Management: 4 Top-Fähigkeiten und Tipps für bessere Kommunikation und Einfluss

Heute möchte ich Sie einladen, mich jede Woche hier auf HackerHoon zu begleiten und mir Management-Tipps zu holen. Dies ist eine einfache Artikelserie, die sich auf großartige Taktiken konzentriert, die Sie in Ihrem Team anwenden können, um so produktiv wie möglich zu werden.





In diesem Artikel konzentrieren wir uns speziell auf die Kommunikation: den Umgang mit Konflikten und die Motivation anderer.





So lass uns gehen! Ohne „Wasser“ und langweilige Empfehlungen ;)

#1 Körpersprache lesen





Wenn Sie versuchen, jemanden zu verstehen, sind seine Worte nur die halbe Wahrheit. Sie müssen auch auf ihre Körpersprache achten.





Man muss der gesamten Person zuhören: Geben oder nehmen, etwa die Hälfte dessen, was eine Person wirklich sagt, kommt nicht durch die Worte, die sie verwendet, sondern durch ihren Körper.









Was Sie suchen, sind Verhaltensabweichungen:





Der erste Typ ist eine Abweichung von der normalen Kommunikationsweise einer Person, die als Grundlinie bezeichnet wird

Wenn sich das Verhalten einer Person plötzlich ändert, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass etwas nicht stimmt. Wenn beispielsweise jemand, der normalerweise in Ihrer Nähe steht und langsam spricht, jetzt weiter weg steht und schnell spricht, könnte das ein Zeichen für Probleme sein.

Es ist wichtig, sich dieser Verhaltensänderungen bewusst zu sein, aber es ist auch wichtig, nicht davon auszugehen, dass man weiß, was falsch ist. Stattdessen können Sie Fragen stellen, um zu verstehen, was vor sich geht, aber respektieren Sie die Privatsphäre der anderen Person und seien Sie nicht aufdringlich.



Der 2. Typ ist eine Abweichung von kontextuellen Normen





In sozialen Situationen gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die als normal und akzeptabel gelten. Beispielsweise ist es normal, einer anderen Person kurz in die Augen zu schauen und zu lächeln oder „Hallo“ zu sagen. Wenn Sie jedoch jemand längere Zeit anstarrt, kann dies als unhöflich oder unangenehm empfunden werden.





Machen Sie hier also keine Annahmen; Die Person schaut dich vielleicht an, weil ihr einfach das T-Shirt gefällt, das du trägst :)





Der beste Weg, mehr darüber zu erfahren, warum sich jemand auf eine bestimmte Weise verhält, besteht darin, ihn aufmerksam zu beobachten und Fragen zu stellen, wenn Sie sich dabei wohl fühlen. Zu den Dingen, auf die man achten sollte, gehören Augenabneigung, Zappeln, Körperhaltung und, was mir am besten gefällt, das Distanzierungsverhalten.





Wenn jemand weiter von Ihnen entfernt steht als normal oder die Füße von Ihnen wegdreht, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass er kein Interesse an dem Gespräch hat oder Sie nicht mag.





Beginnen Sie, der ganzen Person zuzuhören, legen Sie gute Ausgangswerte fest und beginnen Sie mit der Suche nach signifikanten Abweichungen. Wenn Sie das tun, werden Sie feststellen, dass Sie einen großen Teil des Gesprächs verpasst haben!

#2 5 Sätze, die Sie vermeiden sollten





















Manchmal kommt es beim Erfolg bei der Arbeit darauf an, zu wissen, was man sagen soll. In anderen Fällen geht es darum, zu wissen, was man nicht sagen soll.





















Das ist nicht meine Aufgabe

Das haben wir alle schon einmal gehört. Hier ist das Problem. Selbst wenn es technisch wahr ist, inspiriert es nie und ist nie hilfreich. Wenn Sie sagen: „Das ist nicht meine Aufgabe“, sagen Sie im Wesentlichen, dass Sie nur für sich selbst da sind und dass Ihnen die Bedürfnisse des Teams egal sind. Wenn Sie keine Zeit haben, jemandem zu helfen, ist das in Ordnung. Sagen Sie ihnen einfach, dass Sie ihnen später helfen werden. Aber entlassen Sie sie nicht mit einem knappen „Das ist nicht meine Aufgabe.“

Wir haben das schon einmal versucht. Wenn man ein Problem bei der Arbeit bespricht, sagt man oft: „Das haben wir schon einmal versucht“, und jemand schlägt eine mögliche Lösung vor. Dies ist eine Möglichkeit, die zusätzliche Arbeit zu vermeiden, die mit Veränderungen einhergeht. Auch wenn etwas schon einmal ausprobiert wurde, heißt das nicht, dass es nicht auch auf eine neue Art und Weise umgesetzt werden kann. Und selbst wenn Sie in der Vergangenheit mit diesem Problem zu kämpfen hatten, geben Sie nicht auf, bevor Sie die neue Lösung überhaupt ausprobiert haben.





Dafür gibt es kein Budget Manche Menschen sträuben sich möglicherweise gegen neue Ideen oder Lösungen, weil sie denken, dass sie zu viel Geld kosten. Kluge Führungskräfte wissen jedoch, dass Budgets nur Richtlinien sind, und sind bereit, in großartige Lösungen zu investieren, auch wenn sie dafür das Budget anpassen müssen.

Eine gute Führungskraft wird in der Lage sein, Wege zu finden, das Budget aufrechtzuerhalten, auch wenn das bedeutet, dass Geld aus anderen Bereichen verschoben werden muss. Sie werden auch in der Lage sein, dem Team und den Stakeholdern den Wert der neuen Lösung zu erklären, sodass alle an Bord sind.

Ich habe es dir gesagt

Es hilft nie, es macht die Person nur wütend. Also ist es besser, gar nichts zu sagen.





5. Das entspricht nicht dem Verfahren

Manche Menschen nutzen möglicherweise auch Richtlinien, Regeln oder Traditionen als Vorwand, um Veränderungen zu vermeiden. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die meisten Regeln nicht absolut gelten und gute Gespräche der Schlüssel zur Teamproduktivität sind. Wenn Sie eine neue Lösung haben, die wahrscheinlich zu Fortschritten führt, scheuen Sie sich nicht, sich zu äußern.





Hier ist der Fall aus meiner persönlichen Erfahrung:





Einmal arbeiteten wir an einer NFT-Sammlung und unser Partner machte Fehler und konnte die Bilder nicht rechtzeitig liefern. Und dann kam einer der Ingenieure mit der Idee zu mir, die visuellen Elemente der NFTs nicht anzuzeigen und sie später zu enthüllen.

Damals war es ein neuer Mechaniker in der Branche, aber wir beschlossen, ein Risiko einzugehen, und es hat geklappt. Eine Woche später wurde dieser Typ zum Hauptdarsteller!









Immer noch hier? Lass uns weitermachen!

















































#3 Vermeiden Sie diese 7 giftigen Wörter

Manche Worte sind zwar potenziell ehrlich oder gut gemeint, können aber so verletzend sein, dass sie giftig sind. Mit giftig meine ich, dass sie Emotionen schüren, Ihrem Ruf schaden und die Kommunikation am Arbeitsplatz stören können. Auch wenn Sie die nötige Kritik äußern, können Sie dies auf positive Weise tun.





Kann nicht . Harte und eindeutige Aussagen wie „Das können wir nicht“, „Das kann er nicht genehmigen“ oder „Unsere Kunden können diese Lösung nicht verstehen“ sind selten hilfreich.

Nein . Dies ist ein leicht zu verwendendes Wort, aber oft negativ und schwerfällig. Versuchen Sie stattdessen, die getroffene Entscheidung informativer zu erläutern.

Falsch

Wenn Sie jemanden verärgern oder seine Intelligenz in Frage stellen möchten, sagen Sie ihm, dass er falsch liegt. Eine differenziertere Aussage ist in der Regel vorteilhafter.

Menschen die Schuld zuzuschieben, selbst wenn sie es verdienen, ist selten produktiv. Wenn Sie einen Fehler ansprechen müssen, ist es wichtig, dies auf eine Weise zu tun, die sich auf das Team konzentriert und positiv formuliert wird.

Anstatt zu sagen: „Sie haben es vermasselt“, könnten Sie sagen: „Wir haben einen Fehler gemacht, aber hier ist, was wir tun können, um ihn zu beheben.“

Niemals Es kann so klingen, als würden Sie alle Möglichkeiten verschließen, was die Hoffnung und Motivation der Menschen verringern kann. Anstatt „Niemals“ zu sagen, versuchen Sie es mit Dingen wie „Es ist möglich“, „Wir werden sehen“ oder „Lass uns unsere Möglichkeiten erkunden.“ Dies zeigt, dass Sie offen für neue Ideen und Möglichkeiten sind und bereit sind, auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten.

Dumm Es ist ein gebräuchliches Wort, wird aber meist nur als Beleidigung empfunden. Die Leute nehmen es sehr oft persönlich, auch wenn es sich um ein Produkt von etwas handelt. Es ist viel besser, eine nicht aufrührerische Sprache zu wählen.

Unmöglich Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen können. Deshalb ist es nicht immer richtig, etwas als „unmöglich“ zu sagen. Anstatt „unmöglich“ zu sagen, ist es hilfreicher, eine differenziertere Sprache zu verwenden, wie zum Beispiel „Ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür die Zeit haben“ oder „Ich mache mir Sorgen, dass das im Moment zu schwierig sein könnte.“





#4 Verkaufen Sie Ihre Ideen

Haben Sie jemals jemanden sagen hören, dass er niemals im Verkauf tätig sein könnte? Sie tun so, als ob Verkäufe irgendwie unehrlich wären.





Und setzt sie mit dem Stereotyp eines Gebrauchtwagenverkäufers gleich. Das ist bedauerlich, denn Verkaufen ist eine grundlegende Fähigkeit im Leben. Es ist eine Form der Überzeugung, die erfolgreiche Menschen ständig nutzen sollten.





Der Verkauf Ihrer Ideen ist einfach der Prozess, Menschen davon zu überzeugen, Ihnen zuzustimmen und Ihre Pläne zu unterstützen. Diese Fähigkeit können Sie auch dann nutzen, wenn Sie nicht in einer traditionellen Vertriebsrolle tätig sind.









Betrachten Sie diese 4 sehr nützlichen Taktiken:





Bewerten Sie Ihre Glaubwürdigkeit Abhängig von der Qualität der Idee möchten Sie sie vielleicht mit anderen teilen; Egal wie hoch Ihre Glaubwürdigkeit ist. Ziel ist es jedoch, möglichst glaubwürdig zu sein. Das bedeutet erstens, dass Sie bei Ihrer Arbeit eine reibungslose und qualitativ hochwertige Erfolgsbilanz vorweisen können.

Erwerben Sie den Ruf einer Person, die hilfsbereit und unterstützend ist, wenn andere ihre Ideen vorbringen Das heißt, tun Sie sich selbst einen Gefallen und bauen Sie seitlichen Halt auf, bevor Sie versuchen, vertikalen Halt aufzubauen. Was ich meine ist, dass Sie gut daran tun, mit Ihren Kollegen und anderen auf Ihrem Niveau oder unter Ihnen zu beginnen. Auf diese Weise können Sie abschätzen, wie gut die Idee bei Ihnen ankommen könnte. Und Sie werden wahrscheinlich gutes Feedback erhalten, das Ihnen hilft, die Idee zu verfeinern und zu verbessern.

Wenn Sie Ideen fördern, tun Sie dies auf eine Weise, die anderen hilft Ihre Idee ist Ihnen wichtig, aber denken Sie daran, dass jeder seine eigenen Ziele und Prioritäten hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie Ihre Ideen mit Personen über Ihnen im Unternehmen teilen. Bevor Sie Ihre Idee vorstellen, nehmen Sie sich etwas Zeit, darüber nachzudenken, wie sie mit ihren Prioritäten übereinstimmt.

Wie kann Ihre Idee ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen? was sind Sie? Seien Sie bereit, dies klar und prägnant zu formulieren.

Nehmen Sie sich unbedingt Zeit, Ihren Pitch zu üben Wenn die Idee eine große Abkehr von der Vergangenheit darstellt oder Sie sich an die Führungsebene wenden, sollten Sie besser vorbereitet sein. Sie müssen die Endkosten und den voraussichtlichen Nutzen kennen. Sie müssen auch auf vorhersehbare Fragen vorbereitet sein, weshalb ein gutes Praxisgespräch mit Kollegen so nützlich ist, bevor Sie sich an Führungskräfte wenden.





Verkaufen hat manchmal einen schlechten Ruf, aber das sollte nicht der Fall sein. Sich selbst zu verkaufen und seine Ideen zu verkaufen, ist ein normaler, notwendiger Teil des Berufslebens. Und wenn Sie sich an die Tipps erinnern, die wir gerade besprochen haben, kaufen die Leute möglicherweise genau das, was Sie verkaufen.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Manager eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines jeden Unternehmens spielen. Sie sind dafür verantwortlich, Teams zu leiten und zu motivieren, Ziele zu setzen, sicherzustellen, dass Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden und vieles mehr.





Die Entwicklung zu einem erfolgreichen Manager erfordert Zeit und Mühe, und ich hoffe, dass Sie alle oben beschriebenen Tipps hilfreich finden!