Piksellerin Fiyatı: NFT Oluşturmak Ne Kadar Pahalı?





NFT fiyatlandırması konusunu NFT stüdyomuzun bakış açısıyla ele alacağımız için bu tipik bir makale olmayacak.





Bugün sanal varlıklara yatırım yapmaya değer mi sorusuna da değineceğiz. (spoiler - her şey o kadar net değil).





Her makalenin başladığı temel bilgilerle, yani tanımlarla başlayalım.





Bir NFT veya Değiştirilemez Token, bir başkasıyla değiştirilemeyen benzersiz bir dijital varlıktır.





NFT'ler genellikle dijital sanat eserlerinin sahipliğini temsil etmek için kullanılır, ancak aynı zamanda fiziksel nesneler, gayrimenkul ve hatta deneyimler gibi diğer varlıkların sahipliğini temsil etmek için de kullanılabilirler.





NFT yapmanın maliyeti var mı?

Genellikle evet.





NFT oluşturmanın maliyeti, kullandığınız blockchain platformu, temsil ettiğiniz varlığın karmaşıklığı ve mevcut gas fiyatları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. NFT sanatı nasıl oluşturulur? Pahalı ve zaman alıcı bir proje mi? Artık değil, çünkü bizim NFT sanat yaratımı ve tasarım hizmetleri .





NFT'ler, varlıkların sahipliğini kaydetmenin güvenli bir yolu olan blockchain teknolojisi kullanılarak oluşturulur. Bir NFT oluşturulduğunda ona blok zincirinde saklanan benzersiz bir tanımlayıcı atanır. Bu tanımlayıcı değiştirilemez veya kopyalanamaz; bu da NFT'leri varlıkların sahipliğini temsil etmenin güvenli bir yolu haline getirir.





NFT'lerin kullanıma sunulması, dijital sanatın satın alınma, satılma ve toplanma biçiminde devrim yarattı. NFT'ler, sanatçıların çalışmalarını üçüncü taraf bir galeriye veya müzayede evine ihtiyaç duymadan doğrudan koleksiyonerlere satmalarına olanak tanır. Bu, sanatçıların daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve eserleri için adil bir fiyat kazanmasını kolaylaştırdı.





NFT'ler sanat dünyasını dönüştürme potansiyeline sahip . Dijital sanatı koleksiyonerler için daha erişilebilir hale getirebilir, sanatçılara çalışmalarından para kazanmanın yeni bir yolunu sunabilir ve dijital sanat için daha şeffaf ve güvenli bir pazar yaratabilirler.













NFT Sanatı Yaratmanın Maliyetini Etkileyen Faktörler

NFT sanatı yapmak ve satmak sadece sanat yaratmakla ilgili değil, aynı zamanda stratejik kararlar almakla da ilgilidir (tıpkı para almak istiyorsanız diğer günümüz sanatlarında olduğu gibi). NFT oluşturmanın maliyeti aşağıdakiler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir:





kullanılan yazılım ve araçlar

sanatçının itibarı

NFT'yi bir platformda listelemenin maliyeti.





NFT'yi oluşturmak için kullanılan yazılım ve araçlar maliyette büyük fark yaratabilir. Profesyonel yazılım pahalı olabilir ancak benzersiz bir şey yapmak istiyorsanız en fazla özelliği ve işlevselliği sunar.





Sanatçının itibarı da NFT'nin fiyatını etkileyebilir. Ünlü sanatçılar çoğu zaman eserlerine daha yüksek fiyatlar koyabiliyor.





Bir NFT'yi bir platformda listelemenin maliyeti de değişiklik gösterebilir. Bazı platformlar sabit bir ücret alırken, diğerleri satış fiyatının belirli bir yüzdesini talep eder.





NFT sanatınızı tanıtmak istiyorsanız reklam yapmak, diğer sanatçılarla işbirliği yapmak ve diğer pazarlama çalışmaları için bütçe ayırmanız gerekebilir.





Sanat eserinin benzersizliği ve teknik yönleri de değerini etkileyebilir. Örneğin nadir tekniklerin veya teknolojilerin kullanılması bir NFT'yi daha değerli hale getirebilir.





Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak NFT sanatının nasıl oluşturulacağı ve satılacağı konusunda bilinçli kararlar verebilirsiniz.





Dijital Sanat Yaratımı Araçları





Harika dijital sanatlar yaratmak için güçlü araçlar kullanmanız gerekir. Dijital sanat yaratma yazılımının maliyeti, sunulan özellik ve işlevselliğe bağlı olarak değişir. Bazı dijital sanat oluşturma araçları, grafik tasarım programı veya 3D modelleme programı gibi özel yazılımlar gerektirir. Diğerleri bir web tarayıcısıyla kullanılabilir.





NFT'ler için en popüler dijital sanat oluşturma araçları şunlardır:





Adobe Photoshop (aylık 19,99 ABD dolarından başlayan fiyatlarla)

(aylık 19,99 ABD dolarından başlayan fiyatlarla) Procreate (12,99 $'lık tek seferlik satın alma)

(12,99 $'lık tek seferlik satın alma) Blender (ücretsiz)

(ücretsiz) 3D Eğik Çizgi (aylık 2,00$'dan başlayan fiyatlarla)

(aylık 2,00$'dan başlayan fiyatlarla) Darp edilebilir (normal NFT'lerde %2,5 ve yazdırılabilir NFT'lerde %10).





NFT'ler için doğru dijital sanat oluşturma aracını seçmenin en iyi yolu ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi dikkate almaktır.





Yeni başlayan biriyseniz, kullanımı kolay ve herhangi bir özel yazılım gerektirmeyen bir araç seçmek isteyebilirsiniz. Daha deneyimliyseniz daha geniş özellik yelpazesi sunan bir araç seçmek isteyebilirsiniz.













Sanatçının Deneyimi ve İtibarı

Ünlü sanatçıların NFT dünyasında büyük bir avantajı var. Onların itibarı dijital sanatı daha değerli kılıyor. Tıpkı ünlü markaların ürünlerinin gerçek olduğunu kanıtlamak ve imajlarını korumak için NFT'leri kullanması gibi.





Örneğin bir pakete QR kodu koyabilirler. Müşteri ürünü taradığında ürünün orijinal olduğunu kanıtlayan bir sertifika alır. Bu, müşterilerin satın alma konusunda kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar.





Beeple gibi eserleri milyonlara satılan ünlü sanatçılar, NFT'leri için yüksek ücretler alabiliyor. Ancak bilinmeyen bir sanatçının ilk NFT'sini bir milyona satması pek olası değil.





Özellikle şimdi, tüm kripto pazarındaki krizin ve istikrarsız ekonominin arka planında





Benzersiz stiller ve teknikler, çeşitli nedenlerden dolayı NFT'leri daha değerli hale getirebilir.





Birincisi, NFT'leri daha benzersiz ve nadir hale getiriyorlar. Bu onları özel bir şey arayan koleksiyoncular için daha çekici hale getirebilir.

İkincisi, benzersiz stiller ve teknikler NFT'lere ek değer katabilir. Örneğin bir sanatçı yeni ve yenilikçi bir resim stili geliştirirse NFT'leri daha geleneksel teknikler kullanılarak oluşturulan NFT'lerden daha değerli olabilir.

Üçüncüsü, benzersiz stiller ve teknikler NFT'lerin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olabilir. NFT'lere doymuş bir dünyada NFT'lerinizin özel olması gerekir. Benzersiz stiller ve teknikler bunu başarmanıza yardımcı olabilir.





Benzersiz bir stile veya tekniğe sahip bir NFT oluşturmak ille de zor olmak zorunda değil. Aslında en kolay yol, hoşunuza giden bir şey bulana kadar farklı tarz ve teknikleri denemektir. Denemekten korkmayın.













Basım ve Kotasyon Ücretleri

NFT basmak, dijital bir dosyayı blockchain üzerinde benzersiz bir dijital varlığa dönüştürme sürecidir. Bunu, öğeniz için benzersizliğini ve size ait olduğunu kanıtlayan bir dijital sertifika oluşturmak olarak düşünün.

Dijital öğenizin o kadar da benzersiz olmaması mümkün olsa da





Diyelim ki dijital bir sanat eseri yarattınız. Bunu bir NFT'ye dönüştürmek için onu bir NFT sanat pazarına yüklersiniz. "Minting" olarak bilinen bu süreç, sanat eserinize özel bir kimlik ve sahiplik kanıtı verir ve her ikisi de blok zincirinde güvenli bir şekilde saklanır.





Bunlar, platformların NFT işlemlerini kolaylaştırmak için uyguladığı yüzdeye dayalı ücretlerdir. Genellikle satış fiyatının %1 ila %5'i arasında değişirler. .





Satıcı size para transfer ettiğinde bu ücretleri ödersiniz; dolayısıyla bunlar, NFT basımının doğrudan maliyetleri değildir ancak akılda tutulmasında fayda vardır.





Harcamalar seçilen blockchain, pazar yeri, sürecin karmaşıklığı ve NFT pazarının o zamanki durumu gibi faktörlerden etkilenebilir. NFT basım maliyeti, NFT oluşturmanın tüm masraflarını kapsar. Bu genellikle blockchain ağ ücretlerini (genellikle 'gas ücretleri' olarak anılır) ve NFT pazarından veya tokenin basıldığı platformdan gelen ek ücretleri içerir.





NFT projeleri için, basım maliyetlerini anlamak bütçeleme açısından çok önemlidir. Maliyetler, blockchain ağına, mevcut sıkışıklığa ve basım sırasında kullanılan ek özelliklere bağlı olarak dalgalanır.





Örneğin Ethereum'da bir NFT basmak, bu değişkenlere bağlı olarak 50 ila 200 dolar arasında bir maliyete sahip olabilir. Cardano'da NFT basmanın maliyeti 3 - 6,5 ADA tokenidir. Rarible'da basım genellikle 30 ile 150 dolar arasında değişmektedir. Binance Smart Chain gibi daha uygun maliyetli blockchainlerde basım maliyeti yalnızca 1 ile 10 dolar arasında olabilir. OpenSea ve Rarible gibi pazarlar, bir NFT'yi satın alınana kadar basmadan listelemenize bile olanak tanıyarak sizi anında gaz ücretlerinden kurtarır.





Pazarlama ve Promosyon

Değiştirilemez Tokenların (NFT'ler) yükselişi, Merkezi Olmayan Finansın (DeFi) daha geniş eğilimiyle yakından bağlantılı. Pek çok meraklı ve DeFi destekçisi bu alanı aktif olarak araştırıyor ve bu trendin büyümeye devam etmesi bekleniyor. NFT'ler, hem sanal hem de gerçek dünya varlıklarıyla etkileşim şeklimizi etkileyerek çeşitli endüstrilerde devrim yaratma potansiyeline sahiptir.





NFT'leri pazarlamada kullanmanın çeşitli avantajları vardır.





İlk olarak , müşterilerin dikkatini ve etkileşimini çekmeye yardımcı olabilecek benzersiz dijital varlıklar oluşturmak için kullanılabilirler.



İkincisi , müşterilere sahip olunacak özel bir şey sunarak marka bilinirliği ve sadakati oluşturmak için kullanılabilirler.



Üçüncüsü , müşterilerin bunları toplamasına veya ticaretini yapmasına olanak tanıyarak ürün veya hizmetleri tanıtmak için kullanılabilirler.





Ancak NFT'leri pazarlamada kullanmanın bazı zorlukları da var. Zorluklardan biri, NFT'lerin basılması ve listelenmesinin yüksek maliyetidir. Diğer bir zorluk da NFT'lerin teknik karmaşıklığıdır ve bu da işletmelerin işe başlamasını zorlaştırabilir. Son olarak, NFT'leri basmak ve ticaretini yapmak için gereken enerji tüketimiyle ilgili çevresel kaygılar var.





NFT pazarlaması özellikle yeni başlayan markalar için pahalı olabilir. Basım ve listeleme ücretleri, pazarlama maliyetleri ve işbirliği maliyetleri dahil olmak üzere reklam ve işbirliğiyle ilişkili çeşitli maliyetler vardır.













NFT sanatı oluşturmanın Ortalama Maliyeti | Bir NFT'nin Ortalama Fiyatı

NFT oluşturmanın maliyeti farklı olabilir. Yüksek kaliteli bir dış kaynak ekibinden en iyi sonucu almak istiyorsanız, bu on binlerce dolara mal olabilir . Bu maliyet, blockchain masrafları, gas ücretleri, pazaryeri hesap ücretleri, listeleme ücretleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Ethereum ve Solana, blok zincirler için sırasıyla maliyet spektrumunun yüksek ve alt uçlarını temsil ediyor. NFT oluşturmanın birincil masrafı genellikle blockchain ücretlerine atfedilir. Bazen, kullanımın en yoğun olduğu zamanlarda, Ethereum blok zinciri tek bir NFT'nin işlenmesi için 500 dolara varan ücretler gerektirebilir.





Gas ücretleri, blockchain üzerinde bir şeyler yapmak için ödediğiniz ücrettir. Bir şey yaptığınızda blockchain'in ne kadar meşgul olduğuna bağlıdırlar. NFT'leri oluşturma, listeleme, teklif verme ve satın alma işlemlerinin hepsinde gaz ücreti vardır.





Hesap ücretleri, bir pazaryeri hesabı oluşturmak ve onu bir kripto cüzdanına bağlamak için ödediğiniz tutardır. Bu genellikle tek seferlik bir maliyettir.





Bazı NFT yerleri, NFT'leri ücretsiz olarak oluşturmanıza izin verir, ancak bunları ticarete sunmanız için sizden ücret alırlar. That's called a listing fee.





Dolayısıyla, bir NFT yapmanın tam olarak ne kadara mal olacağını bulmak, kullandığınız dosya, blockchain ve pazar yeri gibi birçok şeye bağlıdır. Durumdan duruma oldukça farklı olabilir. Genel olarak, NFT oluşturma maliyetinin 1 ila 500 ABD Doları arasında değişmesi beklenir, ancak bazı durumlarda bu tutar 1000 ABD Dolarını aşabilir.





Basım maliyetlerine ek olarak, bir NFT'nin satışıyla ilgili pazar yeri ücretleri de söz konusu olabilir. Bu ücretler pazara göre değişiklik gösterebilir ancak genellikle satış fiyatının %2,5'i civarındadır. Genel olarak, bir NFT oluşturmanın maliyeti nispeten düşük olabilir ancak kullanılan blockchain platformuna ve eserin karmaşıklığına bağlı olarak da pahalı olabilir.





Nifty League Örnek Olay İncelemesi: NFT Sanat Maliyetlerine Örnek

Crunchbase'e göre NFT projesi 5 milyon dolarlık etkileyici bir yatırım elde etti. Büyük bir proje olduğu için Nifty League'in yaratıcıları, paradan tasarruf etmelerine yardımcı olan dış kaynak hizmetlerini kullanmaya karar verdi.





RetroStyle Games'te NFT projeleri üzerinde çalışmaktan gerçekten keyif alıyoruz. Bu, profesyonel becerilerimizi sergilediğimiz canlı Nifty League projesindeki çalışmalarımızda açıkça görüldü. Ne yaptığımıza ve nasıl yaptığımıza daha yakından bakalım.













PS. Nifty League için çalışmalarımız hakkında daha fazlasını buradan okuyun





Projenin özel bir zorluğu vardı: 2 boyutlu bir dünyayı ve karakterleri heyecan verici bir 3 boyutlu alana dönüştürmek.





Sonuç? Nostalji duygusunu geri getiren bir sürü eğlenceli mini oyun içeren harika, pikselli bir NFT projesi.





Oyun sanatçılarından oluşan ekibimiz bunun üzerinde çalışmaktan gerçekten keyif aldı. Bize cesur fikirlerimizi hayata geçirme özgürlüğü verirken aynı zamanda müşteriyle aynı sayfada olmamızı da sağladı. Bu, NFT projeleri üzerinde ilk çalışmamız değil. Harika projeler yaratmak için oyunları, sanatı ve teknolojiyi kusursuz bir şekilde harmanlamamız için bize bilgi ve deneyim kazandıran bu alanda zaten başarı elde ettik.





NFT Sanatına Yatırım Yapmaya Değer mi?

Peki NFT'yi satmanın maliyeti ne kadar? NFT sanatına yatırım yapmaya değer mi?





Cevap basit değil. Potansiyel getiriler, üretim ve satış maliyetleri ve NFT sanat pazarının uzun vadeli beklentileri de dahil olmak üzere dikkate alınması gereken birkaç faktör var.









NFT sanatının potansiyel getirisi önemli olabilir.





2021'de Beeple's Everyday: İlk 5.000 Gün 69 milyon dolara satıldı Christie'nin müzayedesinde. Bu, dijital bir sanat eseri için rekor kıran bir fiyattı. Bir NFT'nin ortalama fiyatı değişebilir. Son aylarda bazı yüksek profilli NFT'lerin rezerv fiyatlarından satış yapamaması nedeniyle piyasa bir miktar soğudu.





NFT sanatını üretmenin ve satmanın maliyeti de dikkate alınması gereken bir faktör olabilir. Sanat eserini yaratmanın maliyeti, sanatçının becerisine ve deneyimine bağlı olarak değişecektir. Ek olarak, bir NFT'nin basılması ve bir piyasada listelenmesiyle ilgili ücretler de vardır. Bu ücretler birkaç dolardan yüzlerce dolara kadar değişebilir.





NFT sanat pazarının uzun vadeli beklentileri hâlâ belirsiz. Bazı uzmanlar pazarın hâlâ erken gelişim aşamasında olduğuna ve önemli bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyor. Diğerleri ise piyasanın aşırı değerli olduğuna ve fiyatların gelecekte muhtemelen düşeceğine inanıyor.





Sarmak

Bir NFT oluşturmanın, doğru blockchain'i seçmek ve gas ücretleriyle uğraşmak gibi maliyetleri vardır. Sanatçılar için NFT'ye gitmek harika bir fikir olabilir. Aracıları ortadan kaldırarak onlara koleksiyonculara doğrudan bir hat sağlıyor. Ancak itibar, yazılım ve pazarlama gibi şeyler, bir NFT'nin ne kadar yapılacağı ve ne kadar başarılı olacağı sorusunun yanıtlanmasında büyük rol oynuyor.





NFT'lerden para kazanmaya gelince, asla bilemezsiniz. Bazı NFT'ler milyonlara satıldı ancak pazar tahmin edilemez olabilir. Potansiyel getirilere karşı yaratma ve satış maliyetlerini tartmak önemlidir.





Yani NFT'lere girmek heyecan verici, ancak konuya dalmadan önce maliyetleri, potansiyel kazanımları ve kendi hedeflerinizi tartmak akıllıca olacaktır.







