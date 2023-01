Los 6 mejores libros de programación en C++ clasificados por puntuación de revisión

Demasiado Largo; Para Leer Los 6 mejores libros de programación en C++ clasificados por sus reseñas de Amazon. Este artículo solo cubrirá libros que se centren en C++. Como resultado, algunos de estos libros serán ediciones anteriores, así que vigile cada artículo para ver si hay versiones más nuevas disponibles. Programación orientada a objetos con C++ por E. Balagurusamy proporciona ejemplos y desafíos para aquellos que quieren una ventaja inicial. Los 6 mejores libros de programación en C++ clasificados por las reseñas de Amazon se realizan eligiendo los libros con la mayor cantidad de calificaciones y la calificación promedio más alta.

Tratar de aprender un nuevo lenguaje de programación puede ser una tarea abrumadora. Cada lenguaje tiene sus propias complejidades, con ciertos lenguajes, C++ en particular, que tienen variaciones completas que cambian el lenguaje de forma masiva. Es difícil no solo aprender el idioma, sino también saber por dónde empezar a aprenderlo. Afortunadamente, existen numerosos recursos físicos y en línea para ayudar a los aspirantes a programadores a comenzar su viaje con C++. Algunos de los recursos más útiles son libros que brindan ejemplos y desafíos para aquellos que desean comenzar con ventaja. ¡Es por eso que este artículo cubrirá los 6 mejores libros de programación en C++ clasificados por sus reseñas de Amazon!

Este artículo solo cubrirá libros que se centren en C++. La clasificación se realiza eligiendo libros con la mayor cantidad de calificaciones y la calificación promedio más alta. Como resultado, algunos de estos libros serán ediciones anteriores, así que vigile cada artículo para ver si hay versiones más nuevas disponibles. ¡Solo tenga en cuenta que la información y los precios variarán al mirar ediciones posteriores, por lo que los libros más baratos pueden ser un poco más rentables a largo plazo!

Los 6 mejores libros de programación en C++ clasificados por las reseñas de Amazon

6. Vamos a C++ por Yashavant Kanetkar

Let us C++ es un libro destinado a proporcionar una introducción al lenguaje de programación C++. Está escrito por Yashavant Kanetkar, autor de muchos otros libros de codificación que cubren C++, C y Python. Muchos revisores quedaron satisfechos con el libro debido a que es económico pero satisfactorio, cubre una amplia gama de temas de C++ y también es fácil de leer. Algunos propietarios tienen críticas por errores tipográficos y errores, mientras que otros se han quejado de la calidad del papel, pero por apenas $ 25, obtendrá incluso más de lo que pagó.

Precio de lista: $24.95

Compre ahora en Amazon o AbeBooks

Efectivo Modern C++ de Scott Meyers es una mirada mucho más completa al lenguaje de programación. En lugar de simplemente cubrir C++, cubre dos iteraciones diferentes del lenguaje conocidas como C++11 y C++14. Se demostró que este libro es especialmente útil para aquellos que ya están familiarizados con las versiones anteriores de C++, y así es como se diseñó el libro. Si bien puede que no sea una gran introducción al lenguaje de programación, es un repaso fantástico para cualquiera que quiera acostumbrarse más a las iteraciones más recientes.

Este libro es relativamente más caro en comparación con otros en esta lista, pero aquellos interesados en realizar la compra deben tener cuidado. Ciertos revisores han recibido errores tipográficos o copias falsas del libro en el pasado, y algunos notaron la mala calidad de la versión de bolsillo. En su lugar, es posible que desee optar por la versión digital, ya que evita estos problemas y sigue siendo más barato en general.

Precio de lista: $ 59.99 Libro en rústica, $ 36.99 Digital

Compre ahora en Amazon (Digital) o AbeBooks (Paperback)

En lugar de ser una guía de C++ en sí, Elementos de entrevistas de programación ofrece una comprensión del lenguaje de programación a través de la perspectiva de las preguntas de la entrevista. Al solicitar un trabajo utilizando el idioma, muchos entrevistadores proporcionarán una tarea desafiante para que los solicitantes creen un programa de ejemplo. Este libro no solo proporciona excelentes guías sobre cómo completar dichos programas, sino también cómo prepararse para dar respuestas claras y aceptables a las entrevistas.

Los revisores estaban muy contentos con el libro, y algunos incluso afirmaron que les permitió conseguir el trabajo que querían. Sin embargo, el libro también tiene más de una década, lo que deja a algunos revisores modernos bastante insatisfechos con los resultados. Todavía puede ser un gran recurso, pero probablemente será mucho más efectivo para aquellos que ya están algo familiarizados con C++.

Precio de lista: $ 39.95

Compre ahora en Amazon o AbeBooks

La programación orientada a objetos con C ++ es una opción mucho mejor para aquellos que recién comienzan su viaje con el lenguaje de programación. Como su nombre lo indica, el libro cubre la Programación Orientada a Objetos, también conocida como OOP. Los revisores elogiaron el libro por explicar estos conceptos de manera fácil de entender, incluso si algunos señalaron que podría no ser lo mejor para aprender C++ en su totalidad. Aún así, incluso si comienza con este libro, es probable que termine con una comprensión mucho más profunda de C ++ y OOP que antes.

Cabe señalar que esta es la séptima edición del libro. Una octava edición más nueva está disponible a un precio muy económico, y una nueva copia de este libro ni siquiera está disponible por menos de $700. Es probable que esté mejor con la octava edición, pero si quiere arriesgarse con los revendedores, o simplemente quiere comparar las diferencias, ciertamente puede echar un vistazo más de cerca a esta versión anterior.

Precio de lista: ~$25-$30 Usado

Compre ahora en Amazon o AbeBooks

El acertadamente llamado C++ Primer está destinado a proporcionar una amplia comprensión del estándar del lenguaje de programación a partir de C++11. A pesar de que se publicó hace más de 10 años, los revisores todavía lo consideran uno de los mejores libros de C++ que alguien podría tener. Cubre una amplia gama de temas al mismo tiempo que proporciona una gran base para los principiantes dispuestos a pasar del primer capítulo. Solo tenga en cuenta que se informó que la versión digital tenía problemas con el formato. Incluso con su alto precio, la calidad de C++ Primer hace que su versión de bolsillo valga cada centavo.

Precio de lista: $ 59.99

Compre ahora en Amazon o AbeBooks

El lenguaje de programación C++ es un libro con un nombre apropiado para el primer puesto de esta lista. El autor, Bjarne Stroustrup, es conocido por publicar muchos otros libros sobre C++. Aunque algunos revisores están de acuerdo en que el libro puede ser pobre para los principiantes, el contenido es insuperable. Los mayores problemas que tuvieron los revisores en la actualidad fueron con la calidad de impresión, pero el libro ofrece versiones de tapa dura, tapa blanda e incluso digital para aliviar esta preocupación. Incluso si decide comprar uno de los otros libros de esta lista, definitivamente debería echar un vistazo más de cerca a la oferta de Bjarne Stroustrup, si puede permitírselo.

Precio de lista: $ 84.99 tapa dura, $ 79.99 tapa blanda, $ 63.99 digital

Compre ahora en Amazon (Digital) o AbeBooks (Paperback)