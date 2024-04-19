加密货币术语 101：加密货币缩写基本指南

如果您是加密货币领域的新手，您可能会觉得每个人都在用密码说话。那是因为，嗯，他们确实有点用密码说话！加密货币爱好者喜欢缩写和首字母缩略词。但不要害怕！我们会帮助您理解这一切。让我们用简单的术语分解一些最常见的加密货币术语：





区块链和网络缩写

比雅皮士



BIP 代表比特币改进提案，这是一份正式文件，概述了对比特币协议的更改、添加或修改。这些提案旨在通过加密货币社区的意见和反馈来改善比特币网络的功能、安全性和可扩展性。









商务管理硕士

BTM 代表比特币柜员机，这是一种自动柜员机 (ATM)，允许用户买卖比特币和其他加密货币。这些机器为人们提供了一种无需使用在线交易所即可与加密货币市场互动的便捷方式。









去中心化自治组织

DAO 代表去中心化自治组织。这是一种通过编码为计算机程序（称为智能合约）的规则运作的组织。DAO 由其成员管理，没有层级管理结构。他们的目标是创建一种更透明、更高效的组织集体决策方式。点击此处获取最佳 DAO 书签









委托权益证明

DPoS 是区块链技术中使用的一种共识算法。在这个系统中，代币持有者投票选出代表来验证交易并创建新的区块。代表们轮流保护网络并获得服务奖励。DPoS 旨在提高区块链网络的可扩展性和效率。









欧洲经济区

企业以太坊联盟 (EEA) 是一个全球性组织，由企业、技术提供商和以太坊专家组成，致力于推动以太坊在企业中的应用。EEA 旨在创建标准解决方案、推广最佳实践并促进以太坊生态系统内的协作。









弹性知识产权

EIP 代表以太坊改进提案。它是一种用于建议改进和更改以太坊网络的协议。这些提案由开发人员和社区成员提交，以解决问题并增强以太坊平台的功能。EIP 在实施前要经过审核过程。









应急响应委员会

ERC 代表以太坊征求意见。它是用于提出改进以太坊区块链网络的技术标准。ERC 用于讨论和实施以太坊生态系统中的变更、升级和新功能，为开发人员提供一种结构化的协作和创新方式。









以太坊虚拟机

EVM 代表以太坊虚拟机。它是一个去中心化的平台，允许在以太坊网络上执行智能合约。EVM 负责在防篡改环境中运行代码，确保在以太坊区块链上安全可靠地执行交易和去中心化应用程序 (dApp)。









F A

FA，即基本面分析，是一种用于评估资产内在价值的方法。它侧重于可能影响资产价格的经济、金融和定性因素。FA 会考虑公司财务状况、行业趋势和市场状况等因素来做出投资决策。









液态氮

LN 指的是闪电网络，这是一种用于快速、低成本比特币交易的第二层协议。它通过创建链下支付渠道实现即时交易，从而缓解主区块链上的拥堵。LN 增强了比特币的可扩展性和可用性，为其可扩展性问题提供了潜在的解决方案。









MACD

MACD 是一种技术分析工具，用于识别加密货币趋势的变化。它比较两个价格数据的移动平均线来预测市场的潜在变化。交易者使用 MACD 来确认买入或卖出信号并对其投资做出明智的决策。









教育部

MoE 代表交易媒介。它指的是用于进行交易的数字或虚拟货币，类似于传统货币。它是加密货币的关键功能之一，允许用户以去中心化的方式购买、出售和交易商品和服务。









P2P

P2P 代表点对点，这是一种去中心化的网络，参与者可以直接相互交互，无需中央权威。这允许直接交易、共享资源和个人之间的交流。P2P 技术通常用于文件共享、加密货币和在线市场。点击此处获取最佳 P2P 交易所书签









行动纲领

PoA 代表权威证明，是区块链技术中使用的一种共识算法。在 PoA 中，只有授权节点才被允许创建新区块并验证交易，从而确保网络可控且安全。该算法优先考虑网络效率和可扩展性，因此在某些区块链项目中很受欢迎。点击此处获取最佳 PoA 区块链书签









波布

PoB 代表销毁证明，这是区块链技术中使用的一种共识算法。在此过程中，加密货币代币被故意销毁或“销毁”以验证交易。此方法用作区块链网络中传统工作量证明或权益证明算法的替代方案。点击此处获取最佳 PoB 区块链书签









荚

PoD 代表开发者证明，这是加密货币中使用的概念，用于验证特定项目开发人员的可信度和专业知识。此验证过程通过提供开发人员资质和业绩记录的证据来确保加密社区内的透明度和信任。









权益证明

权益证明 (PoS) 是区块链网络中使用的一种共识机制。在 PoS 中，参与者锁定一定数量的加密货币作为“权益”，以验证交易并保护网络。根据参与者持有的加密货币数量选择创建新区块，从而提高网络安全性和效率。点击此处获取最佳 PoS 区块链书签









工作量证明

PoW 代表工作量证明，是区块链网络中使用的一种共识算法。它要求参与者（称为矿工）解决复杂的数学难题，以验证交易并在区块链上创建新区块。虽然 PoW 很有效，但它因高能耗和对环境的影响而受到批评。点击此处获取最佳 PoW 区块链书签









南卡罗来纳州

SC 代表智能合约，这是一种自动执行的合约，其协议条款直接写入代码中。该技术可以自动执行、验证或促进合约的谈判，无需中介。智能合约是区块链技术的一个重要特征，用于去中心化系统中的各种应用。









隔离见证

SegWit 是“隔离见证”的缩写，是针对比特币等区块链网络的协议升级。它将数字签名数据与交易信息分开，以提高网络容量和安全性。虽然有些人认为这是一项必不可少的改进，但其他人对其实施和对去中心化的潜在影响表示担忧。









索夫

SoV 代表价值存储，指的是能够随时间推移保持其价值的资产。该术语通常用于加密货币领域，描述被视为可靠且稳定投资的货币或代币。SoV 在数字资产领域发挥着长期财富保值的关键作用。









助教

TA 是技术分析或趋势分析的缩写，是金融市场用来预测资产未来价格走势的一种方法。它涉及分析统计趋势、交易量和其他关键指标，以做出明智的投资决策。许多交易者使用 TA 来了解市场趋势并进行有利可图的交易。









安大略大学

UoA 是加密货币世界中的记账单位。它用于衡量特定网络或平台内数字资产的价值。UoA 有助于在去中心化和无边界的金融系统中标准化定价和交易。









世界标准时间

UTC 代表协调世界时，是加密货币交易和其他行业中常用的全球时间标准。它有助于确保不同地区之间的时间一致性，从而更容易协调交易和通信。UTC 基于原子时间，不遵守夏令时。









可湿性粉剂

白皮书，在加密社区中通常缩写为 WP，是一份全面的文档，概述了加密货币项目的细节和技术规格。它通常包括有关项目目的、技术、功能、代币经济学、路线图和团队成员的信息。白皮书对于投资者做出明智的决策至关重要。









年初至今

YTD 代表年初至今，是金融和商业领域常用的缩写。它指的是从当前日历年初到现在的这段时间。它通常用于分析特定时间范围内的趋势和表现。









技术缩写





2FA

2FA 代表双重身份验证，这是一种安全措施，要求用户在访问帐户之前提供两种不同的身份证明。这除了密码之外还增加了一层额外的保护。2FA 的常见形式包括短信代码、生物识别扫描或硬件令牌。









艾迪

Addy 是加密货币世界中地址的常用缩写。它通常用于指代用于发送和接收数字货币的唯一字符串。地址可以是一串较长的字母数字代码，用于识别区块链网络中的特定钱包或用户。









API

API 代表应用程序编程接口。它是一组允许不同软件应用程序相互通信的规则和协议。API 使开发人员能够从服务或平台访问特定功能或数据，而无需了解其内部工作原理。









专用集成电路 (ASIC)

ASIC 代表专用集成电路。它是一种专门为特定应用（例如加密货币挖矿）设计的硬件。ASIC 因其在挖矿操作中的高效率和高性能而闻名，因此受到希望最大限度提高挖矿能力的加密货币矿工的青睐。









博雅教育协会

BFA 代表暴力攻击，这是黑客用来获取系统未授权访问权限的一种方法，通过尝试所有可能的密码组合直到找到正确的密码。这种攻击可能很耗时，但可以有效地破坏安全措施。





贝克32

Bech32 是一种比特币地址格式，也称为 bc1 地址。它是一种原生的 SegWit 地址格式，与传统地址相比，它提供了更高的安全性和效率。Bech32 地址以“bc1”开头，不区分大小写，因此更易于读取和传输。

中央处理器

CPU，即中央处理器，是计算机系统的关键组件，负责执行指令和计算。它通常被称为计算机的大脑，因为它控制着机器的整体运行。

拜占庭容错

BFT，即拜占庭容错，是一种共识算法，即使某些节点或组件无法正常运行或提供不准确的信息，系统仍能有效运行。这种方法确保了区块链网络等去中心化系统的可靠性和安全性。

有向无环图

DAG 代表有向无环图，是区块链技术中使用的一种可扩展数据结构。它允许同时处理交易，而不是像传统区块链那样按顺序处理。与传统区块链系统相比，该技术提高了效率并缩短了交易时间。

DAPP 还是 dApp

DApp 是去中心化应用程序的缩写，是一种在去中心化的计算机网络（而不是单个服务器）上运行的应用程序。这种去中心化结构可确保为用户提供更高的安全性、透明度和自主性。DApp 通常与区块链技术和智能合约相关联。单击此处获取最佳 dApp 书签

分布式拒绝服务

DDoS 代表分布式拒绝服务。这是一种网络攻击，利用多个受感染的系统来攻击单个系统，导致其流量过大而无法正常运行。这可能导致服务中断或数据丢失。

德福康

DEVCON 是开发者大会的缩写，该活动旨在让开发者齐聚一堂，共同协作、学习和讨论技术进步，尤其是在加密领域。与会者可以参加研讨会、主题演讲和社交机会，以交流想法并提高技能。

图形处理器

GPU（图形处理单元）是一种专用电子电路，旨在快速操纵和改变内存，以加速显示设备上图像和图形的创建。GPU 因其强大的处理能力而常用于游戏、加密货币挖掘和图形设计。

IPFS

IPFS 代表星际文件系统。它是一种点对点超媒体协议，旨在创建一种永久且分散的方法来在互联网上存储和共享文件。IPFS 允许用户在不依赖集中式服务器的情况下访问和分发内容，从而提高安全性和效率。

公钥基础设施

PKI 代表公钥基础设施，是一种管理用于加密和解密安全通信渠道中信息的公钥和私钥的系统。它确保通过网络交换的数据的真实性、完整性和机密性。PKI 在维护安全的在线交易和通信方面发挥着至关重要的作用。

倍数

多重签名是加密货币中的一项安全功能，需要多个私钥才能授权交易。这有助于防止未经授权的访问并为用户的资金提供额外的保护。多重签名通常用于钱包和交易所，以增强安全措施。

NONCE

随机数是为特定用途和目的而生成的数字，通常用于加密协议。它仅使用一次，以防止重放攻击并通过在加密过程中引入随机性来增强安全性。随机数在确保数字通信的完整性和机密性方面发挥着至关重要的作用。





SHA-256

SHA-256 是一种加密哈希函数，可生成 256 位唯一哈希值，通常用于比特币等加密货币以保护交易和数据。它通过为每个输入创建唯一的固定长度哈希来确保数据的完整性和真实性，使其成为区块链技术的关键组成部分。





财务缩写





反洗钱

AML 代表反洗钱，这是一套旨在防止犯罪分子将非法获得的资金伪装成合法收入的法律法规。金融机构必须遵守反洗钱惯例，以发现并向当局报告可疑活动并防止洗钱阴谋。









急性肾衰竭

ATH 是加密货币世界中的“历史最高价”的缩写。它指的是某种加密货币自诞生以来达到的最高价格。交易者和投资者经常使用 ATH 这一术语来追踪加密资产的表现和潜在增长。









亚特兰大

ATL 是加密货币领域的缩写，代表“历史最低价”。它指的是某种数字货币有史以来交易的最低价。投资者经常查看此指标来衡量加密货币的历史表现和未来增长潜力。









ALT 或 Altcoin

ALT 或 Altcoin 是 Alternative Cryptocurrency 的缩写，指除比特币以外的任何数字货币。这些货币是比特币的替代品，具有多种特性和功能。Altcoin 可以在加密货币生态系统中交易、开采或用于各种目的。点击此处获取最佳 Altcoin 书签









中远海运能源

CEX 代表集中式交易所，指的是用户可以通过第三方直接购买、出售和交易加密货币的平台。这些交易所由中央机构管理，提供便利性和流动性，但由于资金集中控制，可能会引发安全和隐私问题。点击此处获取最佳 CEX 书签









羧甲基纤维素钠

CMC 代表 Coinmarketcap，这是一个加密货币数据网站，提供有关各种加密货币的价格、市值和交易量的信息。它是交易者和投资者用来跟踪市场上不同数字资产表现的流行工具。









大成

DAICO 代表去中心化自治首次代币发行。这是一种将传统 ICO 的元素与去中心化自治组织 (DAO) 的特征相结合的融资模式。DAICO 旨在通过允许投资者对项目资金和开发进行投票，为他们提供更多的控制权和安全性。









氯乙烯

平均成本法 (DCA) 是一种投资策略，投资者会定期购买固定金额的特定投资，而不管价格如何。这种方法用于减少市场波动对整体购买价格的影响。









DeFi

DeFi 代表去中心化金融，该术语用于描述无需银行等传统中介机构即可运行的金融服务和应用程序。这些系统基于区块链技术构建，允许用户直接访问借贷等金融服务，而无需中央机构。点击此处获取最佳 DeFi 书签









去中心化交易所

DEX 代表去中心化交易所，这是一种无需中央机构或中介机构即可运作的加密货币交易所。这允许用户以安全透明的方式直接进行交易。DEX 被视为传统中心化交易所更安全、更私密的替代方案。点击此处获取最佳 DEX 书签









分布式账本技术

DLT 代表分布式账本技术，这是一种将数据以分散的方式存储在多个位置的系统。该技术可确保透明度和安全性，并消除交易中对中介机构的需求。DLT 是比特币等加密货币的底层技术，可提供防篡改的交易记录。









ERC-20

ERC-20 是用于在以太坊区块链上创建和实施代币的技术标准。它概述了所有代币必须遵循的一组规则和要求，以确保与各种服务和应用程序兼容。ERC-20 代币已在加密货币领域得到广泛使用。









ERC-721

ERC-721 代表以太坊请求评论 721，这是以太坊区块链上专为非同质化代币 (NFT) 设计的代币标准。NFT 是一种独特的数字资产，代表特定物品或内容的所有权。这个缩写在加密货币和区块链技术领域很常用。









交易所交易基金

ETF 是一种在证券交易所交易的投资基金，类似于股票。它持有股票、商品或债券等资产，通常跟踪指数。投资者可以在交易所全天买卖 ETF 股份，从而获得多元化和流动性优势。









外部交易协议

ETP 是交易所交易产品的缩写，是一种跟踪特定资产或资产组合表现的金融产品。ETP 在证券交易所交易，为投资者提供了一种轻松接触各种市场和行业的方式。









菲亚特

加密货币中的法定货币是指政府发行的货币，如美元、欧元或日元。与加密货币不同，法定货币不是由商品支持，而是由政府监管支持。在加密货币世界中，在讨论将传统货币兑换或转换为加密货币时，法定货币通常用于表示传统货币。









国际文凭组织

IBO 代表首次赏金发行，是加密货币领域的一种众筹方式，参与者完成特定任务或推广项目后会获得代币奖励。这是项目在向广大受众分发代币的同时引起兴趣和参与的一种方式。









首次代币发行

ICO 代表首次代币发行，这是一种融资方式，即公司创建并出售其加密货币代币来为项目筹集资金。投资者购买这些代币，希望项目成功后能获得未来利润。ICO 因其监管问题和欺诈可能性而备受争议。









伊藤

ITO 代表首次代币发行，是加密货币初创公司筹集资金的一种融资方式。与首次代币发行 (ICO) 类似，ITO 涉及向投资者出售数字代币以换取资金。然而，ITO 通常提供在初创公司生态系统中发挥特定作用的代币。









比特币

mBTC 是 Millibitcoin 的缩写，代表 0.001 BTC 或千分之一比特币。它通常用于在加密货币世界中提供一种更易于管理和用户友好的商品和服务定价方式，尤其是在比特币价值持续上涨的情况下。









磁电容

MCAP 指市值，即流通中的加密货币的总价值。其计算方法是将代币的当前价格乘以流通中的代币总数。MCAP 通常用作衡量加密货币整体价值和潜在增长的关键指标。









即插即用

PnD 代表“Pump-and-Dump”，这是加密货币市场经常使用的一种欺骗性交易策略。这种骗局涉及通过误导性信息和炒作人为地抬高资产价格（pump），一旦毫无戒心的投资者被引诱，就会迅速抛售（dump）。









场外交易

OTC 代表场外交易，这是加密货币世界中用来指代不在中心化交易所进行的交易的术语。这些交易通常直接在双方之间进行，无需中介。场外交易通常用于大额交易或出于隐私原因。点击此处获取最佳场外交易书签









新加坡科技研究会

SATS 代表 Satoshis，这是比特币的最小单位。1 Satoshi 等于 0.00000001 BTC。这个缩写在加密货币世界中通常用来指比特币的一小部分。









STO

STO 代表证券代币发行，这是一种融资方式，涉及发行代表股票或债券等证券的数字代币。这使公司能够在遵守证券法规的同时筹集资金。STO 被视为首次代币发行的更受监管的替代方案。









TPSA

TPS 代表每秒交易数，是衡量区块链网络处理速度的指标。TPS 越高，交易确认和添加到区块链的速度就越快。高 TPS 通常被视为可扩展且高效的网络的标志。









发送

Tx 是交易的缩写，是加密货币世界中常用的术语。它指的是在区块链网络上转移资金或数据的过程。Tx 缩写通常用于快速识别和跟踪各种区块链平台上的交易。









交易编号

TxID 代表交易标识，是区块链网络上分配给每笔交易的唯一代码。它通过为每次数字资产转移提供特定的标识符，帮助用户轻松跟踪和验证他们的交易。TxID 在维护区块链交易的透明度和安全性方面发挥着至关重要的作用。









uBTC

uBTC 代表 MicroBitcoin，相当于 0.000001 比特币。此缩写在加密货币社区中通常用于指代较小的比特币单位。处理比特币的分数时，它使交易和计算更加容易。









用户体验

未使用交易输出。在区块链技术中，UTXO 是指一组未使用的交易输出。这些输出代表未在后续交易中使用且可用于进一步交易的资金。UTXO 在确保区块链网络的完整性和安全性方面起着至关重要的作用。













对话加密货币术语

美国医学会

AMA 是加密社区中常用的缩写，代表“问我任何问题”。个人、公司或项目经常使用它来向社区提出问题。AMA 会议允许加密爱好者和会议主办方之间进行直接沟通和透明交流。









BTD 或 BTFD

BTD 或 BTFD 是加密货币世界中的俚语，意为“逢低买入”或“逢低买入”。这个缩写短语鼓励投资者在市场价格暂时下跌时购买资产。它通常用于利用未来潜在的价格上涨。









构建

BUIDL 是加密货币的缩写，代表“Build”。它故意拼错了，以传达一种讽刺的感觉。这个术语经常在区块链和加密货币社区中使用，以强调采取行动和创建新项目的重要性，而不仅仅是猜测现有项目。









CT

CT 代表 Crypto Twitter，这是社交媒体平台 Twitter 上的一个社区，专注于加密货币和区块链技术相关的讨论、新闻和观点。CT 的成员经常分享对各种数字货币及其市场趋势的见解、更新和分析。









迪奥

DYOR 是加密货币领域常用的缩写，提醒个人在做出任何投资决策之前进行自己的研究。这确保他们充分了解与特定项目或资产相关的风险和潜在回报。它强调个人责任和彻底的尽职调查。









ELI5

ELI5 的意思是“像 5 岁孩子一样解释”。这是要求孩子用简单易懂的方式解释。当有人想用简单的术语来解释某个话题，而不使用复杂的术语或技术细节时，就会用到它。









错失恐惧症

FOMO 是加密货币世界中常见的缩写，代表“错失恐惧症”。它指的是当人们看到其他人从某个投资机会中获利时，他们可能会感到焦虑或不安，担心自己可能会错过潜在的收益。









恐惧、疑虑和不确定因素

在加密货币的世界里，FUD 代表恐惧、不确定性和怀疑。这个缩写指的是投资者基于负面信息或谣言做出非理性决定的情绪和心态。面对 FUD，投资者保持冷静和理性很重要，这样才能做出明智的决定。









恐惧症患者

在加密货币社区中传播恐惧、不确定性和怀疑的人。这些人可能故意传播错误信息或夸大负面消息以制造恐慌并压低价格。他们可能会对市场情绪和投资者行为产生重大影响。投资者必须意识到 FUDsters 并进行自己的彻底研究。









持有

HODL 是加密货币社区中使用的术语，旨在敦促投资者在市场波动期间持有资产，而不是恐慌性抛售。它强调长期投资策略，并鼓励投资者在价格波动时保持韧性。









乔莫

JOMO 代表“错过的喜悦”。它指的是人们选择放弃或不参与某项活动，而是优先考虑自己的幸福和内心的平静时所感受到的满足感和满足感。在当今快节奏的世界中，它通常被视为一种积极的心态。









了解你的客户

KYC 代表了解您的客户，这是金融机构用来验证客户身份的流程。这有助于防止欺诈、洗钱和恐怖主义融资。客户需要提供身份证明文件和个人信息以遵守法规并确保交易透明度。









兰博

Lambo 是加密货币社区常用的缩写，指购买兰博基尼，象征财富和交易成功。它代表着通过投资加密货币实现财务独立的最终目标。









选择性订单指令

OCO 代表“一个订单取消另一个订单”，是加密货币投资中使用的一种交易技术。它涉及同时设置两个订单，一个止损订单和一个限价订单。如果执行一个订单，另一个订单将自动取消。此策略有助于管理风险并最大化潜在收益。









雷克特

REKT 是加密货币社区用来描述重大财务损失的术语。它是“wrecked”的缩写，表示投资者的投资价值大幅缩水。这个缩写通常用于在线论坛和社交媒体讨论。









薄层层析成像

TLT 代表“Think Long Term”，指的是着眼于未来的决策方法。这个缩写通常用于加密货币领域，提醒投资者考虑其投资的长期潜力，而不是关注短期收益。









职责范围

TOR 是“洋葱路由器”的缩写，是一种允许用户匿名上网的网络技术。通过加密数据并通过多个服务器路由数据，TOR 有助于保护用户在线隐私和匿名性。它通常被那些希望避免政府监视或审查的人使用。









监管委员会的缩写





商品期货交易委员会

CFTC，即商品期货交易委员会，是一家负责监管商品期货合约和期权交易的监管机构。CFTC 成立于 1974 年，旨在保护市场参与者免受欺诈和操纵，同时促进透明和公平的交易实践。









司法部

DOJ 是司法部的缩写，是美国联邦政府机构，负责执行法律和维护美国司法公正。该机构负责监管一系列法律事务，包括刑事调查、民权执法和反垄断问题。









联邦存款保险公司

联邦存款保险公司 (FDIC) 是美国的一个政府机构，负责为金融机构的存款提供一定限额的保险。这种保险有助于在银行倒闭时保护客户的资金。该机构还负责监管和监督银行，以确保银行系统的安全和稳健。









联邦贸易委员会

FTC 是联邦贸易委员会的缩写，是美国的一个政府机构，其任务是促进消费者保护并防止反竞争商业行为。FTC 致力于执行与广告、隐私和欺诈相关的法规，确保市场上的商业行为公平透明。









美国证券交易委员会

SEC 是美国证券交易委员会的缩写，该委员会是负责监管证券行业、执行证券法和保护投资者的政府机构。他们负责监督证券交易所的交易、确保市场公平透明，并打击金融领域的欺诈活动。













结论

随着加密货币行业不断扩大和发展，毫无疑问会出现新的缩写和术语。但是，通过熟悉这些基础缩写，您将能够更好地自信地驾驭激动人心且充满活力的加密货币世界。请记住，在这个瞬息万变的环境中，保持知情和谨慎行事是成功的关键原则。祝您交易愉快！