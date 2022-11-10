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    无语经过@cryptohayes
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    无语

    2022/11/10
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    经过 @cryptohayes 2,101 讀數
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    太長; 讀書

    作者说，这个加密熊市的最后一根蜡烛即将到来。他说，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 是一代一代交易天才。他表示，FTX 过度扩张了自己，因为其资产负债表上的资产估值较高且不断上升，以此作为抵押的廉价信贷。随着金钱变得越来越贵，周期开始转变，他们的赤身露体暴露无遗。 Alameda 的大部分业务实际上是 FTX 自己的中央控制和凭空打印的代币。

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