Metamorfose iniciada: Estados de rede v0.01

Quando a maioria das pessoas pensa em uma cidade pop-up, elas pensam no Burning Man. Na verdade, até recentemente, “cidades pop-up” referiam-se a desenvolvimentos “semiurbanos” temporários ou semipermanentes que surgiam em resposta a vários factores sociais, económicos ou ambientais.





Alguns exemplos:





Ajuda em caso de catástrofe e campos de refugiados: Após catástrofes naturais como terramotos e furacões, ou conflitos ou crises humanitárias, podem ser estabelecidos assentamentos e campos temporários para fornecer abrigo, alimentos e ajuda médica às populações deslocadas.

Espaços para festivais e eventos: Durante grandes eventos, como festivais de música, torneios esportivos ou encontros culturais, infraestruturas temporárias como tendas, palcos e barracas de comida podem criar uma atmosfera de cidade pop-up, acomodando milhares de pessoas por um curto período.

Instalações Urbanas Temporárias: Algumas jurisdições criam instalações urbanas pop-up para revitalizar espaços subutilizados ou promover eventos culturais. Essas instalações podem incluir exposições de arte, mercados ao ar livre ou espaços para apresentações.





Em última análise, as cidades pop-up são caracterizadas pela sua natureza temporária, flexibilidade e adaptabilidade às novas circunstâncias. Estas cidades servem como uma solução importante para ajuda imediata ou satisfação de necessidades de curto prazo em situações de rápida evolução. Embora as cidades pop-up do passado sejam úteis, há um novo tipo de cidade pop-up que promete ter um impacto enorme no futuro – tudo, desde a forma como inovamos, coordenamos, cooperamos e imaginamos como será o futuro.

---





Tudo começou em Montenegro. 25 de março de 2023. Durante três meses, um grupo eclético de inovadores, construtores, pensadores e visionários reuniu-se numa aldeia costeira na zona rural de Montenegro para um novo tipo de cidade pop-up chamada Zuzalu. A visão, apresentada por Vitalik Buterin, fundador da Ethereum e mentor de Zuzalu, era combinar os encontros fortuitos das conferências, o foco técnico e o período de tempo de longo prazo das casas de hackers, e o espírito emergente de baixo para cima da Web3. Em suas próprias palavras :





“Em 2022, eu já vinha pensando em muitos desses tópicos há algum tempo. Li e revi o livro de Balaji Srinivasan sobre Network States, escrevi posts sobre como seria uma cidade criptográfica e explorei questões de governança no contexto de construções digitais nativas de blockchain, como DAOs. Mas a discussão parecia permanecer muito teórica por muito tempo, e o momento parecia propício para um experimento mais prático. E assim surgiu a ideia do Zuzalu.

Isso atinge um ponto ideal: é suficientemente ambicioso e diferente do que já foi repetido ad nauseam para que realmente aprendamos alguma coisa, mas ainda leve o suficiente para ser logisticamente gerenciável. E também intencionalmente não centra nenhuma visão específica sobre como algo assim deveria ser feito, seja de Balaji ou de outro”





Zuzalu revelou o poder das cidades pop-up na criação de comunidades globais duradouras com uma visão partilhada. Desde que surgiram outras cidades pop-up inspiradas em Zuzalu, e muitas mais estão a ser organizadas, servindo como “redes de teste” para a criação de comunidades permanentes e físicas. Até agora, em 2024, seu autor participou pessoalmente Vitália em fevereiro e muBuenos em abril.





Vitalia, originalmente planeada para 2 meses, primeiro expandiu-se para três meses, depois para quatro, e agora para um acontecimento de um ano que visa estabelecer rapidamente uma base permanente de cidadãos - e estão a ter sucesso! Muitas cidades pop-up preferem manter emergente a visão de longo prazo, permitindo que novas ideias preencham as lacunas de baixo para cima. Mas uma luz orientadora, como Buterin mencionou, é o Estado em Rede, concebido por Balaji Srinivasan.

O que é um estado de rede?

Um estado em rede, de acordo com Srinivasan, é uma nação digital construída em torno de uma visão partilhada, guiada por um líder reconhecido, fortalecida pela sua própria criptomoeda, unida por um forte sentido de identidade coletiva e impulsionada pela ambição de adquirir terras soberanas financiadas por crowdfunding.





Escolha da Comunidade: Os Estados da Rede, por natureza, não são possessivos. Os cidadãos podem optar por sair destes sistemas e migrar para outros Estados da Rede competitivos, se assim o desejarem. O alinhamento com as práticas de governação e a cultura destas Sociedades em Rede é um facilitador fundamental na criação de membros da comunidade e cidadãos felizes e dedicados.

Natureza sem fronteiras: Actualmente, os Estados da Rede e as suas comunidades, devido à sua natureza nómada e digital, transcendem as fronteiras geopolíticas tradicionais, permitindo que participantes de todo o mundo se envolvam e colaborem sem serem limitados pelas jurisdições nacionais. Esta natureza sem fronteiras pode promover a profundidade, a cooperação global e a troca de ideias e recursos.

Adaptados aos interesses, adaptados ao estilo de vida: os Estados-Rede parecem evoluir ao longo de um determinado nicho de interesse, onde os indivíduos investidos nestes nichos e interesses beneficiam imensamente ao participarem na formação de uma extensão física do seu Estado-Rede. Vitalia é um exemplo perfeito de uma cidade pop-up, daí a sua rápida metamorfose num assentamento mais permanente em Prospera e Roatan, nas Honduras.





No geral, os Estados da Rede representam uma visão de governação e organização social que aproveita o poder das redes digitais e da tecnologia para criar sistemas mais integrados, transparentes e adaptáveis para o futuro. E as cidades pop-up, curiosamente, representam demonstrações de um mês de como estas visões de governação futura podem emergir nas próximas décadas.

--





Cidades Pop-up e Estados em Rede estão interligados. No entanto, nem todas as cidades pop-up são iguais. Como alguém que teve a sorte de estar em três cidades pop-up nos últimos meses, nesta seção tentarei expandir as semelhanças e diferenças entre muBuenos, Vitalia e ZuConnect. (Infelizmente, eu não estava em Zuzalu – qualquer contribuição da comunidade sobre como Zuzalu era diferente e, talvez, mais especial é muito bem-vinda.)





Os critérios que usarei para a comparação abaixo vêm da postagem de Noah Chong no Zuzagora intitulada “O que é um evento estilo Zuzalu?” No artigo, Noah lista as características abaixo como parte integrante de uma cidade pop-up semelhante a Zuzalu. Vou listar e avaliar cada cidade de acordo com esses atributos.





Coliving e Coworking

Curadoria de Cidadãos

Agenda cocriada e coproprietária

Poder e Alinhamento da Missão





Coliving e Coworking:





Como regra geral, uma Cidade Pop-up deve manter cerca de 150 residentes ativos e de médio prazo trabalhando na agenda da cidade. Um espaço de trabalho amplo e tranquilo e uma prefeitura compartilhada facilitam conexões e discussões constantes. Um estilo de vida adequado e infra-estruturas de saúde devem apoiar as necessidades alimentares e físicas dos cidadãos.





A convivência é crucial, com os cidadãos formando “casas coletivas” de 2 a 10 colegas de casa com interesses semelhantes. Coworking e coliving geram acaso e produtividade, essenciais para um potencial hub do Estado da Rede. Este é um processo que precisa de suporte adicional. Estou pessoalmente trabalhando para fornecer a infraestrutura necessária para promover todas as opções de convivência. (Dica: ZuForever)





Curadoria Cidadã:

Em Zuzalu, 8 organizadores principais convidaram cada um cerca de 15 residentes, que poderiam convidar 2 pessoas cada. Residentes adicionais foram selecionados por meio de um processo de inscrição e por guias de trilha. Os hóspedes poderiam prolongar a sua estadia pagando semanalmente, mas sem alojamento garantido como os residentes. Da mesma forma, as primeiras Cidades Pop-up devem selecionar cuidadosamente os participantes para promover relacionamentos e laços fortes que incentivarão a formação dos primeiros Estados em Rede. Isto é crucial nos próximos anos, uma vez que estes esforços moldarão a percepção pública.





No entanto, um Estado-Rede bem-sucedido deve, em última análise, ser resiliente à influência externa e aberto a todos os potenciais cidadãos relevantes que cumpram os critérios estabelecidos por estas Sociedades-Rede emergentes.





Cronograma co-criado e de propriedade conjunta

Os participantes aceitos ganham acesso a um calendário compartilhado para postar eventos. Os dias da semana estão abertos para programações co-criadas, enquanto os fins de semana são reservados para os organizadores planejarem apresentações formais, painéis e palestras.





Cidades pop-up prósperas devem oferecer uma experiência “fora do campus”, onde os participantes possam alternar livremente entre funções de ensino e aprendizagem. Os eventos organizados pela comunidade podem abranger workshops técnicos, apresentações de pesquisas, atividades saudáveis, como caminhadas e mergulhos frios, e reuniões sociais, como cerimônias de chá ou festas Blockravers.





Poder e Alinhamento da Missão

A missão, visão e valores de uma cidade pop-up são as forças motrizes mais críticas por trás de sua comunidade. A falta de clareza sobre estes aspectos leva a uma comunidade desfocada e desengajada. Alinhar a missão da Cidade Pop-up com as suas atividades, design e produção é crucial para o sucesso.

A localização estratégica desempenha um papel fundamental no reforço da missão de uma cidade pop-up.





Por exemplo, a colocação de Vitalia em uma Zona Econômica Especial como Prospera apoia diretamente sua missão, enquanto muBuenos se posiciona estrategicamente em locais com forte presença de desenvolvedores e construtores Web3 dedicados.

-





Como dito, usarei cada um para apresentar, analisar e avaliar as cidades pop-up que participei pessoalmente – muBuenos, Vitalia e ZuConnect.

Vamos começar com ZuConnect:

Categoria Classificação (1-10) Coliving e Coworking 7 Curadoria de Cidadãos 10 Agenda cocriada e coproprietária 3 Poder e Alinhamento da Missão 5

Pontuação total: 25/40





Constantinopla ocupa um lugar especial no meu coração. O ZuConnect de 2 semanas em outubro de 2023 foi uma mudança de vida. As pessoas, a comida, o baixo custo de vida, os locais e as discussões eram fascinantes. As pessoas ficavam, trabalhavam, festejavam e jantavam juntas. A chegada constante de novos membros à frente do DevConnect aprimorou a experiência.





No entanto, houve desvantagens. Os conflitos internos levaram Vitalik a descentralizar o futuro de Zuzalu no final de 2023. A tensão entre os principais participantes era evidente, causando confusão sobre a natureza de Zuzalu, os objectivos do ZuConnect e o futuro a longo prazo do movimento. A agenda foi controlada principalmente pelos organizadores do ZuConnect e rastreou leads devido ao prazo limitado de duas semanas. No entanto, ocorreram itens impulsionados pela comunidade.





Apesar da classificação acima, o ZuConnect foi minha melhor experiência pop-up até agora. Eu só gostaria que houvesse menos tensão entre membros valiosos da comunidade e durasse mais de duas semanas.





Vitália:

Categoria Classificação (1-10) Coliving e Coworking 4 Curadoria de Cidadãos 9 Agenda cocriada e coproprietária 6 Poder e Alinhamento da Missão 10

Pontuação total: 29/40





Vitalia, que começou em janeiro de 2024 e está em andamento, acontece em Roatan, ilha na costa de Honduras que hospeda o Prospera ZEDE. A missão da Vitalia de eliminar a morte e o envelhecimento alinha-se perfeitamente com o objectivo da Prospera de desbloquear o potencial empreendedor através de uma infra-estrutura jurídica e institucional eficaz.





Esta colaboração proporciona clareza jurídica aos inovadores que trabalham na vanguarda da biotecnologia, ciências da saúde e ciências médicas, permitindo ensaios médicos rápidos, desenvolvimento de medicamentos e experimentação corporal de nicho.





O prazo alargado de Vitalia permitiu uma ampla participação da comunidade na criação de actividades não-conferenciais, embora isto por vezes tenha levado a conflitos com cidadãos afectados negativamente por eventos sociais. As trilhas da conferência foram gerenciadas com mais sucesso por líderes de tópico designados.





No entanto, Vitalia enfrentou desafios com infraestrutura de coliving e coworking. Roatan é caro, com custos que rivalizam com os EUA, mas faltavam comodidades como academias e opções de alimentação. Mosquitos, flebotomíneos e problemas de transporte dificultaram a vida. Os elevados custos de alojamento, com uma média de mais de 2.000 dólares por mês para um espaço partilhado, foram uma desvantagem significativa que impediu alguns de ficarem mais tempo.





Apesar desses desafios, Vitalia parece bem posicionada para o nicho DeSci e de biotecnologia sobre o qual se desenvolveu. Suas operações contínuas sinalizam um design eficaz de cidades pop-up, o que lhes valeu a classificação mais alta entre as cidades pop-up que participei. Prospera pode até se tornar o anfitrião do primeiro Estado-Rede de pleno direito.





muBuenos:

Categoria Classificação (1-10) Coliving e Coworking 7 Curadoria de Cidadãos 9 Agenda cocriada e coproprietária 4 Poder e Alinhamento da Missão 8

Pontuação total: 28/40





O muBuenos aconteceu em Buenos Aires durante os meses de março e abril de 2024. Participei durante todo o mês de abril e se tornou um dos eventos de maior impacto para meus objetivos e aspirações pessoais. A equipe mu demonstrou sua capacidade de construir comunidades focadas e dedicadas que repetidamente produzem valor para o ecossistema mais amplo de criptoativos, como evidenciado por sua cidade pop-up anterior, muChang Mai na Tailândia, e pelo retorno de muitos participantes anteriores ao muBuenos.





O foco claro do mu na criptografia e no desenvolvimento reuniu alguns dos construtores mais eficazes no ecossistema global de criptoativos durante 6 semanas, muitos dos quais estão baseados na Argentina. O país é indiscutivelmente a jurisdição mais madura para a adoção de criptoativos, com mais de 10% da população tendo usado criptoativos em suas vidas diárias, anos de incerteza econômica e vários projetos bem-sucedidos originados de construtores argentinos.





O espaço muCoworking no coração do bairro de Palermo, em Buenos Aires, era ideal para colaboração, com várias salas, mesas, quadros brancos e comodidades próximas. No entanto, a co-vivência limitou-se a opções auto-organizadas e a força do ecossistema local levou a uma identidade menos internacional. A elevada qualidade dos construtores e talentos locais, porém, superou as desvantagens de uma minoria internacional.





A agenda do mu estava aberta, como desejado para um evento inspirado em Zuzalu, mas a falta de estrutura e compromisso com alguns eventos propostos criou atritos. Isto destaca o quão cedo estamos na linha do tempo da Cidade Pop-up e como os princípios pelos quais aspiramos viver podem nem sempre ser os processos mais adequados para as operações do dia-a-dia.

-





Todas as três Cidades Pop-up foram oportunidades extremamente bem-sucedidas e fantásticas, mas existem limitações comuns que devem ser abordadas para o sucesso futuro e a manifestação de Estados em Rede permanentes.





Em primeiro lugar, o apoio à imigração para membros da comunidade de fora da UE e dos EUA precisa de ser melhorado. Muitos construtores foram bloqueados na fronteira ou nunca tiveram os seus vistos concedidos. Uma frente unificada de apoio à logística de viagens e à aprovação de vistos é crucial para todas as cidades pop-up.





Em segundo lugar, à medida que as Cidades Pop-up evoluem para Estados em Rede permanentes e centros de inovação, as operações logísticas devem melhorar para satisfazer as expectativas de estilo de vida dos cidadãos. Isto inclui novas linhas comerciais, infra-estruturas técnicas e de saúde, e até uma “Amazona para Cidades Pop-up”.





Por último, o custo de frequentar e experimentar estas cidades pop-up deve tornar-se mais acessível para a pessoa média. Devem ser exploradas bolsas de estudo ou soluções permanentes para fazer face às dispendiosas taxas de adesão, passagens aéreas e custos de alojamento.





Uma vez superados estes obstáculos, o movimento Pop-up City continuará a crescer como prova social de um futuro melhor. E tenho tido visões deste crescimento – o nosso “Crecimiento”.

-





Durante a última semana do muBuenos, testemunhei o surgimento de Operação Crescimento , um novo movimento que visa lançar uma Cidade Pop-up temporária em agosto, seguida por uma Zona Económica Social permanente focada no crescimento a longo prazo e na adoção de aplicações descentralizadas em cadeia na Argentina. O nobre objetivo do Crecimiento é provar como as tecnologias emergentes podem transformar uma sociedade para melhor, e não há melhor lugar ou momento para tais atividades do que a desgastada e conturbada Argentina de Milei.





Apoiado pelo Protocol Labs, mu, pelo governo Milei e muitos outros, o Crecimiento fornece um roteiro claro de como o impacto de uma Cidade Pop-up pode levar ao surgimento de um Estado de Rede verdadeiro e permanente. Como fã da Argentina, das cidades pop-up e dos estados em rede, estou animado para ver como o mundo abraça esse novo paradigma, sabendo que a linha de dominós dos estados em rede está sendo construída uma cidade pop-up de cada vez.

O futuro é brilhante, descentralizado e está sendo construído uma cidade pop-up de cada vez.

-





Este artigo foi escrito por Xenofon Kontouris e em colaboração com Christopher Campbell. Chris e Xenofon são coautores de um próximo guia sobre cidades pop-up e cosmolocalismo.



Em seu trabalho, Xenofon e Chris entrevistaram fundadores, organizadores e participantes do Pop-up City. Todo o conteúdo facilitará a criação de um Guia Aberto para o Cosmolocalismo, e o acesso antecipado e sem cortes ao conteúdo das entrevistas está disponível para os principais apoiadores e apoiadores do livro e do movimento.



Para acompanhar todos os trabalhos relacionados e contribuir com sua experiência, por favor preencha o Formulário Google simples abaixo ou entre em contato diretamente com Xenofon Kontouris.





Informações adicionais:





*Até hoje, a comunidade estabelecida por Zuzalu mantém conexões e conversas importantes até hoje, principalmente por meio de um fórum dedicado chamado Zuzagora e por meio de chats dedicados do Telegram.





**Após Zuzalu em Montenegro, ocorreu outro evento Zu; algo semelhante a um spinoff de curto prazo que ocorreu em novembro de 2023 durante duas semanas, pouco antes do DevConnect em Istambul. ZuConnect , como foi chamada, criou a base dos últimos meses, quando, num esforço para descentralizar e expandir o impacto de Zuzalu, Vitalik criou uma ronda de financiamento quadrática e permitiu que um enxame de novas cidades pop-up ocorresse em 2024; tudo no modelo produzido em Montenegro.





***O mu A equipe também está muito ativa, com o muAccra acontecendo em junho em Gana, enquanto um muHub permanente em Buenos Aires está sendo considerado (juntamente com outro desenvolvimento interessante, que irei expandir mais adiante neste artigo) .





Muitas outras cidades também estão prestes a lançar:

Em maio e junho, Zanzulu acontece em Zanzibar. Paralelamente, Edge Esmeralda está acontecendo na Califórnia, e ZuBerlin, bem, em Berlim.



O ZuVillage Georgia segue logo em seguida, em julho, enquanto o ZuLead acontecerá na Suíça em agosto.



Setembro é igualmente movimentado, com a Digitalia acontecendo em Roma e a Edge Tailândia começando no final de setembro até a DevCon em novembro.