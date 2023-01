La dernière bougie à la baisse de ce marché baissier de la cryptographie est proche, déclare l'auteur. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est un talent commercial unique en son genre, dit-il. Il dit que FTX s'est débordé en se gorgeant de crédit bon marché garanti par des valorisations élevées et croissantes des actifs de son bilan. Au fur et à mesure que l'argent devenait plus cher et que le cycle tournait, leur nudité était exposée aux yeux de tous. La majorité de l'activité d'Alameda est en fait le propre jeton centralisé et imprimé de FTX.

J'ai posé une question sur Twitter il y a quelques jours en me demandant qui seraient les Lehman Brothers de ce cycle de crédit crypto.





Beaucoup ont dit que ce serait FTX, et honnêtement, j'en ai ri. Je n'ai jamais cru qu'ils tomberaient - et pourtant, nous y sommes. Le catalyseur de leur chute est le même qu'il l'est toujours - une bonne entreprise qui se surmène en se gorgeant de crédit bon marché garanti par des valorisations élevées et croissantes des actifs de son bilan. Et à mesure que l'argent devenait plus cher et que le cycle tournait, leur nudité était exposée aux yeux de tous.





Cet essai est une histoire simple. Je raconterai un play-by-play, construit autour de tweets et de déclarations publiques. J'ai l'intention de lire respectueusement entre les lignes et d'offrir mon opinion sur la façon dont tout cela est arrivé et ce que l'avenir nous réserve. À cette fin, je pense que la bougie finale de ce marché baissier de la cryptographie est proche et que nous sortirons du marché baissier avec moins de poids mort et plus d'opportunités pour ceux qui ont survécu.





Avant de commencer, je crois sincèrement que Sam Bankman-Fried (SBF) est un talent commercial unique en son genre. Même s'il vient d'exploser, l'empire qu'il a mis sur pied a pris un certain panache difficile à trouver. Et je dois féliciter encore plus Baron CZ - lorsque la nouvelle a été annoncée que Binance pourrait acquérir FTX, j'ai envoyé à CZ le message suivant :





"Je t'aime putain mec. Déplacement du patron, beaucoup de respect.





Commençons.

C'était un rêve, je lisais le magazine Coindesk…





Tout a commencé par un Coindesk article qui présentait une ventilation d'un bilan divulgué d'Alameda.





Les données financières rendent concret ce que les observateurs de l'industrie soupçonnent déjà : Alameda est grande. Au 30 juin, les actifs de la société s'élevaient à 14,6 milliards de dollars. Son principal atout : 3,66 milliards de dollars de « FTT déverrouillé ». La troisième plus grande écriture du côté des actifs du grand livre comptable ? Une pile de 2,16 milliards de dollars de « garantie FTT ».





Il y a plus de jetons FTX parmi ses 8 milliards de dollars de passif : 292 millions de dollars de « FTT verrouillé ». (Le passif est dominé par 7,4 milliards de dollars de prêts.)





Il est fascinant de voir que la majorité des capitaux propres dans l'entreprise Alameda est en fait le propre jeton de FTX contrôlé de manière centralisée et imprimé à l'improviste »,

A déclaré Cory Klippsten, PDG de la plateforme d'investissement Swan Bitcoin, qui est connu pour ses opinions critiques sur les altcoins, qui font référence à des crypto-monnaies autres que le bitcoin ( CTB ).





La PDG d'Alameda, Caroline Ellison, a refusé de commenter. FTX n'a pas répondu à une demande de commentaire.





Parmi les autres actifs importants du bilan figurent 3,37 milliards de dollars de «crypto détenus» et de grandes quantités de jetons natifs de la blockchain Solana: 292 millions de dollars de «SOL déverrouillé», 863 millions de dollars de «SOL verrouillé» et 41 millions de dollars de «garantie SOL». Bankman-Fried a été l'un des premiers investisseurs à Solana. Les autres jetons mentionnés par leur nom sont SRM ( le jeton de l'échange décentralisé Serum Bankman-Fried co-fondé), MAPS, OXY et FIDA. Il y a aussi 134 millions de dollars de trésorerie et équivalents et un «investissement en titres de participation» de 2 milliards de dollars.





La majorité des «actifs» de leur bilan sont des jetons FTT illiquides et un tas de shitcoins. Voyons pourquoi FTT est si important pour l'empire FTX / Alameda.





Par FTT indiqué tokenomics , FTX s'est engagé à utiliser un tiers de tous les frais de change pour racheter FTT. SBF détient la majorité des actions d'Alameda, alors qu'il dilue continuellement sa propriété FTX pour expédier du capital à partir de muppets VC. Ces muppets VC n'ont probablement pas réalisé - ou peut-être qu'ils l'ont fait, ce qui est encore pire pour leurs investisseurs - qu'une bonne partie des revenus de FTX a été siphonnée de FTX à Alameda via l'importante participation FTT d'Alameda. Vraisemblablement, Alameda a reçu une allocation importante de FTT pour fournir des services essentiels de tenue de marché à FTX, et sa participation à l'offre initiale de pièces de monnaie FTT.





Ok, donc ce n'est pas idéal pour les investisseurs FTX, mais ce n'est pas ce qui a porté le coup fatal à la solvabilité de FTX. Le vrai problème – sur lequel les gens ont commencé à se poser des questions à la suite de l'article de Coindesk – était de savoir si FTX avait prêté de l'argent à Alameda (très probablement des USD ou des pièces de monnaie fiduciaires stables) et utilisé la participation FTT d'Alameda comme garantie. Si FTX a prêté les fonds, ce n'est pas non plus un problème intrinsèquement fatal – FTX était libre de prêter ses bénéfices non répartis à qui bon lui semblait. Mais la préoccupation connexe la plus pressante était de savoir si FTX réhypothéquait les dépôts des clients à Alameda et prenait FTT en garantie. Et, en tant que sous-ensemble de cela, si la baisse de la valeur de FTT ou de certains des shitcoins du bilan d'Alameda rendrait ainsi Alameda insolvable. Et enfin, si Alameda devenait insolvable, FTX prêterait-il de l'argent sur les fonds des clients pour le soutenir ? Encore une fois, ce sont les questions que les gens ont commencé à se poser après la parution de cet article.





Lucas Nuzzi a une théorie intéressante sur la connexion entre FTX, Alameda et FTT. En bref, il soutient qu'Alameda a explosé aux côtés de Three Arrows Capital et d'autres, mais FTX a prêté de l'argent à Alameda pour survivre en échange de jetons FTT dus à Alameda via sa participation à l'ICO FTT.





Ensuite, CZ a frappé.

Vraisemblablement, CZ a lu le même article que tout le monde et a décidé de se débarrasser de l'importante participation FTT de Binance sur le marché. Il y avait aussi apparemment du boeuf entre les deux crypto Barons.

Ce n'est pas très gentil, Sam.

CZ ne fait pas l'amour après le divorce… semble raisonnable. Je suppose que CZ et SBF ont eu une rupture désordonnée.





Cependant, une fois que CZ a commencé à exprimer ses inquiétudes, des sonnettes d'alarme ont commencé à sonner dans la tête des déposants FTX.





En crypto, lorsque vous avez même la moindre idée qu'un échange pourrait être insolvable, vous retirez vos fonds immédiatement et posez des questions plus tard. La logique suggère que même si Alameda faisait faillite, FTX ne devrait rencontrer aucun problème pour traiter tous les retraits. Ce sont deux sociétés distinctes, et selon les affirmations de SBF, les dépôts des clients de FTX n'ont pas été réinvestis - pas même dans des bons du Trésor américain super sûrs.

À ce stade, il n'y avait aucune raison de croire que SBF mentait. Mais même quand même, vous n'allez pas attendre pour le savoir avec votre argent en jeu. Et par conséquent, le capital a commencé à courir vers les sorties.





Comme toujours, celui qui vend le premier vend le mieux. Ceux qui ont immédiatement retiré leurs fonds les ont récupérés assez rapidement. Mais alors que lundi se prolongeait mardi, le traitement des retraits de FTX s'est arrêté - et pendant tout ce temps, le prix de FTT a continué de plonger. Le marché essayait clairement de détecter s'il existait un déclencheur d'appel de marge FTT pour punir Alameda de s'être trop étendu.

Je me suis réveillé mardi avec de nombreux messages d'amis répandant des rumeurs selon lesquelles FTX aurait peut-être joué de manière amusante avec l'argent des clients. J'ai prié Lord Satoshi pour que FTX n'ait pas trempé ses mains dans la boîte à biscuits du client.





Et puis, cette bombe a frappé la sphère électromagnétique :

Cette annonce insensée a fourni des réponses probables à de nombreuses questions.

FTX a-t-il réhypothéqué les fonds des clients ou a-t-il utilisé ces fonds de manière « efficace » ?

Nous n'avons pas de réponse définitive à cette question. Mais, Binance a signé une lettre d'intention non contraignante pour acheter l'intégralité de FTX et s'est engagé à tenter d'effectuer tous les dépôts des clients. Cela suggère que FTX a connu une ruée sur ses dépôts et n'a pas été en mesure de répondre à toutes les demandes de retrait de ses clients. Sinon, pourquoi FTX aurait-il besoin d'un renflouement de Binance ? FTX aurait pu faire exploser toute leur poudre sèche VC-muppet soutenant Alameda, mais cela n'aurait toujours pas nui à leur capacité à faire face aux retraits – à moins qu'ils ne plongeaient dans le pot de miel.

"Deux grandes leçons." Hmm… Je me demande à quelle situation il pourrait faire référence ? Le baron CZ semble clairement insinuer que FTX a peut-être fait des choses inappropriées avec les fonds des clients, et donc, lorsque la panique bancaire s'est produite, ils ont été pris les mains dans la boîte à biscuits.

Au cours de la semaine dernière, 1 milliard de dollars de dépôts ont fui FTX. C'est ce qui a précipité cette terrible tournure des événements. Ce ne sont que les retraits qui ont été traités. Nous ne savons pas combien de pauvres âmes attendent toujours leur argent.

Alameda est-elle insolvable ou en faillite ?

Nous n'avons pas de réponse définitive à cette question. Cependant, si FTX nécessitait un renflouement de Binance, et qu'il était nécessaire en raison de l'aide financière que FTX aurait fournie à Alameda, alors nous pouvons supposer qu'Alameda est probablement donezo également.





Je vous laisse sur ces mots de Caroline Ellison, PDG d'Alameda.

Je suis sûr qu'elle consacre 100% de son cerveau à sauver tout ce qu'elle peut d'Alameda.

L'affaire sera-t-elle réellement conclue?

Une lettre d'intention non contraignante est agréable, mais un engagement ferme de Binance d'acheter FTX et de protéger tous ses passifs serait plus agréable. J'imagine que les responsables de la finance d'entreprise de Binance sont occupés à fouiller dans les finances de FTX et d'Alameda. Si le trou est trop grand, je m'attends à ce que Binance renonce à l'accord. Et si Binance ne peut pas ou ne veut pas faire l'affaire, personne ne pourra avaler les pertes provenant de FTX.

Que se passe-t-il si FTX ne trouve pas de nouveau logement ?

Semblable à Mt Gox, nous entrerons probablement dans une autre situation de faillite très médiatisée où les déposants font la queue pour récupérer ce qu'ils peuvent. Cela pourrait être un processus long ou court, mais compte tenu de la complexité que j'imagine des avoirs de FTX, la récupération de toute partie des dépôts prendra probablement très longtemps.





C'est évidemment une parodie en soi. Mais lorsque l'on examine l'impact plus large sur le marché, la question encore plus importante est la suivante :

Quelles entreprises qui gèrent des livres de prêts cryptographiques étaient exposées à FTX et/ou à Alameda ?

SBF était le crédit le plus vierge de toute la crypto. Il était le pionnier de la cryptographie informatique. Son beau visage de chérubin ornait les magazines financiers grand public les plus prestigieux. Sa peau brillait comme quelqu'un qui ne mangeait que des carottes et des concombres. Il ne pouvait pas se tromper - investir aux côtés de tout ce que SBF touchait était un chemin sûr vers la richesse. Regardez ce boum de Solana !

SBF a même amené Tom Brady à YOLO dans FTX, aiyah!





Vous pouvez donc imaginer que si FTX a potentiellement utilisé les fonds des clients pour sauver Alameda, les deux entités ont probablement profité de leur excellente réputation pour emprunter autant d'argent que possible afin de rester en vie dans leurs derniers mois. Et par conséquent, il est très possible que ce possible défaut ait déjà infecté les livres de prêt des principaux prêteurs centralisés restants.





À la lumière de cette exposition potentiellement importante, les questions deviennent - les plus grands prêteurs centralisés peuvent-ils survivre :





Ne peut-il pas s'arrêter, n'arrêtera-t-il pas Jay Powell, qui est déterminé à briser l'inflation en continuant à augmenter les taux d'intérêt à court terme et à réduire la taille du bilan de la Fed ?

L'implosion de LUNA / TerraUSD ?

La faillite de Three Arrows Capital ?

Et maintenant, la possible faillite de FTX et d'Alameda ?





Les problèmes 1) à 3) ont déjà tué des prêteurs centralisés «légendaires» tels que Celsius, BlockFi et Voyager. Il reste peu de zombies possibles – je ne les nommerai pas ici, mais quiconque pense de manière critique peut deviner qui pourrait être sous pression ensuite.





FTX et Alameda mordre la poussière est déjà assez mauvais. C'est notre Lehman Brothers - mais qui est AIG ? Qui est CountryWide ? FannieMae et FreddieMac quelqu'un ? Oh, ils sont là-bas - cachés à la vue de tous.





Le creux du S&P 500 pendant la crise financière mondiale de 2008 n'a été atteint qu'en mars 2009. C'était plusieurs mois après la faillite de Lehman Brothers, et chaque banque d'investissement américaine indépendante a reçu de l'argent de Warren Buffett ou a été engloutie par une banque commerciale. qui pourrait légalement accéder au remontoir de remise de la Fed. C'était après que le secrétaire au Trésor Paulson ait soi-disant plié le genou à la députée Nancy Pelosi afin d'obtenir l'adoption du programme de secours des actifs en difficulté (c'est-à-dire imprimons de l'argent putain et remettons-le aux banquiers). Et enfin, c'est après que le lauréat du prix Nobel Ben "Helicopter Money" Bernanke a annoncé que la Fed s'engagerait dans un assouplissement quantitatif.





Bien que je sois extrêmement optimiste quant aux perspectives de la crypto en 2023 (je sais que la date continue de glisser, mais je me réserve le droit de changer d'avis face aux conditions du marché), je pense que nous sommes sur le point de négocier vers de nouveaux plus bas comme tout le monde se demande quel nom de famille crypto fera faillite ensuite pour avoir prêté de l'argent à FTX / Alameda.

Bitcoin est tombé à près de 17 500 $ sur le swap perpétuel XBTUSD de BitMEX. Sur divers autres échanges au comptant, Bitcoin a connu des chutes similaires à des niveaux proches de 17 000 $. Préparez-vous à baisser plus longtemps, car ça s'en vient. Mais la bonne chose à propos de la crypto est qu'aucune banque centrale ne prendra le relais avec des shitcoins fiat fraîchement imprimés pour renforcer les bilans des entreprises imprudentes. L'industrie de la cryptographie sera obligée de dévorer rapidement son humble tarte, ce qui conduira à une reprise rapide qui la rendra plus forte que jamais.





Avant de terminer cet essai, permettez-moi d'être clair : les échanges centralisés seront toujours confrontés à ces problèmes de méfiance de la part de leurs clients. FTX n'a pas été le premier échange de haut niveau à échouer et ce ne sera pas le dernier. Mais tout au long de tout cela, des blocs sur le Bitcoin, Ethereum et toutes les autres blockchains ont toujours été produits et vérifiés. La monnaie et la finance décentralisées ont et continueront de survivre et de prospérer face aux échecs des entités centralisées.