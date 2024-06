Công ty khởi nghiệp Rumani The Connecter giành được vòng sơ tuyển do Hatcher+ & Startupbootcamp Australia dẫn đầu

Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Bucharest, The Connecter đạt mức định giá sau huy động vốn là 1,2 triệu USD sau khi nhận được sự hỗ trợ gần đây của hai công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng: Startupbootcamp và Hatcher+.





Startupbootcamp, công ty tăng tốc hàng đầu Châu Âu với mức định giá danh mục đầu tư 5,6 tỷ USD, đã chọn The Connecter là một trong 10 trong số 1,8 nghìn ứng viên hàng đầu cho chương trình fintech bền vững của họ. Sự công nhận này nói lên nhiều điều về tiềm năng của The Connecter trong việc đột phá và đổi mới trong không gian fintech. Hơn nữa, Hatcher+, có trụ sở tại Singapore, đã tham gia vòng cấp vốn, mang theo kiến thức chuyên môn của Quỹ H2. Liên doanh ở giai đoạn đầu này chuyên cấp phép cho các công nghệ xây dựng danh mục đầu tư được hỗ trợ bởi AI để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, không phân biệt ngành, có khả năng tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ, có thể dự đoán được cho các nhà đầu tư.





Trong thế giới kết nối ngày nay, việc tiếp cận các dịch vụ tài chính không chỉ là điều xa xỉ mà còn là điều cần thiết. Tuy nhiên, hơn 1,7 tỷ người vẫn chưa được tiếp cận với các công cụ tài chính cơ bản, phải đối mặt với những thách thức khó khăn như giao dịch quốc tế, mất giá tiền tệ và rủi ro giám sát. Trong khi tài chính phi tập trung (DeFi) hứa hẹn các giải pháp, thì sự phức tạp hiện tại của nó khiến nhiều người phải đứng ngoài lề, với 70% đáng kinh ngạc không thể điều hướng mở tài khoản mà không gặp lỗi nếu không có sự trợ giúp. Ngoài ra, có đến 50% giao dịch của người dùng kết thúc không thành công.





Tầm nhìn về sự hòa nhập: Cách tiếp cận của Người kết nối

Enter The Connecter, một siêu ứng dụng tài chính phi tập trung với sứ mệnh dân chủ hóa khả năng tiếp cận tài sản và mang lại lợi ích cho dòng DeFi chính thống. Connecter được thiết kế dành cho người dùng hàng ngày, mang đến sự kết hợp liền mạch giữa công nghệ tài chính Web 2 dễ dàng với phần phụ trợ Web 3. Tầm nhìn của nó? Để cấp cho người dùng toàn quyền sở hữu tài sản, tiền tệ ổn định, bảo mật nâng cao và phạm vi tiếp cận toàn cầu.





“ The Connecter thực sự là sự kết nối theo mọi cách. Nó kết nối các công nghệ hiện có để tạo thành những công nghệ lớn hơn, nó kết nối mọi người để hình thành những trải nghiệm mới lạ và nó kết nối mọi người với tự do. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống kinh tế hiện hành của chúng ta hiện đang tồn tại. Thứ nhất, số tiền mọi người phải trả chỉ đơn giản là để có một nơi an toàn để gửi tiền và sau đó là để thực sự sử dụng nó. Thứ hai, những người có ít khả năng tiếp cận về cơ bản phải có số tiền khó kiếm được. Và thứ ba, một số vi phạm quyền riêng tư xảy ra trong các hệ thống kinh tế tập trung, được quản lý. Connecter giải quyết và cung cấp giải pháp cho tất cả những vấn đề này, cho phép các cá nhân có quyền tự chủ, khả năng tiếp cận và sử dụng nguồn tài chính khó khăn mới kiếm được của họ. Khi tôi hình dung ra tiềm năng của The Connecter, tôi thấy nó thực sự thay đổi cách con người chúng ta tương tác và nhận thức thực tế mà chúng ta hiện đang hoạt động. Tôi thấy The Connecter loại bỏ tham nhũng, tăng cường tự do cá nhân và trao lại quyền lực cho mọi người. Tôi thấy The Connecter đang thay đổi thế giới tốt đẹp hơn ở cấp độ cơ bản nhất. ” - Paige Soponar, COO và Đồng sáng lập của The Connecter





Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm: Điểm khác biệt của Người kết nối

Trọng tâm thành công của The Connecter nằm ở cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, được hỗ trợ bởi kiến thức chuyên môn về giao diện người dùng dựa trên bằng chứng từ bộ phận R&D của họ, được liên kết chặt chẽ với YNBC Châu Á Thái Bình Dương. Với người đồng sáng lập chuyên về tâm lý áp dụng công nghệ đại trà, The Connecter đảm bảo trải nghiệm làm quen suôn sẻ, điều này đặc biệt quan trọng đối với những người mới tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử và DeFi.





Thiết lập các tiêu chuẩn mới: Tính năng của Người kết nối

Điều khiến The Connecter khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh là cam kết của nó đối với tài sản và tiện ích trong thế giới thực (RWA) và tiện ích, hoạt động trong khuôn khổ B2B2C. Hơn nữa, nó tự hào có khả năng tiếp cận toàn cầu thực sự, với sự hỗ trợ cho hơn 130 tùy chọn thanh toán khác nhau, bao gồm các thẻ chính như Mastercard và Visa, cũng như các nền tảng phổ biến như Revolut và Western Union. Công cụ tổng hợp thanh toán của Connecter tăng đáng kể tỷ lệ giao dịch thành công lên mức ấn tượng 80% trong khi luôn cung cấp cho khách hàng mức phí thấp nhất trên thị trường.





“ Lời hứa của Connecter không chỉ thể hiện một giải pháp DeFi. Nó thể hiện một phong trào hướng tới sự toàn diện và trao quyền tài chính, được thúc đẩy bởi công nghệ tiên tiến và được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư hàng đầu. Khi The Connecter tiếp tục mở đường hướng tới một tương lai tài chính dân chủ và dễ tiếp cận hơn, nó sẵn sàng cách mạng hóa cách chúng ta tương tác và hiểu biết về tài chính. ” - Eduard Soponar, Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập The Connecter.





