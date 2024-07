La métamorphose a commencé : États du réseau v0.01

Quand la plupart des gens pensent à une ville éphémère, ils pensent à Burning Man. En fait, jusqu'à récemment, les « villes éphémères » faisaient référence à des développements « semi-urbains » temporaires ou semi-permanents qui ont émergé en réponse à divers facteurs sociaux, économiques ou environnementaux.





Quelques exemples :





Secours en cas de catastrophe et camps de réfugiés : après des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre et des ouragans, ou des conflits ou des crises humanitaires, des installations et des camps temporaires peuvent être établis pour fournir un abri, de la nourriture et une aide médicale aux populations déplacées.

Espaces de festivals et d'événements : lors de grands événements tels que des festivals de musique, des tournois sportifs ou des rassemblements culturels, des infrastructures temporaires telles que des tentes, des scènes et des stands de nourriture peuvent créer une atmosphère de ville éphémère, accueillant des milliers de personnes pour une courte durée.

Installations urbaines temporaires : certaines juridictions créent des installations urbaines éphémères pour revitaliser des espaces sous-utilisés ou promouvoir des événements culturels. Ces installations peuvent inclure des expositions d'art, des marchés en plein air ou des espaces de performance.





En fin de compte, les villes éphémères se caractérisent par leur nature temporaire, leur flexibilité et leur adaptabilité aux circonstances changeantes. Ces villes constituent une solution importante pour apporter des secours immédiats ou répondre aux besoins à court terme dans des situations en évolution rapide. Même si les villes éphémères du passé sont utiles, il existe un nouveau type de ville éphémère qui promet d'avoir un impact considérable sur l'avenir, qu'il s'agisse de la façon dont nous innovons, coordonnons, coopérons et envisageons l'avenir.

---





Tout a commencé au Monténégro. 25 mars 2023. Pendant trois mois, un groupe éclectique d'innovateurs, de bâtisseurs, de penseurs et de visionnaires s'est réuni dans un village balnéaire de la campagne du Monténégro pour un nouveau type de ville éphémère appelée Zuzalu. La vision, telle qu'exposée par Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum et cerveau derrière Zuzalu, était de combiner les rencontres fortuites des conférences, l'orientation technique et la durée à long terme des maisons de hackers, et l'éthos bottom-up émergent du Web3. Dans ses propres mots :





« En 2022, je réfléchissais depuis un moment à bon nombre de ces sujets. J'ai lu et révisé le livre de Balaji Srinivasan sur les États du réseau, écrit des articles sur ce à quoi pourrait ressembler une ville crypto et exploré les questions de gouvernance dans le contexte de constructions numériques natives de la blockchain comme les DAO. Mais la discussion semblait rester trop longtemps trop théorique et le moment semblait venu pour une expérience plus pratique. C’est ainsi qu’est née l’idée de Zuzalu.

Cela atteint un point idéal : c'est suffisamment ambitieux et suffisamment différent de ce qui a déjà été répété ad nauseam pour que nous apprenions réellement quelque chose, mais cela reste suffisamment léger pour que ce soit gérable sur le plan logistique. Et intentionnellement, cela ne centre aucune vision spécifique sur la façon dont quelque chose comme cela devrait être fait, que ce soit celui de Balaji ou autre.





Zuzalu a révélé le pouvoir des villes éphémères dans la création de communautés mondiales durables partageant une vision commune. Depuis, d’autres villes éphémères inspirées de Zuzalu ont vu le jour, et bien d’autres sont en cours d’organisation, servant de « réseaux de test » pour la création de communautés permanentes et physiques. Jusqu'à présent, en 2024, votre auteur a personnellement assisté Vitalie en février et muBuenos en avril.





Vitalia, initialement prévu pour 2 mois, s'est d'abord étendu à trois mois, puis quatre, et maintenant sur un événement d'un an qui vise à établir rapidement une base permanente de citoyens -- et ils y parviennent ! De nombreuses villes éphémères préfèrent garder une vision à long terme émergente, permettant à de nouvelles idées de combler les lacunes venant de la base. Mais comme Buterin l’a mentionné, l’un des principes directeurs est l’État en réseau, conçu par Balaji Srinivasan.

Qu’est-ce qu’un état de réseau ?

Selon Srinivasan, un État en réseau est une nation numérique construite autour d’une vision commune, guidée par un leader reconnu, forte de sa propre crypto-monnaie, unie par un fort sentiment d’identité collective et animée par l’ambition d’acquérir des terres souveraines financées par le financement participatif.





Choix de la communauté : les États du réseau, par nature, ne sont pas possessifs. Les citoyens peuvent choisir de quitter ces systèmes et de migrer vers d’autres États du réseau compétitifs s’ils le souhaitent. L'alignement sur les pratiques de gouvernance et la culture de ces sociétés en réseau est un facilitateur clé dans la création de membres et de citoyens heureux et dévoués.

Nature sans frontières : À l'heure actuelle, les États du réseau et leurs communautés, en raison de leur nature nomade et numérique, transcendent les frontières géopolitiques traditionnelles, permettant aux participants du monde entier de s'engager et de collaborer sans être contraints par les juridictions nationales. Cette nature sans frontières peut favoriser la profondeur, la coopération mondiale et l’échange d’idées et de ressources.

Adaptés aux intérêts et au style de vie : les États du réseau semblent évoluer autour d’une certaine niche d’intérêt, où les individus investis dans ces niches et ces intérêts bénéficient énormément en participant à la formation d’une extension physique de leur État du réseau. Vitalia est un exemple parfait d'une telle ville éphémère, d'où sa métamorphose rapide en un établissement plus permanent à Prospera et Roatan, au Honduras.





Dans l’ensemble, les États des réseaux représentent une vision de la gouvernance et de l’organisation sociale qui exploite la puissance des réseaux et de la technologie numériques pour créer des systèmes plus intégrés, transparents et adaptatifs pour l’avenir. Et il est intéressant de noter que les villes éphémères représentent des démonstrations d’un mois sur la manière dont ces visions de la gouvernance future peuvent émerger dans les décennies à venir.

--





Les villes pop-up et les États du réseau sont étroitement liés. Pourtant, toutes les Pop-Up Cities ne sont pas égales. En tant que personne ayant eu la chance d'être dans trois villes pop-up au cours des derniers mois, dans cette section, je vais essayer de développer les similitudes et les différences entre muBuenos, Vitalia et ZuConnect. (Malheureusement, je n'étais pas à Zuzalu - toute contribution de la communauté sur la façon dont Zuzalu était différent et, peut-être, plus spécial est la bienvenue.)





Les critères que j'utiliserai pour la comparaison ci-dessous proviennent du message de Noah Chong sur Zuzagora intitulé « Qu'est-ce qu'un événement de style Zuzalu ? » Dans l'article, Noah énumère les caractéristiques ci-dessous comme faisant partie intégrante d'une ville éphémère de type Zuzalu. Je listerai et évaluerai chaque ville en fonction de ces attributs.





Coliving & Coworking

Curation des citoyens

Agenda co-créé et détenu en copropriété

Pouvoir et alignement de la mission





Coliving & Coworking :





En règle générale, une ville éphémère devrait maintenir environ 150 résidents actifs à moyen terme travaillant sur l'agenda de la ville. Un grand espace de coworking calme et une mairie commune facilitent les connexions et les discussions constantes. Un mode de vie adéquat et des infrastructures de santé devraient répondre aux besoins alimentaires et physiques des citoyens.





Le coliving est crucial, les citoyens formant des « maisons de groupe » de 2 à 10 colocataires partageant les mêmes intérêts. Le coworking et le coliving génèrent du hasard et de la productivité, essentiels pour un potentiel hub d’État du réseau. Il s’agit d’un processus qui nécessite un soutien supplémentaire. Je travaille personnellement à fournir l'infrastructure nécessaire pour promouvoir toutes les options de cohabitation. (Indice : ZuForever)





Curation citoyenne :

À Zuzalu, 8 organisateurs principaux ont invité chacun une quinzaine de résidents, qui pouvaient inviter chacun 2 invités. Des résidents supplémentaires ont été sélectionnés via un processus de candidature et par des pistes. Les clients pouvaient prolonger leur séjour en payant à la semaine mais sans hébergement garanti comme les résidents. De même, les premières villes éphémères doivent soigneusement sélectionner les participants afin de favoriser des relations et des liens solides qui inciteront à la formation des premiers États du réseau. Cela sera crucial dans les années à venir, car ces efforts façonneront la perception du public.





Cependant, pour réussir, un État en réseau doit en fin de compte être à la fois résilient aux influences extérieures et ouvert à tous les citoyens potentiels concernés qui répondent aux critères fixés par ces sociétés en réseau émergentes.





Calendrier co-créé et détenu en copropriété

Les participants acceptés ont accès à un calendrier partagé pour publier des événements. Les jours de semaine sont ouverts pour des programmes co-créés, tandis que les week-ends sont réservés aux organisateurs pour planifier des présentations formelles, des panels et des conférences.





Les villes éphémères prospères devraient offrir une expérience « hors campus » où les participants peuvent librement basculer entre les rôles d'enseignement et d'apprentissage. Les événements organisés par la communauté peuvent inclure des ateliers techniques, des présentations de recherche, des activités saines comme des randonnées et des plongées froides, et des rassemblements sociaux tels que des cérémonies du thé ou des soirées Blockravers.





Pouvoir et alignement de la mission

La mission, la vision et les valeurs d'une ville éphémère sont les forces motrices les plus essentielles de sa communauté. Le manque de clarté sur ces aspects conduit à une communauté floue et désengagée. Aligner la mission de Pop-up City avec ses activités, sa conception et sa production est crucial pour le succès.

L'emplacement stratégique joue un rôle clé dans le renforcement de la mission d'une Pop-up City.





Par exemple, le placement de Vitalia dans une zone économique spéciale comme Prospera soutient directement sa mission, tandis que muBuenos se positionne stratégiquement dans des endroits avec une forte présence de développeurs et de constructeurs Web3 dédiés.

—





Comme je l'ai dit, j'utiliserai chacune d'entre elles pour présenter, analyser et évaluer les villes éphémères auxquelles j'ai personnellement participé : muBuenos, Vitalia et ZuConnect.

Commençons avec ZuConnect :

Catégorie Note (1-10) Coliving & Coworking 7 Curation des citoyens dix Agenda co-créé et détenu en copropriété 3 Pouvoir et alignement de la mission 5

Note totale : 25/40





Constantinople occupe une place particulière dans mon cœur. Le ZuConnect de 2 semaines en octobre 2023 a changé ma vie. Les gens, la nourriture, le faible coût de la vie, les lieux et les discussions étaient fascinants. Les gens restaient, travaillaient, faisaient la fête et dînaient ensemble. L'arrivée constante de nouveaux membres avant DevConnect a amélioré l'expérience.





Cependant, il y avait des inconvénients. Des conflits internes ont poussé Vitalik à décentraliser l'avenir de Zuzalu fin 2023. La tension entre les principaux participants était évidente, semant la confusion sur la nature de Zuzalu, les objectifs de ZuConnect et l'avenir à long terme du mouvement. L'ordre du jour était principalement contrôlé par les organisateurs de ZuConnect et les responsables du suivi en raison du délai limité de deux semaines. Néanmoins, des éléments pilotés par la communauté ont eu lieu.





Malgré la note ci-dessus, ZuConnect a été ma meilleure expérience Pop-up jusqu'à présent. J'aimerais seulement qu'il y ait moins de tensions entre les membres précieux de la communauté et qu'il dure plus de deux semaines.





Vitalie :

Catégorie Note (1-10) Coliving & Coworking 4 Curation des citoyens 9 Agenda co-créé et détenu en copropriété 6 Pouvoir et alignement de la mission dix

Note totale : 29/40





Vitalia, qui a débuté en janvier 2024 et se poursuit, se déroule à Roatan, une île au large des côtes du Honduras qui accueille le Prospera ZEDE. La mission de Vitalia visant à éliminer la mort et le vieillissement s'aligne parfaitement avec l'objectif de Prospera de libérer le potentiel entrepreneurial grâce à une infrastructure juridique et institutionnelle efficace.





Cette collaboration apporte une clarté juridique aux innovateurs travaillant à la pointe de la biotechnologie, des sciences de la santé et des sciences médicales, permettant des essais médicaux rapides, le développement de médicaments et des expérimentations corporelles de niche.





La période prolongée de Vitalia a permis une large participation de la communauté à la création d'activités hors conférence, même si cela a parfois conduit à des conflits avec des citoyens affectés négativement par des événements sociaux. Les pistes de conférence ont été gérées avec plus de succès par des responsables de sujets désignés.





Cependant, Vitalia a été confrontée à des défis liés aux infrastructures de coliving et de coworking. Roatan est une ville chère, avec des coûts rivalisant avec ceux des États-Unis, mais les équipements tels que les salles de sport et les options de restauration faisaient défaut. Les moustiques, les phlébotomes et les problèmes de transport rendaient la vie difficile. Les coûts d'hébergement élevés, dépassant en moyenne 2 000 dollars par mois pour un espace partagé, constituaient un inconvénient majeur qui empêchait certains de rester plus longtemps.





Malgré ces défis, Vitalia semble bien positionnée pour le créneau DeSci et biotechnologique sur lequel elle s'est bâtie. Leurs activités continues témoignent d'une conception efficace de villes éphémères, ce qui leur a valu la note la plus élevée parmi les villes éphémères auxquelles j'ai participé. Prospera pourrait même devenir l’hôte du premier État réseau à part entière.





muBuenos :

Catégorie Note (1-10) Coliving & Coworking 7 Curation des citoyens 9 Agenda co-créé et détenu en copropriété 4 Pouvoir et alignement de la mission 8

Note totale : 28/40





muBuenos a eu lieu à Buenos Aires en mars et avril 2024. J'y ai assisté pendant tout le mois d'avril et c'est devenu l'un des événements les plus marquants pour mes objectifs et aspirations personnels. L'équipe mu a démontré sa capacité à créer des communautés ciblées et dévouées qui produisent à plusieurs reprises de la valeur pour l'écosystème plus large des crypto-actifs, comme en témoigne sa précédente ville éphémère, muChang Mai en Thaïlande, et le retour de nombreux anciens participants à muBuenos.





L'accent clairement mis par l'UM sur la cryptographie et le développement a réuni pendant 6 semaines certains des constructeurs les plus efficaces de l'écosystème mondial des crypto-actifs, dont beaucoup sont basés en Argentine. Le pays est sans doute la juridiction la plus mûre pour l’adoption des crypto-actifs, avec plus de 10 % de la population ayant utilisé des crypto-actifs dans leur vie quotidienne, des années d’incertitude économique et de nombreux projets réussis émanant de constructeurs argentins.





L'espace de travail muCoworking, situé au cœur du quartier de Palermo à Buenos Aires, était idéal pour la collaboration, avec plusieurs salles, bureaux, tableaux blancs et commodités à proximité. Cependant, la cohabitation se limitait à des options auto-organisées et la force de l’écosystème local conduisait à une identité moins internationale. La grande qualité des bâtisseurs et des talents locaux l’emportait cependant sur les inconvénients d’une minorité internationale.





L'agenda du mu était ouvert, comme on le souhaitait pour un événement inspiré de Zuzalu, mais le manque de structure et d'engagement envers certains événements proposés a créé des frictions. Cela montre à quel point nous en sommes au début de la chronologie de Pop-up City et à quel point les principes que nous aspirons à vivre ne sont pas toujours les processus les mieux adaptés aux opérations quotidiennes.

—





Les trois villes éphémères ont été extrêmement réussies et ont offert des opportunités fantastiques, mais il existe des limites communes qui doivent être prises en compte pour le succès futur et la manifestation d'États de réseau permanents.





Premièrement, le soutien à l’immigration pour les membres des communautés originaires de pays extérieurs à l’UE et aux États-Unis doit être amélioré. De nombreux constructeurs ont été bloqués à la frontière ou n’ont jamais obtenu de visa. Un front unifié pour soutenir la logistique des voyages et l’approbation des visas est crucial pour toutes les villes éphémères.





Deuxièmement, à mesure que les villes éphémères évoluent vers des États en réseau permanents et des pôles d'innovation, les opérations logistiques doivent s'améliorer pour répondre aux attentes des citoyens en matière de style de vie. Cela comprend de nouvelles lignes commerciales, des infrastructures techniques et sanitaires, et même une « Amazonie pour les villes éphémères ».





Enfin, le coût de la visite et de l’expérience de ces villes éphémères doit devenir plus abordable pour le citoyen moyen. Des bourses d’études ou des solutions permanentes devraient être explorées pour faire face aux frais élevés d’adhésion, de transport aérien et d’hébergement.





Une fois ces obstacles surmontés, le mouvement Pop-up City continuera à se développer en tant que preuve sociale d’un avenir meilleur. Et j'ai eu des visions de cette croissance - notre "Crecimiento".

—





Durant la dernière semaine de muBuenos, j'ai été témoin de l'émergence de Opération Crécimiento , un nouveau mouvement visant à lancer une ville éphémère temporaire en août, suivie d'une zone socio-économique permanente axée sur la croissance à long terme et l'adoption d'applications décentralisées en chaîne en Argentine. Le noble objectif de Crecimiento est de prouver comment les technologies émergentes peuvent transformer une société pour le mieux, et il n'y a pas de meilleur endroit ni de meilleur moment pour de telles activités que l'Argentine éprouvée et troublée de Milei.





Soutenu par Protocol Labs, mu, le gouvernement Milei et bien d'autres, Crecimiento fournit une feuille de route claire sur la manière dont l'impact d'une ville éphémère peut conduire à l'émergence d'un véritable État de réseau permanent. En tant que fan de l'Argentine, des villes éphémères et des États du réseau, je suis impatient de voir comment le monde adopte ce nouveau paradigme, sachant que la gamme de dominos de l'État du réseau est construite une ville éphémère à la fois.

L’avenir est radieux, décentralisé et construit une ville éphémère à la fois.

—





Cet article est rédigé par Xenofon Kontouris et en collaboration avec Christopher Campbell. Chris et Xenofon sont co-auteurs d'un prochain guide sur les villes pop-up et le cosmolocalisme.



Dans leur travail, Xenofon et Chris ont interviewé les fondateurs, les organisateurs et les participants de Pop-up City. Tout le contenu facilitera la création d’un guide ouvert sur le cosmolocalisme, et un accès anticipé et intégral au contenu des interviews est disponible pour les principaux bailleurs de fonds et partisans du livre et du mouvement.



Pour suivre tous les travaux connexes et apporter votre expérience, veuillez remplissez le simple formulaire Google ci-dessous , ou contactez directement Xenofon Kontouris.





Informations Complémentaires:





*À ce jour, la communauté créée par Zuzalu entretient encore aujourd'hui des connexions et des conversations importantes, principalement via un forum dédié nommé Zuzagora et via des chats Telegram dédiés.





**Après Zuzalu au Monténégro, un autre événement Zu a eu lieu ; quelque chose qui s'apparente à un spin-off à court terme qui a eu lieu en novembre 2023 pendant deux semaines, juste avant DevConnect à Istanbul. ZuConnect , comme on l'appelait, a jeté les bases de ces derniers mois, lorsque, dans un effort de décentralisation et d'expansion de l'impact de Zuzalu, Vitalik a mis en place un cycle de financement quadratique et a permis à un essaim de nouvelles villes éphémères d'avoir lieu dans 2024 ; le tout dans le modèle produit au Monténégro.





***Le mu L'équipe est également très active, avec muAccra ayant lieu en juin au Ghana, tandis qu'un muHub permanent à Buenos Aires est envisagé (en parallèle d'un autre développement intéressant, que je développerai plus loin dans l'article) .





De nombreuses autres villes sont également sur le point de se lancer :

En mai et juin, Zanzulu a lieu à Zanzibar. Parallèlement, Edge Esmeralda se déroule en Californie et ZuBerlin à Berlin.



ZuVillage Georgia suit juste après, en juillet, tandis qu'en août, ZuLead aura lieu en Suisse.



Le mois de septembre est tout aussi chargé, avec Digitalia qui se déroulera à Rome et Edge Thailand de fin septembre jusqu'à la DevCon en novembre.