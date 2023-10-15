管理：改善沟通和影响力的 4 项顶级技能和技巧

今天，我想邀请您每周加入我的 HackerHoon，获取管理技巧。这是一个简单的文章系列，重点关注您可以在团队中使用的伟大策略，以尽可能提高工作效率。





在这篇文章中，我们将特别关注沟通：处理冲突以及如何激励他人。





那么，我们走吧！没有“水”和无聊的建议；）

#1 解读肢体语言





当你试图理解某人时，他们的话只是故事的一半。您还需要注意他们的肢体语言。





你必须倾听整个人的声音：无论给予还是接受，一个人真正所说的大约一半不是通过他们使用的词语而是通过他们的身体。









您正在寻找的是行为偏差：





第一种类型是偏离一个人正常的沟通方式，称为基线

如果某人的行为突然发生变化，则可能表明出现了问题。例如，如果一个平时站得离你很近、说话很慢的人现在站得较远、说话很快，这可能是有麻烦的迹象。

了解这些行为变化很重要，但不要假设您知道出了什么问题也很重要。相反，您可以提出问题来尝试了解正在发生的事情，但要尊重对方的隐私，并且不要咄咄逼人。



第二种是偏离语境规范





在社交场合，有些行为被认为是正常且可以接受的。对于前任，短暂地看着另一个人的眼睛并微笑或打个招呼是很正常的。然而，如果有人长时间盯着你看，就会被认为是粗鲁或不舒服的。





所以，不要在这里做出假设；这个人看着你可能是因为他们喜欢你穿的 T 恤:)





要更多地了解某人以某种方式行为的原因，最好的方法是仔细观察他们，并在您觉得舒服的情况下提出问题。需要注意的一些事情包括眼睛厌恶、坐立不安、姿势和我最喜欢的一种——疏远行为。





如果有人站得离你比平时更远，或者双脚远离你，这可能表明他们对谈话不感兴趣或不喜欢你。





开始倾听整个人的声音，建立良好的基线，并开始寻找明显的偏差。当你这样做时，你会发现你错过了谈话的很大一部分！

#2 5 个要避免的短语





















有时，工作上的成功就在于知道该说什么。其他时候，关键在于知道什么不该说。





















那不是我的工作

我们都听过这个。问题就在这里。即使它在技术上是正确的，它也永远不会激发灵感，也永远不会有帮助。当你说“这不是我的工作”时，你本质上是在说你只是为了照顾自己，而不关心团队的需求。如果您没有时间帮助别人，也没关系。只要告诉他们你稍后会帮助他们。但不要用简短的“这不是我的工作”来驳回他们。

我们以前已经尝试过人们在讨论工作中的问题时经常会说“我们以前已经尝试过”，并且有人提出了可能的解决方案。这是避免变革带来的额外工作的一种方法。即使以前尝试过某件事，也不意味着不能以新的方式来做。即使您过去一直在解决这个问题，在尝试新的解决方案之前也不要放弃。





没有预算 有些人可能会抵制新的想法或解决方案，因为他们认为它们会花费太多钱。然而，聪明的领导者知道预算只是指导方针，他们愿意投资于出色的解决方案，即使他们必须调整预算才能做到这一点。

一个好的领导者将能够找到使预算发挥作用的方法，即使这意味着从其他领域转移资金。他们还能够向团队和利益相关者解释新解决方案的价值，以便每个人都参与进来。

我已经告诉过你了

它毫无帮助，只会激怒人。所以你最好什么也不说。





5.不符合程序

有些人还可能以政策、规则或传统为借口来避免改变。然而，重要的是要记住，大多数规则都不是绝对的，良好的对话是团队生产力的关键。如果您有一个可能带来进展的新解决方案，请不要害怕说出来。





以下是我个人经历的案例：





有一次，我们正在制作一个 NFT 系列，我们的合作伙伴搞砸了，无法及时提供视觉效果。然后，一位工程师向我提出了一个想法，即不要显示 NFT 的视觉效果，稍后再透露。

当时，这是行业中的新机制，但我们决定冒险，结果成功了。一周后，那家伙成了主角！









还在？让我们继续吧！

















































#3 避免这 7 个有毒词汇

有些话虽然可能是诚实的或善意的，但可能会造成伤害甚至有毒。我所说的有毒物质是指它们会煽动情绪，损害你的声誉，并扰乱工作中的沟通。即使提出必要的批评，你也可以以积极的方式提出。





不能诸如“我们不能那样做”、“他不能授权那样做”或“我们的客户无法理解这个解决方案”之类的严厉而明确的陈述很少有帮助。

不这是一个很容易使用的词，但常常是消极的和沉重的。相反，尝试对所做的决定提供更详细的解释。

错误的

如果你想让某人生气或质疑他们的智商，请告诉他们他们错了。更细致的陈述通常更有益。

责怪别人，即使是他们应得的，也很少有成效。如果您需要解决错误，重要的是要以专注于团队并积极构建的方式进行。

不要说“你搞砸了”，你可以说“我们犯了一个错误，但我们可以采取一些措施来解决这个问题。”

绝不 听起来好像你关闭了所有可能性的大门，这会减少人们的希望和动力。不要说“永远不会”，而是尝试说“有可能”、“我们会看看”或“让我们探索我们的选择”之类的话。这表明您对新想法和可能性持开放态度，并且愿意为更美好的未来而努力。

愚蠢的 这是一个常见的词，但大多数情况下，被视为侮辱性的。即使你谈论的是某种产品，人们也常常认为这是针对个人的。最好选择一种非煽动性的语言。

不可能的 同样重要的是要记住，我们无法预测未来，因此说某件事“不可能”并不总是准确的。与其说“不可能”，不如使用更细致的语言，例如“我不确定我们是否有时间”或“我担心现在这可能太困难”会更有帮助。





#4 推销你的想法

您是否曾听过有人说他们永远无法从事销售？他们的行为就像销售在某种程度上不诚实一样。





并将它们等同于二手车推销员的刻板印象。这很不幸，因为销售是生活中的一项基本技能。这是成功人士应该一直使用的一种说服方式。





推销你的想法只是说服人们同意你并支持你的计划的过程。即使您不担任传统的销售角色，您也可以使用这项技能。









考虑以下 4 个非常有用的策略：





评估你的可信度 根据想法的质量，您可能想与他人分享；无论您的信誉水平如何。话虽如此，我们的目标是尽可能可信。这意味着，首先，你的工作要有无故障、高质量的记录。

当别人说出自己的想法时，获得乐于助人和支持的声誉 也就是说，帮自己一个忙，在尝试建立垂直支撑之前先建立横向支撑。我的意思是，从你的同事以及与你水平相同或低于你的其他人开始，你会得到很好的帮助。通过这种方式，你可以衡量这个想法在你之上的接受程度。而且您可能会收到良好的反馈，这将帮助您完善想法并使其变得更好。

在推广想法时，以帮助他人的方式进行 您的想法对您很重要，但请记住每个人都有自己的目标和优先事项。当您与公司中比您级别高的人分享您的想法时尤其如此。在提出你的想法之前，花一些时间思考它如何与他们的优先事项保持一致。

您的想法如何帮助他们实现目标；这些是什么？准备好清楚、简洁地阐明这一点。

一定要花时间练习你的推销 如果这个想法与过去有很大不同，或者你正在向高管层推销，那么你最好做好准备。您必须了解底线成本和可能的预计收益。你还必须为可预测的问题做好准备，这就是为什么在向高管推销之前与同事进行一次精彩的练习谈话是如此有用。





销售有时会受到不好的批评，但事实并非如此。推销自己和推销你的想法是职业生活中正常且必需的一部分。如果您还记得我们刚刚介绍的技巧，人们可能会购买您所销售的产品。





总而言之，管理者对于任何组织的成功都起着至关重要的作用。他们负责领导和激励团队、设定目标、确保项目在预算范围内按时完成等等。





发展成为一名成功的经理需要时间和精力，我希望上述所有技巧对您有所帮助！



