蜕变开始：网络状态 v0.01

大多数人一想到“快闪城市”，就会想到火人节。事实上，直到最近，“快闪城市”才是指临时或半永久性的“半城市”开发项目，这些项目是为了应对各种社会、经济或环境因素而出现的。





举几个例子：





救灾和难民营：地震、飓风等自然灾害、冲突或人道主义危机发生后，可以建立临时定居点和营地，为流离失所者提供住所、食物和医疗援助。

节日和活动空间：在音乐节、体育比赛或文化聚会等大型活动期间，帐篷、舞台和食品摊位等临时基础设施可以营造出“快闪城市”的氛围，短时间内可容纳数千人。

临时城市设施：一些管辖区创建临时城市设施，以振兴未充分利用的空间或推广文化活动。这些设施可能包括艺术展览、户外市场或表演空间。





最终，弹出式城市的特点是临时性、灵活性和适应不断变化的情况。这些城市是快速发展情况下紧急救援或满足短期需求的重要解决方案。虽然过去的弹出式城市很有用，但有一种新型弹出式城市有望对未来产生巨大影响——从我们如何创新、协调、合作到展望未来，无所不包。

---





这一切都始于黑山。2023 年 3 月 25 日。三个月来，一群不拘一格的创新者、建设者、思想家和梦想家聚集在黑山农村的一个海滨村庄，为一种名为 Zuzalu 的新型弹出式城市而聚集。以太坊创始人兼 Zuzalu 的策划者 Vitalik Buterin 提出的愿景是将会议的偶然相遇、黑客之家的技术重点和长期时间跨度以及 Web3 新兴的自下而上的精神结合起来。在 他自己的话 ：





“到 2022 年，我已经思考了这些主题一段时间。我阅读并评论了 Balaji Srinivasan 关于网络国家的书，撰写了关于加密城市可能是什么样子的帖子，并探讨了 DAO 等区块链原生数字结构背景下的治理问题。但讨论似乎停留在理论层面太久了，现在似乎是时候进行更实际的实验了。于是就有了 Zuzalu 的想法。

这达到了一个完美的平衡点：它足够雄心勃勃，与已经重复过的内容足够不同，让我们真正学到了一些东西，但又足够轻松，在逻辑上是可以管理的。而且它也没有刻意强调任何关于应该如何做这样的事情的具体愿景，无论是 Balaji 的还是其他人的”





Zuzalu 揭示了弹出式城市在创建具有共同愿景的持久全球社区方面的力量。由于其他受 Zuzalu 启发的弹出式城市已经出现，并且正在组织更多的弹出式城市，作为创建永久和物理社区的“测试网”。到目前为止，在 2024 年，您的作者亲自参加了 维塔利亚 在二月和 布宜诺斯艾利斯 在四月份。





Vitalia 最初计划持续 2 个月，但后来延长到 3 个月、4 个月，现在延长到一年，旨在迅速建立永久的市民基础——而且，他们成功了！许多临时城市更愿意保持长期愿景的出现，让新想法自下而上填补空白。但正如 Buterin 提到的，一个指路明灯是 Balaji Srinivasan 构想的网络国家。

什么是网络状态？

斯里尼瓦桑认为，网络国家是一个围绕共同愿景建立的数字化国家，由公认的领导者指导，由自己的加密货币赋予权力，由强烈的集体认同感团结在一起，并由获取众筹主权土地的雄心驱动。





社区选择：网络国家本质上不具有占有欲。公民可以选择退出这些系统并迁移到其他竞争性网络国家（如果他们愿意的话）。与这些网络社会的治理实践和文化保持一致是创造快乐和敬业的社区成员和公民的关键促进因素。

无边界性：目前，网络国家及其社区由于其数字优先、游牧性质，超越了传统的地缘政治边界，使来自世界各地的参与者能够不受国家管辖范围的限制而参与和合作。这种无边界性可以促进深度、全球合作以及思想和资源的交流。

兴趣定制、生活方式定制：网络国家似乎是围绕着某个特定的利基兴趣而发展起来的，投资于这些利基和兴趣的个人通过参与其网络国家的物理延伸的形成而受益匪浅。Vitalia 就是这种弹出式城市的完美典范，因此它迅速蜕变成洪都拉斯 Prospera 和 Roatan 内的一个更永久的定居点。





总体而言，网络国家代表着一种治理和社会组织的愿景，它利用数字网络和技术的力量，为未来创造更加一体化、透明和适应性更强的系统。有趣的是，弹出式城市代表着为期一个月的演示，展示了这些未来治理愿景在未来几十年如何实现。

--





弹出式城市和网络状态相互交织。然而，并非所有弹出式城市都一样。作为过去几个月有幸去过三个弹出式城市的人，在本节中，我将尝试扩展 muBuenos、Vitalia 和 ZuConnect 之间的相似之处和不同之处。（不幸的是，我没有去过 Zuzalu - 任何关于 Zuzalu 有何不同以及可能更特别之处的社区意见都受到热烈欢迎。）





我将在下面的比较中使用的标准来自 Noah Chong 在 Zuzagora 上发表的一篇题为“什么是 Zuzalu 风格的活动？”的文章。在文章中，Noah 列出了以下特征，这些特征对于 Zuzalu 式的 Pop-up 城市来说是必不可少的。我将根据这些属性列出并评估每个城市。





共享生活与共享工作

公民管理

共同创建、共同拥有的议程

力量与使命的一致性





共同生活与共同工作：





一般来说，临时城市应维持约 150 名活跃的中期居民，致力于城市议程。宽敞、安静的联合办公空间和共享市政厅促进了持续的联系和讨论。适当的生活方式和健康基础设施应支持公民的饮食和身体需求。





共同生活至关重要，市民们会组成 2-10 个兴趣相投的“集体住宅”。共同工作和共同生活可以创造意外收获和生产力，这对于潜在的网络国家中心至关重要。这是一个需要额外支持的过程。我个人正在努力提供必要的基础设施，以促进所有共同生活选择。（提示：ZuForever）





公民策展：

在 Zuzalu，8 位核心组织者每人邀请了大约 15 名居民，每人可以邀请 2 名嘉宾。其他居民则通过申请流程和跟踪线索选出。嘉宾可以按周付费延长逗留时间，但不能像居民一样保证住宿。同样，早期的 Pop-up Cities 必须精心挑选参与者，以建立牢固的关系和纽带，从而激励第一批网络国家的形成。这在未来几年至关重要，因为这些努力将塑造公众的看法。





然而，一个成功的网络国家最终必须既能抵御外部影响，又能向符合这些新兴网络社会设定的标准的所有相关潜在公民开放。





共同制定、共同拥有的时间表

被接受的参与者可以访问共享日历来发布活动。工作日可以共同制定日程安排，而周末则留给组织者安排正式的演讲、小组讨论和讲座。





蓬勃发展的“临时城市”应提供“非校园”体验，参与者可以自由切换教学和学习角色。社区组织的活动可以包括技术研讨会、研究报告、远足和冷水浴等健康活动，以及茶道或 Blockravers 派对等社交聚会。





力量与使命的一致性

Pop-up City 的使命、愿景和价值观是其社区背后最关键的驱动力。这些方面不明确会导致社区失去重点和参与度。将 Pop-up City 的使命与其活动、设计和生产相结合对于成功至关重要。

战略位置对于增强 Pop-up City 的使命起着关键作用。





例如，Vitalia 位于 Prospera 这样的经济特区内，这直接支持了其使命，而 muBuenos 则战略性地将自己定位在拥有大量专门的 Web3 开发人员和建设者的地方。

—





如上所述，我将用每一个来介绍、分析和评价我亲自参加过的 Pop-up Cities——muBuenos、Vitalia 和 ZuConnect。

让我们从 ZuConnect：

类别 评分（1-10） 共享生活与共享工作 7 公民管理 10 共同创建、共同拥有的议程 3 力量与使命的一致性 5

总得分：25/40





君士坦丁堡在我心中占据着特殊的位置。2023 年 10 月为期两周的 ZuConnect 改变了我的生活。那里的人、食物、低廉的生活成本、地点和讨论都令人着迷。人们一起住宿、工作、聚会和用餐。DevConnect 之前不断有新成员加入，增强了体验。





然而，也存在一些缺点。内部冲突迫使 Vitalik 在 2023 年底将 Zuzalu 的未来去中心化。核心参与者之间的紧张关系显而易见，导致人们对 Zuzalu 的性质、ZuConnect 的目标以及该运动的长期未来感到困惑。由于时间有限，只有两周，议程主要由 ZuConnect 组织者和赛道负责人控制。尽管如此，社区驱动的项目确实发生了。





尽管评分较高，但 ZuConnect 是我迄今为止最好的 Pop-up 体验。我只希望它能减少社区成员之间的紧张关系，并持续两周以上。





维塔莉亚：

类别 评分（1-10） 共享生活与共享工作 4 公民管理 9 共同创建、共同拥有的议程 6 力量与使命的一致性 10

总得分：29/40





Vitalia 于 2024 年 1 月启动，目前仍在进行中，地点位于洪都拉斯海岸外的罗阿坦岛，Prospera ZEDE 就在此举办。Vitalia 的使命是消除死亡和衰老，这与 Prospera 的目标完全一致，即通过有效的法律和制度基础设施释放创业潜力。





此次合作为从事生物技术、健康科学和医学科学前沿领域的创新者提供了法律上的明确，从而实现了快速的医学试验、药物开发和小众身体实验。





Vitalia 的延长时间允许社区广泛参与创建非会议活动，尽管这有时会导致与受到社会事件负面影响的公民发生冲突。会议轨道由指定的主题负责人更成功地管理。





然而，Vitalia 在共享居住和共享办公基础设施方面面临挑战。罗阿坦岛物价昂贵，成本堪比美国，但缺乏健身房和餐饮等便利设施。蚊子、沙蝇和交通问题让生活变得困难。住宿费用高昂，平均每月超过 2,000 美元（共享空间），这是一个重大缺点，阻止了一些人停留更长时间。





尽管面临这些挑战，Vitalia 似乎在他们所建立的 DeSci 和生物技术领域占据了有利地位。他们的持续运营表明 Pop-up City 设计有效，在我参加过的 Pop-up City 中获得了最高评级。Prospera 甚至可能成为第一个完全成熟的网络国家的所在地。





muBuenos：

类别 评分（1-10） 共享生活与共享工作 7 公民管理 9 共同创建、共同拥有的议程 4 力量与使命的一致性 8

总得分：28/40





muBuenos 于 2024 年 3 月和 4 月在布宜诺斯艾利斯举行。我参加了整个 4 月的活动，它成为对我的个人目标和抱负影响最大的活动之一。mu 团队已经展示了他们建立专注和敬业的社区的能力，这些社区不断为更广泛的加密资产生态系统创造价值，他们之前的 Pop-up City、泰国的 muChang Mai 以及许多过去的参与者重返 muBuenos 都证明了这一点。





mu 明确关注加密和开发，在为期 6 周的活动中，全球加密资产生态系统中一些最有效的建设者聚集在一起，其中许多人都来自阿根廷。阿根廷可以说是加密资产采用最成熟的司法管辖区，超过 10% 的人口在日常生活中使用加密资产，多年来经济不稳定，而且有多个成功的项目源自阿根廷建设者。





位于布宜诺斯艾利斯巴勒莫街区中心的 muCoworking 空间非常适合合作，拥有多个房间、办公桌、白板和附近的便利设施。然而，共享生活仅限于自组织的选择，当地生态系统的强大导致国际认同度较低。不过，当地建筑商和人才的高质量抵消了国际少数群体的缺点。





mu 的议程是开放的，正如 Zuzalu 所期望的那样，但缺乏结构和对一些拟议活动的承诺造成了摩擦。这凸显了我们在 Pop-up City 时间表上还处于早期阶段，以及我们渴望遵循的原则可能并不总是最适合日常运营的流程。

—





这三个“弹出式城市”都非常成功，也带来了绝佳的机会，但为了未来的成功和永久网络国家的实现，必须解决一些共同的限制。





首先，对来自欧盟和美国以外的社区成员的移民支持需要改进。许多建筑商在边境被阻拦或从未获得签证。对于所有 Pop-up City 来说，统一支持旅行物流和签证审批的阵线至关重要。





其次，随着“弹出式城市”逐渐发展成为永久性网络国家和创新中心，物流运作必须得到改善，以满足公民对生活方式的期望。这包括新的贸易路线、技术和卫生基础设施，甚至“弹出式城市的亚马逊”。





最后，参加和体验这些“快闪城市”的费用必须让普通人更能负担得起。应探索奖学金或永久性解决方案来解决昂贵的会员费、机票和住宿费用。





一旦克服了这些障碍，弹出式城市运动将继续发展，成为更美好未来的社会证明。我已经看到了这种发展的景象——我们的“Crecimiento”。

—





在 muBuenos 的最后一周，我目睹了 成长行动 这是一项新运动，旨在于 8 月启动一个临时的 Pop-up City，随后建立一个永久性的社会经济区，重点关注阿根廷链上去中心化应用的长期发展和采用。Crecimiento 的崇高目标是证明新兴技术如何能够让社会变得更好，而 Milei 饱经风霜、陷入困境的阿根廷是开展此类活动的最佳地点和时机。





在 Protocol Labs、mu、Milei 政府和其他许多组织的支持下，Crecimiento 提供了清晰的路线图，展示了 Pop-up City 的影响如何导致真正的永久网络国家的出现。作为阿根廷、Pop-up City 和网络国家的粉丝，我很高兴看到世界如何接受这一新模式，因为我知道网络国家多米诺骨牌线正在一个个 Pop-up City 上建立起来。

未来是光明的、分散的，并且正在一个接一个地建设中。

—





本文由 Xenofon Kontouris 撰写，与 Christopher Campbell 合作。Chris 和 Xenofon 是即将出版的《弹出式城市和宇宙主义》指南的合著者。



在他们的工作中，Xenofon 和 Chris 采访了 Pop-up City 的创始人、组织者和参与者。所有内容将促进《宇宙定位主义开放指南》的创建，并且本书和运动的核心支持者和支持者可以提前访问未删减的采访内容。



如需跟进所有相关工作并贡献您的经验，请 填写以下简单的 Google 表单 ，或者直接联系 Xenofon Kontouris。





附加信息：





*直到今天，Zuzalu 建立的社区仍然保持着重要的联系和对话，主要通过一个名为 祖扎戈拉 并通过专门的 Telegram 聊天。





**继黑山的 Zuzalu 之后，又举办了另一场 Zu 活动；类似于短期衍生活动，于 2023 年 11 月在伊斯坦布尔的 DevConnect 之前举行，为期两周。 祖连 ，正如它的名字所言，为过去几个月奠定了基础，当时，为了分散和扩大 Zuzalu 的影响力，Vitalik 设立了二次融资轮，并使大量新的 Pop-up 城市在 2024 年建成；所有这些都是在黑山建立的模型中实现的。





***这 亩 团队也非常活跃，muAccra 将于 6 月在加纳举行，同时正在考虑在布宜诺斯艾利斯建立永久性的 muHub （还有另一项有趣的发展，我将在本文后面详细介绍） 。





其他许多城市也即将推出：

五月和六月，Zanzulu 将在桑给巴尔举行。与此同时，Edge Esmeralda 将在加利福尼亚举行，ZuBerlin 将在柏林举行。



紧随其后的是 7 月份的 ZuVillage Georgia，而 8 月份则将在瑞士举办 ZuLead。



九月也一样忙碌，因为 Digitalia 将在罗马举行，而 Edge Thailand 将于九月下旬开始，一直持续到十一月的 DevCon。



