Cryptocurrency Lingo 101: Kripto Kısaltmaları İçin Temel Kılavuzunuz

Kripto para dünyasında yeniyseniz herkesin şifreli konuştuğunu hissedebilirsiniz. Çünkü bir bakıma öyleler! Kripto meraklıları kısaltmalarını ve kısaltmalarını severler. Ama korkmayın! Her şeyi anlamanıza yardımcı olmak için buradayız. En yaygın kripto dillerinden bazılarını basit terimlerle inceleyelim:





Blockchain ve Ağ Kısaltmaları

BİP



BIP, Bitcoin protokolündeki değişiklikleri, eklemeleri veya modifikasyonları özetleyen resmi bir belge olan Bitcoin İyileştirme Teklifi anlamına gelir. Bu teklifler, kripto para birimi topluluğundan gelen girdi ve geri bildirimlerle Bitcoin ağının işlevselliğini, güvenliğini ve ölçeklenebilirliğini geliştirmek için tasarlanmıştır.









BTM

BTM, kullanıcıların Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini satın almasına veya satmasına olanak tanıyan bir tür otomatik para çekme makinesi (ATM) olan Bitcoin Teller Machine anlamına gelir. Bu makineler, insanların çevrimiçi borsaları kullanmadan kripto pazarıyla etkileşime girmesi için uygun bir yol sağlar.









DAO

DAO, Merkezi Olmayan Özerk Organizasyon anlamına gelir. Akıllı sözleşmeler adı verilen bilgisayar programları olarak kodlanmış kurallar aracılığıyla çalışan bir organizasyon türüdür. DAO'lar üyeleri tarafından yönetilir ve hiyerarşik yönetim yapıları olmadan çalışır. Kolektif karar almayı organize etmenin daha şeffaf ve etkili bir yolunu yaratmayı amaçlıyorlar. En iyi DAO yer imleri için burayı tıklayın









DPoS

DPoS, blockchain teknolojisinde kullanılan bir konsensüs algoritmasıdır. Bu sistemde token sahipleri, işlemleri doğrulayan ve yeni bloklar oluşturan delegeleri seçmek için oy kullanıyor. Delegeler sırayla ağın güvenliğini sağlar ve hizmetleri karşılığında ödüller alırlar. DPoS, blockchain ağlarında ölçeklenebilirliği ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.









AEA

Enterprise Ethereum Alliance (EEA), Ethereum'un kurumsal kullanım için benimsenmesini ilerletmek için çalışan işletmeler, teknoloji sağlayıcılar ve Ethereum uzmanlarından oluşan küresel bir kuruluştur. EEA, Ethereum ekosistemi içinde standart çözümler oluşturmayı, en iyi uygulamaları teşvik etmeyi ve işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.









EIP

EIP, Ethereum İyileştirme Teklifi anlamına gelir. Ethereum ağında iyileştirmeler ve değişiklikler önermek için kullanılan bir protokoldür. Bu teklifler, geliştiriciler ve topluluk üyeleri tarafından sorunları çözmek ve Ethereum platformunun işlevselliğini geliştirmek için sunulur. EIP'ler uygulanmadan önce bir inceleme sürecinden geçer.









ERC

ERC, Ethereum Yorum İsteği anlamına gelir. Ethereum blockchain ağında iyileştirmeler önermek için kullanılan teknik bir standarttır. ERC'ler, Ethereum ekosistemindeki değişiklikleri, yükseltmeleri ve yeni özellikleri tartışmak ve uygulamak için kullanılır ve geliştiricilerin işbirliği yapması ve yenilik yapması için yapılandırılmış bir yol sağlar.









EVM

EVM, Ethereum Sanal Makinesi anlamına gelir. Akıllı sözleşmelerin Ethereum ağında yürütülmesini sağlayan merkezi olmayan bir platformdur. EVM, kodun kurcalanmaya karşı korumalı bir ortamda çalıştırılmasından, Ethereum blok zincirinde işlemlerin ve merkezi olmayan uygulamaların (dApp'ler) güvenli ve güvenilir bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.









FA

FA veya Temel Analiz, bir varlığın gerçek değerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bir varlığın fiyatını etkileyebilecek ekonomik, finansal ve niteliksel faktörlere odaklanır. FA, yatırım kararları verirken şirket mali durumu, sektör eğilimleri ve piyasa koşulları gibi faktörleri dikkate alır.









LN

LN, hızlı, düşük maliyetli Bitcoin işlemleri için ikinci katman protokolü olan Lightning Network'ü ifade eder. Ana blok zincirindeki sıkışıklığı hafifleterek, zincir dışı ödeme kanalları oluşturarak anında işlemlere olanak tanır. LN, Bitcoin'in ölçeklenebilirliğini ve kullanılabilirliğini geliştirerek ölçeklenebilirlik sorunlarına potansiyel bir çözüm sunar.









MACD

MACD, bir kripto para biriminin trendindeki değişiklikleri belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Piyasadaki potansiyel değişimleri tahmin etmek için fiyat verilerinin iki hareketli ortalamasını karşılaştırır. Yatırımcılar, alım veya satım sinyallerini doğrulamak ve yatırımları hakkında bilinçli kararlar vermek için MACD'yi kullanır.









MEB

MoE, Değişim Aracı anlamına gelir. Geleneksel paraya benzer şekilde işlem yapmak için kullanılan dijital veya sanal para birimini ifade eder. Kullanıcıların merkezi olmayan bir şekilde mal ve hizmet satın almasına, satmasına ve ticaretini yapmasına olanak tanıyan kripto para biriminin temel işlevlerinden biridir.









P2P

P2P, katılımcıların merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan birbirleriyle doğrudan etkileşime girdiği merkezi olmayan bir ağ olan Eşler Arası anlamına gelir. Bu, bireyler arasında doğrudan işlemlere, kaynak paylaşımına ve iletişime olanak tanır. P2P teknolojisi genellikle dosya paylaşımında, kripto para biriminde ve çevrimiçi pazarlarda kullanılır. En iyi P2P Değişim yer imleri için burayı tıklayın









PoA

PoA, blockchain teknolojisinde kullanılan bir fikir birliği algoritması olan Yetki Kanıtı anlamına gelir. PoA'da yalnızca yetkili düğümlerin yeni bloklar oluşturmasına ve işlemleri doğrulamasına izin verilir, böylece kontrollü ve güvenli bir ağ sağlanır. Bu algoritma, ağ verimliliğine ve ölçeklenebilirliğine öncelik vererek onu belirli blockchain projeleri arasında popüler hale getiriyor. En iyi PoA Blockchain yer imleri için burayı tıklayın









PoB

PoB, blockchain teknolojisinde kullanılan bir fikir birliği algoritması olan Proof of Burn anlamına gelir. Bu süreçte, kripto para tokenleri işlemleri doğrulamak için kasıtlı olarak yok edilir veya "yakılır". Bu yöntem, blockchain ağındaki geleneksel iş kanıtı veya hisse kanıtı algoritmalarına alternatif olarak kullanılır. En iyi PoB Blockchain yer imleri için burayı tıklayın









Pod'u

PoD, belirli bir proje üzerinde çalışan geliştiricilerin güvenilirliğini ve uzmanlığını doğrulamak için kripto para biriminde kullanılan bir kavram olan Geliştirici Kanıtı anlamına gelir. Bu doğrulama süreci, geliştiricilerin niteliklerine ve geçmiş performanslarına dair kanıt sağlayarak kripto topluluğu içinde şeffaflığı ve güveni sağlar.









Satış Noktası

Proof of Stake (PoS), blockchain ağlarında kullanılan bir fikir birliği mekanizmasıdır. PoS'ta katılımcılar, işlemleri doğrulamak ve ağın güvenliğini sağlamak için belirli miktarda kripto para birimini "hisse" olarak kilitler. Katılımcılar, ellerinde bulundurdukları kripto para birimi miktarına göre ağ güvenliğini ve verimliliğini artıran yeni bloklar oluşturmak üzere seçilir. En iyi PoS Blockchain yer imleri için buraya tıklayın









PoW

PoW, blockchain ağlarında kullanılan bir fikir birliği algoritması olan Proof of Work anlamına gelir. Madenciler olarak bilinen katılımcıların, işlemleri doğrulamak ve blok zincirinde yeni bloklar oluşturmak için karmaşık matematik bulmacalarını çözmelerini gerektirir. Etkili olmasına rağmen PoW, yüksek enerji tüketimi ve çevresel etkisi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. En iyi PoW Blockchain yer imleri için burayı tıklayın









SC

SC, sözleşme şartlarının doğrudan koda yazıldığı, kendi kendini yürüten bir sözleşme olan Akıllı Sözleşme anlamına gelir. Bu teknoloji, aracı ihtiyacını ortadan kaldırarak bir sözleşmenin müzakeresini otomatik olarak yürütür, doğrular veya kolaylaştırır. Akıllı Sözleşmeler, merkezi olmayan sistemlerdeki çeşitli uygulamalar için kullanılan blockchain teknolojisinin önemli bir özelliğidir.









SegWit

SegWit, Bitcoin gibi blockchain ağları için bir protokol yükseltmesi olan Segregated Witness'ın kısaltmasıdır. Ağ kapasitesini ve güvenliğini artırmak için dijital imza verilerini işlem bilgilerinden ayırır. Bazıları bunu önemli bir gelişme olarak görse de, diğerleri bunun uygulanması ve ademi merkeziyetçilik üzerindeki potansiyel etkisi konusunda endişe duyuyor.









SoV

SoV, zaman içinde değerini koruyan varlıklara atıfta bulunan Değer Deposu anlamına gelir. Bu terim, kripto para dünyasında genellikle güvenilir ve istikrarlı yatırımlar olarak görülen madeni paraları veya tokenleri tanımlamak için kullanılır. SoV, uzun vadeli servetin korunması için dijital varlık alanında çok önemli bir rol oynuyor.









TA

Teknik Analiz veya Trend Analizi'nin kısaltması olan TA, finansal piyasada varlıkların gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bilinçli yatırım kararları vermek için istatistiksel eğilimleri, işlem hacimlerini ve diğer önemli göstergeleri analiz etmeyi içerir. Birçok tüccar piyasa eğilimlerini anlamak ve karlı işlemler yapmak için TA'yı kullanıyor.









UoA

UoA, kripto para birimleri dünyasında Hesap Birimi anlamına gelir. Belirli bir ağ veya platformdaki dijital varlıkların değerini ölçmek için kullanılır. UoA, merkezi olmayan ve sınırsız bir finansal sistemde fiyatlandırma ve işlemlerin standartlaştırılmasına yardımcı olur.









UTC

UTC, kripto para ticareti ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılan küresel bir zaman standardı olan Koordineli Evrensel Zaman anlamına gelir. Farklı bölgeler arasında zamanlamada tutarlılığın sağlanmasına yardımcı olarak işlemleri ve iletişimi koordine etmeyi kolaylaştırır. UTC atom saatini temel alır ve yaz saati uygulamasına uymaz.









WP

Kripto topluluğunda genellikle WP olarak kısaltılan teknik inceleme, bir kripto para birimi projesinin ayrıntılarını ve teknik özelliklerini özetleyen kapsamlı bir belgedir. Genellikle projenin amacı, teknolojisi, özellikleri, tokenomikleri, yol haritası ve ekip üyeleri hakkında bilgiler içerir. Yatırımcıların bilinçli kararlar alabilmesi için teknik incelemeler önemlidir.









Yılbaşından bu yana

YTD, Yıldan Bugüne anlamına gelir ve finans ve iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir kısaltmadır. İçinde bulunulan takvim yılının başlangıcından günümüze kadar olan süreyi ifade eder. Genellikle belirli bir zaman dilimindeki eğilimleri ve performansı analiz etmek için kullanılır.









Teknik Kısaltmalar





2FA

2FA, kullanıcıların bir hesaba erişmeden önce iki farklı kimlik formu sağlamasını gerektiren bir güvenlik önlemi olan İki Faktörlü Kimlik Doğrulama anlamına gelir. Bu, yalnızca bir parolanın ötesinde ekstra bir koruma katmanı ekler. 2FA'nın yaygın biçimleri arasında SMS kodları, biyometrik taramalar veya donanım belirteçleri bulunur.









Addy

Addy, kripto para dünyasında adresin yaygın bir kısaltmasıdır. Genellikle dijital para göndermek ve almak için kullanılan benzersiz karakter dizisine referans olarak kullanılır. Bir eklenti, bir blockchain ağındaki belirli bir cüzdanı veya kullanıcıyı tanımlayan uzun bir alfasayısal kod olabilir.









API'si

API, Uygulama Programlama Arayüzü anlamına gelir. Farklı yazılım uygulamalarının birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir dizi kural ve protokoldür. API'ler, geliştiricilerin bir hizmetin veya platformun dahili işleyişini anlamalarına gerek kalmadan belirli özelliklere veya verilere erişmesine olanak tanır.









ASIC

ASIC, Uygulamaya Özel Entegre Devre anlamına gelir. Kripto para madenciliği gibi belirli bir uygulama için özel olarak tasarlanmış bir donanım türüdür. ASIC'ler madencilik operasyonlarındaki yüksek verimlilikleri ve performanslarıyla biliniyor ve bu da onları madencilik yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak isteyen kripto madencileri arasında popüler kılıyor.









BFA

BFA, bilgisayar korsanlarının doğru olanı buluncaya kadar olası her şifre kombinasyonunu deneyerek bir sisteme yetkisiz erişim sağlamak için kullandıkları bir yöntem olan Brute Force Attack anlamına gelir. Bu tür saldırılar zaman alıcı olabilir ancak güvenlik önlemlerinin ihlal edilmesinde etkili olabilir.





Bech32

Bech32, bc1 adresleri olarak da adlandırılan bir Bitcoin adres formatıdır. Geleneksel adreslere kıyasla gelişmiş güvenlik ve verimlilik sunan yerel bir SegWit adres formatıdır. Bech32 adresleri "bc1" ile başlar ve büyük/küçük harfe duyarlı değildir, bu da onların okunmasını ve iletilmesini kolaylaştırır.

İşlemci

CPU veya Merkezi İşlem Birimi, talimatların yürütülmesinden ve hesaplamaların gerçekleştirilmesinden sorumlu bir bilgisayar sisteminin önemli bir bileşenidir. Makinenin genel çalışmasını kontrol ettiği için genellikle bilgisayarın beyni olarak anılır.

BFT

BFT veya Bizans Hata Toleransı, bazı düğümler veya bileşenler doğru çalışmasa veya yanlış bilgi sağlasa bile sistemin etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan bir fikir birliği algoritmasıdır. Bu yöntem, blockchain ağları gibi merkezi olmayan sistemlerin güvenilirliğini ve güvenliğini sağlar.

DAG

DAG, blockchain teknolojisinde kullanılan ölçeklenebilir bir veri yapısı olan Yönlendirilmiş Asiklik Grafik anlamına gelir. İşlemlerin geleneksel blockchain gibi sıralı bloklar yerine aynı anda işlenmesine olanak tanır. Bu teknoloji, geleneksel blockchain sistemlerine kıyasla daha fazla verimlilik ve daha hızlı işlem süreleri sağlar.

DAPP veya dApp

Merkezi Olmayan Uygulamanın kısaltması olan DApp, tek bir sunucu yerine merkezi olmayan bir bilgisayar ağında çalışan bir uygulama türüdür. Bu merkezi olmayan yapı, kullanıcılar için daha fazla güvenlik, şeffaflık ve özerklik sağlar. DApp'ler genellikle blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerle ilişkilendirilir. En iyi dApp yer imleri için burayı tıklayın

DDoS

DDoS, Dağıtılmış Hizmet Reddi anlamına gelir. Tek bir sistemi hedef almak için birden fazla güvenliği ihlal edilmiş sistemin kullanıldığı, sistemin trafikten bunalması ve düzgün çalışamamasına neden olan bir siber saldırı türüdür. Bu, hizmetlerin kesintiye uğramasına veya veri kaybına neden olabilir.

DEVCON

DEVCON, geliştiricileri işbirliği yapmak, öğrenmek ve teknolojideki, özellikle de kripto alanındaki gelişmeleri tartışmak üzere bir araya getirmeye odaklanan bir etkinlik olan Geliştiriciler Konferansı'nın kısaltmasıdır. Katılımcılar fikir alışverişinde bulunmak ve becerilerini geliştirmek için atölye çalışmalarına, açılış konuşmalarına ve ağ oluşturma fırsatlarına katılabilirler.

GPU

GPU veya Grafik İşleme Birimi, bir görüntüleme cihazında görüntülerin ve grafiklerin oluşturulmasını hızlandırmak amacıyla belleği hızla değiştirmek ve değiştirmek için tasarlanmış özel bir elektronik devredir. GPU'lar, yüksek işlem güçleri nedeniyle oyun, kripto para madenciliği ve grafik tasarımda yaygın olarak kullanılır.

IPFS'ler

IPFS, Gezegenlerarası Dosya Sistemi anlamına gelir. İnternette dosya depolamak ve paylaşmak için kalıcı ve merkezi olmayan bir yöntem oluşturmak üzere tasarlanmış, eşler arası bir hipermedya protokolüdür. IPFS, kullanıcıların merkezi bir sunucuya ihtiyaç duymadan içeriğe erişmesine ve dağıtmasına olanak tanıyarak güvenliği ve verimliliği artırır.

PKI

PKI, güvenli iletişim kanallarında bilgileri şifrelemek ve şifresini çözmek için kullanılan genel ve özel anahtarları yöneten bir sistem olan Genel Anahtar Altyapısı anlamına gelir. Ağlar üzerinden alınıp verilen verilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlar. PKI, güvenli çevrimiçi işlemlerin ve iletişimin sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynar.

Çoklu

Çoklu imza veya çoklu imza, kripto para birimlerinde, işlemleri yetkilendirmek için birden fazla özel anahtar gerektiren bir güvenlik özelliğidir. Bu, yetkisiz erişimin önlenmesine yardımcı olur ve kullanıcıların fonları için ek koruma sağlar. Çoklu imza, güvenlik önlemlerini artırmak için cüzdanlarda ve borsalarda yaygın olarak kullanılır.

BİR KEZ

Bir tek seferlik, genellikle kriptografik protokollerde belirli bir kullanım ve amaç için oluşturulan bir sayıdır. Tekrar saldırılarını önlemek ve şifreleme süreçlerine rastgelelik katarak güvenliği artırmak için yalnızca bir kez kullanılır. Nonce'ler dijital iletişimin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamada çok önemli bir rol oynar.





SHA-256

SHA-256, genellikle Bitcoin gibi kripto para birimlerinde işlemleri ve verileri güvence altına almak için kullanılan, 256 bitlik benzersiz bir karma değeri üreten bir kriptografik karma işlevidir. Her girişe özel sabit uzunlukta bir hash oluşturarak veri bütünlüğünü ve orijinalliğini sağlar, bu da onu blockchain teknolojisinin önemli bir bileşeni haline getirir.





Finansal Kısaltmalar





AML

AML, suçluların yasadışı yollardan elde edilen fonları meşru gelir olarak gizlemelerini önlemek için tasarlanmış bir dizi yasa ve düzenleme olan Kara Para Aklamayı Önleme anlamına gelir. Finansal kuruluşların, şüpheli faaliyetleri tespit edip yetkililere raporlamak ve kara para aklama planlarını önlemek için AML uygulamalarına uymaları gerekmektedir.









ATH

ATH, kripto para dünyasında Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi anlamına gelir. Belirli bir kripto para biriminin yaratılışından bu yana ulaştığı en yüksek fiyatı ifade eder. Yatırımcılar ve yatırımcılar genellikle bir kripto varlığının performansını ve potansiyel büyümesini izlemek için ATH terimini kullanır.









ATL

ATL, kripto para dünyasında All-Time Low anlamına gelen bir kısaltmadır. Belirli bir dijital para biriminin şimdiye kadar işlem gördüğü en düşük fiyatı ifade eder. Yatırımcılar genellikle bir kripto para biriminin tarihsel performansını ve gelecekteki büyüme potansiyelini ölçmek için bu metriğe bakarlar.









ALT veya Altcoin

ALT veya Altcoin, Alternatif Kripto Para Biriminin kısaltmasıdır ve Bitcoin dışındaki herhangi bir dijital para birimini ifade eder. Bu paralar Bitcoin'e alternatif olarak hizmet veriyor ve çeşitli özellikler ve işlevler sunuyor. Altcoinler, kripto para ekosistemi içerisinde alınıp satılabilir, çıkarılabilir veya çeşitli amaçlarla kullanılabilir. En iyi Altcoin yer imleri için burayı tıklayın









CEX

CEX, kullanıcıların doğrudan üçüncü bir taraf aracılığıyla kripto para birimleri satın alabileceği, satabileceği ve ticaretini yapabileceği platformları ifade eden Merkezi Borsa anlamına gelir. Bu borsalar merkezi bir otorite tarafından yönetiliyor, kolaylık ve likidite sağlıyor ancak fonların merkezi kontrolü nedeniyle potansiyel olarak güvenlik ve gizlilik endişelerini artırıyor. En iyi CEX yer imleri için burayı tıklayın









CMC

CMC, çeşitli kripto para birimlerinin fiyatları, piyasa değerleri ve işlem hacimleri hakkında bilgi sağlayan bir kripto para birimi veri web sitesi olan Coinmarketcap'in kısaltmasıdır. Tüccarlar ve yatırımcılar tarafından piyasadaki farklı dijital varlıkların performansını takip etmek için kullanılan popüler bir araçtır.









DAICO

DAICO, Merkezi Olmayan Otonom İlk Para Teklifi anlamına gelir. Geleneksel bir ICO'nun unsurlarını merkezi olmayan özerk bir organizasyonun (DAO) özellikleriyle birleştiren bir bağış toplama modelidir. DAICO'lar, yatırımcılara proje finansmanı ve geliştirme konusunda oy verme olanağı tanıyarak daha fazla kontrol ve güvenlik sağlamayı amaçlamaktadır.









DCA

Dolar Maliyet Ortalaması (DCA), bir yatırımcının fiyatından bağımsız olarak belirli bir yatırımın sabit bir dolar tutarını düzenli aralıklarla satın aldığı bir yatırım stratejisidir. Bu yöntem, piyasa oynaklığının genel satın alma fiyatı üzerindeki etkisini azaltmak için kullanılır.









DeFi

DeFi, bankalar gibi geleneksel aracılar olmadan çalışan finansal hizmetleri ve uygulamaları tanımlamak için kullanılan bir terim olan Merkezi Olmayan Finans anlamına gelir. Bu sistemler blockchain teknolojisi üzerine kurulu olup, kullanıcıların merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan doğrudan borç verme ve borç alma gibi finansal hizmetlere erişmesine olanak tanır. En iyi DeFi yer imleri için burayı tıklayın









DEX

DEX, merkezi bir otorite veya aracı olmadan çalışan bir tür kripto para birimi değişimi olan Merkezi Olmayan Borsa anlamına gelir. Bu, kullanıcıların birbirleriyle güvenli ve şeffaf bir şekilde doğrudan ticaret yapmalarına olanak tanır. DEX'ler geleneksel merkezi borsalara göre daha güvenli ve özel bir alternatif olarak görülüyor. En iyi DEX yer imleri için burayı tıklayın









DLT

DLT, verilerin birden fazla konumda merkezi olmayan bir şekilde depolandığı bir sistem olan Dağıtılmış Defter Teknolojisi anlamına gelir. Bu teknoloji şeffaflığı, güvenliği sağlar ve işlemlerde aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. DLT, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin temelindeki teknolojidir ve işlemlerin kurcalamaya karşı dayanıklı bir kaydını sağlar.









ERC-20

ERC-20, Ethereum blok zincirinde token oluşturmak ve uygulamak için kullanılan teknik bir standarttır. Çeşitli hizmet ve uygulamalarla uyumluluğu sağlamak için tüm belirteçlerin uyması gereken bir dizi kural ve gereksinimin ana hatlarını çizer. ERC-20 tokenleri kripto para birimi alanında yaygın olarak kullanılmaya başlandı.









ERC-721

ERC-721, Ethereum blok zincirinde özellikle değiştirilemez tokenlar (NFT'ler) için tasarlanmış bir token standardı olan Ethereum Comment 721 İsteği anlamına gelir. NFT'ler, belirli bir öğenin veya içerik parçasının sahipliğini temsil eden benzersiz dijital varlıklardır. Bu kısaltma, kripto para birimi ve blockchain teknolojisi dünyasında yaygın olarak kullanılmaktadır.









ETF

ETF, hisse senetlerine benzer şekilde borsalarda işlem gören bir yatırım fonudur. Hisse senetleri, emtialar veya tahviller gibi varlıkları tutar ve genellikle bir endeksi takip eder. Yatırımcılar, çeşitlilik ve likidite avantajları sunan bir borsada gün boyunca ETF hisselerini satın alabilir veya satabilirler.









ETP

ETP, belirli bir varlığın veya varlık grubunun performansını izleyen bir tür finansal ürün olan Borsada İşlem Gören Ürün anlamına gelir. ETP'ler borsalarda işlem görüyor ve yatırımcılara çeşitli pazarlara ve sektörlere erişim sağlamanın kolay bir yolunu sunuyor.









FIAT

Kripto dilinde FIAT, dolar, euro veya yen gibi devlet tarafından verilen para birimini ifade eder. Kripto para birimlerinin aksine, FIAT para birimleri emtialar tarafından değil, hükümet düzenlemeleri tarafından desteklenmektedir. Kripto dünyasında, FIAT genellikle geleneksel para birimlerinin değişimi veya kripto para birimlerine dönüştürülmesi tartışılırken geleneksel para birimlerini belirtmek için kullanılır.









IBO

IBO, katılımcıların belirli görevleri tamamlamaları veya bir projeyi tanıtmaları karşılığında tokenlarla ödüllendirildiği, kripto para birimi alanında kitlesel fonlama yöntemi olan İlk Ödül Teklifi anlamına gelir. Projelerin tokenleri geniş bir kitleye dağıtırken ilgi ve katılım yaratmasının bir yoludur.









ICO

ICO, bir şirketin bir proje için sermaye toplamak amacıyla kripto para birimi tokenlerini oluşturup sattığı bir bağış toplama yöntemi olan İlk Para Teklifi anlamına gelir. Yatırımcılar, projenin başarılı olması durumunda gelecekte kar elde etmek umuduyla bu tokenleri satın alıyor. ICO'lar, düzenleyici sorunları ve dolandırıcılık potansiyeli nedeniyle tartışmalıdır.









İTO

ITO, kripto para birimi girişimlerinin sermaye toplamak için kullandığı bir bağış toplama yöntemi olan İlk Token Teklifi anlamına gelir. İlk Para Arzına (ICO) benzer şekilde ITO, finansman karşılığında yatırımcılara dijital token satmayı içerir. Bununla birlikte, ITO'lar genellikle girişimin ekosistemi içinde belirli bir yardımcı programa hizmet eden tokenler sunar.









mBTC

mBTC, 0,001 BTC'yi veya Bitcoin'in binde birini temsil eden Millibitcoin'in kısaltmasıdır. Özellikle Bitcoin'in değeri artmaya devam ederken, kripto para dünyasında mal ve hizmetleri fiyatlandırmanın daha yönetilebilir ve kullanıcı dostu bir yolunu sağlamak için yaygın olarak kullanılır.









MCAP

MCAP, dolaşımdaki bir kripto para biriminin toplam değeri olan piyasa değerini ifade eder. Bir coinin mevcut fiyatının dolaşımdaki toplam coin sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır. MCAP genellikle bir kripto para biriminin genel değerinin ve potansiyel büyümesinin temel göstergesi olarak kullanılır.









PnD

PnD, kripto para piyasasında sıklıkla kullanılan aldatıcı bir ticaret stratejisi olan Pump-and-Dump anlamına gelir. Bu plan, bir varlığın (pompanın) fiyatının yanıltıcı bilgi ve abartılı reklam yoluyla yapay olarak şişirilmesini, ancak şüphelenmeyen yatırımcıların cezbedilmesinden sonra hızla satılmasını (boşaltılmasını) içerir.









OTC

OTC, kripto para dünyasında merkezi bir borsada gerçekleştirilmeyen işlemleri ifade etmek için kullanılan bir terim olan Tezgah Üstü anlamına gelir. Bu işlemler genellikle bir aracıya ihtiyaç duyulmadan doğrudan iki taraf arasında yapılır. OTC ticareti genellikle büyük işlemler için veya gizlilik nedeniyle kullanılır. En iyi OTC ticaret yer imleri için burayı tıklayın









SAT'lar

SATS, Bitcoin'in en küçük birimi olan Satoshi'yi temsil eder. Bir Satoshi 0,00000001 BTC'ye eşittir. Bu kısaltma, kripto para dünyasında Bitcoin'in küçük parçalarını ifade etmek için yaygın olarak kullanılır.









STO

STO, hisse senetleri veya tahviller gibi menkul kıymetleri temsil eden dijital belirteçlerin sunulmasını içeren bir bağış toplama yöntemi olan Menkul Kıymet Token Teklifi anlamına gelir. Bu, şirketlerin menkul kıymet düzenlemelerine uyarken sermaye artırmasına olanak tanır. STO'lar, İlk Para Tekliflerine göre daha düzenlenmiş bir alternatif olarak görülüyor.









TPS

TPS, bir blockchain ağının işlem hızını ölçmek için kullanılan bir ölçüm olan Saniye Başına İşlem anlamına gelir. TPS ne kadar yüksek olursa, işlemler o kadar hızlı onaylanabilir ve blok zincirine eklenebilir. Yüksek TPS genellikle ölçeklenebilir ve verimli bir ağın işareti olarak görülür.









Tx

Tx, kripto para dünyasında yaygın olarak kullanılan bir terim olan işlem kelimesinin kısaltmasıdır. Bir blockchain ağında fon veya veri aktarma sürecini ifade eder. Tx kısaltmaları genellikle çeşitli blockchain platformlarındaki işlemleri hızlı bir şekilde tanımlamak ve takip etmek için kullanılır.









TxID

TxID, bir blockchain ağındaki her işleme atanan benzersiz bir kod olan İşlem Kimliği anlamına gelir. Her dijital varlık aktarımı için belirli bir tanımlayıcı sağlayarak kullanıcıların işlemlerini kolayca takip etmelerine ve doğrulamalarına yardımcı olur. TxID, blockchain işlemlerinin şeffaflığını ve güvenliğini korumada çok önemli bir rol oynar.









uBTC

uBTC, MicroBitcoin anlamına gelir ve 0,000001 Bitcoin'e eşdeğerdir. Bu kısaltma, kripto para birimi topluluğunda daha küçük Bitcoin birimlerini belirtmek için yaygın olarak kullanılır. Bir Bitcoin'in kesirleriyle uğraşırken daha kolay işlemlere ve hesaplamalara olanak tanır.









UXTO

Harcanmamış İşlem Çıktısı. Blockchain teknolojisinde UTXO, bir dizi harcanmamış işlem çıktısını ifade eder. Bu çıktılar daha sonraki işlemlerde kullanılmayan ve daha sonraki işlemlerde kullanılabilen fonları temsil eder. UTXO, blockchain ağının bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamada çok önemli bir rol oynar.













Konuşmaya Dayalı Kripto Para Birimi Şartları

AMA

AMA, kripto topluluğunda "Bana Her Şeyi Sor" anlamına gelen yaygın bir kısaltmadır. Genellikle bireyler, şirketler veya projeler tarafından topluluktan gelen sorulara kendilerini açmak için kullanılır. AMA oturumu, kripto meraklıları ile oturumu barındıran kuruluş arasında doğrudan iletişim ve şeffaflığa olanak tanır.









BTD veya BTFD

BTD veya BTFD, kripto para dünyasında kullanılan ve "Dipeği Satın Al" veya "F***** Dipini Satın Al" anlamına gelen argo terimlerdir. Bu kısaltılmış ifade, piyasada fiyatlarda geçici bir düşüş yaşandığında yatırımcıları varlık satın almaya teşvik eder. Gelecekteki potansiyel fiyat artışlarından yararlanmak için yaygın olarak kullanılır.









İNŞA

BUIDL, "Build" anlamına gelen bir kripto kısaltmasıdır. İroni duygusu uyandırmak için kasıtlı olarak yanlış yazılmıştır. Bu terim genellikle blockchain ve kripto para topluluğunda, sadece mevcut projeler üzerinde spekülasyon yapmak yerine harekete geçmenin ve yeni projeler yaratmanın önemini vurgulamak için kullanılır.









BT

CT, kripto para birimi ve blockchain teknolojisi ile ilgili tartışmalara, haberlere ve görüşlere odaklanan sosyal medya platformu Twitter'daki bir topluluk olan Crypto Twitter'ı temsil eder. CT üyeleri sıklıkla çeşitli dijital para birimleri ve bunların pazar eğilimleri hakkındaki içgörüleri, güncellemeleri ve analizleri paylaşır.









DYOR

DYOR, kripto para alanında yaygın olarak kullanılan bir kısaltmadır ve bireylere herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmalarını yapmalarını hatırlatır. Bu, belirli bir proje veya varlıkla ilişkili riskleri ve potansiyel ödülleri tam olarak anlamalarını sağlar. Kişisel sorumluluğu ve kapsamlı durum tespitini vurgular.









ELI5

ELI5, "5 yaşındaymışım gibi açıkla" anlamına gelir. Bu, bir çocuğa uygun, basit bir açıklama talebidir. Birisi bir konunun karmaşık jargon veya teknik ayrıntılar olmadan basit terimlere bölünmesini istediğinde kullanılır.









FOMO

FOMO, kripto para dünyasında "Fear of Missing Out" anlamına gelen yaygın bir kısaltmadır. Bireylerin, başkalarının belirli bir yatırım fırsatından kâr elde ettiğini gördüklerinde hissedebilecekleri kaygı veya huzursuzluğu ve potansiyel kazanımları kaçırabilecekleri korkusunu ifade eder.









FUD

FUD, kripto para dünyasında Korku, Belirsizlik, Şüphe anlamına gelir. Bu kısaltma, yatırımcıları olumsuz bilgi veya söylentilere dayanarak mantıksız kararlar almaya yönlendirebilen duygu ve zihniyeti ifade eder. Yatırımcıların FUD ile karşılaştıklarında bilinçli kararlar alabilmeleri için sakin ve rasyonel kalmaları önemlidir.









FUDster

Kripto para topluluğunda Korku, Belirsizlik ve Şüphe yayan kişi. Bu kişiler, panik yaratmak ve fiyatları düşürmek için kasıtlı olarak yanlış bilgi yayabilir veya olumsuz haberleri abartabilir. Piyasa duyarlılığı ve yatırımcı davranışı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirler. Yatırımcıların FUDster'lardan haberdar olması ve kendi kapsamlı araştırmalarını yapması önemlidir.









BEKLEME

HODL, kripto para birimi topluluğunda yatırımcıları panik satışı yerine piyasa oynaklığı sırasında varlıklarını ellerinde tutmaya teşvik etmek için kullanılan bir terimdir. Uzun vadeli bir yatırım stratejisini vurgular ve fiyat dalgalanmaları karşısında dayanıklılığı teşvik eder.









JOMO

JOMO, "Kaçırmanın Keyfi" anlamına gelir. Bu, kişinin belirli bir aktiviteye katılmamayı veya bağlantıyı kesmeyi seçtiğinde, bunun yerine kendi refahına ve gönül rahatlığına öncelik verdiğinde hissettiği memnuniyet ve memnuniyet duygusunu ifade eder. Günümüzün hızlı dünyasında genellikle olumlu bir zihniyet olarak görülüyor.









KYC

KYC, finansal kuruluşların müşterilerinin kimliğini doğrulamak için kullandığı bir süreç olan Müşterinizi Tanıyın anlamına gelir. Bu, dolandırıcılığın, kara para aklamanın ve terörün finansmanının önlenmesine yardımcı olur. Müşterilerin mevzuata uyum sağlamak ve işlemlerde şeffaflığı sağlamak için kimlik belgelerini ve kişisel bilgilerini vermeleri gerekmektedir.









Lambo

Lambo, kripto para topluluğunda Lamborghini satın alımını ifade etmek için yaygın olarak kullanılan ve ticaretteki zenginliği ve başarıyı simgeleyen bir kısaltmadır. Kripto para birimlerine yatırım yaparak finansal bağımsızlığa ulaşmanın nihai hedefini temsil eder.









OCO

OCO, "Biri Diğerini İptal Eder" anlamına gelir ve kripto para birimi yatırımında kullanılan bir ticaret tekniğidir. Aynı anda iki emrin, bir stop emrinin ve bir limit emrinin oluşturulmasını içerir. Bir emir yerine getirilirse diğeri otomatik olarak iptal edilir. Bu strateji, riskin yönetilmesine ve potansiyel kazançların en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur.









REKT

REKT, kripto para birimi topluluğunda önemli mali kayıpları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. "Enkaz" kelimesinin kısaltmasıdır ve yatırımcının yatırımlarının değerinde önemli bir düşüş yaşadığını belirtir. Bu kısaltma, çevrimiçi forumlarda ve sosyal medya tartışmalarında yaygın olarak kullanılır.









TLT

TLT, Uzun Vadeli Düşün anlamına gelir ve geleceğe odaklı karar alma yaklaşımını ifade eder. Bu kısaltma, kripto dünyasında yatırımcılara kısa vadeli kazançlara odaklanmak yerine yatırımlarının uzun vadeli potansiyelini dikkate almalarını hatırlatmak için yaygın olarak kullanılıyor.









Görev Tanımı

TOR, kullanıcıların internette anonim olarak gezinmesine olanak tanıyan bir ağ teknolojisi olan Onion Router anlamına gelir. TOR, verileri birden fazla sunucuya şifreleyerek ve yönlendirerek kullanıcı gizliliğinin ve çevrimiçi anonimliğin korunmasına yardımcı olur. Genellikle hükümet gözetiminden veya sansürden kaçınmak isteyen kişiler tarafından kullanılır.









Düzenleyici Komisyonların Kısaltmaları





CFTC

CFTC veya Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, emtialara ilişkin vadeli işlem sözleşmelerinin ve opsiyonlarının ticaretini denetlemekten sorumlu bir düzenleyici kurumdur. 1974 yılında kurulan CFTC, şeffaf ve adil ticaret uygulamalarını teşvik ederken piyasa katılımcılarını dolandırıcılık ve manipülasyondan korumayı amaçlamaktadır.









Adalet Bakanlığı

DOJ kısaltması, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaların uygulanmasından ve adaletin sağlanmasından sorumlu bir federal hükümet kurumu olan Adalet Bakanlığı'nın kısaltmasıdır. Cezai soruşturmalar, sivil hakların uygulanması ve antitröst konuları dahil olmak üzere çok çeşitli hukuki konuları denetler.









FDIC

FDIC, Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal kurumlardaki mevduatları belirli bir limite kadar sigortalayan bir devlet kurumudur. Bu sigorta, bankanın iflas etmesi durumunda müşterilerin parasının korunmasına yardımcı olur. Kurum ayrıca bankacılık sisteminin güvenliğini ve sağlamlığını sağlamak amacıyla bankaları düzenler ve denetler.









FTC

FTC, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicinin korunmasını teşvik etmek ve rekabete aykırı ticari uygulamaları önlemekle görevli bir devlet kurumu olan Federal Ticaret Komisyonu'nu temsil eder. FTC, piyasada adil ve şeffaf iş uygulamaları sağlayarak reklam, gizlilik ve dolandırıcılıkla ilgili düzenlemeleri uygulamak için çalışır.









SEC

SEC, menkul kıymetler endüstrisini düzenlemekten, menkul kıymet yasalarını uygulamaktan ve yatırımcıları korumaktan sorumlu bir devlet kurumu olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu temsil eder. Borsalarda alım satımı denetler, adil ve şeffaf piyasaları sağlar ve finans sektöründeki dolandırıcılık faaliyetlerine karşı önlem alırlar.













Çözüm

Kripto endüstrisi genişlemeye ve gelişmeye devam ettikçe, şüphesiz yeni kısaltmalar ve terimler ortaya çıkacak. Bununla birlikte, bu temel kısaltmalara aşina olduğunuzda, kripto para biriminin heyecan verici ve dinamik dünyasında güvenle gezinmek için daha donanımlı olacaksınız. Hızla değişen bu ortamda bilgi sahibi olmanın ve dikkatli olmanın başarının temel ilkeleri olduğunu unutmayın. Mutlu ticaret!