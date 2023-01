LEARN MORE ABOUT @ASTOUNDINGSTORIES 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Những câu chuyện đáng kinh ngạc về siêu khoa học, tháng 3 năm 1930, bởi Những câu chuyện đáng kinh ngạc là một phần của loạt Bài đăng trên Blog Sách của HackerNoon. Bạn có thể chuyển đến bất kỳ chương nào trong cuốn sách này tại đây . Bậc thầy linh hồn

Bậc thầy linh hồn

Bởi Will Smith và RJ Robbins

Một lực lượng khủng khiếp đang phát ra từ quả địa cầu quỷ quái đó ở phía trên.

Tàu đang chạy chậm lại đối với Keegan. Một tiếng còi từ đầu máy phía trước đã cảnh báo hai thanh niên đang hút thuốc cảnh giác về điều đó, và họ bắt đầu rời khỏi tàu. Cả hai đều mặc quần áo chỉnh tề và lặng lẽ. Một người mang theo một máy ảnh cỡ vừa với giá ba chân và phụ kiện cần thiết. Người khác không có bất kỳ trở ngại nào. Cả hai đều đang hút xì gà, rõ ràng không phải loại đắt tiền, đánh giá bằng bầu không khí không có mùi thơm ở đó.

Desperately O'Hara plunged into Prof. Kell's mysterious mansion. For his friend Skip was the victim of the eccentric scientist's de-astralizing experiment, and faced a fate more hideous than death.

“Không thể thấy Bland vận chuyển chúng tôi đến bãi rác một ngựa này để làm gì,” Skip Handlon, một người càu nhàu 351 người mang máy ảnh. Anh ta là người nhẹ hơn trong hai người và có lẽ ngắn hơn người kia nửa cái đầu. "Bạn có biết bất cứ điều gì về nó?"

“Không nhiều,” người kia thú nhận khi họ bước xuống khỏi người hút thuốc. “Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là Bland đã gửi cho tôi vào sáng sớm nay, bảo tôi kể một câu chuyện về Giáo sư Kell này và kéo bạn đi cùng. Sau khi chúng tôi đến đó, bạn phải làm như phán quyết ra lệnh. Nhưng tôi nhớ rằng Thủ trưởng đã nói cụ thể về một điều. Bạn phải lấy cốc của proff. Đừng quên. Người già có thể gầm gừ và tỏ ra đánh nhau, nhưng bạn phải giao hàng –– hoặc, trong trường hợp này, hãy lấy hàng. Đừng phụ thuộc vào tôi để được giúp đỡ. Tôi dự kiến sẽ có những rắc rối của riêng mình ”. Do đó, Horace Perry, phóng viên ngôi sao của Tạp chí đã rất vinh quang.

“Nơi Keegan này” –– Handlon đang sử dụng đôi mắt của mình một cách nhanh chóng và toàn diện –– “không đáng bao nhiêu. Không thể thấy cách nó quản lý để xếp hạng một cái tên. Một số bãi rác, được rồi! ”

"Bạn đã nói một vài câu."

"Dịch vụ xe lửa thế nào, nếu có?"

“Thối. Hai chuyến tàu mỗi ngày ”. Người khác là bất cứ điều gì nhưng nhiệt tình. “Chúng tôi đã đợi rất lâu cho phần tiếp theo, bạn có thể đặt cược. Bây giờ, chỉ cần thêm vào đó là một cuộc tiếp đón thô bạo sau khi chúng tôi đến hang ổ của con sư tử già và bạn sẽ biết được những gì Bland mong đợi từ người của mình. ”

HANDLON đã nhăn mặt vì điều này. “Con chim đầu tiên áp dụng từ 'Hard Boiled' cho monniker của tù trưởng đã biết điều gì đó."

“Bạn không biết một nửa của nó,” Perry đáp lại một cách khích lệ. “Chỉ cần chờ xem anh ta có thể ném cho bạn một vẻ đẹp phù hợp như thế nào vì lợi ích của bạn nếu bạn không làm được việc của mình –– và ý tôi không phải là có thể.”

Old Man Bland sở hữu Tạp chí, thuê và sa thải nhóm của mình và tự mình biên tập, với sự giúp đỡ của một băng nhóm văn phòng có năng lực nhất có thể tập hợp lại với nhau. Rất có thể "Hard Boiled" Bland yêu cầu người của mình nhiều hơn bất kỳ biên tập viên nào khác trước đây hoặc kể từ đó. Tuy nhiên, anh ấy đã có kết quả, và không một người thuộc cấp dày dạn kinh nghiệm nào của anh ấy từng đá, vì sự trả công là đúng đắn. Nếu một người ghi chép không may mắn có đủ can đảm để vào tòa soạn với một báo cáo tiêu cực, thì câu trả lời gần như bất biến sẽ là một ánh mắt lườm nguýt và một mệnh lệnh bắt buộc, "Lấy bản sao."

Và họ đã làm được. Nếu một người từ chối một cuộc phỏng vấn, những nghiên cứu sinh thông minh này thường thành công trong việc lấy thông tin của họ từ nguồn đáng tin cậy nhất tiếp theo và nó cũng được in ra.

Một giống chó như vậy là Perry. Handlon, là nhân viên mới được mua lại gần đây, vẫn chưa đặc biệt quyết liệt trong công việc của mình. Về tài khoản này, người trước đây đã rất thích thú khi khiến anh ta sợ hãi để trưng bày thêm một chút cát.

Tàu đã biến mất quanh một khúc cua và hai phóng viên cảm thấy mình như bị ma xát. Keegan, không cần bàn cãi, là một nơi trông đáng thất vọng nhất. Một khu ổ chuột tồi tàn, thời tiết tồi tệ hơn nhiều, nằm bên cạnh đường đua. Phía trước, một vài tấm ván mục nát tuyên bố rằng ngày xưa nơi này từng có một giàn vận chuyển hàng hóa thực sự. Có lẽ, ở một thời đại bị lãng quên từ lâu, một nhân viên nhà ga cũng đã trụ lại trong một khu ổ chuột ọp ẹp. Một dấu hiệu được treo trên mỗi đầu của cấu trúc đổ nát mà trên đó vẫn có thể được giải mã huyền thoại "KEEGAN." Ở phía đối diện của đường đua là một vách ngăn cũ, không được sử dụng. Đặc điểm duy nhất đáng quan tâm khác ở đó là một con đường nông thôn đi lại tốt, băng qua đường mòn gần khu ổ chuột, băng qua một ngọn đồi đầy đá và bị lạc trong mê cung của một khu rừng trên cao.

Không có bất kỳ bảng chỉ dẫn nào để chỉ điểm đến của họ, cả hai, sau một lúc do dự, bắt đầu nhanh chóng theo một hướng tình cờ. Không khí nóng nực và oi bức, và trong khoảng không gian thoáng đãng, mặt trời chiếu xuống hai người không may mắn một cách không thương tiếc. Khi tiến vào sâu trong rừng, họ đã được che chắn phần nào khỏi cái nóng tồi tệ nhất. Dần dần khi các lỗ mũi được lai tạo ở thành phố của họ đã bốc mùi của các loài cây lá kim, kèm theo vô số mùi rừng khác. Cả hai đều hít thở không khí một cách tán thưởng.

Perry nhận xét: “Đây chắc chắn là cuộc sống. “Nếu bây giờ tôi không khát quá ....” Anh chìm đắm trong suy nghĩ thê lương.

Thời gian ACONSIDERABLE đã trôi qua. Những người đàn ông làm báo lê bước một cách mệt mỏi cho đến khi cuối cùng một khúc cua khác đưa họ đến điểm bắt đầu của một con dốc. Khu rừng thưa dần không còn gì cả.

“Đối với tôi, dường như tôi ngửi thấy mùi khói,” Handlon bất ngờ thốt lên. “Hẳn là chúng ta đang tiếp cận hang ổ của đảng cũ. Nhớ lại? Bland nói rằng anh ấy–– ”

"Uh huh!" người kia càu nhàu, gần như không nghe được. Bây giờ dường như họ đã đến đích, điều gì đó đã xảy ra với anh ta. Anh ta lấy từ trong túi ra một mớ mẩu giấy và đang chăm chú đọc chúng. “Bland nói,“ Hãy lấy bản sao ”, anh ta lẩm bẩm một cách bất cần và một nửa với chính mình.

Tất cả các đoạn trích liên quan trực tiếp đến Giáo sư Kell hoặc những diễn biến địa phương của Keegan. Một số quan tâm đặc biệt. Cái đầu tiên được đặt tiêu đề như vậy:

Nội dung mô tả về người đàn ông mất tích, một nhân viên ngân hàng khá thịnh vượng, người đã được nhìn thấy bốn ngày trước khi lái xe qua Keegan trên một chiếc xe đường nhỏ, và một trong những cô gái, người đang ngồi trên xe với anh ta. Nó kể rằng chủ ngân hàng và con gái của ông ta được nhìn thấy lần cuối bởi một người nông dân tên là Willetts, người sống trong một căn lều trên đường East Keegan, chạy trốn trước một cơn bão sấm sét tồi tệ. Anh tin rằng cặp đôi này đang cố gắng đến biệt thự Kell trước cơn mưa. Người ta không thấy thêm gì về Manions hay xe hơi của họ, và đồ đạc cá nhân của họ vẫn ở khách sạn của họ ở một ngôi làng gần đó mà không có người nhận. Tất nhiên, cơn mưa lớn đã hoàn toàn xóa sạch các vết bánh xe.

Một đoạn trích khác khá dài, nhưng Perry chỉ liếc qua các tiêu đề:

KELL VẪN ĐANG THEO DÕI CÁC THÍ NGHIỆM DÂY CHUYỀN CỦA MÌNH

Đã từ lâu được biết đến với những lý thuyết tuyệt vời. Từ chối ly hôn các phương pháp chính xác được sử dụng hoặc bản chất của kết quả

Vẫn có một người khác dường như là một đoạn trích từ một bài báo trên một tờ báo nông nghiệp. Nó đọc:

Một con bò tót giải thưởng thuộc về Alton Shepard, một người chăn nuôi gia súc Keegan, đã tạo ra một cảm giác đáng kể bằng cách chạy một cách kỳ lạ nhất. Mặc dù có vẻ thông minh hơn so với trước đây, nhưng nó đã phát triển những đặc điểm được cho là hoàn toàn xa lạ với loại động vật này.

Có lẽ đặc điểm đáng chú ý nhất của trường hợp này là việc con vật không chịu ăn thức ăn quen thuộc của nó. Thay vào đó, giờ đây nó tiêu thụ một lượng thịt khổng lồ. Âm thanh tuyệt vời của giọng nói của con vật cũng đã trải qua một sự thay đổi rõ rệt, giờ chẳng giống gì ở trần gian, mặc dù một số người nhận xét rằng nó có thể được ví như vịnh của một con chó săn khổng lồ. Một số hành động sau đó của nó dường như đã bổ sung thêm các thuộc tính của loài chó, điều này làm cho vấn đề trở nên bí ẩn hơn. Các bác sĩ thú y đang hỏi tại sao loài vật này lại đuổi theo ô tô, và tại sao nó lại mang xương trong miệng và cố chôn chúng!

Phần cuối cùng đọc một phần:

Giáo sư Kell đã bị thẩm vấn bởi chính quyền Keegan liên quan đến vụ mất tích ở đó vào thứ Ba tuần trước của Robert Manion và con gái của ông. Kell dường như không thể cung cấp manh mối có giá trị nào, nhưng các quan chức không hoàn toàn hài lòng với thái độ của người đàn ông đối với các câu hỏi.

Hơi hoang mang trước những món đồ dường như không liên quan này, anh chàng phóng viên vẫn chìm trong suy nghĩ trong một khoảng không gian khá xa, trong khi anh ta cố gắng vạch ra lộ trình hành động của mình khi nào anh ta nên gặp vị Giáo sư đáng kinh ngạc. Nhiều sự cố kỳ lạ có thể được bắt nguồn từ một cách nào đó dẫn đến cánh cửa sau này rõ ràng đã xảy ra với Bland. Hơn nữa, Old Man đã ngầm dựa vào Perry để có được kết quả.

Phải nói rằng đã có lần phóng viên sao không quá nhiệt tình với công việc được giao. Một số tin đồn ngoài những mẩu tin trên tay đã tạo ra trong tâm trí anh một cảm giác bất an. Cho đến nay, theo sở thích cá nhân của anh ta, anh ta sẽ rất hài lòng nếu một số phóng viên cub được giao công việc. Cố gắng như anh ta sẽ làm, tuy nhiên, anh ta không thể đưa ra lý do hữu hình nào cho sự cảnh giác đột ngột.

Anh ấy đã bị kích thích từ sự hấp thụ của mình bởi người bạn đồng hành của mình.

“Tôi tưởng mình ngửi thấy mùi khói một lúc 354 trở lại, và tôi đã đúng. Đó là ngôi nhà nằm trong rìa của những rặng thông. Những bãi đất sâu phía trước và tất cả đã trở thành hạt giống; phù hợp với mô tả chính xác. Cảm ơn trời, chúng tôi đã xuất phát từ nhà ga theo đúng hướng. Cuộc dạo chơi này đã đủ lâu. Hãy ra khỏi đó và hoàn thành công việc này ”.

Làm sai hành động theo lời nói của Handlon bắt đầu với tốc độ nhanh xuống đồi, sau đó là Perry với tốc độ vừa phải hơn. Họ đã nhìn thấy toàn bộ khu đất. Kéo dài một khoảng đáng kể trước mặt họ và bao quanh một vùng đất rộng lớn giờ đã được bao phủ bởi cỏ tươi tốt, là một bức tường trông rất ghê gớm. Trong những ngày trước đây, một lớp áo lộng lẫy của cây thường xuân đã phủ lên những tảng đá thô ráp; nhưng bây giờ chỉ còn lại rất ít, và những gì ở đó trông hư hỏng một cách đáng thương. Họ tiếp tục tiến bộ dọc theo hàng rào này, cuối cùng họ đến được một cánh cổng sắt khổng lồ, giờ rỉ sét còn tồi tệ hơn nhiều. Nó đứng rộng mở.

Con đường lên nhà từ lâu đã trở nên cỏ dại mọc um tùm. Theo dấu vết mờ nhạt qua khối màu xanh lá cây, có thể thấy một lối đi bộ gồ ghề mà cả hai đã cẩn thận theo dõi. Họ không gặp ai cả. Khi họ đến gần màn đêm của những cây thông đen, hàng loạt ngôi biệt thự cổ bắt đầu hiện ra trước mặt họ, ảm đạm và cấm đoán.

Theo bản năng cả hai đều rùng mình. Sự im lặng của nơi này là hoàn toàn và có chất lượng hữu hình kỳ lạ. Họ quan tâm đến chúng.

"Làm thế nào để bạn thích nó, Bỏ qua?" Những lời từ đôi môi im lặng trước đó của Perry phá vỡ sự tĩnh lặng như một tiếng sét. Cái khác bắt đầu.

“Tôi ghét phải chết trong đó,” Handlon nghiêm nghị trả lời. “Tôi cá rằng cái khớp cũ bị ma ám. Không ai ngoài một kẻ mất trí sẽ sống trong đó. "

Perry nói: “Tôi cũng nhận được một hợp đồng tốt với ấn tượng tương tự. “Tôi không ngạc nhiên khi Bland cử hai người chúng tôi đến để lo công việc.”

Khi nói, anh ta bay từng bước tới một mái hiên lật. Không có dấu hiệu của tiếng chuông cửa trên cánh cổng bị thời tiết đập phá, nhưng một chiếc gõ bằng đồng cổ xưa treo lơ lửng trước mặt anh ta dường như gợi ý một phương tiện thu hút sự chú ý. Anh ấy đã nâng nó lên và đọc rap một cách thông minh.

Không có câu trả lời.

Sở hữu tất cả các thuộc tính của một phóng viên thông thường và một vài đặc điểm bổ sung, Perry không cho phép mình trở nên chán nản, mà chỉ đơn thuần lặp lại lệnh triệu tập của mình, lần này với nhiều khí lực hơn.

“Chà, Horace,” Handlon cười toe toét, “có vẻ như chúng ta không được chào đón cho lắm ở đây. Tuy nhiên, với tôi, dường như nếu bạn nhặt mảnh xác chết đó lên và gõ thật mạnh vào nó .... Vị Giáo sư thân yêu có thể bị điếc, bạn biết đấy, hoặc có thể ông ấy–– ”

“Bỏ qua đi, chàng trai của tôi, tôi không biết rốt cuộc chúng ta nên vào ngay bây giờ. Bạn có nhận ra nó sẽ sớm tối không? ”

“Nói thật với cậu, Horace, tôi cũng không mắc kẹt với nhiệm vụ này. Và tôi cảm thấy rằng sau khi trời tối, tôi nên thích nó ít hơn, bằng cách nào đó. Nhưng, ông già ... ”

“Ồ, tôi không nghĩ đến việc nghỉ việc. Chúng tôi không làm điều đó trên Tạp chí ”. Perry mỉm cười thân thiết với nhiếp ảnh gia. Có thể là anh ta đã cố tình nâng cao hy vọng của người khác để đánh lừa anh ta thêm một chút? “Nhưng tôi đã nghĩ rằng có thể là một ý kiến hay khi nhìn về các khu nhà phụ một chút trong khi chúng ta có một chút ánh sáng ban ngày. Hở?"

Handlon trông có vẻ thất vọng, nhưng gật đầu hài lòng. Anh ta chỉ trì hoãn đủ lâu để đặt máy ảnh của mình và đặt bẫy phía sau một bông hoa cẩm tú cầu mọc um tùm ở các bậc thang, sau đó, với không khí cam chịu, tuyên bố mình sẵn sàng đi theo bất cứ nơi nào người kia có thể dẫn đến.

Perry đã chọn khám phá kho thóc trước. Đây là một đống cũ nát, không sơn theo năm tháng, với những gì từng là những cánh cửa chắc chắn giờ đung đưa và va đập trong làn gió nhẹ. Khi hai người đàn ông tiến lại gần hơn, cơn gió nhẹ này –– mà 355 dường như có thể thở dài qua nơi này theo ý muốn –– mang theo mùi hôi thối cho họ biết nơi này ít nhất không phải là không có người thuê. Trong một lúc run rẩy, họ bước vào trong và đứng chớp mắt trong bóng tối nửa vời.

"Polly xinh đẹp!"

“Chúa ơi! Đó là cái gì? " Handlon thì thầm. Anh biết đó không phải là giọng của con vẹt. Đây là một âm thanh sâu hơn thế, âm thanh to hơn bất cứ thứ gì mà cổ họng của một con vẹt có thể tạo ra. Nó đến từ hướng của một quầy hàng đổ nát gần cửa sổ có mạng nhện. Khi Perry bắt đầu sợ hãi về phía này, từ đó phát ra một âm thanh cào cấu gây tò mò, sau đó là một cú ngã làm rung chuyển sàn nhà và tiếng đập của móng heo. Bây giờ giọng nói tuyệt vời có thể được nghe thấy một lần nữa, lần này thốt ra những gì nghe kỳ lạ giống như những lời thề thốt ra bằng tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, khi những người bán báo đến quầy hàng, họ thấy nó chỉ bị một con la lớn chiếm giữ.

Con vật đang nằm nghiêng, chân nó va vào thành chuồng một cách yếu ớt. Cơ thể phập phồng, nổi bọt là một đống vết bầm tím gớm ghiếc, một số vết máu chảy đầm đìa. Sinh vật này dường như đang ở trong giai đoạn kiệt sức cuối cùng, nằm với đôi môi thu lại và mắt nhắm nghiền. Bên dưới nó và rải rác khắp sàn quầy hàng là một lớp dày của một số hạt màu trắng.

“Đó là –– tại sao đó là hạt hướng dương, Horace!” Handlon gần như thút thít. “Và hãy nhìn xem! Nhìn vào cũi đó! Nó đầy những thứ giống nhau! Cỏ khô ở đâu, Horace? Có điều này–– ”

Anh ta bị gián đoạn bởi một chuyển động mạnh mẽ của con thú –– một cú đập gần như làm mù mắt những người đàn ông trong đám mây hạt giống đẫm máu mà nó dấy lên. Với một điều gì đó giữa lời nguyền và tiếng nức nở, con la lao vào cũi của nó như thể cố gắng chui vào đó. Nhưng không: nó chỉ cố gắng đậu trên mép của nó! Bây giờ nó đã thành công. Con thú vô duyên treo ở đó một giây, hai, ba. Từ cổ họng nâng cao của nó phát ra cụm từ thường vô thưởng vô phạt, một cụm từ giờ đây trở thành một thứ kinh dị mê sảng:

"Polly xinh đẹp!"

Với một cú va chạm, sinh vật bị tra tấn ngã xuống sàn, nằm đó thở hổn hển và rên rỉ.

Bỏ qua Handlon rời khỏi nhà kho đó. Perry vẫn giữ được sự thông minh vừa đủ để làm những gì đáng lẽ ra phải làm ngay lần đầu tiên nhìn thấy con vật. Anh ta rút súng tự động ra và bắn một phát trọng thương. Sau đó, anh ấy cũng bắt đầu cho bên ngoài. Anh ta đến sân có lẽ chậm hơn Handlon mười giây.

“Lạy trời, Perry,” Handlon cười khúc khích. “Tôi sẽ không ở lại nơi này một phút nào nữa. Chỉ cho tôi tìm nơi tôi đã để chiếc máy ảnh đau khổ đó, đó là tất cả những gì tôi yêu cầu ”.

"Dễ dàng bây giờ." Perry đặt tay lên vai người bạn đồng hành của mình. “Tôi đoán chúng ta đang chống lại một thứ gì đó khá khốc liệt ở đây, nhưng chúng ta sẽ thấy nó qua, và bạn biết điều đó. Vì vậy, chúng ta hãy cắt bỏ cuộc nói chuyện về chuyến bay và đi nâng cao Giáo sư. "

Handlon cố gắng nghiêm túc thể hiện một cái nhìn đầy quyết tâm. Nếu Perry quyết định ở lại đây, điều ít nhất anh có thể làm là ở lại với anh ta. Tuy nhiên, liệu Perry có thể đoán trước được những sự kiện sẽ kéo theo họ không, có lẽ anh ta đã dẫn đầu cuộc đua đến cánh cổng. Đúng như vậy, anh ta nắm lấy một cây gậy và dũng cảm tiến về phía cửa trước.

ASUDDEN náo động phía sau khiến anh ta quay vòng vòng. Đồng thời một tiếng la hét vang lên từ Handlon.

"Coi chừng, Horace!"

Những gì anh nhìn thấy gần như đông cứng lại máu trong huyết quản. Từ một ngôi nhà huấn luyện viên bị lật đổ đã phát ra một con chó săn sói khổng lồ mà bây giờ đã gần giống như vậy, đôi mắt rực lửa, những chiếc răng nanh sáng lên một cách khủng khiếp.

Cuộc tấn công bất ngờ đến nỗi cả hai người đàn ông đều đứng vững trên đường đi của họ. Khoảnh khắc tiếp theo, cuộc tấn công vũ phu đã đến với họ, và đã chơi bowling Handlon 356 mất trạng thái cân bằng của anh ta như thể anh ta là một đứa trẻ. Người nhiếp ảnh gia không may đã cố gắng hết sức để tránh bị thương cho chiếc máy ảnh quý giá của mình, chiếc máy ảnh mà anh ta có nhưng một lúc trước đó anh ta đã thành công trong việc lấy lại, và làm như vậy đã rơi xuống đất khá dữ dội. Mỗi giây phút anh đều mong đợi cảm thấy bộ hàm mạnh mẽ của mình nghiến chặt cổ họng, và anh không cố gắng để vươn lên. Trong vài giây anh ta vẫn như vậy, cho đến khi anh ta không thể chịu đựng được sự hồi hộp nữa. Anh ta liếc nhìn xung quanh chỉ để thấy Perry, đang há hốc miệng nhìn con vật đã khiến họ rất sợ hãi. Rõ ràng nó đã quên mất sự hiện diện của hai người đàn ông.

Handlon lấy lại chân một cách khá lúng túng, trong khi vẫn canh chừng con thú, tính khí bất định của nó mà giờ đây anh đã hoàn toàn nhận thức được. Bằng một giọng trầm, anh ta nói với người bạn đồng hành của mình.

"Ông nghĩ gì về nó?" anh ấy muốn biết. "Có phải sinh vật đã cắn bạn?"

"Không. Đó là một phần kỳ lạ của nó. Anh ta cũng không cắn bạn, nếu bạn suy nghĩ về nó trong một phút. Chỉ cần chúi mũi xuống và húc đầu vào bạn ”.

Các nhiếp ảnh gia đã kinh ngạc. Bất giác ánh mắt anh lại nhìn trộm về hướng của kẻ vũ phu đang vi phạm.

“Chuyện quái gì thế––” anh bắt đầu. “Có phải anh ta đang mài răng trên một tảng đá để chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác vào chúng ta? Hoặc –– Anh ta đang làm trò gì vậy? ”

“Nếu bạn hỏi tôi,” Perry cảnh giác phát ra một cách kinh ngạc, “nó đang ăn cỏ, đó là ý tưởng của tôi về một điều gì đó ngu ngốc chết tiệt đối với một con chó săn hoàn toàn bình thường, giống lupo, trở thành –– Coi chừng!”

Con vật, như thể đột nhiên nhớ đến sự hiện diện của những người đàn ông, đột nhiên lao vào họ một lần nữa, cúi đầu xuống, đôi mắt rực sáng. Như trước, nó không nỗ lực để cắn. Mặc dù cả hai người đàn ông đều tỏ ra bối rối trước kẻ vũ phu tuyệt vời nhưng họ vẫn giữ vững lập trường của mình, và khi có cơ hội, người phóng viên lớn tuổi đã tung một cú đá kinh hoàng vào sườn khiến con vật kêu rên trở lại chuồng của nó phía sau.

“Ghi một điểm,” Handlon thở phào. “Nếu chúng ta––” Trước một âm thanh ghê rợn đột ngột trên đầu, anh dừng lại.

Cả hai đều quay mặt về phía họng súng đe dọa của một con chó lầm lì cổ đại. Đằng sau nó là một bộ mặt ghê tởm, gần như được bao phủ bởi một bộ râu không chải có màu xám bẩn. Trong đôi mắt bây giờ đang trừng trừng nhìn họ một cách ác độc qua cặp kính cận nặng nề mà họ đọc thấy ghét không thể biểu đạt được. Nòng của cây súng hơi lắc lư khi nó bao phủ luân phiên cái này và cái kia. Cả hai đều cảm thấy rằng ngón tay thậm chí bây giờ đang siết chặt cò súng sẽ không do dự quá mức. Ít nhiều bị cứng rắn trước những lời từ chối đủ kiểu theo đuổi lời kêu gọi của họ, các phóng viên đã không ngần ngại nói rõ mục đích của họ.

"Gì?" ông già hét lên. “Cô dám xâm phạm căn cứ của tôi và làm phiền tôi tại nơi làm việc của tôi vì một lý do như vậy? Những phóng viên! Công việc nghiên cứu khoa học của tôi không phải để công khai, thưa các bạn; và hơn nữa tôi muốn nó hiểu rằng tôi sẽ không bị lôi ra khỏi phòng thí nghiệm của mình một lần nữa vì mục đích giải trí cho bạn hoặc bất kỳ người nào khác trong ilk của bạn. Cút đi! ”

Không làm gì thêm nữa, cửa sổ bị đóng sầm lại, một cửa chớp đóng lại ở bên trong, và một lần nữa sự im lặng của người chết bao trùm ngay tại chỗ. Hai người đàn ông cười toe toét với nhau, Handlon cuối cùng phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Ý tưởng của tôi về cuộc trò chuyện một chiều ban đầu của thế giới. Chúng tôi chỉ đơn giản là không nói chuyện –– và chúng tôi được cho là phóng viên. Bạn phải giao nó cho Proff, Horace, cho chiếc máy nghiền đá tuyệt đẹp mà anh ấy vừa giao cho chúng tôi. "

"Bạn không nghĩ rằng chúng tôi có bất cứ điều gì dễ dàng, phải không?" Perry cáu kỉnh nói. “Anh ấy sẽ thay đổi giai điệu của mình ngay bây giờ, khi––”

HANDLON há hốc mồm. “Bạn không có nghĩa là bạn sẽ mất bất kỳ cơ hội nào nữa! Bạn sẽ đánh thức anh ta một lần nữa sau cách anh ta đối xử với chúng tôi 357 với khẩu súng đó? Bên cạnh đó, chuyến tàu…. ”

Perry cúi xuống liếc nhìn người bạn đồng hành của mình. “Chuyến tàu có liên quan gì đến việc chúng ta nhận được lời thú nhận tội ác của Giáo sư hay bất cứ thứ gì mà ông ta phải đưa ra? Rõ ràng là bạn không biết Bland –– nhiều. Tôi suy luận rằng rất nhiều vị ngọt của tôi đã bị lãng phí trên không khí sa mạc. Một lần nữa, hãy để tôi đảm bảo với bạn rằng nếu bạn đề xuất quay lại mà không có cốc của Proff trên một trong những tấm đó, bạn cũng có thể gửi đơn từ chức của mình từ đây. Bắt tôi? ”

Người kia héo úa.

“Tôi tự hỏi,” Perry ngẫm nghĩ khi anh nhìn chằm chằm về hướng nhà kho, nơi con chó quái dị đã biến mất. “Bạn có cho rằng bạn có thể chụp được cái cốc của cậu bé già nếu tôi có thể đưa nó đến cửa sổ một lần nữa không? Nếu bạn có thể làm điều đó, cứ để phần còn lại cho tôi. Tôi đã từng xử lý những con chim có vảy này trước đây. Nói gì?"

"Đi bao xa tùy thích." Nhiếp ảnh gia một lần nữa cười toe toét khi anh ta tháo máy ảnh của mình và cẩn thận điều chỉnh một tấm vào vị trí. Mọi thứ cuối cùng đạt đến sự hài lòng của anh ấy, anh ấy nắm chặt chảo flash và bóng đèn.

Perry dứt khoát thông báo: “Tôi sẽ làm vài cây vợt bây giờ. “Nếu Kell xuất hiện, hãy làm việc nhanh chóng. Anh ấy có thể bắn vào bạn, nhưng đừng quá phấn khích. Trời gần tối, nên mục tiêu của anh ấy có thể kém ”.

Trước lời đề nghị này, người bạn đồng hành của anh ta có dấu hiệu hoảng sợ, nhưng người khác bị ảnh hưởng không để ý đến điều này. Có một tiếng hullaballoo chói tai khi Perry đánh bại một hình xăm khủng trên cửa cổ. Tiếp theo là một khoảng lặng sâu, trong khi Perry quay lại đứng trước Skip và máy ảnh của anh ấy. Có lẽ sau một phút chờ đợi, anh ta lại một lần nữa mở màn bắn phá của mình, để nhanh chóng quay lại máy quay như trước. Lần này anh ấy đã thành công tốt hơn. Cửa sổ lại được mở ra và cái mõm của con bìm bịp hiện nguyên hình. Handlon đứng sát sau Perry khi anh lặng lẽ xoay máy quay vào một vị trí thuận lợi hơn để thực hiện hành động. Khuôn mặt bên cửa sổ tím tái vì phẫn nộ.

“Đồ sâu bọ chết tiệt! Hãy rời khỏi căn cứ của tôi ngay lập tức nếu không tôi sẽ gọi chó săn của tôi và đặt nó lên trên bạn. Và khi--"

NỨT! Tốc biến! Nhấp chuột! Perry đã đột ngột di chuyển sang một bên khi Handlon bắt đầu hành động.

Perry lịch sự nói: “Rất có nghĩa vụ, thưa Giáo sư. “Tư thế của bạn với khẩu pháo cũ đó sẽ rất hiệu quả từ trang nhất. Việc viết lên chắc chắn sẽ rất thú vị. Có lẽ câu chuyện sẽ không hoàn toàn chính xác như bạn đã kể cho chúng tôi nghe; nhưng chúng tôi sẽ nhận được càng nhiều chi tiết từ những người bản địa ở đây càng tốt. Một ngày tốt lành thưa ngài!"

Truyền động lực cho người khác, anh quay gót và bắt đầu đi xuống đường lái xe. Đó là một thủ thuật cũ, và trong một thời gian dài hồi hộp, anh ta gần như sợ rằng nó sẽ thất bại. Một lúc nữa––

"Chờ đợi!" Giọng nói run rẩy của nhân vật phản diện già cỗi đã mất đi phần nào ác ý. "Quay lại đây một phút."

Với sự miễn cưỡng mô phỏng, cả hai từ từ lùi lại bước của họ. "Còn gì nữa không, thưa ông?"

“Có lẽ ....” Ông già ngập ngừng, như thể đang cân nhắc về lời nói của mình. “Có lẽ nếu bạn quan tâm bước vào, tôi có thể giúp bạn sau tất cả. Tôi xảy ra với tôi rằng có thể tôi đã quá đột ngột với bạn. "

“Tôi rất vui vì ông đã quyết định hợp tác với chúng tôi, Giáo sư Kell,” phóng viên trả lời một cách chân thành khi họ đi lên các bậc thang. Đầu của ông già biến mất khỏi cửa sổ và ngay sau đó, tiếng bước chân bên trong báo hiệu cho việc ông đến gần. Cuối cùng cánh cửa được mở ra, và họ lặng lẽ dẫn vào hành lang có mùi ẩm mốc. Mặc dù bề ngoài chấp nhận thái độ hòa bình đột ngột của Giáo sư, Perry vẫn quyết tâm đề phòng ông.

Khi họ bước vào nơi rõ ràng là phòng khách trong những ngày đã qua, một mùi nặng nề ngột ngạt phả vào mũi họ, kể về những tấm thảm cũ kỹ và những tấm màn được phép mục nát mà không được chú ý. Trên tường treo một số bản in cổ, một bức chân dung viết bằng bút chì màu của một người không nghi ngờ gì là tổ tiên của Kell hiện tại, và một hoặc hai bức tranh vẽ bằng sơn dầu, giờ đã bị nứt và ố màu nặng. Mọi thứ mang đến ấn tượng về một thời đại đã trôi qua từ lâu, và hai người đàn ông mơ hồ cảm thấy lạc lõng. Chủ nhà dẫn họ đến một cặp ghế đổ nát, họ vui vẻ chấp nhận. Chuyến xe đến Keegan sau một ngày làm việc mệt mỏi không có tác dụng cải thiện tinh thần của họ.

"Bây giờ để kinh doanh." Perry đi thẳng vào vấn đề, mong muốn cuộc phỏng vấn kết thúc càng sớm càng tốt. “Chúng tôi đã gián tiếp nghe nói về những diễn biến khác nhau trong vùng lân cận này mà nhiều người cho rằng có mối liên hệ nào đó với các thí nghiệm khoa học của bạn. Bất kỳ tuyên bố nào mà bạn có thể quan tâm đưa ra với chúng tôi về những diễn biến này sẽ được bài báo của tôi đánh giá rất cao. Vì những gì đã được in ít ỏi có lẽ là có tính chất sai lầm, chúng tôi tin rằng việc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu đầy đủ nhất có thể sẽ là lợi ích tốt nhất của bạn. " Ở đây, anh ấy đã trở nên hơi lịch sử. “Tất nhiên chúng tôi không cho phép mình coi những câu chuyện do cư dân địa phương kể lại theo nghĩa đen, vì những người như vậy có trách nhiệm phóng đại quá mức, nhưng chúng tôi phải cho rằng một số câu chuyện này có cơ sở một phần trên thực tế. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến công trình khoa học của bạn, một cách ngẫu nhiên, cũng sẽ được chúng tôi sao chép tốt ”.

Perry kiên định nhìn tộc trưởng khi anh ta nói. Trong một khoảnh khắc, một biểu hiện xảo quyệt lướt qua khuôn mặt của ông lão, nhưng đột nhiên nó biến mất. Rõ ràng là anh ấy đã đi đến một quyết định.

“Đi với tôi,” anh thở khò khè.

Hai người đàn ông của tờ báo trao đổi ánh mắt nhanh chóng, cùng một suy nghĩ trong đầu mỗi người. Có phải họ sắp bị dẫn vào một cái bẫy? Nếu danh tiếng mờ ám của ông già hoàn toàn xứng đáng, họ sẽ làm tốt để cảnh giác. Perry nhanh chóng nghĩ về những mẩu tin anh ta đã đọc và những gì anh ta đã nghe chuyện phiếm, sau đó liếc nhìn về hướng Handlon một lần nữa. Điều đó xứng đáng đang mỉm cười đầy ẩn ý và đã phát sinh để đi theo Giáo sư. Perry miễn cưỡng đứng dậy và cả ba tiếp tục leo lên một cầu thang ọp ẹp lên tầng ba. Người hướng dẫn quay đầu cầu thang và đi vào một hành lang dài tối tăm. Ở đây, sàn nhà được trải một tấm thảm dày, khi họ lướt qua nó, phát ra một âm thanh không hề nhỏ.

Hội trường bao gồm một số phòng, tất cả đều tối tăm và u ám và tạo ra một ấn tượng ảm đạm giống như lâu ngày không sử dụng. Làm thế nào mà bác học có thể chịu đựng một nơi ở buồn bã như vậy! Sự tích tụ của bụi và mạng nhện trong những căn phòng bị lãng quên từ lâu này, bằng chứng chung của sự thối rữa –– tất cả đều nói lên những điều khủng khiếp có thể xảy ra ở phía trước. Họ trở nên cảnh giác.

Nhưng họ đã không đủ cảnh giác!

Hình bóng thô kệch phía trước họ đã dừng lại và đang dò dẫm với ổ khóa của một cánh cửa cổ. Theo bản năng, Perry lưu ý rằng nó có độ dày lớn và bằng gỗ sồi nặng. Bây giờ Giáo sư đã mở nó ra và đang ra hiệu cho họ bước vào. Handlon bắt đầu háo hức tiến về phía trước, nhưng vội vàng lùi lại khi cảm thấy bàn tay của phóng viên kia đang nắm chặt trên cánh tay mình.

"Lùi lại, đồ ngốc!" Lời nói đó đã văng vẳng bên tai của một kẻ khốn nạn. Sau đó, với Giáo sư, Perry nhận xét: "Nếu bạn không phản đối, chúng tôi muốn bạn đi trước chúng tôi."

Một cái nhìn tức giận điên cuồng phóng tới khuôn mặt của ông lão, kéo dài nhưng ngay lập tức rồi biến mất. Biểu hiện đó tuy chỉ mang tính thời điểm, nhưng cả hai người đàn ông đều đã nhìn thấy, và nhìn thấy đã nhận ra sự nguy hiểm của họ.

HỌ đi theo anh vào căn phòng, nơi đã sớm được chiếu sáng vừa vặn bằng ngọn đèn dầu khói. Cả hai 359 đã thực hiện một cuộc khảo sát nhanh về địa điểm. Có thể tưởng tượng đó có thể là bối cảnh của các thí nghiệm khoa học, nhưng khía cạnh của nó chắc chắn có giả thiết như vậy. Trí tưởng tượng trung bình sẽ ngay lập tức cho rằng nó là nơi ở của một kẻ điên, hoặc hang ổ của một nhà giả kim. Một lần nữa, đó có thể là phòng thí nghiệm của một thú y cực kỳ tồi tệ được gợi ý bởi một số lồng bẩn thỉu được nhìn thấy dựa vào tường. Tất cả những thứ này đều không có người ở ngoại trừ một con nằm trong góc tối, từ đó phát ra âm thanh gầm gừ mãn nguyện, rõ ràng là đang nói về một con mèo hài lòng nào đó.

Không khí gần gũi và hôi hám, nặng mùi thuốc mục nát. Trong mọi ngóc ngách có thể có, bụi ở khắp mọi nơi đã đọng lại trong một màu xám đồng nhất cho thấy nhưng có ít dấu hiệu của sự xáo trộn gần đây.

“Đây, các quý ông,” người dẫn chương trình của họ nói, “là nơi tôi tiếp tục công việc của mình. Ở đây khá u ám sau khi trời tối, nhưng sau đó tôi không dành nhiều thời gian ở đây vào ban đêm. Tôi đã quyết định cho bạn biết một số chi tiết của một hoặc hai thí nghiệm của tôi. Chắc chắn bạn sẽ thấy chúng thú vị. ”

Trong khi nói, anh ta có vẻ như một cách máy móc, với lấy một cái máy làm ẩm thủy tinh, trong đó có lẽ là một tá xì gà. Anh im lặng chọn một và mở rộng phần còn lại cho hai du khách.

Sau khi cả ba người đã nhổ cỏ một lúc, ông lão bắt đầu nói, nhanh chóng có vẻ như đối với họ. Perry hết lần này đến lần khác ghi chép, khi ông già tiếp tục, một biểu hiện kinh ngạc tột độ dần hiện rõ trên khuôn mặt ông. Handlon hài lòng rút điếu xì gà của mình ra, và trên nét mặt của anh ta có một biểu hiện hạnh phúc gần như cục mịch. Có phải người nhiếp ảnh gia giản dị hoàn toàn thoải mái đến mức anh ta đã từ bỏ mọi suy nghĩ về nguy hiểm có thể xảy ra?

Khi giáo sư Kell nói chuyện, ông ấy có vẻ thích thú với chủ đề của mình. Vào cuối năm phút, anh ta bắt đầu khám phá ra một bộ máy đặc biệt nằm bên dưới chiếc bàn cũ đồ sộ mà trước đó họ đang ngồi. Hai người đàn ông bắt gặp ánh sáng lóe lên trên kính, và một mớ dây điện cuộn tròn có thể nhìn thấy được.

Không khí trong phòng thí nghiệm có bị đóng lại không? Hay là cảm giác kỳ lạ đã chiếm lấy phổi của Perry nhưng là một dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi quá sức của anh ta? Anh cảm thấy sự bực bội ngày càng tăng dần, như thể vì một lý do kỳ lạ nào đó anh đột nhiên phẫn nộ với những lời nói của chủ nhà, dường như đang tuôn ra thành dòng bất tận. Điều nghịch lý là điếu xì gà có một chất lượng êm dịu kỳ lạ, và anh ta phì phèo đi trong im lặng.

Tại sao căn phòng đột nhiên trở nên mơ hồ đến vậy? Tại sao Handlon lại cười một cách ngu ngốc như vậy? Và Giáo sư ... ông ấy càng ngày càng xa ... cái hoàn hảo đó ... hay là một El Cabbajo? Thế nào mà lão quái vật già kia lại làm gì anh ta? ... Tại sao anh ta lại cười và nói với họ một cách kinh khủng như vậy? ... Lùm xùm tất cả đi ... điếu xì gà đó ... nó ở đâu? ... Chỉ một hơi nữa thôi. ...

Anh mù quáng mò mẫm tìm đám cỏ dại bị mất tích, nhận ra một đám đông vui nhộn gần đó. Giáo sư Kell đang đứng gần nơi anh ta ngã xuống và bây giờ bắt đầu dùng ngón chân đâm vào anh ta một cách khinh thường.

"Đồ ngu!" anh ấy đang nói. “Bạn nghĩ đã can thiệp vào chương trình của tôi. Nhưng bạn đang ở trong quyền lực của tôi và bạn không có hy vọng trốn thoát. Tôi bất ngờ được cung cấp nhiều môn học hơn cho các thí nghiệm của mình. Bạn sẽ .... ”Lời nói của anh ta trở nên mơ hồ và khó hiểu, vì người phóng viên không may mắn đang trôi vào quên lãng tê liệt. Anh đã mất sức mạnh để di chuyển cơ bắp từ lâu. Qua khóe mắt, ngay trước khi bất tỉnh hoàn toàn, anh nhận ra Handlon đang nằm trên sàn nhà vẫn phì phèo điếu xì gà định mệnh.

EONS đã trôi qua.

Phóng viên nhìn thấy hình ảnh một địa ngục đau nhói, chói lọi, trong đó anh ta bị rung chuyển và quăng quật bởi những lực khủng khiếp. Bản chất rất quan trọng của anh ấy dường như đáp lại một sự rung động mạnh mẽ. Bây giờ anh ta chỉ là một phần của một số hỗn loạn khủng khiếp. Anh lờ mờ nhận ra một sinh vật khác mà anh phải tranh giành. Bây giờ anh ta đang trong một cuộc đấu tranh với cái chết, và kinh hoàng của anh ta thấy mình đang dần dần bị chế ngự nhưng chắc chắn. Một nụ cười quỷ quyệt phát ra trên các đặc điểm của người kia khi anh ta buộc người phóng viên quỳ gối. Đó là Handlon .... Một lần nữa anh chìm vào quên lãng, trong khi một chướng khí kinh hoàng tấn công lỗ mũi anh. Anh ấy chẳng là gì cả….

CHẬM CHẬM, và với nỗ lực vô hạn, Perry cảm thấy mình tỉnh táo trở lại, mặc dù anh không có khái niệm rõ ràng về môi trường xung quanh. Bộ não của anh vẫn như vậy nhưng là một vòng xoáy quay cuồng của những âm thanh, màu sắc và –– vâng, mùi khó hiểu. Một vết rạn nứt tạm thời xuất hiện trong đám mây tinh thần khiến khả năng của anh ta bị lung lay, và mọi thứ bắt đầu thành hình rõ ràng. Anh ta nhận ra rằng anh ta đang nằm ngửa ở một độ cao nào đó so với sàn nhà. Một lần nữa cái lồng mây lại khép lại và anh không còn biết gì nữa.

Cuối cùng khi anh phục hồi khả năng sử dụng các khả năng của mình, anh mới phát hiện ra mình là người sở hữu cơn đau đầu dữ dội. Cơn đau xuất hiện trong cơn đau nhói đáng sợ đến nỗi nó đã đến rất gần và không thể chữa được. Ngọn đèn vẫn le lói lờ mờ nơi giáo sư đã để nó. Tại thời điểm đó, nó đã đến mức hoàn toàn biến mất. Các phóng viên nhận thấy điều này, và anh ta trộm một cảm giác hoảng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu ánh sáng hoàn toàn không hoạt động, để lại anh ta nằm trong bóng tối ở một nơi đáng sợ này! Vẫn còn chóng mặt và ốm yếu, anh cố gắng chống khuỷu tay lên đủ để hoàn thành một cuộc khảo sát căn phòng. Anh ta vẫn ở trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Kell, nhưng thứ đáng giá đó đã biến mất. Không có dấu hiệu của Handlon. Bộ máy bí ẩn mà giờ đây anh có nhưng chỉ còn nhớ một cách mơ hồ, cũng đã biến mất.

Suy nghĩ của anh lại trở nên bối rối, và anh mệt mỏi đưa tay qua trán trong nỗ lực thu thập tất cả các khả năng của mình. Ngọn đèn bắt đầu phụt, khơi dậy anh hành động. Anh ta tuyệt vọng chiến đấu chống lại cảm giác tê dại thậm chí còn đang cướp lấy anh ta. Dần dần anh ấy đã đạt được sự thăng tiến. Anh đứng dậy một cách chóng mặt và bước được vài bước.

Handlon đã ở đâu? Anh ta quyết định rằng người bạn của anh ta có thể đã khỏi bệnh trước và đã khỏi, có thể là để tìm bác sĩ cho anh ta, Perry. Tuy nhiên, anh ta phải thực hiện một số tìm kiếm để xác định xem Skip đã thực sự rời khỏi cơ sở hay chưa.

Khi anh bước qua cánh cửa đang mở, ngọn đèn trong tay anh nhấp nháy tuyệt vọng cuối cùng và đi ra ngoài. Từ đó anh buộc phải mò mẫm đi xuống hành lang tối đến cầu thang. Làm thế nào anh ta xuống được tầng dưới anh ta không bao giờ có thể nhớ được, vì tất cả tác dụng của loại thuốc mạnh vẫn chưa hết. Anh ta có một ký ức mờ mịt về việc biết ơn tổ tiên của Kell, người đã cung cấp những tấm thảm dày như vậy trong những hội trường này. Nhờ có họ mà bước chân của anh đã không còn ồn ào, bất cứ lúc nào.

Đối tượng thực sự của Kell khi đưa cho họ những điếu xì gà tẩm thuốc mê đó là gì? anh tự hỏi. Họ đã chịu ảnh hưởng của những thứ gây chết người bao lâu rồi? Chắc chắn là vài giờ. Khi liếc qua cửa sổ hành lang, anh thấy bên ngoài là bóng tối của nửa đêm.

NGUYÊN NHÂN, anh khám phá những căn phòng hoang vắng ở tầng trệt: nhà bếp –– nơi có thể thấy rõ ràng rằng việc nấu nướng đã được thực hiện –– nhà kho, và kho gỗ. Anh ta không thể tìm thấy một sinh vật sống nào, thậm chí không phải con chó săn khổng lồ đã tấn công họ theo cách kỳ lạ vào buổi chiều hôm đó.

Bây giờ anh ấy khá lo lắng về tài khoản của Handlon. Tại thời điểm đó, liệu anh ta có thể biết được số phận thực sự đã vượt qua người bạn đồng hành của mình hay không, rất có thể anh ta sẽ 361 đã phát điên. Anh ta loạng choạng quay lại và đi vào sảnh trước tối om, hét lên tên bạn mình. Đáp lại là một tiếng vọng trống rỗng, và một hoặc hai lần anh ta nghĩ rằng anh ta nghe thấy bóng ma của một người chế giễu cười khúc khích.

Cuối cùng, anh ta đã từ bỏ việc tìm kiếm và bắt đầu đến cánh cửa, giờ đây chỉ có ý định đáp chuyến bay từ nơi đáng nguyền rủa. Anh ta sẽ báo cáo toàn bộ sự việc cho văn phòng và để Bland làm những gì anh ta hài lòng về nó. Handlon không nghi ngờ gì đã rời đi. Sau đó, anh ta vấp phải máy ảnh của Handlon. Rõ ràng là Giáo sư đã sơ ý chiếm hữu nó. Điều đó phải được giải cứu, bằng mọi giá. Anh nhặt nó lên và cảm thấy chiếc đĩa lộ ra vẫn còn bên trong. Anh ta bắt đầu lại cho cánh cửa.

Ánh sáng nhỏ bé ở đó đã tắt dần và anh cảm thấy bao trùm lấy anh một cảm giác yếu đuối kinh khủng. Một lần nữa lại đến một giai đoạn thống khổ, trong đó anh ta cảm thấy sự kìm kẹp của những sức mạnh vô hình. Một lần nữa, có vẻ như anh ta đã tham gia vào một cuộc xung đột sinh tử với Skip Handlon. Handlon ác độc trừng mắt nhìn anh ta khi anh ta cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để vượt qua Perry. Tuy nhiên, lần này, chiếc sau dường như có nhiều sức mạnh hơn và chống lại cuộc tấn công trong nhiều giờ. Cuối cùng thì người kia cũng bối rối rút lui.

Tại thời điểm này, vườn ươm tinh thần xung quanh các khả năng của Perry đã tan vỡ. Anh lờ mờ nhận ra một tiếng ồn mài gần đó và cơ thể mình đang chao đảo liên tục. Tầm nhìn của anh ta đủ sáng tỏ đủ để anh ta có thể khám phá ra nguyên nhân của những cảm giác kỳ lạ.

Anh ấy đã ở trong một huấn luyện viên đường sắt!

NGÀI liếc nhanh xung quanh và nhận thấy một tay trống đang ngồi ở ghế bên kia lối đi, đang nhìn chằm chằm vào anh ta một cách tò mò. Với nỗ lực, Perry đã giả định một biểu hiện khó hiểu và quyết tâm nhìn chằm chằm vào người kia với vẻ mặt. Người đàn ông miễn cưỡng liếc mắt sang chỗ khác, và sau một lúc, dưới ánh mắt đanh đá của Perry, anh ta đột nhiên đứng dậy và chọn một chỗ ngồi mới trước xe. Perry cầm điếu thuốc và nhìn chằm chằm vào cột điện báo đang bay. Thỉnh thoảng, anh ấy ghi lại những địa danh quen thuộc. Rõ ràng là đoàn tàu đã bỏ Keegan lại phía sau rất xa và đã gần về đến thành phố quê hương.

Đối với sự cân bằng của chuyến đi, các phóng viên đã trải qua cơn ác mộng thuần túy. Tuy nhiên, những cảm giác chóng mặt kỳ lạ, kèm theo những khoảng thời gian vô hồn đáng sợ, cứ lặp đi lặp lại, tuy nhiên, giờ đây, không kéo dài quá mười hoặc mười lăm phút mỗi lần. Vào những lúc tỉnh táo, anh ta tìm thấy cơ hội để tự hỏi theo một cách trừu tượng làm thế nào anh ta đã có thể lên tàu và trả tiền vé của mình, chắc chắn phải là tiền mặt, mà không làm người soát vé nghi ngờ. Tuy nhiên, việc phát hiện ra một khoản giảm giá trong túi chứng tỏ rằng anh ta phải làm như vậy. Công việc rời tàu và đến văn phòng luôn là một chương chưa rõ trong cuộc đời Perry.

Anh bước ra khỏi một trong những sương mù tinh thần của mình để thấy mình đang ngồi trong tòa soạn riêng của Tạp chí. Rõ ràng là anh ta vừa mới đến. Bland, một người đàn ông dày cộp với hàm của một con chó bulldog, đang chăm chú nhìn anh ta.

"Tốt! Có báo cáo nào để thực hiện không? ” Câu hỏi rất rõ ràng.

Anh chàng phóng viên đưa tay lướt qua vầng trán đẫm mồ hôi. "Vâng, tôi đoán vậy. Tôi –– er –– đó là –– bạn thấy–– ”

“Handlon ở đâu? Có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? Bạn hành động như thể bạn đang say rượu vậy ”. Bland không có tâm trạng dễ chịu.

“Tìm kiếm tôi,” Perry quản lý để trả lời. “Nếu Skip không có ở đây, ông già Kell hẳn đã làm cho anh ta. Tôi đã trở lại một mình ”.

"Anh sao vậy?" biên tập viên giận dữ gầm lên, nửa người đứng dậy khỏi ghế. “Hãy nói cho tôi biết chính xác những gì đã xảy ra và sẵn sàng quay lại đó trên chuyến tàu tiếp theo. Hoặc –– không, suy nghĩ lại thì tốt hơn bạn nên đi ngủ. Bạn nhìn tất cả đã được sử dụng hết. Handlon có thể đã chết hoặc sắp chết vào lúc này. Kell đó có thể làm bất cứ điều gì ”. Anh nhấn nút trên bàn của mình.

“Johnny,” anh ta nói với chàng trai văn phòng, 362 "Đưa O'Hara vào đây nhanh chóng và bảo anh ấy mang theo mũ và áo khoác."

NGÀI lại quay sang Perry, người đang lo lắng nhìn ra cửa. “Bây giờ hãy kể cho tôi mọi thứ đã xảy ra và làm cho nó nhanh chóng,” anh ra lệnh.

Người phóng viên tuân theo, không bỏ sót điều gì ngoại trừ vấn đề nhỏ nhặt về tinh thần của anh ta tại nhà của Giáo sư Kell và sau đó trên tàu. Sự cố về những điếu xì gà bị đánh thuốc có vẻ khiến Ông già vô cùng thích thú, và Perry không quên kể lại chiến công của Handlon trong việc lấy được bức ảnh của Giáo sư. Trong suốt buổi biểu diễn, anh ta toát mồ hôi vì sợ rằng anh ta có thể tái phát một trong những phép thuật trong não của mình và rằng Bland sẽ nhận thức được điều đó. Khi nào thì Trưởng phòng kết thúc và để anh ta trốn khỏi văn phòng? Anh ấy đã chiến đấu một cách tuyệt vọng để ngăn cảm giác tê tái vượt qua mình. Tất cả những gì giúp anh ta cuối cùng chạy trốn khỏi nơi này trong hoảng loạn là lối vào của Jimmie O'Hara.

Nhẹ nhàng, lanh lợi và trông hiệu quả, cá nhân này là một hình mẫu của một phóng viên Tạp chí hoàn hảo. Đây là một điều tốt, đối với nhóm tin tức và lực lượng biên tập của giấy thực sự là một cơ quan được lựa chọn cẩn thận của những người đàn ông. Bland không bao giờ thuê một người đàn ông trừ khi kinh nghiệm đã mang lại cho anh ta một số trình độ chuyên môn bất thường. Hầu hết trong số họ có thể viết lên một câu chuyện với độ chân thực, có thể cung cấp các chi tiết thu thập được từ kinh nghiệm thực tế trong bước đi của cuộc đời này hay cách khác.

Trong số phi hành đoàn đặt bàn đỏ này có lẽ người được quan tâm là Jimmie O'Hara. Jimmie vừa mới kết thúc một câu trong “bút ký” để bẻ khóa an toàn vào thời điểm anh ấy nhận công việc với Tạp chí. Về mặt lý thuyết, tất cả đàn ông lẽ ra phải xa lánh anh ta vì vết tích con chim trong tù của anh ta. Không quá nhạt nhẽo. Người đứng đầu độc lập trong các ý tưởng của mình về sự ổn định vĩnh cửu của mọi thứ và không cho phép bất kỳ quy ước thông thường nào của nhân loại ảnh hưởng đến quyết định của mình. Vì vậy, Jimmie trở thành một trong những nhân viên và làm việc chăm chỉ để biện minh cho Bland trong việc thuê anh ta. Nghề nghiệp trước đây của anh ấy đã cho anh ấy những cái nhìn bên lề có giá trị về những câu chuyện tội phạm đủ loại, và anh ấy gần như luôn được chọn làm người viết những điều này cho các chuyên mục.

"Jimmie," Trưởng phòng nói, "chúng tôi cần một người đàn ông mạnh mẽ có kinh nghiệm và tất cả những người xung quanh câu chuyện thứ hai. Bạn là người đàn ông duy nhất trong lực lượng điền hóa đơn cho công việc này. Perry ở đây vừa trở về từ Keegan, nơi tôi đã cử anh ta đến phỏng vấn Giáo sư Kell. Skip Handlon đã đi cùng anh ta, nhưng không quay lại được. Chúng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra với Skip. Đó là công việc của bạn. Nhận Handlon! Nếu anh ta chết, hãy cho tôi biết qua điện thoại đường dài và tôi sẽ nhanh chóng có một vài người ở trụ sở chính xuống đó. Nhận một chiếc xe tốt nhanh chóng và không lãng phí bất kỳ thời gian. Đó là tất cả."

O'Hara dừng lại đủ lâu để cố định vị trí của Giáo sư Kell trong tâm trí, rồi đột ngột rời đi. Bland trầm ngâm nhìn theo anh.

“Giáo sư sẽ có một số công việc để đặt bất cứ thứ gì lên con chim đó,” anh nói dứt khoát. "Cá nhân tôi, tôi tiếc cho linh hồn cũ."

Sau khi rời văn phòng Tạp chí, Jimmie đi thẳng đến một chuồng ngựa nhất định, nơi anh ta giữ chiếc xe hơi riêng của mình. Đó là một chiếc xe dài, tốc độ thấp với một động cơ mạnh mẽ và có khả năng vượt xa. Đó là công việc của một phút để chạm vào người khởi động và quay trở lại sân.

Trong một giờ tiếp theo, anh ta cầm bánh lái một cách dứt khoát trong khi chiếc xe chạy ầm ầm hơn bảy mươi dặm đến Keegan. Liệu anh ấy có đến kịp không? Cuối cùng, một tấm biển báo cho anh ta biết rằng anh ta đang ở trong vòng 5 dặm từ nơi giao nhau với đường sắt ở Keegan. Bây giờ đèn pha chiếu ra đường viền màu đen của kho hàng, và khoảnh khắc tiếp theo anh ta đã quét qua đường ray. Mặt số phát sáng trên đồng hồ đeo tay của anh ấy đã thông báo cho anh ấy 363 rằng anh ta đã đi trên đường chỉ hơn một giờ, nhưng tinh thần của anh ta bằng cách nào đó không phục hồi với kiến thức.

Cách ga khoảng một dặm, anh ta lái xe vào một con đường gỗ tối và đỗ lại, tắt hết đèn. Đoạn đường còn lại đến dinh thự của Giáo sư anh đã đi bộ. Thay vì tiếp cận từ phía trước của khu đất, anh ta nhanh nhẹn trèo lên một bức tường đá và băng qua một hoặc hai cánh đồng, đi vào khu rừng kéo dài ngay sau dinh thự. Đèn pin bỏ túi của anh ấy ở đây đã được sử dụng, và một hoặc hai lần anh ấy vỗ nhẹ vào túi phía sau, nơi có một khẩu Colt tự động nặng nề.

CÁI GÌ? Lúc này anh đã đến rất gần phía sau ngôi nhà. Vẫn chưa có ánh sáng nào được nhìn thấy, nhưng trừ khi anh ta nhầm lẫn quá lớn, anh ta đã nghe thấy một tiếng hét bị bóp nghẹt. Anh dừng lại và chăm chú lắng nghe. Một lần nữa nó lại đến, lần này với một nhịp máu đông kết thúc trong những gì anh ta đã thề là một tiếng nấc nghẹn ngào.

Công việc nhỏ nhặt mở cửa sổ phía sau kiểu cũ chẳng là gì đối với O'Hara giàu kinh nghiệm, và chỉ trong chốc lát anh đã vào trong nhà. Chân anh chạm vào tấm thảm mềm mại. Giống như mèo, anh ta bước sang một bên để ngăn không cho bất kỳ cặp mắt ẩn nào nhận ra hình dạng của anh ta in bóng trong ánh sáng lờ mờ của cửa sổ đang mở. Anh ta không dám sử dụng đèn pin của mình vì sợ rằng vòng tròn ánh sáng sẽ phản bội vị trí của mình, do đó khiến anh ta trở thành mục tiêu tuyệt vời cho những viên đạn có thể. Theo sát bức tường, anh xoay sở để đi vòng quanh căn phòng mà không xảy ra sự cố. Những ngón tay tìm kiếm của anh cuối cùng cũng tiếp xúc với khung cửa, và anh thở phào nhẹ nhõm. Ở đây không có gì có thể ngăn cản sự tiến bộ của anh ta ngoại trừ một số con lợn mán ăn thịt bướm đêm. Những thứ này anh ta gạt sang một bên.

Căn phòng mà bây giờ anh ta bước vào có lẽ cũng giống như căn phòng mà Giáo sư đã dẫn Handlon và Perry vào ngày hôm trước. Vẫn không có dấu hiệu của sự sống, phóng viên quyết định thận trọng với những cơn gió. Anh ấy đã phát huy tác dụng của mình. Nhanh chóng chiếu tia sáng mạnh mẽ xung quanh căn phòng, anh ta xem xét nơi này với một cái nhìn toàn diện.

KHÔNG CÓ GÌ.

Với một lời thề cứng rắn, anh ta chuyển sự chú ý của mình sang các phòng khác ở gần đó. Ánh sáng rực rỡ không để lộ một chút dấu vết nào của một người, sống hay chết. Âm thanh chắc hẳn phát ra từ câu chuyện thứ hai hoặc từ căn hầm. Anh quyết định ở tầng trên.

Phát sốt với sự thiếu kiên nhẫn vì khoảng thời gian quý giá đã mất, anh leo lên cầu thang trải thảm dày hai lần một lúc. Bây giờ đôi tai nhạy bén của anh ấy phát ra những âm thanh yếu ớt nhất định cho anh ấy biết rằng anh ấy đã đi đúng hướng. Trước mặt anh là một hành lang dài đầy bụi, kết thúc bằng một cánh cửa nặng nề. Một số cánh cửa khác mở ra cách nhau dọc theo hành lang. Một hoặc hai trong số này đang mở, và anh ta vội vàng ném chùm sáng từ đèn flash của mình vào từng cái khác. Anh chỉ thấy những đồ đạc trong phòng đầy bụi và mốc meo theo phong cách đồ sộ cổ xưa.

Đột nhiên anh vểnh tai lên.

Cánh cửa phía trước đang kẽo kẹt từ từ mở ra. Ngay lập tức anh ta dập tắt ngọn đuốc của mình và nhảy vào căn phòng gần nhất. Ai đang mở cánh cửa cuối đó thì mang theo một ngọn đèn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Giáo sư có đồng bọn có thể phát hiện ra anh ta và chế ngự anh ta bằng sức mạnh của những con số! O'Hara rút chiếc máy tự động từ trong túi ra, nhận ra một sự đảm bảo thoải mái từ cảm giác của thép lạnh. Đây là điều mà không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được ngoài việc bắt tay vào thực hiện. Ánh sáng lúc này đã gần chiếu tới cửa nhà anh, và trong một khoảnh khắc kinh hoàng anh nghĩ rằng kẻ rình mò đang vào phòng. Anh nín thở. Lúc này ngọn đèn ở cửa mở, lúc này đã nhanh chóng rút đi. Sau một giây khó thở, anh ta nhón người về phía trước và thận trọng nhìn xuống hành lang.

Về đây đó là James O'Hara 364Bắt đầu nhận ra rằng đây thực sự sẽ là một đêm kinh hoàng. Anh đã tự hỏi tại sao sự phát triển của ánh sáng lại chậm đến mức chết người. Giờ thì anh đã biết tại sao, bởi lý do của những gì anh thấy –– và những gì anh thấy khiến anh cảm thấy khá buồn nôn. Người đàn ông với chiếc đèn lồng khá đơn giản là Giáo sư Kell, uốn cong gần gấp đôi với sức nặng của một thứ to lớn kỳ cục trên lưng, một thứ làm đổ bóng mờ, méo mó trên trần nhà. Và thứ đó là một người đàn ông đã chết.

CHẮC CHẮN chính là –– thái độ đã chứng minh điều đó. Với sự nhẹ nhõm tê liệt, O'Hara nhận ra đó không phải là xác của Skip Handlon. Đây là một người đàn ông to lớn hơn Skip rất nhiều, và bộ quần áo khác với bất cứ thứ gì Handlon đã mặc.

Ánh sáng giờ đã biến mất dưới cầu thang. Trong một lúc, O'Hara cảm thấy chưa quyết định được hành động tiếp theo của mình. Hắn nên đi theo Kell cùng gánh nặng, hay là không nên tận dụng cơ hội hảo hảo này tiếp tục tìm kiếm chuyện thượng? Tiếng hét đó vẫn vang lên bên tai anh; có một phẩm chất nữ tính rất rõ ràng trong đó, và việc nhớ lại sự thật đó đã khiến anh ta bị trách móc. Phải chăng anh ta đã phạm tội khi băm nát một cách yếu ớt trong ngôi nhà cũ kỹ này trong khi một người phụ nữ đang bị hành quyết đến chết dưới mũi anh ta, khi một hành động táo bạo hơn một chút của anh ta có thể đã cứu được cô ấy?

Bước thêm một lần nữa vào đại sảnh, anh tiến đến cánh cửa vừa đóng sau lưng Giáo sư và thử nó, chỉ thấy nó bị khóa. Từ trong túi ra một số bài báo được biết đến nhiều nhất với “nghề” –– một đoạn dây cứng, một chiếc chìa khóa khung xương và các vật dụng khác được tính toán để giảm cơ chế cố chấp trước sự phục tùng. Trong một phút, hai, ba, anh ta làm việc ở chiếc khóa cổ; Sau đó, không có tiếng cọt kẹt, cánh cửa mở ra. Một chút dầu vào bản lề đã bảo đảm sự im lặng của họ. Jimmie O'Hara tin vào tính nghệ thuật trong công việc của mình, đặc biệt là khi nó đạt đến những điểm tốt, và anh ấy đã làm như vậy.

NGÀI thấy mình đang ở trong cùng một căn phòng nơi những điếu xì gà tẩm thuốc đã được chứng minh là sự hoàn tác của Handlon và Perry. Để không báo động cho Giáo sư bởi những tiếng động tình cờ và có thể khiến chính ông ta bị tấn công bất ngờ, O'Hara đóng cửa phòng thí nghiệm sau lưng và để ổ khóa hoạt động trở lại. Anh vội vàng tìm kiếm nơi này. Anh ta không thể tìm thấy dấu vết của người phóng viên mất tích, ngoại trừ hai điếu xì gà đã tiêu thụ dở ở một góc khi Giáo sư đã nóng nảy đá chúng.

Tuy nhiên, trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng lại là một đồ vật khiến anh thích thú. Nó rõ ràng không hơn không kém một ống Crookes khổng lồ, được kết nối theo một cách nào đó với một cơ chế phức tạp được chứa trong một tủ gỗ dưới bàn. Có lẽ bộ máy này đã được quan tâm trong các thí nghiệm kỳ lạ của Giáo sư đã gây chấn động vùng nông thôn. Anh tò mò nghiên cứu nó, đôi mắt anh nhắm lại trong giây phút suy nghĩ, cho đến khi một âm thanh nhẹ ở đâu đó gần tầm tay khiến anh mở to. Kell đã trở lại?

Nhanh chóng anh ta dập tắt ngọn đèn và lướt đến một cánh cửa gần đó, nghĩ rằng mình sẽ ẩn mình ở đây, và khiến Kell bất ngờ. Trước sự kinh ngạc của anh ta, cánh cửa xoay vào trong khi chạm vào. Anh chuẩn bị theo bản năng cho trận chiến chống lại bất kỳ kẻ thù nào có thể xuất hiện. Trong một khoảnh khắc, anh ta giữ mình căng thẳng; sau đó, không có gì đáng báo động đã xảy ra, anh ta thở nhanh nhẹ nhõm và lóe lên ánh sáng của mình. Anh ta thốt lên một tiếng trầm thấp. Trục lao nhanh chóng khỏi ngọn đuốc đã để lộ hình một cô gái, bị trói và bịt miệng.

Cô gái nằm run rẩy trên chiếc giường tồi tàn trong một góc của căn buồng cũ nát. O'Hara băng qua phòng và cúi xuống cô ấy. Vẫn còn cảnh giác với một cái bẫy, anh liếc nhìn lại hướng cửa phòng thí nghiệm: tất cả đều an toàn ở đó. Jimmie vội vàng gỡ bỏ cái bịt miệng tàn nhẫn ra khỏi miệng cô.

“Dũng cảm,” anh thì thầm. "Nửa phút và bạn sẽ được tự do."

Anh ta sản xuất một con dao với một lưỡi dài đáng ngờ và cắt đứt mối quan hệ của cô. Sau đó anh đỡ cô đứng dậy, nơi cô quay cuồng một cách chóng mặt. Nhận thấy cần phải hành động nhanh, anh bắt cô ngồi xuống trong khi anh xoa bóp cánh tay và mắt cá chân bầm tím, bị sưng tấy nặng do bị dây siết chặt. Cô gái dường như đã bị kìm kẹp bởi nỗi sợ hãi khủng khiếp đến mức cô ấy đã tạm thời mất khả năng nói. Về mặt tinh thần, anh ấy đã đánh bại Giáo sư một số điểm khác khi cô gái cố gắng nói nhiều lần không hiệu quả.

“Bình tĩnh, nhóc,” Jimmie thì thầm. “Chỉ cần ngồi yên, và khi bạn cảm thấy có thể, bạn có thể kể cho tôi nghe tất cả về điều đó. Tôi sẽ giúp anh ấy tốt cho điều này, bạn có thể tin tưởng vào điều đó. "

Cô cảm ơn anh với một nụ cười nhạt, và đột nhiên cô tìm thấy giọng nói của mình.

"Bạn là ai? Ba đâu rồi? Oh, nói cho tôi biết, làm ơn! Tôi sợ người đàn ông khủng khiếp đó đã giết anh ta. Bạn có phải là người hầu ở đây không? Ôi, tôi không biết phải tin ai ”.

“Tên tôi là Jimmie O'Hara,” phóng viên trả lời ngắn gọn; “Và tôi hy vọng bạn sẽ không lo lắng về tôi. Tôi đang tìm kiếm Proff cho chính mình. Hãy cho tôi biết càng nhanh càng tốt những gì bạn biết về anh ấy. " Anh vẫn để mắt đến cánh cửa phòng thí nghiệm liền kề. Bất cứ lúc nào anh cũng mong đợi nghe thấy tiếng ông già đến gần. Căn phòng sẽ là nơi lý tưởng để phục kích kẻ điên, anh đã nhanh chóng quyết định.

“Tôi là Norma Manion. Xin đừng chậm trễ, nhưng hãy xem liệu bạn có thể xác định được vị trí của cha hay không ”. Giọng cô gái đau đớn. “Tôi đã nghe thấy anh ấy rên rỉ nửa giờ trước, và một lúc sau thì xảy ra một vụ va chạm khủng khiếp. Ôi, tôi sợ anh ấy chết rồi! ”

RẤT RÕ RÀNG Jimmie đã từ bỏ ý định phục kích Giáo sư.

“Chờ ở đây,” anh cộc lốc ra lệnh. “Nếu bạn nghe thấy một cú sút, hãy tham gia với tôi ngay khi bạn có thể. Tôi muốn bắt sống anh ta nếu tôi có thể, nhưng .... ”Với gợi ý chia tay này, anh ta biến mất qua cánh cửa vào phòng thí nghiệm. Xuống hành lang trải thảm, anh rón rén đến cầu thang. Tại đây anh dừng lại và lắng nghe, nhưng đôi tai nhạy cảm của anh không phát ra âm thanh nào từ bên dưới.

“Chắc hẳn đã xuống hầm cùng cái xác,” anh ta lẩm bẩm. "Đây là một cuộc khám phá chung."

Với sự mạnh dạn hơn dịp có lẽ thực sự biện minh, anh ta bước xuống cầu thang và tiến hành kiểm tra tỉ mỉ các phòng ở tầng trệt. Đầu tiên là căn phòng mà anh ta đã đi vào nhà. Nó được chứng minh chỉ là một cái kho chứa không có gì đáng quan tâm, và anh ta sớm quyết định không lãng phí thời gian cho nó nữa.

Tuy nhiên, căn phòng liền kề đã mang lại một số phát hiện đáng ngạc nhiên. Anh ta đã đẩy lùi một portiere đầy bụi để thấy mình trong một nơi không thể kém hơn buồng ngủ của Giáo sư. Hiện tại, chiếc giường không có người sử dụng, mặc dù nó đã có dấu hiệu được sử dụng gần đây. Ngọn đuốc điện phát nhanh qua mọi ngóc ngách có thể tạo thành nơi ẩn nấp của một tên sát thủ, không để lộ bất cứ điều gì. Giờ đây, tia sáng tìm kiếm không ngừng rơi vào một chiếc tủ đựng quần áo kiểu cũ, trên đó là một loạt các vật phẩm linh tinh. Đây là lược, bàn chải, một bộ tóc giả, một chiếc kính lúp lớn và một chiếc đồng hồ vàng. Với một câu cảm thán gần như không kìm nén được, Jimmie chộp lấy chiếc đồng hồ vàng.

Của Handlon! Anh ấy biết rõ thiết kế đặc biệt của chiếc đồng hồ của mình mà anh ấy có thể nhận ra nó trong bóng tối chỉ bằng xúc giác. Vì vậy, ông già không ác cảm với trộm cướp trong số các hoạt động khác của mình! Người đàn ông trước đây hai tầng suy nghĩ nhanh. Handlon có lẽ đã được thực hiện, và cơ thể đã bị vứt bỏ theo một cách kỳ lạ nào đó. Điều duy nhất còn phải làm, vì người chụp ảnh xui xẻo rõ ràng đã qua sự giúp đỡ của con người, là cắt ngắn danh sách các vụ giết người của Giáo sư.

Với ý định không bỏ sót chi tiết quan trọng nào, O'Hara quét tia đèn rọi xung quanh căn phòng một lần nữa, nhưng không phát hiện ra điều gì quan trọng hơn. Quyết định rằng buồng ngủ không thể mang lại manh mối nào nữa, anh ta tắt tia kể chuyện và không ồn ào bước trở lại phòng bên cạnh. Tại đây anh ta mò mẫm tìm đường cho đến khi bắt gặp một cánh cửa đang mở toang. Sự khám phá thận trọng trong giây lát với một bàn chân dang rộng để lộ bậc trên cùng của một cầu thang đi xuống. Không có một tia sáng yếu ớt nào được nhìn thấy, nhưng những âm thanh bị bóp nghẹt phát ra từ sâu thẳm cho anh biết rằng có ai đó đang ở bên dưới.

Với sự quan tâm vô hạn, cảm nhận đường đi của mình một cách thận trọng trên những bậc thang cũ kỹ ọp ẹp và lo sợ rằng bất cứ lúc nào có tiếng cọt kẹt bất ngờ từ một trong những tấm ván cổ sẽ chứng minh sự hoàn tác của mình, anh bắt đầu xuống đường. Một khi một tấm ván đã rên nhẹ, khiến anh ta dừng lại và đứng thở dốc. Anh lắng nghe dấu hiệu của một chuyển động bên dưới, trong khi trái tim anh ồn ào báo hiệu hàng chục cú đánh. Anh lén lút tiếp tục tiến trình của mình, cho đến khi đất mềm dưới chân anh nói với anh rằng anh đã đến đáy hầm.

Bây giờ đôi mắt căng thẳng của anh ấy nhận ra một chút ánh sáng nhỏ, và đồng thời anh ấy ý thức được một mùi hôi thối chết người. Mặt đất ẩm ướt đệm bước chân của anh, anh nhanh chóng tiến về phía nguồn ánh sáng, lúc này dường như nằm thành những đường sọc ngang tầm nhìn của anh. Anh ta nhanh chóng nhìn thấy rằng cầu thang đã tạo ra một phần nhỏ lát ván của căn hầm thích hợp, và ánh sáng đang truyền qua giữa các tấm ván. À, và đây là một cánh cửa ọp ẹp, tình cờ được trang bị một lỗ thắt nút lớn. O'Hara dán mắt vào điều này –– và những gì anh thấy gần như hủy hoại ngay cả dây thần kinh gang thép của anh.

Giáo sư đang làm việc bên cạnh một thùng gỗ nặng, từ đó bốc ra mùi hôi thối khủng khiếp. Thỉnh thoảng, một tiếng thút thít nói rằng anh ta đang dùng rìu hack một thứ gì đó thành từng mảnh. Đôi khi, anh ấy sẽ căng thẳng trước một thứ tối và cồng kềnh nằm trên sàn, một thứ đòi hỏi sức lực đáng kể để nâng. Nó dường như nhẹ dần sau mỗi đợt chặt chém điên cuồng. Trong một giây, cái bóng của Kell khuất dần khỏi sự vật, và người đàn ông làm báo tràn đầy năng lượng đã nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Các giác quan của anh gần như rời khỏi anh khi anh nhận ra rằng anh đang chứng kiến sự phân rã của một cơ thể người.

Khi anh ta đột nhập các mảnh mô từ thân mình, tên quái vật đã cẩn thận gửi từng mảnh vào một cái thùng lớn. Vào những lúc đó, một âm thanh sôi yếu ớt được nghe thấy, và đã phát sinh ra một luồng khí mang đến sự công bằng cho con quái vật tham gia vào một công việc xấu xa. Cuối cùng, các chi và đầu đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Rõ ràng Giáo sư đã quyết định rằng nên để nguyên cái hòm, và ông ấy đã dồn toàn bộ sức lực của mình vào công việc đưa nó vào trong thùng. Nó gần như là nhiều hơn những gì anh ta có thể thương lượng, nhưng cuối cùng một cơn bão âm ỉ báo rằng anh ta đã thành công.

Lúc này Jimmie O'Hara đã thoát ra khỏi trạng thái xuất thần. Cuộc tiến hành khủng khiếp đã khiến anh ta ngất đi và run rẩy, và anh ta chân thành ước rằng anh ta có thể rời khỏi nơi kinh tởm nhanh như đôi chân của anh ta có thể mang anh ta. Nhưng vẫn còn việc phải làm và anh ấy quyết tâm vượt qua.

Đèn lồng! Đầu tiên anh ta phải đưa nó ra khỏi hoa hồng. Sau đó kẻ điên sẽ chịu sự thương xót của anh ta. Chậm rãi, đều đặn anh ta bước qua ngưỡng cửa, mắt anh ta dán vào bóng lưng của Giáo sư. Bây giờ anh ta đang ở trong khoảng sân của đèn lồng, và anh ta lùi chân lại để thực hiện cú đá.

Khoảnh khắc tiếp theo, Jimmie thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt trừng trừng của nạn nhân dự định của mình. Theo bản năng, anh ta ra đòn bằng gậy tự động, nhưng cú đánh chắc chắn đã không thành công, nếu không Giáo sư đã phát triển một sự nhanh nhẹn kỳ lạ. Giờ đây, trước sự kinh hoàng của anh, anh nhìn thấy lưỡi kiếm nhấp nháy của chiếc rìu đẫm máu được nâng lên trên cao. Anh không có thời gian để né đòn. Anh ta nhấn cò khẩu Colt từ vị trí mà anh ta giữ nó.

Viên đạn sượt qua cánh tay được nâng lên. Chiếc rìu rơi về phía O'Hara từ những ngón tay thiếu sức mạnh để giữ nó, và anh nắm lấy nó bằng tay cầm giữa không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, tên sát thủ thu thập trí thông minh của mình và lao vào anh ta. Lặng lẽ, hơi thở của cả hai dồn dập dồn dập, hai người đàn ông vuốt ve, mỗi người cào vào cổ họng người kia một cách tuyệt vọng. Người phóng viên đã chiến đấu với sự hiểu biết rằng nếu anh ta thua cuộc, anh ta sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày, người còn lại với nỗi sợ hãi về công lý sẽ xử lý anh ta.

Gã điên ôm chặt cánh tay về Jimmie, ghì chặt anh ta đến mức phóng viên không thể sử dụng súng của anh ta. Những chuyển động co giật của họ kéo dài những người đàn ông đến gần chiếc đèn lồng, và ngay sau đó căn hầm chìm trong bóng tối. Một giây sau, Giáo sư vấp phải chướng ngại vật ẩn nào đó và ngã xuống, kéo theo đối thủ của mình xuống sàn đất. Trước sự ngạc nhiên của Jimmie, không có cử động nào nữa từ cơ thể bên dưới anh ta. Có thể cũ nhân vật phản diện chơi có túi? Anh thận trọng xoay người và nắm lấy cổ họng bị che khuất. Anh ấn vào khí quản của Giáo sư trong chốc lát, nhưng không có tiếng đấu tranh trả lời. Từ từ sự thật sáng tỏ trong anh ta. Cú ngã nặng nề xuống sàn khiến người đàn ông lớn tuổi trở nên mất trí.

Anh ấy phải làm việc nhanh. Thò tay vào túi, anh ta lấy ra ngọn đuốc điện tiện dụng chưa từng có và chiếu nó qua các đặc điểm của tù nhân của mình. Kell thở hồng hộc. Với sự khéo léo tay O'Hara nhanh chóng đi qua túi của ông già, loại bỏ tất cả những gì có thể gây nguy hiểm xứng đáng –– một khẩu súng lục trông xấu xí cỡ nòng lớn, một chiếc blackjack tương tự như của mình và một chai nhỏ.

Món đồ thứ hai Jimmie tò mò xem xét, cuối cùng mở nó ra và hít vào bên trong. Anh ta hít vào, không khôn ngoan nhưng quá tốt. Khói từ cái lọ đã quá áp chế, và anh ta quay cuồng trở lại với cảm giác buồn nôn. Cái nút chai anh vội vàng thay thế. Bản chất của thứ quyền năng là gì mà anh ấy chưa bao giờ cố gắng khám phá. Một người quen là đủ.

NGÀI loạng choạng đứng dậy và lấy đèn lồng thắp sáng, sau đó ngồi, cầm súng trong tay, chờ người tù tỉnh lại. Điều này ngày càng trở nên sắp xảy ra, dựa trên những thay đổi nhất định trong hô hấp của Giáo sư. Cuối cùng, một loạt chuyển động rùng mình xuất hiện khi người đàn ông cố gắng nâng cơ thể bị vùi dập của mình lên.

Jimmie ra lệnh: “Dậy đi, tên đồ tể chết tiệt này, và bước lên lầu. Và chỉ cần nhớ rằng tôi đã bảo vệ bạn; không thực hiện bất kỳ động thái sai lầm nào. " Anh ta thúc đẩy hình dạng phủ phục của tên hung thủ bây giờ đang trừng mắt trước mặt anh ta. Mùi hôi thối của nơi này gần như bao trùm lấy anh, và một lần nữa anh lại cảm thấy khao khát muốn lao đi điên cuồng khỏi cái ổ quỷ dữ đó, và một lần nữa hít thở bầu không khí trong lành của Chúa. Dưới sự kích thích của nhiều cú xô đẩy, cuối cùng Giáo sư cũng đứng dậy và loạng choạng bước lên cầu thang. Jimmie không có cơ hội và giữ cho máy tự động cắm mạnh vào xương sườn của tù nhân của mình. Tuy nhiên, cuộc chiến dường như tạm thời đã được giải quyết khỏi ông già, và ông không phản kháng khi phóng viên chở ông đến phòng thí nghiệm.

Căn phòng anh tìm thấy đúng như khi anh rời khỏi nó. Theo lời của anh, Norma Manion đến từ nơi ẩn náu của cô trong căn phòng khủng khiếp nơi cô bị giam giữ làm tù nhân.

Với một tiếng hét cuồng loạn, cô mềm nhũn ngã xuống sàn. Việc nhìn thấy cha cô bị sát hại đã chứng minh quá nhiều cho cô. Quên người tù của mình trong khoảnh khắc Jimmie chạy đến bên cô gái.

Kell đã chọn thời điểm này để thực hiện một bước đi tự do. Tuy nhiên, bước chân của anh ta không ồn ào như anh ta dự định, và O'Hara quay ngoắt lại đúng lúc để nhìn thấy mỏ đá của anh ta sắp mở tung cánh cửa đại sảnh. Jimmie tìm kiếm khẩu súng của mình, chỉ để chạm trán với chiếc lọ bí ẩn của Giáo sư, tuy nhiên 368 đã bị bỏ rơi, vẫn còn nằm trong túi của anh ấy. Không còn thời gian để suy nghĩ, anh ta hành động hoàn toàn theo bản năng. Cánh tay anh ta rụt lại và cái chai bay thẳng vào đầu Giáo sư.

BẰNG một phép lạ, tên lửa đã bắn trượt. Đã đến một vụ va chạm rùng mình, khi cái chai va vào một cái đinh trên cánh cửa lớn. Khi bất ngờ nhớ lại sức mạnh tuyệt vời của những thứ bên trong cái chai đặc biệt đó, Jimmie thở hổn hển vì thất thần. Sự an toàn của Norma Manion đã đánh bật mọi suy nghĩ khác khỏi tâm trí anh. Bằng bất cứ giá nào, anh ta phải loại bỏ cô ấy khỏi sự gần gũi của những làn khói chết người đó.

Vội vàng và không có một cái liếc nhìn về phía sau, anh ôm cô gái vào lòng và lao vào căn phòng nơi anh đã tìm thấy cô lần đầu tiên. Khi chắc chắn rằng cô đã có nhưng ngất đi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Trong một chút bối rối về hành động tiếp theo của mình, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp bây giờ trắng bệch và trắng bệch. Ngạc nhiên rằng anh đã không nhận ra sự thật trước đây –– cô ấy thật xinh đẹp. Anh ta thậm chí còn nhìn lại lần thứ hai, sau đó nhận thấy sự vắng mặt tiếp tục của tất cả âm thanh từ phòng thí nghiệm đã quyết định điều tra.

Anh thận trọng đẩy cửa ra, thận trọng đánh hơi không khí khi tiến lên. Trong lỗ mũi anh dần dần có một mùi hương nhẹ, mặc dù hầu như không thể nhận thấy, khiến các giác quan của anh quay cuồng. Khi đến gần cửa đại sảnh, anh thấy bầu không khí nặng nề với hơi độc từ chiếc lọ vỡ, và anh loạng choạng trong cơn say.

Anh ta bắt đầu ngạc nhiên. Trên sàn, nằm trong một đám đông kỳ cục gợi ra một khả năng khó chịu nhất, là cơ thể trơ trọi của Giáo sư Kell.

JIMMIE cúi xuống cơ thể và đặt một tai đầy kinh nghiệm vào trái tim. Vâng, ở đó như một nhịp đập mờ nhạt –– rất mờ nhạt. Ngay cả khi anh ấy lắng nghe, anh ấy nhận thấy sự gia tăng nhẹ trong hô hấp. Bây giờ hơi thở bắt đầu dồn dập, thở hổn hển, chỉ để chết đột ngột bên cạnh hư vô. Cuối cùng, với một tiếng thở dài thảm thiết, Jimmie đưa tay đến hông và đưa ra chiếc cờ O'Hara riêng. Anh ta khom người trước hình dạng của Giáo sư một lần nữa và bằng cách không cần phải cạy nhiều vào hai hàm đang nghiến chặt, đã ép được một lượng lớn chất lỏng bốc lửa xuống cổ họng của ông già. Jimmie vừa mới bắt đầu nuôi hy vọng mãnh liệt rằng nỗ lực sau này sẽ mang lại sự sống cho Giáo sư, khi đôi tai tinh tường của anh phát hiện ra những dấu hiệu của một vụ náo động bên dưới.

Anh nhảy khỏi vị trí của mình qua Kell đang từ từ hồi sinh và nhảy đến một điểm thuận lợi bên cạnh cánh cửa. Một trò chơi xì dách đã xuất hiện một cách kỳ diệu từ một số phần ẩn trong giải phẫu của anh ta và Colt luôn đáng tin cậy cũng trở thành bằng chứng. Bây giờ là tiếng đập cửa, những giọng nói bị bóp nghẹt, tiếng va chạm khi chiếc ghế bị lật trong bóng tối. Lên một lời thề khủng khiếp, và lời thề tương tự được thể hiện qua giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Jimmie. Có tiếng bước chân trên cầu thang và vài người đi dọc hành lang.

"Jimmie đang ở địa ngục nào?" gầm lên một giọng gian ác. "Nếu anh ta gặp bất kỳ doanh nghiệp khỉ nào trong cái hố địa ngục này, tôi sẽ thấy rằng cái nơi chết tiệt đó sẽ cháy thành đất trước khi tôi rời khỏi nó!"

NGAY LẬP TỨC Jimmie giật mình mở cửa.

“Vẫn còn sống, Cảnh sát trưởng,” anh ta líu lo khi Ông già sải bước vào phòng thí nghiệm. Bland theo sau là Perry, người có vẻ như đang bị choáng. Đưa lên phía sau là một cặp mặc thường phục mà Jimmie biết rất rõ –– gần như quá rõ. Một trong những quý ông này mang một chiếc đèn lồng khiến Jimmie nhớ lại rất nhiều về một số người mà anh đã thấy đêm đó canh giữ một con mương lộ thiên trên đường cao tốc công cộng.

Giáo sư đã hoàn toàn tỉnh lại và đứng dậy. Về phần Norma Manion, cô ấy đột nhiên xuất hiện, dựa vào thành cửa một cách yếu ớt, và đang quan sát nhóm trong tình trạng hết sức cảnh giác.

Sau khi được O'Hara đảm bảo rằng họ là bạn của cô ấy, cô ấy mỉm cười hạnh phúc. Với Bland và những người khác, Tất nhiên, 369, một yếu tố bất ngờ trong hành động kỳ lạ của đêm hôm đó, và trong một vài khoảnh khắc, họ tò mò nhìn cô ấy.

Jimmie, cảm nhận được câu hỏi trong mắt Ông già, quyết định đưa ra một vài lời giải thích.

“Cô Manion vừa trải qua một kinh nghiệm khủng khiếp,” anh nói. “Cô ấy và cha cô ấy đã được một thời gian vì con quái vật này” –– chỉ ra Kell –– “và thần kinh của cô ấy hoàn toàn tan nát. Tốt hơn hết chúng ta nên đưa cô ấy thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt ”.

"Mike!" Hard Boiled Bland trừng mắt với một trong những sĩ quan. “Đừng đứng đó với răng trong nướu như thế. Đưa cô gái này ra xe của tôi và để cô ấy nằm xuống. Cô ấy cũng cần một chất kích thích. Nếu bạn tìm kiếm xe của tôi và tìm thấy bất kỳ loại rượu màu đỏ nào trong túi cửa sau bên trái, tôi không biết một chút gì về nó. Và hãy ở bên cô ấy để cô ấy không sợ đi ngủ ”.

Cô mỉm cười trong lòng biết ơn thầm lặng và cho phép người mặc thường phục dẫn cô ra khỏi căn phòng kinh dị đó.

Phóng viên đã không mất nhiều thời gian để nói với Bland về việc anh ta không tìm thấy Skip Handlon. Anh ta tiếp tục cho Trưởng phòng của mình biết sự thật về tất cả những gì đã xảy ra khi anh ta ở nhà Giáo sư.

Ông già bốc lửa nghe một cách dứt khoát. Khi Jimmie đến với câu chuyện về xác chết và cái thùng, người biên tập thở phào một từ, "Manion!"

Jimmie buồn bã gật đầu. Mọi con mắt đều đổ dồn vào đám đông chán nản trên sàn là Giáo sư Kell. Cuối cùng, Bland không thể chờ đợi được nữa, mà nhắm một con mắt khủng khiếp vào kẻ sát nhân và hỏi một cách gay gắt, "Handlon ở đâu?"

Giờ thì ông Giáo sư phá lên một tràng cười điên dại, tiếng cười làm đông cứng cả máu người nghe.

“Bạn hỏi tôi như vậy! Nó gần như quá tốt. Hi hi! Bạn đã cử hai phóng viên quý giá của bạn đến nhà tôi để tìm hiểu bí mật của tôi, và nghĩ rằng sẽ hiển thị tên tôi trên tờ giấy màu vàng của bạn; nhưng bạn quên rằng bạn đang đối phó với Giáo sư Anton Kell, phải không? " Cuối cùng, anh ta khá hét lên. "Rất nhiều người đã cố gắng xâm phạm tôi trước đây, nhưng không ai thoát khỏi tôi!"

“Chúng tôi biết điều đó,” Jimmie cắt ngang, vì anh ta đã trở nên thiếu kiên nhẫn và những lời khoe khoang của ông già có vẻ lạc lõng. "Dù sao thì bạn cũng bị bắt vì sợi dây thừng, sau những gì tôi phát hiện ra dưới hầm." Anh đưa mắt nhìn về hướng cửa một cách đáng kể. “Bây giờ chúng tôi đề xuất tìm Handlon, và sẽ càng tốt cho bạn nếu bạn cho chúng tôi biết bạn đã làm gì với anh ta. Nếu không thì...."

"Bạn có thể xuống địa ngục!" người điên hét lên. “Nếu bạn rất thông minh, hãy tự tìm hiểu. Anh ấy không ở quá xa đến nỗi bạn không thể chạm vào anh ấy bằng cách đưa tay ra. Trên thực tế, anh ấy đã ở bên bạn khá lâu. Hee hee hee! Chà, nếu bạn phải biết –– anh ấy đây rồi! ” Với một tiếng cười khùng khục, anh ta chỉ vào Horace Perry. Và Perry đã làm một điều kỳ lạ.

"Vâng, đồ khốn kiếp, tôi đây!" Đó là giọng nói của ai? Đó là Perry đang nói, hay là Skip Handlon? Perry chắc chắn nhất đang đứng trước mặt họ, nhưng giọng nói, một cách tinh tế, gợi cho cả nhóm nhớ đến Skip già đáng thương.

Khi anh ta nói, Perry đã phóng mình vào cổ họng của Giáo sư và phải bị những người khác kiềm chế. Anh ta chiến đấu với họ một cách dã man nhưng dần dần và chắc chắn họ đã vượt qua được những cuộc đấu tranh của anh ta và đặt anh ta, đang quằn quại, trên một chiếc ghế.

Đột nhiên, Bland chồm tới trước và nhìn vào mặt Perry một cách sắc bén. Có phải phóng viên cũng mất trí không? Con ngươi của đôi mắt đã co lại một cách kỳ lạ, một chất lượng cố định gần như là cục mịch. Anh ta trông giống như một người đàn ông bị thôi miên. Anh đã mềm nhũn trước sự nắm bắt của họ, nhưng bây giờ đột nhiên anh cứng lại. Đôi mắt trải qua một sự thay đổi đáng ngạc nhiên khác, lần này chắc chắn là ánh lên với cái nhìn của lý trí. Bland tỏ ra hoang mang và chờ Perry giải thích về hành vi kỳ quặc của mình. Điều thứ hai dường như cuối cùng đã đến. Đồng thời anh ta nhận ra rằng sự mất hiệu lực đặc biệt của anh ta từ 370 ý thức đã được quan sát bởi những người khác.

“Chắc là tôi cũng có thể thừa nhận điều đó,” anh nói với một nụ cười gượng gạo. “Kể từ khi tôi trở lại từ nhiệm vụ của mình với Kell, tôi đã có một khoảng thời gian rất kinh khủng. Một nửa thời gian tôi đã bị choáng váng và không biết mình đang làm gì. Một phần buồn cười của nó là tôi dường như vẫn tiếp tục làm mọi việc ngay cả khi tôi không có đầu óc. " Anh ta kể ngắn gọn về những tầm nhìn mà anh ta đã có mà anh ta dường như phải đối mặt với phóng viên anh trai của mình, những cảm giác khủng khiếp khi anh ta cảm thấy mình vượt qua, sự lãng quên đen mà sau đó anh ta tìm thấy chính mình, và cách bí ẩn mà anh ta đã rời khỏi Keegan về nhiệm vụ xấu số đó.

"Bạn đã làm gì với Handlon?" Giọng Jimmie cắt ngang. Anh ta đang đứng trên hình dạng của một kẻ điên, cứng nhắc và đầy đe dọa. "Bạn có chính xác hai phút để đi."

"Tìm ra cho chính mình!" gầm gừ kẻ tàn ác bầm dập và bị đánh đập.

“Tôi sẽ làm,” là câu trả lời, và ngay lập tức một tiếng thét kinh khủng vang lên. Jimmie đã nhanh chóng nắm lấy cả hai cánh tay của Giáo sư ở cổ tay và đang từ từ vặn chúng trong một chuôi sắt. Khuôn mặt của Kell trắng bệch, đôi môi nhăn lại vì nướu không răng, đôi mắt nhắm nghiền trong nỗ lực tối cao để chống chọi với cơn đau kinh khủng. Sau đó--

"Vừa đủ!" anh ấy hét lên.

O'HARA giảm bớt áp lực một chút nhưng vẫn giữ lấy đôi tay như móng vuốt của mình. “Nói nhanh,” anh ra lệnh.

Ông lão chật vật vô ích trong sự nắm bắt của người phóng viên mạnh mẽ, cuối cùng cũng liếc về hướng những người khác. Liệu họ có thể hiện dấu hiệu của sự thương hại? Chắc chắn không phải Hard Boiled Bland. Cảnh sát trưởng đang theo dõi sự vật lộn của nạn nhân qua một đám khói thuốc lá mà anh ta đang từ từ thở ra bằng mũi. Người mặc thường phục không có biểu hiện quan tâm gì cả. Trò chơi đã kết thúc!

“Tốt lắm,” anh nói một cách ủ rũ. "Handlon và Perry đều chiếm giữ cùng một cơ thể."

"C-aat?" Bland gầm lên. “Jimmie, tôi đoán bạn sẽ phải lắp thêm những chiếc đinh vít cho anh ấy. Anh ta đang cố gắng làm cho chúng ta ngu ngốc vào phút cuối cùng! ”

"Không không!" Giáo sư hét lên. “Những gì tôi nói là sự thật. Tôi đã làm việc trong nhiều năm trên hệ thống khử tinh thể của mình. Năm ngoái, tôi đã hoàn thiện thiết bị khử nhiễu điện của mình, thiết bị này khuếch đại và tạo ra ảnh hưởng thứ năm của sự khử gắn kết. "

Cả nhóm bắt đầu tỏ ra bất an và nhìn chằm chằm vào chiếc ống Crookes khổng lồ vẫn nằm trong khung đỡ trên bàn.

“Tôi đã bị buộc phải thử nghiệm trên động vật phần lớn,” Giáo sư tiếp tục. “Tôi đã thành công trong việc khử kinh hoàng cho một con chó và một con bò đực và khiến chúng hoán đổi thân xác. Các cơ quan tiếp tục hoạt động. Tôi đã nhiệt tình. Các thí nghiệm khác đã diễn ra mà tôi sẽ không cho bạn biết. Cuối cùng, tôi bắt đầu khao khát một chủ đề con người để thử ảnh hưởng thứ năm của tôi. "

"Chỉ cần giải quyết các vụ án, nếu bạn không phiền, Kell." Hành động truy nã của Cảnh sát trưởng. “Giả sử bạn chỉ cho chúng tôi biết bạn đã làm gì với Handlon và chúng tôi có thể tìm thấy anh ta ở đâu. Tôi cũng có thể đề cập rằng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó. Nếu chúng tôi thấy rằng bạn đã làm cho anh ấy, điều gì đó tồi tệ hơn cái chết có thể xảy ra với bạn ”. Giọng điệu đầy đe dọa. Mặc dù Handlon được mua lại tương đối muộn cho bộ tham mưu cũ của Tổng Giám đốc, nhưng ông vẫn trung thành với tờ báo này.

“Khi hai tên phóng viên chết tiệt của anh bước vào đường lái xe của tôi,” Kell tiếp tục. “Tôi nhìn thấy họ đi qua một chiếc kính mạnh mẽ mà tôi luôn có trên tay. Tôi không muốn nhìn thấy họ, nhưng họ đã ép mình vào tôi. Cuối cùng, tôi xác định rằng họ nên cung cấp tài liệu cho các thí nghiệm của tôi.

“NẾU người của bạn nhìn vào khu rừng phía sau nhà kho, họ sẽ tìm thấy chiếc ô tô trang bị thêm hai đối tượng mà tôi đang giữ 371 trên một phòng trên lầu. Ông già Manion và con gái của ông ấy đã gây cho tôi khá nhiều rắc rối, nhưng tôi hầu như đã khiến họ bị đánh thuốc mê. Mặc dù vậy, anh ta đã đột nhập khỏi phòng vào ban đêm, và tôi phải giết anh ta. Đó là sự tự vệ, ”anh ranh mãnh nói thêm.

“Dù sao thì, tôi thấy có thể khiến hai nhà thiên văn hoán đổi cơ thể. Nhưng tôi cũng muốn xem liệu có khả năng khiến hai thiên thể chiếm cùng một cơ thể cùng một lúc hay không, và nếu vậy thì kết quả sẽ như thế nào. Tôi đã phát hiện ra. Thật là hiếm khi chứng kiến phóng viên ngôi sao của bạn rời khỏi nhà tôi. Anh ấy đã rất vui mừng khi rời đi, tôi tin rằng .... ”Một lần nữa người điên khùng lại xuất hiện.

"Đoán rằng chúng ta phải tin anh ta cho dù chúng ta muốn hay không." Các thám tử đến với cuộc sống. “Làm thế nào về việc bắt anh ta giải phóng Handlon –– bạn gọi nó là gì? –– linh hồn –– khỏi cơ thể của Perry?”

"Chờ một chút." Giọng nói bây giờ không thể nhầm lẫn được của Handlon, mặc dù nó đang phát ra từ cổ họng của Perry. “Trong giây phút tỉnh táo, hãy để tôi đề nghị rằng trước khi làm bất kỳ thao tác khử kinh lạc nào nữa, bạn hãy xác định vị trí cơ thể của tôi. Cho đến lúc đó, nếu tôi được giải thoát khỏi cái này thì tôi đã chết rồi. ”

Lời nói đó khiến cả nhóm chết lặng. Xác của Handlon ở đâu? Giáo sư có thể sản xuất nó không?

Cái đáng sợ đó trông khá ám ảnh vào thời điểm đó, và họ bắt đầu thấy nỗi sợ hãi cái chết ập đến với anh ta.

"Lòng thương xót!" anh ta cầu xin khi bốn người đàn ông bắt đầu tiến tới anh ta. “Ngay sau khi tôi khử được Handlon, tôi đã tiêu hủy xác anh ta trong thùng ngâm chua của tôi ở dưới hầm. Nhưng có một cách khác .... ”Anh dừng lại, không chắc chắn về cách những lời tiếp theo của mình sẽ được tiếp nhận. “Đi ra ngoài và bắt cô gái Manion. Cô ấy có thể bị mất tinh thần và người bạn Handlon có thể có được cơ thể của cô ấy ”.

Với gợi ý này, được đưa ra một cách ngây thơ, bốn người đàn ông giật mình kinh hãi. Nó hoàn toàn quá sức ngay cả đối với Hard Boiled Bland, và anh ta khó có thể kiềm chế bản thân khi áp tay biên tập vào khuôn mặt lãnh đạm trước mặt. Không nghi ngờ gì nữa, Giáo sư Kell đã bị mất trí một cách vô vọng, và vì lý do đó mà ông đã tự giam mình vào dây xích.

“Kell, bạn dự kiến sẽ thực hiện thêm một diễn viên đóng thế nữa,” Jimmie nói với đám đông đang co rúm lại. "Bạn biết nó là gì. Bận rộn. Và chỉ cần nhớ rằng tôi đang đứng ở đây ”–– anh ta chỉ ra một góc tách biệt với phần còn lại ––“ với khẩu đại bác này nhằm vào hướng của bạn. Nếu mọi thứ không chỉ theo Hoyle, bạn sẽ bị cắm đầu. Bắt tôi? ”

"Còn nó thì sao, các bạn?" Bland lên tiếng. “Có phải bây giờ sẽ đối xử với Handlon để làm mất tinh thần của anh ta không? Đó sẽ là cơ hội cuối cùng để anh ấy có thể có được xác trên trái đất này ”.

O'Hara nói: “Thật không may, cơ thể đó không bao giờ thuộc về Handlon. “Do đó, tôi không hiểu tại sao Perry nên bỏ qua để cân bằng cuộc sống của mình với một người bạn đồng hành. Perry rõ ràng là có quyền có cơ thể của chính mình, tự do và không bị làm phiền. Bạn Skip không gặp may, trừ khi –– Chà, tôi không ngại nói với bạn, Kell, rằng bạn vừa cho tôi một ý tưởng. Bám vào nó ngay bây giờ! ”

Giáo sư đứng dậy và dưới sự đe dọa của chiếc máy tự động lần mò dưới gầm bàn cho đến khi xác định được vị trí của bộ máy phức tạp trước đó.

“Bây giờ nếu ông Perry –– hoặc Handlon –– vui lòng ngả người hết cỡ trên chiếc bàn này,” anh ta nói với giọng nói tục tĩu, “thí nghiệm sẽ bắt đầu.”

“Chỉ cần nhớ, Kell, đây không phải là thử nghiệm,” Bland khuyên, sửa cho Giáo sư một đôi mắt xấu xí. "Bạn làm như bạn đã nói."

Người kia không trả lời, nhưng ném một công tắc ẩn. Perry, đang nằm ngửa trên chiếc bàn cổ, đột nhiên thấy mình được tắm rửa bởi thứ dường như là một tia sáng, nhưng lại không phải là một tia sáng. Nó là cái gì vậy? Nó chắc chắn không thể nhìn thấy được, nhưng nó là hữu hình. Một sức mạnh khủng khiếp đang tỏa ra từ quả địa cầu quỷ quái phía trên anh ta, lôi kéo anh ta ra khỏi chính mình –– hay –– không –– liệu anh ta đang mở rộng? Một lần nữa tai anh trở nên đầy bối rối, âm thanh khủng khiếp, đường viền của căn phòng mờ dần 372 từ cái nhìn, anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ của sự lạm phát ... nhẹ nhàng .... Oblivion!

Từ chỗ những người khác ngồi, một tiếng thở hổn hển của sự ngạc nhiên vang lên. Ở lần tiếp xúc đầu tiên của công tắc, đã có một tia sáng xanh lục thoáng qua trong bóng đèn, và sau đó chuyển đổi nhanh chóng sang màu cam tuyệt đẹp. Sau đó, nó mờ đi hoàn toàn, để lại tấm kính dường như trơ và không hoạt động.

Nhưng nó không phải như vậy! Hình dạng nằm bên dưới bóng đèn rõ ràng đang bị tra tấn không kể xiết. Khuôn mặt trở thành một thứ kinh dị. Bây giờ nó đã biến thành một hình dáng kỳ cục của Handlon –– bây giờ nó lại giống Perry. Giáo sư lặng lẽ tăng áp suất của dòng điện. Từ bóng đèn phát ra tiếng thở ra màu xám thép của thứ phải được gọi là ánh sáng, nhưng thực đến nỗi nó dường như là vật chất. Chắc chắn rằng đó không phải là một tia sáng như chúng ta hiểu về ánh sáng. Nó đến với những nhịp đập tuyệt vời, trong đó những rung động thực tế hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Dưới mỗi tác động, cơ thể của Perry dường như thay đổi, lúc đầu từ từ, sau đó với tốc độ tăng dần. Cơ thể bây giờ đã phình to đến kích thước khổng lồ. Bland đưa tay về phía trước để chạm vào nó.

“Sự ảnh hưởng của sự tách rời này,” Giáo sư thì thầm, gần như vui vẻ, “khiến các nguyên tử tạo nên một cơ thể sống đẩy lùi lẫn nhau. Khi cơ thể được phun sương đầy đủ, linh hồn –– Trở lại! Quay lại, đồ ngốc! ” anh đột nhiên hét lên, nắm lấy cánh tay Bland. "Bạn có muốn giết anh ta không?"

Bland vội vàng rút lui, tin chắc rằng báo động của Kell là thật. Những ngón tay biên tập viên đã xuyên qua quần áo của đối tượng mà không có sức đề kháng và ngấm vào cơ thể một cách dễ dàng như thể nó có rất nhiều xà phòng mềm!

Cơ thể tiếp tục nở ra cho đến khi dài ra ngay cả người mặc thường phục cứng đầu cũng nhận ra rằng nó đã bị thu nhỏ lại thành hơi. Trong cơ thể bốc hơi kinh khủng này, gần như lấp đầy căn phòng và giờ đã mất hết vẻ uy phong đối với một người đàn ông, có thể nhận ra hai hình dạng mờ nhạt. Giáo sư nhanh chóng dập tắt chiếc đèn lồng. Những hình dạng, mặc dù mơ hồ, nhưng có thể được nhận ra là của Horace Perry và Skip Chơi phối hợp. Và họ đã xung đột!

Bây giờ tất cả các con mắt đã tập trung vào Giáo sư Kell, người rõ ràng đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Hai lần hiện ra trong đám mây cơ thể đang ở trong vòng tay tử thần. Một người đã được khắc phục và tạm thời bất lực. Đó là của Handlon. Và sau đó, một lần nữa linh hồn của Perry đã cưỡng ép lật đổ Handlon khỏi đám mây-cyst. Và ngay lúc đó, Giáo sư Kell tắt ống ảnh hưởng.

Ngay lập tức, một sự biến hóa khủng khiếp đã diễn ra. Có một âm thanh sắc nét gần giống như tiếng sấm sét, ngoại trừ một chút là âm thanh này thỉnh thoảng được tạo ra bởi hiệu ứng ngược chính xác. Thay vì là một vụ nổ, nó có thể được gọi đúng hơn là một vụ nổ, vì đám mây sương mù đột nhiên biến mất. Ảnh hưởng de-cohering đã bị loại bỏ, đám mây đã ngưng tụ thành dạng Perry. Rõ ràng là không có gì tệ hơn, thậm chí bây giờ anh ấy đã bắt đầu hồi phục ý thức. Linh hồn của Handlon không còn được nhìn thấy nữa, mặc dù đang bay lơ lửng trong vùng lân cận.

Cơ thể của Perry lại là của chính anh ta.

Vào thời điểm này, Jimmie O'Hara quyết định bắt đầu một điều gì đó mới bằng cách đánh Giáo sư một đòn như một người thợ bằng chiếc mông của chiếc xe tự động của ông ta. Điều tiếp theo, Bland hoặc bất kỳ ai khác có mặt đều biết cơ thể bất tỉnh của Giáo sư nằm trên bàn và Jimmie đang mò mẫm tìm công tắc được giấu kín. Sau một thời gian dài, anh tìm thấy nó, và tia sáng màu xanh lục xuất hiện trong bóng đèn, sau đó là biểu hiện màu cam rực rỡ.

"Bạn đang làm cái quái gì vậy?" thở hổn hển.

O'Hara vui vẻ trả lời: “Làm cho Giáo sư kinh ngạc. “Bạn chưa nắm được ý tưởng à? Đồng hồ!"

Bị cuốn hút, bốn người đàn ông nhìn thấy sự phát ra tuyệt vời phát huy tác dụng mạnh mẽ của nó. Như trước đó, cơ thể bắt đầu mở rộng và dần dần có một đường viền mờ sương. Càng ngày nó càng lớn, cho đến cuối cùng nó đã trở thành một đám mây hư vô vô hình rộng lớn lấp đầy căn phòng như một tinh vân ma quỷ nào đó.

Một tiếng kêu kinh hoàng từ thám tử đã làm Jimmie dậy sóng. Tinh vân của Skip Handlon đã xuất hiện trong lĩnh vực của tinh vân để tranh giành quyền sở hữu. Sau đó, điều có lẽ là cuộc gặp gỡ kỳ lạ nhất từng được chứng kiến. Mặc dù thể chất kém, Giáo sư dường như có một linh hồn cực kỳ mạnh mẽ; và đã có lúc khán giả tuyệt vọng trước chiến thắng của Handlon. Một khi người sau, rõ ràng nhận ra rằng ống ảnh hưởng mạnh mẽ đã khiến anh ta có thể nhìn thấy được, anh ta liếc mạnh về hướng Jimmie. O'Hara hơi bối rối về điều này, nhưng vẫn căng thẳng theo dõi tiến trình của cuộc đấu tranh. Cuối cùng, khoảnh khắc dường như đã đến mà thiên thần của phóng viên đã chờ đợi. Nó quay đuôi và chạy trốn khỏi linh hồn của Giáo sư, biến mất khỏi giới hạn bên ngoài của tinh vân.

Jimmie đột nhiên phân biệt được mục đích của người kia và lao vào tìm công tắc ẩn. Như anh đã đoán trước, Handlon cuối cùng đã từ bỏ nỗ lực vượt qua thiên thần của Kell bằng vũ lực và quyết tâm hoàn thành mục tiêu của mình bằng chiến lược. Gần như ngay khi tay Jimmie đóng trên công tắc, thiên văn của phóng viên lại nhảy vào trường tinh vân. Nó mạnh mẽ ra hiệu cho người đàn ông thứ hai trước đây để tắt dòng điện, nhưng lời khuyên là không cần thiết, vì Jimmie đã làm như vậy.

THẬT SỰ là đám mây-nang mờ dần. Ngay cả khi cả nhóm thoáng nhìn thấy Skip Handlon, người cuối cùng mà đôi mắt phàm trần có thể nhìn thấy anh ta như thật, đã xảy ra một sự xáo trộn dữ dội ở rìa của tinh vân đang co lại. Liệu tốc độ ngưng tụ của các nguyên tử bao gồm cơ thể của Giáo sư Kell có thể ngăn chặn thiên thể của Kell đang theo đuổi không?

Ngay cả Bland cũng nín thở!

Đám mây mất chất lượng sáng, tốc độ ngưng tụ tăng dần. Nó hầu như không thể nhìn thấy trong sự u ám bao trùm. Một linh hồn từ lâu đã được bao bọc trong chất tích tụ nhanh chóng. Một tiếng vỗ tay đột ngột như trước đó, và hành động giải quyết cuối cùng đã được thực hiện. Liệu Giáo sư có thành công trong việc giành lại vị trí trong đám mây-cyst trước giây quan trọng hay không thì không ai có thể nói trước được.

Jimmie thắp sáng lại chiếc đèn lồng. Rõ ràng tác dụng của vòi tình yêu do máy tự động điều hành của anh ta ít nhiều có tính cách lâu dài, và những người đàn ông đã phải cố gắng để khôi phục cơ thể của Kell tỉnh lại. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ bắt đầu có kết quả, và việc đưa bệnh nhân xuống chiếc ghế dài êm ái hơn ở phòng khách bên dưới đã trở nên khả thi. Khi họ tiến về phía trước để giữ cơ thể mềm nhũn, một bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa dẫn vào hành lang. Đó là người mặc thường phục, Riley.

“Thế còn đường vào thị trấn thì sao,” anh muốn biết. “Bữa tiệc cũ réo rắt chưa? Cô Manion đã có một thời gian gay gắt và nói rằng cô ấy sẽ không ở gần ngôi nhà này một phút nào nữa. Bản thân tôi cũng không thích nơi này. Bạn có biết tôi vừa bị đá bởi một con vẹt thăm dò ý kiến không? Hãy đi khỏi đây. ”

"Chờ đã, Riley, bạn đang nói về cái gì vậy?" gầm gừ Nhạt nhẽo. “Đá bởi một con vẹt thăm dò ý kiến! Bạn đang–– ”

“Được rồi, Cảnh sát trưởng,” Perry hiện đang rất vui vẻ vỡ òa. “Con chó rừng mà tôi đã bắn có lẽ đã nói với chúng ta tất cả về nó. Tôi thực sự biết con thú có thể nói chuyện. "

"Hừ!" Bland khịt mũi, “Chà, nếu một con lừa có thể nói chuyện, và một con bò đực có thể cắn, và một con chó săn có thể móc câu, tại sao một con vẹt lại không –– Judas Priest, tôi cũng phát điên như những người còn lại! Hãy nhanh tay lấy Kell ở tầng dưới để chúng ta có thể thấy 374 anh ấy là ai. Tôi lại đi! Ồ, nằm xuống đi, Riley. ”

"Nhưng nhìn kìa, Bland, nhìn kìa!" Riley đang chỉ một ngón tay thất thần vào một cái lồng trong góc. Anh điên cuồng giật mạnh tay áo khoác của Bland. “Hãy xem những gì trong đó, phải không? Tôi –– à, tôi đã tìm thấy một ít rượu trong xe của cô, và cô Manion đã bắt tôi lấy một ít. Tôi –– Tôi không biết nó sẽ làm điều này với tôi. Nhìn vào đó; làm ơn đi, ông Bland! ”

BLAND đưa cho Riley một cái nhìn tối tăm, nhưng anh vẫn với lấy đèn pin của O'Hara. Trong lồng, hai con mắt màu vàng đang nhấp nháy buồn ngủ nhìn anh. Perry bắt đầu cười.

“Tại sao, không có gì trong đó ngoài một con mèo. Bỏ qua và tôi đã nghe thấy nó rú lên khi chúng tôi lần đầu tiên đến đây vào chiều nay. Đoán Riley–– ”

“Lạy Chúa, Jimmie, đưa súng cho tôi!” Hard Boiled Bland vào thời điểm này đã không thể xứng đáng với sự nức nở của mình. Cây đuốc trong tay ném một tia run rẩy tràn đầy vào lồng. "Đó là một con rắn! Với chỗ ấy! Nó đang làm điều đó một lần nữa! ”

Chắc chắn đó là một con rắn, một mẫu vật khổng lồ màu đen với những sọc vàng sáng. Tiếng la hét điên cuồng của Bland dường như không làm nó phấn khích chút nào, lúc này con cu bóng bẩy đã ưỡn người ngay ngắn và đang bình tĩnh liếm hai bên mép nó bằng chiếc lưỡi dài ngoằn nghèo. Sau một lúc, nó tạm dừng hoạt động đủ lâu để cọ sát hàm vào một thanh của lồng và phát ra tiếng kêu meo meo hòa đồng!

Ngay cả điều này cũng không thể làm tan vỡ linh hồn của Horace Perry. Anh lại cười thích thú khi đặt Bland bằng cánh tay.

“Sinh vật đó hoàn toàn vô hại, Cảnh sát trưởng,” anh ta nói với biên tập viên. “Ở đâu đó, tôi cho rằng có một con mèo khổng lồ nguy hiểm lớn, nhưng không có ý nghĩa gì khi hạ gục loài bò sát tội nghiệp này. Hãy sống và hãy sống ”.

Với biểu hiện miễn cưỡng, Bland trả lại quyền tự động cho Jimmie, sau đó sải bước đến nơi có hình dạng của Kell. Perry và O'Hara nán lại trong lồng đủ lâu để sắp xếp kế hoạch thả rắn ra ngoài cửa ngay khi có cơ hội, sau đó họ tham gia cùng với Trưởng đoàn của mình. Riley đi ra ngoài để tiếp tục cảnh giác trong xe của Bland, trong khi đồng nghiệp của anh chuẩn bị soi đường xuống cầu thang. Dưới sự hướng dẫn của ông, người đàn ông ốm yếu được đưa xuống bên dưới mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Ở tầng dưới, bộ dạng giờ đã tỉnh táo của vị Giáo sư đáng kính được đặt trên chiếc ghế sô pha cổ xưa cho đến khi các giác quan của ông có thể sáng tỏ một chút. Hiện tại, mí mắt mở ra và một giọng nói yếu ớt hỏi, "Tôi đang ở đâu, và làm thế nào mà tất cả các bạn đến đây?"

AJOYOUS thở hổn hển tăng lên. Giọng nói đó! Mặc dù được phát ra với chất giọng giống như Kell, nhưng ngữ điệu và trọng âm đã thay đổi một cách kỳ lạ. O'Hara háo hức nghiêng người trên chiếc ghế dài. Câu hỏi mà anh ta hỏi thật đáng ngạc nhiên vì sự phi lý của nó:

"Bạn cảm thấy thế nào, Bỏ qua!"

“ Thối, ”là câu trả lời từ môi của Kell. “Điều gì khiến tôi bị nứt như vậy trên mái vòm? Tôi cảm thấy như thể tôi đã bị kéo qua một lỗ thắt nút. Bình tĩnh. ”

“Nằm yên,” O'Hara ra lệnh, tử tế nhưng kiên quyết. “Bạn chưa đủ sức khỏe để di chuyển. Bạn đang trải qua một chuyến đi dài và sẽ cần sức lực của bạn. Cũng đừng nói chuyện. ”

Nửa giờ sau họ rời khỏi nhà. Ở sân trước, người biên tập đã gọi một cuộc họp vội vã bao gồm toàn bộ bữa tiệc. Hard Boiled Bland chưa bao giờ được biết đến là người nói nhiều như vậy, trước hay kể từ đó.

“Trước khi chúng tôi bắt đầu trở lại,” anh ấy bắt đầu, “tốt hơn là chúng tôi nên hiểu rõ hơn. Ngay từ đầu –– Bỏ qua, qua đây một phút. ”

Norma Manion thốt lên một cách vô tình vì sợ hãi khi hình dạng già nua của Kell lướt qua cô. Tất nhiên, phản ứng tức thì của Skip đối với tên của anh ta là điều hoàn toàn tự nhiên đối với anh ta. Nhưng nó có một ảnh hưởng kỳ lạ đối với những người khác.

“Cô Manion, và các quý ông,” Bland tiếp tục, với một cái cúi đầu lễ phép, “Tôi muốn các bạn gặp Mister –– er, Mister –– ôi chết tiệt, hãy gọi anh ta là Saunders. Đây là ông Kenneth Saunders, 375 thưa quý vị và các bạn. Khi anh ấy cạo râu và sửa lại khuôn mặt mới, tôi tin rằng bạn sẽ thích vẻ ngoài của anh ấy hơn nhiều so với hiện tại.

“Nghiêm túc mà nói, các bạn, tôi hy vọng rằng nếu chỉnh sửa một chút thì quý ông sẽ khó giống với Giáo sư Anton Kell. Kell đã chết. Tuy nhiên, hiển nhiên, quý ông này khó có thể tiếp tục tồn tại với cái tên Skip Handlon. Do đó –– à, do đó, thưa ông Saunders. Và đừng quên tên.

“Bây giờ là một vấn đề nhỏ khác. Ngôi nhà này đã chứng minh một lời nguyền đối với nhân loại. Điều gì đã xảy ra ở đây không bao giờ được biết. Sẽ không phải là khôn ngoan hơn nếu loại bỏ tất cả các dấu vết của các diễn biến ban đêm? Có một cách. ” Anh ta nhìn những người khác một cách đáng kể.

“Ý bạn là––” Perry bắt đầu.

“Rằng chúng ta phá hủy mọi dấu vết về tội ác của Giáo sư Kell. Dù anh ấy không còn nữa, nhưng ai đó có thể nhận thấy rằng cơ thể anh ấy vẫn còn nguyên. Và không ai muốn giải thích gì cả ”.

“Đó là cách duy nhất mà chúng tôi có thể bảo vệ Handlon,” một trong những tay lái xe trầm ngâm, một nửa cho riêng mình. “Không một thẩm phán nào có thể tin một lời nào về hoạt động kinh doanh phi tinh thần hóa này. Rất có thể tất cả chúng ta sẽ đi tới cửa sập và Handlon sẽ phải vào tù vì tội ác của Kell. "

“Tuy nhiên, có bốn người trong chúng tôi đã chứng kiến sự kiện –– việc truyền linh hồn,” Perry phản đối. “Điều đó sẽ không đủ để xóa bỏ Skip? Hơn nữa, chúng ta sẽ không thể dẫn một ban giám khảo ra đây và nhân bản thử nghiệm sao? "

“Quá nhiều công chúng không mong muốn,” Bland gầm gừ, người đã từng có một lần trong đời tìm thấy lý do để loại bỏ điều gì đó tốt đẹp ngoài các tiêu đề. "Bạn nói gì, mọi người?"

“Tôi di chuyển, chúng tôi di chuyển,” từ thám tử có công việc khó chịu khi theo dõi Norma Manion.

Jimmie nói nhỏ: “Thưa quý ông, tôi tin rằng chúng ta hiểu nhau. “Bây giờ tôi đang đi vào nhà kho” –– đáng kể –– “để xem mọi thứ có ổn không. Trong khi tôi có một cái gì đó có thể xảy ra. Bạn hiểu?"

Những người khác gật đầu đồng ý.

Trên chiếc ghế ấm áp của tay đua tốc độ Jimmie, Norma Manion rùng mình khi cô đi theo hướng được chỉ ra bởi ngón tay của người bạn đồng hành của mình. Đó là giờ đen tối nhất đến ngay trước bình minh.

Ở phía tây có thể nhận thấy một ánh sáng đỏ mờ ảo, ngay cả khi họ quan sát với đôi mắt mê hoặc, nó đã phát triển thành một ánh sáng chói lóa dữ dội. Dần dần những ngôi sao đang mờ dần trở nên lu mờ trong vinh quang lớn hơn.

Ba chiếc ô tô, động cơ lao vun vút như thể háo hức được đi, đứng cách nhau một khoảng trên trục đường chính. Chiếc xe phía sau O'Hara là cỗ máy Manion, hiện do Bland và Riley chiếm giữ. Chiếc còn lại là một chiếc xe du lịch và chứa số dư của bữa tiệc. Perry đang cầm lái, và bên cạnh anh là tổ hợp Handlon-Kell-Saunders.

Jimmie thì thầm với người bạn đồng hành của mình: “Như vậy sẽ vượt qua một ổ kinh hoàng.

“Đó là giàn thiêu của cha tôi,” cô gái trả lời đơn giản. Cô ấy đã bình phục từ lâu sau lần bùng phát đau buồn ban đầu trước sự mất mát của mình, và giờ cô ấy nhìn diễn tiến của vụ hỏa hoạn với đôi mắt khô khốc. Jimmie trượt một cánh tay bảo vệ khỏi bờ vai đang run rẩy.

“Bạn đã thấy đủ,” anh nói. Khi ba chiếc xe chạy khỏi hiện trường vụ thảm sát, những người phát hiện mờ nhạt ở phía đông kể về quả cầu đang lên trong ngày.

“Tạm biệt, Keegan, mãi mãi,” Norma thì thầm.

“Amen,” O'Hara đồng ý.

