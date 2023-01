Không nói nên lời

Mọi quan điểm được trình bày dưới đây là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư, cũng như không được coi là khuyến nghị hoặc lời khuyên để tham gia vào các giao dịch đầu tư.

Tôi không có ý kiến…





JK! Tôi thực sự có một vài nghìn cho các bạn.





Tôi đã hỏi một câu hỏi trên Twitter vài ngày trước, tự hỏi ai sẽ là Lehman Brothers của chu kỳ tín dụng tiền điện tử này.





Nhiều người nói đó sẽ là FTX, và tôi thực lòng đã cười trừ. Tôi chưa bao giờ tin rằng họ sẽ đi xuống - tuy nhiên, chúng ta đang ở đây. Chất xúc tác cho sự sụp đổ của họ vẫn giống như mọi khi - một doanh nghiệp tốt đang tự huy động mình bằng cách sử dụng tín dụng giá rẻ được thế chấp bằng việc định giá tài sản trên bảng cân đối kế toán ngày càng cao và ngày càng tăng của họ. Và khi tiền trở nên đắt đỏ hơn và chu kỳ quay vòng, sự trần trụi của họ được phơi bày cho tất cả mọi người xem.





Bài luận này là một câu chuyện đơn giản. Tôi sẽ tường thuật một lần chơi, được xây dựng dựa trên các tweet và tuyên bố công khai. Tôi dự định sẽ trân trọng đọc giữa các dòng và đưa ra ý kiến của tôi về việc tất cả điều này xảy ra như thế nào và tương lai sẽ ra sao. Cuối cùng, tôi tin rằng nến giảm cuối cùng trong thị trường gấu tiền điện tử này đã gần đến và chúng ta sẽ xuất hiện từ thị trường gấu với ít tỷ lệ chết hơn và nhiều cơ hội hơn cho những người sống sót.





Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi chân thành tin rằng Sam Bankman-Fried (SBF) là một tài năng giao dịch thế hệ trước. Mặc dù anh ấy chỉ mới nổ tung, nhưng đế chế mà anh ấy tập hợp lại đã có một sự phù hợp nhất định khó có thể có được. Và tôi phải tặng nhiều kudo hơn nữa cho Baron CZ - khi có tin tức về việc Binance có thể mua FTX, tôi đã gửi cho CZ một tin nhắn sau:





“Tôi yêu anh chết tiệt. Ông chủ di chuyển, rất nhiều sự tôn trọng. ”





Hãy bắt đầu nào.

Tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi đã từng đọc tạp chí Coindesk…





Tất cả bắt đầu với một Coindesk bài báo có nội dung phân tích bảng cân đối kế toán của Alameda bị rò rỉ.





Các khoản tài chính làm cho cụ thể điều mà những người theo dõi ngành đã nghi ngờ: Alameda rất lớn. Tính đến ngày 30/6, tài sản của công ty đã lên tới 14,6 tỷ USD. Tài sản lớn nhất duy nhất của nó: 3,66 tỷ đô la “FTT đã mở khóa”. Mục nhập lớn thứ ba bên tài sản của sổ cái kế toán? Một đống "tài sản thế chấp FTT" trị giá 2,16 tỷ đô la.





Có nhiều mã thông báo FTX hơn trong số 8 tỷ đô la nợ phải trả của nó: 292 triệu đô la “FTT bị khóa”. (Nợ phải trả bị chi phối bởi khoản vay 7,4 tỷ đô la.)





Thật hấp dẫn khi thấy rằng phần lớn vốn chủ sở hữu ròng trong hoạt động kinh doanh của Alameda thực sự là mã thông báo được kiểm soát tập trung và in-out-air-air của FTX, ”

Cho biết Cory Klippsten, Giám đốc điều hành của nền tảng đầu tư Swan Bitcoin, người được biết đến với quan điểm chỉ trích về altcoin, đề cập đến các loại tiền điện tử khác ngoài bitcoin ( BTC ).





Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison từ chối bình luận. FTX đã không trả lời yêu cầu bình luận.





Các tài sản quan trọng khác trên bảng cân đối kế toán bao gồm 3,37 tỷ đô la “tiền điện tử được nắm giữ” và một lượng lớn mã thông báo gốc của chuỗi khối Solana: 292 triệu đô la “SOL đã mở khóa”, 863 triệu đô la “SOL bị khóa” và 41 triệu đô la “tài sản thế chấp SOL”. Bankman-Fried là một nhà đầu tư ban đầu ở Solana. Các mã thông báo khác được đề cập theo tên là SRM ( mã thông báo từ sàn giao dịch phi tập trung Serum Bankman-Fried đồng sáng lập), MAPS, OXY và FIDA. Ngoài ra còn có 134 triệu đô la tiền và các khoản tương đương và khoản “đầu tư vào chứng khoán vốn” trị giá 2 tỷ đô la.





Phần lớn “tài sản” trên bảng cân đối kế toán của họ là các mã thông báo FTT kém thanh khoản và một loạt các loại tiền shitcoins. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao FTT lại quan trọng đối với đế chế FTX / Alameda.





Theo FTT's đã nêu tokenomics , FTX đã cam kết sử dụng một phần ba tổng số phí trao đổi để mua lại FTT. SBF sở hữu phần lớn vốn cổ phần của Alameda, trong khi anh ta liên tục pha loãng quyền sở hữu FTX của mình để chuyển vốn từ các cốc VC. Những VC này có lẽ đã không nhận ra - hoặc có thể họ đã làm, điều này thậm chí còn tệ hơn đối với các nhà đầu tư của họ - rằng một phần doanh thu tốt của FTX đã được tổng hợp từ FTX sang Alameda thông qua cổ phần FTT lớn của Alameda. Có lẽ, Alameda đã nhận được một lượng lớn FTT để cung cấp các dịch vụ tạo thị trường thiết yếu cho FTX và sự tham gia của nó vào việc cung cấp tiền xu ban đầu của FTT.





Ok, vì vậy điều đó không lý tưởng cho các nhà đầu tư FTX, nhưng nó không phải là điều gây tử vong cho khả năng thanh toán của FTX. Vấn đề thực sự - mà mọi người bắt đầu đặt ra câu hỏi sau bài báo của Coindesk - là liệu FTX có cho Alameda vay tiền (nhiều khả năng là USD hoặc fiat stablecoin) và sử dụng cổ phần FTT của Alameda làm tài sản thế chấp hay không. Nếu FTX cho vay vốn, thì đó cũng không phải là một vấn đề cố hữu - FTX có thể tự do cho bất kỳ ai mà họ muốn cho vay thu nhập giữ lại của mình. Nhưng mối quan tâm liên quan cấp bách nhất là liệu FTX có xác định lại tiền gửi của khách hàng cho Alameda và lấy FTT làm tài sản thế chấp hay không. Và, như một tập hợp con của điều đó, cho dù sự sụt giảm giá trị của FTT hoặc một số shitcoins trên bảng cân đối kế toán của Alameda, do đó sẽ khiến Alameda vỡ nợ. Và cuối cùng, nếu Alameda vỡ nợ, liệu FTX có cho vay tiền từ quỹ khách hàng để hỗ trợ không? Một lần nữa, đây là những câu hỏi mà mọi người bắt đầu đặt ra sau khi bài báo này ra mắt.





Lucas Nuzzi có một lý thuyết thú vị về kết nối giữa FTX, Alameda và FTT. Tóm lại, anh ta lập luận rằng Alameda đã nổ tung cùng với Three Arrows Capital và những người khác, nhưng FTX đã cho Alameda vay tiền để tồn tại để đổi lấy mã thông báo FTT do Alameda tham gia vào ICO FTT.





Sau đó, CZ tấn công.

Có lẽ, CZ đã đọc bài báo tương tự như những người khác và quyết định bán cổ phần FTT khá lớn của Binance trên thị trường. Rõ ràng cũng có một số thịt bò giữa hai Nam tước tiền điện tử.

Điều đó không tốt lắm, Sam.

CZ không làm tình sau khi ly hôn… có vẻ hợp lý. Tôi đoán CZ và SBF đã có một cuộc chia tay lộn xộn.





Tuy nhiên, khi CZ bắt đầu công bố mối quan tâm của mình, những hồi chuông cảnh báo bắt đầu vang lên trong đầu những người gửi tiền FTX.





Trong tiền điện tử, khi bạn thậm chí nghi ngờ rằng một sàn giao dịch có thể bị vỡ nợ, bạn rút tiền của mình ngay lập tức và đặt câu hỏi sau. Logic gợi ý rằng ngay cả khi Alameda bị phá sản, FTX sẽ không gặp vấn đề gì khi xử lý tất cả các lần rút tiền. Họ là hai công ty riêng biệt và theo tuyên bố của SBF, tiền gửi của khách hàng của FTX không được tái đầu tư - thậm chí không được gửi vào Kho bạc Mỹ siêu an toàn.

Tại thời điểm này, không có lý do gì để tin rằng SBF đang nói dối. Nhưng ngay cả khi vẫn còn, bạn sẽ không phải chờ đợi xung quanh để tìm hiểu với số tiền của bạn trên đường dây. Và do đó, vốn bắt đầu chạy nước rút để thoát ra.





Như mọi khi, ai bán trước thì bán tốt nhất. Những người rút tiền ngay lập tức đã lấy lại tiền khá nhanh chóng. Nhưng khi thứ Hai chuyển sang thứ Ba, quá trình rút tiền của FTX đã bị dừng lại - và trong suốt thời gian đó, FTT tiếp tục lao dốc về giá. Thị trường rõ ràng đang cố gắng đánh hơi xem liệu có một kẻ kích hoạt cuộc gọi ký quỹ FTT để trừng phạt Alameda vì đã cố gắng quá mức hay không.

Tôi thức dậy vào thứ Ba với nhiều tin nhắn từ bạn bè lan truyền tin đồn suy đoán rằng FTX có thể đã chơi trò đùa vui nhộn của khách hàng. Tôi đã cầu nguyện với Chúa Satoshi rằng FTX đã không nhúng tay của họ vào lọ bánh quy của khách hàng.





Và sau đó, quả bom này va vào quả cầu điện từ:

Thông báo điên rồ này đã cung cấp câu trả lời có thể xảy ra cho nhiều câu hỏi.

FTX có đánh giá lại các khoản tiền của khách hàng hay sử dụng một cách ngụy biện các khoản tiền đã nói một cách “hiệu quả” không?

Chúng tôi không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này. Tuy nhiên, Binance đã ký một bức thư không ràng buộc về ý định mua toàn bộ FTX và cam kết sẽ cố gắng thực hiện toàn bộ số tiền gửi của khách hàng. Điều đó cho thấy FTX đã trải qua một đợt chạy tiền gửi và không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu rút tiền của khách hàng. Nếu không, tại sao FTX lại cần một gói cứu trợ từ Binance? FTX có thể đã thổi bay tất cả bột khô VC-muppet của họ để ủng hộ Alameda, nhưng điều đó vẫn không làm suy giảm khả năng đáp ứng các khoản rút tiền của họ - trừ khi họ nhúng vào honeypot.

"Hai bài học lớn." Hmm… Không biết anh ta có thể ám chỉ đến tình huống nào? Baron CZ rõ ràng dường như đang bóng gió rằng FTX có thể đã làm một số việc không đúng với tiền của khách hàng, và do đó, khi vụ chạy ngân hàng xảy ra, họ đã bị bắt tận tay với lọ bánh quy.

Trong tuần trước, 1 tỷ đô la tiền gửi đã thoát khỏi FTX. Đó là những gì đã dẫn đến sự thay đổi khủng khiếp này. Đây chỉ là những khoản rút tiền đã được xử lý. Chúng tôi không biết có bao nhiêu linh hồn tội nghiệp vẫn đang chờ đợi để nhận lại tiền của họ.

Alameda có bị phá sản hay bị phá sản không?

Chúng tôi không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này. Tuy nhiên, nếu FTX yêu cầu một gói cứu trợ từ Binance và nó cần thiết vì sự trợ giúp tài chính mà FTX được cho là đã cung cấp cho Alameda, thì chúng ta có thể cho rằng Alameda cũng có thể hoàn thành.





Tôi sẽ để lại cho bạn những lời này từ Caroline Ellison, Giám đốc điều hành của Alameda.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy đang cống hiến 100% bộ não của mình để cứu vãn bất cứ điều gì có thể từ Alameda.

Liệu thỏa thuận có thực sự kết thúc?

Một LỢI NHUẬN không ràng buộc là tốt, nhưng cam kết chắc chắn của Binance về việc mua FTX và thanh toán tất cả các khoản nợ của nó sẽ tốt hơn. Tôi tưởng tượng rằng những người trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp của Binance đang bận rộn đào bới tài chính của FTX và Alameda. Nếu lỗ quá lớn, thì tôi hy vọng Binance sẽ rời bỏ thỏa thuận. Và nếu Binance không thể hoặc sẽ không thực hiện thỏa thuận, sẽ không ai có thể nuốt được khoản lỗ từ FTX.

Điều gì xảy ra nếu FTX không tìm được nhà mới?

Tương tự như Mt Gox, chúng ta có thể sẽ bước vào một tình huống phá sản nổi tiếng khác, nơi người gửi tiền xếp hàng dài để lấy lại những gì họ có thể. Đây có thể là một quá trình dài hoặc ngắn, nhưng với mức độ phức tạp mà tôi tưởng tượng về việc nắm giữ FTX, việc thu hồi bất kỳ phần nào của khoản tiền gửi có thể sẽ mất một thời gian rất dài.





Đó rõ ràng là một trò hề trong và của chính nó. Nhưng khi nhìn vào tác động thị trường rộng lớn hơn, câu hỏi thậm chí còn lớn hơn là:

Những công ty nào chạy sổ sách cho vay tiền điện tử đã tiếp xúc với FTX và hoặc Alameda?

SBF là tín dụng nguyên sơ nhất trong tất cả các loại tiền điện tử. Anh ấy là nhà tiên phong về tiền điện tử CNTT. Hình ảnh cherub tuyệt đẹp của anh đã tô điểm cho các tạp chí tài chính chính thống có uy tín nhất. Da anh sáng lấp lánh như người chỉ ăn cà rốt và dưa chuột. Anh ấy không thể làm gì sai - đầu tư cùng với bất cứ thứ gì SBF chạm đến là một con đường chắc chắn dẫn đến sự giàu có. Hãy nhìn vào sự bùng nổ của Solana!

SBF thậm chí còn đưa Tom Brady vào YOLO vào FTX, aiyah!





Do đó, bạn có thể tưởng tượng rằng nếu FTX có khả năng sử dụng tiền của khách hàng để cứu Alameda, thì cả hai thực thể có thể đã dựa vào danh tiếng đồng bảng của họ để vay càng nhiều tiền càng tốt nhằm duy trì sự sống trong những tháng ngày hấp hối. Và do đó, rất có thể khả năng vỡ nợ này đã lây nhiễm vào sổ cho vay của các công ty cho vay tập trung lớn còn lại.





Với sự phơi bày tiềm năng đáng kể này, câu hỏi trở thành - liệu những người cho vay tập trung lớn nhất có tồn tại được không:





Không thể dừng lại, sẽ không ngăn được Jay Powell, người đang quyết tâm phá vỡ lạm phát bằng cách tiếp tục tăng lãi suất ngắn hạn và giảm quy mô bảng cân đối kế toán của Fed?

Sự bùng nổ của LUNA / TerraUSD?

Sự phá sản của Three Arrows Capital?

Và bây giờ, khả năng phá sản của FTX và Alameda?





Các vấn đề từ 1) đến 3) đã chết các nhà cho vay tập trung “huyền thoại” như Celsius, BlockFi và Voyager. Có rất ít thây ma có thể còn sót lại - tôi sẽ không nêu tên chúng ở đây, nhưng bất cứ ai suy nghĩ chín chắn có thể phỏng đoán ai có thể phải chịu áp lực tiếp theo.





FTX và Alameda cắn bụi cũng đủ tệ rồi. Đó là Lehman Brothers của chúng tôi - nhưng AIG là ai? CountryWide là ai? FannieMae và FreddieMac có ai không? Ồ, họ đang ở ngoài kia - ẩn nấp trong tầm mắt.





Đáy của S&P 500 trong cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu 2008 đã không đạt được cho đến tháng 3 năm 2009. Đó là nhiều tháng sau khi Lehman Brothers phá sản và mọi ngân hàng đầu tư độc lập của Hoa Kỳ đều nhận tiền từ Warren Buffett hoặc bị ngân hàng thương mại nuốt chửng. ai có thể truy cập hợp pháp bộ chia sẻ chiết khấu của Fed. Đó là sau khi Bộ trưởng Tài chính Paulson được cho là đã quỳ gối trước nữ dân biểu Nancy Pelosi để đảm bảo thông qua Chương trình Cứu trợ Tài sản Rắc rối (hay còn gọi là hãy in một số tiền chết tiệt và giao cho các chủ ngân hàng). Và cuối cùng, đó là sau khi người đoạt giải Nobel Ben “Tiền trực thăng” Bernanke tuyên bố Fed sẽ tham gia vào Nới lỏng định lượng.





Mặc dù tôi cực kỳ lạc quan về triển vọng của tiền điện tử vào năm 2023 (tôi biết ngày tiếp tục trượt, nhưng tôi bảo lưu quyền thay đổi quyết định của mình khi đối mặt với điều kiện thị trường), tôi tin rằng chúng ta sắp giao dịch ở mức thấp mới như mọi người tự hỏi tên hộ gia đình tiền điện tử nào sẽ phá sản tiếp theo vì cho FTX / Alameda vay tiền.

Bitcoin giảm xuống gần 17.500 đô la trên giao dịch hoán đổi vĩnh viễn XBTUSD của BitMEX. Trên nhiều sàn giao dịch giao ngay khác, Bitcoin cũng trải qua mức giảm tương tự xuống mức gần 17.000 đô la. Hãy sẵn sàng cho mức thấp hơn lâu hơn, bởi vì nó đang đến. Nhưng điều tốt về tiền điện tử là sẽ không có ngân hàng trung ương nào đứng ra giải cứu bằng shitcoins fiat mới in để củng cố bảng cân đối kế toán của các công ty thiếu thận trọng. Ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ buộc phải nuốt chửng chiếc bánh khiêm tốn của mình một cách nhanh chóng - dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.





Trước khi kết thúc bài luận này, tôi xin nói rõ: các sàn giao dịch tập trung sẽ luôn đối mặt với những vấn đề không đáng tin cậy này thay mặt cho khách hàng của họ. FTX không phải là sàn giao dịch cao cấp đầu tiên thất bại và cũng không phải là sàn cuối cùng. Nhưng trong suốt tất cả những điều này, các khối trên Bitcoin, Ethereum và tất cả các blockchain khác vẫn được sản xuất và xác minh. Tiền và tài chính phi tập trung đã và sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển khi đối mặt với những thất bại của các thực thể tập trung.