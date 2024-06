Gestión: 4 habilidades y consejos principales para una mejor comunicación e influencia

ese no es mi trabajo





Todos hemos oído esto. Aquí está el problema. Incluso cuando es técnicamente cierto, nunca inspira y nunca es útil. Cuando dices "Ese no es mi trabajo", básicamente estás diciendo que sólo estás ahí para cuidar de ti mismo y que no te importan las necesidades del equipo. Si no tienes tiempo para ayudar a alguien, está bien. Sólo diles que los ayudarás más tarde. Pero no los desestime con un brusco "Ese no es mi trabajo".