

Ce ne sera pas un article typique, car nous aborderons le sujet de la tarification NFT du point de vue de notre studio NFT.





Nous aborderons également la question de savoir s'il vaut la peine d'investir dans des actifs virtuels aujourd'hui . (spoiler – tout n’est pas si clair).





Commençons par les bases par lesquelles commence tout article, à savoir les définitions.





Un NFT, ou Non-Fungible Token, est un actif numérique unique qui ne peut être remplacé par un autre.





Les NFT sont généralement utilisés pour représenter la propriété d'œuvres d'art numériques, mais ils peuvent également être utilisés pour représenter la propriété d'autres actifs, tels que des objets physiques, des biens immobiliers ou même des expériences.





Est-ce que ça coûte de l’argent de créer un NFT ?

Habituellement, oui.





Le coût de création d'un NFT varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la plateforme blockchain que vous utilisez, la complexité de l'actif que vous représentez et les prix actuels du gaz. Comment créer un art NFT ? Est-ce un projet coûteux et chronophage ? Plus maintenant, car vous pouvez utiliser notre Services de création et de conception artistique NFT .





Les NFT sont créés à l'aide de la technologie blockchain, qui constitue un moyen sécurisé d'enregistrer la propriété des actifs. Lorsqu'un NFT est créé, un identifiant unique lui est attribué qui est stocké sur la blockchain. Cet identifiant ne peut pas être modifié ou dupliqué, ce qui fait des NFT un moyen sécurisé de représenter la propriété des actifs.





L'introduction des NFT a révolutionné la façon dont l'art numérique est acheté, vendu et collecté. Les NFT permettent aux artistes de vendre leurs œuvres directement à des collectionneurs sans avoir recours à une galerie ou une maison de vente aux enchères tierce. Cela a permis aux artistes de toucher plus facilement un public plus large et de gagner un prix équitable pour leur travail.





Les NFT ont le potentiel de transformer le monde de l'art . Ils peuvent rendre l’art numérique plus accessible aux collectionneurs, offrir aux artistes une nouvelle façon de monétiser leur travail et créer un marché plus transparent et plus sûr pour l’art numérique.













Facteurs influençant le coût de création d’art NFT

Créer et vendre de l'art NFT ne consiste pas seulement à créer de l'art, mais aussi à prendre des décisions stratégiques (comme pour tout autre art moderne, si vous voulez être payé). Le coût de création d’un NFT peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que :





logiciels et outils utilisés

réputation de l'artiste

coût de référencement du NFT sur une plateforme.





Les logiciels et les outils utilisés pour créer le NFT peuvent faire une grande différence dans le coût. Les logiciels professionnels peuvent être coûteux, mais ils offrent le plus de fonctionnalités si vous souhaitez créer quelque chose d'unique.





La réputation de l’artiste peut également influer sur le prix d’un NFT. Les artistes célèbres peuvent souvent proposer des prix plus élevés pour leur travail.





Le coût de référencement d'un NFT sur une plateforme peut également varier. Certaines plateformes facturent un montant forfaitaire, tandis que d’autres facturent un pourcentage du prix de vente.





Si vous souhaitez promouvoir votre art NFT, vous devrez peut-être prévoir un budget pour la publicité, la collaboration avec d'autres artistes et d'autres efforts de marketing.





Le caractère unique et les aspects techniques de l’œuvre d’art peuvent également affecter sa valeur. Par exemple, l’utilisation de techniques ou de technologies rares peut donner plus de valeur à un NFT.





En tenant compte de tous ces facteurs, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur la manière de créer et de vendre de l'art NFT.





Outils de création d'art numérique





Pour créer un art numérique étonnant, vous devez utiliser des outils puissants. Le coût d’un logiciel de création d’art numérique varie en fonction des caractéristiques et fonctionnalités proposées. Certains outils de création d'art numérique nécessitent un logiciel spécial, comme un programme de conception graphique ou un programme de modélisation 3D. D'autres peuvent être utilisés avec un navigateur Web.





Les outils de création d'art numérique les plus populaires pour les NFT sont :





Adobe Photoshop (à partir de 19,99 $/mois)

(à partir de 19,99 $/mois) Procréer (un achat unique de 12,99 $)

(un achat unique de 12,99 $) Mixeur (gratuit)

(gratuit) 3D Slash (à partir de 2,00 $/mois)

(à partir de 2,00 $/mois) Mintable (2,5% sur les NFT normaux et 10% pour les NFT imprimables).





La meilleure façon de choisir le bon outil de création d’art numérique pour les NFT est de prendre en compte vos besoins et votre budget.





Si vous êtes débutant, vous souhaiterez peut-être choisir un outil facile à utiliser et ne nécessitant aucun logiciel particulier. Si vous êtes plus expérimenté, vous souhaiterez peut-être choisir un outil offrant une plus large gamme de fonctionnalités.













Expérience et réputation de l'artiste

Les artistes célèbres ont un gros avantage dans le monde des NFT. Leur réputation donne de la valeur à l’art numérique. C'est un peu comme la façon dont des marques célèbres utilisent les NFT pour prouver que leurs produits sont réels et protéger leur image.





Par exemple, ils peuvent mettre un code QR sur un colis. Lorsqu'un client le scanne, il obtient un certificat prouvant que l'article est authentique. Cela permet aux clients de se sentir plus confiants dans leurs achats.





Des artistes célèbres, comme Beeple dont les œuvres se sont vendues à des millions de dollars , peuvent facturer très cher leurs NFT. Mais il est très peu probable qu’un artiste inconnu vende son premier NFT pour un million.





Surtout maintenant, dans le contexte de la crise de l’ensemble du marché de la cryptographie et de l’instabilité de l’économie.





Des styles et des techniques uniques peuvent rendre les NFT plus précieux pour plusieurs raisons.





Premièrement, ils rendent les NFT plus uniques et plus rares. Cela peut les rendre plus attrayants pour les collectionneurs à la recherche de quelque chose de spécial.

Deuxièmement, des styles et des techniques uniques peuvent ajouter une valeur supplémentaire aux NFT. Par exemple, si un artiste développe un style de peinture nouveau et innovant, ses NFT peuvent avoir plus de valeur que les NFT créés à l'aide de techniques plus traditionnelles.

Troisièmement, des styles et des techniques uniques peuvent aider les NFT à se démarquer. Dans un monde saturé de NFT, vos NFT doivent être spéciaux. Des styles et des techniques uniques peuvent vous aider à y parvenir.





Créer un NFT avec un style ou une technique unique ne doit pas être difficile. En fait, le moyen le plus simple consiste simplement à expérimenter différents styles et techniques jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaise. N'ayez pas peur d'expérimenter.













Frais de frappe et d'inscription

Créer un NFT est le processus de transformation d'un fichier numérique en un actif numérique unique sur la blockchain. Considérez cela comme la création d'un certificat numérique pour votre article, prouvant son caractère unique et votre propriété.

Bien qu'il soit possible que votre objet numérique ne soit pas si unique





Disons que vous avez créé une œuvre d'art numérique. Pour le transformer en NFT, vous le téléchargerez sur un marché de l'art NFT. Ce processus, connu sous le nom de « minting », donne à votre œuvre un identifiant spécial et une preuve de propriété, tous deux stockés en toute sécurité sur la blockchain.





Il s'agit de frais basés sur un pourcentage que les plateformes imposent pour faciliter les transactions NFT. Ils varient généralement entre 1% et 5% du prix de vente .





Vous payez ces frais lorsque le vendeur vous transfère de l'argent, il ne s'agit donc pas de coûts directs de la frappe NFT, mais il convient de les garder à l'esprit.





Les dépenses peuvent être affectées par des facteurs tels que la blockchain choisie, le marché, la complexité du processus et l'état du marché NFT à ce moment-là. Le coût de frappe du NFT englobe toutes les dépenses liées à la création d’un NFT. Cela inclut généralement les frais de réseau blockchain (communément appelés « frais de gaz ») et tous les frais supplémentaires du marché ou de la plateforme NFT sur lesquels le jeton est créé.





Pour les projets NFT, comprendre les coûts de frappe est crucial pour la budgétisation. Les coûts fluctuent en fonction du réseau blockchain, de la congestion actuelle et de toute fonctionnalité supplémentaire utilisée lors du minting.





Créer un NFT sur Ethereum, par exemple, pourrait coûter entre 50 et 200 dollars, selon ces variables. Créer un NFT sur Cardano coûte entre 3 et 6,5 jetons ADA. La frappe sur Rarible varie généralement de 30 $ à 150 $. Sur des blockchains plus rentables comme Binance Smart Chain, le monnayage peut ne coûter que 1 à 10 dollars. Des marchés comme OpenSea et Rarible vous permettent même de répertorier un NFT sans le frapper jusqu'à ce qu'il soit acheté, ce qui vous évite des frais d'essence immédiats.





Commercialisation et promotion

La montée en puissance des jetons non fongibles (NFT) est étroitement liée à la tendance plus large de la finance décentralisée (DeFi). De nombreux passionnés et partisans de DeFi explorent activement cet espace, et on s'attend à ce que cette tendance continue de se développer. Les NFT ont le potentiel de révolutionner diverses industries, en influençant la façon dont nous interagissons avec les actifs virtuels et réels.





L’utilisation des NFT en marketing présente plusieurs avantages.





Premièrement , ils peuvent être utilisés pour créer des actifs numériques uniques, qui peuvent contribuer à attirer l’attention et l’engagement des clients.



Deuxièmement , ils peuvent être utilisés pour renforcer la reconnaissance et la fidélité de la marque en offrant aux clients quelque chose d'exclusif à posséder.



Troisièmement , ils peuvent être utilisés pour promouvoir des produits ou des services en permettant aux clients de les collecter ou de les échanger.





Cependant, l’utilisation des NFT dans le marketing présente également certains défis. L’un des défis est le coût élevé de la création et de la cotation des NFT. Un autre défi est la complexité technique des NFT, qui peut rendre difficile le démarrage des entreprises. Enfin, il existe des préoccupations environnementales concernant la consommation d’énergie nécessaire à la création et au commerce des NFT.





Le marketing NFT peut être coûteux, en particulier pour les marques qui débutent. Plusieurs coûts sont associés à la publicité et à la collaboration, notamment les frais de création et d'inscription, les coûts de marketing et les coûts de collaboration.













Coût moyen pour créer de l'art NFT | Prix moyen d'un NFT

Le coût de création d'un NFT peut être différent. Cela peut coûter des dizaines de milliers de dollars si vous souhaitez obtenir le meilleur résultat d’une équipe d’externalisation de haute qualité . Ce coût dépend de divers facteurs, notamment les dépenses liées à la blockchain, les frais de gaz, les frais de compte sur le marché, les frais d'inscription, etc. Ethereum et Solana représentent respectivement les extrémités supérieure et inférieure du spectre des coûts des blockchains. La principale dépense dans la création de NFT est souvent attribuée aux frais de blockchain. Parfois, pendant les périodes d'utilisation maximale, la blockchain Ethereum peut entraîner des frais allant jusqu'à 500 $ pour la création d'un seul NFT.





Les frais de gaz sont ce que vous payez pour faire des choses sur la blockchain. Ils dépendent de l’activité de la blockchain lorsque vous faites quelque chose. La création, la cotation, les enchères et l'achat de NFT comportent tous des frais de gaz.





Les frais de compte sont ce que vous payez pour créer un compte Marketplace et le connecter à un portefeuille crypto. Il s’agit généralement d’un coût unique.





Certains sites NFT vous permettent de créer des NFT gratuitement, mais ils vous facturent leur mise en vente. That's called a listing fee.





Ainsi, déterminer exactement combien coûte la création d’un NFT dépend de nombreux éléments tels que le fichier, la blockchain et le marché que vous utilisez. Cela peut être très différent d’un cas à l’autre. En général, on s'attend à ce que le coût de création d'un NFT varie de 1 $ à 500 $, bien que dans certains cas, il puisse dépasser 1 000 $.





En plus des coûts de frappe, des frais de marché peuvent également être associés à la vente d'un NFT. Ces frais peuvent varier selon les places de marché, mais ils s'élèvent généralement à environ 2,5 % du prix de vente. Dans l’ensemble, le coût de création d’un NFT peut être relativement faible, mais il peut également être coûteux en fonction de la plateforme blockchain utilisée et de la complexité de l’œuvre d’art.





Étude de cas Nifty League : exemple de coûts artistiques NFT

Selon Crunchbase, le projet NFT a bénéficié d'un investissement impressionnant de 5 millions de dollars. Parce qu'il s'agit d'un grand projet, les créateurs de Nifty League ont décidé de recourir à des services d'externalisation, ce qui leur a permis d'économiser de l'argent.





Nous aimons vraiment travailler sur des projets NFT chez RetroStyle Games. Cela était évident dans notre travail sur le projet animé Nifty League, où nous avons pu montrer nos compétences professionnelles. Examinons de plus près ce que nous avons fait et comment nous l'avons fait.













PS. En savoir plus sur notre travail pour Nifty League ici





Le projet avait un défi particulier : transformer un monde et des personnages en 2D en un espace 3D passionnant.





Le résultat? Un projet NFT sympa et pixelisé avec un tas de mini-jeux amusants qui ramènent un sentiment de nostalgie.





Notre équipe de créateurs de jeux a vraiment apprécié travailler là-dessus. Cela nous a donné la liberté de donner vie à nos idées audacieuses, tout en nous assurant que nous étions sur la même longueur d'onde que le client. Ce n'est pas la première fois que nous travaillons sur des projets NFT. Nous avons déjà connu du succès dans ce domaine, ce qui nous donne les connaissances et l'expérience nécessaires pour mélanger de manière transparente les jeux, l'art et la technologie pour créer des projets impressionnants.





Investir dans l’art NFT en vaut-il la peine ?

Alors, combien ça coûte de vendre du NFT ? Est-ce qu’investir dans l’art NFT en vaut la peine ?





La réponse n'est pas simple. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment les rendements potentiels, le coût de production et de vente, ainsi que les perspectives à long terme du marché de l'art NFT.









Les retours potentiels sur l’art NFT peuvent être importants.





En 2021, Beeple's Everyday : les 5 000 premiers jours vendu pour 69 millions de dollars aux enchères Christie's. Il s’agit d’un prix record pour une œuvre d’art numérique. Le prix moyen d’un NFT peut changer. Ces derniers mois, le marché s'est quelque peu refroidi, certains NFT de premier plan n'ayant pas réussi à se vendre à leur prix de réserve.





Le coût de production et de vente de l’art NFT peut également être un facteur à prendre en compte. Le coût de création de l’œuvre elle-même varie en fonction des compétences et de l’expérience de l’artiste. De plus, il existe des frais associés à la création et à l’inscription d’un NFT sur une place de marché. Ces frais peuvent varier de quelques dollars à des centaines de dollars.





Les perspectives à long terme du marché de l’art NFT sont encore incertaines. Certains experts estiment que le marché en est encore à ses premiers stades de développement et qu’il existe un potentiel de croissance important. D’autres pensent que le marché est surévalué et que les prix vont probablement baisser à l’avenir.





Conclure

La création d'un NFT entraîne des coûts, comme le choix de la bonne blockchain et la gestion des frais de gaz. Pour les artistes, passer au NFT peut être une excellente idée. Cela élimine les intermédiaires et leur donne une ligne directe avec les collectionneurs. Mais des éléments tels que la réputation, les logiciels et le marketing jouent un rôle important pour répondre à la question de savoir combien gagner un NFT et quel sera son succès.





Quant à gagner de l’argent avec les NFT, on ne sait jamais. Certains NFT se sont vendus pour des millions, mais le marché peut être imprévisible. Il est important de peser les coûts de création et de vente par rapport aux rendements potentiels.





Donc, se lancer dans les NFT est passionnant, mais il est judicieux de peser les coûts, les gains potentiels et vos propres objectifs avant de vous lancer.





Également publiéici.