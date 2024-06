Die geheime Soße von Netflix: Die DevOps hinter Ihrem Binge-Watching

Netflix ist mit über 220 Millionen Abonnenten weltweit einer der beliebtesten Streaming-Dienste der Welt.









Aber haben Sie sich jemals gefragt, wie Netflix es schafft, Millionen von Benutzern auf der ganzen Welt Tausende von Stunden an Inhalten ohne Störungen oder Verzögerungen bereitzustellen? Wie halten sie mit den sich ständig ändernden Anforderungen und Vorlieben ihrer Kunden Schritt? Wie stellen sie sicher, dass ihr Dienst immer verfügbar, zuverlässig und sicher ist?





Nun, die Antwort liegt in ihrem Geheimrezept: DevOps .

















Netflix ist einer der Pioniere und Marktführer von DevOps in der Branche und steht seit vielen Jahren an der Spitze der DevOps-Einführung.





Netflix hat eine Microservice-Architektur eingeführt, bei der jeder Dienst für eine bestimmte Funktion verantwortlich ist und unabhängig bereitgestellt werden kann.





Auch Netflix nutzt Cloud Computing und nutzt dabei die Ressourcen und Dienste von Drittanbietern wie Amazon Web Services (AWS).





Netflix nutzt auch die Automatisierung, bei der Tools und Skripte verwendet werden, um Aufgaben wie Bereitstellung, Konfiguration, Bereitstellung, Tests und Wiederherstellung auszuführen.





Netflix verwendet auch eine etwas seltsame Praxis: Chaos Engineering , bei der sie absichtlich Fehler in ihre Systeme einschleusen, um deren Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu testen.





In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Netflix DevOps nutzt, um seinen Kunden ein nahtloses und zufriedenstellendes Erlebnis zu bieten. Ich werde einige der Herausforderungen, Vorteile und Best Practices von DevOps bei Netflix untersuchen. Schnappen Sie sich also Ihr Popcorn und machen Sie sich bereit, etwas DevOps-Wissen zu erlernen!🍿📺









Nächste Woche zeige ich Ihnen die Details der DevOps-Pipeline von Netflix und wie Sie dies auch tun können. Abonnieren Sie also unbedingt meinen Newsletter 🚀, damit Sie als Erster erfahren, wenn ich die Geschichte auf Hackernoon veröffentliche.





DevOps: Das Geheimnis hinter Ihrem Binge-Watching-Glück





Wenn Sie ein Netflix-Benutzer sind, haben Sie wahrscheinlich noch nie viel über die DevOps-Praktiken nachgedacht, die dem Streaming-Dienst zugrunde liegen. Aber glauben Sie mir, sie sind unerlässlich, um das Binge-Watching-Glück zu liefern, das Sie erwarten.





Was ist DevOps?

DevOps ist eine Reihe von Praktiken, die Softwareentwicklung und IT-Betrieb kombinieren, um schnellere, bessere und kostengünstigere Software bereitzustellen. DevOps zielt darauf ab, den Entwicklungslebenszyklus zu verkürzen und durch die Verknüpfung von Entwicklung und IT-Betrieb eine konsistente Bereitstellung hochwertiger Software zu gewährleisten.





DevOps ermöglicht kontinuierliche Integration, kontinuierliche Bereitstellung, kontinuierliches Testen, kontinuierliche Überwachung und kontinuierliches Feedback. Dies sind die Prozesse, die es Netflix ermöglichen, seine Software mehrmals täglich zu aktualisieren, ohne die Qualität oder Verfügbarkeit seines Dienstes zu beeinträchtigen. DevOps fördert außerdem eine Kultur der Zusammenarbeit, Kommunikation, Automatisierung, des Experimentierens und Lernens. Dies sind die Werte, die Netflix in die Lage versetzen, schneller Innovationen zu entwickeln, eine nahezu perfekte Betriebszeit zu erreichen, neue Funktionen schneller an Benutzer weiterzugeben und seine Abonnenten und Streaming-Stunden zu erhöhen.





Netflix ist mit über 200 Millionen Abonnenten und über 1 Milliarde Stunden angesehenen Inhalten pro Woche einer der erfolgreichsten und beliebtesten Streaming-Dienste der Welt. Netflix ist in über 190 Ländern tätig und bietet einen vielfältigen und personalisierten Katalog mit Filmen, Fernsehsendungen, Dokumentationen und mehr. Netflix produziert auch eigene Originalinhalte wie Stranger Things, The Crown, The Witcher und Black Mirror.













Um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, muss Netflix kontinuierlich neue und verbesserte Funktionen, Inhalte und Benutzererlebnisse einführen. Für Netflix ist es von entscheidender Bedeutung, die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit seines Dienstes aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus muss Netflix seine Infrastruktur und seinen Betrieb skalieren, um der wachsenden Nachfrage und Komplexität seines Dienstes gerecht zu werden. Darüber hinaus muss Netflix agil bleiben, indem es sich an die sich entwickelnden Technologien anpasst und unterschiedliche Vorschriften in verschiedenen Märkten einhält.





All diese Herausforderungen erfordern von Netflix einen schnellen und agilen Softwareentwicklungsprozess, der auf die sich ändernden Bedürfnisse und Erwartungen seiner Kunden reagieren kann. Hier kommt DevOps ins Spiel.





Wie hilft DevOps Netflix dabei, seinen Nutzern das bestmögliche Binge-Watching-Erlebnis zu bieten? Hier sind einige Möglichkeiten:





Schnellere Innovation : Mit DevOps kann Netflix mit neuen Funktionen experimentieren und diese schnell und sicher in der Produktion bereitstellen. Das bedeutet, dass Sie neue Funktionen wie personalisierte Empfehlungen und interaktive Inhalte früher nutzen können.



Nahezu perfekte Betriebszeit : DevOps hilft Netflix, Ausfälle zu vermeiden und auftretende Probleme schnell zu lösen. Das bedeutet, dass Sie das Binge-Watching ohne Unterbrechungen fortsetzen können.



Zuverlässigere Funktionen : DevOps hilft Netflix dabei sicherzustellen, dass neue Funktionen in hoher Qualität veröffentlicht werden. Das bedeutet, dass Sie davon ausgehen können, dass die Funktionen, die Sie lieben, einwandfrei funktionieren.





Insgesamt ist DevOps für den Erfolg von Netflix von entscheidender Bedeutung. Es hilft dem Unternehmen, seinen Nutzern das bestmögliche Binge-Watching-Erlebnis zu bieten. DevOps hilft Netflix dabei, seine Geschäftsziele zu erreichen, indem es eine schnellere Wertschöpfung, eine höhere Servicequalität, niedrigere Betriebskosten und eine größere Kundenzufriedenheit ermöglicht





Wenn Sie also das nächste Mal Ihre Lieblingsserie auf Netflix ansehen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um das DevOps-Team zu würdigen, das hart daran arbeitet, alles möglich zu machen. Ohne sie wäre Ihr Binge-Watching-Erlebnis nicht dasselbe.













Wie Netflix DevOps einführte und die Cloud-Herausforderungen meisterte





Die Liebesbeziehung von Netflix zu DevOps begann im Jahr 2008, nachdem eine große Datenbankbeschädigung einen dreitägigen Ausfall verursachte. Dieser Ausfall war ein Weckruf für Netflix und das Unternehmen erkannte, dass sein traditionelles Rechenzentrumsmodell nicht skalierbar, zuverlässig oder effizient genug war, um sein wachsendes Geschäft zu unterstützen. Netflix entschied sich für den Wechsel in die Cloud und wählte AWS als Cloud-Partner





Netflix hat seine gesamte Anwendung in der Cloud neu geschrieben, um wirklich cloudnativ zu werden. Netflix hat eine Microservices-Architektur eingeführt, bei der jeder Dienst für eine bestimmte Funktion verantwortlich ist und unabhängig bereitgestellt werden kann. Anschließend baute das Unternehmen eine Self-Service-Plattform auf, auf der es seinen Ingenieuren Tools und Frameworks zum Erstellen, Testen, Bereitstellen und Überwachen ihrer Dienste bereitstellt. Als nächstes nutzten sie Open-Source-Tools wie Hystrix, Eureka, Zuul und Spinnaker, um ihre Cloud-Funktionen zu verbessern. Und sie haben ihren Ingenieuren die volle Verantwortung und Verantwortung für ihre Dienste übertragen.













Netflix sah sich in der Cloud zahlreichen Herausforderungen gegenüber, darunter Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistung und Komplexität. Die dynamische und unvorhersehbare Natur der Cloud stellte Probleme dar, da Ressourcen nicht immer garantiert waren und Ausfälle ständig möglich waren. Netflix musste garantieren, dass sein Dienst Millionen gleichzeitiger Anfragen nahtlos verwalten und qualitativ hochwertige Videos ohne Pufferung oder Latenz streamen konnte.





Darüber hinaus musste Netflix strenge Maßnahmen zum Schutz seiner Daten und zum Schutz seiner Kunden vor Cyberangriffen ergreifen und gleichzeitig verschiedene Vorschriften in verschiedenen Märkten einhalten. Auch die Verwaltung der Komplexitäten und Abhängigkeiten zwischen Hunderten von Microservices und Tausenden von Instanzen stellte eine Herausforderung dar. Darüber hinaus musste Netflix Wege finden, die Kosten zu optimieren und die Leistung in der Cloud zu verbessern.





Netflix hat diese Herausforderungen gemeistert, indem es DevOps-Prinzipien und -Praktiken auf seinen Cloud-Betrieb angewendet hat. Netflix nutzte Automatisierung, Überwachung, Feedback und Experimente, um die Leistung und Zuverlässigkeit seiner Cloud zu verbessern.





Die DevOps-Reise von Netflix war eine Erfolgsgeschichte. Durch die Einführung von DevOps-Praktiken konnte Netflix neue Funktionen schneller bereitstellen, die Zuverlässigkeit verbessern und die Kosten senken. Dadurch hat sich Netflix zum weltweit führenden Streaming-Dienst entwickelt.













Die DevOps-Geheimnisse von Netflix: Radikale Transparenz, datengesteuerte Entscheidungen und eine Kultur der Innovation

Netflix ist für seine innovativen DevOps-Praktiken bekannt. Einige davon sind:





- Netflix verfolgt den Ansatz „Keine Hindernisse für die Produktion“, der jedem Ingenieur vom ersten Tag an vollen Zugriff auf die Produktionsumgebung gewährt. Dies bedeutet, dass Ingenieure ihren Code ohne Genehmigungen oder Überprüfungen in der Produktion bereitstellen können. Das bedeutet auch, dass Ingenieure für die Qualität und Zuverlässigkeit ihres Codes verantwortlich sind. Netflix vertraut darauf, dass seine Ingenieure die besten Entscheidungen für seine Kunden und seinen Service treffen.





- Netflix legt nicht um jeden Preis Wert auf Betriebszeit, sondern konzentriert sich auf Innovation und Kundenzufriedenheit. Netflix ist der Ansicht, dass die Betriebszeit kein guter Maßstab für den Erfolg ist, da sie weder das Benutzererlebnis noch den bereitgestellten Wert widerspiegelt. Netflix experimentiert lieber mit neuen Funktionen und Technologien, auch wenn diese zu Fehlern oder Fehlern führen können. Netflix lernt aus diesen Fehlern und verbessert seinen Service entsprechend.





– Netflix erzwingt keine bestimmten Programmiersprachen oder Frameworks, sondern lässt Ingenieure die besten Tools für die jeweilige Aufgabe auswählen. Netflix verfügt nicht über einen Standard-Technologie-Stack oder eine vorgeschriebene Vorgehensweise. Netflix ermutigt seine Ingenieure, die Tools und Frameworks zu verwenden, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen. Netflix unterstützt seine Ingenieure auch dabei, neue Fähigkeiten und Technologien zu erlernen und ihr Wissen und ihre Expertise mit anderen zu teilen.





- Netflix verlässt sich nicht auf sein Bauchgefühl oder traditionelles Denken, sondern nutzt Daten, um seine Entscheidungen voranzutreiben. Netflix sammelt und analysiert große Mengen an Daten von seinen Nutzern, seinen Systemen und seinen Prozessen. Netflix nutzt diese Daten, um das Verhalten, die Vorlieben und das Feedback seiner Kunden zu verstehen. Netflix nutzt diese Daten auch, um seine Leistung zu messen, Probleme zu identifizieren und Lösungen zu finden. Netflix verwendet diese Daten auch, um Hypothesen zu testen, Annahmen zu validieren und Ergebnisse zu bewerten.





- Netflix begrüßt Veränderungen und ständige Verbesserungen, indem es eine Kultur schafft, in der jeder einen Platz im Konferenzraum hat. Netflix hat keine starre Hierarchie oder feste Struktur. Netflix ermöglicht seinen Mitarbeitern Autonomie, Eigenverantwortung und Verantwortung für ihre Arbeit. Netflix ermutigt seine Mitarbeiter außerdem zu offener Kommunikation, Zusammenarbeit und Feedback untereinander. Netflix fördert außerdem eine Kultur der Innovation, des Experimentierens und des Lernens unter seinen Mitarbeitern.





Epilog

Netflix ist ein leuchtendes Beispiel für ein Unternehmen, das DevOps-Praktiken erfolgreich implementiert hat. Ihre DevOps-Kultur hat es ihnen ermöglicht, ein führendes Unternehmen in der Unterhaltungsbranche und ein Goldstandard in der DevOps-Welt zu werden.





Hier sind einige der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Artikel:





DevOps ist eine Reihe von Praktiken, die Softwareentwicklung und IT-Betrieb kombinieren, um Software schneller, besser und kostengünstiger bereitzustellen.

DevOps ist für den Erfolg von Netflix von entscheidender Bedeutung. Es hilft dem Unternehmen, seinen Nutzern das bestmögliche Binge-Watching-Erlebnis zu bieten.

Netflix führte DevOps nach einem großen Ausfall im Jahr 2008 ein.

Netflix stand vor Herausforderungen wie Skalierung, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistung und Komplexität in der Cloud.

Netflix hat diese Herausforderungen durch die Einführung einer Microservices-Architektur, die Implementierung von Chaos Engineering, den Aufbau einer Self-Service-Plattform, die Nutzung von Open-Source-Tools und die Stärkung seiner Ingenieure gemeistert.

Netflix folgt einer Reihe wichtiger DevOps-Prinzipien, darunter keine Hindernisse für die Produktion, Innovation statt Betriebszeit, Wahlmöglichkeiten des Ingenieurs, datengesteuerte Entscheidungsfindung und eine Kultur der Innovation und des Wandels.









Der Softwareentwicklungsprozess von Netflix zeigt ein grundlegendes Verständnis des DevOps-Denkens und einen Fokus auf Qualitätsattribute durch automatisierungsgestützte Prozesse. Indem Sie einige ihrer Best Practices und Prinzipien befolgen, können auch Sie in Ihrem Unternehmen DevOps-Exzellenz erreichen. Vor welchen DevOps-Herausforderungen stehen Sie in Ihren Projekten? Wie überwindet man sie? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit.





Abonnieren Sie unbedingt meinen Newsletter ! Nächste Woche verrate ich Ihnen, wie Sie die DevOps-Tricks von Netflix für Ihre eigenen Projekte nutzen können. 🚀





Wenn Sie mehr über DevOps und Netflix erfahren möchten, finden Sie hier einige zusätzliche Ressourcen, die Sie sich ansehen können:





Netflix Tech Blog : Ein Blog, in dem Netflix-Ingenieure ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit DevOps, Cloud, Daten, Sicherheit und mehr teilen.



Netflix: Was passiert, wenn Sie auf Play drücken? : Ein ausführlicher Artikel von Todd Hoff, in dem er die Architektur und das Design des Streaming-Dienstes von Netflix beschreibt und wie er Millionen von Anfragen pro Sekunde verarbeitet.



Chaos Engineering : Vertrauen in Systeme aufbauen , die scheitern.