Цена пикселей: насколько дорого стоит создание NFT?





Это не будет типичная статья, поскольку мы рассмотрим тему ценообразования NFT с точки зрения нашей NFT-студии.





Мы также затронем вопрос о том, стоит ли сегодня инвестировать в виртуальные активы . (спойлер - не все так однозначно).





Начнем с основ, с которых начинается любая статья, а именно с определений.





NFT, или Non-Fungible Token, — это уникальный цифровой актив, который не может быть заменен другим.





NFT обычно используются для обозначения владения цифровыми произведениями искусства, но их также можно использовать для обозначения владения другими активами, такими как физические объекты, недвижимость или даже опыт.





Стоит ли тратить деньги на создание NFT?

Обычно да.





Стоимость создания NFT варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая используемую вами платформу блокчейна, сложность представляемого вами актива и текущие цены на газ. Как создать NFT-арт? Это дорогой и трудоемкий проект? Больше нет, потому что вы можете использовать наш Услуги по созданию и дизайну NFT .





NFT создаются с использованием технологии блокчейн, которая является безопасным способом регистрации владения активами. При создании NFT ему присваивается уникальный идентификатор, который хранится в блокчейне. Этот идентификатор нельзя изменить или продублировать, что делает NFT безопасным способом представления права собственности на активы.





Внедрение NFT произвело революцию в способах покупки, продажи и коллекционирования цифрового искусства. NFT позволяют художникам продавать свои работы напрямую коллекционерам без необходимости использования сторонней галереи или аукционного дома. Это облегчило художникам возможность охватить более широкую аудиторию и получить справедливую цену за свою работу.





NFT обладают потенциалом изменить мир искусства . Они могут сделать цифровое искусство более доступным для коллекционеров, предоставить художникам новый способ монетизации своих работ и создать более прозрачный и безопасный рынок цифрового искусства.













Факторы, влияющие на стоимость создания NFT-арта

Создание и продажа произведений искусства NFT — это не только создание произведений искусства, но и принятие стратегических решений (как и в случае с любым другим современным искусством, если вы хотите получать деньги). Стоимость создания NFT может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как:





используемое программное обеспечение и инструменты

репутация художника

стоимость листинга NFT на платформе.





Программное обеспечение и инструменты, используемые для создания NFT, могут существенно повлиять на стоимость. Профессиональное программное обеспечение может быть дорогим, но оно предлагает максимум возможностей и возможностей, если вы хотите сделать что-то уникальное.





Репутация исполнителя также может повлиять на цену NFT. Известные художники часто могут ставить более высокие цены за свои работы.





Стоимость листинга NFT на платформе также может варьироваться. Некоторые платформы взимают фиксированную плату, в то время как другие взимают процент от цены продажи.





Если вы хотите продвигать свое искусство NFT, вам может потребоваться выделить бюджет на рекламу, сотрудничество с другими художниками и другие маркетинговые усилия.





Уникальность и технические аспекты произведения искусства также могут повлиять на его стоимость. Например, использование редких методов или технологий может сделать NFT более ценным.





Учитывая все эти факторы, вы сможете принять обоснованные решения о том, как создавать и продавать произведения искусства NFT.





Инструменты для создания цифрового искусства





Чтобы создать потрясающее цифровое искусство, вам нужны мощные инструменты. Стоимость программного обеспечения для создания цифрового искусства варьируется в зависимости от предлагаемых функций и возможностей. Для некоторых инструментов создания цифрового искусства требуется специальное программное обеспечение, например программа графического дизайна или программа 3D-моделирования. Другие можно использовать с веб-браузером.





Наиболее популярными инструментами создания цифрового искусства для NFT являются:





Adobe Photoshop (от 19,99 долларов США в месяц)

(от 19,99 долларов США в месяц) Procreate (разовая покупка на сумму 12,99 долларов США)

(разовая покупка на сумму 12,99 долларов США) Блендер (бесплатно)

(бесплатно) 3D Slash (от 2 долларов США в месяц)

(от 2 долларов США в месяц) Mintable (2,5% для обычных NFT и 10% для печатаемых NFT).





Лучший способ выбрать правильный инструмент для создания цифрового искусства для NFT — это учитывать ваши потребности и бюджет.





Если вы новичок, возможно, вы захотите выбрать инструмент, который прост в использовании и не требует специального программного обеспечения. Если у вас больше опыта, вы можете выбрать инструмент с более широким набором функций.













Опыт и репутация художника

Известные артисты имеют большое преимущество в мире NFT. Их репутация делает цифровое искусство более ценным. Это похоже на то, как известные бренды используют NFT, чтобы доказать подлинность своей продукции и защитить свой имидж.





Например, они могут разместить на упаковке QR-код. Когда покупатель сканирует его, он получает сертификат, подтверждающий подлинность товара. Это позволяет покупателям чувствовать себя более уверенно в своих покупках.





Известные художники, такие как Бипл, чьи работы продавались за миллионы , могут брать высокую плату за свои NFT. Но маловероятно, что неизвестный исполнитель продаст свой первый NFT за миллион.





Особенно сейчас, на фоне кризиса всего крипторынка и нестабильной экономики.





Уникальные стили и методы могут сделать NFT более ценными по нескольким причинам.





Во-первых, они делают NFT более уникальными и редкими. Это может сделать их более привлекательными для коллекционеров, ищущих что-то особенное.

Во-вторых, уникальные стили и методы могут повысить ценность NFT. Например, если художник разрабатывает новый и инновационный стиль живописи, его NFT могут быть более ценными, чем NFT, созданные с использованием более традиционных техник.

В-третьих, уникальные стили и техники могут помочь NFT выделиться из толпы. В мире, насыщенном NFT, ваши NFT должны быть особенными. Уникальные стили и техники помогут вам добиться этого.





Создание NFT с уникальным стилем или техникой не должно быть трудным. На самом деле, самый простой способ — просто экспериментировать с разными стилями и техниками, пока не найдете то, что вам понравится. Не бойтесь экспериментировать.













Сборы за чеканку и листинг

Чеканка NFT — это процесс преобразования цифрового файла в уникальный цифровой актив на блокчейне. Думайте об этом как о создании цифрового сертификата для вашего предмета, подтверждающего его уникальность и ваше право собственности.

Хотя возможно, что ваш цифровой предмет не такой уж и уникальный.





Допустим, вы создали цифровое произведение искусства. Чтобы превратить его в NFT, вы должны загрузить его на арт-рынок NFT. Этот процесс, известный как «чеканка», придает вашему произведению особый идентификатор и подтверждение права собственности, которые надежно хранятся в блокчейне.





Это процентные сборы, которые платформы взимают за проведение транзакций NFT. Обычно они варьируются от 1% до 5% от продажной цены. .





Вы платите эти сборы, когда продавец переводит вам деньги, поэтому они не являются прямыми расходами на выпуск NFT, но их стоит иметь в виду.





На расходы могут влиять такие факторы, как выбранный блокчейн, рынок, сложность процесса и состояние рынка NFT в данный момент. Стоимость чеканки NFT включает все расходы на создание NFT. Обычно сюда входят комиссии за сеть блокчейна (обычно называемые «платами за газ») и любые дополнительные сборы с рынка или платформы NFT, где чеканится токен.





Для проектов NFT понимание затрат на чеканку имеет решающее значение для составления бюджета. Затраты колеблются в зависимости от сети блокчейна, текущей перегрузки и любых дополнительных функций, используемых во время чеканки.





Например, создание NFT на Ethereum может стоить от 50 до 200 долларов, в зависимости от этих переменных. Чеканка NFT на Cardano стоит 3–6,5 токенов ADA. Стоимость чеканки на Rarible обычно варьируется от 30 до 150 долларов. В более экономичных блокчейнах, таких как Binance Smart Chain, майнинг может стоить всего от 1 до 10 долларов. Такие торговые площадки, как OpenSea и Rarible, даже позволяют вам размещать NFT без чеканки до тех пор, пока он не будет куплен, что избавляет вас от немедленных комиссий за газ.





Маркетинг и продвижение

Рост невзаимозаменяемых токенов (NFT) тесно связан с более широкой тенденцией децентрализованного финансирования (DeFi). Многие энтузиасты и сторонники DeFi активно изучают это пространство, и ожидается, что эта тенденция будет продолжать расти. NFT могут произвести революцию в различных отраслях, влияя на то, как мы взаимодействуем как с виртуальными, так и с реальными активами.





Использование NFT в маркетинге имеет несколько преимуществ.





Во-первых , их можно использовать для создания уникальных цифровых активов, которые помогут привлечь внимание и привлечь внимание клиентов.



Во-вторых , их можно использовать для повышения узнаваемости бренда и лояльности, предоставляя клиентам что-то эксклюзивное.



В-третьих , их можно использовать для продвижения продуктов или услуг, позволяя клиентам собирать или продавать их.





Однако существуют и некоторые проблемы с использованием NFT в маркетинге. Одной из проблем является высокая стоимость чеканки и листинга NFT. Еще одной проблемой является техническая сложность NFT, которая может затруднить начало работы бизнеса. Наконец, существуют экологические опасения по поводу потребления энергии, необходимой для чеканки и торговли NFT.





NFT-маркетинг может быть дорогостоящим, особенно для брендов, которые только начинают свою деятельность. Существует несколько затрат, связанных с рекламой и сотрудничеством, включая сборы за чеканку и листинг, затраты на маркетинг и затраты на сотрудничество.













Средняя стоимость создания NFT-арта | Средняя цена NFT

Стоимость создания NFT может быть разной. Это может стоить десятки тысяч долларов, если вы хотите получить наилучший результат от качественной аутсорсинговой команды . Эта стоимость зависит от различных факторов, включая расходы на блокчейн, комиссию за газ, комиссию за учетную запись на рынке, комиссию за листинг и многое другое. Ethereum и Solana представляют собой верхний и нижний пределы спектра затрат для блокчейнов соответственно. Основные затраты на создание NFT часто связаны с комиссией за блокчейн. Иногда, во время пикового использования, блокчейн Ethereum может взимать комиссию до 500 долларов за создание одного NFT.





Плата за газ — это то, что вы платите, чтобы делать что-то в блокчейне. Они зависят от того, насколько загружен блокчейн, когда вы что-то делаете. За создание, листинг, торги и покупку NFT взимается плата за газ.





Комиссия за учетную запись — это то, что вы платите за создание учетной записи на торговой площадке и подключение ее к криптокошельку. Обычно это единоразовые затраты.





В некоторых местах NFT можно создавать NFT бесплатно, но за выставление их на продажу взимается плата. That's called a listing fee.





Таким образом, выяснение того, сколько именно стоит создание NFT, зависит от множества факторов, таких как файл, блокчейн и торговая площадка, которые вы используете. В каждом конкретном случае это может сильно отличаться. Как правило, стоимость создания NFT будет варьироваться от 1 до 500 долларов США, хотя в некоторых случаях она может превышать 1000 долларов США.





Помимо затрат на чеканку, за продажу NFT также могут взиматься рыночные комиссии. Эти сборы могут варьироваться в зависимости от торговой площадки, но обычно они составляют около 2,5% от цены продажи. В целом, стоимость создания NFT может быть относительно низкой, но она также может быть дорогой в зависимости от используемой платформы блокчейна и сложности графического изображения.





Пример Nifty League: пример затрат на искусство NFT

По данным Crunchbase, проект NFT получил внушительные инвестиции в размере $5 млн. Поскольку проект большой, создатели Nifty League решили воспользоваться услугами аутсорсинга, что помогло им сэкономить.





Нам очень нравится работать над NFT-проектами в RetroStyle Games. Это проявилось в нашей работе над ярким проектом Nifty League, где нам удалось продемонстрировать свои профессиональные навыки. Давайте подробнее рассмотрим, что мы сделали и как мы это сделали.













ПС. Подробнее о нашей работе для Nifty League можно прочитать здесь.





Перед проектом стояла особая задача: превратить 2D-мир и персонажей в захватывающее 3D-пространство.





Результат? Крутой пиксельный NFT-проект с кучей забавных мини-игр, навевающих чувство ностальгии.





Нашей команде игровых художников очень понравилось над этим работать. Это дало нам свободу воплотить наши смелые идеи в жизнь, а также позволило нам быть на одной волне с клиентом. Это не первый раз, когда мы работаем над проектами NFT. Мы уже добились успеха в этой области, что дает нам знания и опыт, позволяющие плавно сочетать игры, искусство и технологии для создания потрясающих проектов.





Стоит ли инвестировать в NFT Art?

Итак, сколько стоит продать NFT? Стоит ли инвестировать в искусство NFT?





Ответ не прост. Необходимо учитывать несколько факторов, в том числе потенциальную прибыль, стоимость производства и продаж, а также долгосрочные перспективы арт-рынка NFT.









Потенциальная прибыль от искусства NFT может быть значительной.





В 2021 году Beeple's Everyday: первые 5000 дней продан за 69 миллионов долларов на аукционе Кристи. Это была рекордная цена за цифровое произведение искусства. Средняя цена NFT может измениться. В последние месяцы рынок несколько охладился, и некоторые громкие NFT не смогли продаться по резервным ценам.





Стоимость производства и продажи изображений NFT также может быть фактором, который следует учитывать. Стоимость создания самого произведения искусства будет варьироваться в зависимости от мастерства и опыта художника. Кроме того, за выпуск и листинг NFT на торговой площадке взимаются сборы. Эти сборы могут варьироваться от нескольких долларов до сотен долларов.





Долгосрочные перспективы арт-рынка NFT по-прежнему неопределенны. Некоторые эксперты полагают, что рынок все еще находится на ранней стадии развития и существует значительный потенциал для роста. Другие полагают, что рынок переоценен и что цены, вероятно, снизятся в будущем.





Заворачивать

Создание NFT сопряжено с затратами, такими как выбор правильного блокчейна и оплата платы за газ. Для художников переход на NFT может быть отличной идеей. Это исключает посредников, предоставляя им прямую связь с коллекторами. Но такие вещи, как репутация, программное обеспечение и маркетинг, играют большую роль в ответе на вопрос, сколько стоит заработать NFT и насколько успешным он будет.





Что касается заработка с помощью NFT, мало ли что. Некоторые NFT были проданы за миллионы, но рынок может быть непредсказуемым. Важно сопоставить затраты на создание и продажу с потенциальной прибылью.





Итак, знакомство с NFT — это увлекательно, но разумно взвесить затраты, потенциальную выгоду и свои собственные цели, прежде чем приступить к делу.





Также опубликованоздесь.



