Kryptowährungsjargon 101: Ihr unverzichtbarer Leitfaden zu Krypto-Abkürzungen

Wenn Sie neu in der Welt der Kryptowährungen sind, haben Sie vielleicht das Gefühl, dass alle in Codes sprechen. Das liegt daran, dass das irgendwie auch stimmt! Krypto-Enthusiasten lieben ihre Abkürzungen und Akronyme. Aber keine Angst! Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, den Überblick zu behalten. Lassen Sie uns einige der gebräuchlichsten Krypto-Begriffe in einfachen Worten aufschlüsseln:





Blockchain- und Netzwerkabkürzungen

BIP



BIP steht für Bitcoin Improvement Proposal, ein formelles Dokument, das Änderungen, Ergänzungen oder Modifikationen des Bitcoin-Protokolls beschreibt. Diese Vorschläge sollen die Funktionalität, Sicherheit und Skalierbarkeit des Bitcoin-Netzwerks mithilfe von Input und Feedback der Kryptowährungs-Community verbessern.









BTM

BTM steht für Bitcoin Teller Machine, eine Art Geldautomat, an dem Benutzer Bitcoin und andere Kryptowährungen kaufen oder verkaufen können. Diese Automaten bieten eine bequeme Möglichkeit für Menschen, mit dem Kryptomarkt zu interagieren, ohne Online-Börsen zu nutzen.









DAO

DAO steht für Decentralized Autonomous Organization. Es handelt sich um eine Art von Organisation, die nach Regeln arbeitet, die in Form von Computerprogrammen, sogenannten Smart Contracts, kodiert sind. DAOs werden von ihren Mitgliedern betrieben und arbeiten ohne hierarchische Managementstrukturen. Ihr Ziel ist es, eine transparentere und effizientere Art der Organisation kollektiver Entscheidungsfindung zu schaffen.









DPoS

DPoS ist ein Konsensalgorithmus, der in der Blockchain-Technologie verwendet wird. In diesem System wählen Token-Inhaber Delegierte, die Transaktionen validieren und neue Blöcke erstellen. Die Delegierten sichern abwechselnd das Netzwerk und erhalten Belohnungen für ihre Dienste. DPoS zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Effizienz in Blockchain-Netzwerken zu verbessern.









EWR

Die Enterprise Ethereum Alliance (EEA) ist eine globale Organisation, die aus Unternehmen, Technologieanbietern und Ethereum-Experten besteht, die daran arbeiten, die Einführung von Ethereum für den Unternehmensgebrauch voranzutreiben. EEA zielt darauf ab, Standardlösungen zu entwickeln, bewährte Verfahren zu fördern und die Zusammenarbeit innerhalb des Ethereum-Ökosystems zu erleichtern.









EIP

EIP steht für Ethereum Improvement Proposal. Es handelt sich dabei um ein Protokoll, mit dem Verbesserungen und Änderungen am Ethereum-Netzwerk vorgeschlagen werden. Diese Vorschläge werden von Entwicklern und Community-Mitgliedern eingereicht, um Probleme zu beheben und die Funktionalität der Ethereum-Plattform zu verbessern. EIPs werden vor der Implementierung einem Überprüfungsprozess unterzogen.









ERC

ERC steht für Ethereum Request for Comments. Es handelt sich dabei um einen technischen Standard, der verwendet wird, um Verbesserungen für das Ethereum-Blockchain-Netzwerk vorzuschlagen. ERCs werden verwendet, um Änderungen, Upgrades und neue Funktionen innerhalb des Ethereum-Ökosystems zu diskutieren und umzusetzen und bieten Entwicklern eine strukturierte Möglichkeit zur Zusammenarbeit und Innovation.









EVM

EVM steht für Ethereum Virtual Machine. Es handelt sich um eine dezentrale Plattform, die die Ausführung von Smart Contracts im Ethereum-Netzwerk ermöglicht. Die EVM ist dafür verantwortlich, Code in einer manipulationssicheren Umgebung auszuführen und so die sichere und zuverlässige Ausführung von Transaktionen und dezentralen Anwendungen (dApps) auf der Ethereum-Blockchain zu gewährleisten.









FA

FA oder Fundamentalanalyse ist eine Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Vermögenswerts. Sie konzentriert sich auf wirtschaftliche, finanzielle und qualitative Faktoren, die den Preis eines Vermögenswerts beeinflussen können. Bei der FA werden Faktoren wie Unternehmensfinanzen, Branchentrends und Marktbedingungen berücksichtigt, um Anlageentscheidungen zu treffen.









LN

LN steht für das Lightning Network, ein Protokoll der zweiten Ebene für schnelle, kostengünstige Bitcoin-Transaktionen. Es ermöglicht sofortige Transaktionen, indem es Zahlungskanäle außerhalb der Blockchain erstellt und so die Überlastung der Hauptblockkette verringert. LN verbessert die Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit von Bitcoin und bietet eine potenzielle Lösung für seine Skalierbarkeitsprobleme.









MACD

MACD ist ein technisches Analysetool, das verwendet wird, um Änderungen im Trend einer Kryptowährung zu erkennen. Es vergleicht zwei gleitende Durchschnitte von Preisdaten, um mögliche Marktveränderungen vorherzusagen. Händler verwenden MACD, um Kauf- oder Verkaufssignale zu bestätigen und fundierte Entscheidungen über ihre Investitionen zu treffen.









Bildungsministerium

MoE steht für Medium of Exchange. Es bezieht sich auf eine digitale oder virtuelle Währung, die für Transaktionen verwendet wird, ähnlich wie herkömmliches Geld. Es ist eine der Hauptfunktionen von Kryptowährungen und ermöglicht es Benutzern, Waren und Dienstleistungen dezentral zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln.









P2P

P2P steht für Peer to Peer, ein dezentrales Netzwerk, in dem Teilnehmer direkt miteinander interagieren, ohne dass eine zentrale Autorität erforderlich ist. Dies ermöglicht direkte Transaktionen, das Teilen von Ressourcen und die Kommunikation zwischen Einzelpersonen. Die P2P-Technologie wird häufig beim Filesharing, bei Kryptowährungen und auf Online-Marktplätzen verwendet.









Zugangsberechtigung

PoA steht für Proof of Authority, einen Konsensalgorithmus, der in der Blockchain-Technologie verwendet wird. Bei PoA dürfen nur autorisierte Knoten neue Blöcke erstellen und Transaktionen validieren, wodurch ein kontrolliertes und sicheres Netzwerk gewährleistet wird. Dieser Algorithmus priorisiert die Netzwerkeffizienz und Skalierbarkeit und ist daher bei bestimmten Blockchain-Projekten beliebt.









PoB

PoB steht für Proof of Burn, ein Konsensalgorithmus, der in der Blockchain-Technologie verwendet wird. Bei diesem Verfahren werden Kryptowährungstoken absichtlich zerstört oder „verbrannt", um Transaktionen zu verifizieren. Diese Methode wird als Alternative zu herkömmlichen Proof of Work- oder Proof of Stake-Algorithmen im Blockchain-Netzwerk verwendet.









Liefernachweis

PoD steht für Proof of Developer, ein Konzept, das in der Kryptowährung verwendet wird, um die Glaubwürdigkeit und Fachkompetenz von Entwicklern zu überprüfen, die an einem bestimmten Projekt arbeiten. Dieser Überprüfungsprozess sorgt für Transparenz und Vertrauen innerhalb der Krypto-Community, indem er die Qualifikationen und die Erfolgsbilanz der Entwickler belegt.









PoS

Proof of Stake (PoS) ist ein Konsensmechanismus, der in Blockchain-Netzwerken verwendet wird. Bei PoS sperren Teilnehmer eine bestimmte Menge an Kryptowährung als „Einsatz", um Transaktionen zu validieren und das Netzwerk zu sichern. Teilnehmer werden ausgewählt, um neue Blöcke basierend auf der Menge an Kryptowährung zu erstellen, die sie besitzen, was die Netzwerksicherheit und -effizienz fördert.









PoW

PoW steht für Proof of Work, einen Konsensalgorithmus, der in Blockchain-Netzwerken verwendet wird. Dabei müssen Teilnehmer, sogenannte Miner, komplexe mathematische Rätsel lösen, um Transaktionen zu validieren und neue Blöcke in der Blockchain zu erstellen. PoW ist zwar effektiv, wird aber wegen seines hohen Energieverbrauchs und seiner Umweltauswirkungen kritisiert.









SC

SC steht für Smart Contract, einen selbstausführenden Vertrag, dessen Vertragsbedingungen direkt in Code geschrieben sind. Diese Technologie erzwingt, überprüft oder erleichtert automatisch die Aushandlung eines Vertrags und macht so Vermittler überflüssig. Smart Contracts sind ein wichtiges Merkmal der Blockchain-Technologie und werden für verschiedene Anwendungen in dezentralen Systemen verwendet.









SegWit

SegWit ist die Abkürzung für Segregated Witness, ein Protokoll-Upgrade für Blockchain-Netzwerke wie Bitcoin. Es trennt digitale Signaturdaten von Transaktionsinformationen, um die Netzwerkkapazität und -sicherheit zu erhöhen. Während einige darin eine wesentliche Verbesserung sehen, haben andere Bedenken hinsichtlich seiner Umsetzung und der möglichen Auswirkungen auf die Dezentralisierung.









SoV

SoV steht für Store of Value und bezieht sich auf Vermögenswerte, die ihren Wert im Laufe der Zeit behalten. Dieser Begriff wird in der Welt der Kryptowährungen häufig verwendet, um Münzen oder Token zu beschreiben, die als zuverlässige und stabile Investitionen gelten. SoV spielt im Bereich der digitalen Vermögenswerte eine entscheidende Rolle für die langfristige Vermögenserhaltung.









TA

TA, die Abkürzung für Technische Analyse oder Trendanalyse, ist eine Methode, die auf dem Finanzmarkt verwendet wird, um zukünftige Preisbewegungen von Vermögenswerten vorherzusagen. Dabei werden statistische Trends, Handelsvolumina und andere Schlüsselindikatoren analysiert, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Viele Händler verwenden TA, um Markttrends zu verstehen und profitable Geschäfte zu tätigen.









Universität von Alabama

UoA steht in der Welt der Kryptowährungen für Unit of Account. Es wird verwendet, um den Wert digitaler Vermögenswerte innerhalb eines bestimmten Netzwerks oder einer bestimmten Plattform zu messen. UoA hilft dabei, Preise und Transaktionen in einem dezentralen und grenzenlosen Finanzsystem zu standardisieren.









koordinierte Weltzeit

UTC steht für Coordinated Universal Time (koordinierte Weltzeit), ein globaler Zeitstandard, der häufig im Kryptowährungshandel und in anderen Branchen verwendet wird. Er trägt dazu bei, die Konsistenz der Zeit in verschiedenen Regionen sicherzustellen und erleichtert so die Koordinierung von Transaktionen und Kommunikation. UTC basiert auf der Atomzeit und beachtet keine Sommerzeit.









WP

Ein Whitepaper, in der Krypto-Community oft als WP abgekürzt, ist ein umfassendes Dokument, das die Details und technischen Spezifikationen eines Kryptowährungsprojekts beschreibt. Es enthält in der Regel Informationen zum Zweck, zur Technologie, zu den Funktionen, zur Tokenomics, zur Roadmap und zu den Teammitgliedern des Projekts. Whitepaper sind für Investoren unerlässlich, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.









Jahresverlauf

YTD steht für Year to Date und ist eine häufig verwendete Abkürzung in Finanzen und Wirtschaft. Sie bezieht sich auf den Zeitraum vom Beginn des aktuellen Kalenderjahres bis zum aktuellen Datum. Sie wird häufig verwendet, um Trends und Leistung über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren.









Technische Abkürzungen





2FA

2FA steht für Zwei-Faktor-Authentifizierung, eine Sicherheitsmaßnahme, bei der Benutzer vor dem Zugriff auf ein Konto zwei verschiedene Formen der Identifizierung angeben müssen. Dies bietet eine zusätzliche Schutzebene, die über ein bloßes Passwort hinausgeht. Gängige Formen von 2FA sind SMS-Codes, biometrische Scans oder Hardware-Token.









Addy

Addy ist eine gängige Abkürzung für Adresse in der Welt der Kryptowährungen. Sie wird oft in Bezug auf die eindeutige Zeichenfolge verwendet, die zum Senden und Empfangen digitaler Währungen verwendet wird. Eine Addy kann ein langer alphanumerischer Code sein, der eine bestimmte Brieftasche oder einen bestimmten Benutzer innerhalb eines Blockchain-Netzwerks identifiziert.









API

API steht für Application Programming Interface. Es handelt sich dabei um eine Reihe von Regeln und Protokollen, die es verschiedenen Softwareanwendungen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. APIs ermöglichen Entwicklern den Zugriff auf bestimmte Funktionen oder Daten eines Dienstes oder einer Plattform, ohne deren interne Funktionsweise verstehen zu müssen.









ASIC

ASIC steht für Application Specific Integrated Circuit (anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis). Es handelt sich um eine Art Hardware, die speziell für eine bestimmte Anwendung entwickelt wurde, wie z. B. das Mining von Kryptowährungen. ASICs sind für ihre hohe Effizienz und Leistung bei Mining-Vorgängen bekannt, was sie bei Krypto-Minern beliebt macht, die ihre Mining-Fähigkeiten maximieren möchten.









BFA

BFA steht für Brute Force Attack, eine Methode, mit der Hacker sich unbefugten Zugriff auf ein System verschaffen, indem sie alle möglichen Passwortkombinationen ausprobieren, bis sie die richtige finden. Diese Art von Angriff kann zeitaufwändig sein, kann aber effektiv Sicherheitsmaßnahmen durchbrechen.





Bech32

Bech32 ist ein Bitcoin-Adressformat, das auch als bc1-Adressen bezeichnet wird. Es ist ein natives SegWit-Adressformat, das im Vergleich zu herkömmlichen Adressen eine verbesserte Sicherheit und Effizienz bietet. Bech32-Adressen beginnen mit „bc1“ und unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung, wodurch sie leichter zu lesen und zu übertragen sind.

CPU

Die CPU oder Central Processing Unit ist eine Schlüsselkomponente eines Computersystems, die für die Ausführung von Anweisungen und Berechnungen verantwortlich ist. Sie wird oft als das Gehirn des Computers bezeichnet, da sie den Gesamtbetrieb der Maschine steuert.

BFT

BFT oder Byzantine Fault Tolerance ist ein Konsensalgorithmus, der es einem System ermöglicht, effektiv zu funktionieren, selbst wenn einige Knoten oder Komponenten nicht richtig funktionieren oder ungenaue Informationen liefern. Diese Methode gewährleistet die Zuverlässigkeit und Sicherheit dezentraler Systeme wie Blockchain-Netzwerke.

DAG

DAG steht für Directed Acyclic Graph, eine skalierbare Datenstruktur, die in der Blockchain-Technologie verwendet wird. Sie ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von Transaktionen statt in sequenziellen Blöcken wie bei herkömmlichen Blockchains. Diese Technologie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Blockchain-Systemen eine höhere Effizienz und schnellere Transaktionszeiten.

DAPP oder dApp

Eine DApp, kurz für Decentralized Application, ist eine Art von Anwendung, die auf einem dezentralen Computernetzwerk und nicht auf einem einzelnen Server ausgeführt wird. Diese dezentrale Struktur gewährleistet mehr Sicherheit, Transparenz und Autonomie für Benutzer. DApps werden häufig mit Blockchain-Technologie und Smart Contracts in Verbindung gebracht.

DDoS

DDoS steht für Distributed Denial of Service. Dabei handelt es sich um eine Art Cyberangriff, bei dem mehrere kompromittierte Systeme verwendet werden, um ein einzelnes System anzugreifen, wodurch dieses mit Datenverkehr überlastet wird und nicht mehr richtig funktionieren kann. Dies kann zu Dienstunterbrechungen oder Datenverlusten führen.

DEVCON

DEVCON ist eine Abkürzung für Developers Conference, eine Veranstaltung, bei der Entwickler zusammenkommen, um zusammenzuarbeiten, zu lernen und technologische Fortschritte, insbesondere im Kryptobereich, zu diskutieren. Die Teilnehmer können an Workshops, Keynote-Vorträgen und Networking-Möglichkeiten teilnehmen, um Ideen auszutauschen und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Grafikkarte

Eine GPU oder Graphical Processing Unit ist eine spezielle elektronische Schaltung, die dazu dient, den Speicher schnell zu manipulieren und zu verändern, um die Erstellung von Bildern und Grafiken auf einem Anzeigegerät zu beschleunigen. GPUs werden aufgrund ihrer hohen Verarbeitungsleistung häufig in Spielen, beim Kryptowährungs-Mining und im Grafikdesign verwendet.

IPFS

IPFS steht für Interplanetary File System. Es handelt sich um ein Peer-to-Peer-Hypermediaprotokoll, das eine dauerhafte und dezentrale Methode zum Speichern und Teilen von Dateien im Internet schaffen soll. IPFS ermöglicht Benutzern den Zugriff auf und die Verteilung von Inhalten, ohne auf einen zentralen Server angewiesen zu sein, was die Sicherheit und Effizienz verbessert.

PKI

PKI steht für Public Key Infrastructure und ist ein System, das öffentliche und private Schlüssel verwaltet, die zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Informationen in sicheren Kommunikationskanälen verwendet werden. Es gewährleistet die Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit der über Netzwerke ausgetauschten Daten. PKI spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung sicherer Online-Transaktionen und -Kommunikation.

Mehrere

Eine Multisignatur oder Multisig ist eine Sicherheitsfunktion in Kryptowährungen, die mehrere private Schlüssel erfordert, um Transaktionen zu autorisieren. Dies hilft, unbefugten Zugriff zu verhindern und bietet zusätzlichen Schutz für die Gelder der Benutzer. Multisig wird häufig in Wallets und Börsen verwendet, um die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern.

NONC

Ein Nonce ist eine Nummer, die für einen bestimmten Einsatzzweck generiert wird, typischerweise in kryptografischen Protokollen. Sie wird nur einmal verwendet, um Replay-Angriffe zu verhindern und die Sicherheit durch die Einführung von Zufälligkeit in Verschlüsselungsprozesse zu erhöhen. Nonces spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit digitaler Kommunikation.





SHA-256

SHA-256 ist eine kryptografische Hash-Funktion, die einen eindeutigen 256-Bit-Hash-Wert generiert. Dieser wird normalerweise in Kryptowährungen wie Bitcoin verwendet, um Transaktionen und Daten zu sichern. Es gewährleistet die Datenintegrität und -authentizität, indem es einen Hash mit fester Länge erstellt, der für jede Eingabe eindeutig ist. Damit ist es eine Schlüsselkomponente der Blockchain-Technologie.





Finanzielle Abkürzungen





Antimykotika (AML)

AML steht für Anti-Geldwäsche und umfasst eine Reihe von Gesetzen und Vorschriften, die verhindern sollen, dass Kriminelle illegal erworbene Gelder als legitimes Einkommen tarnen. Finanzinstitute müssen sich an AML-Praktiken halten, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und den Behörden zu melden sowie Geldwäschesysteme zu verhindern.









ATH

ATH steht in der Welt der Kryptowährungen für All-Time High. Es bezieht sich auf den höchsten Preis, den eine bestimmte Kryptowährung seit ihrer Einführung jemals erreicht hat. Händler und Investoren verwenden den Begriff ATH häufig, um die Leistung und das potenzielle Wachstum eines Krypto-Assets zu verfolgen.









ATL

ATL ist eine Abkürzung in der Welt der Kryptowährungen und steht für All-Time Low. Es bezieht sich auf den niedrigsten Preis, zu dem eine bestimmte digitale Währung jemals gehandelt wurde. Investoren betrachten diese Kennzahl häufig, um die historische Performance und das zukünftige Wachstumspotenzial einer Kryptowährung einzuschätzen.









ALT oder Altcoin

ALT oder Altcoin ist eine Abkürzung für Alternative Cryptocurrency und bezieht sich auf jede digitale Währung außer Bitcoin. Diese Coins dienen als Alternativen zu Bitcoin und bieten verschiedene Features und Funktionen. Altcoins können gehandelt, geschürft oder für verschiedene Zwecke innerhalb des Kryptowährungs-Ökosystems verwendet werden.









CEX

CEX steht für Centralized Exchange und bezieht sich auf Plattformen, auf denen Benutzer Kryptowährungen direkt über einen Drittanbieter kaufen, verkaufen und handeln können. Diese Börsen werden von einer zentralen Behörde verwaltet und bieten Komfort und Liquidität, können jedoch aufgrund der zentralisierten Kontrolle der Gelder möglicherweise Sicherheits- und Datenschutzbedenken aufwerfen.









CMC

CMC steht für Coinmarketcap, eine Kryptowährungsdaten-Website, die Informationen zu den Preisen, Marktkapitalisierungen und Handelsvolumina verschiedener Kryptowährungen bereitstellt. Es ist ein beliebtes Tool, das von Händlern und Investoren verwendet wird, um die Performance verschiedener digitaler Vermögenswerte auf dem Markt zu verfolgen.









DAICO

DAICO steht für Decentralized Autonomous Initial Coin Offering. Es handelt sich dabei um ein Fundraising-Modell, das Elemente eines traditionellen ICO mit Merkmalen einer dezentralisierten autonomen Organisation (DAO) kombiniert. DAICOs zielen darauf ab, Investoren mehr Kontrolle und Sicherheit zu bieten, indem sie ihnen ermöglichen, über die Projektfinanzierung und -entwicklung abzustimmen.









DCA

Dollar Cost Averaging (DCA) ist eine Anlagestrategie, bei der ein Anleger unabhängig vom Preis in regelmäßigen Abständen einen festen Dollarbetrag einer bestimmten Anlage kauft. Diese Methode wird verwendet, um die Auswirkungen der Marktvolatilität auf den Gesamtkaufpreis zu reduzieren.









DeFi

DeFi steht für Decentralized Finance, ein Begriff, der Finanzdienstleistungen und -anwendungen beschreibt, die ohne traditionelle Vermittler wie Banken funktionieren. Diese Systeme basieren auf der Blockchain-Technologie und ermöglichen Benutzern den direkten Zugriff auf Finanzdienstleistungen wie Kreditvergabe und Kreditaufnahme, ohne dass eine zentrale Behörde erforderlich ist.









DEX

DEX steht für Decentralized Exchange, eine Art Kryptowährungsbörse, die ohne zentrale Autorität oder Vermittler betrieben wird. Dies ermöglicht es den Benutzern, auf sichere und transparente Weise direkt miteinander zu handeln. DEXes gelten als sicherere und privatere Alternative zu traditionellen zentralisierten Börsen.









DLT

DLT steht für Distributed Ledger Technology, ein System, bei dem Daten dezentral an mehreren Standorten gespeichert werden. Diese Technologie sorgt für Transparenz und Sicherheit und macht Vermittler bei Transaktionen überflüssig. DLT ist die zugrunde liegende Technologie von Kryptowährungen wie Bitcoin und bietet eine manipulationssichere Aufzeichnung von Transaktionen.









ERC-20

ERC-20 ist ein technischer Standard zum Erstellen und Implementieren von Token in der Ethereum-Blockchain. Er legt eine Reihe von Regeln und Anforderungen fest, die alle Token erfüllen müssen, um die Kompatibilität mit verschiedenen Diensten und Anwendungen sicherzustellen. ERC-20-Token werden im Bereich der Kryptowährungen häufig verwendet.









ERC-721

ERC-721 steht für Ethereum Request for Comment 721, ein Token-Standard auf der Ethereum-Blockchain, der speziell für nicht fungible Token (NFTs) entwickelt wurde. NFTs sind einzigartige digitale Assets, die das Eigentum an einem bestimmten Gegenstand oder Inhalt darstellen. Diese Abkürzung wird häufig in der Welt der Kryptowährung und Blockchain-Technologie verwendet.









ETF

Ein ETF ist ein Investmentfonds, der an der Börse gehandelt wird, ähnlich wie Aktien. Er hält Vermögenswerte wie Aktien, Rohstoffe oder Anleihen und bildet normalerweise einen Index ab. Anleger können ETF-Anteile den ganzen Tag über an einer Börse kaufen oder verkaufen, was Diversifikations- und Liquiditätsvorteile bietet.









ETP

ETP steht für Exchange-Traded Product, eine Art Finanzprodukt, das die Performance eines bestimmten Vermögenswerts oder einer Gruppe von Vermögenswerten verfolgt. ETPs werden an Börsen gehandelt und bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, sich in verschiedenen Märkten und Sektoren zu engagieren.









FIAT

FIAT bezieht sich in der Kryptowelt auf staatlich ausgegebene Währungen wie Dollar, Euro oder Yen. Im Gegensatz zu Kryptowährungen sind FIAT-Währungen nicht durch Rohstoffe, sondern durch staatliche Regulierung gedeckt. In der Kryptowelt wird FIAT häufig verwendet, um traditionelle Währungen zu bezeichnen, wenn es um deren Umtausch oder Umwandlung in Kryptowährungen geht.









IBO

IBO steht für Initial Bounty Offering, eine Methode des Crowdfundings im Kryptowährungsbereich, bei der Teilnehmer für die Erfüllung bestimmter Aufgaben oder die Förderung eines Projekts mit Token belohnt werden. Auf diese Weise können Projekte Interesse und Engagement wecken und gleichzeitig Token an ein breites Publikum verteilen.









ICO

ICO steht für Initial Coin Offering, eine Methode zur Mittelbeschaffung, bei der ein Unternehmen seine Kryptowährungstoken erstellt und verkauft, um Kapital für ein Projekt zu beschaffen. Investoren kaufen diese Token in der Hoffnung auf zukünftige Gewinne, wenn das Projekt erfolgreich ist. ICOs sind aufgrund ihrer regulatorischen Probleme und ihres Betrugspotenzials umstritten.









ITO

ITO steht für Initial Token Offering, eine Methode zur Kapitalbeschaffung, die von Kryptowährungs-Startups verwendet wird, um Kapital zu beschaffen. Ähnlich wie bei einem Initial Coin Offering (ICO) werden bei ITO digitale Token an Investoren im Austausch gegen Finanzierung verkauft. Allerdings bieten ITOs in der Regel Token an, die einen bestimmten Nutzen innerhalb des Ökosystems des Startups haben.









mBTC

mBTC ist eine Abkürzung für Millibitcoin, was 0,001 BTC oder ein Tausendstel eines Bitcoins darstellt. Es wird häufig verwendet, um eine handlichere und benutzerfreundlichere Möglichkeit zur Preisgestaltung von Waren und Dienstleistungen in der Welt der Kryptowährungen bereitzustellen, insbesondere da der Wert von Bitcoin weiter steigt.









MCAP

MCAP steht für die Marktkapitalisierung, also den Gesamtwert einer im Umlauf befindlichen Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Preis einer Münze mit der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. MCAP wird oft als Schlüsselindikator für den Gesamtwert und das potenzielle Wachstum einer Kryptowährung verwendet.









PnD

PnD steht für Pump-and-Dump, eine betrügerische Handelsstrategie, die häufig auf dem Kryptowährungsmarkt verwendet wird. Bei diesem Schema wird der Preis eines Vermögenswerts durch irreführende Informationen und Hype künstlich in die Höhe getrieben (Pump), nur um ihn dann schnell wieder zu verkaufen (Dump), sobald ahnungslose Anleger angelockt wurden.









Außerbörslich

OTC steht für Over the Counter, ein Begriff, der in der Welt der Kryptowährungen für Transaktionen verwendet wird, die nicht an einer zentralen Börse durchgeführt werden. Diese Transaktionen werden normalerweise direkt zwischen zwei Parteien durchgeführt, ohne dass ein Vermittler erforderlich ist. OTC-Handel wird häufig für große Transaktionen oder aus Datenschutzgründen verwendet.









SATS

SATS steht für Satoshis, die kleinsten Bitcoin-Einheiten. Ein Satoshi entspricht 0,00000001 BTC. Diese Abkürzung wird in der Welt der Kryptowährungen häufig verwendet, um kleine Bruchteile von Bitcoin zu bezeichnen.









STO

STO steht für Securities Token Offering, eine Methode zur Kapitalbeschaffung, bei der digitale Token angeboten werden, die Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen repräsentieren. Auf diese Weise können Unternehmen Kapital beschaffen und gleichzeitig die Wertpapiervorschriften einhalten. STOs gelten als stärker regulierte Alternative zu Initial Coin Offerings.









TPS

TPS steht für Transactions Per Second (Transaktionen pro Sekunde), eine Kennzahl, mit der die Verarbeitungsgeschwindigkeit eines Blockchain-Netzwerks gemessen wird. Je höher der TPS-Wert, desto schneller können Transaktionen bestätigt und der Blockchain hinzugefügt werden. Ein hoher TPS-Wert wird oft als Zeichen für ein skalierbares und effizientes Netzwerk angesehen.









Tx

Tx ist die Abkürzung für Transaktion, ein Begriff, der in der Welt der Kryptowährungen häufig verwendet wird. Er bezieht sich auf den Prozess der Übertragung von Geldern oder Daten in einem Blockchain-Netzwerk. Tx-Abkürzungen werden häufig verwendet, um Transaktionen auf verschiedenen Blockchain-Plattformen schnell zu identifizieren und zu verfolgen.









TxID

TxID steht für Transaction Identification und ist ein eindeutiger Code, der jeder Transaktion in einem Blockchain-Netzwerk zugewiesen wird. Er hilft Benutzern dabei, ihre Transaktionen einfach zu verfolgen und zu verifizieren, indem er für jede Übertragung digitaler Assets eine spezifische Kennung bereitstellt. TxID spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Transparenz und Sicherheit von Blockchain-Transaktionen.









uBTC

uBTC steht für MicroBitcoin und entspricht 0,000001 Bitcoin. Diese Abkürzung wird in der Kryptowährungs-Community häufig verwendet, um kleinere Bitcoin-Einheiten zu bezeichnen. Sie ermöglicht einfachere Transaktionen und Berechnungen beim Umgang mit Bruchteilen eines Bitcoins.









UXTO

Nicht ausgegebene Transaktionsausgabe. In der Blockchain-Technologie bezieht sich UTXO auf eine Reihe nicht ausgegebener Transaktionsausgaben. Diese Ausgaben stellen Mittel dar, die in nachfolgenden Transaktionen nicht verwendet wurden und für weitere Transaktionen verfügbar sind. UTXO spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Integrität und Sicherheit des Blockchain-Netzwerks.













Konversationelle Kryptowährungsbegriffe

AMA

AMA ist eine in der Krypto-Community gebräuchliche Abkürzung und steht für „Ask Me Anything“. Sie wird häufig von Einzelpersonen, Unternehmen oder Projekten verwendet, um sich den Fragen der Community zu stellen. Eine AMA-Sitzung ermöglicht direkte Kommunikation und Transparenz zwischen Krypto-Enthusiasten und der Entität, die die Sitzung veranstaltet.









BTD oder BTFD

BTD oder BTFD sind umgangssprachliche Begriffe, die in der Welt der Kryptowährungen verwendet werden und „Buy The Dip“ oder „Buy the F****** Dip“ bedeuten. Diese abgekürzte Phrase ermutigt Anleger, Vermögenswerte zu kaufen, wenn der Markt einen vorübergehenden Preisrückgang erlebt. Sie wird häufig verwendet, um von potenziellen zukünftigen Preissteigerungen zu profitieren.









BUIDL

BUIDL ist eine Krypto-Abkürzung, die für „Build“ (Bauen) steht. Es ist absichtlich falsch geschrieben, um einen ironischen Eindruck zu vermitteln. Dieser Begriff wird in der Blockchain- und Kryptowährungs-Community häufig verwendet, um die Bedeutung des Handelns und der Schaffung neuer Projekte zu betonen, anstatt nur über bestehende zu spekulieren.









CT

CT steht für Crypto Twitter, eine Community auf der Social-Media-Plattform Twitter, die sich auf Diskussionen, Nachrichten und Meinungen zu Kryptowährungen und Blockchain-Technologie konzentriert. Mitglieder von CT teilen häufig Erkenntnisse, Updates und Analysen zu verschiedenen digitalen Währungen und ihren Markttrends.









DYOR

DYOR ist eine Abkürzung, die im Kryptowährungsbereich häufig verwendet wird und Einzelpersonen daran erinnert, vor jeder Anlageentscheidung ihre eigenen Recherchen durchzuführen. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die mit einem bestimmten Projekt oder Vermögenswert verbundenen Risiken und potenziellen Vorteile vollständig verstehen. Es betont persönliche Verantwortung und gründliche Sorgfalt.









ELI5

ELI5 bedeutet „Erklär es mir, als wäre ich 5“. Es handelt sich um eine Aufforderung zu einer einfachen, kindgerechten Erklärung. Es wird verwendet, wenn jemand ein Thema in einfache Begriffe ohne komplizierten Fachjargon oder technische Details heruntergebrochen haben möchte.









FOMO

FOMO ist eine in der Welt der Kryptowährungen gebräuchliche Abkürzung und steht für „Fear of Missing Out“. Sie bezieht sich auf die Angst oder das Unbehagen, das Einzelpersonen empfinden können, wenn sie sehen, dass andere von einer bestimmten Investitionsmöglichkeit profitieren, und befürchten, dass sie potenzielle Gewinne verpassen könnten.









FUD

FUD steht in der Welt der Kryptowährungen für Angst, Unsicherheit und Zweifel. Diese Abkürzung bezieht sich auf die Emotionen und die Denkweise, die Anleger dazu veranlassen können, auf der Grundlage negativer Informationen oder Gerüchte irrationale Entscheidungen zu treffen. Für Anleger ist es wichtig, bei FUD ruhig und rational zu bleiben, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.









FUDster

Eine Person, die in der Kryptowährungs-Community Angst, Unsicherheit und Zweifel verbreitet. Diese Personen können absichtlich Fehlinformationen verbreiten oder negative Nachrichten übertreiben, um Panik zu erzeugen und die Preise zu drücken. Sie können die Marktstimmung und das Anlegerverhalten erheblich beeinflussen. Für Anleger ist es wichtig, sich der FUDster bewusst zu sein und ihre eigenen gründlichen Recherchen durchzuführen.









HODL

HODL ist ein Begriff, der in der Kryptowährungs-Community verwendet wird, um Anleger dazu zu drängen, ihre Vermögenswerte bei Marktvolatilität zu halten, anstatt in Panik zu verkaufen. Er betont eine langfristige Anlagestrategie und fördert die Widerstandsfähigkeit gegenüber Preisschwankungen.









JOMO

JOMO steht für „Joy of Missing Out“. Es bezieht sich auf das Gefühl der Zufriedenheit und Genugtuung, das man empfindet, wenn man sich dafür entscheidet, abzuschalten oder nicht an einer bestimmten Aktivität teilzunehmen und stattdessen das eigene Wohlbefinden und den Seelenfrieden in den Vordergrund zu stellen. In der heutigen schnelllebigen Welt wird dies oft als positive Einstellung angesehen.









KYC

KYC steht für Know Your Customer und ist ein Verfahren, mit dem Finanzinstitute die Identität ihrer Kunden überprüfen. Dies hilft, Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Kunden müssen Ausweisdokumente und persönliche Informationen vorlegen, um die Vorschriften einzuhalten und Transparenz bei Transaktionen zu gewährleisten.









Lambo

Lambo ist eine Abkürzung, die in der Kryptowährungs-Community häufig für den Kauf eines Lamborghini verwendet wird und Reichtum und Erfolg beim Handel symbolisiert. Es steht für das ultimative Ziel, durch Investitionen in Kryptowährungen finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.









OCO

OCO steht für „One Cancels the Other“ und ist eine Handelstechnik, die bei Investitionen in Kryptowährungen verwendet wird. Dabei werden zwei gleichzeitige Aufträge erteilt, ein Stop-Auftrag und ein Limit-Auftrag. Wenn ein Auftrag ausgeführt wird, wird der andere automatisch storniert. Diese Strategie hilft, Risiken zu managen und potenzielle Gewinne zu maximieren.









REKT

REKT ist ein Begriff, der in der Kryptowährungs-Community verwendet wird, um erhebliche finanzielle Verluste zu beschreiben. Es ist die Abkürzung für „wrecked“ (wracked) und bedeutet, dass ein Investor einen erheblichen Wertverlust seiner Investitionen erlebt hat. Diese Abkürzung wird häufig in Online-Foren und Social-Media-Diskussionen verwendet.









TLT

TLT steht für Think Long Term und bezieht sich auf den Ansatz, Entscheidungen mit Blick auf die Zukunft zu treffen. Diese Abkürzung wird in der Kryptowelt häufig verwendet, um Anleger daran zu erinnern, das langfristige Potenzial ihrer Investitionen zu berücksichtigen, anstatt sich auf kurzfristige Gewinne zu konzentrieren.









TOR

TOR steht für The Onion Router, eine Netzwerktechnologie, die es Benutzern ermöglicht, anonym im Internet zu surfen. Durch die Verschlüsselung und Weiterleitung von Daten über mehrere Server trägt TOR dazu bei, die Privatsphäre und Anonymität der Benutzer im Internet zu schützen. Es wird häufig von Personen verwendet, die staatliche Überwachung oder Zensur vermeiden möchten.









Abkürzungen für Regulierungskommissionen





CFTC

Die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ist eine Regulierungsbehörde, die für die Überwachung des Handels mit Futures-Kontrakten und Optionen auf Rohstoffe zuständig ist. Die 1974 gegründete CFTC hat zum Ziel, Marktteilnehmer vor Betrug und Manipulation zu schützen und gleichzeitig transparente und faire Handelspraktiken zu fördern.









Justizministerium

Die Abkürzung DOJ steht für Department of Justice, eine Bundesbehörde, die für die Durchsetzung des Gesetzes und die Gewährleistung der Gerechtigkeit in den Vereinigten Staaten verantwortlich ist. Sie überwacht eine breite Palette von Rechtsangelegenheiten, darunter strafrechtliche Ermittlungen, die Durchsetzung der Bürgerrechte und Kartellrechtsfragen.









FDIC

FDIC ist eine Regierungsbehörde in den Vereinigten Staaten, die Einlagen bei Finanzinstituten bis zu einem bestimmten Betrag versichert. Diese Versicherung schützt das Geld der Kunden im Falle einer Insolvenz einer Bank. Die Behörde reguliert und beaufsichtigt auch Banken, um die Sicherheit und Solidität des Bankensystems zu gewährleisten.









FTC

FTC steht für Federal Trade Commission, eine Regierungsbehörde in den Vereinigten Staaten, deren Aufgabe darin besteht, den Verbraucherschutz zu fördern und wettbewerbsschädigende Geschäftspraktiken zu verhindern. Die FTC setzt sich für die Durchsetzung von Vorschriften in Bezug auf Werbung, Datenschutz und Betrug ein und sorgt für faire und transparente Geschäftspraktiken auf dem Markt.









SEC

SEC steht für Securities and Exchange Commission, eine Regierungsbehörde, die für die Regulierung der Wertpapierbranche, die Durchsetzung von Wertpapiergesetzen und den Schutz von Anlegern zuständig ist. Sie überwacht den Handel an den Börsen, sorgt für faire und transparente Märkte und geht gegen betrügerische Aktivitäten im Finanzsektor vor.













Abschluss

Da die Kryptoindustrie weiter wächst und sich weiterentwickelt, werden zweifellos neue Akronyme und Begriffe auftauchen. Wenn Sie sich jedoch mit diesen grundlegenden Akronymen vertraut machen, sind Sie besser gerüstet, um sich selbstbewusst in der aufregenden und dynamischen Welt der Kryptowährungen zurechtzufinden. Denken Sie daran, dass Informiertheit und Vorsicht die wichtigsten Erfolgsprinzipien in dieser sich schnell verändernden Landschaft sind. Viel Spaß beim Handeln!