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    灵魂大师经过@astoundingstories
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    灵魂大师

    2022/09/12
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    经过 @astoundingstories 744 讀數
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    太長; 讀書

    火车正在为基冈减速。前面的机车发出一声汽笛，警告吸烟车里的两个机警的年轻人，他们起身离开了火车。两人都穿着整齐而安静。一个人带着一个中型相机，带有必要的三脚架和附件包。另一个没有任何障碍。两人都抽着雪茄，显然不是那种昂贵的雪茄，从周围没有芳香的气氛来看。

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