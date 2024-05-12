Metamorfoz Başladı: Ağ Durumları v0.01

Çoğu insanın pop-up şehri düşündüğünde aklına Burning Man geliyor. Aslında yakın zamana kadar "pop-up şehirler", çeşitli sosyal, ekonomik veya çevresel faktörlere tepki olarak ortaya çıkan geçici veya yarı kalıcı "yarı kentsel" gelişmelere atıfta bulunuyordu.





Birkaç örnek:





Afet Yardım ve Mülteci Kampları: Deprem ve kasırga gibi doğal afetler, çatışmalar veya insani krizler sonrasında, yerinden edilmiş nüfusa barınma, yiyecek ve tıbbi yardım sağlamak amacıyla geçici yerleşim yerleri ve kamplar kurulabilir.

Festival ve Etkinlik Alanları: Müzik festivalleri, spor turnuvaları veya kültürel toplantılar gibi büyük etkinlikler sırasında çadırlar, sahneler ve yiyecek stantları gibi geçici altyapılar, binlerce insanı kısa süreliğine ağırlayan bir Pop-up şehir atmosferi yaratabilir.

Geçici Kentsel Kurulumlar: Bazı yargı bölgelerinde, az kullanılan alanları yeniden canlandırmak veya kültürel etkinlikleri teşvik etmek için Pop-up kentsel kurulumlar oluşturulmaktadır. Bu tesisler sanat sergilerini, açık hava pazarlarını veya performans alanlarını içerebilir.





Sonuçta, Pop-up şehirler geçici doğaları, esneklikleri ve değişen koşullara uyum sağlama özellikleriyle karakterize ediliyor. Bu şehirler, hızla gelişen durumlarda acil yardım veya kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması için önemli bir çözüm görevi görüyor. Geçmişteki pop-up şehirler faydalı olsa da, nasıl yenilik yaptığımız, koordine ettiğimiz, işbirliği yaptığımız ve geleceğin nasıl görünebileceğini nasıl tasavvur ettiğimize kadar, gelecek üzerinde büyük bir etki yaratmayı vaat eden yeni bir pop-up şehir türü var.

---





Her şey Karadağ'da başladı. 25 Mart 2023. Üç ay boyunca yenilikçilerden, inşaatçılardan, düşünürlerden ve vizyonerlerden oluşan eklektik bir grup, Karadağ'ın kırsalındaki bir sahil köyünde Zuzalu adı verilen yeni bir pop-up şehir için bir araya geldi. Ethereum'un kurucusu ve Zuzalu'nun arkasındaki beyin Vitalik Buterin tarafından ortaya konan vizyon, konferansların şans eseri karşılaşmalarını, hacker evlerinin teknik odağını ve uzun vadeli zaman aralığını ve Web3'ün ortaya çıkan aşağıdan yukarıya ahlakını birleştirmekti. İçinde kendi sözleri :





“2022 yılına gelindiğinde bu konuların çoğunu bir süredir düşünüyordum. Balaji Srinivasan'ın Ağ Durumları hakkındaki kitabını okudum ve inceledim, bir kripto şehrinin neye benzeyebileceği hakkında yazılar yazdım ve DAO'lar gibi blockchain yerel dijital yapılar bağlamında yönetişim konularını araştırdım. Ancak tartışma çok uzun süre teorik olarak devam edecek gibi görünüyordu ve daha pratik bir deney için zaman olgunlaşmış gibi görünüyordu. Ve böylece Zuzalu fikri ortaya çıktı.

Bu çok hoş bir noktaya değiniyor: Gerçekten bir şeyler öğrenmemizi sağlayacak kadar iddialı ve zaten bıktıracak kadar tekrarlananlardan yeterince farklı, ama yine de lojistik açıdan yönetilebilir olacak kadar hafif. Ayrıca, Balaji'nin olsun ya da olmasın, böyle bir şeyin nasıl yapılması gerektiğine dair herhangi bir spesifik vizyonu kasıtlı olarak merkeze almıyor”





Zuzalu, ortak bir vizyona sahip kalıcı küresel topluluklar yaratmada pop-up şehirlerin gücünü ortaya koydu. Zuzalu'dan ilham alan diğer açılır şehirler ortaya çıktığından ve çok daha fazlası organize edildiğinden beri, kalıcı ve fiziksel toplulukların yaratılması için "test ağları" görevi görüyor. Şu ana kadar 2024 yılında yazarınız bizzat katıldı Vitalia Şubat ayında ve MuBuenos Nisan içinde.





Başlangıçta 2 ay olarak planlanan Vitalia, önce üç aya, sonra dört aya çıkarıldı ve şimdi hızlı bir şekilde kalıcı bir vatandaş tabanı oluşturmayı amaçlayan bir yıl süren bir etkinlik haline geldi ve başarılı oluyorlar! Pek çok pop-up şehir, aşağıdan yukarıya doğru boşlukları yeni fikirlerin doldurmasına izin vererek uzun vadeli vizyonu canlı tutmayı tercih ediyor. Ancak Buterin'in de belirttiği gibi yol gösterici ışıklardan biri Balaji Srinivasan tarafından tasarlanan Ağ Durumudur.

Ağ Durumu Nedir?

Srinivasan'a göre bir ağ devleti, ortak bir vizyon etrafında inşa edilmiş, tanınmış bir lider tarafından yönlendirilen, kendi kripto para birimiyle güçlendirilen, güçlü bir kolektif kimlik duygusuyla birleşen ve kitlesel fonlamayla finanse edilen egemen toprakları edinme hırsıyla hareket eden dijital bir ulustur.





Topluluğun Seçimi: Ağ Devletleri doğası gereği sahiplenici değildir. Vatandaşlar isterlerse bu sistemlerden çıkmayı ve diğer rekabetçi Ağ Devletlerine geçmeyi seçebilirler. Bu Ağ Topluluklarının yönetişim uygulamaları ve kültürüyle uyum, mutlu ve kendini adamış topluluk üyeleri ve vatandaşların yaratılmasında önemli bir kolaylaştırıcıdır.

Sınırsız Doğa: Şu anda, Ağ Devletleri ve toplulukları, dijital öncelikli, göçebe doğaları nedeniyle, geleneksel jeopolitik sınırları aşarak dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların ulusal yargı yetkileri tarafından kısıtlanmadan etkileşim kurmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyor. Bu sınırsız doğa, derinliği, küresel işbirliğini ve fikir ve kaynak alışverişini teşvik edebilir.

İlgi alanlarına göre uyarlanmış, Yaşam Tarzına göre uyarlanmış: Ağ Devletleri, bu nişlere ve ilgi alanlarına yatırım yapan bireylerin, Ağ Durumlarının fiziksel bir uzantısının oluşumuna katılarak büyük ölçüde fayda sağladığı, belirli bir niş ilgi alanı üzerinde gelişiyor gibi görünmektedir. Vitalia böyle bir Pop-up Şehir'in mükemmel bir örneğidir, dolayısıyla Honduras'taki Prospera ve Roatan'da daha kalıcı bir yerleşime hızlı bir şekilde başkalaşır.





Genel olarak Ağ Devletleri, geleceğe yönelik daha entegre, şeffaf ve uyarlanabilir sistemler yaratmak için dijital ağların ve teknolojinin gücünden yararlanan bir yönetişim ve sosyal organizasyon vizyonunu temsil eder. Ve ilginç bir şekilde Pop-up şehirler, gelecek yönetişime dair bu vizyonların önümüzdeki on yıllarda nasıl ortaya çıkabileceğine dair aylarca süren gösterileri temsil ediyor.

--





Pop-up Şehirler ve Ağ Durumları iç içedir. Ancak tüm Pop-Up Şehirler eşit değildir. Geçtiğimiz birkaç ay içinde üç Pop-up şehirde bulunma şansına sahip biri olarak bu bölümde muBuenos, Vitalia ve ZuConnect arasındaki benzerlik ve farklılıkları genişletmeye çalışacağım. (Maalesef Zuzalu'da değildim; Zuzalu'nun ne kadar farklı ve belki de daha özel olduğuna dair herhangi bir topluluk katkısı memnuniyetle karşılanacaktır.)





Aşağıdaki karşılaştırma için kullanacağım kriterler Noah Chong'un Zuzagora'daki “Zuzalu Tarzı Etkinliği Nedir?” başlıklı gönderisinden alınmıştır. Makalede Noah, Zuzalu benzeri bir Pop-up kentin ayrılmaz bir parçası olarak aşağıdaki özellikleri listeliyor. Her şehri bu özelliklerine göre sıralayıp derecelendireceğim.





Birlikte Yaşamak ve Birlikte Çalışmak

Vatandaşların Kürasyonu

Ortak oluşturulan, ortak sahip olunan Gündem

Güç ve Misyonun Düzenlenmesi





Birlikte Yaşamak ve Birlikte Çalışmak:





Genel bir kural olarak, bir Pop-up Şehir, şehrin gündemi üzerinde çalışan yaklaşık 150 aktif, orta vadeli sakini barındırmalıdır. Büyük, sessiz bir ortak çalışma alanı ve ortak belediye binası, sürekli bağlantıları ve tartışmaları kolaylaştırır. Uygun yaşam tarzı ve sağlık altyapısı vatandaşların beslenme ve fiziksel ihtiyaçlarını desteklemelidir.





Vatandaşların benzer ilgi alanlarına sahip 2 ila 10 ev arkadaşından oluşan "grup evleri" oluşturması nedeniyle birlikte yaşamak çok önemlidir. Ortak çalışma ve birlikte yaşama, potansiyel bir Ağ Durumu merkezi için gerekli olan şans ve üretkenliği yaratır. Bu, ek desteğe ihtiyaç duyan bir süreçtir. Tüm ortak yaşam seçeneklerini geliştirmek için gerekli altyapıyı sağlamak için kişisel olarak çalışıyorum. (İpucu: ZuForever)





Vatandaşın İyileştirilmesi:

Zuzalu'da 8 çekirdek organizatörün her biri, her biri 2 misafir davet edebilecek yaklaşık 15 sakini davet etti. Ek sakinler, bir başvuru süreci ve takip yoluyla seçildi. Misafirler, sakinler gibi konaklama garantisi olmaksızın haftalık ödeme yaparak konaklama sürelerini uzatabilirler. Benzer şekilde, ilk Pop-up Şehirler, ilk Ağ Durumlarının oluşumunu teşvik edecek güçlü ilişkileri ve bağları geliştirmek için katılımcıları dikkatli bir şekilde seçmelidir. Önümüzdeki yıllarda bu çok önemli çünkü bu çabalar kamuoyunun algısını şekillendirecek.





Bununla birlikte, başarılı bir Ağ Devleti sonuçta hem dış etkilere karşı dayanıklı olmalı hem de bu yeni ortaya çıkan Ağ Toplulukları tarafından belirlenen kriterleri karşılayan tüm ilgili potansiyel vatandaşlara açık olmalıdır.





Ortak oluşturulan, ortak sahip olunan program

Kabul edilen katılımcılar, etkinlikleri yayınlamak için paylaşılan bir takvime erişim kazanır. Hafta içi günler ortak oluşturulan programlara açıkken, hafta sonları organizatörlerin resmi sunumlar, paneller ve konuşmalar planlamasına ayrılıyor.





Gelişen Pop-up Şehirler, katılımcıların öğretme ve öğrenme rolleri arasında serbestçe geçiş yapabilecekleri "kampüs dışı" bir deneyim sunmalıdır. Topluluk tarafından düzenlenen etkinlikler, teknik atölye çalışmalarını, araştırma sunumlarını, yürüyüşler ve soğuk dalışlar gibi sağlıklı aktiviteleri ve çay törenleri veya Blockravers partileri gibi sosyal toplantıları kapsayabilir.





Güç ve Misyonun Düzenlenmesi

Bir Pop-up Şehrin misyonu, vizyonu ve değerleri, topluluğunun arkasındaki en kritik itici güçlerdir. Bu yönlerdeki netlik eksikliği, odaklanmamış ve bağlantısız bir topluluğa yol açmaktadır. Pop-up City'nin misyonunu faaliyetleri, tasarımı ve üretimiyle uyumlu hale getirmek başarı için çok önemlidir.

Stratejik konum, Pop-up Şehrin misyonunu geliştirmede önemli bir rol oynar.





Örneğin, Vitalia'nın Prospera gibi bir Özel Ekonomik Bölgeye yerleştirilmesi misyonunu doğrudan desteklerken, muBuenos kendisini özel Web3 geliştiricileri ve oluşturucularının güçlü varlığına sahip konumlarda stratejik olarak konumlandırıyor.

—





Söylediğim gibi, her birini kişisel olarak katıldığım Pop-up Şehirleri (muBuenos, Vitalia ve ZuConnect) tanıtmak, analiz etmek ve derecelendirmek için kullanacağım.

İle başlayalım ZuConnect:

Kategori Derecelendirme (1-10) Birlikte Yaşama ve Ortak Çalışma 7 Vatandaşların Kürasyonu 10 Ortak oluşturulan, ortaklaşa sahip olunan Gündem 3 Güç ve Misyonun Düzenlenmesi 5

Toplam Puan: 25/40





Konstantinopolis'in kalbimde özel bir yeri var. Ekim 2023'teki 2 haftalık ZuConnect hayat değiştiriyordu. İnsanlar, yemekler, düşük yaşam maliyeti, yerler ve tartışmalar büyüleyiciydi. İnsanlar birlikte kalıyor, çalışıyor, parti yapıyor ve yemek yiyordu. DevConnect'ten önce yeni üyelerin sürekli gelişi deneyimi geliştirdi.





Ancak dezavantajları vardı. İç çatışmalar, Vitalik'i 2023'ün sonlarında Zuzalu'nun geleceğini merkezden uzaklaştırmaya itti. Çekirdek katılımcılar arasındaki gerilim açıktı ve Zuzalu'nun doğası, ZuConnect'in hedefleri ve hareketin uzun vadeli geleceği hakkında kafa karışıklığına neden oldu. Gündem, iki haftalık sınırlı zaman dilimi nedeniyle öncelikle ZuConnect organizatörleri ve takip liderleri tarafından kontrol ediliyordu. Bununla birlikte, topluluk tarafından yönlendirilen öğeler ortaya çıktı.





Yukarıdaki derecelendirmeye rağmen ZuConnect şu ana kadarki en iyi Pop-up deneyimimdi. Keşke topluluğun değerli üyeleri arasındaki gerginlik daha az olsaydı ve iki haftadan daha uzun sürseydi.





Vitalia:

Kategori Derecelendirme (1-10) Birlikte Yaşama ve Ortak Çalışma 4 Vatandaşların Kürasyonu 9 Ortak oluşturulan, ortak sahip olunan Gündem 6 Güç ve Misyonun Düzenlenmesi 10

Toplam Puan: 29/40





Ocak 2024'te başlayan ve devam eden Vitalia, Honduras açıklarında Prospera ZEDE'ye ev sahipliği yapan Roatan adasında geçiyor. Vitalia'nın ölümü ve yaşlanmayı ortadan kaldırma misyonu, Prospera'nın etkili yasal ve kurumsal altyapı aracılığıyla girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarma hedefiyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor.





Bu işbirliği, biyoteknoloji, sağlık bilimi ve tıp biliminin en ileri alanlarında çalışan yenilikçilere yasal netlik sağlayarak hızlı tıbbi denemelere, ilaç geliştirmeye ve niş bedensel deneylere olanak tanıyor.





Vitalia'nın uzatılmış zaman çerçevesi, konferans dışı etkinliklerin oluşturulmasında toplumun kapsamlı katılımına izin verdi, ancak bu bazen sosyal olaylardan olumsuz etkilenen vatandaşlarla çatışmalara yol açtı. Konferans izleri belirlenen konu liderleri tarafından daha başarılı bir şekilde yönetildi.





Ancak Vitalia, birlikte yaşama ve ortak çalışma altyapısıyla ilgili zorluklarla karşılaştı. Roatan pahalıydı, maliyetleri ABD'ye rakipti, ancak spor salonları ve yemek seçenekleri gibi olanaklar eksikti. Sivrisinekler, tatarcıklar ve ulaşım sorunları hayatı zorlaştırdı. Paylaşılan bir alan için aylık ortalama 2.000 doların üzerinde olan yüksek konaklama maliyetleri, bazılarının daha uzun süre kalmasını engelleyen önemli bir dezavantajdı.





Bu zorluklara rağmen Vitalia, üzerine inşa ettikleri DeSci ve biyoteknoloji alanı için iyi bir konumda görünüyor. Devam eden faaliyetleri, etkili Pop-up Şehir tasarımının sinyalini veriyor ve onlara, katıldığım Pop-up şehirler arasında en yüksek puanı kazandırıyor. Prospera, ilk tam teşekküllü Ağ Durumuna bile ev sahipliği yapabilir.





MuBuenos:

Kategori Derecelendirme (1-10) Birlikte Yaşama ve Ortak Çalışma 7 Vatandaşların Kürasyonu 9 Ortak oluşturulan, ortaklaşa sahip olunan Gündem 4 Güç ve Misyonun Düzenlenmesi 8

Toplam Puan: 28/40





muBuenos, 2024 yılının Mart ve Nisan aylarında Buenos Aires'te gerçekleşti. Nisan ayının tamamı boyunca katıldım ve kişisel hedeflerim ve arzularım açısından en etkili etkinliklerden biri oldu. Mu ekibi, Tayland'daki önceki Pop-up Şehirleri muChang Mai ve geçmiş katılımcıların çoğunun muBuenos'a geri dönüşüyle kanıtlandığı gibi, daha geniş kripto varlık ekosistemi için sürekli olarak değer üreten odaklanmış ve adanmış topluluklar oluşturma yeteneklerini gösterdi.





Mu'nun kripto ve gelişime net bir şekilde odaklanması, çoğu Arjantin merkezli olan küresel kripto varlık ekosistemindeki en etkili geliştiricilerden bazılarını 6 hafta boyunca bir araya getirdi. Nüfusun %10'undan fazlasının günlük yaşamlarında kripto varlıkları kullandığı, yıllarca süren ekonomik belirsizlik ve Arjantinli inşaatçılardan çıkan çok sayıda başarılı projeyle ülke, kripto varlık benimseme konusunda tartışmasız en olgun yargı bölgesidir.





Buenos Aires'in Palermo mahallesinin kalbinde yer alan muCoworking alanı, birden fazla oda, çalışma masası, beyaz tahta ve yakındaki olanaklarla işbirliği için idealdi. Ancak birlikte yaşama, kendi kendini organize etme seçenekleriyle sınırlıydı ve yerel ekosistemin gücü, daha az uluslararası kimliğe yol açtı. Ancak yerel inşaatçıların ve yeteneklerin yüksek kalitesi, uluslararası azınlığın dezavantajlarına ağır bastı.





Mu'nun gündemi, Zuzalu'dan ilham alan bir etkinlik için arzu edildiği gibi açıktı, ancak önerilen bazı etkinliklere yönelik yapı ve bağlılık eksikliği sürtüşme yarattı. Bu, Açılır Şehir zaman çizelgesinde ne kadar erken olduğumuzu ve uymayı arzuladığımız ilkelerin günlük operasyonlar için her zaman en uygun süreçler olmayabileceğini vurgulamaktadır.

—





Her üç Pop-up Şehir de son derece başarılı ve fantastik fırsatlardı, ancak gelecekteki başarı ve kalıcı Ağ Durumlarının tezahürü için ele alınması gereken ortak sınırlamalar var.





İlk olarak, AB ve ABD dışından topluluk üyelerine yönelik göç desteğinin iyileştirilmesi gerekiyor. Pek çok inşaatçı sınırda engellendi ya da vizeleri hiç verilmedi. Seyahat lojistiğini ve vize onaylarını destekleme konusunda birleşik bir cephe, tüm Pop-up Şehirler için hayati öneme sahiptir.





İkinci olarak, Pop-up Şehirler kalıcı Ağ Devletlerine ve inovasyon merkezlerine dönüştükçe, lojistik operasyonların da vatandaşların yaşam tarzı beklentilerini karşılayacak şekilde gelişmesi gerekiyor. Buna yeni ticaret hatları, teknik ve sağlık altyapısı ve hatta "Pop-up Şehirler için Amazon" da dahildir.





Son olarak, bu Pop-up Şehirlere katılmanın ve deneyimlemenin maliyeti ortalama bir insan için daha ulaşılabilir hale gelmelidir. Pahalı üyelik ücretleri, uçak bileti ve konaklama masraflarını karşılamak için burslar veya kalıcı çözümler araştırılmalıdır.





Bu engeller aşıldığında Pop-up City hareketi daha iyi bir geleceğin toplumsal kanıtı olarak büyümeye devam edecek. Ve bu büyümenin vizyonlarını gördüm - "Crecimiento"muz.

—





MuBuenos'un son haftasında şunun ortaya çıkışına tanık oldum: Crecimiento Operasyonu Ağustos ayında geçici bir Pop-up Şehri başlatmayı amaçlayan yeni bir hareket, bunu Arjantin'de uzun vadeli büyümeye ve zincir içi merkezi olmayan uygulamaların benimsenmesine odaklanan kalıcı bir Sosyal Ekonomik Bölge takip ediyor. Crecimiento'nun asil hedefi, gelişen teknolojilerin bir toplumu nasıl daha iyiye doğru dönüştürebileceğini kanıtlamak ve bu tür faaliyetler için Milei'nin yıpranmış ve sorunlu Arjantin'inden daha iyi bir yer veya zaman olamaz.





Protokol Laboratuarları, Mu, Milei hükümeti ve diğer pek çok kişi tarafından desteklenen Crecimiento, bir Pop-up Şehrin etkisinin gerçek, kalıcı bir Ağ Durumunun ortaya çıkmasına nasıl yol açabileceğine dair net bir yol haritası sunuyor. Arjantin'in, Pop-up Şehirlerin ve Ağ Durumlarının bir hayranı olarak, Ağ Durumu dominolarının her seferinde bir Pop-up Şehir inşa edildiğini bilerek dünyanın bu yeni paradigmayı nasıl benimsediğini görmek beni heyecanlandırıyor.

Gelecek parlak, merkezi olmayan ve her seferinde bir pop-up şehir inşa ediliyor.

—





Bu makale Xenofon Kontouris tarafından ve Christopher Campbell ile birlikte yazılmıştır. Chris ve Xenofon, Pop-Up Şehirler ve Kozmolokalizm hakkında yakında yayınlanacak bir rehberin ortak yazarlarıdır.



Xenofon ve Chris, çalışmalarında Pop-up City'nin kurucuları, organizatörleri ve katılımcılarıyla röportaj yaptı. İçeriğin tamamı Kozmolokalizm için Açık Kılavuz'un oluşturulmasını kolaylaştıracak ve kitabın ve hareketin temel destekçileri ve destekçileri için röportaj içeriğine kesintisiz, erken erişim sağlanacak.



İlgili tüm çalışmaları takip etmek ve deneyiminize katkıda bulunmak için lütfen aşağıdaki basit Google Formunu doldurun veya doğrudan Xenofon Kontouris ile iletişime geçin.





Ek Bilgiler:





*Bu güne kadar, Zuzalu'nun kurduğu topluluk, öncelikle adlı özel bir forum aracılığıyla önemli bağlantıları ve sohbetleri sürdürüyor. Zuzagora ve özel Telegram sohbetleri aracılığıyla.





**Karadağ'da Zuzalu'nun ardından bir Zu etkinliği daha gerçekleşti; Kasım 2023'te İstanbul'daki DevConnect'ten hemen önce iki hafta boyunca gerçekleşen kısa vadeli bir yan ürüne benzer bir şey. ZuConnect Vitalik, Zuzalu'nun etkisini merkezileştirmek ve genişletmek amacıyla son birkaç ayın temelini oluşturdu ve İkinci Dereceden Finansman turu düzenleyerek bir dizi yeni Pop-up şehrin kurulmasını sağladı. 2024; tamamı Karadağ'da üretilen modelde.





*** sen ekip de çok aktif; muAccra Haziran ayında Gana'da gerçekleştiriliyor ve Buenos Aires'te kalıcı bir muHub düşünülüyor (makalenin ilerleyen kısımlarında detaylandıracağım başka bir ilginç gelişmenin yanı sıra) .





Diğer birçok şehir de faaliyete geçmek üzere:

Mayıs ve Haziran aylarında Zanzibar'da Zanzulu düzenlenir. Bunun yanı sıra Edge Esmeralda Kaliforniya'da, ZuBerlin ise Berlin'de geçiyor.



ZuVillage Georgia, hemen ardından Temmuz ayında, Ağustos ayında ise ZuLead'in İsviçre'de gerçekleştiğini görecek.



Eylül ayı da aynı derecede yoğun geçiyor; Digitalia Eylül sonunda başlayıp Kasım ayındaki DevCon'a kadar Roma'da ve Edge Tayland'da gerçekleşiyor.



