你可以在 令人震惊的超级科学故事，1930 年 3 月，惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。灵魂大师 灵魂大师 威尔史密斯和 RJ 罗宾斯 一股可怕的力量，正从上面那颗恶魔般的球体中散发出来。 前往基冈的火车正在减速。前面的机车发出一声汽笛，警告吸烟车里的两个机警的年轻人，他们起身离开了火车。两人都穿着整齐而安静。一个人带着一个中型相机，带有必要的三脚架和附件包。另一个没有任何障碍。两人都抽着雪茄，显然不是那种昂贵的雪茄，从周围没有芳香的气氛来看。 Desperately O'Hara plunged into Prof. Kell's mysterious mansion. For his friend Skip was the victim of the eccentric scientist's de-astralizing experiment, and faced a fate more hideous than death. “看不出布兰德把我们送到这个只有一匹马的垃圾场是为了什么，”斯基普·汉德伦抱怨道。 351谁拿着相机。他是两人中较小的一个，也许比另一个矮了半个头。 “你知道这件事吗？” “不多，”当他们从吸烟者身上下来时，另一个承认道。 “我只能告诉你，布兰德今早派人来找我，让我从这位凯尔教授那里得到一个故事，然后拉着你走。在我们到达那里后，您将按照判断进行操作。但我记得酋长对一件事是具体的。你去拿教授的杯子。不要忘记。老家伙可能会咆哮并表现出战斗，但由你来交付货物——或者，在这种情况下，得到它们。不要依赖我的帮助。我希望自己也有麻烦。” 《华尔街日报》的明星记者霍勒斯·佩里因此黯然失色。 “这个基冈的地方”——汉德隆用他的眼睛迅速而全面——“不值钱。看不出它是如何管理一个名字的。一些垃圾场，好吧！” “你说了几口。” “如果有的话，火车服务怎么样？” “烂。一天两班火车。”另一个人一点也不热情。 “你可以打赌，我们已经等了下一个很长的时间。现在，在我们到达老狮子的巢穴后，再加上一次粗暴的接待，你就会很好地了解布兰德对他的手下的期望。” 汉德隆对此做了个鬼脸。 “最先将‘煮熟的’这个词用在酋长的绰号上的那只鸟知道一些事情。” “你不知道它的一半，”佩里鼓励地反驳道。 “只要等着看，如果你不做你的事，他会为你带来多大的好处——我的意思不是也许。” 布兰德老人拥有《华尔街日报》，雇佣和解雇了他的工作人员，并在尽可能有能力的办公室帮派的帮助下进行自己的编辑。 “Hard Boiled” Bland 很可能对他的手下提出的要求比之前或之后的任何其他编辑都多。尽管如此，他还是取得了成绩，而且他的经验丰富的下属都没有踢过，因为薪水是对的。如果一个倒霉的抄写员胆大妄为地带着负面报道进入编辑室，几乎不变的回答是怒视和强制性的命令，“拿到副本。” 他们做到了。如果一个人拒绝接受采访，这些聪明的家伙通常会成功地从下一个最可靠的来源获得他们的信息，并且以同样的方式到达印刷品。 佩里就是这样一个品种。汉德隆是员工最近收购的，他的工作还没有特别积极。由于这个原因，前者热衷于吓唬他展示更多的沙子。 火车在拐弯处消失了，两名记者感到自己被困住了。毫无疑问，基冈是一个看起来最荒凉的地方。一个阴森的棚屋，天气更糟，站在轨道旁边。前面，几块腐烂的木板宣告着从前这里有一个真正的货运平台。或许，在某个早已被遗忘的年代，一个车站特工也曾在摇摇晃晃的棚屋里挺身而出。摇摇欲坠的结构两端都挂着一个标志，上面仍然可以破译传说“KEEGAN”。在轨道的另一边是一条废弃的旧壁板。附近唯一令人感兴趣的地方是一条人迹罕至的乡间小路，它穿过棚户区附近的铁轨，蜿蜒曲折地越过布满岩石的小山，迷失在高地森林的迷宫中。 没有任何指示牌指示他们的目的地，两人犹豫了片刻后，朝着一个偶然的方向轻快地出发了。空气又热又闷热，在空旷的地方，太阳无情地照在两个倒霉的人身上。当他们进入森林深处时，他们在一定程度上免受了最严重的酷热的影响。渐渐地，它们从城市培育出来的鼻孔里偷走了针叶树的气味，伴随着无数其他森林的气味。两人赞赏地嗅了嗅空气。 “这就是生活，”佩里说。 “如果我现在不是那么渴……” 他陷入了悲伤的思绪中。 相当长的时间过去了。记者们疲倦地跋涉着，直到最后一个弯道把他们带到了陡峭下坡的起点。森林已经变得稀薄了。 “在我看来，我闻到了烟味，”汉德隆突然脱口而出。 “一定是我们正在接近旧党的巢穴。记住？布兰德说他——” “嗯！”另一个咕哝着，几乎听不见。现在他们似乎到达了目的地，他想到了什么。他从口袋里掏出一捆剪报，专心地细读。 “布兰德说，'拿到副本'，”他不相关地喃喃自语。 这些剪报都与凯尔教授或基冈当地发生的事情直接相关。有些人特别感兴趣。第一个标题是这样的： 这篇文章描述了失踪男子，一位相当富裕的银行家，四天前有人看到他开着一辆小型跑车穿过基冈，还有一个女孩，她和他一起在车里。它告诉银行家和他的女儿最后一次见到的是一位名叫威利茨的农民，他住在东基根路的一个棚屋里，在一场严重的雷暴之前逃离。他相信这对夫妇正试图在下雨之前建造凯尔豪宅。 Manions 和他们的汽车都不见了，他们的私人物品留在附近村庄的旅馆里，无人认领。大雨当然有效地抹去了所有的车轮轨道。 另一个剪辑相当长，但佩里只看了一眼标题： 凯尔仍在进行他的奇怪实验 早就知道有奇妙的理论。拒绝透露所采用的确切方法或结果的性质 还有一个似乎是摘自一篇农业论文的文章。上面写着： 属于基冈养牛人奥尔顿·谢泼德的一头奖品公牛以一种最奇特的方式疯狂奔跑，引起了相当大的轰动。虽然看起来比以前更聪明，但它已经发展出与这种动物完全不同的特征。 也许这个案例最值得注意的特征是动物拒绝吃它习惯的食物。相反，它现在消耗了大量的肉类。这种动物可怕的吼叫声也发生了显着变化，现在与世俗无异，尽管有人说它可以比作一只巨大猎犬的海湾。它后来的一些行动似乎增加了更多的犬类属性，这让事情变得更加神秘。兽医们在问这种动物为什么要追逐汽车，为什么它要在嘴里叼着骨头并试图掩埋它们！ 最后一篇部分内容如下： 凯尔教授因上周二罗伯特·曼尼恩和他的女儿在那里失踪而受到基冈当局的讯问。凯尔似乎无法提供任何有价值的线索，但官员们对这名男子对这些问题的态度并不完全满意。 被这些看似毫不相干的东西弄得有些摸不着头脑，记者沉思了好一阵子，一边琢磨着什么时候该去见那位可敬的教授。许多奇怪的事情都可以通过某种方式追溯到后者的门，这显然是布兰德想到的。此外，老人暗中依赖佩里来获得结果。 不得不说，这一次，明星记者对这份任务并没有过分热情。除了手中的剪报之外，一些传闻让他心中产生了一种不安的感觉。就他个人的喜好而言，如果让某个幼崽记者得到这份工作，他会很满意的。尽管他想尝试，但他无法为突然的警惕提供任何切实的理由。 他被他的同伴从全神贯注中惊醒了。 “我以为我闻到了一阵烟味 354back，我是对的。那是松树边上的房子。前面的深地和所有的种子；完全符合描述。谢天谢地，我们从车站朝着正确的方向出发了。这次散步已经够久了。走出困境，让我们完成这项工作。” 汉德隆以轻快的速度开始下山，随后佩里以更温和的速度跟随行动。终于，他们完全看到了场地。在他们面前延伸了相当远的距离，包围了一大片已经长满茂盛草的土地，是一堵看起来很可怕的墙。过去，常春藤的光辉披风覆盖着粗糙的石头；但是现在所剩无几，而且看起来已经破旧得可怜。他们沿着这道屏障继续前进，终于来到一扇巨大的铁门前，铁门生锈了。它敞开着。 通往房子的路早已长满了杂草和杂草。透过这片绿地，隐约可以看到一条崎岖不平的小路，两人小心翼翼地走着。他们没有遇到任何人。当他们接近黑松之夜时，古老的豪宅开始出现在他们面前，严峻而令人生畏。 两人本能地颤抖起来。这个地方的寂静是完全的，具有一种不可思议的有形的品质。他们紧张地环顾四周。 “你觉得怎么样，斯基普？”佩里先前沉默的双唇中的话语如霹雳般打破了寂静。另一个开始了。 “我不想死在里面，”汉德隆严肃地回答。 “我敢打赌这家老店闹鬼了。除了疯子，没有人会住在里面。” “我自己也有很多相同的印象，”佩里说。 “我不奇怪布兰德派我们两个人来负责这项工作。” 他一边说着，一边爬上一段台阶，来到一个倒塌的阳台。饱经风霜的门户上没有门铃的迹象，但一个古老的青铜门环孤零零地悬挂在他面前，似乎暗示着一种吸引注意力的方式。他举起它，巧妙地敲打着。 没有答案。 具备了普通记者的所有属性和一些额外的属性，佩里没有让自己灰心丧气，只是重复了他的召唤，这一次更有活力。 “好吧，霍勒斯，”汉德隆咧嘴一笑，“看来我们在这里不太受欢迎。不过，在我看来，如果你捡起那根死肢，用它真正地敲一下……亲爱的教授可能是聋子，你知道，或者他可能——” “跳过，我的孩子，我不知道，毕竟我们现在应该进去。你知不知道天快黑了？” “说实话，霍勒斯，我也没有被困在这个任务上。而且我觉得天黑后我应该更不喜欢它了，不知何故。不过，老爷子……” “哦，我没有考虑辞职。我们不会在《华尔街日报》上这样做。”佩里对摄影师笑了笑。难不成他是故意抬高对方的希望，想再逗他一些？ “但我在想，趁着还有一点日光，看看附属建筑可能是个好主意。诶？” 汉德隆看上去很失望，但还是很有礼貌地点了点头。他只耽搁了很长时间，才把相机和陷阱放在台阶旁一株杂草丛生的绣球花后面，然后，带着一种听天由命的神情，宣布自己准备好跟随对方可能带走的任何地方。 佩里选择先探索谷仓。这是一个令人沮丧的旧堆，多年未上漆，曾经坚固的门现在在微风中摆动和碰撞。随着两人越来越近，这微风—— 355似乎随意地在这地方叹了口气——带来了恶臭，告诉他们这地方至少不是没有房客的。他们有些惶恐地走进去，站在半黑暗中眨眼。 “漂亮的波莉！” “天哪！那是什么？”汉德隆低声说。他知道那不是鹦鹉的声音。这是比那更深沉的声音，比鹦鹉的喉咙发出的任何声音都要响亮。它来自靠近蜘蛛网的窗户附近的一个破坏性摊位的方向。就在佩里胆战心惊地朝这个方向走去的时候，它发出了一种奇怪的刮擦声，接着是一声震动地板的摔倒，以及一阵马蹄声。现在又可以听到那巨大的声音了，这一次发出的声音听起来很奇怪，就像是用外语咆哮的誓言。然而，当记者们到达摊位时，却发现摊位上只有一头大骡子。 那只动物侧躺着，双脚无力地靠在畜栏边上。起伏的、布满泡沫的身体是一团可怕的瘀伤，其中一些正在大量流血。这只生物似乎处于疲惫的最后阶段，嘴唇后缩，闭着眼睛躺着。在它下面，散落在摊位地板上的是厚厚的一层白色的种子。 “那是——为什么那是葵花籽，霍勒斯！”汉德隆几乎呜咽起来。 “看！看看那个婴儿床！它充满了相同的东西！干草在哪里，贺拉斯？难道这件事——” 他被野兽的强大动作打断了——一次脱粒，几乎让人们在它所长出的血迹斑斑的种子云中失明。骡子带着诅咒和抽泣之间的声音冲向它的婴儿床，好像要全身而入。但不：它只是想栖息在它的边缘！现在它成功了。笨拙的野兽挂在那里一秒钟，二，三。从它隆起的喉咙里发出通常无害的短语，现在变成了一种令人发狂的恐惧： “漂亮的波莉！” 随着一声巨响，受尽折磨的生物倒在地上，躺在那里喘着粗气，呻吟着。 Skip Handlon 离开了那个谷仓。佩里保持足够的机智去做他第一次看到动物时应该做的事情。他掏出自动手枪，仁慈地开了一枪。然后他也开始向外走。他到了院子里，大概比汉德隆晚了十秒钟。 “天哪，佩里，”汉德隆咕哝道。 “我不会再在这个地方呆一分钟了。只要让我找到我把那台痛苦的相机放在哪里，这就是我所要求的。” “现在容易了。”佩里把手放在他同伴的肩膀上。 “我想我们在这里遇到了一些非常激烈的事情，但我们会挺过去的，你知道的。所以让我们停止飞行谈话，去抚养教授。” 汉德隆认真地努力摆出一副坚决的样子。如果佩里决定留在这里，他至少能做的就是留在他身边。不过，佩里如果能预见到纠缠他们的事件，他可能会带领比赛走向大门。就这样，他抓着一根棍子，勇敢地朝前门走去。 身后突如其来的骚动使他猛地转过身来。与此同时，汉德隆发出一声怒吼。 “小心，贺拉斯！” 他所看到的几乎冻结了他血管中的血液。从一个倒塌的马车房里放出了一只巨大的猎狼犬，它现在几乎就在这时，眼睛在燃烧，獠牙闪烁着可怕的光芒。 出乎意料的是，这两个人都站在原地不动。下一刻，冲锋的野蛮人向他们袭来，并击倒了汉德隆 356 失去平衡，仿佛他还是个孩子。不幸的摄影师不顾一切地试图防止他珍贵的相机受伤，他刚刚成功地取回了相机，并因此而猛烈地摔倒在地。每时每刻他都希望能感觉到有力的下颚咬住他的喉咙，他没有努力站起来。他就这样呆了几秒钟，直到他再也忍受不了这种悬念。他环顾四周，只看到佩里，张着嘴盯着这只让他们如此害怕的动物。显然，它已经忘记了这两个人的存在。 汉德隆颇为笨拙地站起身来，一边密切注视着这只野兽，他现在已经完全意识到了它那不确定的脾气。他低声对他的同伴说。 “你怎么看？”他想知道。 “小动物咬你了吗？” “不。这就是其中最奇怪的部分。如果你想一分钟，他也没有咬你。把他的鼻子往下压，撞到你，往前冲。” 摄影师惊呆了。他的目光不由自主地又偷偷地看向了那个冒犯的畜生。 “到底是什么——”他开口道。 “他是不是在一块石头上磨牙，准备再次袭击我们？或者——他到底在做什么？” “如果你问我，”警惕的佩里惊讶地说道，“他在吃草，这就是我认为对于一只完全正常的猎犬，卢波属来说该死的愚蠢行为——当心！” 那只动物，仿佛突然想起了那些人的存在，突然再次冲向他们，低着头，眼睛发亮。和以前一样，它没有努力去咬。尽管两个人都对这个巨大的野兽感到有些不安，但他们坚持了自己的立场，当它有机会时，年长的记者在侧面踢了一个很棒的一脚，这让动物呜咽着回到了它后面的棚子。 “得一分，”汉德隆喘着粗气说。 “如果我们——” 头顶突然传来刺耳的声音，他停了下来。 两人都转身面对一只古老的大火枪的威胁性枪口。身后是一张愤怒的脸，几乎被一根没有剪过的脏灰色胡须遮住了。现在，透过深凹的眼镜，恶毒地瞪着他们的眼睛里，他们读到了无法言喻的仇恨。大霰弹枪的枪管在一个又一个地交替覆盖时轻微摆动。两人都感觉到，即使现在扣在扳机上的手指也不会有过分的犹豫。记者们或多或少地在接听电话的过程中接受了各种拒绝，他们毫不犹豫地陈述了他们的目的。 “什么？”老人喊道。 “你竟敢闯入我的地盘，扰乱我的劳作？记者！先生们，我的科研工作不是为了宣传；此外，我希望大家明白，我不会再为了取悦你或任何其他人而被拖出我的实验室。逃离！” 没有多说，窗户被砰的一声关上，里面的百叶窗关上了，死者的寂静再次降临在现场。两人对视一笑，汉德隆终于打破了沉寂。 “我对世界上最初的片面对话的看法。我们只是没有说话——但我们应该是记者。你必须把它交给霍勒斯教授，因为他刚刚交给我们的漂亮的碎石机。” “你不认为我们有什么容易的，是吗？”佩里烦躁地说。 “他马上就会改变他的调子，当——” 汉德隆的下巴掉了下来。 “你不是说你会再冒险！在他对待我们的方式之后，你会再次唤醒他吗 357用那把枪？另外，火车……” 佩里严厉地瞥了他的同伴一眼。 “这趟火车到底与我们获得教授的犯罪供词或他提供的任何东西有什么关系？你显然不太了解布兰德。我推断我的很多甜蜜都浪费在了沙漠的空气中。再一次，让我向你保证，如果你打算在其中一个盘子上没有普罗夫的杯子的情况下回去，你不妨从这里邮寄你的辞职信。找我？” 另一个枯萎了。 “我想知道，”佩里沉思着，盯着那只犬类怪物消失的棚屋的方向。 “你认为如果我能让他再到窗前，你能把老男孩的杯子拍下来吗？如果你能做到，剩下的就交给我吧。我以前处理过这些硬壳鸟。说啥？” “你想走多远就走多远。”摄影师再次咧嘴一笑，他解下相机，小心翼翼地调整好一个盘子。一切终于令他满意，他握住闪光灯和灯泡。 “我现在要做一些球拍，”佩里严肃地宣布。 “如果凯尔出现，快点工作。他可能会朝你开枪，但不要激动。天快黑了，所以他的瞄准可能很差。” 听到这个建议，他的同伴表现出惊慌的迹象，但另一个假装没有注意到这一点。佩里击败了一个震耳欲聋的欢呼声 古门上的纹身很棒。之后是一阵深深的沉默，而佩里则跳回来站在斯基普和他的相机前。大概等了整整一分钟后，他再次打开了他的轰炸，像以前一样快速跳回镜头。这一次他取得了更大的成功。窗户再次打开，大火枪的枪口出现了。汉德隆紧跟在佩里身后，默默地将摄像机调到更有利的位置进行拍摄。窗边的脸因愤怒而发紫。 “你们这些该死的害虫！立即离开我的场地，否则我会召唤我的猎犬并让他攻击你。什么时候 - ” 裂缝！闪光！点击！汉德隆开始行动时，佩里突然侧身。 “非常感谢，教授，”佩里礼貌地说。 “你拿着那门旧大炮的姿势在头版上会非常有效。这篇文章无疑也会很有趣。如果你自己告诉我们，这个故事可能不会那么准确；但我们会尽可能多地从附近的当地人那里得到详细信息。先生，您好！” 他向对方打了个手势，转身朝车道走去。这是一个古老的伎俩，有很长一段时间的悬念他几乎担心它会失败。又一瞬间—— “等待！”暴躁的老恶棍颤抖的声音少了几分恶意。 “一会儿回来。” 两人假装不情愿，慢慢地往回走。 “还有什么事吗，先生？” “或许……”老者迟疑了一下，似乎在思考自己的话。 “也许如果你愿意介入，我毕竟可以为你提供帮助。我突然想到，我可能对你太突然了。” “很高兴您决定与我们合作，凯尔教授。”记者一边走上台阶，一边爽朗地回答。老人的脑袋从窗外消失了，不一会儿，里面传来脚步声，说明他已经接近了。终于，橡木门打开了，他们被无声地领进了散发着霉味的走廊。虽然表面上接受了教授突然平静的态度，但佩里还是下定决心要保持警惕。 358 当他们进入显然是过去的客厅时，一股令人窒息的浓重气味扑鼻而来，让人想起古老的地毯和窗帘在不知不觉中腐烂。墙上挂着几幅古色古香的版画，一幅画得很糟糕的蜡笔肖像，画中的人无疑是现在凯尔的祖先，还有一两幅油彩画，现在已经严重裂开和弄脏了。一切都给人一种久违的时代感，两人隐约觉得格格不入。主人领着他们到一对破旧的椅子前，他们感激地接受了。经过一天的辛勤工作后，骑车去基冈并没有改善他们的精神。 “现在说正事。”佩里直奔主题，希望尽快结束采访。 “我们间接听说了附近发生的各种事件，许多人认为这些事件与你的科学实验有关。我的论文将非常感谢您就这些事件向我们发表的任何声明。鉴于已经印出的少量内容可能具有错误性质，我们相信向我们提供尽可能完整的数据符合您的最大利益。”在这里，他变得有点装腔作势。 “当然，我们不允许自己把当地居民讲述的故事过于字面化，因为这些人太容易夸大其词了，但我们必须假设其中一些故事有部分事实依据。顺便说一句，与您的科学工作有关的任何信息也将为我们提供很好的复制。” 佩里一边说着，一边坚定地注视着族长。霎时间，老者的脸上掠过一丝狡黠的神色，却又突然消失了。显然，他已经做出了决定。 “跟我来，”他喘着气说。 两个报社的人迅速交换了眼色，每个人的脑海里都浮现出同样的想法。他们会被带入陷阱吗？如果老人的名声不好，他们最好保持警惕。佩里迅速想起他读过的剪报和听到的八卦，然后再次朝汉德隆的方向看了一眼。那位贤者意味深长地笑了笑，已经起身跟在教授身后。佩里不情愿地站了起来，三个人继续爬上一个摇摇晃晃的楼梯到三楼。向导在楼梯口转身，进入一条漆黑的长廊。这儿的地板上铺着厚厚的地毯，当他们踩在上面时，它一点声响也没有。 大厅里有几间房间，全是黑暗和阴暗的，给人一种长期闲置的凄凉印象。文人怎能忍受如此凄凉的居所！在这些被遗忘已久的房间里堆积的灰尘和蜘蛛网，腐烂的一般证据——都预示着前方可能发生的恐怖事件。他们变得警惕起来。 但他们还不够警惕！ 前面那个粗鲁的身影停下了脚步，正摸索着一把古老的门锁。佩里本能地注意到它的厚度很大，橡木很重。现在教授打开门，示意他们进去。汉德隆急切地往前走，但感觉到另一名记者的手握住了自己的手臂，他又急忙后退。 “回去吧，你这个笨蛋！”话落到了粗心的人耳边。然后，佩里对教授说：“如果你不反对，我们希望你先于我们。” 老者的脸上浮现出一抹疯狂的怒色，只停留片刻，便消失了。虽然只是一瞬间的表情，但两人都看到了，看到了他们的危险。 他们跟着他进了房间，很快就被一盏冒着烟的煤油灯断断续续地照亮了。两个都 359人快速地调查了这个地方。可以想象它可能是科学实验的场景，但它的外观肯定与这样的假设不符。一般的想象力会立即将其称为疯子的住所或炼金术士的巢穴。再一次，它可能是一个极其邋遢的兽医的实验室，这是由几个靠在墙上的肮脏的笼子暗示的。所有这些都是空置的，只有一个在一个黑暗的角落里，从里面发出了满足的咕噜声，显然是在说一只很满意的猫。 空气密密麻麻，臭气熏天，浓重的霉味、腐烂的药物气味。在每一个可能的壁龛和缝隙中，无所不在的尘埃都沉入了一层均匀的灰色光泽中，几乎没有迹象表明最近发生了骚乱。 “先生们，”他们的主人说，“这里是我继续工作的地方。天黑后这里比较阴沉，但晚上我不会在这儿呆多久。我决定让你了解我的一两个实验的一些细节。毫无疑问，你会发现它们很有趣。” 说话时，他似乎机械地伸手去拿一个玻璃雪茄盒，里面可能有十几支雪茄。他默默地选了一个，把剩下的分给了两个来访者。 三个人都在野草上吐了一会儿之后，老人开始说话，在他们看来很快。佩里不时做笔记，随着老者继续说下去，脸上渐渐浮现出一丝惊异之色。汉德隆心满意足地抽出雪茄，脸上浮现出一种近乎可笑的幸福表情。这位朴素的摄影师是否如此自在，以至于他最终放弃了所有可能的危险？ 凯尔教授说话时，他似乎对他的主题很热情。五分钟后，他开始发现一个奇怪的装置，它放在他们坐的那张巨大的旧桌子下面。两个人在玻璃上捕捉到了闪光，一堆乱七八糟的盘绕的电线变得清晰可见。 实验室里的空气是不是变得难以忍受？抑或是那种占据了佩里肺腑的古怪感觉，不过是他极度疲倦的一种表现？他心中的怒火越来越大，似乎因为某种奇怪的原因，他突然对他们的主人的话产生了反感，似乎源源不断地涌出。奇怪的是，雪茄有一种奇怪的舒缓特性，他默默地吸了一口。 为什么房间突然变得如此朦胧？汉德隆为什么会以那种白痴的方式咧嘴笑？而教授……他越来越远了……那个完美的……或者是一个El Cabbajo？老大魔王到底对他做了什么？……他为什么要笑得这么可怕，盯着他们看？……完全混淆……那支雪茄……它在哪里？……再抽一口。 ... 他盲目地摸索着丢失的杂草，意识到附近有一阵逗乐的咯咯声。凯尔教授站在他摔倒的地方附近，开始用脚趾轻蔑地戳他。 “傻瓜！”他在说。 “你想干扰我的程序。但你在我的力量之下，你没有逃脱的希望。出乎意料地为我的实验提供了更多的主题。你会的……”他的话变得模糊不清，因为倒霉的记者正在逐渐麻木地遗忘。他早就失去了移动肌肉的力量。就在他完全失去知觉之前，他用眼角余光看到汉德隆躺在地板上，还在吸着那支致命的吸毒雪茄。 EONS 过去了。 记者眼前出现了一片悸动、刺眼的地狱，他被可怕的力量摇晃着摇晃着。他非常重要的本质似乎对一种强大的振动做出了反应。现在他只是一些可怕的混乱的一部分。他隐隐约约地意识到另一个他必须与之抗衡的存在。现在他陷入了生死搏斗，令他惊恐的是，他发现自己慢慢地但肯定地被压倒了。当他强迫记者跪下时，另一个人的脸上露出恶魔般的笑容。是汉德隆……他又一次陷入了柔软的遗忘之中，同时一股可怕的瘴气冲进了他的鼻孔。他什么都不是…… 慢慢地，以无限的努力，佩里感觉自己恢复了意识，尽管他对周围的环境没有清晰的概念。他的大脑还只是一个混杂着各种声音、颜色和——是的，气味的漩涡。束缚他的能力的精神云中出现了暂时的裂痕，事情开始形成明确的形状。他意识到自己正仰卧在离地面一定高度的地方。阴云密布的梦魇再次靠近，他什么都不知道了。 当他终于恢复了对自己能力的使用时，却发现自己患有剧烈的头痛。疼痛以如此可怕的悸动袭来，几乎无法忍受。灯仍然在教授离开的地方发出微弱的火花。此刻，它正处于完全走出去的地步。记者注意到了这一点，心中不由得掠过一丝惊慌。万一这道光完全失效，让他躺在这个可怕的地方，黑暗中！仍然头晕目眩，他设法用肘部站起来，足以完成对房间的调查。他还在凯尔教授的实验室里，但那个有价值的人已经消失了。汉德隆没有任何迹象。他现在只记得模糊不清的神秘仪器也消失了。 他的思绪再次变得混乱，疲倦地伸手抚过眉心，努力将自己所有的神通都收集起来。灯开始溅射，促使他采取行动。他拼命地与那股麻木的感觉作斗争，这种感觉甚至再次席卷了他。渐渐地，他获得了优势。他头晕目眩地挣扎着站了起来，试探性地走了几步。 汉德隆在哪里？他认为他的朋友可能首先从药物中恢复并且离开了，可能是为了给他找个医生，佩里。然而，他必须进行一些搜索以确定斯基普是否真的离开了房屋。 当他穿过敞开的门时，他手中的灯绝望地闪烁了最后，然后熄灭了。从那里他被迫摸索着沿着黑暗的大厅走到楼梯。至于他是怎么到下层的，他也记不得了，因为这种强效药物的效果还没有完全消失。他模糊地记得要感谢凯尔的祖先，在这些大厅里提供了这么厚的地毯。无论如何，多亏了他们，他的脚步声才安静下来。 凯尔给他们吸毒雪茄的真正目的是什么？他想知道。他们受到致命物质的影响有多久了？肯定是几个小时。透过大厅的窗户，他发现外面是午夜的黑暗。 他小心翼翼地探索着一楼荒凉的房间：厨房——可以清楚地看到已经做过某种烹饪的地方——谷仓和木棚。一个活物他都找不到，就连那天下午以如此奇怪的方式袭击他们的那只巨大的猎狼犬也找不到。 到现在为止，坦率地说，他很担心汉德隆的事。那个时候，如果他知道自己的同伴的真正命运，他很可能会 361疯了。他跌跌撞撞地往回走，走进黑暗的前厅，喊着他朋友的名字。回应是空洞的回声，有一两次他觉得他听到了嘲弄的笑声。 最后，他放弃了寻找，开始向门口走去，现在只想逃离这个被诅咒的地方。他会把整件事报告给办公室，让布兰德为所欲为。毫无疑问，汉德隆已经离开了。然后他偶然发现了汉德隆的相机。显然教授忽略了占有它。必须不惜一切代价拯救它。他把它捡起来，感觉外面的盘子还在里面。他又开始朝门口走去。 微弱的光芒消失了，他感到一种可怕的虚弱感笼罩着他。又是一段痛苦的时期，在此期间他感受到了看不见的力量的控制。再一次，他似乎与斯基普汉德伦发生了生死冲突。汉德隆恶狠狠地瞪了他一眼，竭尽全力想要战胜佩里。然而，这一次，后者似乎更有力量，抵挡住了数小时的攻击。最后，另一个人莫名其妙地离开了。 就这样，围绕佩里能力的心理阴影破裂了。朦胧中，他意识到附近有一阵磨擦声，他的身体不断地摇晃。最后，他的视野变得足够清晰，使他能够发现这种特殊感觉的原因。 他在火车车厢里！ 他环顾四周，注意到一个鼓手坐在过道对面的座位上，好奇地盯着他。佩里费力地摆出一副难以捉摸的表情，决定不看对方的脸。男人不情不愿地瞥了一眼，片刻后，在佩里冷酷的注视下，他突然站了起来，在车前选了一个新的座位。佩里从一根香烟中得到慰藉，凝视着飞舞的电线杆。他不时注意到熟悉的地标。火车显然已经把基冈远远甩在后面，已经快到家乡了。 对于骑行的平衡，记者经历了纯粹的噩梦。头晕的特殊感觉，伴随着可怕的麻木感，不断出现，然而，现在一次持续不超过十到十五分钟。在他有意识的时候，他找到机会以一种抽象的方式想知道他是如何设法上火车并支付他的车费的，这一定是现金，而不引起列车员的怀疑。然而，在他的口袋里发现了一个回扣证明他一定是这样做的。离开火车去办公室的事情一直是佩里生活中一个不为人知的篇章。 他从精神迷雾中走出来，发现自己坐在《华尔街日报》的私人编辑室里。显然他刚到。布兰德，一个有着斗牛犬下颚的粗壮男子，正注视着他。 “出色地！有什么要报的吗？”这个问题很明确。 记者用手抚过他汗流浃背的额头。 “是的，我想是的。我——呃——就是——你看——” “汉德隆呢？你怎么了？你表现得好像你喝醉了一样。”布兰德心情不太好。 “搜索我，”佩里设法回应。 “如果斯基普不在这里，凯尔老人一定为他做了。我一个人回来了。” “你在干什么？”愤怒的编辑大吼一声，半从椅子上站了起来。 “告诉我到底发生了什么，然后准备乘坐下一班火车返回那里。或者——不，三思而后行，你最好上床睡觉。你看起来都筋疲力尽了。汉德隆此时可能已经死去或奄奄一息。那个凯尔可以做任何事。”他按下了办公桌上的按钮。 “约翰尼，”他对办公室小伙子说， 362“让奥哈拉快点进来，告诉他带上他的帽子和外套。” 他再次转向佩里，佩里紧张地盯着门口。 “现在告诉我发生的一切，并尽快完成，”他命令道。 记者照办了，除了他在凯尔教授家和后来在火车上的精神失常这一小事外，什么都没有遗漏。吸毒雪茄的事件似乎引起了老人的极大兴趣，佩里也没有忘记夸大汉德隆在获得教授照片方面的功绩。整个演奏过程中，他都汗流浃背，生怕他的脑中的一个咒语会再次发作，而布兰德会意识到这一点。局长什么时候说完，让他逃出办公室？他拼命地努力阻止麻木的感觉压倒他。让他最终没有惊慌失措地逃离这个地方的只有吉米·奥哈拉的入口。 这个人身材苗条，身材魁梧，看上去很有效率，是完美的《华尔街日报》记者的典范。这说明了一个很好的协议，对于 纸确实是经过精心挑选的一群人。除非经验赋予他某种不同寻常的资格，否则布兰德从不雇用任何人。他们中的大多数人可以写出真实准确的故事，在大多数情况下能够提供从某一行或另一行的实际经验中收集到的细节。 在这个令人敬畏的船员中，最奇怪的可能是吉米奥哈拉。吉米在《华尔街日报》获得这份工作时，刚刚完成了一个安全破解“笔”中的句子。从理论上讲，所有男人都应该因为他的监狱污点而避开他。不是那么平淡无奇。酋长对事物的永恒适用性的想法是独立的，并且不允许任何普通的人类惯例影响他的决定。因此，吉米成为了一名员工，并努力证明布兰德雇用他是正当的。他以前的职业给了他关于各种犯罪故事的宝贵旁白，他几乎总是被选为为专栏撰写这些故事的人。 “吉米，”酋长说，“我们需要一个经验丰富、强壮有力的人以及二楼周围的工作人员。你是部队中唯一一个为这份工作买单的人。佩里刚从基冈回来，我派他去那里采访凯尔教授。 Skip Handlon 和他一起去了，但没有回来。我们想知道 Skip 发生了什么。那是你的工作。获得汉德隆！如果他死了，用长途电话告诉我，我会派几个指挥部的人在下面匆匆忙忙。获得一辆好车，不要浪费任何时间。就这样。” 奥哈拉停了很久，脑海中确定了凯尔教授所在的位置，然后猛地离开。布兰德若有所思地注视着他。 “教授将有一些工作给那只鸟涂上任何东西，”他冷冷地说。 “就个人而言，我为老灵魂感到抱歉。” 离开记者办公室后，吉米直接前往一个马厩，他将私家车放在那里。这是一款长而低速的跑车，拥有强大的引擎，并且能够吃掉距离。只需一分钟的时间就可以触摸启动器并退出院子。 在接下来的一个小时里，他冷酷地握着方向盘，而汽车在七十多英里之外呼啸着驶向基冈。他会及时吗？最后，一个路标告诉他，他离基冈的铁路道口不到五英里。现在车头灯照出了货棚的黑色轮廓，下一刻他就扫过铁轨。手表上的夜光表盘通知了他 363他已经在路上走了一个多小时，但他的精神不知何故拒绝因知识而苏醒。 在离车站大约一英里的地方，他把车开到一条漆黑的木路上，把车停了下来，关掉了所有的灯。去教授官邸的其余路，他都是步行。他没有从场地前面接近，而是灵活地爬上一堵石墙，穿过一两块田地，进入了就在宅邸后面延伸的一片树林。他的袖珍手电筒在这里开始使用，有一两次他安慰地拍了拍后面的口袋，那里有一辆沉重的柯尔特自动手枪。 那是什么？他现在已经非常接近房子的后部了。目前还看不到任何灯光，但除非他大错特错，否则他听到了一声低沉的尖叫。他停下脚步，专心听着。它又来了，这一次以令人毛骨悚然的节奏结束，他会发誓这是一个令人窒息的抽泣。 对经验丰富的奥哈拉来说，打开老式后窗的小工作简直是小菜一碟，不一会儿他就进了屋子。他的脚踩在柔软的地毯上。像猫一样，他走到一边，以免任何隐藏的眼睛看到他的身影在打开的窗户昏暗的灯光下出现。他不敢使用手电筒，生怕光圈会暴露自己的位置，从而成为可能的子弹的绝佳目标。他紧紧跟随墙壁，成功地绕着房间转了一圈，没有发生任何意外。探寻的手指终于碰到了门框，他松了口气。除了一些虫蛀的门帘外，没有什么能阻止他的进步。这些他置之不理。 他现在进入的房间可能就是前一天教授带汉德隆和佩里进去的那个房间。周围还没有生命迹象，记者决定置之不理。他让他的闪光灯发挥作用。他迅速将强大的光束投射到房间周围，用全方位的目光审视着这个地方。 没有什么。 带着窒息的誓言，他将注意力转向了附近的其他房间。璀璨的光芒，丝毫看不出一个人的踪迹，无论是生是死。声音一定来自二楼或地窖。他决定上楼。 因浪费了宝贵的时间，他不耐烦地发烧，一次两步爬上铺着厚厚地毯的楼梯。现在他敏锐的耳朵里传来了一些微弱的声音，这告诉他他走在正确的轨道上。在他面前延伸出一个长长的、尘土飞扬的大厅，尽头是一扇沉重的门。走廊上隔着几扇门打开了。其中一两个是开着的，他将闪光灯里的光束匆匆投向一个接一个。他只看到了尘土飞扬、发霉的房间陈设，陈旧的大型风格。 突然，他竖起了耳朵。 前方的门吱吱作响地缓缓打开。他立刻熄灭了手电筒，跳进了最近的房间。打开那扇门的人手里拿着一盏灯。如果教授有同伙可能会发现他并以数字的力量压倒他！奥哈拉从口袋里掏出自动装置，从冰冷的钢铁触感中得到一种安慰。这是任何人都无法抗拒的事情，他只能付诸行动。灯光现在几乎与他的门并列，有那么令人作呕的一瞬间，他以为徘徊者正在进入房间。他屏住呼吸。现在这盏灯在敞开的门上，现在它很快就被收回了。气喘吁吁的一秒钟后，他踮起脚尖，小心翼翼地朝走廊的另一头看去。 关于这里是詹姆斯奥哈拉 364开始意识到这确实将是一个可怕的夜晚。他想知道为什么光的进展如此缓慢。现在他知道为什么了，因为他所看到的——而且他所看到的让他感到相当恶心。那个提灯的人很明显是凯尔教授，背负着一个怪诞的大东西的重量，几乎弯了两倍，这个东西在天花板上投下了一个昏暗扭曲的阴影。那东西是一个死人。 ACORPSE是——态度证明了这一点。 O'Hara 松了口气，意识到这不是 Skip Handlon 的尸体。这个人比斯基普大得多，而且衣服也和汉德隆穿过的任何衣服都不一样。 灯光现在正从楼梯上消失。有那么一刻，奥哈拉对他的下一步行动感到犹豫不决。他应该跟随凯尔和他的包袱，还是不应该利用这个好机会继续寻找上层故事？那尖叫声还在耳边响起；这里面有一种非常明显的女性特质，一想起这个事实，他就责备他。当一个女人在他眼皮底下被处死的时候，他是否因为在这栋老房子里精巧地四处游荡而感到内疚，而他稍微大胆一点的行动可能会救她？ 他再次踏进大厅，走到教授身后刚关上的门前试了试，却发现门锁上了。从口袋里掏出几篇“专业人士”最为人熟知的文章——一根硬线、一把万能钥匙和其他旨在让顽固的机器屈服的用具。一分钟、二、三分钟，他在古锁处工作；然后，没有吱吱声，门打开了。铰链上的一点油确保了他们的沉默。 Jimmie O'Hara 相信他的作品具有艺术性，尤其是在细节方面，他确实如此。 他发现自己在同一个房间里，吸毒的雪茄被证明是汉德隆和佩里的毁灭。为了不被偶然的噪音过分惊动教授，也许会招来对自己的突然袭击，奥哈拉关上了他身后的实验室门，让锁再次弹起。他急忙搜索了那个地方。他找不到失踪记者的踪迹，只有角落里的两支用了一半的雪茄，教授不耐烦地踢了他们一脚。 然而，在房间中央的大桌子上，有一件东西引起了他的兴趣。显然，它只不过是一个巨大的克鲁克斯管，以某种方式与桌子下方的木柜中的复杂机构相连。可能这个仪器与教授的怪异实验有关，这些实验引起了乡间的注意。他好奇地打量着它，他的眼睛在思索的瞬间闭上了，直到附近某个地方传来轻微的声音，让他睁大了眼睛。凯尔回来了吗？ 他迅速熄灭了灯，滑向附近的一扇门，想把自己藏在这里，让凯尔措手不及。让他惊愕的是，门一碰就向内打开了。他本能地准备与任何可能出现的敌人作战。有那么一刻，他绷紧了身体。然后，没有发生任何令人震惊的事情，他迅速松了口气，点亮了他的灯。他发出一声低沉的惊呼。火炬中飞快地射出的箭杆露出了一个女孩的身影，被绑着堵住了嘴。 女孩颤抖着躺在破旧的房间角落里的一张破床上。奥哈拉穿过房间，向她弯下腰。他仍然对陷阱保持警惕，朝实验室门的方向瞥了一眼：那里都很安全。吉米赶紧从她嘴里取出残忍的堵嘴。 365 “勇气，”他低声说。 “半分钟，你就自由了。” 他拿出一把刀刃长得可疑的刀，切断了她的束缚。然后他扶她站起来，她头晕目眩。意识到需要快速行动，他让她坐下，同时按摩瘀伤的手臂和脚踝，因为绳子紧绷得严重肿胀。少女显然是被吓坏了，暂时失去了说话的能力。当那个女孩几次尝试说话都没有效果时，他在心里又记下了教授的分数。 “放心，孩子，”吉米低声说。 “只要坐好，当你觉得有能力的时候，你可以告诉我一切。我会让他为此做好准备，你可以寄希望于这一点。” 她带着淡淡的微笑向他道谢，突然间，她找到了自己的声音。 “你是谁？父亲在哪里？哦，请告诉我！恐怕那个可怕的人已经谋杀了他。你是这里的仆人吗？哦，我不知道该相信谁。” “我叫吉米·奥哈拉，”记者简短地回答。 “我希望你不会担心我。我自己也在为普罗夫而战。尽快告诉我你对他的了解。”他仍然盯着隔壁实验室的门。任何时候他都希望听到老人走近的声音。房间将成为伏击疯子的理想场所，他迅速做出决定。 “我是诺玛庄园。请不要耽搁，看看能不能找到父亲。”少女的声音带着痛苦。 “半小时前我听到他在呻吟，不久之后又发生了可怕的车祸。哦，我怕他死了！” 吉米不情愿地放弃了伏击教授的想法。 “在这里等着，”他简短地命令道。 “如果您听到枪声，请尽快加入我。如果可以的话，我想活捉他，但是……” 带着这个临别的暗示，他消失在实验室的门口。穿过铺着地毯的大厅，他蹑手蹑脚地走向楼梯。说到这里，他停下来听了听，但他敏感的耳朵听不到下面的声音。 “一定是带着尸体进了地窖，”他喃喃道。 “这里进行一般探索。” 他比这个场合更大胆，也许真的有道理，他走下楼梯，开始仔细检查一楼的房间。第一个是他进入房子的房间。事实证明，这只是一个没有什么有趣的东西的储藏室，他很快就决定不再在上面浪费时间了。 然而，相邻的房间产生了一些令人惊讶的发现。他推开布满灰尘的门帘，发现自己身处教授的卧室里。目前这张床是空置的，尽管它显示出最近使用过的迹象。电筒在每一个可能构成刺客藏身之处的角落快速地吹过，什么都没有暴露出来。现在，不断搜索的光线落在一个老式的梳妆台上，上面堆放着各种各样的物品。这里有梳子、刷子、假发、巨大的放大镜和金表。吉米勉强发出一声惊呼，扑向了金表。 汉德隆！他非常了解他的手表的特殊设计，以至于他在黑暗中仅凭触觉就能认出它。所以老爷子在他的其他活动中并不讨厌抢劫！前两层楼的男人思绪飞快。汉德隆可能已经完成了，尸体被以某种奇怪的方式处理掉了。由于这位倒霉的摄影师显然没有人工帮助，剩下要做的唯一一件事就是缩短教授的谋杀名单。 366 为了不漏掉任何重要的细节，奥哈拉再次用探照灯的光线在房间周围扫了一遍，但没有发现任何重要的细节。确定卧室无法提供更多线索后，他关掉了告示射线，默默地走回了隔壁房间。他在这里摸索着，直到遇到一扇门，门敞开着。伸出一只脚小心翼翼地探索了片刻，露出了下楼梯的顶端。看不到一丝微弱的光芒，但从深处传来的闷声告诉他，有人在下面。 他小心翼翼地在摇摇晃晃的旧台阶上小心翼翼地摸索着前行，并担心一块古老的木板突然发出的吱吱声会在任何时候证明他的失败，他开始下降。有一次，一块木板发出了轻柔的呻吟，让他停下脚步，屏住呼吸。他一边听着下面有什么动静，一边心脏大声地敲了十几下。他悄悄地继续前进，直到脚下柔软的泥土告诉他他已经到了地窖底部。 现在他紧绷的眼睛察觉到了一丝微光，同时他也感觉到一股死气沉沉的恶臭。湿漉漉的大地踩着他的脚步，他飞快地走向光源，那光源现在似乎在他的视线中划出一道道条纹。他很快就看到楼梯在地窖的一小块被木板隔开的地方打开了，光线从木板之间渗出。啊，这里有一扇摇摇晃晃的门，巧合的是有一个大的结孔。奥哈拉对此非常关注——他所看到的几乎毁掉了他的铸铁神经。 教授在一个沉重的木桶旁边工作，木桶散发出可怕的恶臭。时不时地传来一声闷响，告诉他他正在用斧头把什么东西砍成碎片。不时地，他会用力拉扯一个放在地板上的又黑又笨重的东西，这东西需要相当大的力量才能抬起来。每次疯狂切菜的痉挛后，它似乎变得更轻了。有一瞬间，凯尔的影子从那东西身上晃了晃，那个筋疲力尽的报社人清楚地看到了它。当他意识到自己正在目睹一具人体被肢解时，他的感觉几乎要离开了。 当他砍下躯干上的组织碎片时，恶魔小心地将每一块都放入了巨大的木桶中。就在这时，一阵微弱的沸腾声响起，一股恶臭升起，即使是在做坏事的怪物也能胜过。最后四肢和头部被完全切除。教授显然决定将整个树干保留下来，他全力以赴将其放入木桶中。这几乎超出了他可以谈判的范围，但最终沉闷的水花告诉他已经成功了。 就在这时，吉米·奥哈拉从恍惚状态中走出来。可怕的过程让他头晕目眩，他发自内心地希望自己能尽快离开这个恶心的地方。但仍有工作要做，他决心完成它。 灯笼！首先，他必须把它排除在外。那个疯子将任由他摆布。他慢慢地、稳步地从门口偷偷溜进，他的眼睛盯着教授的背。现在他离灯笼不到一码，他缩回脚准备踢。 下一刻，吉米发现自己正凝视着他的目标受害者那双炯炯有神的眼睛。他本能地用棒状的自动装置击出，但这一击一定是不够的，否则教授已经发展出一种不可思议的敏捷性。现在让他惊恐的是，他看到了血迹斑斑的斧头高高举起。他来不及躲避这一击。他从握住Colt的位置按下扳机。 367 子弹擦过抬起的手臂。斧头从无力握住它的手指落向奥哈拉，他在半空中握住了它的把手。下一刻，刺客回过神来，朝他扑了过去。无声无息，两人的气息都在喘息，两人拼命挣扎，各自拼命地抓着对方的喉咙。记者知道如果他输了，他将再也见不到光明，而另一个则担心会处理他的正义。 疯子紧紧地搂着吉米，紧紧地攥住他，以至于记者无法使用他的枪。终于，他们的抽搐动作使这些人靠近了提灯，下一瞬间，地窖陷入了黑暗。一秒钟后，教授绊倒了一些隐藏的障碍物，摔倒了，把他的对手拖到了泥地上。令吉米惊讶的是，他身下的身体没有进一步的动静。能不能老 小人在玩负鼠？他小心地挪动了手，抓住了隐藏的喉咙。他按了下教授的气管片刻，但没有任何回应的挣扎。慢慢地，他明白了真相。重重地摔在地上，使老人失去了知觉。 他必须快速工作。他从口袋里掏出手电筒，在他犯人的脸上一闪一闪。凯尔喘着粗气。用灵巧 奥哈拉的手迅速地穿过老人的口袋，取出所有可能会使他变得危险的东西——一把大口径的丑陋手枪，二十一点 类似于他自己的一个小瓶子。 吉米好奇地检查了后一个物品，最后打开它并吸入里面的东西。他吸了口气，不是很明智，但也很好。小瓶里的烟雾几乎压倒了他，他恶心地向后退了一步。他急忙更换了软木塞。强大的东西的本质是他从未试图发现的。一个熟人就够了。 他踉踉跄跄地站起来，点了灯，然后坐着，手里拿着枪，等待他的囚犯恢复理智。从教授呼吸的某些变化来看，这变得越来越迫在眉睫。终于，当男人试图抬起他那受虐的身体时，出现了一系列颤抖的动作。 “起来，你这该死的屠夫，”吉米命令道，“上楼去。请记住，我已经为您提供了保障；不要做出任何错误的举动。”他戳了戳眼前这个目瞪口呆的恶魔。这个地方的恶臭几乎要淹没他，他再次感到一种压倒性的渴望，想要疯狂地从那个邪恶的巢穴中冲出来，再次呼吸上帝的新鲜空气。在几次推搡的刺激下，教授终于站了起来，踉踉跄跄地爬上楼梯。吉米没有冒险，让自动装置猛烈地刺入他囚犯的肋骨。不过，老者的战斗似乎暂时已经全部平息，记者也没有反抗，直接将他赶到了实验室。 他找到的房间和他离开时一模一样。听到他一句话，诺玛·曼尼翁就从她被囚禁的可怕房间的藏身之处走出来。 伴随着歇斯底里的尖叫，她无力地倒在地上。亲眼目睹杀害她父亲的凶手对她来说太过分了。吉米暂时忘记了他的囚犯，跳到女孩身边。 凯尔选择了这一刻为自由奔跑。然而，他的脚步声并没有他预想的那么安静，奥哈拉转身正好看到他的猎物正要推开大厅的门。吉米扑向他的枪，却遇到了教授的神秘小瓶，虽然 368忘记了，还躺在口袋里。他来不及思考，完全凭直觉行事。他的手臂向后一缩，瓶子直接飞向教授的脑袋。 奇迹般的是，导弹没有击中目标。当瓶子撞在巨大的门上时，一声颤抖的撞击声响起。突然想起那个瓶子里的东西的惊人效力，吉米沮丧地倒吸一口凉气。 Norma Manion 的安全将他脑海中的所有其他想法都驱散了。他必须不惜一切代价将她从那些致命的烟雾中带走。 他匆匆忙忙，头也不回地把女孩抱在怀里，冲进了他第一次找到她的房间。确定她只是昏倒了，他轻轻地将她放在床上。不知道下一步该怎么做，他盯着那张现在如此苍白苍白的美丽脸庞。奇怪的是他以前没有注意到这个事实——她很漂亮。他甚至又看了一眼，然后注意到实验室里没有任何声音，他决定进行调查。 他小心翼翼地推开门，边走边小心地嗅着空气。他的鼻孔里渐渐传来一股淡淡的香味，虽然几乎是难以察觉的，却让他的感官一阵眩晕。当他走近大厅的门时，他发现空气中弥漫着来自破碎小瓶的催眠蒸汽，他醉醺醺地踉跄了一下。 他吃了一惊。躺在地板上的，是凯尔教授的一具死气沉沉的尸体。 吉米弯下身子，用经验丰富的耳朵贴近心脏。是的，有一个微弱的节拍——非常微弱。就在他听的时候，他感觉到呼吸在轻微地增加。现在呼吸开始进入巨大的，令人窒息的喘息，只是突然死亡几乎没有。最后，吉米遗憾地叹了口气，把手伸到臀部，拿出私人奥哈拉酒壶。他再次俯身看着教授的身形，咬紧牙关用力撬开，设法将大量炽热的液体从老人的喉咙里灌了进去。吉米刚开始怀有强烈的希望，希望后一种努力能让教授复活，这时他敏锐的耳朵发现下面有骚动的迹象。 他从他的位置跃过缓慢恢复的凯尔，跳到门旁边的一个有利位置。一个二十一点奇迹般地从他身体的某个隐藏部分出现，而永远可靠的柯尔特也成为了证据。现在传来了敲门声，低沉的声音，如同椅子在黑暗中翻倒的撞击声。向上滚动了一个可怕的誓言，同样的声音也出现在吉米耳熟能详的声音中。楼梯间传来脚步声，还有几个人沿着大厅走来。 “吉米到底在哪里？”一个邪恶的声音吼道。 “如果他在这个地狱般的洞里遇到什么鬼生意，我会在我离开之前看到这该死的地方被烧成平地！” 吉米高兴地猛地打开门。 “还活着，酋长，”老人大步走进实验室时，他嘀咕道。佩里跟在布兰德身后，似乎有些发呆。站在后面的是一对吉米非常熟悉的便衣——几乎太熟悉了。其中一位先生提着一盏灯笼，这使吉米强烈地想起了他那天晚上看到的一些人守卫公共公路上的一条露天沟渠。 教授完全恢复了意识，挣扎着站了起来。至于诺玛曼尼翁，她突然出现，虚弱地靠在门框上，惊恐地打量着这群人。 在奥哈拉向她保证他们是她的朋友之后，她淡淡地笑了笑。对于布兰德和其他人来说，她是， 369当然，这奇怪的夜晚的行为是一个意想不到的因素，他们好奇地打量了她好一会儿。 终于，吉米察觉到老人眼中的疑问，选择解释几句。 “Manion 小姐刚刚经历了一次可怕的经历，”他说。 “她和她父亲受这个怪物摆布已经有一段时间了”——指凯尔——“她的神经彻底崩溃了。我们最好尽快让她摆脱困境。” “麦克风！” Hard Boiled Bland 瞪着其中一名军官。 “不要像那样咬着牙龈站在那里。把这个女孩带到我的车上，让她躺下。她也需要兴奋剂。如果你搜索我的车并找到 左后门口袋里有什么红酒，我不知道。和她待在一起，这样她就不会害怕睡觉了。” 她默默感激地笑了笑，让便衣人带她离开那个恐怖的房间。 记者不失时机地告诉布兰德他没能找到斯基普汉德伦。他继续向他的首领讲述他在教授家时所发生的一切事情的真相。 火热的老头面无表情地听着。当吉米谈到尸体和木桶的故事时，编辑呼吸了一个字，“Manion！” 吉米伤心地点点头。所有的目光都转向地板上沮丧的蜷缩着的凯尔教授。布兰德终于等不及了，用可怕的目光盯着凶手，厉声问道：“汉德隆呢？” 现在教授爆发出一阵疯狂的笑声，笑声凝固了听众的血液。 “你问我这个！这几乎太好了。嘻嘻！你派你两个宝贵的记者到我家窥探我的秘密，还想把我的名字贴在你的黄床单上；但你忘了你在和安东·凯尔教授打交道，不是吗？”最后他相当尖叫。 “以前有很多人试图闯入我，但没有一个能逃过我！” “我们知道这一点，”吉米打断他，因为他已经不耐烦了，老人的吹嘘似乎不合时宜。 “不管怎样，在我在地下室发现的那件事之后，你注定要被绳子打死。”他猛地朝门口的方向扫了一眼。 “现在我们提议找到汉德隆，如果你告诉我们你对他做了什么，对你会更好。否则....” “你可以去见鬼！”疯子尖叫道。 “如果你这么聪明，你自己去发现。他离得并不远，以至于你伸出手都摸不到他。事实上，他已经和你在一起很久了。嘻嘻嘻！好吧，如果你一定要知道——他就在那里！”他发出疯狂的笑声，指着霍勒斯·佩里。佩里做了一件奇怪的事。 “是的，你这个恶魔，我来了！”那是谁的声音？是佩里说话，还是跳过汉德隆？佩里毫无疑问地站在他们面前，但声音以一种微妙的方式，使这群人强烈地想起了可怜的老斯基普。 当他说话时，佩里已经冲向教授的喉咙，不得不被其他人控制住。他野蛮地与他们搏斗，但他们缓慢而坚定地克服了他的挣扎，把他放在椅子上，扭动着。 突然，布兰德倾身向前，敏锐地审视着佩里的脸。记者也疯了？眼睛的瞳孔出现了一种奇怪的收缩，一种几乎可笑的固定性质。他看起来像一个处于催眠状态的人。他在他们的掌握中变得软弱无力，但现在他突然僵硬了。那双眼睛又发生了惊人的变化，这一次，无疑是带着理智的神色。布兰德很困惑，等待佩里解释他的奇怪行为。后者似乎终于来了。同时，他意识到他的特殊失误 370意识已经被其他人观察到了。 “我想我还是承认吧，”他苦笑着说。 “自从我从 Kell 完成任务回来后，我度过了一段地狱般的时光。有一半时间我一直在发呆，根本不知道我在做什么。有趣的是，即使在我精神错乱的时候，我似乎也能坚持做事。”他简要地讲述了他所看到的他似乎与他的兄弟记者发生争执的幻象，他感到自己被征服时的可怕感觉，他后来发现自己的黑色遗忘，以及他离开基冈的神秘方式在那个命运多舛的任务上。 “你对汉德隆做了什么？”吉米的声音插了进来。他站在那个疯子的身形上方，僵硬而威胁。 “你还有两分钟的时间。” “你自己找出来！”伤痕累累的恶魔咆哮道。 “我会的。”答案是，就在瞬间，一声可怕的尖叫划破了空气。吉米迅速抓住了教授的双臂手腕，用铁箍慢慢地扭动着它们。凯尔的脸变白了，嘴唇在没有牙齿的牙龈上扭动着，双眼紧闭，竭尽全力抵抗剧痛。然后 - “够了，够了！”他尖叫起来。 奥哈拉稍微放松了压力，但还是握住了爪子般的手。 “快说，”他命令道。 老者在强大的记者手中徒劳地挣扎，终于看向了其他人的方向。他们会表现出同情的迹象吗？当然不是煮熟的平淡无奇。酋长正透过一团烟草烟雾观察受害者的挣扎，他慢慢地从鼻子里呼出。便衣人一点兴趣都没有。比赛结束了！ “很好，”他闷闷不乐地说。 “汉德隆和佩里都占据了同一个身体。” “什么——啊？”布兰德吼道。 “吉米，我想你得再给他一些螺丝钉。他想在最后一刻愚弄我们！” “不，不！”教授尖叫道。 “我说的是真的。我多年来一直在研究我的去星体化系统。去年，我终于完善了我的电动去星体仪，它放大并发挥了去凝聚力的第五种影响。” 一行人开始神色不安，惶恐地注视着仍然站在桌子上支撑架上的巨大克鲁克斯管。 “我大部分时间都被迫在动物身上做实验，”教授继续说。 “我成功地将一只狗和一头公牛去星化，并让它们交换身体。尸体继续运作。我很热情。发生了其他实验，我不会告诉你。最后我开始渴望一个人类主题来尝试我的第五种影响。” “只要你不介意，凯尔。”酋长想要采取行动。 “假设你告诉我们你对汉德隆做了什么，我们在哪里可以找到他。我不妨提一下，你的生活取决于它。如果我们发现你为他做了什么，你可能会遇到比死亡更糟糕的事情。”语气带着威胁。虽然汉德隆对老酋长的手下来说是一个比较晚的收购，但他仍然忠于报纸。 “当你的两个该死的记者进入我的车道时，”凯尔继续说道。 “我看到他们从我手边一直有的强大的玻璃杯里出来。我不想见他们，但他们强迫我。最后我决定他们应该为我的实验提供材料。 “如果你们的人调查谷仓后面的小树林，他们会发现那辆汽车，它提供了我所保留的另外两个主题 371在楼上的一个房间里。老宅子和他的女儿给了我不少麻烦，但我大部分时间都让他们下药。不过他今晚冲出房间，我不得不杀了他。这是自卫，”他狡猾地补充道。 “总之，我发现可以让两个星体交换身体。但我也想看看是否有可能让两个星体同时占据同一个身体，如果可以，结果会是什么。我发现。看着你的明星记者离开我家是难得的运动。我相信他很高兴离开，我相信......” 又是疯狂的咯咯笑声。 “我想不管我们愿意与否，我们都必须相信他。”侦探活了过来。 “让他释放汉德隆的——你怎么称呼它？——星体——从佩里的身体里？” “一会儿。”现在的声音显然是汉德隆的，虽然它是从佩里的喉咙里发出来的。 “在我有意识的那一刻，让我建议在你进行任何去星体化之前，先找到我的身体。在那之前，如果我从这个人身上释放出来，我就是一个死人。” 这句话让全场哑口无言。汉德隆的尸体在哪里？教授可以制作吗？ 那位贤者在那一刻显得有些阴魂不散，他们开始看到他对死亡的恐惧。 “慈悲，慈悲！”当四个人开始向他推进时，他恳求道。 “我一解除汉德隆的星体，就在我的酸洗桶地下室里摧毁了他的尸体。但还有另一种方式……”他停顿了一下，不确定他接下来的话会如何被接受。 “出去去找Manion女孩。她可以去星体化，朋友汉德隆可以拥有她的身体。” 听到这个天真地提出来的建议，四个人吓得退缩了。就连硬煮布兰德也完全过分了，他几乎无法抑制自己的编辑拳头对着面前那张狰狞的脸。毫无疑问，凯尔教授精神失常，因此他束手无策。 “凯尔，你注定要再表演一个特技，”吉米对那些畏缩不前的人说。 “你知道这是什么。忙起来。记住我站在这里”——他指了指一个与其他人隔得很远的角落——“这门大炮对准你的方向。如果事情不只是按照霍伊尔的说法，你就会被堵住。找我？” “怎么样，男人们？”布兰德开口了。 “现在对汉德隆进行去星体化是正确的吗？这将是他在这个地球上拥有身体的最后机会。” “不幸的是，那具尸体从来不属于汉德隆，”奥哈拉说。 “因此，我不明白为什么佩里应该因为他与星体伴侣的生活平衡而感到沮丧。佩里显然有权拥有自己的身体，自由而不受阻碍。斯基普朋友倒霉了，除非——好吧，我不介意告诉你，凯尔，你只是给了我一个想法。赶紧入手！” 教授拖着身子站了起来，在自动装置的威胁下摸索到桌子底下，直到找到了前面提到的复杂仪器。 “现在，如果佩里先生——或者汉德隆——愿意完全斜靠在这张桌子上，”他用淫秽的眼神说，“实验就开始了。” “记住，凯尔，这不是实验，”布兰德建议道，用丑陋的眼睛盯着教授。 “你按你说的做。” 另一人没有回答，而是扔了一个隐藏的开关。佩里仰面平躺在古老的桌子上，突然发现自己沐浴在了似乎是一束光，却又不是一束光的东西中。它以前如何？它肯定是看不见的，但它是有形的。一股可怕的力量正从他头顶的那个恶魔般的球体中散发出来，将他从自己身上拉出来——或者——不——他是在膨胀吗？他的耳朵再次充满了混乱、可怕的声音，房间的轮廓消失了 372 从视线中，他感觉到一种奇怪的膨胀感……轻盈……遗忘！ 从其他人所坐的地方传来一阵惊叹。在第一次接触开关时，灯泡内瞬间闪过一道绿光，然后迅速转变为美丽的橙色。然后它完全消失了，玻璃显然是惰性和不活跃的。 但事实并非如此！躺在灯泡下面的那个人显然正承受着无尽的折磨。脸变成了恐怖的东西。现在它变成了汉德隆的怪诞外表——现在它又像佩里的了。教授悄悄增加了电流的压力。从灯泡中散发出一种钢灰色的气息，散发出一种必须被称为光的气息，然而它是如此真实，似乎是物质的。可以肯定的是，它不是我们所理解的光线。它伴随着巨大的跳动跳动，其中实际的振动完全可见。在每一次撞击下，佩里的身体似乎都在发生变化，一开始很缓慢，然后速度越来越快。身体现在已经膨胀到了巨大的尺寸。布兰德伸手摸了摸。 “这种去凝聚力的影响，”教授几乎全神贯注地喃喃道，“导致制造活体的原子相互排斥。当身体被充分雾化后，灵魂——回来！回来吧，你这个笨蛋！”他突然尖叫起来，抓住布兰德的胳膊。 “你想杀了他吗？” 布兰德赶紧撤退，确信凯尔的警报是真实的。编辑的手指毫无抵抗地穿透了对象的衣服，就像是软肥皂一样轻松地沉入了身体！ 尸体继续膨胀，直到最后连头脑清醒的便衣人也意识到它已经化为一团蒸汽。在这个几乎充满了房间，现在已经完全不像一个人的可怕汽化尸体中，可以辨认出两个微弱的形状。教授迅速熄灭了灯笼。这些形状虽然很模糊，但可以认出是霍勒斯·佩里和斯基普的 汉德隆。他们发生了冲突！ 现在所有的眼睛 专注于凯尔教授，他显然在等待着什么事情发生。身云中的两个幻影，死死相拥。一个已经被克服，暂时无助。这是汉德隆的。然后佩里的星体再次将汉德隆的星体从云囊中驱逐出去。就在那一刻，凯尔教授关掉了影响管。 顿时发生了惊人的蜕变。一声雷鸣般的尖锐声响传来，只不过是正好相反的效果造成的。与其说是爆炸，不如说它是内爆更恰当，因为雾云突然消失了。去凝聚力被移除，云团凝聚成佩里的形态。显然没有更糟，他现在甚至开始恢复意识。 Handlon 的星体不再可见，尽管在附近盘旋。 佩里的身体又是他自己的了。 这时，吉米·奥哈拉选择用自动手枪的枪托对教授的后脑勺狠狠地一击，开始了新的尝试。接下来布兰德或在场的任何人都知道教授昏迷的尸体在桌子上，而吉米正在摸索隐藏的开关。终于他找到了，灯泡中出现了绿色的闪光，接着是明亮的橙色。 “你到底在做什么？”布兰德倒吸一口凉气。 “对教授进行去星体化，”奥哈拉高兴地回答。 “你还不明白吗？手表！” 373 四个人着迷，看到了可怕的放射产生了恶毒的效果。和之前一样，身体开始膨胀，逐渐呈现出朦胧的轮廓。它越来越大，直到最后变成一团无形的虚无，像邪恶的星云一样充满了房间。 侦探惊恐的叫声惊动了吉米。斯基普汉德隆的星体出现在星云范围内，争夺占有。随之而来的可能是有史以来最奇怪的遭遇。教授虽然体质不佳，但似乎拥有极为强大的星界。有一段时间，观众对汉德隆的胜利感到绝望。有一次，后者显然意识到强大的影响管让他变得可见，猛地朝吉米的方向瞥了一眼。奥哈拉对此颇为不解，但紧张地注视着斗争的进展。终于，记者的星体一直在等待的时刻似乎到来了。它转身离开了教授的星界，消失在星云的外围。 吉米突然猜到了对方的目的，潜入了隐藏的开关。正如他所预料的那样，汉德隆终于放弃了以武力攻克凯尔星体的企图，下定决心以战略来完成他的目的。几乎就在吉米的手合上开关的那一瞬间，记者的星体再次跃入了星云的领域。它猛烈地示意前二楼的人关掉水流，但警告是不必要的，因为吉米已经这样做了。 云囊迅速消退。就在这群人瞥见斯基普·汉德隆（Skip Handlon）——凡人眼中最后一次看到他的真实面貌时，缩小的星云边缘传来一阵剧烈的骚动。构成凯尔教授身体的原子的凝结速度是否会阻止凯尔的追赶星体？ 连布兰德都屏住了呼吸！ 云失去了它的发光特性，凝结的速度加快了。在笼罩的阴暗中几乎看不到它。星体早已被包裹在快速积累的物质中。和之前一样，突然传来一阵掌声，最后的决断已经完成。在关键时刻之前，教授是否成功地在云囊内重新获得了位置，无人能说。 吉米重新点燃了灯笼。显然，由他的自动装置执行的爱情水龙头的效果或多或少具有持久性，男人们为了让凯尔的身体恢复意识而费了一番功夫。然而，最终他们的努力开始取得成果，因此将病人转移到下面起居室较软的沙发上变得很方便。就在他们上前去抱住那软弱无力的身体时，一道人影出现在了大厅的门口。是便衣人莱利。 “去镇上怎么样，”他想知道。 “老党都吵了吗？曼尼恩小姐度过了一段难熬的时光，她说她不会再在这所房子附近逗留一分钟了。我自己也不喜欢这个地方。你知道我刚被一只投票鹦鹉踢了吗？我们离开这里吧。” “等等，莱利，你在说什么？”布兰德咆哮道。 “被一只投票鹦鹉踢了！你是 - ” “没关系，酋长，”现在完全开朗的佩里插话道。 “我射杀的那个蠢驴可能已经告诉了我们一切。我肯定知道野兽会说话。” “哼！”布兰德哼了一声，“好吧，如果驴会说话，公牛会咬人，猎犬会钩子，那为什么鹦鹉不能——犹大牧师，我和你们一样疯了！快点得到 凯尔在楼下，这样我们可以看到 374他是谁。我又来了！哦，躺下吧，莱利。” “但是看，布兰德，看！”莱利沮丧地指着角落里的一个笼子。他疯狂地拉扯布兰德的外套袖子。 “看看里面有什么，不是吗？我——嗯，我确实在你的车里找到了一些酒，马尼恩小姐让我拿了一些。我——我不知道它会这样对我。进去看看；拜托了，布兰德先生！” 布兰德阴沉地看了莱利一眼，但还是伸手去拿奥哈拉的手电筒。笼子里有两只黄色的眼睛睡眼惺忪地望着他。佩里开始大笑。 “为什么，里面除了一只猫什么都没有。今天下午我们第一次来到这里时，斯基普和我听到了咕噜声。猜猜莱利——” “伟大的上帝，吉米，把你的枪给我！”煮熟的平淡无奇暂时不值得他的绰号。他手中的手电筒，将一道颤抖的光束射入笼中。 “这是一条蛇！还有——那里！它又来了！” 一条蛇，毫无疑问，一条带有亮黄色条纹的巨大黑色标本。布兰德疯狂的叫喊似乎并没有让它兴奋起来，这会儿这家伙已经整整齐齐地拱起它的身体，用长长的分叉的舌头从容地舔着它的两侧。片刻之后，它停止了操作，时间足够长，可以用下颚摩擦笼子的栏杆，并发出一声善于交际的喵喵叫！ 即使这样也不能击垮霍勒斯·佩里的精神。当他搂住布兰德的胳膊时，他又开心地笑了。 “那个生物是完全无害的，酋长，”他告诉编辑。 “我想在某个地方有一只非常危险的小猫在逃，但在这只可怜的爬行动物身上带走它是没有意义的。让我们活着，让我们活着。” 布兰德不情愿地把吉米的自动装置还给了他，然后大步走到凯尔所在的地方。佩里和奥哈拉在笼子里逗留了足够长的时间，他们安排了一个计划，一有机会就让蛇出门，然后他们加入了他们的首领。莱利出去继续他在布兰德的车里的守夜，而他的侦探同伴准备照亮下楼的路。在他的引导下，病人被抬到了下面，没有发生任何意外。 楼下，这位可敬的教授现在已经清醒了，躺在古老的沙发上，直到他的意识稍微清醒了一点。随即眼皮微微张开，一个微弱的声音问道：“我到底是哪里人，你们是怎么到这里来的？” AJOYOUS 倒吸一口凉气。那个声音！虽然说话的声音质量与凯尔的声音质量有些相同，但语调和口音却发生了奇怪的变化。奥哈拉急切地靠在沙发上的人影上。他提出的问题令人吃惊： “你感觉怎么样，斯基普！” “ 烂透了，”是凯尔口中的回答。 “是什么让我在穹顶上有了这么大的裂缝？我觉得自己好像被拖过一个结洞。让我起来。” “别动，”奥哈拉温和而坚定地命令道。 “你还不适合搬家。你要长途跋涉，需要你的力量。也别说话。” 半小时后，他们离开了房子。在前院，编辑召集了一个仓促的会议，包括整个聚会。以前或之后，Hard Boiled Bland 从来没有一口气说这么多话。 “在我们重新开始之前，”他开始说，“我们最好达成共识。首先——跳过，过来一下。” 年迈的凯尔从她身边经过时，诺玛·曼尼恩不由自主地发出一声惊恐的叫喊。斯基普对他的名字的即时反应，当然，对他来说是非常自然的。但它对其他人产生了奇怪的影响。 “曼尼恩小姐，先生们，”布兰德继续说道，假装仪式地鞠了一躬，“我想让你们见见先生——呃，先生——哦，见鬼，叫他桑德斯。这是肯尼斯·桑德斯先生， 375女士们，先生们。当他刮胡子并修补新面孔时，我相信您会比现在更喜欢他的外表。 “说真的，伙计们，我希望这位绅士只要稍加调整，就不会像安东·凯尔教授那样了。凯尔死了。然而，显然，这位绅士很难继续他作为 Skip Handlon 的存在。因此——好吧，因此是桑德斯先生。并且不要忘记名字。 “现在又是一件小事。这所房子已被证明是人类的诅咒。这里发生的事情永远不需要知道。消除今晚发生的所有痕迹不是更明智的做法吗？有一种方法。”他意味深长地看着其他人。 “你的意思是——”佩里开口了。 “我们摧毁了凯尔教授作恶的所有痕迹。虽然他已经不在了，但仍然有人可能会注意到他的身体积极地保留了下来。没有人愿意做任何解释。” “这是我们保护汉德隆的唯一方法，”其中一名侦探沉思道，半是自言自语。 “没有法官会相信关于这种去星体化业务的任何一句话。很有可能我们都会进入陷阱，而汉德隆会因为凯尔的罪行而入狱。” “不过，我们有四个人目睹了——灵魂输血的事实，”佩里反对道。 “这还不足以清除Skip吗？再说了，我们不可以带一个陪审团到这里来复制实验吗？” “太多不受欢迎的宣传，”布兰德咆哮道，他这辈子有一次找到了让好东西远离头条的理由。 “你们说什么，人们？” “我搬家，我们搬家，”这位侦探说，他曾经为诺玛庄园服务过一份不舒服的工作。 “先生，我相信我们彼此了解，”吉米平静地说。 “现在我要去谷仓”——意味深长地——“看看一切是否都好。当我在那里时，可能会发生一些事情。你明白？” 其他人点头默许。 在吉米的赛车手诺玛·曼尼恩舒适的座位上，随着她同伴手指指示的方向，她颤抖着。那是黎明前最黑暗的时刻。 向西望去，可以看到暗淡的红光，即使他们用着迷的眼睛注视着，也发展成强烈的眩光。渐渐黯淡的星星在更大的荣耀中黯然失色。 三辆汽车，像急于离开的发动机一样跳动着，在主干道上隔着一段距离。 O'Hara 后面的车是 Manion 机器，现在被 Bland 和 Riley 占据。剩下的一辆是一辆旅行车，里面装着派对的余额。佩里在掌舵，他旁边坐着汉德隆-凯尔-桑德斯的组合。 “一个恐怖的巢穴就这样过去了，”吉米对他的同伴低声说。 “这是我父亲的火葬。”女孩简单地回答。她早已从最初因失落而爆发的悲痛中恢复过来，现在目瞪口呆地看着大火的进展。最后，吉米伸出一只手臂保护着颤抖的肩膀。 “你已经看够了，”他说。当三辆汽车从大屠杀现场飞驰而过时，东方微弱的流光告诉我们正在升起的天球。 “再见，基冈，永远，”诺玛低声说。 “阿门，”奥哈拉虔诚地同意道。 关于 HackerNoon 书籍系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 惊人的故事。 2009. 超科学的惊人故事，1930 年 3 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/29607/29607-h/29607-h.htm#THE_SOUL_MASTER 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 .html _