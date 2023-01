6 melhores livros de programação C++ classificados por pontuação de revisão

Muito longo; Para ler Os 6 melhores livros de programação C++ classificados por suas avaliações na Amazon. Este artigo cobrirá apenas livros que se concentram em C++. Como resultado, alguns desses livros serão edições mais antigas; portanto, fique de olho em cada item para ver se há versões mais recentes disponíveis. Programação Orientada a Objetos com C++ por E. Balagurusamy fornece exemplos e desafios para aqueles que querem uma vantagem inicial. Os 6 melhores livros de programação C++ classificados pela Amazon Reviews são feitos por meio da escolha de livros com mais classificações e classificação média mais alta.

Tentar aprender uma nova linguagem de programação pode ser uma tarefa assustadora. Cada linguagem tem suas próprias complexidades, com certas linguagens – C++ em particular – tendo variações inteiras que mudam o idioma massivamente. É difícil não apenas aprender o idioma, mas também saber por onde começar a aprendê-lo. Felizmente, existem inúmeros recursos físicos e online para ajudar os aspirantes a programadores a começar sua jornada com C++. Alguns dos recursos mais úteis são livros que fornecem exemplos e desafios para aqueles que desejam uma vantagem inicial. É por isso que este artigo abordará os 6 melhores livros de programação C++ classificados por suas análises da Amazon!

Este artigo cobrirá apenas livros que se concentram em C++. A classificação é feita por meio da escolha de livros com o maior número de avaliações e a classificação média mais alta. Como resultado, alguns desses livros serão edições mais antigas; portanto, fique de olho em cada item para ver se há versões mais recentes disponíveis. Esteja ciente de que as informações e os preços variam ao consultar as edições posteriores; portanto, os livros mais baratos podem ser um pouco mais econômicos a longo prazo!

Os 6 melhores livros de programação C++ classificados pela Amazon Reviews

6. Let Us C++ por Yashavant Kanetkar

Let us C++ é um livro destinado a fornecer uma introdução à linguagem de programação C++. Ele foi escrito por Yashavant Kanetkar, autor de vários outros livros de codificação cobrindo C++, C e Python. Muitos revisores ficaram satisfeitos com o livro por ser barato, mas satisfatório, cobrindo uma ampla gama de tópicos de C++ e, ao mesmo tempo, sendo simples de ler. Alguns proprietários criticam erros de digitação e erros, enquanto outros reclamaram da qualidade do papel, mas por apenas US $ 25, você receberá ainda mais do que pagou.

Preço de tabela: US$ 24,95

Compre agora na Amazon ou AbeBooks

Effective Modern C++ de Scott Meyers é uma visão muito mais abrangente da linguagem de programação. Em vez de simplesmente cobrir C++, ele cobre duas iterações diferentes da linguagem conhecida como C++11 e C++14. Este livro mostrou-se especialmente útil para aqueles que já estão familiarizados com as versões mais antigas do C++, e foi assim que o livro foi projetado. Embora possa não ser uma ótima introdução à linguagem de programação, é uma atualização fantástica para quem deseja se acostumar com as iterações mais recentes.

Este livro é relativamente mais caro em comparação com outros desta lista, mas os interessados em fazer a compra devem ficar atentos. Alguns revisores receberam erros de impressão ou cópias falsas do livro no passado, com alguns notando a má qualidade da versão em brochura. Você pode preferir a versão digital, pois evita esses problemas e ainda é mais barata em geral.

Preço de tabela: $ 59,99 Brochura, $ 36,99 Digital

Compre agora na Amazon (Digital) ou AbeBooks (Paperback)

Em vez de ser um guia para o próprio C++, Elements of Programming Interviews oferece uma compreensão da linguagem de programação por meio da perspectiva das perguntas da entrevista. Ao se candidatar a um emprego utilizando o idioma, muitos entrevistadores fornecerão uma tarefa desafiadora para que os candidatos criem um programa de exemplo. Este livro não apenas fornece ótimos guias sobre como concluir esses programas, mas também como se preparar para dar respostas claras e aceitáveis em entrevistas.

Os revisores ficaram muito felizes com o livro, alguns até afirmando que ele os permitiu conseguir o emprego que desejavam. No entanto, o livro também tem mais de uma década, deixando alguns críticos modernos bastante insatisfeitos com os resultados. Ainda pode ser um ótimo recurso, mas provavelmente será muito mais eficaz para aqueles que já estão um pouco familiarizados com C++.

Preço de tabela: US$ 39,95

Compre agora na Amazon ou AbeBooks

A Programação Orientada a Objetos com C++ é uma escolha muito melhor para aqueles que estão apenas começando sua jornada com a linguagem de programação. Como o nome indica, o livro aborda a Programação Orientada a Objetos, também conhecida como OOP. Os revisores elogiaram o livro por explicar esses conceitos de maneira fácil de entender, mesmo que alguns tenham notado que pode não ser o melhor para aprender C++ como um todo. Ainda assim, mesmo se você começar com este livro, provavelmente sairá dele com uma compreensão muito mais profunda de C++ e OOP do que tinha antes.

Vale ressaltar que esta é a 7ª edição do livro. Uma 8ª edição mais recente está disponível por um preço muito barato, e uma nova cópia deste livro não está disponível por menos de $ 700. Você provavelmente ficará melhor com a 8ª edição, mas se quiser arriscar com revendedores - ou apenas comparar as diferenças - certamente pode dar uma olhada mais de perto nesta versão mais antiga.

Preço de tabela: ~ $ 25- $ 30 usado

Compre agora na Amazon ou AbeBooks

O apropriadamente chamado C++ Primer destina-se a fornecer uma vasta compreensão do padrão da linguagem de programação a partir do C++11. Mesmo tendo sido publicado há mais de 10 anos, os revisores ainda o consideram um dos melhores livros de C++ que alguém poderia ter. Abrange uma vasta gama de tópicos, ao mesmo tempo em que fornece uma excelente base para iniciantes dispostos a passar do primeiro capítulo. Esteja ciente de que a versão digital foi relatada como tendo problemas de formatação. Mesmo com seu alto preço, a qualidade do C++ Primer faz com que sua versão em brochura valha cada centavo.

Preço de tabela: US$ 59,99

Compre agora na Amazon ou AbeBooks

A Linguagem de Programação C++ é um livro com um nome apropriado para o primeiro lugar desta lista. O autor, Bjarne Stroustrup, é conhecido por publicar muitos outros livros sobre C++. Embora alguns revisores concordem que o livro pode ser ruim para iniciantes, o conteúdo é incomparável. Os maiores problemas que os revisores tiveram nos dias modernos foram com a qualidade da impressão, mas o livro oferece capa dura, capa mole e até versões digitais para aliviar essa preocupação. Mesmo que você decida comprar um dos outros livros desta lista, você definitivamente deveria dar uma olhada na oferta de Bjarne Stroustrup - se você puder pagar.

Preço de tabela: $ 84,99 capa dura, $ 79,99 brochura, $ 63,99 digital

Compre agora na Amazon (Digital) ou AbeBooks (Paperback)