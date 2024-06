Thuật ngữ tiền điện tử 101: Hướng dẫn cơ bản về các từ viết tắt trong tiền điện tử

Nếu bạn là người mới làm quen với thế giới tiền điện tử , bạn có thể cảm thấy như mọi người đang nói bằng mật mã. Đó là bởi vì, đúng là như vậy! Những người đam mê tiền điện tử yêu thích các từ viết tắt và từ viết tắt của họ. Nhưng đừng sợ! Chúng tôi ở đây để giúp bạn hiểu tất cả. Chúng ta hãy chia nhỏ một số biệt ngữ tiền điện tử phổ biến nhất bằng những thuật ngữ đơn giản:





Chữ viết tắt của Blockchain và Mạng

BIP



BIP là viết tắt của Đề xuất cải tiến Bitcoin, một tài liệu chính thức nêu rõ những thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi đối với giao thức Bitcoin. Những đề xuất này được thiết kế để cải thiện chức năng, bảo mật và khả năng mở rộng của mạng Bitcoin, với thông tin đầu vào và phản hồi từ cộng đồng tiền điện tử.









BTM

BTM là viết tắt của Bitcoin Teller Machine, một loại máy rút tiền tự động (ATM) cho phép người dùng mua hoặc bán Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Những máy này cung cấp một cách thuận tiện để mọi người tương tác với thị trường tiền điện tử mà không cần sử dụng sàn giao dịch trực tuyến.









DAO

DAO là viết tắt của Tổ chức tự trị phi tập trung. Đó là một loại hình tổ chức hoạt động thông qua các quy tắc được mã hóa dưới dạng chương trình máy tính được gọi là hợp đồng thông minh. DAO được điều hành bởi các thành viên của họ và hoạt động mà không có cấu trúc quản lý phân cấp. Họ nhằm mục đích tạo ra một cách minh bạch và hiệu quả hơn để tổ chức việc ra quyết định tập thể.









DPoS

DPoS là một thuật toán đồng thuận được sử dụng trong công nghệ blockchain. Trong hệ thống này, chủ sở hữu mã thông báo bỏ phiếu để bầu ra các đại biểu xác thực giao dịch và tạo khối mới. Các đại biểu thay phiên nhau bảo mật mạng và nhận phần thưởng cho dịch vụ của họ. DPoS nhằm mục đích cải thiện khả năng mở rộng và hiệu quả trong mạng blockchain.









EEA

Enterprise Ethereum Alliance (EEA) là một tổ chức toàn cầu bao gồm các doanh nghiệp, nhà cung cấp công nghệ và chuyên gia Ethereum làm việc nhằm thúc đẩy việc áp dụng Ethereum cho doanh nghiệp sử dụng. EEA đặt mục tiêu tạo ra các giải pháp tiêu chuẩn, thúc đẩy các phương pháp hay nhất và tạo điều kiện hợp tác trong hệ sinh thái Ethereum.









EIP

EIP là viết tắt của Đề xuất cải tiến Ethereum. Nó là một giao thức được sử dụng để đề xuất những cải tiến và thay đổi đối với mạng Ethereum. Những đề xuất này được các nhà phát triển và thành viên cộng đồng đệ trình để giải quyết các vấn đề và nâng cao chức năng của nền tảng Ethereum. EIP phải trải qua quá trình xem xét trước khi thực hiện.









ERC

ERC là viết tắt của Yêu cầu bình luận Ethereum. Nó là một tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng để đề xuất cải tiến cho mạng chuỗi khối Ethereum. ERC được sử dụng để thảo luận và triển khai các thay đổi, nâng cấp và tính năng mới trong hệ sinh thái Ethereum, cung cấp một cách thức có cấu trúc để các nhà phát triển cộng tác và đổi mới.









EVM

EVM là viết tắt của Máy ảo Ethereum. Nó là một nền tảng phi tập trung cho phép các hợp đồng thông minh được thực thi trên mạng Ethereum. EVM chịu trách nhiệm chạy mã trong môi trường chống giả mạo, đảm bảo thực hiện an toàn và đáng tin cậy các giao dịch và ứng dụng phi tập trung (dApps) trên chuỗi khối Ethereum.









FA

FA hay Phân tích cơ bản là một phương pháp được sử dụng để đánh giá giá trị nội tại của một tài sản. Nó tập trung vào các yếu tố kinh tế, tài chính và chất lượng có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản. FA xem xét các yếu tố như tài chính của công ty, xu hướng của ngành và điều kiện thị trường để đưa ra quyết định đầu tư.









LN

LN đề cập đến Lightning Network, một giao thức lớp thứ hai dành cho các giao dịch Bitcoin nhanh chóng, chi phí thấp. Nó cho phép giao dịch tức thời bằng cách tạo các kênh thanh toán ngoài chuỗi, giảm bớt tắc nghẽn trên blockchain chính. LN tăng cường khả năng mở rộng và khả năng sử dụng của Bitcoin, đưa ra giải pháp tiềm năng cho các vấn đề về khả năng mở rộng của nó.









MACD

MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định những thay đổi trong xu hướng của tiền điện tử. Nó so sánh hai đường trung bình động của dữ liệu giá để dự đoán những thay đổi tiềm năng trên thị trường. Các nhà giao dịch sử dụng MACD để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán và đưa ra quyết định sáng suốt về khoản đầu tư của mình.









MoE

MoE là viết tắt của Phương tiện trao đổi. Nó đề cập đến một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo được sử dụng để thực hiện các giao dịch, tương tự như tiền truyền thống. Đây là một trong những chức năng chính của tiền điện tử, cho phép người dùng mua, bán và trao đổi hàng hóa và dịch vụ theo cách phi tập trung.









P2P

P2P là viết tắt của Peer to Peer, một mạng lưới phi tập trung nơi những người tham gia tương tác trực tiếp với nhau mà không cần cơ quan trung ương. Điều này cho phép giao dịch trực tiếp, chia sẻ tài nguyên và liên lạc giữa các cá nhân. Công nghệ P2P thường được sử dụng trong chia sẻ tệp, tiền điện tử và thị trường trực tuyến.









PoA

PoA là viết tắt của Proof of Authority, một thuật toán đồng thuận được sử dụng trong công nghệ blockchain. Trong PoA, chỉ các nút được ủy quyền mới được phép tạo khối mới và xác thực giao dịch, đảm bảo mạng được kiểm soát và an toàn. Thuật toán này ưu tiên hiệu quả và khả năng mở rộng của mạng, khiến nó trở nên phổ biến trong một số dự án blockchain nhất định.









PoB

PoB là viết tắt của Proof of Burn, một thuật toán đồng thuận được sử dụng trong công nghệ blockchain. Trong quá trình này, mã thông báo tiền điện tử bị cố ý phá hủy hoặc "đốt cháy" để xác minh giao dịch. Phương pháp này được sử dụng như một giải pháp thay thế cho các thuật toán bằng chứng công việc hoặc bằng chứng cổ phần truyền thống trong mạng blockchain.









PoD

PoD là viết tắt của Proof of Developer, một khái niệm được sử dụng trong tiền điện tử để xác minh độ tin cậy và chuyên môn của các nhà phát triển làm việc trong một dự án cụ thể. Quá trình xác minh này đảm bảo tính minh bạch và tin cậy trong cộng đồng tiền điện tử bằng cách cung cấp bằng chứng về trình độ chuyên môn và hồ sơ theo dõi của nhà phát triển.









PoS

Bằng chứng cổ phần (PoS) là một cơ chế đồng thuận được sử dụng trong các mạng blockchain. Trong PoS, người tham gia khóa một lượng tiền điện tử nhất định dưới dạng "cổ phần" để xác thực các giao dịch và bảo mật mạng. Những người tham gia được chọn để tạo các khối mới dựa trên số lượng tiền điện tử mà họ nắm giữ, thúc đẩy tính bảo mật và hiệu quả của mạng.









PoW

PoW là viết tắt của Proof of Work, một thuật toán đồng thuận được sử dụng trong mạng blockchain. Nó yêu cầu người tham gia, được gọi là thợ mỏ, giải các câu đố toán học phức tạp để xác thực các giao dịch và tạo các khối mới trên blockchain. Mặc dù hoạt động hiệu quả nhưng PoW vẫn phải đối mặt với những lời chỉ trích vì mức tiêu thụ năng lượng cao và tác động đến môi trường.









SC

SC là viết tắt của Smart Contract, một hợp đồng tự thực hiện với các điều khoản thỏa thuận được viết trực tiếp thành mã. Công nghệ này tự động thực thi, xác minh hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán hợp đồng, loại bỏ sự cần thiết của trung gian. Hợp đồng thông minh là một tính năng quan trọng của công nghệ blockchain, được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau trong các hệ thống phi tập trung.









SegWit

SegWit là viết tắt của Segregated Witness, một bản nâng cấp giao thức cho các mạng blockchain như Bitcoin. Nó tách dữ liệu chữ ký số khỏi thông tin giao dịch để tăng dung lượng và bảo mật mạng. Trong khi một số người coi đây là một cải tiến cần thiết, những người khác lại lo ngại về việc triển khai nó và tác động tiềm tàng đối với quá trình phân cấp.









SoV

SoV là viết tắt của Store of Value, đề cập đến những tài sản duy trì giá trị theo thời gian. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong thế giới tiền điện tử để mô tả tiền xu hoặc mã thông báo được coi là khoản đầu tư đáng tin cậy và ổn định. SoV đóng một vai trò quan trọng trong không gian tài sản kỹ thuật số để bảo toàn tài sản lâu dài.









TA

TA, viết tắt của Phân tích kỹ thuật hoặc Phân tích xu hướng, là một phương pháp được sử dụng trên thị trường tài chính để dự đoán biến động giá của tài sản trong tương lai. Nó liên quan đến việc phân tích xu hướng thống kê, khối lượng giao dịch và các chỉ số quan trọng khác để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Nhiều nhà giao dịch sử dụng TA để hiểu xu hướng thị trường và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.









uoa

UoA là viết tắt của Đơn vị tài khoản trong thế giới tiền điện tử. Nó được sử dụng để đo lường giá trị của tài sản kỹ thuật số trong một mạng hoặc nền tảng cụ thể. UoA giúp chuẩn hóa giá cả và giao dịch trong hệ thống tài chính phi tập trung và không biên giới.









UTC

UTC là viết tắt của Giờ phối hợp quốc tế, một tiêu chuẩn thời gian toàn cầu thường được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử và các ngành khác. Nó giúp đảm bảo tính nhất quán về thời gian giữa các khu vực khác nhau, giúp việc điều phối các giao dịch và liên lạc trở nên dễ dàng hơn. UTC dựa trên thời gian nguyên tử và không tuân theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày.









WP

Sách trắng, thường được viết tắt là WP trong cộng đồng tiền điện tử, là một tài liệu toàn diện nêu rõ các chi tiết và thông số kỹ thuật của một dự án tiền điện tử. Nó thường bao gồm thông tin về mục đích, công nghệ, tính năng, mã thông báo, lộ trình và các thành viên trong nhóm của dự án. Sách trắng rất cần thiết để các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.









đầu năm

YTD là viết tắt của Year to Date và là từ viết tắt được sử dụng phổ biến trong tài chính và kinh doanh. Nó đề cập đến khoảng thời gian bắt đầu từ đầu năm dương lịch hiện tại cho đến ngày hiện tại. Nó thường được sử dụng để phân tích xu hướng và hiệu suất trong một khung thời gian cụ thể.









Chữ viết tắt kỹ thuật





2FA

2FA là viết tắt của Xác thực hai yếu tố, một biện pháp bảo mật yêu cầu người dùng cung cấp hai hình thức nhận dạng khác nhau trước khi truy cập tài khoản. Điều này bổ sung thêm một lớp bảo vệ ngoài mật khẩu. Các hình thức 2FA phổ biến bao gồm mã SMS, quét sinh trắc học hoặc mã thông báo phần cứng.









Addy

Addy là tên viết tắt phổ biến của địa chỉ trong thế giới tiền điện tử. Nó thường được sử dụng để chỉ chuỗi ký tự duy nhất được sử dụng để gửi và nhận tiền kỹ thuật số. Một addy có thể là một mã chữ và số dài để xác định một ví hoặc người dùng cụ thể trong mạng blockchain.









API

API là viết tắt của Giao diện lập trình ứng dụng. Nó là một bộ quy tắc và giao thức cho phép các ứng dụng phần mềm khác nhau giao tiếp với nhau. API cho phép nhà phát triển truy cập các tính năng hoặc dữ liệu cụ thể từ dịch vụ hoặc nền tảng mà không cần hiểu hoạt động nội bộ của nó.









ASIC

ASIC là viết tắt của Mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng. Nó là một loại phần cứng được thiết kế đặc biệt cho một ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như khai thác tiền điện tử. ASIC được biết đến với hiệu quả và hiệu suất cao trong hoạt động khai thác, khiến chúng trở nên phổ biến đối với những người khai thác tiền điện tử đang tìm cách tối đa hóa khả năng khai thác của mình.









BFA

BFA là viết tắt của Brute Force Attack, một phương pháp được tin tặc sử dụng để truy cập trái phép vào hệ thống bằng cách thử mọi tổ hợp mật khẩu có thể có cho đến khi tìm thấy mật khẩu chính xác. Kiểu tấn công này có thể tốn thời gian nhưng có thể hiệu quả trong việc vi phạm các biện pháp bảo mật.





Bech32

Bech32 là định dạng địa chỉ Bitcoin, còn được gọi là địa chỉ bc1. Đây là định dạng địa chỉ SegWit gốc mang lại tính bảo mật và hiệu quả được cải thiện so với các địa chỉ truyền thống. Địa chỉ Bech32 bắt đầu bằng "bc1" và không phân biệt chữ hoa chữ thường, giúp chúng dễ đọc và truyền tải hơn.

CPU

CPU, hay Bộ xử lý trung tâm, là thành phần chính của hệ thống máy tính chịu trách nhiệm thực hiện các hướng dẫn và thực hiện tính toán. Nó thường được coi là bộ não của máy tính vì nó điều khiển hoạt động chung của máy.

BFT

BFT, hay Byzantine Fault Tolerance, là một thuật toán đồng thuận cho phép hệ thống hoạt động hiệu quả ngay cả khi một số nút hoặc thành phần không hoạt động chính xác hoặc cung cấp thông tin không chính xác. Phương pháp này đảm bảo độ tin cậy và bảo mật của các hệ thống phi tập trung như mạng blockchain.

DAG

DAG là viết tắt của Đồ thị tuần hoàn có hướng, một cấu trúc dữ liệu có thể mở rộng được sử dụng trong công nghệ blockchain. Nó cho phép các giao dịch được xử lý đồng thời thay vì theo khối tuần tự như blockchain truyền thống. Công nghệ này mang lại hiệu quả cao hơn và thời gian giao dịch nhanh hơn so với các hệ thống blockchain truyền thống.

DAPP hoặc dApp

DApp, viết tắt của Ứng dụng phi tập trung, là một loại ứng dụng chạy trên mạng máy tính phi tập trung, thay vì một máy chủ duy nhất. Cấu trúc phi tập trung này đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và quyền tự chủ cao hơn cho người dùng. DApps thường được liên kết với công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh.

DDoS

DDoS là viết tắt của Từ chối dịch vụ phân tán. Đây là một kiểu tấn công mạng trong đó nhiều hệ thống bị xâm nhập được sử dụng để nhắm mục tiêu vào một hệ thống duy nhất, khiến hệ thống đó bị quá tải lưu lượng truy cập và không thể hoạt động bình thường. Điều này có thể dẫn đến gián đoạn dịch vụ hoặc mất dữ liệu.

DEVCON

DEVCON là tên viết tắt của Hội nghị các nhà phát triển, một sự kiện tập trung vào việc tập hợp các nhà phát triển để cộng tác, học hỏi và thảo luận về những tiến bộ trong công nghệ, đặc biệt là trong không gian tiền điện tử. Những người tham dự có thể tham gia các hội thảo, bài phát biểu quan trọng và cơ hội kết nối mạng để trao đổi ý tưởng và nâng cao kỹ năng của họ.

GPU

GPU, hay Bộ xử lý đồ họa, là một mạch điện tử chuyên dụng được thiết kế để nhanh chóng thao tác và thay đổi bộ nhớ nhằm tăng tốc quá trình tạo hình ảnh và đồ họa trên thiết bị hiển thị. GPU thường được sử dụng trong chơi game, khai thác tiền điện tử và thiết kế đồ họa do khả năng xử lý cao.

IPFS

IPFS là viết tắt của Hệ thống tệp liên hành tinh. Nó là một giao thức hypermedia ngang hàng được thiết kế để tạo ra một phương pháp lâu dài và phi tập trung để lưu trữ và chia sẻ tệp trên internet. IPFS cho phép người dùng truy cập và phân phối nội dung mà không cần dựa vào máy chủ tập trung, nâng cao tính bảo mật và hiệu quả.

PKI

PKI là viết tắt của Cơ sở hạ tầng khóa công khai, một hệ thống quản lý khóa chung và khóa riêng được sử dụng để mã hóa và giải mã thông tin trong các kênh liên lạc an toàn. Nó đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu được trao đổi qua mạng. PKI đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì các giao dịch và liên lạc trực tuyến an toàn.

đa

Đa chữ ký hoặc nhiều chữ ký là một tính năng bảo mật trong tiền điện tử yêu cầu nhiều khóa riêng để ủy quyền giao dịch. Điều này giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép và cung cấp sự bảo vệ bổ sung cho tiền của người dùng. Multi-sig thường được sử dụng trong ví và sàn giao dịch để tăng cường các biện pháp bảo mật.

KHÔNG CÓ

Số nonce là một số được tạo cho một mục đích và mục đích sử dụng cụ thể, điển hình là trong các giao thức mã hóa. Nó chỉ được sử dụng một lần để ngăn chặn các cuộc tấn công lặp lại và tăng cường bảo mật bằng cách đưa tính ngẫu nhiên vào các quy trình mã hóa. Nonces đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của truyền thông kỹ thuật số.





SHA-256

SHA-256 là hàm băm mật mã tạo ra giá trị băm duy nhất 256 bit, thường được sử dụng trong các loại tiền điện tử như Bitcoin để bảo mật các giao dịch và dữ liệu. Nó đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu bằng cách tạo ra hàm băm có độ dài cố định duy nhất cho mỗi đầu vào, biến nó thành một thành phần quan trọng trong công nghệ chuỗi khối.





Từ viết tắt tài chính





AML

AML là viết tắt của Chống rửa tiền, một bộ luật và quy định được thiết kế để ngăn chặn tội phạm ngụy trang các khoản tiền thu được bất hợp pháp thành thu nhập hợp pháp. Các tổ chức tài chính được yêu cầu tuân thủ các thông lệ AML để phát hiện và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho chính quyền và ngăn chặn các âm mưu rửa tiền.









ATH

ATH là viết tắt của Mức cao nhất mọi thời đại trong thế giới tiền điện tử. Nó đề cập đến mức giá cao nhất mà một loại tiền điện tử cụ thể từng đạt được kể từ khi được tạo ra. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường sử dụng thuật ngữ ATH để theo dõi hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng của tài sản tiền điện tử.









ATL

ATL là tên viết tắt trong thế giới tiền điện tử, viết tắt của All-Time Low. Nó đề cập đến mức giá thấp nhất mà một loại tiền kỹ thuật số cụ thể từng được giao dịch. Các nhà đầu tư thường xem xét số liệu này để đánh giá hiệu suất lịch sử và tiềm năng phát triển trong tương lai của tiền điện tử.









ALT hoặc Altcoin

ALT hay Altcoin là tên viết tắt của Alternative Cryptocurrency, dùng để chỉ bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào khác ngoài Bitcoin. Những đồng tiền này đóng vai trò thay thế cho Bitcoin và cung cấp nhiều tính năng và chức năng khác nhau. Altcoin có thể được giao dịch, khai thác hoặc sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong hệ sinh thái tiền điện tử. Bấm vào đây để có dấu trang Altcoin tốt nhất









CEX

CEX là viết tắt của Centralized Exchange, đề cập đến các nền tảng nơi người dùng có thể mua, bán và giao dịch tiền điện tử trực tiếp thông qua bên thứ ba. Các sàn giao dịch này được quản lý bởi một cơ quan trung ương, mang lại sự thuận tiện và thanh khoản nhưng có khả năng gây ra những lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư do sự kiểm soát tiền tập trung.









CMC

CMC là viết tắt của Coinmarketcap, một trang web dữ liệu tiền điện tử cung cấp thông tin về giá cả, vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch của nhiều loại tiền điện tử khác nhau. Nó là một công cụ phổ biến được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để theo dõi hiệu suất của các tài sản kỹ thuật số khác nhau trên thị trường.









DAICO

DAICO là viết tắt của Cung cấp tiền xu ban đầu tự động phi tập trung. Đây là mô hình gây quỹ kết hợp các yếu tố của ICO truyền thống với các tính năng của tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). DAICO nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều quyền kiểm soát và bảo mật hơn bằng cách cho phép họ bỏ phiếu về việc tài trợ và phát triển dự án.









DCA

Trung bình chi phí bằng đô la (DCA) là một chiến lược đầu tư trong đó nhà đầu tư mua một số tiền cố định của một khoản đầu tư cụ thể theo định kỳ, bất kể giá cả. Phương pháp này được sử dụng để giảm tác động của biến động thị trường đến giá mua chung.









DeFi

DeFi là viết tắt của Tài chính phi tập trung, một thuật ngữ dùng để mô tả các dịch vụ và ứng dụng tài chính hoạt động mà không cần trung gian truyền thống như ngân hàng. Các hệ thống này được xây dựng trên công nghệ blockchain, cho phép người dùng truy cập các dịch vụ tài chính như cho vay và vay trực tiếp mà không cần cơ quan trung ương.









DEX

DEX là viết tắt của Decentralized Exchange, là một loại sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động mà không có cơ quan trung ương hoặc trung gian. Điều này cho phép người dùng giao dịch trực tiếp với nhau một cách an toàn và minh bạch. DEX được coi là một giải pháp thay thế an toàn và riêng tư hơn cho các sàn giao dịch tập trung truyền thống.









DLT

DLT là viết tắt của Công nghệ sổ cái phân tán, một hệ thống nơi dữ liệu được lưu trữ theo cách phi tập trung trên nhiều địa điểm. Công nghệ này đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và loại bỏ sự cần thiết của trung gian trong giao dịch. DLT là công nghệ cơ bản của tiền điện tử như Bitcoin, cung cấp hồ sơ giao dịch chống giả mạo.









ERC-20

ERC-20 là một tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng để tạo và triển khai mã thông báo trên chuỗi khối Ethereum. Nó phác thảo một bộ quy tắc và yêu cầu mà tất cả các token phải tuân theo để đảm bảo khả năng tương thích với các dịch vụ và ứng dụng khác nhau. Mã thông báo ERC-20 đã được sử dụng rộng rãi trong không gian tiền điện tử.









ERC-721

ERC-721 là viết tắt của Ethereum Yêu cầu nhận xét 721, một tiêu chuẩn mã thông báo trên chuỗi khối Ethereum được thiết kế đặc biệt cho các mã thông báo không thể thay thế (NFT). NFT là tài sản kỹ thuật số duy nhất thể hiện quyền sở hữu đối với một mục hoặc phần nội dung cụ thể. Chữ viết tắt này thường được sử dụng trong thế giới tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối.









ETF

ETF là một quỹ đầu tư được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, tương tự như cổ phiếu. Nó nắm giữ các tài sản như cổ phiếu, hàng hóa hoặc trái phiếu và thường theo dõi một chỉ số. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán cổ phiếu ETF suốt cả ngày trên sàn giao dịch, mang lại lợi ích đa dạng hóa và thanh khoản.









ETP

ETP là viết tắt của Exchange-Traded Product, một loại sản phẩm tài chính theo dõi hiệu suất của một tài sản hoặc nhóm tài sản cụ thể. ETP được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, cung cấp cho các nhà đầu tư một cách dễ dàng để tiếp cận các thị trường và lĩnh vực khác nhau.









FIAT

FIAT trong tiền điện tử đề cập đến loại tiền do chính phủ phát hành như đô la, euro hoặc yên. Không giống như tiền điện tử, tiền tệ FIAT không được hỗ trợ bởi hàng hóa mà theo quy định của chính phủ. Trong thế giới tiền điện tử, FIAT thường được sử dụng để biểu thị các loại tiền tệ truyền thống khi thảo luận về việc trao đổi hoặc chuyển đổi chúng thành tiền điện tử.









IBO

IBO là viết tắt của Cung cấp tiền thưởng ban đầu, một phương thức gây quỹ cộng đồng trong không gian tiền điện tử nơi người tham gia được thưởng bằng mã thông báo để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể hoặc quảng bá dự án. Đó là một cách để các dự án tạo ra sự quan tâm và tương tác trong khi phân phối mã thông báo cho nhiều đối tượng.









ICO

ICO là viết tắt của Cung cấp tiền xu ban đầu, một phương thức gây quỹ trong đó một công ty tạo và bán mã thông báo tiền điện tử của mình để huy động vốn cho một dự án. Các nhà đầu tư mua các token này với hy vọng thu được lợi nhuận trong tương lai nếu dự án thành công. ICO đã gây tranh cãi do các vấn đề pháp lý và khả năng gian lận.









ITO

ITO là viết tắt của Cung cấp mã thông báo ban đầu, một phương thức gây quỹ được các công ty khởi nghiệp tiền điện tử sử dụng để huy động vốn. Tương tự như Chào bán tiền xu lần đầu (ICO), ITO liên quan đến việc bán mã thông báo kỹ thuật số cho các nhà đầu tư để đổi lấy nguồn tài trợ. Tuy nhiên, ITO thường cung cấp các token phục vụ một tiện ích cụ thể trong hệ sinh thái của công ty khởi nghiệp.









mBTC

mBTC là tên viết tắt của Millibitcoin, đại diện cho 0,001 BTC hoặc một phần nghìn Bitcoin. Nó thường được sử dụng để cung cấp cách định giá hàng hóa và dịch vụ dễ quản lý và thân thiện hơn với người dùng trong thế giới tiền điện tử, đặc biệt là khi giá trị của Bitcoin tiếp tục tăng.









MCAP

MCAP đề cập đến vốn hóa thị trường, là tổng giá trị của một loại tiền điện tử đang lưu hành. Nó được tính bằng cách nhân giá hiện tại của một đồng tiền với tổng số tiền đang lưu hành. MCAP thường được sử dụng như một chỉ báo chính về giá trị tổng thể và tiềm năng tăng trưởng của tiền điện tử.









PnD

PnD là viết tắt của Pump-and-Dump, một chiến lược giao dịch lừa đảo thường được sử dụng trong thị trường tiền điện tử. Kế hoạch này liên quan đến việc thổi phồng giá của một tài sản (máy bơm) một cách giả tạo thông qua thông tin sai lệch và cường điệu, chỉ để nhanh chóng bán tháo (bán phá giá) khi các nhà đầu tư không nghi ngờ đã bị dụ dỗ.









OTC

OTC là viết tắt của Over the Counter, một thuật ngữ được sử dụng trong thế giới tiền điện tử để chỉ các giao dịch không được thực hiện trên một sàn giao dịch tập trung. Các giao dịch này thường được thực hiện trực tiếp giữa hai bên mà không cần thông qua trung gian. Giao dịch OTC thường được sử dụng cho các giao dịch lớn hoặc vì lý do riêng tư.









SAT

SATS là viết tắt của Satoshis, là đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin. Một Satoshi bằng 0,00000001 BTC. Chữ viết tắt này thường được sử dụng trong thế giới tiền điện tử để chỉ các phần nhỏ của Bitcoin.









STO

STO là viết tắt của Cung cấp mã thông báo chứng khoán, một phương thức gây quỹ bao gồm việc cung cấp mã thông báo kỹ thuật số đại diện cho các chứng khoán như cổ phiếu hoặc trái phiếu. Điều này cho phép các công ty huy động vốn trong khi vẫn tuân thủ các quy định về chứng khoán. STO được coi là một giải pháp thay thế được quản lý chặt chẽ hơn cho việc cung cấp tiền xu ban đầu.









TPS

TPS là viết tắt của Giao dịch mỗi giây, là số liệu được sử dụng để đo tốc độ xử lý của mạng blockchain. TPS càng cao, các giao dịch có thể được xác nhận và thêm vào blockchain càng nhanh. TPS cao thường được coi là dấu hiệu của một mạng có khả năng mở rộng và hiệu quả.









Tx

Tx là viết tắt của giao dịch, một thuật ngữ thường được sử dụng trong thế giới tiền điện tử. Nó đề cập đến quá trình chuyển tiền hoặc dữ liệu trên mạng blockchain. Chữ viết tắt Tx thường được sử dụng để nhanh chóng xác định và theo dõi các giao dịch trên các nền tảng blockchain khác nhau.









TxID

TxID là viết tắt của Nhận dạng giao dịch, là mã duy nhất được gán cho mỗi giao dịch trên mạng blockchain. Nó giúp người dùng dễ dàng theo dõi và xác minh các giao dịch của họ bằng cách cung cấp số nhận dạng cụ thể cho mỗi lần chuyển tài sản kỹ thuật số. TxID đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tính minh bạch và bảo mật của các giao dịch blockchain.









uBTC

uBTC là viết tắt của MicroBitcoin và tương đương với 0,000001 Bitcoin. Chữ viết tắt này thường được sử dụng trong cộng đồng tiền điện tử để chỉ các đơn vị Bitcoin nhỏ hơn. Nó cho phép các giao dịch và tính toán dễ dàng hơn khi xử lý các phân số của Bitcoin.









UXTO

Đầu ra giao dịch chưa chi tiêu. Trong công nghệ blockchain, UTXO đề cập đến một tập hợp các đầu ra giao dịch chưa được chi tiêu. Những kết quả đầu ra này thể hiện số tiền chưa được sử dụng trong các giao dịch tiếp theo và có sẵn cho các giao dịch tiếp theo. UTXO đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của mạng blockchain.













Điều khoản về tiền điện tử đàm thoại

AMA

AMA là tên viết tắt phổ biến trong cộng đồng tiền điện tử, viết tắt của "Hỏi tôi bất cứ điều gì". Nó thường được các cá nhân, công ty hoặc dự án sử dụng để giải đáp các câu hỏi từ cộng đồng. Phiên AMA cho phép giao tiếp trực tiếp và minh bạch giữa những người đam mê tiền điện tử và đơn vị tổ chức phiên.









BTD hoặc BTFD

BTD hoặc BTFD là các thuật ngữ tiếng lóng được sử dụng trong thế giới tiền điện tử có nghĩa là "Mua mức giảm" hoặc "Mua mức giảm F******". Cụm từ viết tắt này khuyến khích các nhà đầu tư mua tài sản khi thị trường có sự sụt giảm giá tạm thời. Nó thường được sử dụng để tận dụng khả năng tăng giá trong tương lai.









XÂY DỰNG

BUIDL là tên viết tắt của tiền điện tử, viết tắt của "Build". Nó được cố tình viết sai chính tả để truyền tải cảm giác mỉa mai. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong cộng đồng blockchain và tiền điện tử để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành động và tạo ra các dự án mới thay vì chỉ suy đoán về những dự án hiện có.









CT

CT là viết tắt của Crypto Twitter, một cộng đồng trên nền tảng truyền thông xã hội Twitter tập trung vào các cuộc thảo luận, tin tức và ý kiến liên quan đến tiền điện tử và công nghệ blockchain. Các thành viên của CT thường chia sẻ những hiểu biết, cập nhật và phân tích về các loại tiền kỹ thuật số khác nhau cũng như xu hướng thị trường của chúng.









DYOR

DYOR là từ viết tắt thường được sử dụng trong không gian tiền điện tử, nhắc nhở các cá nhân tiến hành nghiên cứu của riêng họ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Điều này đảm bảo họ hiểu đầy đủ về rủi ro và lợi ích tiềm ẩn liên quan đến một dự án hoặc tài sản cụ thể. Nó nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân và sự thẩm định kỹ lưỡng.









ELI5

ELI5 có nghĩa là "Giải thích như thể tôi 5 tuổi." Đó là yêu cầu một lời giải thích thẳng thắn phù hợp với một đứa trẻ. Nó được sử dụng khi ai đó muốn một chủ đề được chia thành các thuật ngữ đơn giản mà không có biệt ngữ hoặc chi tiết kỹ thuật phức tạp.









FOMO

FOMO là từ viết tắt phổ biến trong thế giới tiền điện tử, viết tắt của “Fear of Missing Out”. Nó đề cập đến sự lo lắng hoặc khó chịu mà các cá nhân có thể cảm thấy khi thấy người khác thu lợi từ một cơ hội đầu tư cụ thể và sợ rằng họ có thể bỏ lỡ những lợi ích tiềm năng.









FUD

FUD là viết tắt của Sợ hãi, Không chắc chắn, Nghi ngờ trong thế giới tiền điện tử. Chữ viết tắt này đề cập đến những cảm xúc và suy nghĩ có thể khiến các nhà đầu tư đưa ra những quyết định phi lý dựa trên những thông tin hoặc tin đồn tiêu cực. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải giữ bình tĩnh và lý trí khi đối mặt với FUD để đưa ra quyết định sáng suốt.









FUDster

Một người gieo rắc nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ trong cộng đồng tiền điện tử. Những cá nhân này có thể cố tình truyền bá thông tin sai lệch hoặc phóng đại tin tức tiêu cực để tạo ra sự hoảng loạn và đẩy giá xuống. Chúng có thể có tác động đáng kể đến tâm lý thị trường và hành vi của nhà đầu tư. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận thức được FUDster và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng của riêng mình.









HODL

HODL là một thuật ngữ được sử dụng trong cộng đồng tiền điện tử để kêu gọi các nhà đầu tư nắm giữ tài sản của họ khi thị trường biến động, thay vì bán tháo hoảng loạn. Nó nhấn mạnh chiến lược đầu tư dài hạn và khuyến khích khả năng phục hồi khi đối mặt với biến động giá cả.









JOMO

JOMO là viết tắt của "Niềm vui bỏ lỡ". Nó đề cập đến cảm giác hài lòng và hài lòng mà một người cảm thấy khi chọn ngắt kết nối hoặc không tham gia vào một hoạt động nhất định, thay vào đó ưu tiên sức khỏe và sự an tâm của bản thân. Nó thường được coi là một tư duy tích cực trong thế giới có nhịp độ nhanh ngày nay.









KYC

KYC là viết tắt của Biết khách hàng của bạn, một quy trình được các tổ chức tài chính sử dụng để xác minh danh tính khách hàng của họ. Điều này giúp ngăn chặn gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Khách hàng được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân và thông tin cá nhân để tuân thủ quy định và đảm bảo minh bạch trong giao dịch.









Lambo

Lambo là từ viết tắt thường được sử dụng trong cộng đồng tiền điện tử để chỉ việc mua một chiếc Lamborghini, tượng trưng cho sự giàu có và thành công trong giao dịch. Nó đại diện cho mục tiêu cuối cùng là đạt được sự độc lập về tài chính thông qua đầu tư vào tiền điện tử.









OCO

OCO là viết tắt của "One Cancels the Other" và là một kỹ thuật giao dịch được sử dụng trong đầu tư tiền điện tử. Nó liên quan đến việc thiết lập hai lệnh đồng thời, lệnh dừng và lệnh giới hạn. Nếu một lệnh được thực hiện thì lệnh kia sẽ tự động bị hủy. Chiến lược này giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.









REKT

REKT là thuật ngữ được sử dụng trong cộng đồng tiền điện tử để mô tả những tổn thất tài chính đáng kể. Nó là viết tắt của "wrecked" và biểu thị rằng nhà đầu tư đã bị giảm đáng kể giá trị khoản đầu tư của họ. Chữ viết tắt này thường được sử dụng trong các diễn đàn trực tuyến và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.









TLT

TLT là viết tắt của Think Long Term, và nó đề cập đến cách tiếp cận đưa ra quyết định tập trung vào tương lai. Chữ viết tắt này thường được sử dụng trong thế giới tiền điện tử để nhắc nhở các nhà đầu tư xem xét tiềm năng dài hạn của khoản đầu tư của họ thay vì tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn.









TOR

TOR là viết tắt của The Onion Router, một công nghệ mạng cho phép người dùng lướt internet ẩn danh. Bằng cách mã hóa và định tuyến dữ liệu qua nhiều máy chủ, TOR giúp bảo vệ quyền riêng tư và ẩn danh của người dùng trực tuyến. Nó thường được sử dụng bởi các cá nhân muốn tránh sự giám sát hoặc kiểm duyệt của chính phủ.









Chữ viết tắt của Ủy ban điều tiết





CFTC

CFTC, hay Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát việc giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn đối với hàng hóa. Được thành lập vào năm 1974, CFTC nhằm mục đích bảo vệ những người tham gia thị trường khỏi gian lận và thao túng đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao dịch minh bạch và công bằng.









DOJ

DOJ viết tắt là viết tắt của Bộ Tư pháp, một cơ quan chính phủ liên bang chịu trách nhiệm thực thi luật pháp và đảm bảo công lý tại Hoa Kỳ. Nó giám sát một loạt các vấn đề pháp lý, bao gồm điều tra tội phạm, thực thi quyền dân sự và các vấn đề chống độc quyền.









FDIC

FDIC là cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ bảo hiểm tiền gửi trong các tổ chức tài chính đến một giới hạn nhất định. Loại bảo hiểm này giúp bảo vệ tiền của khách hàng trong trường hợp ngân hàng phá sản. Cơ quan này cũng quản lý và giám sát các ngân hàng nhằm đảm bảo sự an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng.









FTC

FTC là viết tắt của Ủy ban Thương mại Liên bang, một cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ có nhiệm vụ thúc đẩy bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn các hoạt động kinh doanh phản cạnh tranh. FTC hoạt động để thực thi các quy định liên quan đến quảng cáo, quyền riêng tư và gian lận, đảm bảo hoạt động kinh doanh công bằng và minh bạch trên thị trường.









GIÂY

SEC là viết tắt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý ngành chứng khoán, thực thi luật chứng khoán và bảo vệ các nhà đầu tư. Họ giám sát giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, đảm bảo thị trường công bằng và minh bạch, đồng thời thực hiện hành động chống lại các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tài chính.













Phần kết luận

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục mở rộng và phát triển, các từ viết tắt và thuật ngữ mới chắc chắn sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, bằng cách làm quen với những từ viết tắt cơ bản này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để tự tin điều hướng thế giới thú vị và năng động của tiền điện tử. Hãy nhớ rằng, luôn cập nhật thông tin và thận trọng là những nguyên tắc then chốt để thành công trong bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng này. Chúc bạn giao dịch vui vẻ!