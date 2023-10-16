像素的价格：创建 NFT 有多贵？





这不会是一篇典型的文章，因为我们将从 NFT 工作室的角度来分解 NFT 定价的主题。





我们今天还将讨论虚拟资产是否值得投资的问题。 （剧透 - 并非一切都那么清晰）。





让我们从任何文章开头的基础知识开始，即定义。





NFT（Non-Fungible Token）是一种独特的数字资产，无法被其他资产取代。





NFT 通常用于代表数字艺术品的所有权，但它们也可以用于代表其他资产的所有权，例如实物、房地产甚至体验。





制作 NFT 需要花钱吗？

通常，是的。





创建 NFT 的成本取决于多种因素，包括您使用的区块链平台、您所代表的资产的复杂性以及当前的 Gas 价格。如何创作NFT艺术？这是一个昂贵且耗时的项目吗？不再是了，因为您可以使用我们的 NFT艺术创作与设计服务 。





NFT 是使用区块链技术创建的，这是一种记录资产所有权的安全方式。当 NFT 创建时，它会被分配一个存储在区块链上的唯一标识符。该标识符无法更改或复制，这使得 NFT 成为表示资产所有权的安全方式。





NFT 的引入彻底改变了数字艺术品的购买、销售和收藏方式。 NFT 允许艺术家直接将作品出售给收藏家，而无需第三方画廊或拍卖行。这使得艺术家更容易接触到更广泛的观众并为他们的作品赚取公平的价格。





NFT 有潜力改变艺术世界。它们可以让收藏家更容易接触到数字艺术，为艺术家提供一种将其作品货币化的新方式，并为数字艺术创造一个更加透明和安全的市场。













影响 NFT 艺术品创作成本的因素

制作和销售NFT 艺术品不仅仅是创造艺术品，还涉及做出战略决策（就像任何其他现代艺术品一样，如果你想获得报酬）。创建 NFT 的成本可能会因多种因素而异，例如：





使用的软件和工具

艺术家的声誉

在平台上列出 NFT 的成本。





用于创建 NFT 的软件和工具可以在成本上产生很大的差异。专业软件可能很昂贵，但如果您想创造出独特的东西，它可以提供最多的特性和功能。





艺术家的声誉也会影响 NFT 的价格。著名艺术家常常可以为他们的作品开出更高的价格。





在平台上列出 NFT 的成本也可能有所不同。一些平台收取固定费用，而另一些平台则收取销售价格的一定比例。





如果您想推广您的 NFT 艺术，您可能需要预算广告、与其他艺术家合作以及其他营销工作。





艺术品的独特性和技术方面也会影响其价值。例如，使用稀有技术或技术可以使 NFT 更有价值。





通过考虑所有这些因素，您可以就如何创作和销售 NFT 艺术品做出明智的决定。





数字艺术创作工具





要创造令人惊叹的数字艺术，您需要使用强大的工具。数字艺术创作软件的成本根据所提供的特性和功能而有所不同。一些数字艺术创作工具需要特殊的软件，例如图形设计程序或 3D 建模程序。其他可以与网络浏览器一起使用。





最流行的 NFT 数字艺术创作工具是：





Adobe Photoshop （每月 19.99 美元起）

（每月 19.99 美元起） Procreate （一次性购买 12.99 美元）

（一次性购买 12.99 美元） 搅拌机 （免费）

（免费） 3D Slash （每月 2.00 美元起）

（每月 2.00 美元起） 可铸造（普通 NFT 为 2.5%，可打印 NFT 为 10%）。





为 NFT 选择合适的数字艺术创作工具的最佳方法是考虑您的需求和预算。





如果您是初学者，您可能想要选择一个易于使用且不需要任何特殊软件的工具。如果您更有经验，您可能想要选择提供更广泛功能的工具。













艺术家的经验和声誉

著名艺术家在 NFT 领域拥有很大的优势。他们的声誉使数字艺术变得更有价值。就像知名品牌如何使用 NFT 来证明其产品的真实性并保护其形象一样。





例如，他们可能会在包裹上贴上二维码。当顾客扫描它时，他们会获得一份证书，证明该商品是正品。这让顾客对他们的购买更加有信心。





像 Beeple 这样的著名艺术家，其作品售价高达数百万美元，他们的 NFT 可以收取很高的价格。但不知名的艺术家不太可能以 100 万美元的价格出售他们的第一个 NFT。





尤其是现在，在整个加密市场危机、经济不稳定的背景下





出于多种原因，独特的风格和技术可以使 NFT 更有价值。





首先，它们使 NFT 更加独特和稀有。这可以使它们对寻找特殊物品的收藏家更具吸引力。

其次，独特的风格和技术可以为 NFT 增加附加价值。例如，如果一位艺术家开发了一种新的创新绘画风格，那么他们的 NFT 可能比使用更传统技术创建的 NFT 更有价值。

第三，独特的风格和技术可以帮助 NFT 脱颖而出。在 NFT 饱和的世界中，您的 NFT 必须是特别的。独特的风格和技术可以帮助您实现这一目标。





创建具有独特风格或技术的 NFT 并不一定很困难。事实上，最简单的方法就是简单地尝试不同的风格和技术，直到找到你喜欢的东西。不要害怕尝试。













铸币和上市费用

铸造 NFT 是将数字文件转换为区块链上独特的数字资产的过程。将其视为为您的物品创建数字证书，证明其独特性和您的所有权。

尽管您的数字项目可能并不那么独特





假设您创建了一件数字艺术品。要将其转变为 NFT，您需要将其上传到 NFT 艺术市场。这个过程称为“铸造”，为您的艺术品提供特殊的 ID 和所有权证明，两者都安全地存储在区块链上。





这些是平台为促进 NFT 交易而收取的基于百分比的费用。 通常为售价的 1% 到 5% 。





当卖家向您转账时，您需要支付这些费用，因此它们不是 NFT 铸造的直接成本，但值得牢记。





费用可能会受到所选区块链、市场、流程的复杂性以及当时 NFT 市场状况等因素的影响。 NFT 的铸造成本包含了创建 NFT 的所有费用。这通常包括区块链网络费用（通常称为“gas 费”）以及来自 NFT 市场或铸造代币的平台的任何额外费用。





对于 NFT 项目来说，了解铸币成本对于预算至关重要。成本根据区块链网络、当前拥堵以及铸造过程中使用的任何附加功能而波动。





例如，在以太坊上铸造 NFT 的成本可能从 50 美元到 200 美元不等，具体取决于这些变量。在卡尔达诺上铸造 NFT 需要 3 - 6.5 ADA 代币。 Rarible 上的铸币价格通常为 30 美元到 150 美元。在币安智能链等更具成本效益的区块链上，铸币成本可能仅为 1 至 10 美元。 OpenSea 和 Rarible 等市场甚至允许您在购买 NFT 之前无需铸造即可列出 NFT，从而节省您的即时 Gas 费用。





营销及推广

不可替代代币（NFT）的兴起与去中心化金融（DeFi）的大趋势密切相关。许多爱好者和 DeFi 支持者正在积极探索这一领域，预计这一趋势将继续增长。 NFT 有潜力彻底改变各个行业，影响我们与虚拟和现实世界资产的互动方式。





在营销中使用 NFT 有几个优点。





首先 ，它们可用于创建独特的数字资产，这有助于吸引客户的关注和参与。



其次 ，它们可以通过为客户提供专属的东西来建立品牌认知度和忠诚度。



第三，它们可以通过允许客户收集或交易来推广产品或服务。





然而，在营销中使用 NFT 也面临一些挑战。挑战之一是铸造和上市 NFT 的成本高昂。另一个挑战是 NFT 的技术复杂性，这可能会让企业难以上手。最后，铸造和交易 NFT 所需的能源消耗也存在环境问题。





NFT 营销可能成本高昂，尤其是对于刚刚起步的品牌而言。有一些与广告和协作相关的成本，包括铸币和上市费用、营销成本和协作成本。













创作 NFT 艺术的平均成本 | NFT 的平均价格

创建 NFT 的成本可能有所不同。如果你想从高素质的外包团队中得到最好的结果，可能要花费数万美元。该成本取决于多种因素，包括区块链费用、汽油费、市场账户费用、上市费用等。以太坊和 Solana 分别代表区块链成本范围的高端和低端。 NFT 创建的主要费用通常归因于区块链费用。有时，在使用高峰期间，以太坊区块链可能会因制作单个 NFT 而产生高达 500 美元的费用。





汽油费是您在区块链上做事所支付的费用。它们取决于您做某事时区块链的繁忙程度。 NFT 的制作、上市、竞价和购买都需要支付 Gas 费。





账户费用是您为设置市场账户并将其连接到加密钱包而支付的费用。这通常是一次性成本。





一些 NFT 场所允许你免费制作 NFT，但他们会向你收取将其用于交易的费用。 That's called a listing fee.





因此，计算出制作 NFT 的确切成本取决于一系列因素，例如您正在使用的文件、区块链和市场。不同的情况可能会有很大不同。一般来说，NFT 的创建成本预计在 1 美元到 500 美元之间，但在某些情况下，可能会超过 1000 美元。





除了铸造成本之外，还可能存在与销售 NFT 相关的市场费用。这些费用可能因市场而异，但通常约为销售价格的 2.5%。总体而言，创建 NFT 的成本可能相对较低，但也可能很昂贵，具体取决于所使用的区块链平台和艺术品的复杂性。





Nifty League 案例研究：NFT 艺术成本示例

据 Crunchbase 称，NFT 项目获得了令人印象深刻的 500 万美元投资。由于这是一个大项目，Nifty League 的创建者决定使用外包服务，这有助于他们节省资金。





我们非常喜欢在 RetroStyle Games 从事 NFT 项目。这一点在我们活跃的 Nifty League 项目中表现得很明显，我们可以在其中展示我们的专业技能。让我们仔细看看我们做了什么以及如何做的。













附言。 在此阅读有关我们为 Nifty League 所做工作的更多信息





该项目面临着一个特殊的挑战：将 2D 世界和角色转变为令人兴奋的 3D 空间。





结果？一个很酷的像素化 NFT 项目，有一堆有趣的小游戏，带回怀旧感。





我们的游戏美术团队非常喜欢这方面的工作。它让我们能够自由地将大胆的想法变为现实，同时也确保我们与客户意见一致。这不是我们第一次从事 NFT 项目。我们已经在这一领域取得了成功，这为我们提供了无缝融合游戏、艺术和技术来创造出色项目的知识和经验。





投资 NFT 艺术品值得吗？

那么，出售 NFT 需要多少钱？投资 NFT 艺术品值得吗？





答案并不简单。有几个因素需要考虑，包括潜在回报、生产和销售成本以及 NFT 艺术品市场的长期前景。









NFT 艺术品的潜在回报可能非常可观。





2021 年，Beeple 的日常：前 5000 天 以 6900 万美元售出 在佳士得拍卖会上。这是数字艺术品的破纪录价格。 NFT 的平均价格可能会发生变化。近几个月来，市场有所降温，一些备受瞩目的 NFT 未能以底价出售。





生产和销售 NFT 艺术品的成本也是一个需要考虑的因素。创作艺术品本身的成本将根据艺术家的技能和经验而有所不同。此外，在市场上铸造和列出 NFT 也会产生相关费用。这些费用可以从几美元到数百美元不等。





NFT 艺术品市场的长期前景仍存在不确定性。一些专家认为，该市场仍处于发展的早期阶段，具有巨大的增长潜力。 其他人则认为市场估值过高，未来价格可能会下跌。





包起来

创建 NFT 需要成本，例如选择正确的区块链和处理 Gas 费。对于艺术家来说，采用 NFT 可能是一个好主意。它省去了中间商，让他们可以直接联系收藏家。但声誉、软件和营销等因素在回答 NFT 的制作成本和成功程度的问题上发挥着重要作用。





至于用 NFT 赚钱，你永远不知道。一些 NFT 已售出数百万美元，但市场可能难以预测。权衡创造和销售成本与潜在回报非常重要。





所以，进入 NFT 是令人兴奋的， 但在投入之前权衡成本、潜在收益和你自己的目标是明智之举。







