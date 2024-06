Lingo 101 sobre criptomonedas: su guía esencial para las abreviaturas de criptomonedas

Si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas , es posible que sientas que todo el mundo habla en código. Eso es porque, bueno, ¡en cierto modo lo son! A los entusiastas de las criptomonedas les encantan sus abreviaturas y acrónimos. ¡Pero no temas! Estamos aquí para ayudarle a darle sentido a todo. Analicemos algunas de las jergas criptográficas más comunes en términos simples:





Abreviaturas de Blockchain y Red

PBI



BIP significa Propuesta de mejora de Bitcoin, un documento formal que describe cambios, adiciones o modificaciones al protocolo Bitcoin. Estas propuestas están diseñadas para mejorar la funcionalidad, seguridad y escalabilidad de la red Bitcoin, con aportes y comentarios de la comunidad de criptomonedas.









btm

BTM significa Bitcoin Teller Machine, un tipo de cajero automático (ATM) que permite a los usuarios comprar o vender Bitcoin y otras criptomonedas. Estas máquinas brindan una manera conveniente para que las personas interactúen con el mercado de cifrado sin utilizar intercambios en línea.









DAO

DAO significa Organización Autónoma Descentralizada. Es un tipo de organización que opera mediante reglas codificadas como programas informáticos llamados contratos inteligentes. Las DAO están dirigidas por sus miembros y operan sin estructuras de gestión jerárquicas. Su objetivo es crear una forma más transparente y eficiente de organizar la toma de decisiones colectiva. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores DAO









DPoS

DPoS es un algoritmo de consenso utilizado en la tecnología blockchain. En este sistema, los poseedores de tokens votan para elegir delegados que validan las transacciones y crean nuevos bloques. Los delegados se turnan para proteger la red y recibir recompensas por sus servicios. DPoS tiene como objetivo mejorar la escalabilidad y la eficiencia en las redes blockchain.









EEE

Enterprise Ethereum Alliance (EEA) es una organización global compuesta por empresas, proveedores de tecnología y expertos en Ethereum que trabajan para promover la adopción de Ethereum para uso empresarial. EEA tiene como objetivo crear soluciones estándar, promover mejores prácticas y facilitar la colaboración dentro del ecosistema Ethereum.









PEI

EIP significa Propuesta de mejora de Ethereum. Es un protocolo utilizado para sugerir mejoras y cambios en la red Ethereum. Estas propuestas son enviadas por desarrolladores y miembros de la comunidad para abordar problemas y mejorar la funcionalidad de la plataforma Ethereum. Los EIP se someten a un proceso de revisión antes de su implementación.









ERC

ERC significa Solicitud de comentarios de Ethereum. Es un estándar técnico utilizado para proponer mejoras a la red blockchain de Ethereum. Los ERC se utilizan para discutir e implementar cambios, actualizaciones y nuevas características dentro del ecosistema Ethereum, proporcionando una forma estructurada para que los desarrolladores colaboren e innoven.









EVM

EVM significa Máquina Virtual Ethereum. Es una plataforma descentralizada que permite ejecutar contratos inteligentes en la red Ethereum. El EVM es responsable de ejecutar el código en un entorno a prueba de manipulaciones, lo que garantiza la ejecución segura y confiable de transacciones y aplicaciones descentralizadas (dApps) en la cadena de bloques Ethereum.









FA

FA, o Análisis Fundamental, es un método utilizado para evaluar el valor intrínseco de un activo. Se centra en factores económicos, financieros y cualitativos que pueden afectar el precio de un activo. FA considera factores como las finanzas de la empresa, las tendencias de la industria y las condiciones del mercado para tomar decisiones de inversión.









LN

LN se refiere a Lightning Network, un protocolo de segunda capa para transacciones de Bitcoin rápidas y de bajo costo. Permite transacciones instantáneas mediante la creación de canales de pago fuera de la cadena, aliviando la congestión en la cadena de bloques principal. LN mejora la escalabilidad y usabilidad de Bitcoin, ofreciendo una posible solución a sus problemas de escalabilidad.









MACD

MACD es una herramienta de análisis técnico que se utiliza para identificar cambios en la tendencia de una criptomoneda. Compara dos promedios móviles de datos de precios para predecir posibles cambios en el mercado. Los operadores utilizan MACD para confirmar señales de compra o venta y tomar decisiones informadas sobre sus inversiones.









Ministerio de Educación

MoE significa Medio de intercambio. Se refiere a una moneda digital o virtual que se utiliza para realizar transacciones, similar al dinero tradicional. Es una de las funciones clave de las criptomonedas, que permite a los usuarios comprar, vender e intercambiar bienes y servicios de forma descentralizada.









P2P

P2P significa Peer to Peer, una red descentralizada donde los participantes interactúan directamente entre sí, sin necesidad de una autoridad central. Esto permite transacciones directas, compartir recursos y comunicación entre individuos. La tecnología P2P se utiliza comúnmente en el intercambio de archivos, las criptomonedas y los mercados en línea. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores de intercambios P2P









PoA

PoA significa Prueba de autoridad, un algoritmo de consenso utilizado en la tecnología blockchain. En PoA, solo los nodos autorizados pueden crear nuevos bloques y validar transacciones, lo que garantiza una red controlada y segura. Este algoritmo prioriza la eficiencia y escalabilidad de la red, lo que lo hace popular entre ciertos proyectos de blockchain. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores de PoA Blockchain









punto de partida

PoB significa Proof of Burn, un algoritmo de consenso utilizado en la tecnología blockchain. En este proceso, los tokens de criptomonedas se destruyen o "queman" intencionalmente para verificar las transacciones. Este método se utiliza como alternativa a los algoritmos tradicionales de prueba de trabajo o prueba de participación en la red blockchain. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores de PoB Blockchain









Vaina

PoD significa Prueba de desarrollador, un concepto utilizado en criptomonedas para verificar la credibilidad y experiencia de los desarrolladores que trabajan en un proyecto en particular. Este proceso de verificación garantiza la transparencia y la confianza dentro de la comunidad criptográfica al proporcionar evidencia de las calificaciones y el historial de los desarrolladores.









punto de venta

La prueba de participación (PoS) es un mecanismo de consenso utilizado en las redes blockchain. En PoS, los participantes bloquean una cierta cantidad de criptomonedas como "participación" para validar las transacciones y proteger la red. Los participantes son elegidos para crear nuevos bloques en función de la cantidad de criptomonedas que poseen, promoviendo la seguridad y eficiencia de la red. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores de PoS Blockchain









prisionero de guerra

PoW significa Prueba de trabajo, un algoritmo de consenso utilizado en redes blockchain. Requiere que los participantes, conocidos como mineros, resuelvan complejos acertijos matemáticos para validar transacciones y crear nuevos bloques en la cadena de bloques. Si bien es efectivo, PoW ha enfrentado críticas por su alto consumo de energía e impacto ambiental. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores de PoW Blockchain









CAROLINA DEL SUR

SC significa Contrato Inteligente, un contrato autoejecutable con los términos del acuerdo escritos directamente en código. Esta tecnología hace cumplir, verifica o facilita automáticamente la negociación de un contrato, eliminando la necesidad de intermediarios. Los contratos inteligentes son una característica importante de la tecnología blockchain, que se utiliza para diversas aplicaciones en sistemas descentralizados.









SegWit

SegWit es la abreviatura de Segregated Witness, una actualización de protocolo para redes blockchain como Bitcoin. Separa los datos de las firmas digitales de la información de las transacciones para aumentar la capacidad y la seguridad de la red. Si bien algunos lo ven como una mejora esencial, otros tienen preocupaciones sobre su implementación y su posible impacto en la descentralización.









SoV

SoV significa Store of Value y se refiere a activos que mantienen su valor a lo largo del tiempo. Este término se utiliza a menudo en el mundo de las criptomonedas para describir monedas o tokens que se consideran inversiones confiables y estables. SoV juega un papel crucial en el espacio de los activos digitales para la preservación de la riqueza a largo plazo.









ejército de reserva

TA, abreviatura de Análisis Técnico o Análisis de Tendencias, es un método utilizado en el mercado financiero para predecir movimientos futuros de precios de activos. Implica analizar tendencias estadísticas, volúmenes de operaciones y otros indicadores clave para tomar decisiones de inversión informadas. Muchos comerciantes utilizan la asistencia técnica para comprender las tendencias del mercado y realizar operaciones rentables.









Uoa

UoA significa Unidad de Cuenta en el mundo de las criptomonedas. Se utiliza para medir el valor de los activos digitales dentro de una red o plataforma específica. La UoA ayuda a estandarizar los precios y las transacciones en un sistema financiero descentralizado y sin fronteras.









UTC

UTC significa Hora Universal Coordinada, un estándar de hora global comúnmente utilizado en el comercio de criptomonedas y otras industrias. Ayuda a garantizar la coherencia en los tiempos entre las diferentes regiones, lo que facilita la coordinación de las transacciones y la comunicación. UTC se basa en la hora atómica y no observa el horario de verano.









WP

Un documento técnico, a menudo abreviado como WP en la comunidad criptográfica, es un documento completo que describe los detalles y las especificaciones técnicas de un proyecto de criptomonedas. Por lo general, incluye información sobre el propósito, la tecnología, las características, la tokenómica, la hoja de ruta y los miembros del equipo del proyecto. Los documentos técnicos son esenciales para que los inversores tomen decisiones informadas.









el último año

YTD significa Año hasta la fecha y es una abreviatura comúnmente utilizada en finanzas y negocios. Se refiere al período comprendido desde el inicio del año calendario en curso hasta la fecha actual. A menudo se utiliza para analizar tendencias y desempeño durante un período de tiempo específico.









Abreviaturas técnicas





2FA

2FA significa Autenticación de dos factores, una medida de seguridad que requiere que los usuarios proporcionen dos formas diferentes de identificación antes de acceder a una cuenta. Esto agrega una capa adicional de protección más allá de una simple contraseña. Las formas comunes de 2FA incluyen códigos SMS, escaneos biométricos o tokens de hardware.









addy

Addy es una abreviatura común de dirección en el mundo de las criptomonedas. A menudo se utiliza en referencia a la cadena única de caracteres que se utiliza para enviar y recibir moneda digital. Un addy puede ser un código alfanumérico largo que identifica una billetera o usuario específico dentro de una red blockchain.









API

API significa Interfaz de programación de aplicaciones. Es un conjunto de reglas y protocolos que permiten que diferentes aplicaciones de software se comuniquen entre sí. Las API permiten a los desarrolladores acceder a funciones o datos específicos de un servicio o plataforma sin necesidad de comprender su funcionamiento interno.









asico

ASIC significa Circuito Integrado de Aplicación Específica. Es un tipo de hardware diseñado específicamente para una aplicación particular, como la minería de criptomonedas. Los ASIC son conocidos por su alta eficiencia y rendimiento en las operaciones mineras, lo que los hace populares entre los criptomineros que buscan maximizar sus capacidades mineras.









BFA

BFA significa Brute Force Attack, un método utilizado por los piratas informáticos para obtener acceso no autorizado a un sistema probando todas las combinaciones posibles de contraseñas hasta encontrar la correcta. Este tipo de ataque puede llevar mucho tiempo, pero puede resultar eficaz para violar las medidas de seguridad.





bech32

Bech32 es un formato de dirección de Bitcoin, también conocido como direcciones bc1. Es un formato de dirección nativo SegWit que ofrece seguridad y eficiencia mejoradas en comparación con las direcciones tradicionales. Las direcciones Bech32 comienzan con "bc1" y no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, lo que las hace más fáciles de leer y transmitir.

UPC

La CPU, o Unidad Central de Procesamiento, es un componente clave de un sistema informático responsable de ejecutar instrucciones y realizar cálculos. A menudo se le conoce como el cerebro de la computadora, ya que controla el funcionamiento general de la máquina.

BFT

BFT, o Tolerancia a fallas bizantinas, es un algoritmo de consenso que permite que un sistema funcione de manera efectiva incluso si algunos nodos o componentes no funcionan correctamente o brindan información inexacta. Este método garantiza la confiabilidad y seguridad de los sistemas descentralizados como las redes blockchain.

TROZO DE CUERO

DAG significa Directed Aciclic Graph, una estructura de datos escalable utilizada en la tecnología blockchain. Permite que las transacciones se procesen simultáneamente en lugar de en bloques secuenciales como la cadena de bloques tradicional. Esta tecnología proporciona una mayor eficiencia y tiempos de transacción más rápidos en comparación con los sistemas tradicionales de blockchain.

DAPP o dApp

Una DApp, abreviatura de Aplicación Descentralizada, es un tipo de aplicación que se ejecuta en una red descentralizada de computadoras, en lugar de en un único servidor. Esta estructura descentralizada garantiza mayor seguridad, transparencia y autonomía para los usuarios. Las DApps se asocian comúnmente con la tecnología blockchain y los contratos inteligentes. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores de dApp

DDoS

DDoS significa Denegación de Servicio Distribuido. Es un tipo de ciberataque en el que se utilizan varios sistemas comprometidos para atacar un solo sistema, lo que provoca que se vea abrumado por el tráfico y no pueda funcionar correctamente. Esto puede provocar la interrupción de los servicios o la pérdida de datos.

DEVCON

DEVCON es una abreviatura de Developers Conference, un evento centrado en reunir a los desarrolladores para colaborar, aprender y discutir los avances en tecnología, particularmente en el espacio criptográfico. Los asistentes pueden participar en talleres, discursos de apertura y oportunidades de establecer contactos para intercambiar ideas y mejorar sus habilidades.

GPU

Una GPU, o unidad de procesamiento gráfico, es un circuito electrónico especializado diseñado para manipular y alterar rápidamente la memoria para acelerar la creación de imágenes y gráficos en un dispositivo de visualización. Las GPU se utilizan habitualmente en juegos, minería de criptomonedas y diseño gráfico debido a su alta potencia de procesamiento.

IPFS

IPFS significa Sistema de archivos interplanetario. Es un protocolo hipermedia peer-to-peer diseñado para crear un método permanente y descentralizado para almacenar y compartir archivos en Internet. IPFS permite a los usuarios acceder y distribuir contenido sin depender de un servidor centralizado, lo que mejora la seguridad y la eficiencia.

PKI

PKI significa Public Key Infrastructure, un sistema que gestiona claves públicas y privadas utilizadas para cifrar y descifrar información en canales de comunicación seguros. Garantiza la autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos intercambiados a través de las redes. PKI desempeña un papel crucial en el mantenimiento de transacciones y comunicaciones seguras en línea.

múltiple

Una firma múltiple, o firma múltiple, es una característica de seguridad en las criptomonedas que requiere múltiples claves privadas para autorizar transacciones. Esto ayuda a prevenir el acceso no autorizado y proporciona protección adicional para los fondos de los usuarios. La firma múltiple se usa comúnmente en billeteras e intercambios para mejorar las medidas de seguridad.

MIENTRAS TANTO

Un nonce es un número generado para un uso y propósito específico, generalmente en protocolos criptográficos. Se utiliza sólo una vez para evitar ataques de repetición y mejorar la seguridad al introducir aleatoriedad en los procesos de cifrado. Los nonces desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar la integridad y confidencialidad de las comunicaciones digitales.





SHA-256

SHA-256 es una función hash criptográfica que genera un valor hash único de 256 bits, que normalmente se utiliza en criptomonedas como Bitcoin para proteger transacciones y datos. Garantiza la integridad y autenticidad de los datos mediante la creación de un hash de longitud fija único para cada entrada, lo que lo convierte en un componente clave en la tecnología blockchain.





Abreviaturas financieras





LMA

AML significa Anti-Lavado de Dinero, un conjunto de leyes y regulaciones diseñadas para evitar que los delincuentes disfracen fondos obtenidos ilegalmente como ingresos legítimos. Las instituciones financieras deben cumplir con las prácticas ALD para detectar e informar actividades sospechosas a las autoridades y prevenir esquemas de lavado de dinero.









ATH

ATH significa máximo histórico en el mundo de las criptomonedas. Se refiere al precio más alto que ha alcanzado una criptomoneda en particular desde su creación. Los comerciantes e inversores suelen utilizar el término ATH para realizar un seguimiento del rendimiento y el crecimiento potencial de un criptoactivo.









ATL

ATL es una abreviatura en el mundo de las criptomonedas que significa All-Time Low. Se refiere al precio más bajo al que alguna vez se ha comercializado una moneda digital en particular. Los inversores suelen consultar esta métrica para medir el rendimiento histórico y el potencial de crecimiento futuro de una criptomoneda.









ALT o altcoin

ALT o Altcoin es una abreviatura de Criptomoneda alternativa, que se refiere a cualquier moneda digital distinta de Bitcoin. Estas monedas sirven como alternativas a Bitcoin y ofrecen varias características y funcionalidades. Las altcoins se pueden comercializar, extraer o utilizar para diversos fines dentro del ecosistema de las criptomonedas. Haga clic aquí para ver los mejores marcadores de Altcoin









CEX

CEX significa Intercambio Centralizado y se refiere a plataformas donde los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar criptomonedas directamente a través de un tercero. Estos intercambios son administrados por una autoridad central, lo que ofrece conveniencia y liquidez, pero potencialmente genera preocupaciones de seguridad y privacidad debido al control centralizado de los fondos. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores CEX









CMC

CMC significa Coinmarketcap, un sitio web de datos de criptomonedas que proporciona información sobre los precios, las capitalizaciones de mercado y los volúmenes de negociación de varias criptomonedas. Es una herramienta popular utilizada por comerciantes e inversores para rastrear el desempeño de diferentes activos digitales en el mercado.









DAICO

DAICO significa Oferta Inicial de Monedas Autónoma Descentralizada. Es un modelo de recaudación de fondos que combina elementos de una ICO tradicional con características de una organización autónoma descentralizada (DAO). Los DAICO tienen como objetivo brindar a los inversores más control y seguridad permitiéndoles votar sobre la financiación y el desarrollo de proyectos.









DCA

El promedio de costos en dólares (DCA) es una estrategia de inversión en la que un inversionista compra una cantidad fija en dólares de una inversión particular a intervalos regulares, independientemente del precio. Este método se utiliza para reducir el impacto de la volatilidad del mercado en el precio de compra general.









DeFi

DeFi significa Finanzas Descentralizadas, un término utilizado para describir servicios y aplicaciones financieras que operan sin intermediarios tradicionales como los bancos. Estos sistemas se basan en la tecnología blockchain, lo que permite a los usuarios acceder a servicios financieros como préstamos y préstamos directamente sin la necesidad de una autoridad central. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores de DeFi









DEX

DEX significa Intercambio Descentralizado, que es un tipo de intercambio de criptomonedas que opera sin una autoridad central o intermediario. Esto permite a los usuarios comerciar directamente entre sí de forma segura y transparente. Los DEX se consideran una alternativa más segura y privada a los intercambios centralizados tradicionales. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores DEX









DLT

DLT significa Distributed Ledger Technology, un sistema donde los datos se almacenan de manera descentralizada en múltiples ubicaciones. Esta tecnología garantiza transparencia, seguridad y elimina la necesidad de intermediarios en las transacciones. DLT es la tecnología subyacente de las criptomonedas como Bitcoin, que proporciona un registro de transacciones a prueba de manipulaciones.









ERC-20

ERC-20 es un estándar técnico utilizado para crear e implementar tokens en la cadena de bloques Ethereum. Describe un conjunto de reglas y requisitos que todos los tokens deben seguir para garantizar la compatibilidad con diversos servicios y aplicaciones. Los tokens ERC-20 se han vuelto ampliamente utilizados en el espacio de las criptomonedas.









ERC-721

ERC-721 significa Solicitud de comentario 721 de Ethereum, un estándar de token en la cadena de bloques Ethereum diseñado específicamente para tokens no fungibles (NFT). Las NFT son activos digitales únicos que representan la propiedad de un artículo o contenido específico. Esta abreviatura se usa comúnmente en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain.









ETF

Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsas de valores, similar a las acciones. Mantiene activos como acciones, materias primas o bonos y normalmente sigue un índice. Los inversores pueden comprar o vender acciones de ETF durante todo el día en una bolsa, lo que ofrece beneficios de diversificación y liquidez.









ETP

ETP significa Producto negociado en bolsa, un tipo de producto financiero que rastrea el desempeño de un activo o grupo de activos en particular. Los ETP se negocian en bolsas de valores, lo que proporciona a los inversores una forma sencilla de obtener exposición a diversos mercados y sectores.









FÍAT

FIAT en criptografía se refiere a monedas emitidas por el gobierno como dólares, euros o yenes. A diferencia de las criptomonedas, las monedas FIAT no están respaldadas por materias primas sino por regulaciones gubernamentales. En el mundo de las criptomonedas, FIAT se utiliza a menudo para indicar monedas tradicionales cuando se habla de su intercambio o conversión en criptomonedas.









empresario empresario

IBO significa Oferta de Recompensa Inicial, un método de financiación colectiva en el espacio de las criptomonedas donde los participantes son recompensados con tokens por completar tareas específicas o promover un proyecto. Es una forma de que los proyectos generen interés y participación mientras distribuyen tokens a una amplia audiencia.









ICO

ICO significa Oferta Inicial de Monedas, un método de recaudación de fondos en el que una empresa crea y vende sus tokens de criptomonedas para recaudar capital para un proyecto. Los inversores compran estos tokens con la esperanza de obtener beneficios futuros si el proyecto tiene éxito. Las ICO han sido controvertidas debido a sus problemas regulatorios y su potencial de fraude.









ITO

ITO significa Oferta Inicial de Token, un método de recaudación de fondos utilizado por las nuevas empresas de criptomonedas para recaudar capital. De manera similar a una Oferta Inicial de Monedas (ICO), ITO implica la venta de tokens digitales a inversores a cambio de financiación. Sin embargo, los ITO suelen ofrecer tokens que sirven para una utilidad específica dentro del ecosistema de la startup.









mBTC

mBTC es una abreviatura de Millibitcoin, que representa 0,001 BTC o una milésima parte de Bitcoin. Se utiliza comúnmente para proporcionar una forma más manejable y fácil de usar de fijar precios de bienes y servicios en el mundo de las criptomonedas, especialmente porque el valor de Bitcoin continúa aumentando.









MCAP

MCAP se refiere a la capitalización de mercado, que es el valor total de una criptomoneda en circulación. Se calcula multiplicando el precio actual de una moneda por el número total de monedas en circulación. MCAP se utiliza a menudo como un indicador clave del valor general y el crecimiento potencial de una criptomoneda.









PND

PnD significa Pump-and-Dump, una estrategia comercial engañosa que se utiliza a menudo en el mercado de las criptomonedas. Este esquema implica inflar artificialmente el precio de un activo (bomba) a través de información engañosa y exageraciones, solo para venderlo rápidamente (deshacerse de él) una vez que los inversores desprevenidos han sido atraídos.









cuerpos de cadetes militares

OTC significa Over the Counter, un término utilizado en el mundo de las criptomonedas para referirse a transacciones que no se realizan en un intercambio centralizado. Estas transacciones suelen realizarse directamente entre dos partes, sin necesidad de un intermediario. El comercio OTC se utiliza a menudo para grandes operaciones o por motivos de privacidad. Haga clic aquí para obtener los mejores marcadores de operaciones OTC









SAT

SATS significa Satoshis, que son las unidades más pequeñas de Bitcoin. Un Satoshi equivale a 0,00000001 BTC. Esta abreviatura se usa comúnmente en el mundo de las criptomonedas para referirse a pequeñas fracciones de Bitcoin.









STO

STO significa Oferta de tokens de valores, un método de recaudación de fondos que implica ofrecer tokens digitales que representan valores como acciones o bonos. Esto permite a las empresas obtener capital cumpliendo con las regulaciones de valores. Las STO se consideran una alternativa más regulada a las ofertas iniciales de monedas.









TPS

TPS significa Transacciones por segundo, que es una métrica utilizada para medir la velocidad de procesamiento de una red blockchain. Cuanto mayor sea el TPS, más rápido se podrán confirmar y agregar las transacciones a la cadena de bloques. Un TPS alto a menudo se considera un signo de una red escalable y eficiente.









tx

Tx es la abreviatura de transacción, un término comúnmente utilizado en el mundo de las criptomonedas. Se refiere al proceso de transferir fondos o datos en una red blockchain. Las abreviaturas Tx se utilizan a menudo para identificar y rastrear rápidamente transacciones en varias plataformas blockchain.









ID de Tx

TxID significa Identificación de transacciones, que es un código único asignado a cada transacción en una red blockchain. Ayuda a los usuarios a rastrear y verificar fácilmente sus transacciones al proporcionar un identificador específico para cada transferencia de activos digitales. TxID juega un papel crucial en el mantenimiento de la transparencia y seguridad de las transacciones blockchain.









uBTC

uBTC significa MicroBitcoin y equivale a 0,000001 Bitcoin. Esta abreviatura se usa comúnmente en la comunidad de criptomonedas para referirse a unidades más pequeñas de Bitcoin. Permite transacciones y cálculos más fáciles cuando se trata de fracciones de Bitcoin.









UXTO

Salida de transacciones no gastadas. En la tecnología blockchain, UTXO se refiere a un conjunto de resultados de transacciones no gastadas. Estos productos representan fondos que no se han utilizado en transacciones posteriores y están disponibles para transacciones posteriores. UTXO juega un papel crucial para garantizar la integridad y seguridad de la red blockchain.













Términos conversacionales de criptomonedas

ama

AMA es una abreviatura común en la comunidad criptográfica que significa "Pregúntame cualquier cosa". A menudo lo utilizan individuos, empresas o proyectos para abrirse a las preguntas de la comunidad. Una sesión de AMA permite la comunicación directa y la transparencia entre los entusiastas de las criptomonedas y la entidad que organiza la sesión.









BTD o BTFD

BTD o BTFD son términos de jerga utilizados en el mundo de las criptomonedas que significan "Buy The Dip" o "Buy the F***** Dip". Esta frase abreviada anima a los inversores a comprar activos cuando el mercado experimenta una caída temporal de los precios. Se utiliza comúnmente para capitalizar posibles aumentos de precios futuros.









CONSTRUIR

BUIDL es una abreviatura criptográfica que significa "Construir". Está mal escrito intencionalmente para transmitir una sensación de ironía. Este término se utiliza a menudo en la comunidad de blockchain y criptomonedas para enfatizar la importancia de tomar medidas y crear nuevos proyectos en lugar de simplemente especular sobre los existentes.









Connecticut

CT significa Crypto Twitter, una comunidad en la plataforma de redes sociales Twitter que se centra en debates, noticias y opiniones relacionadas con las criptomonedas y la tecnología blockchain. Los miembros de CT suelen compartir conocimientos, actualizaciones y análisis sobre diversas monedas digitales y sus tendencias de mercado.









DYOR

DYOR es una abreviatura comúnmente utilizada en el espacio de las criptomonedas, que recuerda a las personas que deben realizar su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión. Esto garantiza que tengan una comprensión completa de los riesgos y las posibles recompensas asociadas con un proyecto o activo en particular. Enfatiza la responsabilidad personal y la debida diligencia minuciosa.









ELI5

ELI5 significa "Explica como si tuviera 5 años". Es una petición de una explicación sencilla y adecuada para un niño. Se utiliza cuando alguien quiere dividir un tema en términos simples sin jerga complicada ni detalles técnicos.









FOMO

FOMO es una abreviatura común en el mundo de las criptomonedas que significa "Miedo a perderse algo". Se refiere a la ansiedad o malestar que las personas pueden sentir cuando ven que otros se benefician de una oportunidad de inversión particular y temen perder ganancias potenciales.









FUD

FUD significa Miedo, Incertidumbre, Duda en el mundo de las criptomonedas. Esta abreviatura se refiere a las emociones y la mentalidad que pueden llevar a los inversores a tomar decisiones irracionales basadas en información negativa o rumores. Es importante que los inversores mantengan la calma y la racionalidad ante el FUD para poder tomar decisiones informadas.









FUDster

Una persona que difunde miedo, incertidumbre y duda en la comunidad de criptomonedas. Estas personas pueden difundir intencionalmente información errónea o exagerar noticias negativas para generar pánico y hacer bajar los precios. Pueden tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado y el comportamiento de los inversores. Es importante que los inversores conozcan a los FUDsters y realicen su propia investigación exhaustiva.









hodl

HODL es un término utilizado en la comunidad de criptomonedas para instar a los inversores a conservar sus activos durante la volatilidad del mercado, en lugar de vender por pánico. Hace hincapié en una estrategia de inversión a largo plazo y fomenta la resiliencia frente a las fluctuaciones de precios.









jomo

JOMO significa "Alegría de perderse algo". Se refiere a la sensación de contentamiento y satisfacción que se siente al elegir desconectarse o no participar en una determinada actividad, priorizando en cambio el propio bienestar y la tranquilidad. A menudo se ve como una mentalidad positiva en el acelerado mundo actual.









KYC

KYC significa Know Your Customer, un proceso utilizado por instituciones financieras para verificar la identidad de sus clientes. Esto ayuda a prevenir el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los clientes deben proporcionar documentos de identificación e información personal para cumplir con las regulaciones y garantizar la transparencia en las transacciones.









lambo

Lambo es una abreviatura comúnmente utilizada en la comunidad de criptomonedas para referirse a la compra de un Lamborghini, que simboliza riqueza y éxito en el comercio. Representa el objetivo final de lograr la independencia financiera mediante la inversión en criptomonedas.









OCO

OCO significa "Uno cancela al otro" y es una técnica comercial utilizada en la inversión en criptomonedas. Se trata de establecer dos órdenes simultáneas, una orden stop y una orden limitada. Si se ejecuta una orden, la otra se cancela automáticamente. Esta estrategia ayuda a gestionar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales.









REKT

REKT es un término utilizado en la comunidad de criptomonedas para describir pérdidas financieras importantes. Es la abreviatura de "naufragado" y significa que un inversor ha experimentado una disminución sustancial en el valor de sus inversiones. Esta abreviatura se usa comúnmente en foros en línea y discusiones en redes sociales.









TLT

TLT significa Think Long Term y se refiere al enfoque de tomar decisiones con foco en el futuro. Esta abreviatura se utiliza habitualmente en el mundo de las criptomonedas para recordar a los inversores que consideren el potencial a largo plazo de sus inversiones en lugar de centrarse en las ganancias a corto plazo.









COLINA

TOR significa The Onion Router, una tecnología de red que permite a los usuarios navegar por Internet de forma anónima. Al cifrar y enrutar datos a través de múltiples servidores, TOR ayuda a proteger la privacidad y el anonimato del usuario en línea. Lo utilizan comúnmente personas que buscan evitar la vigilancia o censura gubernamental.









Abreviaturas de Comisiones Reguladoras





CFTC

La CFTC, o Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, es una agencia reguladora responsable de supervisar la negociación de contratos de futuros y opciones sobre productos básicos. Establecida en 1974, la CFTC tiene como objetivo proteger a los participantes del mercado del fraude y la manipulación, al tiempo que promueve prácticas comerciales transparentes y justas.









Departamento de Justicia

La abreviatura DOJ significa Departamento de Justicia, una agencia del gobierno federal responsable de hacer cumplir la ley y garantizar la justicia en los Estados Unidos. Supervisa una amplia gama de asuntos legales, incluidas investigaciones penales, aplicación de los derechos civiles y cuestiones antimonopolio.









FDIC

La FDIC es una agencia gubernamental de los Estados Unidos que asegura los depósitos en instituciones financieras hasta un cierto límite. Este seguro ayuda a proteger el dinero de los clientes en caso de quiebra de un banco. La agencia también regula y supervisa los bancos para garantizar la seguridad y solidez del sistema bancario.









FTC

FTC significa Comisión Federal de Comercio, una agencia gubernamental de los Estados Unidos encargada de promover la protección del consumidor y prevenir prácticas comerciales anticompetitivas. La FTC trabaja para hacer cumplir las regulaciones relacionadas con la publicidad, la privacidad y el fraude, garantizando prácticas comerciales justas y transparentes en el mercado.









SEGUNDO

La SEC significa Comisión de Bolsa y Valores, una agencia gubernamental responsable de regular la industria de valores, hacer cumplir las leyes de valores y proteger a los inversores. Supervisan las transacciones en las bolsas de valores, garantizan mercados justos y transparentes y toman medidas contra las actividades fraudulentas dentro del sector financiero.













Conclusión

A medida que la industria de la criptografía continúe expandiéndose y evolucionando, sin duda surgirán nuevas siglas y términos. Sin embargo, si se familiariza con estas siglas fundamentales, estará mejor equipado para navegar con confianza en el apasionante y dinámico mundo de las criptomonedas. Recuerde, mantenerse informado y actuar con precaución son principios clave para el éxito en este panorama que cambia rápidamente. ¡Feliz comercio!