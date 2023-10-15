Yönetim: Daha İyi İletişim ve Etki İçin En İyi 4 Beceri ve İpucu

Bugün sizi yönetim ipuçları için her hafta HackerHoon'da bana katılmaya davet etmek istiyorum. Bu, ekibinizde mümkün olduğunca üretken olmak için kullanabileceğiniz harika taktiklere odaklanan basit bir makale serisidir.





Bu yazıda özellikle iletişime odaklanacağız: çatışmalarla baş etmek ve başkalarını nasıl motive edebileceğimiz.





O zaman hadi gidelim! “Su” ve sıkıcı tavsiyeler olmadan;)

#1 Beden Dilini Okumak





Birini anlamaya çalıştığınızda onun sözleri hikayenin sadece yarısıdır. Ayrıca beden diline de dikkat etmelisiniz.





Kişinin tamamını dinlemelisiniz: Ver ya da al, bir kişinin gerçekte söylediklerinin yaklaşık yarısı, kullandığı kelimelerden değil, vücudundan gelir.









Aradığınız şey davranışsal sapmalardır:





1. tip, kişinin temel iletişim şekli olarak adlandırılan normal iletişim tarzından sapmadır.

Birinin davranışı aniden değişirse, bu bir şeylerin ters gittiğinin işareti olabilir. Örneğin, normalde yanınızda duran ve yavaş konuşan biri şimdi sizden uzaklaşıyor ve hızlı konuşuyorsa, bu bir sorun belirtisi olabilir.

Davranışlardaki bu değişikliklerin farkında olmak önemlidir, ancak neyin yanlış olduğunu bildiğinizi varsaymamak da önemlidir. Bunun yerine, neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için sorular sorabilirsiniz ancak diğer kişinin mahremiyetine saygılı olun ve ısrarcı olmayın.



2. tip bağlamsal normlardan sapmadır





Sosyal durumlarda normal ve kabul edilebilir kabul edilen belirli davranışlar vardır. Örneğin, başka birinin gözünün içine kısaca bakıp gülümsemek veya merhaba demek normaldir. Ancak birisi size uzun süre bakarsa bu kaba veya rahatsız edici olarak değerlendirilebilir.





Yani burada varsayımlarda bulunmayın; o kişi sana sadece giydiğin tişörtü beğendiği için bakıyor olabilir :)





Birinin neden belirli bir şekilde davrandığı hakkında daha fazla bilgi edinmenin en iyi yolu, onu dikkatlice gözlemlemek ve eğer rahat hissediyorsanız sorular sormaktır. Aranacak bazı şeyler arasında gözlerden kaçınma, kıpırdama, duruş ve çoğu zaman en sevdiğim mesafeli davranış yer alır.





Birisi sizden normalden daha uzakta duruyorsa veya ayaklarını sizden uzağa doğru çeviriyorsa, bu onun sohbetle ilgilenmediğinin veya sizden hoşlanmadığının bir işareti olabilir.





Kişiyi bütünüyle dinlemeye başlayın, iyi temeller oluşturun ve önemli sapmalar aramaya başlayın. Bunu yaptığınızda, konuşmanın büyük bir bölümünü kaçırdığınızı fark edeceksiniz!

#2 Kaçınılması Gereken 5 İfade





















Bazen işteki başarı tamamen ne söyleneceğini bilmekle ilgilidir. Diğer zamanlarda mesele ne söylenmeyeceğini bilmekle ilgilidir.





















Bu benim işim değil

Bunu hepimiz duymuşuzdur. Sorun şu. Teknik olarak doğru olsa bile asla ilham vermez ve asla yardımcı olmaz. "Bu benim işim değil" dediğinizde aslında sadece kendinizi korumak için orada olduğunuzu ve ekibin ihtiyaçlarını umursamadığınızı söylüyorsunuz. Birine yardım edecek vaktiniz yoksa sorun değil. Onlara daha sonra yardım edeceğinizi söyleyin. Ama onları "Bu benim işim değil" diye sert bir şekilde kovmayın.

Bunu daha önce denedik İnsanlar iş yerindeki bir sorunu tartışırken sıklıkla "Bunu daha önce de denedik" derler ve birisi olası bir çözüm önerir. Bu, değişimin getirdiği ekstra çalışmadan kaçınmanın bir yoludur. Bir şeyin daha önce denenmiş olması onun yeni bir şekilde yapılamayacağı anlamına gelmez. Geçmişte bu sorunla uğraşmış olsanız bile, yeni çözümü denemeden pes etmeyin.





Bunun için bütçe yok Bazı insanlar yeni fikirlere veya çözümlere çok fazla paraya mal olacağını düşündükleri için direnebilirler. Ancak akıllı liderler bütçelerin yalnızca kılavuz bilgiler olduğunu bilirler ve bunu yapmak için bütçeyi ayarlamaları gerekse bile harika çözümlere yatırım yapmaya isteklidirler.

İyi bir lider, parayı başka alanlardan taşımak anlamına gelse bile, bütçeyi çalıştırmanın yollarını bulabilecektir. Ayrıca herkesin katılması için ekibe ve paydaşlara yeni çözümün değerini açıklayabilecekler.

sana söylemiştim

Hiçbir zaman faydası olmaz, sadece kişiyi alevlendirir. O yüzden hiçbir şey söylemesen daha iyi olur.





5. Bu prosedüre uymuyor

Bazı insanlar değişimden kaçınmak için politikaları, kuralları veya gelenekleri de bahane olarak kullanabilir. Ancak çoğu kuralın mutlak olmadığını ve iyi bir sohbetin ekip üretkenliğinin anahtarı olduğunu unutmamak önemlidir. İlerlemeye yol açması muhtemel yeni bir çözümünüz varsa, konuşmaktan korkmayın.





İşte kişisel deneyimime göre durum:





Bir zamanlar bir NFT koleksiyonu üzerinde çalışıyorduk ve ortağımız işleri karıştırıyordu ve görselleri zamanında teslim edemiyordu. Daha sonra mühendislerden biri bana NFT'lerin görsellerini göstermeme ve daha sonra açıklama fikriyle geldi.

O zamanlar sektörde yeni bir tamirciydi ama biz risk almaya karar verdik ve işe yaradı. Bir hafta sonra bu adam başrol oldu!









Hala burada? Devam edelim!

















































#3 Bu 7 Zehirli Kelimeden Kaçının

Bazı kelimeler potansiyel olarak dürüst veya iyi niyetli olsa da zehirli olma noktasına kadar acı verebilir. Zehirli derken, duygularınızı alevlendirebileceklerini, itibarınıza zarar verebileceklerini ve iş yerindeki iletişimi bozabileceklerini kastediyorum. Gerekli eleştiriyi sunarken bile bunu olumlu bir şekilde yapabilirsiniz.





"Bunu yapamayız ", "Buna izin veremez" veya "Müşterilerimiz bu çözümü anlayamıyor" gibi sert ve kesin ifadeler nadiren yardımcı olur.

Hayır Bu, kullanımı kolay bir kelimedir ancak çoğunlukla olumsuz ve ağırdır. Bunun yerine, alınan karara ilişkin daha bilgilendirici bir açıklama sunmaya çalışın.

Yanlış

Birini kızdırmak ya da zekasını sorgulamak istiyorsanız ona yanıldıklarını söyleyin. Daha incelikli bir ifade genellikle daha faydalıdır.

Hata İnsanları hak ettiklerinde bile suçlamak nadiren verimli olur. Bir hatayı ele almanız gerekiyorsa bunu takıma odaklanarak ve olumlu bir çerçeveye oturtarak yapmanız önemlidir.

"Berbat ettin" demek yerine "Bir hata yaptık ama bunu düzeltmek için şunları yapabiliriz" diyebilirsiniz.

Asla Sanki tüm olasılıklara kapıyı kapatıyormuşsunuz gibi gelebilir, bu da insanların umudunu ve motivasyonunu azaltabilir. "Asla" demek yerine "mümkün", "göreceğiz" veya "seçeneklerimizi keşfedelim" gibi şeyler söylemeyi deneyin. Bu, yeni fikirlere ve olasılıklara açık olduğunuzu ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya istekli olduğunuzu gösterir.

Aptal Bu yaygın bir kelimedir, ancak çoğunlukla sadece aşağılayıcı olarak görülür. Bir smth ürününden bahsediyor olsanız bile, insanlar sıklıkla bunu kişisel olarak algılarlar. İltihapsız bir dil seçmek çok daha iyidir.

İmkansız Geleceği tahmin edemeyeceğimizi unutmamak da önemlidir; dolayısıyla bir şeyin "imkansız" olduğunu söylemek her zaman doğru değildir. "İmkansız" demek yerine "Bunun için zamanımız olduğundan emin değilim" veya "Şu anda bunun çok zor olabileceğinden endişeleniyorum" gibi daha incelikli bir dil kullanmak daha yararlı olacaktır.





#4 Fikirlerinizi Satmak

Hiç birisinin asla satışta olamayacağını söylediğini duydunuz mu? Satışlar bir şekilde sahtekârmış gibi davranıyorlar.





Ve onları kullanılmış araba satıcısı stereotipiyle özdeşleştiriyor. Bu talihsiz bir durum çünkü satış yapmak hayattaki temel bir beceridir. Başarılı insanların her zaman kullanması gereken bir ikna yöntemidir.





Fikirlerinizi satmak, insanları sizinle aynı fikirde olmaya ve planlarınızı desteklemeye ikna etme sürecidir. Geleneksel bir satış rolünde olmasanız bile kullanabileceğiniz bir beceridir.









Bu 4 çok yararlı taktiği göz önünde bulundurun:





Güvenilirliğinizi değerlendirin Fikrinizin kalitesine bağlı olarak onu başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz; güvenilirlik düzeyiniz ne olursa olsun. Bunu söyledikten sonra amaç mümkün olduğu kadar güvenilir olmaktır. Bu, öncelikle işinizde sorunsuz, yüksek kaliteli bir geçmişe sahip olmanız anlamına gelir.

Başkaları fikirlerini açıkça dile getirdiğinde yardımsever ve destekleyici bir kişi olarak itibar kazanın Yani kendinize bir iyilik yapın ve dikey destek oluşturmaya çalışmadan önce yanal destek oluşturun. Demek istediğim şu ki, akranlarınızla ve sizin seviyenizdeki veya altınızdaki diğer kişilerle başlamak için iyi hizmet alıyorsunuz. Bu şekilde fikrin sizden ne kadar iyi karşılanabileceğini ölçebilirsiniz. Ve muhtemelen fikrinizi geliştirmenize ve daha iyi hale getirmenize yardımcı olacak iyi geri bildirimler alacaksınız.

Fikirleri tanıtırken bunu başkalarına yardımcı olacak şekilde yapın Fikriniz sizin için önemlidir ancak herkesin kendi hedefleri ve öncelikleri olduğunu unutmayın. Bu, özellikle fikirlerinizi şirketteki üstünüzdeki kişilerle paylaştığınızda geçerlidir. Fikrinizi ortaya koymadan önce, bunun onların öncelikleriyle nasıl uyumlu olduğunu düşünmek için biraz zaman ayırın.

Fikriniz onların hedeflerine ulaşmalarına nasıl yardımcı olabilir? Onlar neler? Bunu açık ve net bir şekilde ifade etmeye hazır olun.

Sunumunuzu pratik etmek için zaman ayırdığınızdan emin olun Eğer fikir geçmişten büyük bir farklılıksa ya da yönetici seviyesine adım atıyorsanız hazır olsanız iyi olur. Olası maliyetleri ve öngörülen faydaları bilmeniz gerekir. Ayrıca öngörülebilir sorulara da hazır olmalısınız; bu nedenle yöneticilere satış konuşması yapmadan önce meslektaşlarınızla yapacağınız harika bir pratik konuşması çok faydalıdır.





Satış bazen kötü bir üne kavuşur ama bu olmamalıdır. Kendinizi satmak ve fikirlerinizi satmak, profesyonel yaşamın normal ve gerekli bir parçasıdır. Az önce ele aldığımız ipuçlarını hatırlarsanız, insanlar sattığınız şeyi satın alıyor olabilir.





Özetle, yöneticiler herhangi bir organizasyonun başarısında hayati bir rol oynamaktadır. Ekiplere liderlik etmek ve motive etmekten, hedefleri belirlemekten, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamaktan ve daha birçok şeyden sorumludurlar.





Başarılı bir yönetici olarak gelişmek zaman ve çaba gerektirir ve umarım yukarıda anlatılan tüm ipuçlarını faydalı bulursunuz!



