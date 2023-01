6 本最佳 C++ 编程书籍（按评论分数排名）

太長; 讀書 根据亚马逊评论排名的 6 本最佳 C++ 编程书籍。本文将只涵盖侧重于 C++ 的书籍。因此,其中一些书籍将是较旧的版本,因此请留意每一项以查看是否有更新的版本可用。 E. Balagurusamy 的《使用 C++ 进行面向对象编程》为那些想要抢先一步的人提供了示例和挑战。 Amazon Reviews 评选的 6 本最佳 C++ 编程书籍是通过选择评分最高和平均评分最高的书籍来完成的。

尝试学习一门新的编程语言可能是一项艰巨的任务。每种语言都有其自身的错综复杂之处,某些语言——尤其是 C++——的整个变体极大地改变了语言。不仅学习这门语言很困难,而且知道从哪里开始学习它也很困难。幸运的是,有许多物理和在线资源可以帮助有抱负的编码人员开始他们的 C++ 之旅。一些最有用的资源是为那些想要抢先一步的人提供示例和挑战的书籍。这就是为什么这篇文章将涵盖 6 本最佳的 C++ 编程书籍,这些书籍由他们的亚马逊评论排名!

本文将只涵盖侧重于 C++ 的书籍。排名是通过选择评分最高和平均评分最高的书籍来完成的。因此,其中一些书籍将是较旧的版本,因此请留意每一项以查看是否有更新的版本可用。请注意,以后的版本信息和价格会有所不同,所以从长远来看,便宜的书可能会更划算!

亚马逊评论评选的 6 本最佳 C++ 编程书籍

6. 让我们来 C++ Yashavant Kanetkar

Let us C++是一本介绍 C++ 编程语言的书。它由 Yashavant Kanetkar 编写,他是许多其他涵盖 C++、C 和 Python 的编码书籍的作者。许多评论者对这本书很满意,因为它既便宜又令人满意,涵盖了广泛的 C++ 主题,同时也易于阅读。一些所有者对拼写错误和错误提出批评,而其他人则抱怨纸张质量,但仅需 25 美元,您将获得比您支付的更多的东西。

标价:24.95 美元

立即在亚马逊或AbeBooks上购买

Scott Meyers 的 Effective Modern C++对编程语言进行了更全面的介绍。它不仅涵盖了 C++,还涵盖了 C++11 和 C++14 这门语言的两个不同迭代版本。这本书被证明对那些已经熟悉旧 C++ 版本的人特别有帮助,这正是本书的设计方式。虽然它可能不是对编程语言的很好的介绍,但对于任何想要更多地适应最近的迭代的人来说,它是一次很棒的复习。

与列表中的其他书籍相比,这本书的价格相对较高,但有兴趣购买的人应该谨慎。某些评论者过去曾收到过该书的印刷错误或伪造副本,其中一些人指出平装本的质量很差。您可能想要购买数字版本,因为它避免了这些问题,同时总体上仍然更便宜。

标价:59.99 美元平装本,36.99 美元电子版

立即在Amazon (电子版)或AbeBooks (平装本)上购买

Elements of Programming Interviews不是 C++ 本身的指南,而是通过面试问题的角度提供对编程语言的理解。在申请使用该语言的工作时,许多面试官会提出一项具有挑战性的任务,让申请人创建一个示例程序。这本书不仅提供了一些关于如何完成此类程序的重要指南,而且还提供了如何准备自己以提供清晰且可接受的面试答案。

评论家对这本书非常满意,有些人甚至声称这使他们能够找到想要的工作。然而,这本书也有十多年的历史,让一些现代评论家对结果非常不满意。它仍然是一个很好的资源,但对于那些已经有点熟悉 C++ 的人来说,它可能会更有效。

标价:39.95 美元

立即在亚马逊或AbeBooks上购买

对于那些刚开始接触编程语言的人来说,使用 C++ 进行面向对象编程是一个更好的选择。顾名思义,本书涵盖了面向对象编程,也称为 OOP。评论家称赞本书以易于理解的方式解释了这些概念,尽管有些人指出这可能不是学习 C++ 整体的最佳选择。尽管如此,即使您从本书开始,您也可能会比以前对 C++ 和 OOP 有更深刻的理解。

应该指出的是,这是本书的第 7 版。较新的第 8 版可以非常便宜的价格买到,而这本书的新版甚至不到 700 美元。您可能最好使用第 8 版,但如果您想冒险与经销商打交道——或者您只是想比较不同之处——您当然可以仔细看看这个旧版本。

标价:~$25-$30 二手

立即在亚马逊或AbeBooks上购买

恰当命名的C++ Primer旨在提供对 C++11 编程语言标准的广泛理解。即使它已在 10 多年前出版,评论家仍然认为它是任何人都可以拥有的最好的 C++ 书籍之一。它涵盖了大量主题,同时为愿意跳过第一章的初学者提供了良好的基础。请注意,据报道数字版本存在格式问题。尽管价格昂贵,但 C++ Primer 的质量使其平装版物有所值。

标价:59.99 美元

立即在亚马逊或AbeBooks上购买

C++ Programming Language 是一本名列榜首的书。作者 Bjarne Stroustrup 以出版许多其他有关 C++ 的书籍而闻名。尽管一些评论家认为这本书对于初学者来说可能很差,但其中的内容是首屈一指的。现代审稿人遇到的最大问题是印刷质量,但这本书提供了精装本、软装本甚至数字版本来缓解这种担忧。即使您决定购买这份清单上的其他书籍之一,您也绝对应该仔细看看 Bjarne Stroustrup 的产品——如果您负担得起的话。

标价:84.99 美元精装本,79.99 美元平装本,63.99 美元电子版

立即在Amazon (电子版)或AbeBooks (平装本)上购买