Beginn der Metamorphose: Netzwerkzustände v0.01

Katastrophenhilfe und Flüchtlingslager: Nach Naturkatastrophen wie Erdbeben und Wirbelstürmen oder Konflikten oder humanitären Krisen können provisorische Siedlungen und Lager errichtet werden, um der vertriebenen Bevölkerung Unterkunft, Nahrung und medizinische Hilfe zu bieten.

Festival- und Veranstaltungsräume: Bei großen Veranstaltungen wie Musikfestivals, Sportturnieren oder kulturellen Zusammenkünften kann eine temporäre Infrastruktur wie Zelte, Bühnen und Imbissstände eine Pop-up-Stadtatmosphäre schaffen und Tausenden von Menschen für kurze Zeit Platz bieten.

Temporäre urbane Installationen: Einige Gerichtsbarkeiten schaffen Pop-up-städtische Installationen, um ungenutzte Räume zu revitalisieren oder kulturelle Veranstaltungen zu fördern. Diese Installationen können Kunstausstellungen, Märkte im Freien oder Veranstaltungsräume umfassen.





Letztlich zeichnen sich Pop-up-Städte durch ihren temporären Charakter, ihre Flexibilität und ihre Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umstände aus. Diese Städte sind eine wichtige Lösung für sofortige Hilfe oder die Befriedigung kurzfristiger Bedürfnisse in sich rasch verändernden Situationen. Während Pop-up-Städte der Vergangenheit nützlich waren, gibt es eine neue Art von Pop-up-Städten, die einen massiven Einfluss auf die Zukunft haben dürfte – in jeder Hinsicht, angefangen bei der Art und Weise, wie wir Innovationen schaffen, koordinieren, zusammenarbeiten und uns vorstellen, wie die Zukunft aussehen kann.

Alles begann in Montenegro. 25. März 2023. Drei Monate lang versammelte sich eine eklektische Gruppe von Innovatoren, Erbauern, Denkern und Visionären in einem Küstendorf im ländlichen Montenegro für eine neue Art von Pop-up-Stadt namens Zuzalu. Die Vision, wie sie Vitalik Buterin, Gründer von Ethereum und Mastermind hinter Zuzalu, formulierte, bestand darin, die zufälligen Begegnungen von Konferenzen, den technischen Fokus und die langfristige Zeitspanne von Hackerhäusern und das aufkommende Bottom-up-Ethos von Web3 zu kombinieren. In seine eigenen Worte :





„Bis 2022 hatte ich über viele dieser Themen schon eine Weile nachgedacht. Ich las und rezensierte Balaji Srinivasans Buch über Netzwerkstaaten, schrieb Beiträge darüber, wie eine Kryptostadt aussehen könnte, und untersuchte Governance-Fragen im Kontext blockchainnativer digitaler Konstrukte wie DAOs. Aber die Diskussion schien zu lange zu theoretisch zu bleiben, und die Zeit schien reif für ein praktischeres Experiment. Und so kam die Idee für Zuzalu auf.

Das ist genau der richtige Punkt: Es ist ehrgeizig genug und unterscheidet sich genug von dem, was bereits bis zum Überdruss wiederholt wurde, sodass wir tatsächlich etwas lernen, aber dennoch leicht genug, sodass es logistisch machbar ist. Und es konzentriert sich auch absichtlich nicht auf eine bestimmte Vision darüber, wie so etwas gemacht werden sollte, sei es Balajis oder jemand anderes.“





Zuzalu zeigte die Macht von Pop-up-Städten bei der Schaffung dauerhafter globaler Gemeinschaften mit einer gemeinsamen Vision. Seitdem sind weitere von Zuzalu inspirierte Pop-up-Städte entstanden und viele weitere werden organisiert, die als „Testnetze“ für die Schaffung dauerhafter und physischer Gemeinschaften dienen. Bislang hat Ihr Autor im Jahr 2024 persönlich teilgenommen Vitalia im Februar und Abonnieren Im April.





Vitalia war ursprünglich für zwei Monate geplant, wurde zunächst auf drei Monate, dann auf vier Monate und jetzt auf ein einjähriges Ereignis ausgedehnt, dessen Ziel darin besteht, schnell eine dauerhafte Basis von Bürgern aufzubauen – und das gelingt ihnen! Viele Pop-up-Städte ziehen es vor, die langfristige Vision im Entstehen zu lassen, damit neue Ideen die Lücken von unten nach oben füllen können. Aber ein leuchtendes Vorbild ist, wie Buterin erwähnte, der von Balaji Srinivasan konzipierte Network State.

Was ist ein Netzwerkstatus?

Ein Netzwerkstaat ist laut Srinivasan eine digitale Nation, die auf einer gemeinsamen Vision aufbaut, von einem anerkannten Führer geleitet wird, über eine eigene Kryptowährung verfügt, durch ein starkes Gefühl kollektiver Identität vereint ist und von der Ambition getrieben wird, durch Crowdfunding finanziertes souveränes Land zu erwerben.





Wahlmöglichkeiten der Gemeinschaft: Netzwerkstaaten sind von Natur aus nicht besitzergreifend. Bürger können diese Systeme verlassen und in andere, wettbewerbsfähige Netzwerkstaaten migrieren, wenn sie dies wünschen. Die Übereinstimmung mit den Governance-Praktiken und der Kultur dieser Netzwerkgesellschaften ist ein Schlüsselfaktor für die Schaffung glücklicher und engagierter Community-Mitglieder und Bürger.

Grenzenlose Natur: Gegenwärtig überschreiten die Netzwerkstaaten und ihre Gemeinschaften aufgrund ihrer digitalen, nomadischen Natur traditionelle geopolitische Grenzen und ermöglichen es Teilnehmern aus aller Welt, sich zu engagieren und zusammenzuarbeiten, ohne durch nationale Gerichtsbarkeiten eingeschränkt zu werden. Diese Grenzenlosigkeit kann Tiefe, globale Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen und Ressourcen fördern.

Auf Interessen und Lebensstile zugeschnitten: Netzwerkstaaten scheinen sich aus bestimmten Nischeninteressen heraus zu entwickeln, wobei die in diese Nischen und Interessen investierten Personen enorm davon profitieren, an der Bildung einer physischen Erweiterung ihres Netzwerkstaates mitzuwirken. Vitalia ist ein perfektes Beispiel für eine solche Pop-up-Stadt, daher auch ihre schnelle Metamorphose zu einer dauerhafteren Siedlung innerhalb von Prospera und Roatan, Honduras.





Insgesamt repräsentieren Network States eine Vision von Governance und sozialer Organisation, die die Macht digitaler Netzwerke und Technologien nutzt, um integriertere, transparentere und anpassungsfähigere Systeme für die Zukunft zu schaffen. Und Pop-up-Städte sind interessanterweise monatelange Demos, die zeigen, wie diese Visionen zukünftiger Governance in den kommenden Jahrzehnten aussehen können.

Pop-up-Städte und Netzwerkzustände sind eng miteinander verknüpft. Dennoch sind nicht alle Pop-up-Städte gleich. Als jemand, der das Glück hatte, in den letzten Monaten in drei Pop-up-Städten zu sein, werde ich in diesem Abschnitt versuchen, auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen muBuenos, Vitalia und ZuConnect einzugehen. (Leider war ich nicht in Zuzalu – jeder Community-Input darüber, wie Zuzalu anders und vielleicht spezieller war, ist herzlich willkommen.)





Die Kriterien, die ich für den folgenden Vergleich verwenden werde, stammen aus Noah Chongs Beitrag auf Zuzagora mit dem Titel „Was ist ein Zuzalu-Style-Event?“. In dem Artikel listet Noah die folgenden Merkmale als wesentlich für eine Zuzalu-ähnliche Pop-up-Stadt auf. Ich werde jede Stadt entsprechend dieser Attribute auflisten und bewerten.





Coliving und Coworking

Kuratierung von Bürgern

Gemeinsam erstellte und gemeinsam betriebene Agenda

Macht und Ausrichtung der Mission





Coliving und Coworking:





Als allgemeine Regel gilt, dass eine Pop-up-Stadt etwa 150 aktive, mittelfristig tätige Bewohner beschäftigen sollte, die an der Agenda der Stadt arbeiten. Ein großer, ruhiger Co-Working-Bereich und ein gemeinsames Rathaus ermöglichen ständige Kontakte und Diskussionen. Eine angemessene Lifestyle- und Gesundheitsinfrastruktur sollte die Ernährungs- und körperlichen Bedürfnisse der Bürger unterstützen.





Coliving ist entscheidend, wobei die Bürger „Gruppenhäuser“ mit 2-10 Mitbewohnern mit ähnlichen Interessen bilden. Coworking und Coliving erzeugen Zufall und Produktivität, was für einen potenziellen Network State Hub unerlässlich ist. Dies ist ein Prozess, der zusätzliche Unterstützung benötigt. Ich persönlich arbeite daran, die notwendige Infrastruktur bereitzustellen, um alle Co-Living-Optionen zu fördern. (Hinweis: ZuForever)





Bürgerkuratierung:

Bei Zuzalu luden 8 Hauptorganisatoren jeweils etwa 15 Bewohner ein, die jeweils 2 Gäste einladen konnten. Weitere Bewohner wurden durch ein Bewerbungsverfahren und durch Track Leads ausgewählt. Gäste konnten ihren Aufenthalt verlängern, indem sie wöchentlich zahlten, jedoch ohne garantierte Unterkunft wie Bewohner. Ebenso müssen frühe Pop-up-Städte die Teilnehmer sorgfältig auswählen, um starke Beziehungen und Bindungen aufzubauen, die die Bildung der ersten Netzwerkstaaten fördern. Dies ist in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung, da diese Bemühungen die öffentliche Wahrnehmung prägen werden.





Ein erfolgreicher Netzwerkstaat muss jedoch letztlich sowohl widerstandsfähig gegenüber externen Einflüssen sein als auch allen relevanten potenziellen Bürgern offen stehen, die die von diesen entstehenden Netzwerkgesellschaften festgelegten Kriterien erfüllen.





Gemeinsam erstellter und gemeinsam verwalteter Zeitplan

Akzeptierte Teilnehmer erhalten Zugriff auf einen gemeinsamen Kalender, um Veranstaltungen zu veröffentlichen. An Wochentagen können gemeinsam Zeitpläne erstellt werden, während die Wochenenden den Organisatoren für die Planung formeller Präsentationen, Podiumsdiskussionen und Vorträge vorbehalten sind.





Erfolgreiche Pop-up-Städte sollten ein „Campus-freies“ Erlebnis bieten, bei dem die Teilnehmer frei zwischen Lehr- und Lernrollen wechseln können. Von der Community organisierte Veranstaltungen können technische Workshops, Forschungspräsentationen, gesunde Aktivitäten wie Wanderungen und kalte Bäder sowie gesellige Zusammenkünfte wie Teezeremonien oder Blockravers-Partys umfassen.





Macht und Ausrichtung der Mission

Die Mission, Vision und Werte einer Pop-up-Stadt sind die wichtigsten Antriebskräfte ihrer Gemeinschaft. Mangelnde Klarheit in diesen Aspekten führt zu einer unkonzentrierten und desinteressierten Gemeinschaft. Entscheidend für den Erfolg ist, dass die Mission der Pop-up-Stadt mit ihren Aktivitäten, ihrem Design und ihrer Produktion in Einklang gebracht wird.

Der strategische Standort spielt eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Mission einer Pop-up-Stadt.





Beispielsweise unterstützt die Lage von Vitalia in einer Sonderwirtschaftszone wie Prospera direkt seine Mission, während muBuenos sich strategisch an Standorten mit einer starken Präsenz engagierter Web3-Entwickler und -Ersteller positioniert.

Wie gesagt werde ich jedes davon nutzen, um die Pop-up-Städte vorzustellen, zu analysieren und zu bewerten, an denen ich persönlich teilgenommen habe – muBuenos, Vitalia und ZuConnect.

Lass uns beginnen mit ZuConnect:

Kategorie Bewertung (1-10) Coliving und Coworking 7 Kuratierung von Bürgern 10 Gemeinsam erstellte und gemeinsam betriebene Agenda 3 Macht und Ausrichtung der Mission 5

Gesamtpunktzahl: 25/40





Konstantinopel hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Die zweiwöchige ZuConnect im Oktober 2023 war lebensverändernd. Die Menschen, das Essen, die niedrigen Lebenshaltungskosten, die Orte und die Diskussionen waren faszinierend. Die Leute blieben, arbeiteten, feierten und aßen zusammen. Die ständige Ankunft neuer Mitglieder im Vorfeld der DevConnect hat das Erlebnis noch verstärkt.





Es gab jedoch auch Nachteile. Interne Konflikte zwangen Vitalik Ende 2023 dazu, Zuzalus Zukunft zu dezentralisieren. Die Spannungen zwischen den Kernteilnehmern waren offensichtlich und führten zu Verwirrung über Zuzalus Natur, die Ziele von ZuConnect und die langfristige Zukunft der Bewegung. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens von zwei Wochen wurde die Tagesordnung hauptsächlich von den Organisatoren und Trackleitern von ZuConnect bestimmt. Dennoch gab es von der Community initiierte Themen.





Trotz der oben genannten Bewertung war ZuConnect mein bisher bestes Pop-up-Erlebnis. Ich wünschte nur, es gäbe weniger Spannungen zwischen wertvollen Community-Mitgliedern und es würde länger als zwei Wochen dauern.





Vitalia:

Kategorie Bewertung (1-10) Coliving und Coworking 4 Kuratierung von Bürgern 9 Gemeinsam erstellte und gemeinsam betriebene Agenda 6 Macht und Ausrichtung der Mission 10

Gesamtpunktzahl: 29/40





Vitalia begann im Januar 2024 und findet derzeit auf Roatan statt, einer Insel vor der Küste von Honduras, auf der Prospera ZEDE stattfindet. Vitalias Mission, Tod und Alterung zu beseitigen, passt perfekt zu Prosperas Ziel, unternehmerisches Potenzial durch eine effektive rechtliche und institutionelle Infrastruktur freizusetzen.





Diese Zusammenarbeit schafft rechtliche Klarheit für Innovatoren, die an der Spitze der Biotechnologie, der Gesundheitswissenschaften und der Medizin arbeiten, und ermöglicht schnelle medizinische Tests, die Entwicklung von Medikamenten und Nischenexperimente mit dem Körper.





Der erweiterte Zeitrahmen von Vitalia ermöglichte eine umfassende Beteiligung der Community an der Gestaltung von Aktivitäten außerhalb der Konferenz, obwohl dies manchmal zu Konflikten mit Bürgern führte, die durch gesellschaftliche Ereignisse negativ beeinflusst wurden. Konferenzthemen wurden von bestimmten Themenleitern erfolgreicher verwaltet.





Vitalia hatte jedoch mit der Coliving- und Coworking-Infrastruktur zu kämpfen. Roatan ist teuer, die Kosten können mit denen in den USA mithalten, aber es fehlten Annehmlichkeiten wie Fitnessstudios und Verpflegungsmöglichkeiten. Mücken, Sandfliegen und Transportprobleme machten das Leben schwer. Die hohen Unterbringungskosten von durchschnittlich über 2.000 Dollar pro Monat für einen Gemeinschaftsraum waren ein erheblicher Nachteil, der einige davon abhielt, länger zu bleiben.





Trotz dieser Herausforderungen scheint Vitalia für die von ihm aufgebaute DeSci- und Biotech-Nische gut aufgestellt zu sein. Ihr fortgesetzter Betrieb zeugt von einem effektiven Pop-up-City-Design und hat ihnen die höchste Bewertung unter den Pop-up-Städten eingebracht, die ich besucht habe. Prospera könnte sogar Gastgeber des ersten vollwertigen Netzwerkstaates werden.





muBuenos:

Kategorie Bewertung (1-10) Coliving und Coworking 7 Kuratierung von Bürgern 9 Gemeinsam erstellte und gemeinsam betriebene Agenda 4 Macht und Ausrichtung der Mission 8

Gesamtpunktzahl: 28/40





muBuenos fand im März und April 2024 in Buenos Aires statt. Ich war den ganzen April dort und es wurde zu einem der einflussreichsten Events für meine persönlichen Ziele und Wünsche. Das mu-Team hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, fokussierte und engagierte Communities aufzubauen, die immer wieder Wert für das breitere Krypto-Asset-Ökosystem schaffen, wie ihre vorherige Pop-up-Stadt, muChang Mai in Thailand, und die Rückkehr vieler früherer Teilnehmer zu muBuenos zeigen.





Der klare Fokus des MU auf Krypto und Entwicklung brachte für 6 Wochen einige der erfolgreichsten Entwickler des globalen Krypto-Asset-Ökosystems zusammen, von denen viele in Argentinien ansässig sind. Das Land ist wohl die reifste Jurisdiktion für die Einführung von Krypto-Assets, da über 10 % der Bevölkerung Krypto-Assets in ihrem täglichen Leben verwendet haben, es Jahre wirtschaftlicher Unsicherheit gab und mehrere erfolgreiche Projekte von argentinischen Entwicklern stammten.





Der muCoworking-Space im Herzen des Viertels Palermo in Buenos Aires war mit mehreren Räumen, Schreibtischen, Whiteboards und Annehmlichkeiten in der Nähe ideal für die Zusammenarbeit geeignet. Das Co-Living war jedoch auf selbstorganisierte Optionen beschränkt und die Stärke des lokalen Ökosystems führte zu einer weniger internationalen Identität. Die hohe Qualität der lokalen Bauherren und Talente überwog jedoch die Nachteile einer internationalen Minderheit.





Die Agenda des Mu war offen, wie es für eine von Zuzalu inspirierte Veranstaltung erwünscht ist, aber der Mangel an Struktur und Engagement für einige vorgeschlagene Veranstaltungen führte zu Reibungen. Dies zeigt, wie früh wir uns in der Zeitleiste von Pop-up City befinden und dass die Prinzipien, nach denen wir leben möchten, möglicherweise nicht immer die am besten geeigneten Prozesse für den täglichen Betrieb sind.

Alle drei Pop-up-Städte waren äußerst erfolgreich und boten fantastische Möglichkeiten, es gibt jedoch gemeinsame Einschränkungen, die für den zukünftigen Erfolg und die Manifestation dauerhafter Netzwerkzustände angegangen werden müssen.





Erstens muss die Einwanderungshilfe für Gemeindemitglieder von außerhalb der EU und den USA verbessert werden. Viele Bauherren wurden an der Grenze aufgehalten oder bekamen nie ein Visum. Eine einheitliche Front bei der Unterstützung der Reiselogistik und der Visagenehmigung ist für alle Pop-up-Städte von entscheidender Bedeutung.





Zweitens müssen sich die logistischen Abläufe verbessern, um den Lebensstilerwartungen der Bürger gerecht zu werden, während sich Pop-up-Städte zu dauerhaften Netzwerkstaaten und Innovationszentren entwickeln. Dazu gehören neue Handelswege, technische und gesundheitliche Infrastruktur und sogar ein „Amazon für Pop-up-Städte“.





Und schließlich müssen die Kosten für die Teilnahme und das Erleben dieser Pop-up-Städte für den Durchschnittsbürger erschwinglicher werden. Stipendien oder dauerhafte Lösungen sollten in Betracht gezogen werden, um die hohen Mitgliedsbeiträge, Flug- und Unterkunftskosten zu decken.





Wenn diese Hürden erst einmal überwunden sind, wird die Pop-up-City-Bewegung als sozialer Beweis für eine bessere Zukunft weiter wachsen. Und ich habe Visionen dieses Wachstums gesehen – unser „Crecimiento“.

Während der letzten Woche von muBuenos erlebte ich die Entstehung von Operatives Wachstum , eine neue Bewegung, die im August eine temporäre Pop-up-Stadt ins Leben rufen will, gefolgt von einer permanenten Sozialökonomiezone, die sich auf das langfristige Wachstum und die Einführung von dezentralen On-Chain-Anwendungen in Argentinien konzentriert. Crecimientos edles Ziel ist es zu beweisen, wie neue Technologien eine Gesellschaft zum Besseren verändern können, und es gibt keinen besseren Ort oder Zeitpunkt für solche Aktivitäten als Mileis wettergebeuteltes und unruhiges Argentinien.





Unterstützt von Protocol Labs, mu, der Regierung von Milei und vielen anderen bietet Crecimiento einen klaren Plan, wie die Auswirkungen einer Pop-up-Stadt zur Entstehung eines echten, dauerhaften Netzwerkstaates führen können. Als Fan von Argentinien, Pop-up-Städten und Netzwerkstaaten bin ich gespannt, wie die Welt dieses neue Paradigma annimmt, wohl wissend, dass die Dominosteine des Netzwerkstaates Pop-up-Stadt für Pop-up-Stadt aufgebaut werden.

Die Zukunft ist rosig, dezentralisiert und wird Pop-up-Stadt für Pop-up-Stadt aufgebaut.

