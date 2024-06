O preço dos pixels: quão caro é criar um NFT?

Este não será um artigo típico, pois analisaremos o tópico de preços de NFT da perspectiva de nosso estúdio de NFT.





Também abordaremos a questão de saber se vale a pena investir em ativos virtuais hoje . (spoiler - nem tudo é tão claro).





Vamos começar com o básico com que qualquer artigo começa, ou seja, definições.





Um NFT, ou Token Não Fungível, é um ativo digital único que não pode ser substituído por outro.





Os NFTs são normalmente usados para representar a propriedade de obras de arte digitais, mas também podem ser usados para representar a propriedade de outros ativos, como objetos físicos, imóveis ou até mesmo experiências.





Custa dinheiro fazer um NFT?

Normalmente, sim.





O custo de criação de um NFT varia dependendo de vários fatores, incluindo a plataforma blockchain que você usa, a complexidade do ativo que você representa e os preços atuais do gás. Como criar uma arte NFT? É um projeto caro e demorado? Não mais, porque você pode usar nosso Serviços de criação e design de arte NFT .





Os NFTs são criados usando a tecnologia blockchain, que é uma forma segura de registrar a propriedade de ativos. Quando um NFT é criado, é atribuído a ele um identificador exclusivo que é armazenado no blockchain. Este identificador não pode ser alterado ou duplicado, o que torna os NFTs uma forma segura de representar a propriedade de ativos.





A introdução dos NFTs revolucionou a forma como a arte digital é comprada, vendida e coletada. Os NFTs permitem que os artistas vendam seus trabalhos diretamente a colecionadores, sem a necessidade de uma galeria ou casa de leilões terceirizada. Isto tornou mais fácil para os artistas alcançarem um público mais amplo e ganharem um preço justo pelo seu trabalho.





Os NFTs têm o potencial de transformar o mundo da arte . Podem tornar a arte digital mais acessível aos colecionadores, proporcionar aos artistas uma nova forma de rentabilizar o seu trabalho e criar um mercado mais transparente e seguro para a arte digital.













Fatores que influenciam o custo de criação de arte NFT

Fazer e vender arte NFT não envolve apenas criar arte, mas também tomar decisões estratégicas (assim como qualquer outra arte moderna, se você quiser ser pago). O custo de criação de um NFT pode variar dependendo de vários fatores, como:





software e ferramentas usadas

reputação do artista

custo de listar o NFT em uma plataforma.





O software e as ferramentas usadas para criar o NFT podem fazer uma grande diferença no custo. O software profissional pode ser caro, mas oferece mais recursos e funcionalidades se você quiser criar algo único.





A reputação do artista também pode afetar o preço de um NFT. Artistas famosos muitas vezes podem cobrar preços mais altos por seus trabalhos.





O custo de listar um NFT em uma plataforma também pode variar. Algumas plataformas cobram uma taxa fixa, enquanto outras cobram uma porcentagem do preço de venda.





Se quiser promover sua arte NFT, pode ser necessário fazer um orçamento para publicidade, colaboração com outros artistas e outros esforços de marketing.





A singularidade e os aspectos técnicos da obra de arte também podem afetar seu valor. Por exemplo, o uso de técnicas ou tecnologias raras pode tornar um NFT mais valioso.





Ao considerar todos esses fatores, você pode tomar decisões informadas sobre como criar e vender arte NFT.





Ferramentas de criação de arte digital





Para criar arte digital incrível, você precisa usar ferramentas poderosas. O custo do software de criação de arte digital varia de acordo com os recursos e funcionalidades oferecidos. Algumas ferramentas de criação de arte digital requerem software especial, como um programa de design gráfico ou um programa de modelagem 3D. Outros podem ser usados com um navegador da web.





As ferramentas de criação de arte digital mais populares para NFTs são:





Adobe Photoshop (a partir de US$ 19,99/mês)

(a partir de US$ 19,99/mês) Procreate (uma compra única de US$ 12,99)

(uma compra única de US$ 12,99) Liquidificador (grátis)

(grátis) Barra 3D (a partir de US$ 2,00/mês)

(a partir de US$ 2,00/mês) Mintable (2,5% em NFTs normais e 10% para NFTs imprimíveis).





A melhor maneira de escolher a ferramenta certa de criação de arte digital para NFTs é considerar suas necessidades e orçamento.





Se você é iniciante, pode escolher uma ferramenta que seja fácil de usar e que não exija nenhum software especial. Se você tiver mais experiência, talvez queira escolher uma ferramenta que ofereça uma gama mais ampla de recursos.













Experiência e reputação do artista

Artistas famosos têm uma grande vantagem no mundo dos NFTs. A sua reputação torna a arte digital mais valiosa. É como marcas famosas usam NFTs para provar que seus produtos são reais e proteger sua imagem.





Por exemplo, eles podem colocar um código QR em uma embalagem. Quando um cliente o escaneia, ele recebe um certificado comprovando que o item é genuíno. Isso faz com que os clientes se sintam mais confiantes em suas compras.





Artistas famosos, como Beeple, cuja arte foi vendida por milhões , podem cobrar muito por seus NFTs. Mas é altamente improvável que artistas desconhecidos vendam seu primeiro NFT por um milhão.





Especialmente agora, tendo como pano de fundo a crise em todo o mercado criptográfico e a economia instável





Estilos e técnicas exclusivos podem tornar os NFTs mais valiosos por vários motivos.





Primeiro, eles tornam os NFTs mais únicos e raros. Isso pode torná-los mais atraentes para colecionadores que procuram algo especial.

Em segundo lugar, estilos e técnicas exclusivos podem agregar valor adicional aos NFTs. Por exemplo, se um artista desenvolver um estilo de pintura novo e inovador, os seus NFTs podem ser mais valiosos do que os NFTs criados com técnicas mais tradicionais.

Terceiro, estilos e técnicas exclusivos podem ajudar os NFTs a se destacarem da multidão. Em um mundo saturado de NFTs, seus NFTs devem ser especiais. Estilos e técnicas exclusivos podem ajudá-lo a conseguir isso.





Criar um NFT com um estilo ou técnica único não precisa ser difícil. Na verdade, a maneira mais fácil é simplesmente experimentar diferentes estilos e técnicas até encontrar algo de que goste. Não tenha medo de experimentar.













Taxas de cunhagem e listagem

Cunhar um NFT é o processo de transformar um arquivo digital em um ativo digital exclusivo no blockchain. Pense nisso como criar um certificado digital para o seu item, comprovando sua exclusividade e sua propriedade.

Embora seja possível que o seu item digital não seja tão único





Digamos que você criou uma arte digital. Para transformá-lo em um NFT, você deve carregá-lo em um mercado de arte NFT. Esse processo, conhecido como “cunhagem”, dá à sua obra de arte uma identificação especial e um comprovante de propriedade, ambos armazenados de forma segura no blockchain.





Estas são taxas percentuais que as plataformas impõem para facilitar as transações NFT. Eles normalmente variam de 1% a 5% do preço de venda .





Você paga essas taxas quando o vendedor transfere dinheiro para você, portanto, não são custos diretos de cunhagem de NFT, mas vale a pena mantê-las em mente.





As despesas podem ser afetadas por fatores como o blockchain escolhido, o mercado, a complexidade do processo e o estado do mercado de NFT no momento. O custo de cunhagem de NFT abrange todas as despesas de criação de um NFT. Isso geralmente inclui taxas de rede blockchain (comumente chamadas de 'taxas de gás') e quaisquer encargos adicionais do mercado ou plataforma NFT onde o token está sendo cunhado.





Para projetos NFT, compreender os custos de cunhagem é crucial para o orçamento. Os custos flutuam com base na rede blockchain, no congestionamento atual e em quaisquer recursos adicionais usados durante a cunhagem.





Cunhar um NFT no Ethereum, por exemplo, pode custar entre US$ 50 e US$ 200, dependendo dessas variáveis. Cunhar um NFT em Cardano custa de 3 a 6,5 tokens ADA. A cunhagem no Rarible normalmente varia de US$ 30 a US$ 150. Em blockchains mais econômicos, como Binance Smart Chain, a cunhagem pode custar apenas US$ 1 a US$ 10. Mercados como OpenSea e Rarible permitem até mesmo listar um NFT sem cunhar até que seja comprado, evitando taxas imediatas de gás.





Marketing e Promoção

A ascensão dos Tokens Não Fungíveis (NFTs) está intimamente ligada à tendência mais ampla das Finanças Descentralizadas (DeFi). Muitos entusiastas e apoiadores do DeFi estão explorando ativamente este espaço e prevê-se que esta tendência continuará a crescer. Os NFTs têm o potencial de revolucionar vários setores, influenciando a forma como interagimos com ativos virtuais e do mundo real.





Existem várias vantagens em usar NFTs em marketing.





Primeiro , eles podem ser usados para criar ativos digitais exclusivos, que podem ajudar a atrair a atenção e o envolvimento dos clientes.



Em segundo lugar , eles podem ser usados para construir reconhecimento e fidelidade à marca, oferecendo aos clientes algo exclusivo.



Terceiro , eles podem ser usados para promover produtos ou serviços, permitindo que os clientes os colecionem ou troquem.





No entanto, também existem alguns desafios no uso de NFTs em marketing. Um desafio é o alto custo de cunhagem e listagem de NFTs. Outro desafio é a complexidade técnica dos NFTs, que pode dificultar o início das empresas. Finalmente, existem preocupações ambientais sobre o consumo de energia necessário para cunhar e comercializar NFTs.





O marketing NFT pode ser caro, especialmente para marcas que estão apenas começando. Existem vários custos associados à publicidade e colaboração, incluindo taxas de criação e listagem, custos de marketing e custos de colaboração.













Custo médio para criar arte NFT | Preço médio de um NFT

O custo para criar um NFT pode ser diferente. Pode custar dezenas de milhares de dólares se você quiser o melhor resultado de uma equipe de terceirização de alta qualidade . Esse custo depende de vários fatores, incluindo despesas de blockchain, taxas de gás, taxas de conta de mercado, taxas de listagem e muito mais. Ethereum e Solana representam os extremos superior e inferior do espectro de custos para blockchains, respectivamente. A principal despesa na criação de NFT é frequentemente atribuída às taxas de blockchain. Às vezes, durante o pico de uso, o blockchain Ethereum pode incorrer em taxas de até US$ 500 para a elaboração de um único NFT.





Taxas de gás são o que você paga para fazer coisas no blockchain. Eles dependem de quão ocupado o blockchain está quando você faz algo. Fazer, listar, licitar e comprar NFTs tem taxas de gás.





As taxas de conta são o que você paga para abrir uma conta no mercado e conectá-la a uma carteira criptografada. Geralmente, esse é um custo único.





Alguns locais de NFT permitem que você crie NFTs gratuitamente, mas cobram para colocá-los para negociação. That's called a listing fee.





Portanto, descobrir exatamente quanto custa fazer um NFT depende de vários fatores, como arquivo, blockchain e mercado que você está usando. Pode ser bem diferente de caso para caso. Geralmente, espera-se que o custo de criação do NFT varie de US$ 1 a US$ 500, embora em alguns casos possa ultrapassar US$ 1.000.





Além dos custos de cunhagem, também pode haver taxas de mercado associadas à venda de um NFT. Essas taxas podem variar dependendo do mercado, mas normalmente ficam em torno de 2,5% do preço de venda. No geral, o custo de criação de um NFT pode ser relativamente baixo, mas também pode ser caro dependendo da plataforma blockchain usada e da complexidade da arte.





Estudo de caso da Nifty League: exemplo de custos de arte NFT

De acordo com a Crunchbase, o projeto NFT obteve impressionantes US$ 5 milhões em investimentos. Por se tratar de um projeto grande, os criadores da Nifty League decidiram recorrer a serviços de terceirização, o que os ajudou a economizar dinheiro.





Nós realmente gostamos de trabalhar em projetos NFT na RetroStyle Games. Isso ficou evidente em nosso trabalho no animado projeto Nifty League, onde pudemos mostrar nossas habilidades profissionais. Vamos dar uma olhada mais de perto no que fizemos e como fizemos.













PS. Leia mais sobre nosso trabalho para a Nifty League aqui





O projeto tinha um desafio especial: transformar um mundo e personagens 2D em um espaço 3D emocionante.





O resultado? Um projeto NFT legal e pixelado com vários minijogos divertidos que trazem de volta uma sensação de nostalgia.





Nossa equipe de artistas de jogos realmente gostou de trabalhar nisso. Isso nos deu a liberdade de dar vida às nossas ideias ousadas, ao mesmo tempo que garantimos que estávamos na mesma página que o cliente. Esta não é a primeira vez que trabalhamos em projetos NFT. Já tivemos sucesso nesta área, o que nos dá o conhecimento e a experiência para combinar perfeitamente jogos, arte e tecnologia para criar projetos incríveis.





Vale a pena investir em arte NFT?

Então, quanto custa vender NFT? Vale a pena investir em arte NFT?





A resposta não é simples. Há vários factores a considerar, incluindo os retornos potenciais, o custo de produção e vendas, e as perspectivas a longo prazo do mercado de arte NFT.









Os retornos potenciais da arte NFT podem ser significativos.





Em 2021, Beeple's Everyday: os primeiros 5.000 dias vendido por US$ 69 milhões no leilão da Christie's. Este foi um preço recorde para uma obra de arte digital. O preço médio de um NFT pode mudar. Nos últimos meses, o mercado esfriou um pouco, com alguns NFTs de alto perfil não conseguindo vender pelos seus preços de reserva.





O custo de produção e venda de arte NFT também pode ser um fator a considerar. O custo de criação da obra de arte em si irá variar dependendo da habilidade e experiência do artista. Além disso, existem taxas associadas à criação e listagem de um NFT em um mercado. Essas taxas podem variar de alguns dólares a centenas de dólares.





As perspectivas de longo prazo do mercado de arte NFT ainda são incertas. Alguns especialistas acreditam que o mercado ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento e que existe um potencial significativo de crescimento. Outros acreditam que o mercado está sobrevalorizado e que os preços provavelmente cairão no futuro.





Embrulhar

A criação de um NFT acarreta custos, como escolher o blockchain certo e lidar com as taxas do gás. Para os artistas, optar pelo NFT pode ser uma ótima ideia. Elimina intermediários, dando-lhes uma linha direta com os colecionadores. Mas coisas como reputação, software e marketing desempenham um grande papel na resposta à questão de quanto custará um NFT e quão bem-sucedido ele será.





Quanto a ganhar dinheiro com NFTs, nunca se sabe. Alguns NFTs foram vendidos por milhões, mas o mercado pode ser imprevisível. É importante pesar os custos de criação e venda em relação aos retornos potenciais.





Então, entrar em NFTs é emocionante, mas é inteligente pesar os custos, os ganhos potenciais e seus próprios objetivos antes de mergulhar.





