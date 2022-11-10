以下表达的任何观点均为作者的个人观点，不应构成投资决策的依据，也不应被解释为从事投资交易的推荐或建议。 我无话可说…… JK！我其实有几千给你们。 几天前我在推特上问了一个问题，想知道谁将成为这个加密信贷周期的雷曼兄弟。 许多人说这将是 FTX，我老实说一笑而过。我从不相信他们会倒下——然而，我们到了。导致它们垮台的催化剂与往常一样——一家良好的企业过度扩张自己，通过以资产负债表上资产的高估值和不断上升的估值为抵押的廉价信贷大肆扩张。随着金钱变得越来越贵，周期开始转变，他们的赤身露体暴露无遗。 这篇文章是一个简单的故事。我将围绕推文和公开声明逐一讲述。我打算恭敬地阅读字里行间，并就这一切是如何发生的以及未来的发展发表我的看法。为此，我相信这个加密熊市的最后一根蜡烛即将到来，我们将从熊市中脱颖而出，为那些幸存者提供更少的无谓和更多的机会。 在我们开始之前，我真诚地相信 Sam Bankman-Fried (SBF) 是一代一代交易天才。纵然他刚刚自爆，但他组建的帝国，却有着某种难得一见的气势。我必须对 Baron CZ 给予更多的赞扬——当有消息称 Binance 可能会收购 FTX 时，我向 CZ 发送了以下信息： “我他妈的爱你，伙计。老大搬家了，敬而远之。” 让我们开始。 这一切都是一场梦，我曾经读过 Coindesk 杂志…… 这一切都始于一个 文章对泄露的阿拉米达资产负债表进行了细分。 币台 财务数据使行业观察家已经怀疑的事情变得具体：阿拉米达很大。截至6月30日，公司资产达146亿美元。其最大的单一资产：36.6 亿美元的“解锁 FTT”。会计分类账资产方面的第三大条目？ 21.6 亿美元的“FTT 抵押品”。 在其 80 亿美元的负债中，还有更多的 FTX 代币：2.92 亿美元的“锁定 FTT”。 （负债主要是 74 亿美元的贷款。） 令人着迷的是，大多数 净资产 在 Alameda 业务中实际上是 FTX 自己的中央控制和凭空打印的代币，” 投资平台 Swan Bitcoin 的首席执行官 Cory Klippsten 说，他以对山寨币的批判性观点而闻名，山寨币指的是比特币以外的加密货币（ 比特币 ）。 阿拉米达首席执行官卡罗琳埃里森拒绝置评。 FTX 没有回应置评请求。 资产负债表上的其他重要资产包括 33.7 亿美元的“加密持有”和大量 Solana 区块链的原生代币：2.92 亿美元的“未锁定 SOL”、8.63 亿美元的“锁定 SOL”和 4100 万美元的“SOL 抵押品”。 Bankman-Fried 是 Solana 的早期投资者。其他按名称提及的令牌是 SRM ( 来自 Serum 去中心化交易所的代币 Bankman-Fried 共同创立）、MAPS、OXY 和 FIDA。还有 1.34 亿美元的现金和等价物以及 20 亿美元的“股本证券投资”。 他们资产负债表上的大部分“资产”都是非流动性的 FTT 代币和一堆垃圾币。让我们分解一下为什么 FTT 对 FTX / Alameda 帝国如此重要。 根据 FTT 所述 , FTX 已承诺使用所有交易费用的三分之一来回购 FTT。 SBF 拥有 Alameda 的大部分股权，同时他不断稀释其 FTX 所有权以从 VC muppets 中转移资金。这些 VC 木偶可能没有意识到——或者他们可能没有意识到，这对他们的投资者来说更糟糕的是——FTX 的很大一部分收入是通过 Alameda 的大量 FTT 股权从 FTX 转移到 Alameda 的。据推测，Alameda 获得了 FTT 的大量分配，用于为 FTX 提供必要的做市服务，并参与 FTT 初始代币发行。 代币经济学 好的，所以这对 FTX 投资者来说并不理想，但这并不是对 FTX 偿付能力造成致命打击的原因。真正的问题——在 Coindesk 文章发表后人们开始提出疑问——是 FTX 是否借给 Alameda 的钱（很可能是美元或法定稳定币）并使用 Alameda 的 FTT 股权作为抵押品。如果 FTX 确实借出资金，那本质上也不是一个致命的问题——FTX 可以自由地将其留存收益借给它喜欢的任何人。但最紧迫的相关问题是 FTX 是否将客户存款再抵押给 Alameda 并将 FTT 作为抵押品。而且，作为其中的一个子集，无论是 FTT 价值的下跌还是 Alameda 资产负债表上的一些垃圾币都会因此导致 Alameda 资不抵债。最后，如果 Alameda 资不抵债，FTX 会从客户资金中借钱来支撑它吗？同样，这些是本文发表后人们开始提出的问题。 卢卡斯·努齐 关于 FTX、Alameda 和 FTT 之间的联系有一个有趣的理论。简而言之，他认为 Alameda 与三箭资本和其他公司一起爆炸，但 FTX 通过参与 FTT ICO 向 Alameda 借钱以换取 FTT 代币。 然后，CZ出击了。 据推测，CZ 与其他人阅读了相同的文章，并决定将 Binance 在市场上的大量 FTT 股份抛售。两个加密货币男爵之间显然也有一些不和。 这不是很好，山姆。 CZ 离婚后不做爱……似乎有道理。我猜 CZ 和 SBF 的分手很糟糕。 然而，一旦 CZ 开始表达他的担忧，FTX 储户的脑海中就开始敲响警钟。 在加密货币中，当你甚至有迹象表明交易所可能资不抵债时，你会立即提取资金并稍后提出问题。逻辑表明，即使 Alameda 破产，FTX 在处理所有提款时也不会有任何问题。它们是两家独立的公司，根据 SBF 的说法，FTX 的客户存款没有再投资——甚至没有再投资于超级安全的美国国债。 在这一点上，没有理由相信 SBF 在撒谎。但即便如此，你也不会等着你的钱就行了。因此，资本开始冲刺退出。 一如既往，谁先卖，谁卖得最好。那些立即撤回资金的人很快就收回了资金。但随着周一流血到周二，FTX 的提款处理陷入了停顿——与此同时，FTT 的价格继续暴跌。市场显然试图找出是否存在 FTT 追加保证金通知，以惩罚 Alameda 过度扩张自己。 周二，我醒来时听到许多朋友发来的消息，他们散布谣言，猜测 FTX 可能一直在和客户一起开玩笑。我向 Satoshi 勋爵祈祷 FTX 没有把手伸进客户的饼干罐里。 然后，这个重磅炸弹击中了电磁球： 这个疯狂的公告为许多问题提供了可能的答案。 FTX 是否重新抵押了客户资金，或者委婉地“有效”地使用了所述资金？ 对于这个问题，我们没有确定的答案。但是，币安签署了一份不具约束力的购买全部 FTX 的意向书，并承诺尝试将所有客户存款全部付清。这表明 FTX 的存款出现挤兑，无法满足客户的所有提款请求。否则，为什么 FTX 需要币安的救助？ FTX 本可以吹掉所有支撑 Alameda 的 VC 布偶干粉，但这仍然不会削弱他们满足提款的能力——除非他们沉浸在蜜罐中。 “两个重要的教训。”嗯……不知道他指的是什么情况？ Baron CZ 显然是在暗示 FTX 可能对客户资金做了一些不正当的事情，因此，当银行挤兑发生时，他们的手被放在饼干罐里。 上周，有 10 亿美元的存款逃离了 FTX。这就是导致这一可怕事件转折的原因。这些只是已处理的提款。我们不知道有多少可怜的灵魂还在等待他们的钱回来。 阿拉米达资不抵债或破产？ 对于这个问题，我们没有确定的答案。但是，如果 FTX 需要 Binance 的救助，并且是因为 FTX 据称向 Alameda 提供了财务帮助，那么我们可以假设 Alameda 也可能是 donezo。 我将把阿拉米达首席执行官卡罗琳·埃里森的话留给你。 我敢肯定，她将 100% 的大脑用于挽救阿拉米达的一切。 交易真的会结束吗？ 不具约束力的意向书很好，但币安坚定承诺购买 FTX 并封锁其所有负债会更好。我想 Binance 的企业财务人员正忙于挖掘 FTX 和 Alameda 的财务状况。如果漏洞太大，那么我预计币安会放弃这笔交易。如果 Binance 不能或不会做这笔交易，没有人能够承受 FTX 带来的巨额损失。 如果 FTX 找不到新家怎么办？ 与 Mt Gox 类似，我们可能会进入另一个备受瞩目的破产情况，即储户排队等待收回他们所能获得的。这可能是一个漫长或短暂的过程，但考虑到我认为持有 FTX 的复杂程度，任何部分存款的恢复都可能需要很长时间。 显然，这本身就是一种讽刺。但在审视更广泛的市场影响时，更大的问题是： 哪些经营加密贷款账簿的公司接触过 FTX 和/或 Alameda？ SBF 是所有加密货币中最原始的信用。他是 IT 加密领域的先驱。他美丽的天使容貌登上了最负盛名的主流金融杂志。他的皮肤像只吃胡萝卜和黄瓜的人一样闪闪发光。他不会做错任何事——与 SBF 接触的任何东西一起投资是通往财富的必经之路。看看索拉纳的繁荣！ SBF 甚至让 Tom Brady 到 YOLO 进入 FTX，哎呀！ 因此，您可以想象，如果 FTX 可能使用客户资金来拯救 Alameda，那么这两个实体可能都利用其良好的声誉来尽可能多地借钱，以便在临终的几个月里维持生计。因此，这种可能的违约很可能已经感染了其余主要中心化贷方的贷款账簿。 鉴于这种潜在的重大风险敞口，问题就变成了——最大的中心化贷方能否生存下来： 不能阻止，也不会阻止杰伊鲍威尔，他决心通过继续提高短期利率和缩小美联储资产负债表的规模来打破通胀？ LUNA / TerraUSD 的内爆？ 三箭资本破产？ 而现在，FTX 和 Alameda 可能破产？ 问题 1) 到 3) 已经死亡的“传奇”中心化贷方，例如摄氏、BlockFi 和 Voyager。剩下的可能僵尸很少——我不会在这里命名它们，但任何批判性思考的人都可以推测出接下来可能会面临压力的人。 FTX 和 Alameda 咬着灰尘已经够糟糕的了。那就是我们的雷曼兄弟——但谁是 AIG？ CountryWide 是谁？房利美和房地美有人吗？哦，他们就在外面——躲在众人的视线里。 直到 2009 年 3 月，标准普尔 500 指数在 2008 年全球金融危机期间才触底。那是雷曼兄弟破产数月后，每家独立的美国投资银行都从沃伦·巴菲特那里获得资金，或者被一家商业银行吞并谁可以合法地使用美联储的贴现机制。据说是在财政部长保尔森向国会女议员南希·佩洛西（Nancy Pelosi）屈膝以确保问题资产救助计划（又称让我们印一些他妈的钱并将其交给银行家）通过之后。最后，是在诺贝尔奖获得者本·“直升机撒钱”伯南克宣布美联储将实施量化宽松政策之后。 虽然我非常看好 2023 年加密货币的前景（我知道日期不断下滑，但我保留在面对市场条件时改变主意的权利），但我相信我们即将交易至新低，因为每个人都想知道哪个加密货币家喻户晓的名字将因向 FTX / Alameda 借钱而破产。 在 BitMEX 的 XBTUSD 永续合约中，比特币跌至近 17,500 美元。在其他各种现货交易所，比特币也经历了类似的跌幅，跌至接近 17,000 美元的水平。为更低的时间做好准备，因为它即将到来。 但加密货币的好处在于，没有中央银行会用新印制的法定狗屎币来拯救那些鲁莽公司的资产负债表。加密行业将被迫迅速吞噬其不起眼的馅饼——导致快速复苏，使其比以往任何时候都更强大。 在我结束这篇文章之前，让我明确一点：中心化交易所总是会代表他们的客户面临这些不信任的问题。 FTX 不是第一个失败的知名交易所，也不会是最后一个。但在所有这一切中，比特币、以太坊和所有其他区块链上的区块仍然被生产和验证。面对中心化实体的失败，去中心化的货币和金融已经并将继续生存和繁荣。